Les 10 meilleures alternatives à Deep IA pour améliorer vos projets en 2025

Avez-vous déjà essayé un générateur d'images alimenté par l'IA ?

Des études montrent que 76 % des spécialistes du marketing utilisent l'IA pour la création de contenu, et les images, textes et vidéos générés par l'IA deviennent indispensables.

DeepAI, pionnier de la génération d'images par IA, a lancé le premier outil de conversion de texte en image en 2016. Aujourd'hui, il propose des API pour le NLP, la génération d'idées et l'analyse de données, aidant ainsi les entreprises à tirer parti de l'IA sans expertise technique.

Cependant, DeepAI n'est pas la solution idéale pour tout le monde.

80 % des dirigeants de PME ont des difficultés à adopter l'IA.

Trouver les bons outils d'IA est essentiel pour atteindre les objectifs de votre entreprise. Explorer les alternatives à DeepAI peut aider les entreprises à découvrir des solutions d'IA mieux adaptées à leurs besoins, que ce soit pour le marketing, le développement de produits ou la génération de contenu.

Les alternatives à Deep IA en un coup d'œil

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Deep IA ?

Si DeepAI est l'une des plateformes d'IA les plus populaires pour les tâches créatives, elle n'est pas la seule option disponible. Il existe de nombreux autres générateurs d'art IA qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

Voici ce qu'il faut rechercher dans votre prochaine alternative à DeepAI :

Facilité d'utilisation : Choisissez une plateforme dotée d'une interface utilisateur intuitive, afin qu'aucune compétence technique ne soit nécessaire pour accomplir les tâches quotidiennes

Capacités d'intégration : Assurez-vous que l'outil s'intègre à votre pile technologique, y compris les plateformes Assurez-vous que l'outil s'intègre à votre pile technologique, y compris les plateformes de brainstorming de contenu , de marketing et de CRM

Sécurité et confidentialité des données : Vérifiez que la plateforme respecte les normes du secteur et propose des API sécurisées pour protéger les données sensibles

Vitesse de génération d'images : Sélectionnez un outil qui convertit les invites de texte en images en quelques secondes, sans passer des heures à trouver la bonne invite

Droits d'utilisation des images : Vérifiez que vous disposez des droits d'utilisation commerciale des images afin d'éviter tout problème juridique

Précision et performances : Évaluez la qualité des résultats pour garantir un contenu précis et pertinent qui répond aux besoins de votre entreprise

Fonctionnalités avancées : Envisagez des outils dotés du traitement du langage naturel (NLP), de la reconnaissance d'entités nommées (NER), de l'étiquetage des parties du discours ou de la synthèse vocale, en fonction de vos besoins

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à DeepAI, explorons les outils !

🧠 Anecdote : En 2021, une œuvre d'art générée par IA, Portrait d'Edmond de Belamy, s'est vendue 432 500 dollars lors d'une vente aux enchères Christie's. Cela a contribué à faire de l'art généré par IA non seulement une curiosité technologique, mais aussi un actif légitime sur le marché de l'art !

Les 10 meilleures alternatives à Deep IA

Voici une liste des meilleures alternatives à DeepAI qui offrent des capacités de génération d'images puissantes et créatives. Ces outils fournissent des résultats de haute qualité avec diverses options de personnalisation, parfaits pour les entreprises, les créateurs et les spécialistes du marketing.

1. ClickUp (Idéal pour la créativité collaborative alimentée par l'IA)

Créez des images IA dans les tableaux blancs ClickUp Convertissez du texte en images et des idées en tâches directement à partir des tableaux blancs ClickUp à l'aide de l'IA

Lorsque vous vous sentez en panne d'inspiration, il est utile de disposer d'outils qui donnent vie à vos idées, tels que ClickUp, « l'application qui fait tout pour le travail ».

De la visualisation des idées à la gestion des ressources et bien plus encore, ClickUp favorise la gestion créative des projets en intégrant tout ce dont votre équipe a besoin en un seul endroit. Que vous esquissiez des concepts, rédigiez des flux de travail ou organisiez des idées éparpillées, ClickUp transforme le brainstorming en un processus créatif collaboratif et exploitable grâce aux tableaux blancs ClickUp.

