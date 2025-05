Top 10 des outils d'IA pour les hôtels pour redéfinir l'expérience des invités

Le secteur de l'hôtellerie s'est toujours adapté à l'évolution des besoins des clients, mais avec les progrès rapides de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle (IA) pour les hôtels, la manière dont nous répondons à ces besoins a considérablement évolué.

L'IA hôtelière est passée du statut de mot à la mode à celui d'élément central des opérations. Selon un rapport récent, plus de la moitié (58 %) des invités d'hôtel pensent que l'IA pourrait réellement améliorer leur séjour.

Une fois que vous aurez appris à utiliser les outils d'IA de manière réfléchie, vous pourrez créer des expériences exceptionnelles pour vos invités sans perdre cette touche personnelle.

Sur la base des recherches et des tests effectués par l'équipe de ClickUp, j'ai compilé dans cet article une liste des 10 meilleurs outils d'IA pour l'hôtellerie.

L'outil d'IA doit être suffisamment sophistiqué pour gérer des données complexes et l'automatisation des tâches, et suffisamment convivial pour permettre à votre équipe de l'utiliser facilement.

Voici ce que vous devez rechercher dans l'IA hôtelière :

Personnalisation des services aux invités : Les outils d'IA qui analysent les préférences et le comportement des invités pour fournir des recommandations personnalisées, telles que des suggestions de chambres sur mesure, des options de restauration et des activités, améliorent l'expérience globale des invités

Automatisation des tâches routinières : Le bon outil d'IA devrait automatiser les tâches répétitives, y compris les enregistrements, les attributions de chambres et les requêtes des invités, permettant ainsi au personnel de se concentrer sur des responsabilités plus complexes et centrées sur le client

Intégration avec les systèmes existants : L'outil d'IA doit s'intégrer de manière transparente aux systèmes de gestion immobilière (PMS), aux plateformes de réservation et aux autres logiciels hôteliers

Analyse des données et informations : Un outil d'analyse des données et de rapports en temps réel devrait faciliter la prise de décisions éclairées en offrant des fonctionnalités telles que la prévision de la demande, la gestion des revenus et le suivi de l'occupation

Évolutivité : l'outil d'IA doit évoluer au fur et à mesure que votre hôtel se développe, en s'adaptant aux entreprises de toutes tailles, des hôtels-boutiques aux grands complexes hôteliers, tout en répondant à une demande croissante

Rentabilité : l'IA devrait améliorer les opérations tout en offrant une valeur ajoutée. Tenez compte des avantages à long terme, tels que l'amélioration de l'efficacité et de la satisfaction des invités, plutôt que des seuls coûts initiaux

🧠 Fait amusant : Dans un récent sondage, près de 60 % des voyageurs d'agrément nord-américains de moins de 45 ans ont déclaré utiliser l'IA pour trouver l'inspiration et créer des forfaits de voyage.

Passons maintenant à la partie intéressante : comprendre ce qui distingue ces outils et comment ils peuvent améliorer les opérations hôtelières.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion complète d'un hôtel avec des tâches basées sur l'IA)

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, facilite la gestion hôtelière et le service client . Ses capacités d'automatisation des tâches basées sur l'IA en font une solution idéale pour gérer les complexités de la planification hôtelière, de la coordination du personnel et des opérations quotidiennes.

En ajoutant les fonctionnalités d'IA de ClickUp Brain à votre flux de travail, vous pouvez automatiser les tâches répétitives telles que les horaires de nettoyage des chambres, les demandes de maintenance et les suivis du service aux invités, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Créez du contenu sur mesure pour vos invités à l'aide de ClickUp Brain

De plus, avec ClickUp Brain, vous pouvez créer une base de connaissances centralisée et rationaliser la création de contenu, en veillant à ce que les membres de l'équipe aient facilement accès aux informations essentielles. Qu'il s'agisse d'un e-mail de bienvenue, d'un menu de service en chambre ou d'une FAQ, ClickUp Brain peut créer, personnaliser et organiser, ce qui facilite grandement le service client!

Des listes pour une organisation structurée des tâches aux tableaux pour un flux de travail visuel, ClickUp offre des vues flexibles adaptées à différents styles de travail. Teams peut attribuer des tâches, définir des priorités, suivre les progrès et collaborer sans effort, le tout sur une seule plateforme.

