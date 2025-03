Comment tirer parti de la recherche en tant que service pour obtenir de meilleurs résultats ?

Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous avez besoin de savoir, de comprendre ou d'acheter quelque chose ? Vous le cherchez sur Google (ou vous le demandez à ChatGPT). Google.com obtient plus de 85 milliards de visites par mois .

Cependant, Google n'est que le point de basculement de notre comportement de recherche en ligne. Aujourd'hui, que vous soyez dans votre dossier local, que vous achetiez une paire d'écouteurs sur un site de commerce électronique ou que vous parcouriez une feuille de calcul de plusieurs centaines de lignes, la recherche est le comportement naturel de l'utilisateur.

En réponse à ce besoin croissant, le concept de recherche en tant que service a émergé. Cet article de blog vous explique ce que c'est, comment cela fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser dans votre entreprise.

⏰ 'Search as a Service' en 60 secondes

La recherche en tant que service est une offre de logiciel en tant que service qui vous permet d'intégrer une fonction de recherche dans n'importe quel produit numérique, comme les sites web, les blogs, les plateformes de commerce électronique, etc.

Le fournisseur de services de recherche se chargera de l'indexation des données, du traitement des requêtes, des résultats, de la pertinence, du classement et des mises à jour. Il se chargera également de la sécurité des données, de la confidentialité et de la conformité.

La recherche en tant que service profite aussi bien aux entreprises qu'aux petites entreprises en offrant à chaque produit numérique la fonctionnalité la plus puissante sans le fardeau de la construction en interne.

Pour intégrer la recherche en tant que service dans vos outils numériques :

Choisissez le fournisseur, prestataire adapté à vos besoins

Paramétrez et intégrez l'outil de recherche en tant que service

Personnaliser l'expérience de recherche

Envisager une recherche basée sur l'IA

Tester les résultats de la recherche

Contrôler et améliorer la recherche pour l'optimiser

**Qu'est-ce que la recherche en tant que service ?

Search-as-a-service est une solution basée sur le cloud qui permet aux entreprises d'intégrer de puissantes fonctions de recherche dans leurs applications sans avoir à construire et à maintenir l'infrastructure en interne.

Essentiellement, vous pouvez brancher un logiciel externe dans vos systèmes et permettre à vos utilisateurs d'effectuer des recherches dans vos données.

Par exemple, imaginons que vous ayez un site web de commerce électronique. Vous disposez déjà de données sur les noms de produits, les descriptions, les prix, les produits apparentés, etc. En utilisant la recherche en tant que service, vous pouvez intégrer une solution tierce pour permettre à vos clients de rechercher ce qu'ils veulent.

Pourquoi la recherche en tant que service est-elle importante ?

Construire un moteur de recherche robuste n'est pas chose aisée. Elle implique des processus complexes d'exploration, d'étiquetage, d'indexation, de classement, de personnalisation et de fourniture de résultats de recherche. Construire quelque chose comme cela peut être intense, coûteux et prendre beaucoup de temps.

Pourtant, la recherche interne au sein d'un site web est l'un des piliers d'une bonne expérience client. Plus vite le client trouve ce qu'il cherche, plus il est susceptible de l'acheter. Plus vite un employé trouve les informations dont il a besoin, plus il sera productif.

La solution de recherche en tant que service réconcilie les deux. Elle donne aux entreprises la possibilité de doter leurs produits de la fonctionnalité la plus puissante sans avoir à la construire en interne !

Nous reviendrons sur les avantages de l'offre de recherche en tant que service plus loin dans ce billet.

$$$a Recherche en tant que service vs. solutions de recherche traditionnelles

Avant d'aborder la recherche en tant que service en détail, voyons comment elle se compare aux solutions de recherche traditionnelles.

Traditionnellement, les organisations construisaient et mettaient en œuvre la barre de recherche dans les produits. Par exemple, tout comme vous construisez le flux de paiement de votre site de commerce électronique, vous codez également la recherche. Cette façon de faire posait plusieurs problèmes qui peuvent être surmontés grâce à la recherche en tant que service.

| Paramètre | Solutions de recherche traditionnelles | Recherche en tant que service |

Scalability | Nécessite une mise à l'échelle manuelle et une gestion des ressources | S'adapte automatiquement à l'augmentation de la demande

| Coût : coûts initiaux élevés pour l'infrastructure - Prix "Pay-as-you-go", pas de coûts initiaux pour le matériel

| Les coûts initiaux de l'infrastructure sont élevés, la tarification est à la carte, il n'y a pas de coûts matériels initiaux

| Le fournisseur de services ajoute l'IA, l'apprentissage automatique, etc. pour rester compétitif

| Performance | Problèmes de performance possibles en cas de trafic élevé ou de requêtes complexes | Optimisé pour la vitesse et la fiabilité |

Différences entre les solutions de recherche traditionnelles et la recherche en tant que service

Nous avons vu que la recherche en tant que service se distingue des modèles traditionnels utilisés jusqu'à présent par les organisations. Mais comment cela fait-il vraiment travail ?

