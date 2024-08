Comment optimiser votre flux de travail pendant les fêtes de fin d'année ?

Ahh, les vacances. C'est déjà cette période !

Que vous les aimiez ou non, les fêtes de fin d'année vous rappellent probablement les bons moments passés avec vos amis et votre famille, un repas succulent, une pause dans le travail - et peut-être aussi une bonne dose de stress avant la dernière journée de travail.

Il n'est pas rare que les vacances soient aussi la "période la plus chargée de l'année", d'autant plus qu'elles coïncident avec la fin du quatrième trimestre, a. Il est donc plus difficile pour les employés de demander des congés et, dans certains cas, cela conduit à l'épuisement professionnel.

Universel/ Teen Vogue Mais pas cette année ! Éliminez tout stress inutile de votre vie professionnelle grâce à nos conseils pour optimiser votre flux de travail comme le lutin en chef, et donnez de la joie à vos collègues !

Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour trouver un équilibre entre travail et vie privée 🎁

Optimisez votre temps au travail pour pouvoir maximiser le temps passé en famille à l'Accueil. Commencez par paramétrer votre charge de travail pour qu'elle soit synonyme de réussite AVANT l'arrivée des vacances.

P.S. C'est maintenant qu'il faut se préparer, mais si vous ne l'avez pas encore fait, n'ayez crainte ! Il n'est jamais trop tard !

Si vous n'utilisez pas encore un logiciel de gestion de projet en ligne, il est temps de commencer. Et ne cherchez pas plus loin que ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image13-3.png

/$$$img/

ClickUp est la plateforme tout-en-un qui vous fait gagner du temps immédiatement en en s'intégrant à vos outils actuels comme Google Drive ou Asana asana, pour réduire le temps que vous passez habituellement à fouiller votre ordinateur portable à la recherche des éléments de votre projet.

La préparation est la moitié de la bataille. Et croyez-nous, vos experts en productivité, ces conseils vous permettront de organiser vos À faire et effacez le brouillard de vos vacances plus vite que vous ne pouvez dire "Kringle" 🎅🏼

Étape 1 : Utilisez ClickUp pour établir votre liste (et vérifiez-la deux fois)

Commencez à un niveau élevé en créant une Liste pour votre projet (ou vos projets !) dans ClickUp et remplissez-le avec tous les documents présents et futurs qui s'y rapportent tâches . Pensez grand lorsqu'il s'agit de tâches. Quels sont vos principaux éléments d'action ?

Ensuite, faites un pas de plus. Donnez de la substance à chaque tâche en la détaillant descriptions de tâches , checklists imbriquées et sous-tâches . Attribuer à des personnes ou à des groupes de votre équipe et ajoutez des Champs personnalisés pour aider à consolider les informations ou à filtrer rapidement pour un groupe de tâches.

Étape 2 : Prenez conscience de votre charge de travail Évaluez votre charge de travail en visualisant vos tâches dans la rubrique

afficher de votre choix, et trier ou filtre au besoin pour réduire vos tâches à celles qui se dressent entre vous et votre festin de vacances d'hiver. 😎

MGM/ Gifs tendance Vous ne savez pas quel affichage convient le mieux à votre flux de travail ? Liste ou Affichage du Calendrier est un bon point de départ, puis triez vos tâches selon leur date d'échéance pour voir si votre charge de travail est réaliste par rapport au temps qu'il vous reste pour les achever. Dans l'idéal, ces dates d'échéance seront réparties uniformément tout au long de votre semaine. Si une tâche est due le Monday et 15 tâches sont dues le Friday, comment pouvez-vous réorienter votre charge de travail en votre faveur ?

entrez : ClickUp's_

le travail de l'équipe est un travail de longue haleine et de longue haleine https://clickup.com/features/task-priorities les priorités de la tâche /%href/

et je n'ai pas besoin d'en parler

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la carte de crédit de l'entrepriseles estimations d'heures de travail .

Le fait de classer vos tâches avec une priorité normale, élevée ou urgente vous permettra de voir rapidement quelles sont les tâches qui sont les plus urgentes livrables doivent être traités en premier, et qui pourraient éventuellement être reportés à une date ultérieure si nécessaire.

Alors que de hiérarchiser vos tâches vous aideront à savoir par où commencer, d'estimer la durée de l'opération pour achever chaque tâche vous aidera vraiment à vous orienter sur la voie optimale de la productivité.

Étape 3 : Gardez un œil sur votre progression

Si vos tâches font partie d'un projet global ou si certaines tâches sont subordonnées au respect de délais stricts ou à des réalisations majeures, Jalons en ClickUp vous aideront à gérer votre progression à chaque étape. Transformer les grandes tâches en jalons vous donnera une représentation visuelle des principaux points de contrôle qui doivent encore être achevés. En personnalisant les statuts de vos tâches, vous pouvez ajouter plus de détails à chaque étape par laquelle vos tâches passent avant d'être achevées.

