Comment dessiner sur Google Slides pour améliorer les présentations

Combien de fois vous est-il arrivé de vous laisser distraire pendant une présentation, pour vous rendre compte ensuite que vous avez manqué les points les plus importants ? C'est une expérience courante. La durée moyenne d'attention étant de seulement 10 à 15 minutes, votre public peut facilement passer à côté d'informations clés avec des diapositives trop chargées de texte. Mais cela n'est pas une fatalité. Google Slides propose des outils de présentation pour dessiner librement sur vos diapositives. Vous pouvez mettre en évidence des idées clés, esquisser des dessins complexes pour clarifier des concepts ou ajouter des annotations qui garantissent que votre public ne manque pas les points cruciaux. Lisez cet article de blog pour apprendre à dessiner sur Google Slides !

⏰ Résumé en 60 secondes Google Slides propose divers outils de dessin, notamment Scribble pour les croquis rapides et Google Drawing pour la création de visuels soignés tels que des diagrammes et des graphiques Il fournit une assistance pour les outils tiers tels qu'Annotate pour les annotations de présentation en temps réel sur une tablette graphique * Les modèles de cartes mentales dans Google Slides constituent un excellent moyen d'organiser visuellement et de connecter des idées

L'outil ne permet pas la collaboration en temps réel pour le dessin, et les conceptions visuelles avancées, comme les dégradés ou les dessins de style vectoriel, sont limitées Les tableaux blancs ClickUp permettent la collaboration en temps réel, permettant aux équipes de dessiner, d'ajouter des notes autocollantes et de contribuer à des idées dans un espace organisé qui peut facilement s'intégrer à Google Slides Grâce à l'intégration de ClickUp à Google Slides, vous pouvez synchroniser les tâches et les mises à jour directement dans vos diapositives, ce qui garantit que votre présentation reste à jour sans modifications manuelles

Comprendre les outils de dessin de Google Slides Google Slides fournit un intervalle d'outils de dessin pour rendre vos présentations plus attrayantes. Vous pouvez ajouter rapidement des annotations, créer des visuels détaillés ou même annoter des diapositives sur place pendant une session en direct.

Examinons de plus près les principaux outils de dessin que vous pouvez utiliser dans Google Slides pour améliorer vos présentations. ### 1. Gribouillage : dessin rapide et à main levée L'outil Gribouillage est parfait pour ajouter rapidement des éléments à main levée à vos diapositives. Il est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'effectuer un ajustement visuel rapide, d'attirer l'attention sur des zones spécifiques ou simplement d'ajouter une touche personnelle à votre présentation.

🌟 Pourquoi c'est utile : *Rapidité et flexibilité : dessinez rapidement quelque chose ou soulignez un point sans avoir à passer à un outil de conception plus complexe *Personnalisation en temps réel : ajustez la couleur et l'épaisseur de la ligne pour faire correspondre vos visuels à la conception globale de la diapositive *Idéal pour les visuels de base : ajoutez des formes simples, des flèches ou des griffonnages pour attirer l'attention sur des points pertinents

2. Google Drawing : créer des visuels structurés et détaillés Vous souhaitez ajouter à vos diapositives des visuels qui vont au-delà des annotations de base ? Google Drawing est un excellent outil pour créer des graphiques soignés et professionnels qui s'intègrent parfaitement à vos présentations. Des diagrammes personnalisés aux diagrammes détaillés de flux de travail, vous pouvez concevoir des visuels qui transmettent des idées complexes de manière claire et efficace

, vous pouvez concevoir des visuels qui transmettent des idées complexes de manière claire et efficace. 🌟 Pourquoi c'est utile : *Précision et contrôle : obtenez un contrôle total sur la taille, la position et l'alignement de chaque élément *Idéal pour les conceptions complexes : 📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, undefined est l'application « tout-en-un » pour le travail, offrant tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser vos processus et donner vie à vos idées, en douceur et efficacement. Elle rassemble les tâches, la collaboration et l'organisation en un seul endroit. undefined peut vraiment faire passer vos présentations et votre travail d'équipe au niveau supérieur. C'est comme si vous aviez le meilleur des deux mondes. Voici comment cette connexion peut améliorer à la fois vos présentations et les flux de travail de votre équipe. ### 1. Collaborez en temps réel avec votre équipe Vous vous souvenez comme c'était facile quand tout le monde se réunissait autour d'un tableau blanc dans la même pièce, apportait des idées et faisait en sorte que les choses soient terminées ? Eh bien, [Visualisez vos idées créatives avec les Tableaux blancs ClickUp pour les rendre plus interactives fournit un espace collaboratif pour réfléchir et esquisser votre présentation de manière créative. Commencez par votre sujet principal, puis développez-le en sous-thèmes, tâches ou concepts pour construire un flux bien structuré. Réorganisez ou connectez les idées au fur et à mesure que vous affinez votre forfait, en vous assurant une présentation cohérente, facile à suivre et visuellement mappée. Développez votre carte mentale avec des sous-thèmes et des détails à l'aide des cartes mentales ClickUp 💡 Conseil de pro : transmettez rapidement des concepts ou partagez des commentaires à l'aide de

/href/ https://clickup.com/features/clips Clips ClickUp /%href/. Ces courts enregistrements d'écran sont parfaits pour guider les membres de l'équipe dans la disposition des diapositives ou expliquer des suggestions de conception. Ils apportent de la clarté sans avoir besoin de longs messages ou de réunions supplémentaires, ce qui permet à votre équipe de gagner du temps et de réduire ses efforts. ### 5. Utiliser des modèles de Tableau blanc

Vous pouvez commencer avec une toile vierge (si vous vous sentez super créatif) ou utiliser l'un des modèles de tableau blanc prédéfinis /href/ https://clickup.com/blog/whiteboard-templates// /%href/. Faites-nous confiance, les modèles changent la donne. Ils fournissent une structure claire à ce qui pourrait autrement être un espace vierge intimidant. Choisissez un modèle de Tableau blanc ClickUp adapté dans la bibliothèque pour commencer

Peu importe que vous souhaitiez travailler sur un diagramme, un cadre ou un diagramme. Ces modèles sont adaptés à des cas d'utilisation spécifiques tels que le développement de produits, la planification de projets et le brainstorming. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours les personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques. ## Maximisez l'impact de votre présentation avec ClickUp Et voilà comment dessiner sur Google Slides ! Dessiner sur Google Slides ajoute une touche créative à vos présentations, les rendant plus attrayantes et visuellement plus attrayantes. Vous pouvez dessiner à main levée, créer des formes ou même ajouter des designs personnalisés qui aideront vos idées à ressortir et à capter l'attention. Vous pouvez aller une étape plus loin avec ClickUp. Intégrez de manière transparente vos tâches, diagrammes et schémas dans vos Google Slides pour que tout soit organisé et à jour.

Prêt à booster vos présentations ? ClickUp simplifie tout, de la gestion des tâches à la collaboration en temps réel. /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous à ClickUp /%href/ dès aujourd'hui pour que chaque diapositive compte !