Comment utiliser l'IA pour les évaluations de performances

L'idée d'utiliser l'IA pour évaluer les employés peut sembler futuriste. Après tout, des rapports tels que Future of Jobs du Forum économique mondial ont suscité des inquiétudes, prédisant que l'évolution des tendances mondiales dans le domaine technologique pourrait entraîner la disparition de 92 millions d'emplois.

Pour mettre les choses en perspective, une étude a révélé qu'un Américain sur cinq occupe un emploi « fortement exposé » aux technologies d'IA. Cela signifie qu'une partie importante de leur travail pourrait déjà être automatisée.

Mais l'IA n'a pas pris le dessus, elle s'est associée à l'humain. Au lieu de remplacer les professionnels des RH, l'IA les aide en automatisant les tâches routinières et en fournissant des informations basées sur les données qui prendraient autrement des semaines à trouver.

L'IA devient ainsi un outil collaboratif utile pour les cas d'utilisation RH tels que les évaluations de performances.

Comprendre l'IA pour les évaluations de performances

Le processus d'évaluation des performances peine souvent à susciter l'enthousiasme sur le lieu de travail.

Une étude Gallup a révélé que seuls 20 % des employés se sentent motivés par les méthodes d'évaluation de leur manager. Il est clair que quelque chose doit changer.

Découvrez les évaluations par IA. Ce processus offre une nouvelle approche en simplifiant la collecte de données, en automatisant les tâches répétitives, en fournissant des informations objectives et en améliorant la qualité des commentaires.

Voici comment les outils d'IA pour les RH peuvent vous aider dans vos évaluations des performances :

Collectez des données sur les performances, analysez les tendances et mettez en évidence les réalisations clés ou les domaines à améliorer

Suivez la progression et mettez en évidence les contributions mesurables

Déployez des algorithmes pour proposer des modèles impartiaux permettant des évaluations plus équitables des performances

Assistance personnalisée ou commentaires exploitables grâce aux informations fournies par l'IA

Réduisez les biais humains et garantissez des évaluations plus cohérentes

Si l'IA sur le lieu de travail ne remplace pas l'importance du jugement humain, elle rend les évaluations plus transparentes, cohérentes et significatives. Le résultat ? Des employés plus engagés et des discussions plus productives lors des évaluations.

🧠 Anecdote : les évaluations de performance des managers et des professionnels n'ont vraiment pris leur essor qu'au milieu des années 1950! Si les évaluations des employés ont fait leur apparition après la Première Guerre mondiale, il a fallu attendre plusieurs décennies pour que les dirigeants s'intéressent à la boucle de rétroaction.

Comment utiliser l'IA pour les évaluations de performances

L'IA transforme le processus d'évaluation des performances, qui passe d'une corvée à une expérience puissante et riche en informations.

👀Le saviez-vous ? 49 % des entreprises utilisent déjà l'IA dans leurs ressources humaines, la considérant comme un facteur clé pour leur personnel.

Examinons quelques cas d'utilisation pour comprendre comment l'IA peut rendre les évaluations plus intelligentes et plus significatives pour les managers et les employés.

Évaluez avec précision la réalisation des objectifs

L'IA élimine les conjectures du suivi de la progression des objectifs en extrayant des données en temps réel de systèmes tels que Salesforce ou Zendesk. Elle surveille en permanence les indicateurs clés et envoie des alertes lorsque :

Les jalons sont franchis

La progression est en retard sur le calendrier prévu

Les objectifs doivent être mis à jour ou faire l'objet d'une attention particulière

Avec l'IA, le feedback devient concret et spécifique, basé sur les performances réelles, et non plus sur la mémoire ou des suppositions. Il fournit aux managers des informations exploitables pour favoriser l'amélioration tout en aidant les employés à mapper leurs objectifs et à élaborer des forfaits détaillés pour l'année à venir.

Un utilisateur de Reddit explique comment il utilise déjà l'IA pour remplir ses évaluations annuelles :

Je viens d'achever ma revue annuelle. J'ai utilisé l'IA pour améliorer mes réponses et j'ai rendu ma revue la plus complète et la meilleure à ce jour. J'ai toujours du mal à remplir ce genre de documents, mais cette fois-ci, cela a été beaucoup plus facile ! 🙌

Qui aurait cru que les évaluations de performances pouvaient être agréables ?