Utilisez des listes, des tableaux et de nombreuses autres fonctionnalités pour gérer plusieurs tâches à l'aide de ClickUp

Centraliser la communication et attribuer des tâches aux membres de l'équipe avec des priorités et des délais clairs garantit une collaboration transparente entre les services.

Suivi des tâches importantes et des échéanciers à l'aide de la vue Diagramme de Gantt de ClickUp

La vue Tableau et la vue Gantt de ClickUp représentent visuellement les tâches et les échéanciers des différents services, ce qui permet aux équipes de rester alignées et informées sur le statut des projets.

En plus de leurs puissantes capacités de gestion des tâches, les tableaux de bord ClickUp fournissent des rapports détaillés qui permettent à la direction de l'hôtel de prendre des décisions fondées sur des données.

De plus, ClickUp s'intègre de manière transparente à d'autres outils de gestion hôtelière, assurant un flux de données fluide qui améliore l'expérience globale des invités. Cela permet aux hôtels de connecter diverses applications, minimisant ainsi l'entrée manuelle de données et maximisant la cohérence opérationnelle.

📮ClickUp Insight : Un travailleur du savoir typique doit se connecter avec 6 personnes en moyenne pour terminer son travail. Cela signifie qu'il doit établir 6 connexions principales par jour pour rassembler le contexte essentiel, s'aligner sur les priorités et faire avancer les projets. La difficulté est réelle : les suivis constants, la confusion des versions et les trous noirs de visibilité érodent la productivité de l'équipe. Une plateforme centralisée telle que ClickUp, avec Connected Search et la gestion des connaissances par l'IA, permet de remédier à cela en mettant instantanément le contexte à portée de main.

Dans l'ensemble, les fonctionnalités complètes de ClickUp améliorent l'efficacité opérationnelle de la gestion hôtelière et rehaussent l'expérience des invités en permettant au personnel de répondre rapidement et efficacement à leurs besoins.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégrez ClickUp à d'autres outils hôteliers pour consolider la communication entre les invités et l'équipe

Créez une base de connaissances à l'aide de ClickUp Brain, où le personnel peut accéder instantanément aux procédures opératoires normalisées, aux directives et aux détails de la propriété

Appliquez des formules personnalisées dans les champs de tâches pour calculer les budgets, les coûts ou d'autres indicateurs spécifiques directement dans votre flux de travail pour un suivi financier précis

Utilisez ClickUp Docs pour développer des supports marketing afin que les informations fréquemment consultées telles que les FAQ, les options de restauration ou les guides locaux soient facilement accessibles au personnel ou même en libre-service par les invités

Renforcez la sécurité et la conformité en activant les permissions et l'accès basé sur les rôles dans ClickUp

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'ensemble des fonctionnalités trop complexe, mais peuvent utiliser des guides pour une adoption plus rapide

La version mobile n'offre pas toutes les fonctionnalités et la fluidité de l'application de bureau

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Il y a une telle tranquillité d'esprit à savoir que les idées et les tâches à accomplir sont documentées et planifiées. Cela vous permet de vous concentrer sur les tâches à accomplir. C'est la différence que ClickUp a faite. Cela a permis une plus grande transparence entre les services et a créé un mode de fonctionnement unique.

2. Zingle (Meilleur outil de communication basé sur l'IA)

via Medallia

Les fonctionnalités de Zingle, optimisées par l'IA, rendent la messagerie avec les invités incroyablement efficace, en offrant des interactions personnalisées sur différents canaux. J'ai été impressionné par son analyse des sentiments, qui identifie les moments où les invités pourraient avoir besoin d'une attention particulière. Cela permet aux hôtels de répondre rapidement aux problèmes potentiels, en garantissant une expérience plus proactive aux invités.

