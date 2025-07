les 11 meilleures alternatives à Brandfolder pour la gestion des ressources numériques

La campagne doit être lancée, le logo manque et personne ne se souvient où se trouve la dernière version.

Cela vous semble familier ? 📁

Quelqu'un jure que c'est dans un dossier partagé. Une autre personne a une version obsolète. Le designer est « absent du bureau ». Et maintenant, la date limite approche à grands pas.

Un bon système de gestion des ressources numériques (DAM) doit simplifier la collaboration, et non ajouter au chaos. Brandfolder est un choix populaire, mais ce n'est pas la seule option. Si vous souhaitez une meilleure automatisation, une collaboration transparente ou des tarifs plus flexibles, de nombreuses alternatives à Brandfolder méritent d'être explorées.

Découvrons les meilleures options pour organiser vos ressources et faire avancer votre équipe. 🙌🏼

Pourquoi choisir une alternative à Brandfolder ?

Bien que Brandfolder soit un outil DAM solide, il peut ne pas répondre aux besoins de toutes les équipes.

Voici les lacunes de Brandfolder et ce qu'un DAM moderne devrait faire à la place.

Remarque concernant les tarifs : Les tarifs de Brandfolder peuvent être élevés, en particulier pour les petites entreprises ou les start-ups à la recherche de solutions rentables

Automatisation limitée des flux de travail : bien qu'il offre une automatisation de base, certaines alternatives fournissent bien qu'il offre une automatisation de base, certaines alternatives fournissent une optimisation plus avancée des flux de travail pour une approbation et une collaboration fluides des ressources

Limites de personnalisation : Les utilisateurs qui ont besoin de structures de métadonnées ou d'options de personnalisation très spécifiques peuvent trouver les options de personnalisation de Brandfolder restrictives

Fonctions de recherche avancée : Certaines alternatives offrent une recherche basée sur l'IA, un meilleur étiquetage ou un filtrage plus granulaire pour une découverte plus rapide des ressources

Problèmes d'évolutivité : Les équipes ou les entreprises en pleine croissance peuvent avoir besoin d'un stockage, de permissions et d'intégrations plus flexibles, mieux adaptés à l'évolution de leurs besoins

Problèmes liés au service client : selon votre forfait, les délais de réponse du service d'assistance peuvent être moins rapides ou moins complets que ceux de la concurrence

Besoins d'intégration : si votre équipe utilise si votre équipe utilise des outils spécifiques de conception, de gestion de projet ou de contenu , une alternative offrant des intégrations plus poussées pourrait être plus adaptée

🧐 Le saviez-vous ? 92 % des employés admettent passer (ou perdre) jusqu'à huit heures par semaine à rechercher des fichiers. Les outils de gestion des données peuvent facilement remédier à cette perte de productivité.

Les alternatives à Brandfolder en un coup d'œil

Le bon outil de gestion des ressources numériques facilite l'organisation et le partage des ressources. Voici un aperçu des meilleures alternatives et de leurs points forts.

Outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs ClickUp – Gestion de projet et d'actifs tout-en-un – Recherche alimentée par l'IA – Suivi personnalisé des métadonnées – Automatisation des actifs Les équipes qui ont besoin d'une gestion de projet et d'actifs en un seul endroit, avec une automatisation et un flux de travail basés sur l'IA Gratuit pour toujours ; personnalisation disponible pour les entreprises Canto – Recherche visuelle alimentée par l'IA – Organisation des collections et des métadonnées – Portails de contenu de marque Les organisations qui ont besoin de fonctionnalités basées sur l'IA et d'une organisation plus simple des ressources avec des analyses intégrées Tarification personnalisée Filecamp – Personnalisation de la marque – Partage sécurisé des fichiers – Permissions collaboratives Équipes souhaitant une personnalisation de leur image de marque et un contrôle sur les personnes pouvant accéder aux ressources et les modifier Basique : 29 $/mois par utilisateur ; Avancé : 59 $/mois par utilisateur ; Professionnel : 89 $/mois par utilisateur Bynder – Stockage centralisé des ressources – Modèles personnalisables – Étiquetage des métadonnées alimenté par l'IA Entreprises gérant des ressources de marque structurées et nécessitant des flux de travail de validation Tarification personnalisée Nuxeo – Gestion du cycle de vie du contenu – Classification basée sur l'IA – Stockage évolutif Entreprises dont le contenu est soumis à des exigences de conformité strictes et qui ont besoin d'une automatisation avancée des flux de travail et d'une gestion du cycle de vie du contenu Tarification personnalisée Frontify – Intégration du guide de style de la marque – Collaboration en temps réel – Modules de flux de travail évolutifs Équipes marketing chargées de maintenir la cohérence de la marque et de collaborer efficacement sur le contenu Tarification personnalisée Adobe Experience Manager – Intégration avec Adobe Creative Cloud – Diffusion de contenu personnalisé – Gestion multicanal Grandes organisations ayant besoin d'une solution complète pour la gestion de contenu et d'actifs numériques Tarification personnalisée Acquia DAM (Widen) – Étiquetage automatique basé sur l'IA – Analyses robustes – Stockage évolutif et contrôles d'accès Entreprises qui développent leurs besoins en gestion des ressources grâce à de solides fonctionnalités d'analyse et d'IA Tarification personnalisée MediaValet – Gestion collaborative des ressources – Étiquetage basé sur l'IA – Permissions utilisateur personnalisables Équipes ayant besoin d'une collaboration et d'un partage de fichiers fluides avec de puissantes capacités de recherche d'actifs Tarification personnalisée Aprimo – Gestion des ressources marketing – Automatisation des flux de travail – Centralisation des ressources de marque Équipes marketing gérant des budgets, des ressources et des projets avec de solides capacités de gestion des flux de travail Tarification personnalisée Lytho – Automatisation du flux de travail créatif – Collaboration en temps réel – Fonctionnalités d'étiquetage et de recherche basées sur l'IA Équipes créatives ayant besoin d'une gestion des ressources, d'une cohérence de marque et d'une automatisation des flux de travail Tarification personnalisée

