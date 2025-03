Google Slides vs. PowerPoint : une comparaison détaillée

Les étapes sont fixées pour une confrontation épique. D'un côté, Microsoft PowerPoint, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs, et de l'autre, Google Slides, qui assiste plus de six millions d'entreprises. Ces deux poids lourds sont les champions en titre du monde de la présentation. Mais lequel se démarque vraiment ? Après des années d'utilisation des deux outils pour créer des présentations de vente, des présentations clients et des présentations de blog, nous avons découvert des informations révélatrices et nous sommes ravis de les partager avec vous !

Que vous soyez un cadre supérieur, un fondateur, un consultant ou quelqu'un qui souhaite réussir sa prochaine présentation, nous avons ce qu'il vous faut. C'est parti !

⏰ Résumé en 60 secondes Voici une brève comparaison entre Google Slides et PowerPoint : | Google Slides | Microsoft PowerPoint | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Entièrement basé sur le cloud, accessible depuis n'importe quel appareil doté d'un navigateur, et offrant des mises à jour automatiques sans aucun tracas | Idéal pour une utilisation en tant qu'application de bureau, avec des fonctionnalités cloud limitées - la version web manque de certaines options avancées | | Comme il s'agit d'une application web et qu'elle est hébergée sur le cloud, elle offre des mises à jour automatiques | Offre la co-création, bien qu'elle puisse être un peu maladroite et dépendre des appareils des utilisateurs et de l'emplacement des fichiers |

| Fournit des outils de conception simples et épurés avec des animations et des images de base pour une expérience de présentation simplifiée | Accès hors ligne complet à toutes les fonctionnalités (animations, transitions, etc.) via la version de bureau | | Enregistre automatiquement votre travail grâce à la fonction d'enregistrement automatique, aucune installation n'est requise | L'enregistrement automatique n'est disponible qu'avec OneDrive ou SharePoint, et il n'est pas activé par défaut |

| Offre un accès facile via Google Chrome, mais avec moins de fonctionnalités que la version de bureau de PowerPoint | Offre des fonctionnalités limitées de co-création et de collaboration | | S'intègre de manière transparente aux applications de l'environnement de travail Google telles que Docs, Sheets et Drive pour un flux de travail unifié | S'intègre de manière transparente aux outils Microsoft 365 tels que Word, Excel et Outlook, créant une expérience solide et cohérente entre les applications |

Qu'est-ce que Google Slides ? Google Slides est un logiciel de présentation gratuit basé sur le Web et inclus dans Google Workspace. En tant qu'outil basé sur le cloud, il permet à plusieurs utilisateurs de créer et de modifier des présentations en temps réel, sans installation de logiciel.

Comme Google Slides est entièrement intégré à Google Drive, le partage et la collaboration avec d'autres personnes sont faciles. De plus, son interface conviviale en fait une excellente alternative aux logiciels de présentation traditionnels. Vous pouvez même utiliser l'intelligence artificielle pour générer des images directement dans Google Slides. Duet IA pour Google Workspace est doté d'une fonctionnalité « Aidez-moi à visualiser ». 🧠 Fait amusant : Bien que la plupart d'entre nous le connaissent sous le nom de Google Slides, il s'appelait undefined lorsqu'il a été lancé en 2006 dans le cadre de Google Docs. Ce n'est que plus tard que la société l'a rebaptisé Google Slides pour l'aligner sur le reste des outils Google Drive. _(Un bon choix, car « Google Presentations » était un peu long à prononcer !) ### Fonctionnalités de Google Slides Google Slides excelle dans un intervalle de fonctionnalités qui permettent de créer des présentations époustouflantes. En voici le détail :