Les meilleures fonctionnalités de Zingle

Simplifiez les opérations en permettant la catégorisation automatique des messages, ce qui aide le personnel à se concentrer sur les tâches hautement prioritaires

Surveillez le niveau de satisfaction des invités grâce aux données de discussion en temps réel

Configurez des réponses automatisées prédéfinies pour des mots-clés ou des demandes spécifiques

Limites de Zingle

J'ai noté que Zingle ne peut pas envoyer de messages en masse de manière efficace, ce qui peut être une limite pour les hôtels qui ont besoin de joindre de nombreux invités en même temps

Certains utilisateurs trouvent les fonctionnalités de messagerie automatisée restrictives, avec des options de personnalisation limitées pour la planification ou la modification en cours des flux de travail automatisés

Tarification Zingle

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Zingle

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

3. Revinate (Meilleur outil de gestion des données des invités)

via Revin sur e

Revinate excelle dans l'utilisation des technologies d'IA pour améliorer l'engagement des invités et la personnalisation du marketing. Il utilise des algorithmes d'IA pour analyser les données des invités et créer des campagnes d'e-mails dynamiques et personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Revinate

Obtenez un aperçu clair de l'état de votre base de données grâce au tableau de bord Revinate Guests

Intégrez les informations grâce à la suite de produits Revinate (Marketing, Réservation, Équipe commerciale, Ivy et Commentaires des invités) dans une vue unifiée et unique

Création de filtres sur des intervalles de dates glissants pour le suivi des tendances d'arrivée et de départ des invités

Effectuez une analyse du comportement des clients en vous basant sur les statistiques d'engagement de la campagne, les scores de sentiment, l'historique des ventes incitatives, le NPS et d'autres paramètres

Réduire les limites

L'interface de la plateforme est quelque peu complexe et nécessite une période d'apprentissage, en particulier pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec les outils CRM

Certains utilisateurs ont soulevé des problèmes concernant la délivrabilité incohérente des e-mails, ce qui peut avoir un impact sur les taux d'engagement des invités

Tarification Revinate

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires Revinate

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

4. ALICE (Idéal pour la gestion des opérations basée sur l'IA)

via Ac tlab

ALICE d'Actabl, c'est comme avoir un assistant personnel pour les opérations de votre hôtel. Il centralise les demandes des invités, l'attribution des tâches et l'entretien ménager. Ce que j'ai trouvé particulièrement utile, c'est la façon dont il s'intègre de manière transparente aux systèmes existants, ce qui facilite le suivi et la gestion des flux de travail sans réinventer la roue.

Les meilleures fonctionnalités d'ALICE

Gardez le contrôle des chiffres d'affaires nocturnes grâce au suivi de la progression via la vue Tableau PM, qui fournit un aperçu clair de l'état de préparation des chambres

Créez des tickets dédiés dans chaque discussion avec les invités pour gérer facilement les demandes

Organisez une base de données organisée de fournisseurs, restaurants et attractions locaux de confiance, optimisée par Google Adresses

Intégrez OpenTable de manière transparente dans Actabl pour créer, confirmer et modifier sans effort les réservations de repas des invités

Limites d'ALICE

ALICE a tendance à générer de nombreuses notifications, ce qui est accablant et potentiellement perturbateur

Tarification ALICE

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires d'ALICE

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent d'ALICE

Notre communication a été grandement améliorée en termes de rapidité et de capacité à créer, gérer et résoudre les tickets via une variété de canaux de communication.

👀 Le saviez-vous ? Les données d'un récent sondage montrent que l'enthousiasme des consommateurs pour l'intelligence artificielle (IA) dépasse l'adoption par les entreprises.

5. Guestline (Idéal pour la gestion immobilière)

par Sophia Paganessi

Dans le secteur de l'hôtellerie, rester compétitif signifie ajuster constamment les prix en fonction de la demande. Guestline simplifie cette tâche. Il s'agit d'un système de gestion hôtelière basé sur l'IA qui automatise les stratégies de tarification et optimise la disponibilité des chambres sur différentes plateformes de réservation. Ses fonctionnalités d'ajustement des tarifs en temps réel permettent une tarification dynamique basée sur la demande.

Les meilleures fonctionnalités de Guestline

Surveillez les prix de la concurrence et ajustez dynamiquement les tarifs de votre hôtel pour rester compétitif

Évaluez la demande de chambres en temps réel pour recommander des ajustements de prix

Automatisation du rapprochement des paiements grâce à des rapports quotidiens et des relevés consolidés à l'aide de GuestPay

Utilisez Rezlynx PMS pour gérer l'attribution des chambres, enregistrer les problèmes de maintenance et assurer le suivi de l'inventaire des chambres, le tout en un seul endroit

Limites de Guestline

Guestline offre des options de personnalisation limitées, ce qui représente un défi pour les hôtels ayant des besoins spécifiques en matière de marque ou d'exploitation

Des mises à jour régulières sont nécessaires pour maintenir les performances

Tarification de Guestline

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Guestline

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

6. Kipsu (Meilleur pour la communication unifiée)

via Kipsu

La messagerie en temps réel de Kipsu permet d'améliorer la communication avec les invités, permettant ainsi aux équipes de créer des moments de service plus personnels et plus réactifs. Que ce soit par le biais de la messagerie instantanée avec les invités ou d'analyses perspicaces qui guident l'amélioration du service, Kipsu offre une solution pour améliorer l'étiquette du service à la clientèle.

