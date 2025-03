Comment utiliser Gemini dans Google Sheets pour une meilleure gestion des données

Google Sheets convient pour organiser des données, mais peut vous ralentir lorsque vous êtes bloqué à résoudre des formules ou à analyser manuellement des nombres. Gemini, l'assistant de Google alimenté par l'IA, vous aide avec les calculs, les idées, les automatisations et les suggestions intelligentes afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte. Dans ce blog, nous allons explorer comment utiliser Gemini dans Google Sheets pour simplifier la gestion des données et gagner du temps. 💁

Nous vous présenterons également une alternative pratique, ClicmUp Brain !

Voici comment l'utiliser : 1. Activer Gemini : Activez-le dans Google Sheets et accordez les permissions 2. Créer des tableaux : Générez automatiquement des tableaux structurés en fonction des invites, instructions 3. Générer des formules : Demandez des formules basées sur l'IA pour les calculs 4. Analyser les données : Obtenez des informations, des résumés et des analyses de tendances Importer depuis Google Apps : Extraire des données depuis Google Docs, Drive et Calendrier 6. Générer des diagrammes : Demander des visualisations recommandées 7. Enregistrer et affiner : Stocker les résultats générés par l'IA et effectuer des ajustements Gemini a du mal à analyser des données complexes, ralentit avec les grands ensembles de données, offre des capacités de création de diagrammes limitées et a un plafond mensuel strict de 500 interactions à l'aide de Google Apps Script. Cela vous permet d'automatiser des tâches et de créer des calculs spécialisés en fonction de vos besoins. ### Étape 2 : Créer des tableaux Dans la barre latérale de Gemini, saisissez des commandes ou sélectionnez-les parmi les invites, instructions proposées. Pour générer un tableau, cliquez sur Créer un tableau ou saisissez une demande, telle que Créer un tableau pour les dépenses mensuelles. Remplacez le texte de l'espace réservé par vos données ou entrées spécifiques, et Gemini générera automatiquement le Cliquez sur le bouton Convertir en tableau pour transformer vos données en tableaux Créez un tableau à partir de vos données avec Google Gemini générera la formule et en expliquera les composants, la rendant facile à comprendre et à utiliser. Saisissez des questions telles que « Quel est le chiffre d'affaires moyen pour le quatrième trimestre ? » ou « Mettre en évidence les tendances dans cet ensemble de données ». Gemini traitera les informations et fournira des informations claires, des résumés et des tendances de données pour votre analyse. Demandez à Gemini d'analyser vos données

## ⏰ Résumé en 60 secondes Gemini dans Google Sheets simplifie la gestion des données, automatise les formules et améliore l'analyse.

🧠 Fait amusant : Google Gemini est le résultat d'une collaboration entre Google et DeepMind, l'un des principaux laboratoires de recherche en IA au monde. DeepMind est connu pour avoir développé certains des modèles d'IA les plus avancés, comme AlphaGo. Analyse des données de Gemini 💡 Conseil de pro : Un excellent en fonction des données de votre environnement de travail. Demandez à Gemini d'importer des données à partir d'autres outils dans l'environnement de travail Google 🧠 Fait amusant : utilisez Google Sheets hors ligne en activant le mode hors ligne dans Google Drive. C'est une véritable bouée de sauvetage si vous avez besoin de travailler sur une feuille de calcul en voyage ou dans des endroits sans accès à Internet. ### Étape n° 5 : générer des diagrammes (limité)

Demandez à Gemini de vous recommander des diagrammes en saisissant des requêtes telles que « Suggérer le meilleur diagramme pour visualiser ces données ». Bien que la génération de diagrammes puisse encore être limitée, elle vous guidera vers les types et méthodes de visualisation les plus adaptés à vos ensembles de données. Demander à Gemini de suggérer le meilleur type de diagramme pour visualiser vos données

Étape 6 : Enregistrez et affinez le travail Enregistrez régulièrement les résultats générés par Gemini, tels que les tableaux et les formules, directement dans votre feuille de calcul pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue lors d'une actualisation. Examinez et affinez les résultats pour qu'ils correspondent à vos besoins spécifiques. Surveillez les annonces et les mises à jour de Google pour rester informé des nouvelles fonctionnalités et améliorations de Gemini. ⚙️ Bonus : Accédez à l'aide-mémoire de Google Sheets pour calculer les nombres comme un pro. ## Limites de l'utilisation de Gemini dans Google Sheets Vous devez comprendre les contraintes de Gemini pour vous aider à tirer le meilleur parti de l'outil et trouver des solutions de contournement si nécessaire.

