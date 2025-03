les 10 meilleurs agendas numériques minimalistes pour 2025

Vous essayez d'organiser votre vie avec une baguette comme celle d'Harry Potter, pour vous rendre compte qu'il s'agit en fait d'une baguette chinoise ? Bienvenue dans le monde de ceux qui essaient de mettre de l'ordre dans leur vie, un mélange chaotique de notes autocollantes, d'agendas en papier à moitié remplis et de listes mentales undefined qui ne semblent jamais « faire ». Une étude a révélé que les propriétaires de petites entreprises La solution est relativement simple : un agenda numérique minimaliste. Il est convivial et vous permet de gérer tous vos besoins en matière de planification à partir de plusieurs appareils. Mais tous les agendas ne vous conviennent pas. Nous avons dressé la liste des meilleurs modèles d'agenda numérique pour vous aider à trouver celui qui vous convient parfaitement ! provoque plus d'activité et implique des zones plus importantes de votre cerveau que la saisie. Et si vous pouviez faire cela avec votre agenda numérique ? GoodNotes offre le charme d'un bon vieux calendrier papier avec la commodité d'une expérience de prise de notes numérique. C'est parfait si vous voulez conserver vos habitudes mais que vous voulez réduire l'encombrement (et économiser du papier !). #### Les meilleures fonctionnalités de GoodNotes

Écrivez à main levée directement sur l'appareil. L'outil reconnaît votre écriture manuscrite et la traduit en notes Faites des annotations PDF directement sur les documents Conservez toutes vos notes organisées dans une étagère numérique organisée #### Limitations de GoodNotes Les versions Android et Windows du logiciel doivent encore rattraper toutes les fonctionnalités Contrairement à d'autres options de prise de notes, GoodNotes ne dispose pas de transcriptions audio * La fonction de reconnaissance de l'écriture manuscrite est limitée au texte lisible

Prix de GoodNotes *Free (limité à trois carnets de notes) *Android & Windows Annuel : 6,99 $/an *Toutes les plateformes Annuel : 9,99 $/an *Apple Paiement unique : 29,99 $ *GoodNotes for Business : 50 $/mois par appareil, facturé annuellement *GoodNotes for Enterprise : Prix personnalisé

Évaluations et avis sur GoodNotes *G2 : 4,8/5 (plus de 60 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis) ### 4. Structured (Meilleur agenda tout-en-un) via undefined

Si vous recherchez un agenda minimaliste pour organiser votre routine quotidienne, rien de plus simple. Structured est idéal pour la gestion de tâches légères, et il est alimenté par certaines fonctionnalités undefined pour la prendre en charge. Son formulaire le plus basique est celui d'un calendrier. Cette interface de type échéancier avec horodatage et barres de progression vous permet de rendre compte de votre journée entière. L'application s'efforce également d'être inclusive, avec des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs moins férus de technologie de travailler. #### Les meilleures fonctionnalités de Structured Combinez des listes de tâches, des évènements de calendrier et le suivi des habitudes dans un seul agenda quotidien tout-en-un Actuellement, elle se concentre uniquement sur les plateformes mobiles, l'application web ayant des fonctionnalités minimales. #### Prix Structured Free *Monthly : 4,99 $/mois *Yearly : 14,99 $/an *Lifetime : 49,99 $ #### Évaluations et avis Structured *G2 : Évaluations non disponibles Celui-ci attirera votre attention si vous jonglez entre des emplois du temps chargés et des listes de tâches interminables. Todoist est parfait pour les particuliers, les indépendants et les équipes qui ont des projets forfaitaires ou qui souhaitent réguler leur flux de travail quotidien. L'un des noms les plus populaires de cette liste, Todoist propose plusieurs vues basées sur un calendrier et une assistance multiplateforme pour vous permettre de continuer. #### Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Décomposez les tâches complexes en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer, pour que même les projets les plus importants soient gérables. Organisez et suivez vos tâches quotidiennes grâce à des pages dédiées qui vous aident à gérer votre temps et à vous concentrer sur des tâches spécifiques. Tapez naturellement, Todoist s'occupe du reste. Par exemple, écrivez « Achever 10 000 étapes chaque jour », et l'outil crée instantanément une tâche récurrente quotidienne. Limites de Todoist