Les meilleures fonctionnalités de Kipsu

Unifiez la communication en rassemblant les messages provenant des SMS, des e-mails et des réseaux sociaux

Offrez des services personnalisés aux invités grâce à des fonctionnalités complètes conçues pour les propriétés de luxe

Impliquez les invités à chaque étape, de l'arrivée à la sortie de l'hôtel

Réagissez de manière proactive en recevant des alertes lorsque des problèmes surviennent, ce qui donne à votre équipe une longueur d'avance pour transformer un problème potentiel en une expérience positive

Limites de Kipsu

Les utilisateurs ont rencontré des erreurs de connexion occasionnelles, telles que des avertissements « non sécurisés », qui peuvent être frustrants et perturber la communication

Les installations d'intégration complexes posent problème, en particulier lorsqu'il s'agit de synchroniser des systèmes tiers ou des logiciels hérités

Tarification Kipsu

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires de Kipsu

G2 : Avis non disponibles

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Kipsu

C'est une solution fantastique pour les hôteliers qui souhaitent communiquer directement avec leurs clients, très simple à utiliser et à un bon prix. La communication peut se faire de différentes manières.

7. AskSuite (Idéal pour l'assistance aux invités basée sur l'IA)

via AskSuite

AskSuite n'est pas seulement un chatbot d'IA. C'est une plateforme intuitive qui simplifie les opérations hôtelières, améliore l'engagement des invités et augmente l'efficacité des réservations, tout en s'intégrant de manière transparente à votre pile technologique existante.

Les meilleures fonctionnalités de AskSuite

Capturez et suivez automatiquement les prospects, en ajoutant les demandes des invités à votre CRM et en déclenchant des réponses en temps opportun pour maximiser les opportunités de réservation

Générez des devis en temps réel pour les invités à l'aide d'une technologie basée sur l'IA qui s'adapte à la disponibilité de vos chambres et à vos tarifs

Accélérez les temps de réponse grâce à l'automatisation des interactions avec les invités sur plusieurs plateformes (discussion en ligne, WhatsApp, Instagram, etc. )

Limites de AskSuite

Bien qu'Asksuite offre une intégration et une automatisation solides, il peut manquer de la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises hôtelières de niche

La configuration d'Asksuite peut nécessiter un effort initial important

Tarifs de AskSuite

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur AkSuite

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Avis non disponibles

👀 Le saviez-vous ? Le Cosmopolitan de Las Vegas utilise un chatbot d'IA appelé Rose, qui permet aux invités d'envoyer des textes pour obtenir de l'aide dans des tâches telles que la réservation de restaurants ou l'obtention de conseils rapides sur la ville.

8. StayNTouch (Idéal pour la gestion hôtelière mobile-first)

via StayNTouch

StayNTouch permet aux invités de s'enregistrer sur leur téléphone ou à une borne, afin qu'ils puissent éviter les files d'attente et accéder à leur chambre très rapidement, ce qui rend leur séjour beaucoup plus agréable. Leur système de gestion hôtelière intuitif, basé sur le cloud, simplifie grandement la gestion d'un hôtel.

Les meilleures fonctionnalités de StayNTouch

Intégration avec plus de 1 200 solutions tierces pour une expérience de gestion hôtelière personnalisable

Connectez-vous de manière transparente aux principales plateformes de réservation et agences de voyages en ligne, telles qu'Agoda, Booking.com, Hotwire, etc., ce qui vous permettra de réduire les surréservations et d'augmenter les taux d'occupation

Réduisez les temps d'attente dans le hall en proposant un enregistrement en libre-service mobile, permettant aux invités de se rendre directement dans leur chambre

Limites de StayNTouch

Les rapports financiers de StayNTouch peuvent être un peu rigides et ne pas être suffisamment personnalisés pour certains hôtels