🎉 Anecdote : les éléments de jeux tels que Fortnite et CS:GO ont une valeur réelle, les skins rares se vendant à des milliers de dollars.

Les 11 meilleures alternatives à Brandfolder

Brandfolder n'est pas la seule option pour les systèmes de gestion des ressources numériques. Que vous recherchiez de meilleurs prix, davantage de personnalisation ou des fonctionnalités avancées, de nombreuses alternatives peuvent répondre à vos besoins.

Découvrons les meilleures options à envisager. 📑

1. ClickUp (Idéal pour la gestion tout-en-un de projets et d'actifs)

La gestion des ressources numériques ne doit pas se limiter au stockage, elle doit rationaliser l'ensemble de votre flux de travail de contenu. Que vous lanciez une nouvelle campagne ou gériez la cohérence de votre marque entre différentes équipes, ClickUp vous aide à passer de la création des ressources à leur exécution sans changer d'outil.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp est la meilleure alternative à Brandfolder. Elle combine le stockage de fichiers, la documentation, la gestion des tâches et la recherche alimentée par l'IA dans une seule plateforme, afin que vos ressources se trouvent là où le travail est réellement effectué.

📝 Collaboration en temps réel avec ClickUp Docs

ClickUp Docs

La plupart des outils DAM stockent les ressources, mais qu'en est-il des briefs, des brouillons ou des documents stratégiques qui les accompagnent ? Avec ClickUp Docs , vous pouvez créer, modifier et collaborer sur du contenu en temps réel, directement dans votre espace de projet.

Vous avez besoin de rédiger une stratégie pour les réseaux sociaux ? Ouvrez un document, ajoutez votre contenu, insérez des maquettes de conception et étiquetez vos collègues pour obtenir rapidement leurs commentaires. Les documents restent connectés aux tâches associées, de sorte que chaque mise à jour est liée au contexte.

Vous pouvez également rendre les documents publics, ce qui est idéal pour partager des kits de marque ou des briefs de campagne avec vos clients ou vos freelances. De plus, comme ils sont organisés dans la hiérarchie structurée de ClickUp, vous trouvez rapidement et intuitivement le contenu dont vous avez besoin.

ClickUp fait également office de système de gestion des connaissances, facilitant la création de wikis, de hubs d'intégration et de glossaires d'actifs avec des pages imbriquées et des liens intelligents.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

🔎 Trouvez tout instantanément grâce à la recherche connectée ClickUp

Localisez instantanément des fichiers et des ressources à l'aide de la recherche connectée ClickUp

Vous en avez assez de fouiller dans des dossiers, des discussions et des e-mails éparpillés pour trouver une seule ressource ?

ClickUp Connected Search élimine le chaos en indexant l'ensemble de votre environnement de travail, des documents et tâches aux commentaires et pièces jointes. Il vous suffit de saisir un mot-clé pour trouver instantanément ce dont vous avez besoin, même si vous avez oublié où vous l'avez stocké.

Cela fait de ClickUp bien plus qu'une solution de stockage : c'est le moteur de recherche interne de votre équipe.

🧠 Flux de travail et contenu optimisés par l'IA avec ClickUp Brain

Récupérez les documents pertinents, créez des aperçus clairs et restez au fait de l'ensemble de votre base de connaissances avec ClickUp Brain

Même les systèmes les mieux organisés tombent en panne lorsque les flux de travail sont manuels. C'est là qu'intervient ClickUp Brain .

ClickUp Brain va encore plus loin en prenant en charge la création de contenu et l'automatisation pour vous. Il comprend le langage naturel, ce qui vous permet de générer du contenu, de résumer des informations et d'automatiser les flux de travail à l'aide d'instructions simples.