Les fonctionnalités avancées telles que les commentaires de tâches et les pièces jointes nécessitent un forfait payant Manque d'outils avancés de gestion de projets pour les projets complexes #### Tarifs Todoist Free Forever Pro : 5 $/mois par utilisateur *Business : 8 $/mois par utilisateur #### Notes et avis sur Todoist *G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 000 avis) 👀 Le saviez-vous ? undefined plutôt que les plus urgentes, augmente la productivité globale et réduit la procrastination. Fixez vos priorités ! ### 6. Sunsama (Meilleur planificateur de progression quotidienne) via Any.do est un autre choix populaire pour les planificateurs numériques minimalistes grâce à ses fonctionnalités faciles à utiliser. Du codage des tâches par couleur à l'ajout de widgets, la plateforme encourage la gestion des tâches dans son formulaire le plus simple. L'application est disponible sur plusieurs plateformes, y compris Apple Watch, ce qui facilite le passage d'une plateforme à l'autre lors de vos déplacements. #### Les meilleures fonctionnalités d'Any.do * Synchronisez votre Google Agenda directement avec Any.do et gérez vos tâches avec vos évènements

4,6/5 (plus de 2 000 avis) undefined plutôt que les plus urgentes, augmente la productivité globale et réduit la procrastination. Fixez vos priorités ! ### 6. Sunsama (Meilleur planificateur de progression quotidienne) via Any.do est un autre choix populaire pour les planificateurs numériques minimalistes grâce à ses fonctionnalités faciles à utiliser. Du codage des tâches par couleur à l'ajout de widgets, la plateforme encourage la gestion des tâches dans son formulaire le plus simple. L'application est disponible sur plusieurs plateformes, y compris Apple Watch, ce qui facilite le passage d'une plateforme à l'autre lors de vos déplacements. #### Les meilleures fonctionnalités d'Any.do * Synchronisez votre Google Agenda directement avec Any.do et gérez vos tâches avec vos évènements Transformez les e-mails en tâches pour garder une trace de vos communications et de votre emploi du temps Définissez des rappels récurrents basés sur l'heure et l'emplacement avec la compatibilité Siri #### Limitations d'Any.do Fonctionnalités limitées du forfait gratuit, comme l'absence d'accès aux plus de 100 modèles disponibles dans le forfait Team Ne fonctionne pas bien avec d'autres applications #### Tarifs d'Any.do Personal : Gratuit *Premium : 7,99 $/mois

Gratuit *Premium : 7,99 $/mois Famille : 9,99 $/mois (pour quatre membres) *Teams : 7,99 $/mois par membre #### Évaluations et avis sur Any.do *G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis) *Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

💡Conseil de pro : allouez des plages horaires spécifiques aux tâches et essayez de vous y tenir. Cette stratégie populaire, appelée « time blocking », aide à se concentrer et à éviter la procrastination. ### 10. Habitica (meilleur planificateur d'habitudes ludique) via undefined Avez-vous du mal à prendre de nouvelles habitudes parce que votre routine n'est pas assez intéressante ? Le style unique d'Habitica vous aidera à transformer les tâches quotidiennes banales en aventures passionnantes. Si vous êtes un joueur dans l'âme, vous pouvez rendre la productivité beaucoup plus amusante et gratifiante. #### Les meilleures fonctionnalités d'Habitica * Transformez les habitudes, les tâches à faire et les objectifs en quêtes de style RPG. Gagnez des récompenses et montez de niveau en accomplissant des tâches

Faites équipe avec des amis et la communauté pour vous attaquer ensemble à des batailles (vos tâches) pour une motivation supplémentaire et une responsabilité sociale Personnalisez votre avatar, choisissez votre équipement et débloquez des succès au fur et à mesure de votre progression #### Limites d'Habitica Bien qu'elle plaise aux amateurs de jeux, l'interface ludique et l'orientation RPG peuvent être difficiles à intégrer dans les flux de travail des équipes d'entreprise * Les séries de défaites ou le manque d'engagement peuvent interrompre le système de récompense, ce qui entraîne une démotivation #### Tarifs d'Habitica

Gratuit Abonnement mensuel : 4,99 $/mois (achat dans l'application) *Forfait de groupe : 9 $/mois + 3 $ par utilisateur supplémentaire #### Évaluations et avis sur Habitica *G2 : Évaluations non disponibles *Capterra : Évaluations non disponibles ## La réussite d'un projet numérique commence avec ClickUp



Choisir le bon planificateur, c'est comme trouver la paire de chaussures parfaite : le confort, le style et la coupe sont importants ! Choisissez l'outil qui répond à tous vos besoins en fonction de vos exigences, telles que la gestion de projets personnels ou la prise de notes numériques. Mais si vous recherchez une solution tout-en-un pour tout gérer, des projets aux tâches quotidiennes, ClickUp est la plateforme qu'il vous faut. Elle offre des fonctionnalités avancées de gestion des tâches pendant que vous planifiez votre emploi du temps, même dans la version gratuite.

Il n'est jamais trop tard pour commencer à planifier ! /href/ https://clickup.com/signup Inscription gratuite pour un compte ClickUp maintenant /%href/ .