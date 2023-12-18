20 meilleurs cadeaux de productivité pour vos amis très productifs

Parfois, les personnes pour lesquelles il est le plus difficile de faire des achats sont celles que l'on aime le plus - surtout si ces personnes ont vraiment les coudées franches ou si elles travaillent à l'élaboration d'une routine quotidienne.

Mais ne vous inquiétez pas ! Nous sommes là pour vous aider, et nous savons exactement comment acheter pour ces personnes parce que nous sommes le même type d'intellos ! Les obsédés de l'organisation, si vous voulez.

Et si la personne que vous aimez est novice en matière de productivité et que vous souhaitez approfondir un peu plus, cette liste reste un excellent point de départ.

Alors, allumez votre vidéo de bûche de Noël préférée sur Netflix et faites défiler nos 20 meilleures idées de cadeaux pour aider toutes les personnes de votre liste à ho-ho-hone leurs compétences en 2024. 🎅🏼

Les 20 meilleures idées de cadeaux pour les personnes très productives

Qu'est-ce qui fait que l'achat d'un cadeau pour une personne hautement productive peut être une bonne idée ? productivité est qu'elle n'aime pas s'encombrer dans sa vie quotidienne et en particulier dans son environnement de travail.

Elles valorisent l'intention et la structure dans leur vie, mais elles aiment aussi essayer de nouvelles choses ! Ils ont probablement reçu d'innombrables carnets et calendriers, mais cette liste est bien plus que cela.

Ces éléments aideront votre mordu de productivité à se sentir créatif, plus efficace, et lui donneront le sentiment d'être en pleine forme le matin de Noël, ce que nous recherchons tous !

Et si la personne qui figure sur votre liste n'est pas tout à fait n'a pas tout à fait maîtrisé son flux de travail ces idées les aideront à faire circuler les flux de productivité à temps pour 2022.

1.

ClickUp /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image8-1400x726.png Téléchargez ClickUp et accédez-y sur n'importe quel appareil !

/$$$img/

Offrez-leur le cadeau qui ne s'arrête jamais - une année de ClickUp !

Que vous soyez gestionnaire de projet, ingénieur logiciel ou que vous ayez envie d'ajouter des autocollants à votre agenda quotidien, ClickUp est la plateforme qu'il vous faut .

ClickUp, c'est le planificateur ultime sans papier, qui ne prend pas d'espace, ne se perd pas et ne vous dit pas comment organiser votre journée. Et pourtant, c'est bien plus que cela ! Dans ClickUp, vous pouvez :

Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle objectifs en un seul endroit et définir des rappels tout au long de la journée afin de ne jamais perdre le fil

Avoir un contrôle créatif total sur l'apparence et la fonction de votre environnement de travail affichages personnalisables , couleur et de nouvelles fonctionnalités chaque semaine que les adeptes de la productivité adoreront pour rester à la pointe de la technologie

Téléchargez le ClickUp Chrome Extension et utilisez l'extension Bloc-notes pour éliminer les carnets de notes, le papier brouillon et les notes autocollantes qui jonchent votre réfrigérateur et votre table de chevet. Accédez-y à tout moment sur votre téléphone pour ne plus jamais avoir à vous inquiéter si vous avez oublié votre liste de Trader Joe's sur le tableau de la cuisine

Achetez en gros pour tous vos amis et économiser encore plus en payant à l'année. 😉

Et ce n'est pas tout !

Bénéficiez de 15% de réduction sur Unlimited en utilisant le code : GIFTGUIDE15 Vous avez déjà ClickUp ? Pas de problème, voici 19 autres idées de cadeaux de premier ordre.

2.

Blocage horaire desk clock

CRÉDIT : Rénovation29 Ces chronomètres sont adaptés de la technique Pomodoro pour la productivité. À savoir que pomodoro signifie tomate en italien ? Cela rend ce cadeau 10x plus mignon, hein 🙂

Le bloc de temps n'est pas nouveau, mais il est très efficace. En fait, il existe de multiples applications de blocages de temps disponibles sur le marché aujourd'hui. Réglez le chronomètre de n'importe quel côté pour bloquer 5 à 30 minutes pour une seule tâche. Vous serez étonné de voir tout ce que vous parviendrez à faire.

Conseil de pro : cet élément est idéal pour les personnes qui débutent dans la productivité ou qui cherchent à être plus efficaces dans leurs journées ! Ces chronomètres vous aideront à vous structurer un peu plus tout en étant agréables à regarder. 😉

3.

Moleskine smart notebook

CRÉDIT : Moleskine Ok, nous savons que nous avons dit pas de carnets, mais celui-ci est plutôt cool - et il est sans papier !

Considérez ce carnet comme un mini Tableau blanc qui numérise votre document directement sur votre téléphone.

Soyez créatif ! Visualisez votre flux de travail dans un diagramme que vous avez vous-même créé. Laissez libre cours à votre imagination et griffonnez pendant 15 minutes pour vous remettre à zéro au cours de votre journée. Ou encore, notez l'incroyable recette de poulet piccata que votre ami vous a racontée au téléphone. Ce carnet peut tout supporter.