Créez plusieurs cycles de feedback

Les recherches menées par Gallup montrent que les employés qui bénéficient d'un suivi trimestriel de leur progression sont 90 % plus susceptibles d'être engagés et 2,1 fois plus susceptibles de trouver le processus d'évaluation équitable et transparent.

Bien que ces bilans réguliers renforcent considérablement l'engagement et l'équité, de nombreux managers ont du mal à trouver le temps nécessaire pour mener des évaluations approfondies chaque trimestre.

C'est là que l'IA transforme le feedback sur les performances en un processus continu plutôt qu'en une formalité annuelle. Comment ? En définissant des automatisations. Voici tout ce que vous pouvez automatiser :

Envoi régulier de mises à jour sur la progression

Mettre en avant les réalisations en temps réel

Suggérer des moments de coaching

Suivi des améliorations au fil du temps

L'automatisation de vos processus pour générer des notifications en temps opportun aide les équipes à rester sur la bonne voie et à apporter des ajustements réguliers, ce qui peut être difficile avec des évaluations annuelles.

Améliorez la précision des commentaires

Imaginez que vous êtes sur le point de donner votre avis à un membre de votre équipe, les yeux rivés sur une multitude de notes et de données, en essayant de vous souvenir de tout ce qu'il a fait de bien (et de moins bien) au cours des derniers mois. Cela fait beaucoup !

L'IA peut vous faciliter la tâche. Elle élimine tout risque de partialité en analysant objectivement les données de performance. Au lieu de se fier uniquement au jugement d'un manager, les outils d'IA :

Comparez les performances entre les rôles et les équipes

Identifiez les biais linguistiques et d'évaluation

Mettez en évidence les domaines à développer en fonction des lacunes en matière de compétences techniques et relationnelles

Générez des rapports de feedback équilibrés

N'est-ce pas évident ? Les commentaires fondés sur des données solides et exempts de tout parti pris humain sont mieux acceptés par les employés et plus susceptibles d'inspirer des actions concrètes.

Automatisez les tâches administratives

Soyons réalistes. Les tâches administratives sont un mal nécessaire dans le monde du travail. De la planification des réunions au remplissage de formulaires interminables, elles peuvent souvent sembler être une perte de temps. Mais que se passerait-il si ces tâches pouvaient être effectuées automatiquement, vous libérant ainsi du temps pour vous concentrer sur ce qui fait vraiment avancer les choses ?

Avec l'IA, c'est possible.

Regardez ce guide vidéo rapide sur la configuration d'automatisations IA sans code !

Elle prend en charge les tâches administratives fastidieuses liées aux évaluations de performance de plusieurs employés, ce qui permet aux managers de se concentrer sur des interactions significatives avec leur équipe. L'IA peut automatiser :

Extraction des données de performance professionnelle à partir de différents systèmes

Repérez les tendances et les modèles en temps réel

Génération de rapports de performance détaillés

Planification des points réguliers et envoi de rappels

Suivi de la progression des objectifs tout au long de l'année

L'IA se chargeant des détails, vous pouvez vous concentrer sur la vue d'ensemble : favoriser la croissance, définir de nouveaux objectifs ou célébrer les réussites. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus intelligemment, mais aussi de récupérer du temps et de tirer le meilleur parti de chaque interaction.

Équilibrez l'IA et l'intuition humaine

L'IA fournit des informations précieuses, mais elle révèle tout son potentiel lorsqu'elle est associée au jugement humain. Par exemple, l'IA signale les performances d'un employé. Brad n'a pas atteint ses objectifs commerciaux pendant deux trimestres consécutifs. Ce sont des faits concrets.

Mais Gene, le responsable des ressources humaines, se rend compte que Brad a dû faire face à des problèmes personnels, ce qui a entraîné une baisse de ses résultats. Grâce aux informations fournies par l'IA et à une touche humaine, l'évaluation de Brad peut être traitée en conséquence et sa charge de travail peut être mieux gérée.

Les managers peuvent examiner les rapports générés par l'IA, ajouter du contexte et ajuster les recommandations si nécessaire.

Cette combinaison de technologie et d'éléments humains garantit que les commentaires sont précis et pertinents. Au lieu de se fier uniquement aux données, les managers leur donnent vie grâce à des discussions qui inspirent la croissance et la clarté.