Générez des images IA à l'aide d'instructions simples sur les tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs permettent également aux équipes de créer des images artistiques et alimentées par l'IA directement dans leur environnement de travail. En saisissant des invites, des instructions ou du texte, les utilisateurs peuvent transformer leurs idées en visuels, ce qui est idéal pour le brainstorming, la planification de projets (en reliant les idées du tableau blanc à des tâches exploitables) et la collaboration créative sans avoir à passer d'une application ou d'un onglet à l'autre.

Découvrez comment cela fonctionne :

🧠 Anecdote : ClickUp a optimisé ses tableaux blancs pour les rendre 10 fois plus rapides et plus fiables que jamais. Que vous collaboriez en temps réel ou que vous définissiez des flux de travail complexes, les tableaux blancs ClickUp permettent à vos idées d'évoluer à la vitesse de votre créativité.

Le moteur d'IA intégré qui rend cela possible est ClickUp Brain. En tant qu'assistant IA contextuel, il fonde ses suggestions et ses réponses sur les données de votre environnement de travail ClickUp.

Les résultats ? Vous bénéficiez :

Un gestionnaire des connaissances par l'IA qui récupère des informations à partir de vos tâches et projets en quelques secondes

Un gestionnaire de projet par l'IA qui aide à décomposer automatiquement les tâches en sous-tâches, suggère les bons assignés, suit la progression et partage automatiquement les mises à jour et les résumés au moment opportun

Un AI Writer for Work capable de générer (et de modifier) toutes sortes de contenus adaptés à votre voix et à votre style, des résumés exécutifs pour des documents complexes aux articles de blog créatifs pour votre dernière campagne, et ce dans plusieurs langues

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger rapidement des articles de blog, des études de cas et d'autres types de contenu

Vous pouvez également utiliser Brain pour créer des automatisations de tâches personnalisées pour vos tâches répétitives. Il suffit d'inviter, d'instructions comme celles-ci : Lorsque le statut de la tâche dans la liste Contenu passe à « prêt », attribuez-la à l'équipe Design.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain

Comme l'IA de ClickUp prend en charge les tâches fastidieuses, les équipes gagnent du temps grâce à la réduction du nombre de réunions, à la rapidité des résumés et à l'automatisation des flux de travail. Les entreprises de taille moyenne, par exemple, économisent généralement environ 94 000 dollars par an en réduisant les dépenses inutiles liées à d'autres outils d'IA. Tous les membres de l'organisation sont mieux alignés et concentrés sur des objectifs communs.

Avec l'ajout de ClickUp AI, je suis plus efficace que jamais ! Cela me permet de gagner trois fois plus de temps sur les tâches de gestion de projet. Non seulement cela a amélioré ma productivité, mais cela a également stimulé ma créativité. Par rapport aux autres offres du marché, je peux dire que ClickUp a mûrement réfléchi à la manière d'intégrer la technologie dans sa plateforme et d'optimiser ses cas d'utilisation pour aider ses clients.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Traduisez du contenu dans plusieurs langues, affinez votre rédaction et corrigez les problèmes de grammaire avec ClickUp Brain

Accédez à des modèles de flux de travail intégrés pour concevoir votre processus créatif idéal

Collaborez sur des briefs créatifs à l'aide de ClickUp Docs

Partagez des commentaires clairs et accélérez les révisions de conception grâce à la fonctionnalité Révision de ClickUp

Intégrez plus de 1 000 applications telles que Figma, Miro et Adobe Creative Cloud pour rationaliser votre flux de travail créatif

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par ses nombreuses fonctionnalités et possibilités de personnalisation

Les tableaux blancs ne sont pas disponibles sur l'application mobile pour le moment

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur Reddit partage :

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

2. OpenAI (Idéal pour le TALN avancé et la génération de texte)

via OpenAI

L'intelligence artificielle a redéfini notre interaction avec la technologie, et OpenAI est à l'avant-garde de cette transformation depuis sa création en 2015. Initialement axée sur la création d'outils pour l'apprentissage par renforcement, OpenAI a lancé sa première innovation, OpenAI Gym, une boîte à outils open source qui a suscité un intérêt pour la recherche en IA pour des applications plus larges.