Et le plus beau, c'est que vous pouvez exporter vos notes au format PNG Vous pouvez exporter vos notes au format PNG ou PDF et les organiser dans ClickUp. 🤓

4.

Réveil au lever du soleil

CRÉDIT : Hatch Ces horloges améliorent la qualité du sommeil et l'humeur, et un réveil heureux = une journée heureuse ! Une journée productive commence par une bonne nuit de sommeil et un réveil paisible.

Réveillez-vous progressivement avec une lumière qui imite le lever du soleil. Elle atteint son paramètre le plus élevé en 30 minutes environ. Vous pouvez toujours paramétrer l'horloge pour qu'elle vous réveille à l'heure de votre choix, parfois aussi avec un son !

Nous sommes sur le point d'entrer dans l'ère où nous partons au travail dans l'obscurité et où nous rentrons à l'Accueil dans l'obscurité. Considérez ce réveil comme votre propre source de luminothérapie !

5.

Oura ring /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image9-1-1400x853.png Utilisez l'anneau Oura pour suivre votre sommeil, votre humeur, votre activité et bien plus encore !

/$$img/

CRÉDIT : Anneau d'Oura Cet anneau est coûteux. Mais si vous pouvez vous le permettre, il en vaut la peine.

De nombreuses personnes productives aiment les choses. Et nous ne parlons pas de choses comme une collection de plus de 500 grenouilles en céramique - mais de gadgets ou d'outils qui les aideront à être plus productifs.

La bague Oura sera leur prochaine obsession.

Suivez votre forme physique, votre sommeil, votre niveau de stress, votre état de préparation, votre rythme cardiaque, même la progression de votre entreprise. La quantité de données que peut contenir cette bague non invasive est impressionnante. Et elle est élégante. 😎

6.

**Outil multifonctionnel Leatherman Rebar /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image6-2.png Le Leatherman Rebar Multi-Tool est 17 outils en un !

/$$img/

CRÉDIT : Maroquinier Presque comme si vous aviez ClickUp dans votre poche, ce petit outil remplit 17 fonctions et peut vous faire gagner autant de temps sur les petits travaux en cas de coup dur que d'espace dans le tiroir de votre cuisine.

7.

Air pods ou écouteurs sans fil

Les personnes productives sont multitâches ! Ils aiment que les choses avancent rapidement et efficacement, et les écouteurs sans fil peuvent les aider à y parvenir !

Arrosez vos plantes tout en parlant à votre grand-mère, écoutez votre réunion de travail sans déranger vos collègues WFH et cachez votre amour secret pour la bande-son de Wicked à des inconnus pendant votre marche matinale vers le travail.

8.

Clavier mécanique

CRÉDIT : mechanicalkeyboards.com Si vous n'avez jamais entendu parler d'un clavier mécanique, préparez-vous à l'ajouter à votre liste personnelle de souhaits.

Le signe révélateur et l'emblème du clavier mécanique est le son satisfaisant du click émis par les ressorts des clés.

Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais croyez-nous, c'est ce qui vous fera craquer en premier.

Ces claviers s'illuminent également en fonction de la frappe, sont totalement personnalisables et, pour les personnes qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur, ils apporteront à leur journée de travail un plaisir et une satisfaction qu'ils ne soupçonnaient pas.

De plus, ces claviers sont parfaits pour les passionnés des années 90 dans votre vie.

9. Un an de$$a

Headspace Parfois, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir est le rappel que l'amour de soi passe avant tout !

Headspace offre de la méditation pour le stress, la pleine conscience, le sommeil, et plus encore ! Quelle que soit votre expérience.

La méditation est liée à une meilleure humeur, à une meilleure santé mentale, au sommeil et à des journées plus productives - toutes choses que nous aimons !

10.

Tile /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image12-1-1400x831.png Tile vous aide à suivre votre téléphone, vos clés, votre portefeuille et bien plus encore !

/$$img/

CRÉDIT : Carreau C'est comme Find My iPhone mais pour tout le reste !

Localisez des éléments comme vos clés, votre portefeuille, votre dernier emplacement, et bien plus encore, et synchronisez le tout avec votre Amazon Echo ou Google Assistant pour ne plus avoir à vous demander où se cachent vos objets de première nécessité en sortant de chez vous.

11. Un livre comme$$a

Essentialism Un peu d'autoformation n'a jamais fait de mal à personne, et les livres de développement personnel peuvent vous aider à hiérarchiser vos tâches et à optimiser votre journée. Ils sont également très impressionnants sur une table basse.

Jetez un coup d'œil à ce livre liste des livres approuvés par ClickUp qui ne manqueront pas de donner un coup de fouet à vos habitudes saines et productives.

12.

Ember Tasse à café

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image2-2.png Les mugs Ember gardent votre café chaud et prêt aussi longtemps que vous en avez besoin !