À la base, le search-as-a-service est une application externe que vous intégrez à votre site web, à votre appli, à votre plateforme de commerce électronique, à vos systèmes internes d'engagement des employés, etc. C'est exactement comme l'intégration de GMail/Apple/X pour l'authentification ou d'une application de recherche en tant que service mise en œuvre de l'IA générative .

Une fois tout intégré, voici tout ce que la recherche en tant que service fera :

✅ Indexation des données : Dans un premier temps, l'application indexe les données, c'est-à-dire qu'elle rassemble et organise les informations à rechercher, qu'il s'agisse de produits dans une boutique en ligne, d'articles de blog ou d'avis de clients, en un index consultable. Traditionnellement, il s'agissait d'une fonction de la base de données de l'entreprise.

✅ Gestion des requêtes: Lorsqu'un utilisateur saisit une requête de recherche, le service exécute le traitement de la requête, l'indexation, la recherche d'informations et le classement basé sur la pertinence.

✅ Exécution de la recherche : Et ensuite, le service affiche les résultats de recherche les plus pertinents par rapport à la requête.

Par exemple, si vous recherchez "écouteurs sans fil" sur un site de commerce électronique, vous verrez les éléments les plus pertinents. Si la fonction "suppression du bruit" est une fonctionnalité populaire, le service de recherche peut donner la priorité aux produits dotés de cet attribut.

Pertinence et classement : En sachant plus plus d'utilisateurs interagissent, le moteur apprend au fil du temps à affiner le classement en fonction de la pertinence, ce qui le rend plus intuitif et plus précis. Sur Spotify, si vous tapez "jazz", les résultats de la recherche afficheront non seulement les albums de jazz les plus pertinents, mais aussi ceux que vous êtes le plus susceptible d'apprécier en fonction de votre historique d'écoute.

Mises à jour en temps réel : Chaque fois qu'un nouveau contenu est ajouté, ou qu'un contenu existant est mis à jour, le moteur de recherche reflète automatiquement ces changements dans les résultats de recherche. Ainsi, les utilisateurs voient toujours des informations à jour sans avoir besoin d'une intervention manuelle.

D'accord, un outil externe aide donc les utilisateurs à "chercher" ? Oui. Qu'est-ce que c'est d'autre ?

Caractéristiques clés de la recherche en tant que service

Le simple mot "recherche", dans le contexte des expériences numériques, cache en son sein un large intervalle de technologies puissantes. Voici quelques fonctionnalités clés.

🛠️ Personnalisation : La recherche en tant que service vous permet de personnaliser les résultats que vous affichez à l'utilisateur. Vous pouvez classer vos résultats de recherche en fonction de la pertinence, des préférences de l'utilisateur et de la disponibilité des produits.

Vous pouvez également paramétrer la recherche de manière à ce que les résultats sponsorisés apparaissent en tête de liste. Cette flexibilité garantit que les utilisateurs voient les résultats les plus pertinents en premier, ce qui améliore les taux d'engagement et de conversion.

🛠️ Personnalisation : Un bon produit de recherche en tant que service proposera des résultats de recherche personnalisés en fonction des données dont vous disposez, telles que vos achats passés, votre historique de recherche, vos préférences, etc. Vous pourriez également avoir des résultats dynamiques, comme les points de vente les plus proches de l'emplacement de l'utilisateur.

🛠️ Recherche à facettes : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de filtrer les résultats pour trouver rapidement ce qu'ils veulent.

Par exemple, si vous recherchez un agenda sur un site de commerce électronique, vous pourrez filtrer les résultats en fonction des critères suivants : daté/non daté, relié/à couverture souple/à reliure à anneaux, pages lignées/pointillées, etc.

🛠️ Assistance multilingue : Les outils modernes de recherche en tant que service peuvent également traiter des requêtes multilingues, ce qui vous permet de répondre aux besoins d'un public mondial sans avoir à investir dans des moteurs de recherche spécifiques à chaque langue.