Explorons les principaux inconvénients de l'utilisation de Gemini dans Google Sheets. 👇 *Difficultés d'analyse des données fondamentales : Gemini ne permet pas d'effectuer des analyses de données complexes lorsqu'il est utilisé comme base de données dans Google Sheets. Au lieu de générer directement des informations, il suggère principalement des formules, ce qui peut être frustrant si vous avez besoin de capacités d'analyse plus approfondies

Performances lentes avec de grands ensembles de données : les utilisateurs ont noté des retards de performance et, dans certains cas, Gemini ne parvient pas à traiter correctement les données, ce qui perturbe les tâches basées sur les données. *Capacités de visualisation limitées : vous pourriez avoir des difficultés à générer des diagrammes ou des graphiques significatifs, qui sont essentiels pour une communication efficace des données et la prise de décision

Grâce à son réseau neuronal intégré alimenté par l'IA, /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/, la plateforme vous offre une solution plus intelligente pour simplifier les projets complexes, générer des idées et améliorer la prise de décision à tous les niveaux. Ses fonctionnalités vont au-delà de la gestion des données et des tâches. ClickUp Brain peut générer du contenu tel que des articles de blog, des mises à jour de réseaux sociaux et des supports marketing tout en proposant des suggestions pour affiner la grammaire, le ton et la structure. Il analyse également les tendances, les stratégies des concurrents et les préférences des clients pour vous aider à créer un contenu plus ciblé et percutant. De plus, il rationalise les flux de travail grâce à une automatisation intelligente, vous aide à découvrir des informations exploitables et facilite la collaboration grâce à des recommandations basées sur l'IA et adaptées à vos objectifs. #### ClickUp vue Tableur ClickUp propose également

/href/ https://clickup.com/features/table-view La vue Tableur de ClickUp /%href/ vous permet d'organiser vos données comme dans un tableur, mais avec plus de flexibilité. Vous pouvez structurer les tâches, suivre leur progression et gérer les données en un seul endroit. Vous pouvez personnaliser les colonnes pour afficher des détails clés tels que l'état des tâches, les dates d'échéance, les assignés, les priorités, etc.

Essayez la vue Tableur de ClickUp pour une interface de type tableur Besoin d'un moyen rapide de filtrer les tâches ? Ce n'est pas un problème. Appliquez des filtres pour vous concentrer sur ce qui compte le plus. Mieux encore, votre équipe peut mettre à jour et gérer les tâches ensemble grâce à une collaboration en temps réel sans perdre une miette. Voyons comment utiliser ClickUp Brain dans la vue Tableur. ⚒️ ### Étape #1 : Organisez vos données

Allez sur la page Accueil de votre environnement de travail ClickUp. Cliquez sur Afficher pour voir l'icône Vue Tableur et sélectionnez-la. Cela convertira vos données dans un format semblable à celui d'un tableur. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Table-View-1400x626.png Sélectionnez la vue Tableur /%img/

Sélectionnez la vue Tableur /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Organize-1400x621.png Organisez vos données dans un format semblable à celui d'un tableur : comment utiliser Gemini dans Google Sheets /%img/ Organisez vos données dans un format semblable à celui d'un tableur

Étape #2 : Ouvrir ClickUp Brain Cliquez sur Ask AI dans le coin supérieur droit. Cela déverrouille les fonctionnalités de Brain, vous permettant de générer des idées, d'automatiser des tâches et de rationaliser l'organisation des données dans votre vue Tableur. dans le coin supérieur droit de votre environnement de travail /%img/) Cliquez sur l'option Ask AI (Demander à l'IA) dans le coin supérieur droit de votre environnement de travail 🧠 Fait amusant : Selon un sondage McKinsey, undefined dans presque toutes les régions déclarent que leur organisation utilise l'IA. ### Étape 3 : Résumer et analyser les données Vous voulez un aperçu rapide de l'avancement du projet ? Demandez à ClickUp Brain de résumer l'état des tâches, de mettre en évidence les éléments en retard ou de décomposer la distribution de la charge de travail. Cette fonctionnalité vous aide à prendre des décisions éclairées sans avoir à passer manuellement au crible les données.

ClickUp Brain peut également générer des tableaux de données structurés en fonction de vos tâches, ce qui vous aide à analyser plus efficacement de grands ensembles de données. Une fois que vous avez rassemblé des informations basées sur l'IA, partagez-les directement dans la vue Tableur. Demandez à Brain de vous donner un aperçu de votre environnement de travail

🔍 Le saviez-vous ? L'IA générative deviendra un marché de 1,3 billion de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 42 % au cours des 10 prochaines années.

La demande croissante de produits d'IA générative devrait générer 280 milliards de dollars supplémentaires de nouveaux revenus logiciels, ce qui souligne l'impact significatif de l'IA dans tous les secteurs au cours de la prochaine décennie.

Mais l'efficacité de l'IA ne s'arrête pas là. Si Gemini ne permet que l'analyse, la gestion des données sur plusieurs projets, équipes et flux de travail nécessite une solution tout-en-un comme ClickUp. L'application Tout-en-un pour le travail offre une Automatisation puissante, des vues personnalisables, y compris la vue Tableur de ClickUp, et des informations basées sur l'IA pour transformer les données brutes en résultats exploitables. Prenez le contrôle de vos données et undefined /href/ https://clickup.com/signup inscription à ClickUp /%href/ gratuite dès aujourd'hui ! ✅