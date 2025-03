Comment utiliser l'IA pour les évaluations de performance

L'idée d'utiliser l'IA pour évaluer les employés peut sembler futuriste. Après tout, des rapports tels que Future of Jobs du Forum économique mondial ont suscité des inquiétudes, prédisant que l'évolution des tendances mondiales en matière de technologie pourrait déplacer [Mais l'IA n'a pas pris le dessus, elle s'est associée. Au lieu de remplacer les professionnels des ressources humaines, l'IA leur donne les moyens d'agir en automatisant les tâches routinières et en offrant des informations basées sur des données qui prendraient autrement des semaines à découvrir. ]() utilisent déjà l'IA dans les RH, la considérant comme un outil clé pour leur personnel. Examinons quelques cas d'utilisation pour comprendre comment l'IA peut rendre les évaluations plus intelligentes et plus significatives pour les managers et les employés. ### Évaluer l'achèvement des objectifs avec précision L'IA élimine les approximations dans le suivi de la progression des objectifs en extrayant des données en temps réel de systèmes tels que Salesforce ou Zendesk. Elle surveille en permanence les indicateurs clés et envoie des alertes lorsque : * Les jalons sont atteints

La progression est en retard sur le calendrier Les objectifs doivent être mis à jour ou nécessitent une attention particulière Avec l'IA, le retour d'information devient spécifique et basé sur des données, en fonction des performances réelles, et non plus seulement de la mémoire ou d'hypothèses. Il fournit aux managers des informations exploitables pour favoriser l'amélioration tout en aidant les employés à cartographier les objectifs et à élaborer des plans détaillés pour l'année à venir. A , son assistant alimenté par l'IA, ses informations basées sur les données et ses résumés exploitables sont plus rapides, plus intelligents et plus simples que jamais, et ils permettent également de gagner du temps ! *📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ undefined envoyez quotidiennement des messages à une à trois personnes pour obtenir le contexte dont vous avez besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec le gestionnaire de connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient au passé. undefined

Voici comment ClickUp Brain vous aide à passer au niveau supérieur en matière de révision :

Demandez et vous recevrez : utilisez la gestion des connaissances par l'IA pour obtenir instantanément des réponses contextuelles sur vos projets, tâches et documents. Plus besoin de chercher des informations : il vous suffit de poser une question en anglais et vous obtenez la réponse Accédez à ClickUp Brain pour obtenir rapidement des réponses contextuelles depuis votre environnement de travail ! *Des résumés intelligents à portée de main : simplifiez les évaluations de performance en résumant les activités des tâches, en suivant les dates d'échéance, en examinant les commentaires et en obtenant des informations clés, le tout en un seul endroit Résumez l'activité des tâches et obtenez des réponses sur les propriétaires, les délais, les commentaires, etc. en quelques clics avec ClickUp Brain undefined

Rationalisez les mises à jour grâce aux automatisations : La gestion de projet par l'IA automatise les mises à jour et les rapports en générant des rapports d'avancement, des réunions debout et des mises à jour d'équipe sans effort manuel. Vous pouvez donc déléguer le travail administratif à ClickUp Brain sans aucun tracas. Il utilise undefined pour l'assistance à la gestion de projet et à la création de contenu, rendant votre flux de travail plus intelligent et intuitif. Utilisez-le pour créer : *Résumés de projet : Générez rapidement des mises à jour de statut et les prochaines étapes *Compte rendu personnel : Consultez votre liste de tâches en un coup d'œil et partagez-la en quelques clics *Mises à jour d'équipe : Obtenez une image claire des progrès de votre équipe vers les objectifs clés Rédigez des évaluations de performance équilibrées et détaillées avec ClickUp Brain undefined

💡Conseil de pro : Demandez un résumé des objectifs atteints ou des délais non respectés pour chaque employé grâce à la gestion des connaissances par l'IA. Utilisez ensuite ClickUp Brain pour créer un feedback basé sur les données qui reflète les résultats réels des performances > ClickUp n'est pas seulement un système de gestion des tâches ; c'est un système de communication, de définition d'objectifs et de suivi. C'est un outil d'organisation des ressources humaines et de leur temps. C'est le meilleur outil pour votre productivité. https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-329.png Modèle d'évaluation des performances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /%cta/ Ce avec vos employés au préalable. Cela les aide à comprendre le processus, à aligner leurs objectifs et à se sentir plus en confiance pendant l'évaluation, ce qui conduit à des sessions de feedback plus productives et plus significatives. ### Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp Le suivi trimestriel des performances des employés peut changer la donne en matière de croissance et d'alignement continus.

Le modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp /href/ https://clickup.com/templates/quarterly-performance-review-kkmvq-6142304 /%href/ offre une approche structurée pour évaluer les réalisations, paramétrer les objectifs et fournir un feedback significatif, tout en favorisant une communication transparente entre les employés et les managers. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-330.png Modèle d'évaluation trimestrielle des performances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6142304&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /%cta/ Ce modèle d'évaluation trimestrielle comprend des sections clés pour :

Données sur l'employé : Enregistrez les informations essentielles telles que le nom, la position et le département pour une référence rapide *Aperçu des performances : Résumez l'éthique de travail, /href/ https://clickup.com/blog/talent-assessment-tools// évaluation des talents /%href/, le travail d'équipe, le partage des connaissances et la gestion du temps *Atteinte des objectifs : Évaluez la progression des indicateurs clés de performance, identifiez les réussites et élaborez des stratégies pour les trimestres à venir

À lire également : undefined ## Vous souhaitez créer des évaluations de performance basées sur l'IA ? Choisissez ClickUp ! Les évaluations de performance sont essentielles à la croissance des employés, mais elles ne doivent pas nécessairement être longues, conflictuelles et fastidieuses. En fin de compte, l'IA peut éliminer les préjugés et la complexité des évaluations de performance.

ClickUp Brain peut être votre partenaire IA de confiance tout au long de ce processus en automatisant les tâches répétitives et en offrant des informations en temps réel. La plateforme améliore la qualité du feedback et rend le suivi de la croissance des employés plus facile que jamais. Avec ClickUp, vous bénéficiez : D'une hiérarchisation des tâches basée sur l'IA pour rester sur la bonne voie De tableaux de bord personnalisables pour visualiser les performances en un coup d'œil * De systèmes de feedback améliorés qui permettent de garder les employés heureux et engagés

Richard Branson a dit un jour : « Le sentiment de vos employés est le sentiment de vos clients. » Avec ClickUp, vous pouvez avoir une équipe heureuse et engagée, ce qui se traduit par de meilleurs résultats dans l'ensemble. Prêt à rédiger des évaluations de performance qui améliorent votre crédibilité en tant que manager ? /href/ http://clickup.com/signup Inscription à ClickUp aujourd'hui /%href/ !