Améliorez la communication et la formation

L'IA peut également jouer un rôle crucial dans la transformation du feedback en croissance ciblée. Après avoir identifié les lacunes en matière de performance lors des évaluations, l'IA peut vous aider à développer vos talents en brisant les silos et en améliorant la communication.

Vous pouvez utiliser l'IA pour :

Rédigez automatiquement des messages pour communiquer les points à améliorer

Personnalisez les commentaires en fonction des données de performance individuelles

Recommandez des programmes de formation pertinents à l'aide d'outils de gestion des performances

Concevez des forfaits de développement personnalisés adaptés aux besoins des employés

En automatisant ces étapes, l'IA garantit que le feedback devient un tremplin pour la croissance, en proposant des parcours de développement sur mesure qui permettent aux employés d'exceller et d'atteindre leur plein potentiel.

Utilisation d'un logiciel d'IA pour les évaluations de performances

Les évaluations de performances ont souvent mauvaise réputation. Les employés comme les managers les considèrent comme un rituel redouté qui nécessite des feuilles de calcul interminables et une préparation manuelle.

Et s'il existait un endroit centralisé où vos évaluations de performance seraient un document vivant sur lequel vous travailleriez toute l'année, avec des automatisations en place ?

Avec ClickUp, c'est possible ! L'application tout-en-un pour le travail se distingue également comme un logiciel d'évaluation des performances, vous aidant à mieux organiser vos données et à vous concentrer sur des commentaires constructifs qui favorisent la croissance.

Avec ClickUp Brain, son assistant alimenté par l'IA, les informations basées sur les données et les résumés exploitables sont plus rapides, plus intelligents et plus simples que jamais, tout en vous faisant gagner du temps !

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé.

Voici comment ClickUp Brain vous aide à faire passer vos évaluations au niveau supérieur :

demandez, vous recevrez : utilisez le gestionnaire des connaissances par l'IA* pour obtenir instantanément des réponses contextuelles à partir de vos projets, tâches et documents. Plus besoin de chercher des informations : posez simplement une question en anglais courant, et vous obtenez la réponse

Exploitez ClickUp Brain pour récupérer rapidement des réponses contextuelles depuis votre environnement de travail !

Des résumés intelligents à portée de main : simplifiez les évaluations de performances en résumant les activités des tâches, en assurant le suivi des dates d'échéance, en examinant les commentaires et en obtenant des informations clés, le tout en un seul endroit

Résumez l'activité des tâches et obtenez des réponses sur les propriétaires, les échéances, les commentaires et plus encore en quelques clics avec ClickUp Brain

Rationalisez les mises à jour grâce à l'automatisation : La gestion de projet par l'IA automatise les mises à jour et les rapports en générant des rapports d'avancement, des comptes rendus et des mises à jour de l'équipe sans effort manuel

Vous pouvez ainsi déléguer les tâches administratives à ClickUp Brain sans aucun tracas. Il utilise une IA centrée sur l'humain pour prendre en charge la gestion de projet et la création de contenu, rendant votre flux de travail plus intelligent et intuitif. Utilisez-le pour créer :

Résumés de projet : générez rapidement des mises à jour sur le statut et les prochaines étapes

Compte rendu personnel : consultez votre liste de tâches en un coup d'œil et partagez-la en quelques clics

Mises à jour de l'équipe : obtenez une image claire de la progression de votre équipe vers les objectifs clés

Rédigez des évaluations de performance équilibrées et détaillées avec ClickUp Brain

Et cela ne concerne pas uniquement les évaluations de performances : les responsables RH ont déjà adopté des outils tels que l'IA de ClickUp pour transformer d'autres processus. 38 % des responsables RH ont exploré ou mis en œuvre des solutions d'IA pour gagner en efficacité.

ClickUp peut rendre vos flux de travail RH plus efficaces grâce à des modèles d'évaluation des performances intégrés !

💡Conseil de pro : demandez un résumé des cibles atteintes ou des délais non respectés pour chaque employé à l'aide du gestionnaire des connaissances par l'IA. Utilisez ensuite ClickUp Brain pour rédiger des commentaires basés sur les données qui reflètent les résultats réels

ClickUp n'est pas seulement un système de gestion des tâches, c'est aussi un système de communication, un système de définition d'objectifs et un système de suivi. C'est un outil permettant d'organiser les ressources humaines et leur temps. C'est le meilleur outil pour votre productivité.