N'oubliez pas de célébrer vos petites victoires en cours de route ! Créez des Objectifs pour vous et votre équipe directement dans ClickUp en liant vos tâches à différents objectifs Cibles .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image7.gif Créer et suivre des objectifs dans ClickUp /$$img/

Créez des Objectifs personnels dans ClickUp et fixez des paramètres pour suivre votre progression

Où investir votre temps supplémentaire

Avec tous les clickUp vous fera gagner du temps et le réinvestir dans ce qui compte pour vous. AKA vous-même, vos collègues et votre communauté. 🎄

Même si votre équipe est à temps partiel, il y a toujours moyen de répandre un peu de joie pendant les fêtes. après tout, c'est la saison de la générosité.

Bonnes actions pour les équipes en personne et à distance

Les campagnes de charité pour les fêtes ne vous sont probablement pas étrangères, et c'est parce qu'elles sont efficaces ! Les campagnes de charité ne se démodent jamais, car peu importe le montant recueilli, chaque petit geste compte.

Que vous vous connectiez au travail à partir de votre bureau à domicile ou sur place, voici quelques idées caritatives qui fonctionneront pour n'importe quelle équipe :

Sponsoriser une famille est un excellent moyen d'avoir un impact. La plupart des organisations envoient un questionnaire aux familles pour que votre équipe sache ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire

est un excellent moyen d'avoir un impact. La plupart des organisations envoient un questionnaire aux familles pour que votre équipe sache ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire Écoles ! Faites des dons aux écoles de votre région ou aux listes Amazon des enseignants pour aider les travailleurs de première ligne de votre région. Et les enfants, toujours les enfants 😌

pour aider les travailleurs de première ligne de votre région. Et les enfants, toujours les enfants 😌 Faites un don d'argent à une Box physique ou à un compte en ligne pour l'envoyer à une œuvre de bienfaisance du choix de votre bureau . Faites preuve de réflexion et d'intentionnalité ! Avant de choisir une cause, pensez à votre communauté, aux personnes du monde entier qui ont besoin d'une aide immédiate, aux valeurs de votre entreprise et à vos employés pour faire un choix qui a du sens pour vous

. Faites preuve de réflexion et d'intentionnalité ! Avant de choisir une cause, pensez à votre communauté, aux personnes du monde entier qui ont besoin d'une aide immédiate, aux valeurs de votre entreprise et à vos employés pour faire un choix qui a du sens pour vous Permettez à vos employés d'appliquer un crédit d'argent, une réduction ou un avantage à leurs clients. Cela peut avoir de multiples utilisations - soyez créatifs ! Peut-être vos employés peuvent-ils offrir une réduction ou un crédit à un compte qui en a besoin ou qui le mérite. Ou peut-être leur offrez-vous la possibilité de faire don de cet argent à une œuvre de bienfaisance de leur choix

Bonus : Learn how to (en anglais) **UTILISER CLICKUP POUR GÉRER VOS ACTIVITÉS À BUT NON LUCRATIF !

Et si votre équipe se réunit au bureau, les occasions de se rencontrer sont encore plus nombreuses :

Votre refuge animalier local a toujours besoin d'un peu d'amour. Rassemblez des jouets pour animaux dans une Box pour répandre la joie auprès de ceux qui cherchent encore un Accueil. Et avant d'oublier... Alexa, jouez "In the Arms of an Angel", de Sarah Mclachlan

Universel/ Ténor

Une collecte d'aliments en conserve est un geste abordable aussi facile qu'efficace. Les dates d'expiration prolongées de la plupart des produits en conserve permettent aux organisations de les utiliser tout au long de l'année, ce qui est crucial car les gens ne sont pas seulement dans le besoin en décembre

est un geste abordable aussi facile qu'efficace. Les dates d'expiration prolongées de la plupart des produits en conserve permettent aux organisations de les utiliser tout au long de l'année, ce qui est crucial car les gens ne sont pas seulement dans le besoin en décembre Course de charité 5K ! Les coureurs et les marcheurs sont les bienvenus ! Ces courses se déroulent généralement le week-end, en dehors du travail, mais elles favorisent le bien-être et profitent à une bonne cause. Il n'y a rien de mal à trotter dans votre ville avec vos amis du travail avant de faire le plein de glucides pour les fêtes 😎

Universel/ L'Odyssée

Offrez une pause à vos employés et prenez une heure de votre journée de travail pour constituer des boîtes de dons pour les personnes et les animaux dans le besoin en utilisant des éléments apportés ou achetés par l'équipe !

Montrez à l'équipe à quel point vous vous souciez d'elle

Vous n'avez pas besoin d'un gros budget ou de temps en dehors du travail pour montrer à votre équipe à quel point vous l'appréciez. D'ailleurs, vous ne pourriez pas le faire sans eux ! Et c'est l'intention qui compte.