Fonctionnalité n° 1 : Diapositive principale via undefined

Lorsque l'on travaille en équipe, il est facile que les couleurs, les polices de caractères ou les thèmes des diapositives ne correspondent pas. La fonctionnalité Diapositive principale de Google Slides résout ce problème. Vous pouvez créer un style cohérent qui s'applique à l'ensemble de la présentation. Ajoutez des logos, des images ou des filigranes qui apparaîtront sur chaque diapositive sans avoir à les insérer individuellement. via Les polices de caractères par défaut vous ennuient ? Google Slides vous propose plus de 800 polices de caractères issues de la bibliothèque Google Fonts. Cette variété vous permet d'ajouter une touche unique à vos présentations. Pour explorer ces options, cliquez sur le menu déroulant Polices dans la barre d'outils et sélectionnez Plus de polices en haut de la liste. Une nouvelle fenêtre apparaîtra, affichant toutes les polices de caractères disponibles. #### Fonctionnalité n° 3 : Questions-réponses avec le public /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-556-1400x763.png Questions-réponses avec le public /%img/ via /href/ ) pour ajouter du style et du professionnalisme à vos présentations professionnelles. Elles vous permettront de communiquer plus facilement vos idées et d'impressionner votre public. ### Tarifs de Google Slides Google Slides est gratuit avec un compte Google. Vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de base, y compris jusqu'à 15 Mo de stockage dans Google Drive.

Pour les entreprises et les organisations, Google Slides est inclus dans les forfaits Google Workspace, qui proposent différents forfaits en fonction des besoins et de la taille de l'entreprise. Voici une ventilation des options de tarification : *Gratuit *Business Starter : 7,20 $/mois par utilisateur *Business Standard : 14,40 $/mois par utilisateur

Microsoft PowerPoint est un puissant logiciel de présentation initialement lancé en 1987 pour Apple Macintosh et en 1990 pour Windows, PowerPoint est devenu l'un des outils de présentation les plus populaires au monde. Il offre de nombreuses fonctionnalités multimédias, notamment des vidéos, des sondages, des animations, des infographies et des fichiers audio. Les modèles d'organigrammes PowerPoint intégrés vous permettent de concevoir rapidement des présentations attrayantes, idéales pour une séance de brainstorming ou une réunion. PowerPoint offre également des options de personnalisation, vous permettant d'ajuster chaque élément de votre présentation Les dispositions des diapositives dans Microsoft PowerPoint sont essentielles pour former l'aspect général de vos présentations PowerPoint. Ces modèles prédéfinis définissent la structure de chaque diapositive, garantissant ainsi que votre contenu est organisé et visuellement attrayant. La disposition que vous choisissez dépend du contenu que vous souhaitez présenter. De nombreuses entreprises fournissent des modèles prédéfinis à leur personnel pour garantir la cohérence de la marque. Fonctionnalité n° 2 : les espaces réservés

Dans PowerPoint, un espace réservé est un conteneur pour différents éléments sur une diapositive. Ces conteneurs ont une bordure en pointillés et sont souvent confondus avec des champs de texte. Cependant, ils assistent plus que du texte : ils peuvent également contenir des images, des vidéos, des tableaux et même des SmartArt. Les espaces réservés aident à positionner le contenu de manière cohérente sur les diapositives. Ils sont préformatés pour maintenir l'uniformité de la disposition et du design. Fonctionnalité n° 3 : transitions entre les diapositives

Les transitions de diapositives sont une autre fonctionnalité clé de PowerPoint. Ces effets ajoutent un mouvement fluide et dynamique lorsque vous passez d'une diapositive à l'autre, améliorant ainsi le flux de votre présentation. Vous pouvez appliquer des transitions à des diapositives individuelles ou à toutes les diapositives simultanément pour plus de cohérence. Les saviez-vous? La transition Morphing de PowerPoint peut créer un excellent flux sans avoir besoin d'animations manuelles complexes. De nombreux utilisateurs passent à côté de cette fonctionnalité car elle n'est disponible que dans PowerPoint 2007 et versions ultérieures. Les transitions et les animations sont des fonctionnalités clés de PowerPoint. Ces options contrôlent l'apparence du texte et le passage d'une diapositive à l'autre. Avec l'effet Animation, vous pouvez appliquer une animation à un contenu spécifique. L'option Animation personnalisée offre des choix tels que Entrée, Accentuation, Sortie et Chemin d'animation. Les Transitions de diapositives appliquent des effets d'animation à des diapositives entières, créant un mouvement fluide au fur et à mesure de la progression du diaporama. Microsoft fournit des milliers de modèles gratuits avec des designs professionnels. D'autres modèles sont également disponibles en ligne à différents prix et qualités. À lire également : Comment terminer une présentation (conseils + exemples)

Tarifs de Microsoft PowerPoint

La version autonome de PowerPoint coûte 179,99 $. Vous pouvez l'acheter directement sur le site Microsoft.