🛠️ Recherche de sources multiples : Les bons outils de recherche en tant que service vous permettent d'intégrer plusieurs sources de données. Par exemple, si vous utilisez la recherche en tant que service pour la plateforme de vos employés internes, vous pouvez intégrer leurs calendriers, Google Agenda, les outils de gestion de projet, les systèmes de billetterie, la base de connaissances, etc.

🛠️ Traitement du langage naturel (NLP) : Avec l'avènement du NLP, de l'apprentissage automatique et de l'IA, les services de recherche en tant que service peuvent traiter les requêtes en langage naturel (au lieu d'obliger les utilisateurs à choisir le mot exact dans les données indexées). Ils ont également une compréhension plus contextuelle des données provenant de diverses sources.

Voyons comment cela fonctionne dans la pratique.

Cas d'utilisation courants pour la recherche en tant que service

Qui a besoin d'un bon moteur de recherche pour ses produits ? Eh bien, tout le monde, car la recherche en tant que service fournit des capacités de recherche rapides, pertinentes et intelligentes qui améliorent l'expérience utilisateur, rationalisent les opérations et s'adaptent rapidement.

Voici quelques-uns de ses cas d'utilisation courants .

Recherche de produits : Sites web de commerce électronique, en particulier dans les petites entreprises, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour créer des outils de recherche traditionnels

: Sites web de commerce électronique, en particulier dans les petites entreprises, qui n'ont pas les ressources nécessaires pour créer des outils de recherche traditionnels Découverte de contenu : Rédaction d'un blog de recettes ? Lancement d'un nouveau magazine ? Création d'une plateforme d'influence ? Vous avez besoin d'un site de recherche robuste

: Rédaction d'un blog de recettes ? Lancement d'un nouveau magazine ? Création d'une plateforme d'influence ? Vous avez besoin d'un site de recherche robuste Recherche d'emploi : Les candidats peuvent trouver les meilleurs emplois pour eux, et les recruteurs peuvent trouver le candidat parfait avec la recherche en tant que service

: Les candidats peuvent trouver les meilleurs emplois pour eux, et les recruteurs peuvent trouver le candidat parfait avec la recherche en tant que service Recherche d'entreprise : Les entreprises, les organisations professionnelles et les cabinets de conseil peuvent utiliser la recherche en tant que service pour trouver rapidement des réponses dans un vaste tableau de documents, de contrats, de feuilles de calcul, d'e-mails et de..systèmes de gestion des connaissances Gestion de projet : Les équipes de projet peuvent utiliser la recherche en tant que service pour les aider à trouver l'aiguille dans la botte de foin

: Les entreprises, les organisations professionnelles et les cabinets de conseil peuvent utiliser la recherche en tant que service pour trouver rapidement des réponses dans un vaste tableau de documents, de contrats, de feuilles de calcul, d'e-mails et de..systèmes de gestion des connaissances

Si cela a éveillé votre imagination sur la façon dont vous pouvez utiliser la recherche en tant que service dans vos activités, voici une introduction !

Que vous gériez une boutique de commerce électronique, une plateforme de contenu ou une base de connaissances d'entreprise, la mise en œuvre de la recherche en tant que service est simple !

1. Choisir le bon fournisseur, prestataire de services de recherche en tant que service

Les capacités de votre produit de recherche définiront les capacités de votre entreprise. La première étape consiste donc à sélectionner un fournisseur qui s'aligne sur les besoins spécifiques de votre plateforme. Quelques questions clés à poser :

Y a-t-il une indexation automatique des données en temps réel ?

Fait-il des capacités NLP pour mieux comprendre les requêtes de recherche ?

Peut-il faire unUne recherche sur le PDF?

Pouvez-vous personnaliser le classement pour mieux présenter vos propres produits/services ?

Fait-il bien respecter les exigences en matière de sécurité, de confidentialité et de protection de la vie privée ?

À fait-il disparaître les silos d'information et s'intègre-t-il bien à tous vos outils existants, même s'il s'agit de technologies héritées ?

Par exemple, Recherche connectée ClickUp vous permet d'intégrer des dizaines d'applications, notamment Slack, Zoom, Google Drive et HubSpot. Ainsi, par exemple, votre responsable marketing peut faire remonter la campagne d'e-mail, les segments d'utilisateurs pertinents et les discussions antérieures connexes directement au sein de l'application ClickUp .

Bonus: Comment ClickUp Connected Search élimine les silos .