En 2018, OpenAI a dévoilé GPT, un réseau neuronal imitant le traitement des données humaines. En 2022, ChatGPT est devenu le principal outil d'IA générative.

OpenAI propose un large intervalle de modèles d'apprentissage profond pour divers besoins. GPT-4o gère des tâches complexes, notamment la génération d'images réalistes à partir d'invites de texte, tandis que GPT-3. 5 Turbo est optimisé pour une utilisation rentable. GPT-4 Turbo et GPT-4o Mini offrent un équilibre entre performances et prix abordable, et la série o1-preview est spécialisée dans le raisonnement avancé.

Meilleures fonctionnalités d'OpenAI

Remplacez les processus manuels tels que l'étiquetage des photos par des algorithmes intelligents afin de réduire les coûts

Identifiez les modèles de comportement des utilisateurs grâce à l'analyse prédictive

Assistance à la créativité textuelle grâce à la rédaction de CV et à la génération de dialogues pour chatbot

Accédez à des modèles linguistiques volumineux qui permettent un raisonnement complexe

Générez des images IA grâce à ses modèles IA avancés, notamment la série DALL·E et le GPT-4o multimodal

👀 Le saviez-vous ? Les modèles GPT d'OpenAI sont entraînés à l'aide de plus de 570 Go de données textuelles, ce qui les rend très polyvalents pour accomplir diverses tâches de NLP.

Limites d'OpenAI

Les produits tels que ChatGPT peuvent s'appuyer sur des données d'entraînement obsolètes ou biaisées provenant du web ouvert

Des préoccupations concernant les contenus toxiques, tels que les instructions nuisibles, ont émergé dans les exemples d'IA générative

Tarifs OpenAI

Tarification personnalisée en fonction du type d'API et du nombre de jetons utilisés

Évaluations et avis sur OpenAI

G2 : 4,6/5 (plus de 900 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Anecdote : vous pouvez accéder aux derniers modèles d'OpenAI, notamment GPT-4o, 30-mini et o1, dans ClickUp via ClickUp Brain ! Changez de LLM dans ClickUp Brain pour personnaliser votre expérience IA et économiser sur les coûts d'abonnement à des outils d'IA externes

3. Midjourney (le meilleur pour la génération d'images par IA)

via Midjourney

Midjourney est un générateur d'images IA qui transforme de simples descriptions textuelles en visuels époustouflants dans d'innombrables styles artistiques.

Contrairement à de nombreuses alternatives à DeepAI, Midjourney fonctionne via un bot Discord, ce qui le rend facilement accessible à tous ceux qui souhaitent explorer les invites d'art IA.

Que ce soit pour des projets personnels ou professionnels, Midjourney aide les utilisateurs à utiliser l'IA pour la conception graphique comme jamais auparavant, ouvrant ainsi des possibilités infinies pour des créations artistiques uniques et accrocheuses.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Créez des images sans effort grâce à une interface conviviale

Améliorez la qualité graphique pour des résultats professionnels et soignés

Favorisez les connexions créatives grâce à une communauté Discord dynamique

Limites de Midjourney

L'upscaling des images peut légèrement modifier le design final

Apprendre à naviguer sur Discord peut sembler difficile pour les débutants

Tarifs Midjourney

Basique : 10 $/mois

Standard : 30 $/mois

Pro : 60 $/mois

Mega : 120 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Midjourney ?

Un avis sur Reddit indique :

Dans l'ensemble, Midjourney reste la meilleure solution si votre objectif est l'hyperréalisme et que vous appréciez la facilité d'utilisation offerte par Discord (même si je trouve que le site web lui-même est désormais plus fiable).

4. Leonardo. IA (Idéal pour la génération d'images IA axée sur les ressources de jeux et les contenus créatifs)

Leonardo.Ai n'est peut-être pas le da Vinci du monde numérique, mais il fait certainement des vagues en tant que générateur d'art IA. Conçu à l'origine pour aider à la création d'actifs pour les jeux vidéo, il a évolué pour devenir un outil complet de création de contenu IA, offrant tout, de la génération d'images aux services de modification en cours de vidéos.