Le modèle d'évaluation des performances ClickUp

Du suivi des réalisations à la collecte des auto-évaluations ou à la documentation des commentaires des pairs, le modèle d'évaluation des performances ClickUp vous aide à tout organiser.

Conçue pour saisir les éléments essentiels de l'évaluation, elle permet aux équipes d'évaluer, d'aligner et de planifier sans effort la croissance future.

Télécharger ce modèle Évaluez, documentez et planifiez où que vous soyez grâce au modèle d'évaluation des performances ClickUp

Ce modèle d'évaluation des performances comprend des sections essentielles telles que :

Auto-évaluation : encouragez les employés à réfléchir à leurs contributions et à leur évolution

Évaluation par les pairs : recueillez les commentaires pertinents des membres de l'équipe pour une évaluation complète

Réalisations : mettez en avant les principales réussites et contributions au cours de la période d'évaluation

Compréhension du poste : Évaluez si les employés comprennent parfaitement leurs responsabilités et les exécutent correctement

Compétences professionnelles : Évaluez la capacité des employés à accomplir efficacement leurs tâches

Croissance : suivez la progression des compétences et du développement professionnel

Performance : Évaluez la précision, l'exhaustivité et la rapidité du travail

Ce modèle est idéal pour les équipes RH et les managers qui ont besoin d'un processus RH structuré mais personnalisable pour mener des évaluations annales des performances sans tracas administratifs.

💡 Conseil de pro : organisez des réunions de calibrage des performances afin de partager à l'avance avec vos employés des conseils sur l'évaluation des performances. Cela les aidera à comprendre le processus, à aligner leurs objectifs et à se sentir plus en confiance pendant l'évaluation, ce qui rendra les sessions de feedback plus productives et plus constructives.

Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp

Le suivi des performances des employés chaque trimestre peut changer la donne en matière de croissance continue et d'alignement.

Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp offre une approche structurée pour évaluer les réalisations, définir des objectifs et fournir des commentaires pertinents, tout en favorisant une communication transparente entre les employés et les responsables.

Télécharger ce modèle Capturez des informations sur les performances et favorisez la croissance grâce au modèle d'évaluation trimestrielle des performances de ClickUp

Ce modèle d'évaluation trimestrielle comprend les sections clés suivantes :

Données sur les employés : enregistrez les informations essentielles telles que le nom, la position et le service pour une consultation rapide

Aperçu des performances : résumez l'éthique de travail, résumez l'éthique de travail, l'évaluation des talents , le travail d'équipe, le partage des connaissances et la gestion du temps

Atteinte des objectifs : évaluez la progression des indicateurs clés de performance, identifiez les réussites et élaborez des stratégies pour les trimestres à venir

Amélioration des processus : documentez la manière dont l'employé a optimisé les flux de travail ou relevé les défis au cours de la période

Éthique professionnelle : mettez en avant l'engagement des employés envers les valeurs de l'entreprise, leurs capacités décisionnelles et leur sens de la propriété

Section « Remerciements » : Créez un espace pour les signatures, les commentaires et les remarques des membres de l'équipe et des évaluateurs

Ce modèle est idéal pour les responsables RH et les managers qui recherchent un cadre cohérent pour évaluer les performances de leur équipe chaque trimestre, identifier les domaines à améliorer et reconnaître les contributions

Vous souhaitez créer des évaluations de performances basées sur l'IA ? Choisissez ClickUp !

Les évaluations de performances sont essentielles à la croissance des employés, mais elles ne doivent pas nécessairement être longues, conflictuelles et fastidieuses. En fin de compte, l'IA peut éliminer les biais et la complexité des évaluations de performances.

ClickUp Brain peut être votre partenaire IA de confiance tout au long de ce processus en automatisant les tâches répétitives et en offrant des informations en temps réel. La plateforme améliore la qualité des commentaires et rend le suivi de la croissance des employés plus facile que jamais.

Avec ClickUp, vous bénéficiez des avantages suivants :

Priorisation des tâches grâce à l'IA pour rester sur la bonne voie

Tableaux de bord personnalisables pour visualiser les performances en un coup d'œil

Des systèmes de feedback améliorés qui garantissent la satisfaction et l'engagement des employés

Richard Branson a dit un jour : « Ce que ressentent vos employés, c'est ce que ressentent vos clients. » Avec ClickUp, vous pouvez obtenir une équipe heureuse et engagée, ce qui se traduit par de meilleurs résultats globaux.