Supposons que vous ayez besoin d'un e-mail de lancement pour un nouveau produit. Vous pouvez taper : « Rédigez un e-mail professionnel annonçant le lancement du nouveau produit de XYZ Corp. » ClickUp Brain générera instantanément un brouillon structuré, vous faisant ainsi gagner du temps.

Cela vous aidera également à configurer les automatisations ClickUp.

Par exemple, vous pouvez dire : « Chaque fois qu'un élément de conception est approuvé, déplacez la tâche vers « Finalisé » et informez l'équipe marketing. » L'assistant IA configure automatiquement ce flux de travail, éliminant ainsi les mises à jour manuelles.

🏷️ Organisez et automatisez avec les champs personnalisés ClickUp

Les métadonnées sont le moteur de tout système DAM. ClickUp vous permet d'aller au-delà du simple étiquetage grâce à des champs personnalisés adaptés à votre flux de travail.

Suivez les droits d'utilisation, le statut d'approbation, la pertinence des campagnes ou le type de ressource, le tout dans votre environnement de travail. Vous pouvez même filtrer, automatiser ou visualiser ces attributs dans des tableaux de bord et des rapports.

Par exemple, un responsable créatif peut automatiquement afficher toutes les ressources « Approuvées pour les réseaux sociaux » dont la date d'échéance est cette semaine et déclencher des flux de travail de transfert.

📦 Gestion rationalisée des ressources grâce à des modèles

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de gestion des actifs de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les actifs de votre entreprise.

Le modèle de gestion des actifs ClickUp aide les équipes à organiser leurs fichiers, à suivre le statut des actifs et à réduire les transferts manuels, sans avoir à créer de systèmes à partir de zéro.

Affichage du calendrier de réparation : planifiez et suivez les tâches de maintenance grâce à un échéancier clair

Affichage des coûts de réparation : enregistrez les dépenses de réparation pour une meilleure budgétisation

Vue Liste : organisez toutes vos ressources dans un emplacement unique et consultable

Il s'agit d'un système prêt à l'emploi qui vous permet de commencer immédiatement à gérer vos ressources et les flux de travail associés.

Dans l'ensemble, conçu pour remplacer plusieurs outils par une plateforme unique et unifiée, ClickUp aide les équipes à gérer les ressources numériques, à suivre les projets et à collaborer sur l'ensemble du contenu, le tout grâce à une IA qui connecte tout.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gardez les ressources liées connectées : Liez les tâches, les fichiers et les documents avec Liez les tâches, les fichiers et les documents avec les relations ClickUp afin que les équipes disposent toujours de la dernière version des guides de style, des logos ou des ressources de campagne

Rationalisez les approbations : révisez les images, les PDF et les vidéos directement à l'aide de révisez les images, les PDF et les vidéos directement à l'aide de la fonction Révision de ClickUp en ajoutant des commentaires et des annotations, pour des retours clairs

Contrôlez qui peut accéder aux fichiers et les modifier : limitez les droits de modification, accordez aux freelances un accès en lecture seule et protégez les ressources sensibles de votre marque

Gérez vos fichiers où que vous soyez : accédez à vos ressources, approuvez-les et partagez-les lors de vos déplacements grâce à l'application mobile, qui permet aux équipes à distance de rester facilement connectées

Limites de ClickUp

Le forfait Free Forever offre un stockage limité, qui peut ne pas convenir aux équipes travaillant avec des fichiers de conception haute résolution ou des ressources vidéo volumineuses

Les nombreuses options de personnalisation et l'ensemble des fonctionnalités peuvent sembler intimidants au premier abord et nécessiter du temps pour configurer efficacement les flux de travail de gestion des ressources numériques

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 a partagé son expérience avec ClickUp :

ClickUp nous permet de regrouper facilement tous nos projets en un seul endroit. Chaque projet peut présenter des problèmes ou des obstacles que l'équipe doit surmonter, mais ClickUp nous permet de communiquer rapidement avec les personnes concernées. Les automatisations nous ont permis de moderniser un processus très obsolète et chronophage afin de le rendre plus rapide et plus précis.

ClickUp nous permet de centraliser facilement tous nos projets en un seul endroit. Chaque projet peut présenter des problèmes ou des obstacles que l'équipe doit surmonter, mais ClickUp nous permet de communiquer rapidement avec les personnes concernées. Les automatisations nous ont permis de moderniser un processus très obsolète et chronophage afin d'accélérer et d'améliorer la précision des flux.

2. Canto (Idéal pour l'organisation des ressources numériques basée sur l'IA)

via Canto

Canto facilite le suivi de vos ressources numériques sans avoir à fouiller dans des dossiers interminables. La recherche visuelle alimentée par l'IA vous aide à trouver des images, des vidéos et des documents à l'aide de descriptions simples, de couleurs ou d'objets.