Voici quelques options :

Pour la maison :
- Microsoft 365 Personnel : 6,99 $/mois par utilisateur
- Microsoft 365 Famille : 9,99 $/mois pour 6 utilisateurs

Pour les entreprises :
- Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur Vous pouvez l'acheter directement sur la Voici quelques options : Pour la maison : Microsoft 365 Personnel : 6,99 $/mois par utilisateur *Microsoft 365 Famille : 9,99 $/mois pour 6 utilisateurs Pour les entreprises : Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur , l'application qui fait tout pour le travail, peut faire pour vous. Son puissant logiciel de création de contenu /href/ /blog?p=55673 IA /%href/ facilite plus que jamais l'organisation, la collaboration et la création de présentations professionnelles. Voici comment ClickUp se démarque : ### Le plus ClickUp #1 : Une riche bibliothèque de modèles ClickUp offre une sont parfaits pour le brainstorming et l'organisation des idées. Vous pouvez créer des visualisations, des flux de travail et des graphiques complexes, et utiliser la fonctionnalité de génération d'images par IA. Les tableaux blancs vous permettent également de collaborer en temps réel, en voyant qui contribue au tableau. De plus, il est aussi simple d'obtenir des commentaires des clients et des parties prenantes que d'envoyer un lien. Voici comment utiliser efficacement les tableaux blancs : Vous avez besoin de réfléchir à des idées ? Utilisez la fonctionnalité undefined fonctionnalité sur le Tableau blanc. C'est un moyen facile d'organiser et de partager vos idées avec votre équipe en les mettant en forme de manière interactive. 💡Conseil de pro : Nouveau sur undefined ? Ne vous inquiétez pas ; ClickUp est là pour vous. Choisissez parmi une variété de modèles de cartes mentales ClickUp gratuits /href/ https://clickup.com/blog?p=63355 /%href/ et commencez immédiatement.

One Up de ClickUp #4 : ClickUp Brain pour une écriture et des présentations basées sur l'IA /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-567-1400x1350.png ClickUp Brain : Google Slides Vs PowerPoint /%img/ Améliorez votre productivité avec ClickUp Brain undefined est un assistant basé sur l'IA conçu pour vous aider à travailler plus efficacement. C'est l'outil idéal pour surmonter le blocage de l'écrivain, améliorer les sessions de brainstorming et simplifier votre flux de travail de création de contenu. Cet outil de présentation basé sur l'IA /href/ /blog?p=103551 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à une à trois personnes /%href/ Gestion des connaissances par l'IA à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question depuis votre environnement de travail et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

Laissez ClickUp rendre vos présentations plus puissantes Google Slides se distingue par ses fonctionnalités de collaboration et son accessibilité au cloud. En tant qu'outil basé sur le web, il est parfait pour le travail d'équipe en temps réel et est gratuit avec un compte Google. PowerPoint, en revanche, offre un riche ensemble d'options de conception avancées et est généralement utilisé pour la création de présentations hors ligne. Il est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d'animations complexes et d'un contrôle total de la conception.

Si vous voulez gagner du temps et économiser vos efforts dans le processus de création de vos diapositives et faire bien plus encore, ClickUp est la solution qu'il vous faut ! ClickUp permet à toute votre équipe de rester alignée tout au long du processus, du brainstorming à la livraison finale de la présentation. Que vous prépariez un argumentaire de vente, gériez plusieurs projets ou organisiez des flux de travail complexes, ClickUp centralise tout en un seul endroit, ce qui en fait un atout inestimable pour les entreprises de toutes tailles. undefined et découvrez comment il peut booster votre productivité !