Leonardo. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Créez des éléments visuels sans arrière-plan pour simplifier votre processus de conception

Générez rapidement des images, notamment grâce au modèle rapide « Lightning XL »

Accédez à une variété de styles artistiques adaptés à différents besoins créatifs

Modifiez en temps réel pour ajuster rapidement les invites et les images

Leonardo. Limites de l'IA

Fonctionnalités gratuites limitées, nécessitant un abonnement payant pour les outils de modification avancés

Les images générées peuvent parfois nécessiter des ajustements manuels pour répondre aux normes artistiques souhaitées

Tarification de Leonardo. IA

Free

Apprentice : 12 $/mois

Artisan Unlimited : 30 $/mois

Maestro Unlimited : 60 $/mois

Leonardo for Teams : 24 $/place

Évaluations et avis sur Leonardo. IA

G2 : 4,5/5 (20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Leonardo. IA ?

Un avis publié sur G2 indique :

Cet outil sera toujours mon choix privilégié pour tout projet nécessitant une cohérence visuelle haute définition, en particulier les tâches exigeant une grande rapidité d'exécution, comme l'amélioration d'images pour le commerce électronique.

📮ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré de ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à moins de réunions, des résumés rapides générés par l'IA et des tâches automatisées.

5. Google Cloud Vertex AI (idéal pour le déploiement de modèles d'IA évolutifs et le développement du ML)

via Google Cloud Vertex IA

Si vous avez besoin d'une plateforme dynamique pour accélérer le développement et le déploiement de modèles d'apprentissage automatique, Vertex AI de Google Cloud peut vous aider. Elle intègre un large tableau d'outils et plus de 100 modèles de base, permettant aux développeurs de créer et d'ajuster rapidement et efficacement des applications d'IA.

Ce qui distingue Vertex AI, c'est sa capacité à unifier le cycle de vie du ML. La plateforme offre les outils dont les data scientists ont besoin pour créer et faire évoluer des systèmes ML, de l'automatisation de la préparation des données à l'évaluation des modèles.

De plus, avec Vertex AI Pipelines, vous pouvez orchestrer les flux de travail et réduire les interventions manuelles, ce qui permet des processus ML fluides et rationalisés.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Vertex AI

Accédez à des outils pour créer des applications d'IA générative

Intégrez TensorFlow et PyTorch pour plus de flexibilité

Assistance pour l'ensemble du flux de travail de la science des données, de la préparation des données à l'évaluation des modèles

Créez et entraînez des modèles à l'aide d'AutoML et de modèles pré-entraînés/personnalisés sans code

Invitez et testez Gemini (l'assistant IA de Google) dans Vertex AI Studio, à l'aide de texte, d'images, de vidéos ou de code

Limites de Google Cloud Vertex AI

Nécessite une expertise technique pour utiliser efficacement les fonctionnalités avancées

Dépend de l'écosystème Google Cloud, ce qui peut entraîner des problèmes d'intégration avec des systèmes externes

Tarification de Google Cloud Vertex AI

Modèles AutoML :

Données d'image : la formation commence à 1,375 $ par heure et par nœud

Données vidéo : formation et prédiction à partir de 0,462 $ par heure et par nœud

Données tabulaires : tarification personnalisée

Données textuelles : formation et prédiction à partir de 0,05 $ par heure

Modèles personnalisés :

Formation : tarification personnalisée

Vertex AI Notebooks :

Calcul et stockage : les frais sont alignés sur les tarifs standard de Compute Engine et Cloud Storage

Vertex AI Pipelines :

Exécutions de pipeline : à partir de 0,03 $

Moteur de correspondance Vertex AI :

Coûts de service et de construction : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud Vertex AI

G2 : 4,3/5 (plus de 500 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

6. Stability AI (Idéal pour les modèles d'IA open source)

via Stability AI

Fondée en 2020 par Emad Mostaque, Stability AI vise à rendre l'IA accessible en permettant aux utilisateurs de transformer leurs idées en innovations tangibles. De la génération de visuels descriptifs à la création de vidéos réalistes, Stability AI dispose d'une suite d'outils qui redéfinissent ce qui est possible.