Besoin de partager des fichiers ? Cet outil de gestion des ressources de marque vous permet de distribuer facilement des ressources à vos équipes, clients ou partenaires. Il s'intègre également à Adobe Creative Suite, WordPress et d'autres outils marketing, afin que votre contenu s'intègre parfaitement dans vos flux de travail existants.

Meilleures fonctionnalités de Canto

Trouvez instantanément des ressources grâce à une recherche qui reconnaît les images, les vidéos et les documents à partir de mots-clés, de couleurs et d'objets

Partagez des fichiers sans effort à l'aide de portails de contenu de marque qui facilitent la distribution des ressources tout en garantissant la cohérence de la marque

Restez organisé grâce aux collections en classant les ressources, en ajoutant des métadonnées et en définissant des permissions d'accès pour un meilleur contrôle

Utilisez les analyses intégrées pour suivre qui affiche, télécharge et partage le contenu

Limitations de Canto

Les utilisateurs ont signalé des rechargements inattendus de pages pendant les recherches, ce qui a causé des désagréments et une perte potentielle de la progression

La personnalisation de la marque et les intégrations ne sont disponibles que dans les forfaits supérieurs

Tarifs Canto

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canto

G2 : 4,5/5 (plus de 1 470 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 680 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Canto ?

Un avis G2 indique :

Canto facilite l'organisation d'un grand nombre de ressources provenant de sources dynamiques, et la recherche est très simple. J'apprécie le fait de pouvoir définir de manière très précise comment et où les ressources sont stockées, et la personnalisation des champs personnalisés des métadonnées est très facile.

Canto facilite l'organisation d'un grand nombre de ressources provenant de sources dynamiques, et la recherche est très simple. J'apprécie le fait de pouvoir définir de manière très précise comment et où les ressources sont stockées, et la personnalisation des champs personnalisés des métadonnées est très facile.

3. Filecamp (Idéal pour la gestion personnalisable des ressources numériques)

via Filecamp

Filecamp simplifie la gestion des ressources numériques. Les fichiers sont stockés de manière ordonnée à un seul endroit, ce qui facilite leur recherche grâce à une fonction de recherche intelligente, des étiquettes et des métadonnées.

Le partage des ressources est tout aussi simple. La personnalisation de la marque donne aux portails destinés aux clients un aspect soigné, et des permissions granulaires garantissent que seules les bonnes personnes y ont accès. Des outils de collaboration intégrés organisent les commentaires afin que les approbations ne se perdent pas dans les fils d'e-mails.

Meilleures fonctionnalités de Filecamp

Partagez des fichiers en toute sécurité grâce à des liens protégés par mot de passe et des permissions personnalisables

Collaborez en toute transparence en permettant aux membres de votre équipe et à vos partenaires externes d'accéder aux ressources, de les examiner et de les approuver au sein de la plateforme

Surveillez l'utilisation des ressources grâce à des outils d'analyse et de rapports détaillés qui fournissent des informations sur la manière dont les fichiers sont consultés et à quel moment

Accédez à vos ressources numériques où que vous soyez grâce à l'application mobile Filecamp

Limitations de Filecamp

Certains utilisateurs trouvent la fonctionnalité de recherche frustrante, notant que la localisation de fichiers spécifiques peut prendre beaucoup de temps

L'absence d'une fonctionnalité glisser-déposer robuste ralentit les modifications en cours

Bien que fonctionnelle, l'interface utilisateur est jugée obsolète par certains

Tarifs Filecamp

Basique : 29 $/mois par utilisateur

Avancé : 59 $/mois par utilisateur

Professionnel : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Filecamp

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Filecamp ?

Un avis Capterra indique :

Logiciel à prix raisonnable, avec d'excellentes fonctionnalités et une grande capacité de stockage. Le téléchargement est un peu frustrant, mais cela a été mon expérience avec d'autres gestionnaires de fichiers. Les miniatures de fichiers sont une aubaine pour trouver rapidement le document/fichier que vous recherchez.

Logiciel à prix raisonnable, avec d'excellentes fonctionnalités et une grande capacité de stockage. Le téléchargement est un peu frustrant, mais cela a été mon expérience avec d'autres gestionnaires de fichiers. Les miniatures des fichiers sont une aubaine pour trouver rapidement le document/fichier que vous recherchez.

4. Bynder (Idéal pour la gestion structurée des ressources de marque)

via Bynder

Bynder offre aux entreprises un moyen simplifié de stocker, gérer et distribuer leurs ressources numériques tout en respectant les directives de la marque. La plateforme fournit aux équipes marketing un accès contrôlé au contenu approuvé, garantissant ainsi la cohérence de la marque sur tous les canaux.

Ses outils de flux de travail simplifient les approbations, aidant les équipes créatives à passer du concept à la publication sans allers-retours inutiles.