Un petit geste de gentillesse peut faire beaucoup, surtout pour votre santé mentale. On ne sait jamais qui peut avoir besoin d'un coup de pouce dans la journée ou même simplement d'un peu de rire. Évitez l'épuisement et gardez le moral (à l'écran et hors de l'écran) !

Universal/ gfycat Que vous soyez à distance ou en personne, prenez une heure (ou moins !) pour secouer la journée avec l'une de ces idées amusantes :

Un cours de pâtisserie ou de cocktails pour les fêtes. Trouvez une recette festive et rapide à suivre pour votre équipe. Si votre équipe est strictement à distance, envoyez la liste des éléments nécessaires une semaine à l'avance pour que tout le monde puisse se préparer et organisez l'activité sur Zoom !

pour les fêtes. Trouvez une recette festive et rapide à suivre pour votre équipe. Si votre équipe est strictement à distance, envoyez la liste des éléments nécessaires une semaine à l'avance pour que tout le monde puisse se préparer et organisez l'activité sur Zoom ! Remplacez votre réunion d'équipe habituelle par des présentations de diaporamas de 3 minutes par chaque membre de l'équipe sur n'importe quel sujet. C'est un excellent moyen pour vos collègues d'apprendre à se connaître, d'apprendre de nouvelles choses et de laisser leur personnalité s'exprimer

par chaque membre de l'équipe sur n'importe quel sujet. C'est un excellent moyen pour vos collègues d'apprendre à se connaître, d'apprendre de nouvelles choses et de laisser leur personnalité s'exprimer Bingo de vacances au bureau ! Laissez-le durer tout le mois et offrez des prix échelonnés pour récompenser le nombre d'éléments effacés de leur Tableau. N'ayez pas peur d'offrir un PTO ! 😉 Envoyez un crédit d'argent à l'équipe

! Laissez-le durer tout le mois et offrez des prix échelonnés pour récompenser le nombre d'éléments effacés de leur Tableau. N'ayez pas peur d'offrir un PTO ! 😉 Envoyez un crédit d'argent à l'équipe Envoyez un crédit à l'équipe pour un déjeuner ou un café sur place !

! Une heure de bien-être de yoga, de méditation ou de mouvement. Ce cours peut être animé par un membre de l'équipe, ou bien il existe une tonne de matériel préenregistré en ligne pour guider votre groupe vers un état d'esprit plus paisible, sans aucun coût supplémentaire

Si votre équipe se réunit en personne :

Un déjeuner ou petit-déjeuner d'entreprise surprise est toujours un succès et apprécié. Si vous disposez d'un balcon et qu'il fait beau, envisagez de l'organiser à l'extérieur ! Tout le monde a besoin d'un peu de lumière du jour

surprise est toujours un succès et apprécié. Si vous disposez d'un balcon et qu'il fait beau, envisagez de l'organiser à l'extérieur ! Tout le monde a besoin d'un peu de lumière du jour Ajoutez un peu de joie à votre journée de travail en organisant un concours de décoration de biscuits . Donnez à chacun un biscuit vierge, quelques matériaux de décoration et une limite stricte de 2 minutes. Laissez tout le monde montrer son gâchis de biscuits, puis dégustez-les !

. Donnez à chacun un biscuit vierge, quelques matériaux de décoration et une limite stricte de 2 minutes. Laissez tout le monde montrer son gâchis de biscuits, puis dégustez-les ! Si votre équipe est ouverte à des activités en dehors du travail, recherchez des expositions de lumières de Noël en plein air ou des évènements payants dans votre ville auxquels les gens peuvent assister avec votre groupe ou avec leur famille

Universal/ gfycat

Retourner au travail avec l'énergie du "nouvel an, nouveau moi" La préparation est tout . Faites le travail les jours précédant votre départ en vacances pour que les premiers jours de votre retour ne soient pas trop angoissants - et laissez ClickUp s'occuper du gros du travail.

ClickUp peut vous aider à profiter de vos jours de congé jusqu'à la dernière seconde. Évitez de laisser votre esprit s'emballer la veille de votre retour au travail en préparant vos futures tâches avant votre départ.

Télécharger Extension Chrome de ClickUp pour garder une trace des tâches à venir et de l'état d'avancement des travaux rappels de n'importe quelle page web. Commandes slash et la modification en cours de texte riche dans l'extension Chome raccourci à votre ClickUp Bloc-notes vous aidera à organiser rapidement vos idées, ou créer une nouvelle tâche en quelques secondes sans quitter votre navigateur.

Téléchargez l'extension Chrome de ClickUp pour accéder à votre bloc-notes, créer une tâche, l'ajouter à vos favoris et plus encore, depuis n'importe quel endroit sur le web

Même si ces nouvelles tâches ne sont pas encore détaillées, elles vous permettront de vous engager sur la voie de la productivité en cette nouvelle année.

Alors, qu'attendez-vous ? Commencez à optimiser votre flux de travail avec ClickUp afin d'économiser davantage pour les personnes et les choses que vous aimez pendant les fêtes de fin d'année.