/$$img/

CRÉDIT : ember Que votre café soit fort et chaud ! Tout au long de l'année !

Si la personne qui vous est chère a de longues journées ou est tellement absorbée par ses tâches qu'elle en oublie de boire son café, épargnez-lui un passage au micro-ondes et gardez sa boisson chaude jusqu'à la dernière goutte.

Vos paramètres resteront chauds aussi longtemps que nécessaire et vous pourrez régler la température à votre convenance.

Il est disponible en 16 oz ou 10 oz et est idéal pour une utilisation à l'intérieur ou en déplacement.

13. A

**Banque de charge alimentée par l'énergie solaire Vous arrive-t-il de faire des journées de travail où vous ne sentez la lumière du soleil qu'à travers une fenêtre ? Ou sur le chemin de la voiture ? À moins que vous ne l'ayez pas senti du tout ! Il existe une solution simple.

La productivité n'est pas limitée à un bureau classique ! Sortez et ne vous laissez pas limiter par une prise de courant pour alimenter vos appareils.

Les banques d'énergie solaire vous permettent d'emporter votre paramètre WFH presque n'importe où et beaucoup d'entre elles se rechargent en 6 heures environ.

14.

Timbuk2 sac à dos d'autorité

CRÉDIT : Timbuk2 Ce sac peut contenir un MacBook Pro de 16″ ! Ce qui est énorme ! Au sens propre comme au sens figuré !

Il est également élégant, non sexiste, et possède des tonnes de poches.

Il peut se vendre très rapidement, mais ce sac à dos de la même marque convient à la même taille d'ordinateur portable et présente un aspect similaire.

15. Une plante d'intérieur apaisante

Si vous ne pouvez pas sortir pendant votre journée de travail, apportez un peu de l'extérieur chez vous.

Les plantes purifient l'air, apportent une présence apaisante dans une pièce et peuvent donner un sentiment de fierté à ceux qui s'en occupent. Et l'air pur est la première étape vers un esprit pur !

Et pour ceux qui n'ont pas la main verte, les plantes grasses sont pleines de couleurs, nécessitent peu d'eau et sont agréables à regarder !

Bonus: **Idées de cadeaux pour les clients !

16. Un appareil de bruit blanc ou de sommeil

En particulier si votre proche a beaucoup de choses en tête, les appareils de sommeil sont d'excellentes solutions pour mieux dormir et passer de meilleures journées.

Certains appareils intègrent même un réveil pour que vous puissiez vous réveiller aussi progressivement que vous vous êtes endormi !

17.

Roomba de iRobot Enlevez une chose de plus de votre checklist avec un aspirateur Roomba automatisé.

Permettez au Roomba de vous aider à garder votre espace WFH en ordre et probablement d'effrayer votre chien. Pas dans le mauvais sens du terme cependant ! Juste assez pour une vidéo Instagram hilarante.

PeacockTV/ GIFER

18. CBD

Ne vous inquiétez pas, pas d'entreprises bizarres ici. Si vous n'avez pas entendu, il y a une tonne d'avantages à prendre du CBD et il y a des tonnes de sortes différentes pour divers objectifs. Quelques options de CBD sont même conçues pour améliorer votre concentration tout au long de la journée et contiennent d'autres vitamines comme la B12 pour vous donner le coup de fouet dont vous avez besoin pour affronter la journée.

19.

Support portable pour ordinateur portable Préservez votre posture et vos douleurs cervicales grâce à un support portable pour ordinateur portable qui s'incline vers vous pour éviter de vous recroqueviller sur votre clavier.

Cette option portable se plie à plat pour faciliter le transport !

20.

Hamac pour les pieds

CRÉDIT : Bureau UPLIFT Ahh, le dernier mais non le moindre, le hamac pour les pieds. Ce n'est pas grave si vous le trouvez un peu drôle, cela fait partie de son charme. Mais il est probable que vous l'aimiez aussi secrètement.

Reposez-vous ! Reposez vos pieds et faites-les bouger confortablement.

Prêt, paramètre, shop temps de qualité !

Les achats de Noël peuvent être stressants, mais ce n'est pas une fatalité.

La meilleure partie de ces idées de cadeaux productifs est qu'ils montrent combien vous avez pensé aux personnes sur votre liste.

Mais après tout, la chose la plus significative que vous puissiez offrir à quelqu'un est le don de temps, c'est pourquoi on l'appelle le cadeau. 🎁

Vous et cette personne spéciale pouvez utiliser le temps supplémentaire pour regarder un film de vacances, redonner à la communauté, ou peut-être cesser d'avoir à vérifier les e-mails du travail pendant qu'ils savourent leur café du matin en 2022.

Alors, gagnez un jour par semaine pendant les fêtes de fin d'année en offrant le cadeau suivant ClickUp et utilisez ce temps supplémentaire pour faire quelque chose qui vous rendra joyeux ! 😌