Les meilleures fonctionnalités de Bynder

Stockez et classez vos ressources dans un emplacement centralisé, afin que les supports de votre marque restent à jour et faciles à trouver

Réduisez le temps de production grâce à des modèles personnalisables qui permettent aux équipes marketing de générer des supports conformes à la marque

Automatisez les approbations pour obtenir des commentaires en temps réel, contrôler les versions et structurer les révisions de contenu

Améliorez la visibilité de vos ressources grâce à l'étiquetage des métadonnées basé sur l'IA, qui optimise les résultats de recherche en fonction du type de contenu et de l'utilisation

Limitations de Bynder

Les options de modèles et les fonctionnalités de personnalisation sont assez limitées

Une courbe d'apprentissage est nécessaire pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec les systèmes de gestion structurée des ressources

L'installation initiale peut prendre du temps en raison de la configuration du flux de travail et des paramètres de permission

Tarifs Bynder

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Bynder

G2 : 4,5/5 (plus de 920 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 220 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bynder ?

Un avis Capterra indique :

Bien que Bynder fasse tout très bien, certaines fonctionnalités présentes dans d'autres DAMS sont absentes. Par exemple, Bynder ne recherche pas de texte dans les images (pour l'étiquetage) et Bynder Studio ne prend pas en charge les fichiers InDesign. L'importance que vous accordez à ces petites fonctionnalités dépendra de vos préférences personnelles.

Bien que Bynder fasse tout très bien, certaines fonctionnalités présentes dans d'autres DAMS sont absentes. Par exemple, Bynder ne recherche pas de texte dans les images (pour l'étiquetage) et Bynder Studio n'assiste pas les fichiers InDesign. L'importance que vous accordez à ces petites fonctionnalités dépendra de vos préférences personnelles.

5. Nuxeo (Idéal pour gérer les cycles de vie de contenus complexes)

via Nuexo

La force principale de Nuxeo réside dans sa capacité à automatiser les flux de travail liés au contenu, garantissant ainsi que les ressources passent de manière transparente de la création au stockage, à la distribution et à l'archivage.

L'architecture modulaire de l'outil permet aux entreprises d'adapter la plateforme aux exigences spécifiques de leur secteur, y compris les secteurs soumis à des exigences de conformité strictes tels que la finance et la santé. Le système s'intègre également aux logiciels ERP et de collaboration documentaire, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises disposant d'écosystèmes de contenu complexes.

Meilleures fonctionnalités de Nuxeo

Automatisez la gestion du cycle de vie des ressources en définissant des flux de travail qui contrôlent les approbations, le stockage et les dates d'expiration

Utilisez la classification basée sur l'IA pour étiqueter intelligemment les fichiers en fonction de la reconnaissance visuelle, du contenu du texte ou des tendances d'utilisation passées

Configurez les champs de métadonnées pour vous conformer aux réglementations de votre secteur et garantir la conformité juridique et la sécurité de vos ressources numériques

Évoluez vos capacités de stockage pour accueillir des bibliothèques multimédias volumineuses sans compromettre les performances du système

Limitations de Nuxeo

Nécessite une expertise technique pour une personnalisation complète, ce qui le rend moins accessible aux équipes non techniques

L'interface utilisateur privilégie la fonctionnalité à la simplicité, ce qui peut ralentir l'adoption par les nouveaux utilisateurs

Certaines intégrations nécessitent un développement personnalisé, ce qui allonge les délais d'installation pour les organisations disposant de piles logicielles uniques

Tarifs Nuxeo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nuxeo

G2 : 4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nuxeo ?

Une critique de Gartner indique :

La plateforme est fiable, agile et évolutive. La navigation peut parfois manquer de cohérence, et nous avons tendance à devoir personnaliser via le développement plutôt que d'utiliser les capacités de personnalisation intégrées.

La plateforme est fiable, agile et évolutive. La navigation peut parfois manquer de cohérence, et nous avons tendance à devoir personnaliser via le développement plutôt que d'utiliser les capacités de personnalisation intégrées.

🧐 Le saviez-vous ? Le tout premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, « Just setting up my twttr » (Je suis en train de configurer mon twttr), a été vendu aux enchères pour 2,9 millions de dollars en tant qu'actif numérique.

6. Frontify (Idéal pour la cohérence de la marque et la collaboration sur le contenu)

via Frontify

Frontify offre une approche structurée de la gestion de marque en proposant un espace centralisé pour stocker, partager et appliquer les directives de marque. Il lie les ressources numériques directement aux guides de style de la marque, garantissant ainsi que les équipes se réfèrent toujours aux derniers documents approuvés.

Les flux de travail interactifs facilitent la collaboration en temps réel entre les concepteurs, les spécialistes du marketing et les responsables de marque, réduisant ainsi les malentendus.