Les meilleures fonctionnalités de Stability AI

Découvrez Stable Diffusion XL, un projet open source permettant des applications polyvalentes

Créez du contenu audio de haute qualité avec Stable Audio, optimisé par une technologie avancée de diffusion audio

Accédez à des modèles linguistiques en libre accès via Stable LM

Générez des objets 3D détaillés à partir d'images uniques à l'aide de Stable Zero123

Limites de Stability AI

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Tarification de Stability AI

Un crédit : 0,01 $ (un achat minimum de 25 crédits est requis, et chaque fonction utilise entre 1 et 20 crédits)

Évaluations et avis sur Stability AI

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Évaluations insuffisantes

💡 Conseil de pro : Les invites négatives permettent de supprimer les éléments indésirables de vos images générées par IA. Vous pouvez spécifier des exclusions telles que « pas de texte », « pas de flou » ou « pas de filigrane » pour affiner plus efficacement le résultat de l'image.

7. Hugging Face (Idéal pour accéder à un large intervalle de modèles ML)

via Hugging Face

Le développement de l'IA est plus accessible grâce à une plateforme qui simplifie les tâches de NLP telles que la classification, la traduction et la résumé de textes. Hugging Face propose de nombreux modèles pré-entraînés, des outils conviviaux et une communauté collaborative. Son approche open source et ses modèles en font un outil idéal pour relever divers défis liés à l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Explorez une vaste bibliothèque de modèles pré-entraînés pour diverses tâches de NLP

Simplifiez le déploiement de modèles grâce à l'API Transformers facile à utiliser

Rejoignez une communauté active, partagez vos connaissances et vos innovations

Restez à la pointe de la technologie grâce à des outils de pointe et des mises à jour régulières

Limites de Hugging Face

De nombreux modèles Hugging Face sont volumineux, ce qui les rend difficiles à utiliser sans accès à des systèmes haute performance tels que les GPU

Nécessite des outils de visualisation pour afficher l'architecture du modèle

Tarifs Hugging Face

HF Hub : Gratuit

Compte Pro : 9 $/mois

Enterprise Hub : 20 $/mois par utilisateur

Matériel Espaces : À partir de 0 $/heure

Points de terminaison d'inférence : À partir de 0,032 $/heure

Évaluations et avis sur Hugging Face

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hugging Face ?

Un avis TrustRadius partage :

Hugging Face est un excellent point de départ pour travailler sur des projets de NLP ; il est également idéal pour le prototypage et le développement de pipelines pour des tâches de NLP, qu'elles soient générales comme l'intégration de représentations ou spécifiques, comme les modèles et les ensembles de données SQUAD.

8. IBM Watson (Idéal pour les solutions d'IA dans l'analyse de données, l'automatisation et les cas d'utilisation spécifiques à l'industrie)

via IBM Watson

IBM Watson fournit des outils aux scientifiques des données, aux développeurs et aux analystes pour rationaliser la création de modèles et les flux de travail liés aux données. Il prend en charge des tâches allant de la préparation des données à la gestion de modèles complexes, ce qui accélère la prise de décision.

Watson Studio s'adapte à l'évolution des besoins et prend en charge des secteurs tels que la santé et la finance, permettant une personnalisation pour répondre à des défis spécifiques. Il s'intègre également aux services cloud d'IBM, offrant une alternative à Microsoft Copilot pour les équipes à la recherche d'une solution complète.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Watson

Nettoyez et préparez vos données pour former des modèles plus précis

Créez des modèles d'apprentissage automatique personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

Intégrez IBM Cloud et d'autres services pour bénéficier d'une informatique flexible

Collaborez grâce à des outils intégrés pour le partage des données et des informations

Limites d'IBM Watson

Une interface complexe qui peut sembler intimidante pour les utilisateurs moins techniques

Les coûts plus élevés peuvent ne pas convenir aux petites organisations disposant de budgets plus serrés

Tarifs IBM Watson

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson

G2 : 4,2/5 (plus de 160 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleures applications d'IA pour optimiser les flux de travail

9. Hotpot. ai (Idéal pour simplifier la génération de contenu créatif)

Avez-vous déjà pensé à transformer des idées simples en art numérique ? Hotpot.ai regorge d'outils pour y parvenir.

