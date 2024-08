Ora Project Management Guide (Caractéristiques, avantages, limites)

Commençons par préciser qu'Ora n'est pas une célèbre marque de mode lancée par la pop star Rita Ora. 🎤

Mais, ce que Ora pourrait faire, c'est aider Rita Ora à gérer son commerce de détail. 🛍

♪ What do we mean ? ♪

Ora est une application de gestion de projet qui offre aux individus et aux équipes presque tout ce dont ils ont besoin pour gérer leur entreprise.

mais quelle est l'efficacité d'Ora en matière de gestion de projet ?

Ne vous inquiétez pas, nous avons la réponse à cette question !

Dans cet article sur Ora, nous allons voir comment Ora vous aide à gérer vos projets, quels sont ses avantages et ses limites. Nous mettrons également l'accent sur les le meilleur logiciel alternatif que vous pouvez utiliser.

C'est parti !

Qu'est-ce que Ora ?

Ora est un logiciel de productivité et de gestion des tâches qui aide les individus et les équipes à gérer les tâches quotidiennes et les projets.

Qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un équipe à distance vous pouvez utiliser les fonctions de gestion des tâches d'Ora, telles que :

Vidéoconférence intégrée pour les réunions à distance

Des champs personnalisés qui vous permettent de personnaliser les différents projets

Commentaires pour informer tous les membres de l'équipe

Délégation de tâches pour s'assurer qu'aucune tâche ne passe entre les mailles du filet

Les relations entre les tâches pour vous aider à identifier les tâches bloquantes

A quoi sert principalement Ora ?

L'application peut être utilisée par les freelances, les équipes marketing, les startups, etc.

Cependant, la plupart des équipes utilisent Ora pour :

Gestion des tâches de base

Collaboration visuelle au sein de l'équipe

Augmenter la productivité des employés et des personnesGestion de projet agile .

ClickUp vous permet également d'importer très facilement les données de vos anciennes logiciel de gestion de projet gratuit dont Trello, Wrike , Jira et bien d'autres encore.

Importez facilement votre travail des plateformes précédentes dans ClickUp ! outils de gestion de projet directement dans ClickUp !

Voici d'autres façons dont ClickUp peut vous aider à gérer vos projets :

Il est temps de passer à autre chose qu'un simple outil Ora-ight

alors, Ora est-il un outil de gestion de projet efficace ?

Bien qu'Ora offre d'excellentes fonctionnalités de base pour la gestion des tâches, l'application est à la traîne par rapport à d'autres applications intuitives de gestion de projet dotées de fonctionnalités avancées telles que la gestion de la base de connaissances, les assignations multiples, le suivi des objectifs, et bien plus encore.

Et pourquoi se contenter d'une application qui ne fait que rattraper son retard alors que vous pouvez vous contenter de la vraie solution avec ClickUp?

Des fonctionnalités telles que plus de 50 automatismes puissant applications mobiles et Notifications personnalisées vers un plan gratuit performant qui vous permet d'avoir un nombre illimité d'utilisateurs, ClickUp est le logiciel de gestion des tâches par excellence. Commencez avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir un outil de gestion de projet qui vous permettra de toujours garder une longueur d'avance.