Meilleures fonctionnalités de Frontify

Préservez l'intégrité de votre marque en liant vos ressources numériques à un guide de style centralisé qui permet à vos équipes de respecter les normes visuelles

Simplifiez les approbations grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel, notamment des commentaires en direct et des flux de travail structurés pour la révision

Améliorez l'efficacité de vos flux de travail en stockant vos logos, vos ressources de campagne et vos modèles de conception dans une bibliothèque facile à parcourir

Adaptez la plateforme à différentes tailles d'équipes et à différents besoins en matière de marque grâce à des modules évolutifs qui s'adaptent à la croissance de votre entreprise

Limites de Frontify

L'installation initiale nécessite des efforts, en particulier lors de la migration des ressources de marque existantes vers le système

Certaines intégrations nécessitent une configuration manuelle, ce qui peut ralentir l'adoption par les équipes disposant d'écosystèmes logiciels établis

Tarifs Frontify

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Frontify

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra :4,8/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Frontify ?

Un avis TrustRadius indique :

Bien adapté aux organisations qui se lancent dans la création d'un système de conception. Il fournit une base prête à l'emploi qui nécessite un minimum d'efforts pour être mise en place et fonctionner. Il peut être limité si l'on passe à des milliers d'éléments de conception et à plusieurs utilisateurs - nous ne l'avons pas essayé à une échelle supérieure à une dizaine d'utilisateurs.

Bien adapté aux organisations qui se lancent dans la création d'un système de conception. Il fournit une base prête à l'emploi qui nécessite un minimum d'efforts pour être mise en place et fonctionner. Il peut être limité si vous passez à des milliers d'éléments de conception et à plusieurs utilisateurs - nous ne l'avons pas essayé à une échelle supérieure à une dizaine d'utilisateurs.

🎉 Anecdote : les ressources numériques peuvent inclure de nombreux éléments, notamment les filtres Snapchat, les voix et les personnages générés par l'IA, l'immobilier virtuel et même les animaux de compagnie numériques (comme ceux de Nintendogs) !

7. Adobe Experience Manager (idéal pour la gestion complète de contenu)

via Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) offre une plateforme robuste qui combine la gestion des ressources numériques et des fonctionnalités de gestion de contenu, répondant ainsi aux besoins des entreprises à la recherche d'une solution unifiée.

AEM permet aux équipes de créer, gérer et fournir des expériences numériques personnalisées sur différents canaux, garantissant ainsi cohérence et efficacité. Son intégration avec d'autres applications Adobe Creative Cloud rationalise les flux de travail, permettant une collaboration fluide entre les équipes créatives et marketing.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Experience Manager

Intégrez-le de manière transparente aux applications Adobe Creative Cloud pour une collaboration efficace entre les designers et les spécialistes du marketing

Fournissez un contenu personnalisé en utilisant les outils avancés de ciblage et de segmentation d'AEM pour améliorer l'engagement des utilisateurs

Gérez et publiez du contenu sur plusieurs canaux, tout en garantissant une expérience de marque cohérente

Limitations d'Adobe Experience Manager

La mise en œuvre et la personnalisation peuvent être complexes et nécessitent souvent une expertise spécialisée

Les fonctionnalités complètes de la plateforme ont un coût plus élevé, ce qui peut être prohibitif pour les petites organisations

Certains utilisateurs ont noté que le service client d'Adobe ne répondait pas toujours à leurs attentes

La maintenance et la mise à jour d'AEM exigent une expertise technique importante et des ressources dédiées

Tarifs Adobe Experience Manager

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Adobe Experience Manager

G2 : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 900 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent d'Adobe Experience Manager

Un avis G2 indique :

Experience Manager est un outil puissant et probablement le plus optimal au niveau de l'entreprise. Le fait de connecter séparément la bibliothèque de ressources permet aux utilisateurs d'organiser leurs éléments visuels séparément, et la bibliothèque se connecte de manière transparente pour être utilisée sur les pages. L'outil d'étiquetage est également extrêmement robuste et permet à un utilisateur de créer des pages dynamiques à la volée à l'aide d'étiquettes.

Experience Manager est un outil puissant et probablement le plus optimal au niveau de l'entreprise. Le fait de connecter la bibliothèque d'actifs séparément permet aux utilisateurs d'organiser leurs éléments visuels séparément, et la bibliothèque se connecte de manière transparente pour être utilisée sur les pages. L'outil d'étiquetage est également extrêmement robuste et permet à l'utilisateur de créer des pages dynamiques à la volée à l'aide d'étiquettes.

8. Acquia DAM (Widen) (Idéal pour la gestion évolutive des ressources numériques)

via Acquia DAM

Acquia DAM (anciennement Widen) fournit une plateforme flexible pour aider les marques à gérer et distribuer efficacement leurs ressources numériques entre les équipes et les canaux. Son interface conviviale et son schéma de métadonnées configurable améliorent la recherche et la personnalisation des flux de travail.