2. Paramétrage et intégration du service

Une fois que vous avez choisi un fournisseur, l'installation est souvent très facile. Vous pouvez vous inscrire en ligne et commencer à intégrer les services par vous-même. Les bons outils de recherche en tant que service proposent des API, des tableaux de bord et des composants d'interface utilisateur prêts à l'emploi, ce qui facilite le démarrage.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-487.png Applications connectées ClickUp /$$img/

intégration en un clic aux outils de l'Enterprise pour une expérience de recherche connectée_

Si vous utilisez déjà ClickUp pour la gestion de projet, c'est encore plus facile. ClickUp Connected Search utilise des intégrations basées sur l'API pour regrouper vos connaissances organisationnelles en un seul endroit - ou une source unique de vérité .

3. Personnaliser l'expérience de recherche

Ajustez les règles de classement, créez des filtres personnalisés et optimisez l'interface utilisateur pour une meilleure convivialité et une expérience de recherche cohérente. Par instance, vous pouvez :

Définir la pertinence : Ajuster le classement de vos propres résultats de recherche en fonction de facteurs tels que les correspondances de mots clés, l'historique de l'utilisateur ou la popularité du contenu

: Ajuster le classement de vos propres résultats de recherche en fonction de facteurs tels que les correspondances de mots clés, l'historique de l'utilisateur ou la popularité du contenu Activer la recherche à facettes : Permettre aux utilisateurs de filtrer les résultats en fonction d'attributs tels que le prix, la marque, l'emplacement ou d'autres paramètres personnalisés

: Permettre aux utilisateurs de filtrer les résultats en fonction d'attributs tels que le prix, la marque, l'emplacement ou d'autres paramètres personnalisés Paramétrage de la saisie semi-automatique : Au fur et à mesure que les utilisateurs saisissent leur texte, des suggestions ou des requêtes du type " Vous vouliez dire " sont proposées, ce qui améliore l'efficacité de la recherche

: Au fur et à mesure que les utilisateurs saisissent leur texte, des suggestions ou des requêtes du type " Vous vouliez dire " sont proposées, ce qui améliore l'efficacité de la recherche Raccourcis clavier : Activez des commandes de recherche personnalisées telles que des raccourcis pour les liens ou la mémorisation de textes pour une utilisation ultérieure

l'expérience de recherche personnalisable avec ClickUp_

4. Envisager une recherche basée sur l'IA

Une fois que vous disposez d'une base de recherche en tant que service, envisagez de mettre en œuvre la recherche basée sur l'IA Moteurs de recherche IA pour que vos utilisateurs puissent trouver des réponses. Cela élargit également les cas d'utilisation pour vous. Grâce à la recherche en tant que service basée sur l'IA, vous pouvez permettre à vos utilisateurs de demander : "Ce pantalon va-t-il me convenir ?" ou "Combien de calories contient ce paquet de chips ?"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-489-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

des réponses à portée de main grâce à ClickUp Brain [ClickUp Brain]( https://clickup.com/ai_LESRÉPONSESÀPORTÉEDEMAINAVECCLICKUPAI/HREF/) apporte la recherche intelligente à l'entreprise Base de connaissances IA . Elle analyse les données du projet et présente le contexte pour fournir des résultats de recherche personnalisés et contextuels. Votre chef de projet pourrait demander à ClickUp Brain : "Combien de tickets sont de haute priorité ?" ou "Quelle est la charge de travail de Ben cette semaine ?"

Bonus: Comment utiliser les outils d'IA

5. Tester les résultats de la recherche

Testez les performances de la mise en œuvre de la recherche en tant que service. Effectuez diverses recherches, y compris des requêtes courantes, des recherches de niche et des cas particuliers, afin de vous assurer que les résultats sont pertinents et exacts.

6. Surveiller et améliorer

Paramétrez la surveillance des indicateurs de performance clés, tels que les temps de réponse, la précision et l'engagement des utilisateurs.

Observez également les tendances des utilisateurs, telles que les termes les plus souvent recherchés, les résultats sur lesquels ils cliquent et les problèmes qu'ils peuvent rencontrer (par exemple, les requêtes sans résultat). Utilisez ces informations pour optimiser votre recherche.

Avantages de la recherche en tant que service

La recherche en tant que service (SaaS) offre plusieurs avantages uniques aux entreprises de toutes sortes.

🎯 Rapidité : Les services d'application de recherche traditionnels nécessitent de longs temps d'installation, des configurations personnalisées et des ressources dédiées au développement. La recherche en tant que service est presque instantanée.

comme tous les outils SaaS (Software-as-a-Service), la recherche en tant que service offre des modèles de paiement à l'utilisation, avec une mise à l'échelle uniquement basée sur les ressources utilisées. Cela permet aux entreprises de fonctionner avec une structure de coûts prévisible, en évitant les coûts initiaux élevés et les dépenses de maintenance continues.