L'application mobile est utile pour les tâches de base, mais elle ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble. Par exemple, vous ne pouvez pas accéder aux demandes détaillées des invités ou générer des rapports spécifiques à partir de l'interface mobile

Tarification de StayNTouch

StaynTouch PMS : 12 $/mois par chambre

StaynTouch 2. 0 : 17 $/mois par chambre

Évaluations et commentaires de StayNTouch

G2 : 4. 4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de StayNTouch

Nous avons commencé à utiliser StaynTouch lors de l'ouverture de notre hôtel-boutique et l'avons depuis déployé dans nos deux autres établissements. L'installation initiale a été simplifiée par une formation dispensée par des experts qui sont restés accessibles. Le fait d'avoir un contact désigné facilite la satisfaction de tous nos besoins. Nous apprécions également la possibilité de personnaliser la page d'accueil en fonction des besoins de l'utilisateur, ainsi que les nombreuses options de rapports et d'intégrations.

9. IDeaS Revenue Solutions (Idéal pour la gestion des revenus)

via IdeaS

De la définition des tarifs optimaux des chambres à la fourniture de prévisions précises de la demande, IDeaS Revenue Solutions simplifie la gestion des revenus. Ses informations basées sur l'IA et ses recommandations de données précises permettent aux hôtels d'attirer les invités idéaux aux meilleurs tarifs.

Vous pouvez exécuter des simulations de scénarios en testant les changements de prix et les stratégies potentielles avec une analyse de simulation, afin de comprendre les impacts potentiels avant la mise en œuvre.

Les meilleures fonctionnalités d'IDeaS Revenue

Utilisez la modélisation avancée des prix pour répondre aux tendances de la demande et aux fenêtres de réservation

Augmentez la précision de vos prévisions en exploitant des algorithmes d'apprentissage automatique qui capturent les tendances saisonnières, les variations en fonction des jours de la semaine et les impacts des évènements locaux

Gérez plusieurs propriétés de manière transparente grâce à des tableaux de bord centralisés qui fournissent des informations en temps réel sur l'ensemble de votre portfolio

Limites d'IDeaS Revenue Solutions

L'installation peut être longue et complexe, surtout au début, et elle nécessite de nombreux réglages pour un travail optimal

Les options de rapports personnalisés sont quelque peu limitées, ce qui peut être frustrant si vous recherchez des informations spécifiques et détaillées ou des affichages de données uniques

Tarification d'IdeaS Revenue Solutions

Tarification personnalisée

Évaluations et commentaires d'IdeaS Revenue Solutions

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. RoomRaccoon (Idéal pour la gestion de la réception)

via RoomRaccoon

RoomRaccoon pourrait être la plateforme complète dont vous avez besoin pour simplifier les opérations de votre hôtel. Tout étant centralisé, elle rationalise sans effort les communications avec les invités, les affectations du personnel et les stratégies de tarification, rendant la gestion plus fluide que jamais.

Les meilleures fonctionnalités de Room Raccoon

Accédez à des analyses en temps réel et prenez des décisions plus éclairées en matière de gestion des processus d'entreprise, notamment en ce qui concerne les taux d'occupation, la gestion des revenus de l'hôtel et les tendances en matière de réservation

Augmentez les réservations directes grâce à un moteur de réservation personnalisable qui réduit la dépendance vis-à-vis des agences de voyages en ligne tierces

Utilisez le système de gestion de propriété pour automatiser les processus de réception et surveiller les opérations de bureau

Intégrez des logiciels de comptabilité, tels que QuickBooks et Xero, pour générer des rapports financiers automatisés

Limites de Room Raccoon

L'outil connaît parfois des retards dans l'enregistrement et la mise à jour des données, en particulier aux heures de pointe

Les intégrations avec des services tiers sont limitées

Tarification de Room Raccoon

Entrée : 226 $/mois par chambre

Offre de lancement : 287 $/mois par chambre

Premium : 424 $/mois par chambre

Enterprise : 593 $/mois par chambre

Évaluations et commentaires de Room Raccoon

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4. 1/5 (plus de 55 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Room Raccoon

Le produit est facile et simple à utiliser, il est très fiable, nous n'avons rencontré aucun problème technique, le moteur de réservation et les connexions avec les OTA fonctionnent parfaitement.