Son évolutivité le rend adapté aux organisations de différentes tailles qui souhaitent centraliser la gestion de leurs ressources.

Meilleures fonctionnalités d'Acquia DAM (Widen)

Améliorez la visibilité de vos ressources grâce à l'étiquetage automatique basé sur l'IA qui attribue automatiquement des métadonnées pertinentes aux nouvelles ressources

Utilisez des analyses robustes pour surveiller les performances des ressources et l'engagement des utilisateurs, et prendre des décisions éclairées basées sur les données

Garantissez un accès sécurisé en définissant les permissions et les rôles des utilisateurs et en protégeant les contenus sensibles contre toute utilisation non autorisée

Limitations d'Acquia DAM (Widen)

Certains utilisateurs ont noté que l'interface semblait dépassée et pourrait bénéficier d'une modernisation

L'intégration avec certains outils tiers peut nécessiter une configuration supplémentaire

Tarifs Acquia DAM (Widen)

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acquia DAM (Widen)

G2 : 4,5/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Acquia DAM (Widen)

Un avis G2 indique :

Je trouve que le DAM est relativement convivial. Comme pour les autres bases de données, il faut un certain temps pour s'y habituer. Il existe un certain nombre de vidéos de formation utiles à regarder. Une fois que vous êtes dans la modification d'un élément individuel, vous pouvez procéder de plusieurs façons : via le système lui-même ou en téléchargeant un fichier CSV dans lequel vous pouvez effectuer les modifications hors ligne, puis en téléchargeant ledit document pour faciliter l'ajout de métadonnées.

Je trouve que le DAM est relativement convivial. Comme pour les autres bases de données, il faut un certain temps pour s'y habituer. Il existe un certain nombre de vidéos de formation utiles à regarder. Une fois que vous êtes dans la modification d'un actif individuel, vous pouvez procéder de plusieurs façons : via le système lui-même ou en téléchargeant un fichier CSV dans lequel vous pouvez effectuer les modifications hors ligne, puis en téléchargeant ledit document pour faciliter l'ajout de métadonnées.

🧐 Le saviez-vous ? Les domaines basés sur la blockchain, tels que .eth ou .crypto, peuvent remplacer les URL traditionnelles des sites web et sont considérés comme des biens numériques.

9. MediaValet (Idéal pour la gestion collaborative des ressources numériques)

via MediaValet

MediaValet propose une plateforme de gestion des ressources numériques basée sur le cloud pour les équipes marketing et créatives à la recherche d'outils collaboratifs. Son interface conviviale et ses puissantes fonctionnalités de recherche permettent aux équipes de localiser et de distribuer efficacement les ressources.

La plateforme prend en charge l'intégration avec divers outils créatifs et de productivité, améliorant ainsi la continuité des flux de travail. Elle est polyvalente pour les équipes qui souhaitent améliorer la collaboration et l'efficacité de la gestion des ressources.

Meilleures fonctionnalités de MediaValet

Facilitez la collaboration grâce à des fonctionnalités qui permettent aux équipes de partager, réviser et approuver les ressources en temps réel

Implémentez une fonctionnalité de recherche avancée avec des étiquettes et des métadonnées alimentées par l'IA, améliorant ainsi la découvrabilité des ressources

Personnalisez les permissions des utilisateurs pour contrôler l'accès et maintenir la sécurité entre différents groupes d'utilisateurs

Limitations de MediaValet

Certains utilisateurs ont exprimé le souhait de disposer de plus d'options de personnalisation au sein de la plateforme

L'interface de la plateforme pourrait être plus intuitive et plus facile à naviguer

Tarifs MediaValet

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur MediaValet

G2 : 4,6/5 (plus de 220 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MediaValet ?

Un avis G2 indique :

Je représente une organisation membre avec des sections affiliées. Un volume important de ressources numériques doit changer de mains fréquemment, j'apprécie donc la facilité avec laquelle nous pouvons nous assurer que nous utilisons tous les bons fichiers. De plus, nous trouvons des moyens de partager des ressources avec nos membres à l'aide de galeries Web et de portails de marque. Ils n'ont pas besoin d'accéder au back-end, mais l'interface offre une méthode très claire et organisée de partage de fichiers.

Je représente une organisation membre avec des sections affiliées. Un volume important de ressources numériques doit changer de mains fréquemment, j'apprécie donc la facilité avec laquelle nous pouvons nous assurer que nous utilisons tous les bons fichiers. De plus, nous trouvons des moyens de partager des ressources avec nos membres à l'aide de galeries Web et de portails de marque. Ils n'ont pas besoin d'accéder au back-end, mais l'interface offre une méthode très claire et organisée pour le partage de fichiers.

10. Aprimo (Idéal pour la gestion des ressources marketing)

via Aprimo

Aprimo combine la gestion des ressources numériques et la gestion des ressources marketing, s'adressant ainsi aux organisations qui cherchent à rationaliser leurs opérations marketing. La plateforme permet aux équipes de planifier, d'exécuter et de gérer efficacement les activités marketing, tout en garantissant leur conformité avec les directives de la marque.