De la création d'avatars IA époustouflants à la restauration de vieilles photos ou à la suppression d'objets indésirables, il offre à votre créativité l'exutoire dont elle a besoin. Si vous êtes curieux de découvrir des exemples d'art IA, Hotpot propose une variété d'outils qui vous aident à donner vie à vos idées tout en ajoutant une touche personnelle à vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Hotpot.ai

Utilisez des modèles spécifiques à la plateforme pour créer des images axées sur le marketing

Accédez à une base de données de photos d'archives générées par IA pour vos projets commerciaux

Testez divers outils intégrés pour modifier et améliorer vos images

Concevez des visuels de produits avec Device MockUps et Graphics

Limites de Hotpot.ai

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres plateformes de création artistique

Aucune modification n'est possible après la création finale

Tarifs Hotpot.ai

1000 crédits : 12 $

2500 crédits : 30 $

5000 crédits : 60 $

10 000 crédits : 120 $

20 000 crédits : 240 $

Évaluations et avis sur Hotpot.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Les invites avec des thèmes stylistiques précis tels que « éclairage cinématographique » ou « perspective isométrique » donnent de meilleurs résultats. Expérimentez différents styles descriptifs pour affiner vos images générées par IA et obtenir des visuels plus professionnels.

10. Simplified (idéal pour la conception et la création de contenu basés sur l'IA)

via Simplified

Simplified, l'une des meilleures alternatives à Dall-E, donne vie à votre vision créative grâce à des outils basés sur l'IA pour l'art, la rédaction et les réseaux sociaux. De la conception visuelle à la rédaction de contenu généré par l'IA, la plateforme fait tout en un seul clic et offre l'accès à des millions de modèles et de ressources gratuits.

Simplified simplifie véritablement la conception, la rédaction et la gestion du marketing. Il offre un éditeur sans code, des modèles, des kits de marque, plusieurs environnements de travail et une publication intégrée à l'application pour faciliter la création de contenu et l'organisation du flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités simplifiées

Créez des designs cohérents grâce à des kits de marque pour un style visuel unifié

Supprimez instantanément les arrière-plans pour accélérer les modifications en cours

Personnalisez vos visuels grâce à des modèles professionnels, notamment des outils de création d'animations

Redimensionnez facilement vos images pour différentes plateformes à l'aide de l'outil Magic Resizer

Limitations simplifiées

Une courbe d'apprentissage abrupte en raison des fonctionnalités et des modèles étendus de la plateforme

Il peut être difficile de naviguer dans une interface légèrement encombrée pour trouver des outils spécifiques

Tarification simplifiée

Simplified One : 29,99 $/mois par utilisateur

Croissance simplifiée : 119,99 $/mois pour 5 utilisateurs

Simplified Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis simplifiés

G2 : 4,6/5 (plus de 4 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 280 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Simplified ?

Un avis G2 dit :

J'adore la facilité avec laquelle Simplified facilite la création de contenu. La conception intuitive, les superbes modèles et les outils alimentés par l'IA permettent de produire rapidement des graphiques, des vidéos et des publications de haute qualité. C'est une solution tout-en-un, je n'ai donc plus besoin de plusieurs outils.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de feedback pour les équipes créatives

Pourquoi ClickUp est la meilleure alternative à Deep AI

Ces alternatives à DeepAI simplifient plus que jamais la transformation de texte en images, et permettent même de créer et d'entraîner des modèles d'IA personnalisés qui s'adaptent à vos besoins. Grâce à ces outils puissants, vous gagnerez du temps et stimulerez votre créativité.

Le seul inconvénient ? Ces applications n'offrent pas d'assistance pour des flux de travail créatifs fluides du début à la fin.

C'est là que ClickUp se démarque. Contrairement aux outils autonomes, ClickUp regroupe l'ensemble de votre processus créatif sous un même toit, du brainstorming des concepts de campagne à la gestion de la production des ressources, en passant par l'attribution des tâches, la collaboration sur les commentaires et le suivi des échéances. C'est la pièce manquante qui transforme des idées dispersées et des outils déconnectés en un pipeline créatif cohérent, efficace et évolutif.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et utilisez l'IA pour optimiser vos processus à tous les niveaux.