Les outils robustes d'automatisation des flux de travail et de collaboration d'Aprimo facilitent la coordination entre les membres de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités d'Aprimo

Intégrez la gestion des ressources marketing pour planifier et superviser efficacement les budgets, les campagnes et les projets marketing

Assurez la cohérence de votre marque en utilisant le référentiel centralisé pour les ressources approuvées et les directives de marque

Obtenez des informations sur les performances marketing et l'utilisation des ressources grâce aux fonctionnalités d'analyse et de rapports

Limitations d'Aprimo

Il est difficile de partager plusieurs éléments avec un utilisateur en une seule fois

Le processus d'installation et de personnalisation est complet

Les utilisateurs signalent que l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur pourraient être améliorées, car elles sont très peu intuitives

Tarifs Aprimo

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Aprimo

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Aprimo ?

Un avis Capterra indique :

Dans l'ensemble, ce programme s'est avéré utile, mais son apprentissage prend un certain temps. Je formerais sans hésiter un petit groupe de personnes afin qu'elles deviennent expertes, puis je poursuivrais la formation. Nous avons organisé une session de trois heures à l'échelle de l'entreprise, ce qui est beaucoup.

Dans l'ensemble, ce programme s'est avéré utile, mais son apprentissage prend un certain temps. Je formerais sans hésiter un petit groupe de personnes afin qu'elles deviennent expertes, puis je poursuivrais la formation. Nous avons organisé une session de trois heures à l'échelle de l'entreprise, ce qui est beaucoup.

11. Lytho (Idéal pour les flux de travail créatifs et la cohérence de la marque)

via Lytho

Lytho intègre des fonctionnalités de gestion de projet créatif, permettant aux équipes marketing et design de planifier, réviser et distribuer efficacement les ressources.

Les directives de marque intégrées garantissent que tous les membres de l'équipe peuvent accéder aux ressources approuvées et les utiliser, ce qui réduit les incohérences dans les campagnes. Le système prend également en charge le balisage automatisé et la fonctionnalité de recherche, aidant les équipes à localiser rapidement les fichiers sans avoir à trier manuellement les dossiers.

Meilleures fonctionnalités de Lytho

Automatisez l'étiquetage et la recherche des ressources grâce à la gestion des métadonnées basée sur l'IA, ce qui facilite la recherche des fichiers numériques appropriés dans les bibliothèques de contenu volumineuses

Permettez une collaboration en temps réel grâce à des fonctionnalités d'annotation et d'approbation qui aident les équipes à donner leur avis sur les conceptions avant de finaliser le contenu

Mesurez les performances de vos ressources à l'aide d'outils d'analyse intégrés qui suivent l'engagement, les tendances d'utilisation et l'efficacité de l'équipe au fil du temps

Limitations de Lytho

Nécessite une installation initiale et une formation pour personnaliser les processus de flux de travail en fonction des besoins de l'équipe

Le prix peut être un facteur important pour les petites équipes qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités de gestion de projet créatif

Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive que celle des systèmes de gestion des ressources numériques plus simples

Tarifs Lytho

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Lytho

G2 : 4,5/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lytho ?

Un avis Capterra indique :

Certains paramètres du compte sont un peu difficiles à configurer, mais la formation et le service client sont excellents. Je n'ai pas beaucoup utilisé la fonctionnalité de rapports, mais elle ne semble pas fournir ce que je recherchais, comme le nombre de tâches soumises, le nombre de tâches achevées, les réviseurs en retard dans la révision, etc.

Certains paramètres du compte sont un peu difficiles à configurer, mais la formation et le service client sont excellents. Je n'ai pas beaucoup utilisé la fonctionnalité de rapports, mais elle ne semble pas fournir ce que je recherchais, comme le nombre de tâches soumises, le nombre de tâches achevées, les réviseurs en retard dans la révision, etc.

🧐 Le saviez-vous ? Le marché de la gestion des ressources numériques devrait atteindre une taille de 13,02 milliards de dollars américains d'ici 2030.

Rassemblez vos ressources avec ClickUp

La gestion des ressources numériques doit être simple, efficace et sans frustration. Le bon logiciel de gestion des ressources numériques permet de tout organiser, de tout rendre accessible et de faciliter la collaboration, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création plutôt que sur la recherche. Si votre système actuel vous semble limité, il est judicieux d'explorer de meilleures alternatives.

ClickUp se distingue en combinant la gestion des ressources numériques avec de puissants outils de collaboration. Grâce à la recherche alimentée par l'IA, aux flux de travail automatisés et à la modification en cours des documents, tout est conservé au même endroit, ce qui vous permet de toujours travailler avec les bons fichiers au bon moment.

Simplifiez la gestion des ressources.