🎯 Integrations : La recherche en tant que service peut s'intégrer à un nombre quelconque de logiciels, notamment des solutions de stockage (comme Google Drive ou Dropbox), des systèmes de gestion de contenu (comme WordPress), des outils de gestion de la relation client (comme Hubspot ou Salesforce) et des plateformes de messagerie (comme les e-mails ou Slack).

Ces outils utilisent des intégrations basées sur des API et des IA en tant que service ce qui permet de les ajouter ou de les supprimer lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

🎯 Sécurité et conformité : Les fournisseurs de Search-as-a-service investissent dans des fonctionnalités de sécurité et de conformité, telles que le cryptage des données, les contrôles d'accès, le contrôle du partage, l'authentification et la conformité aux normes SOC 2 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 et PCI DSS.

🎯 Fiabilité : Les plateformes de recherche en tant que service sont conçues pour offrir une fiabilité et un temps de disponibilité élevés, soutenus par des accords de niveau de service (SLA) robustes. Les fournisseurs utilisent généralement des systèmes redondants, des bases de données distribuées et des outils de surveillance avancés pour s'assurer que le service reste disponible même pendant les périodes de fort trafic ou en cas de défaillance du système.

Effacées, les solutions de recherche en tant que service constituent un meilleur modèle que la création de votre propre moteur de recherche en interne, pour des raisons d'efficacité, de coût, de précision et de protection des données. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis à relever.

Défis de la recherche en tant que service

Les plus grands défis liés à la recherche en tant que service sont souvent d'ordre interne. Par exemple, une bonne recherche repose presque entièrement sur des données de bonne qualité. Si votre organisation ne dispose pas de données de qualité - des données structurées, telles qu'une base de données de l'entreprise -, elle ne peut pas effectuer de recherche une base de données relationnelle ou non structurés, comme les PDF, même l'outil de recherche le plus puissant ne peut pas faire tout ce qu'il veut.

Avant de mettre en œuvre la recherche en tant que service, assurez-vous que vos données sont en ordre. Considérez les éléments suivants la réingénierie des processus d'entreprise pour organiser vos flux de travail liés aux données. Ensuite, prévoyez et atténuez les éléments suivants.

🚫 Sur-personnalisation : Lors de la conception de l'expérience de recherche, vous pourriez être tenté de trop personnaliser, par exemple en présentant trop de résultats sponsorisés ou en triant automatiquement par prix plutôt que par pertinence. Cela peut créer une expérience utilisateur frustrante.

Ne personnalisez que ce qui est absolument nécessaire. Donnez à l'utilisateur la possibilité de personnaliser lui-même ses résultats.

🚫 Complexité : À mesure que votre entreprise se développe, les utilisateurs effectueront des requêtes de plus en plus complexes, notamment des mots-clés à longue traîne, des tâches en plusieurs étapes ou des recherches inter-projets.

Veillez à ce que votre outil de recherche en tant que service indexe en temps réel, tire des enseignements de l'expérience et optimise en permanence.

🚫 Des attentes élevées de la part des utilisateurs : Les utilisateurs attendent souvent beaucoup plus que ce qu'un outil peut leur fournir, et la recherche en tant que service ne fait pas exception à la règle. Les utilisateurs s'attendent à des résultats de recherche instantanés et parfaits, mais pour atteindre ce niveau de précision, il faut affiner le système au fil du temps.

Du côté des utilisateurs, offrez-leur une formation complète pour qu'ils aient des attentes réalistes. Du côté de la productivité, il faut s'assurer que les réglages fins sont activés en permanence.

🚫 Mise à l'échelle : En théorie, le modèle de logiciel en tant que service devrait offrir une mise à l'échelle dynamique illimitée. En pratique, cependant, cela peut dépendre de la fiabilité et de l'infrastructure de votre fournisseur, prestataire. En conséquence, les performances du moteur de recherche peuvent avoir du mal à suivre l'augmentation du volume de données et des requêtes des utilisateurs.

Discutez des performances et de l'évolutivité avec votre fournisseur dès le départ. Simulez également les coûts de l'évolutivité en fonction des niveaux de croissance prévus et assurez-vous qu'ils restent dans les limites du budget.

La recherche de réponses mène à ClickUp

Chercher quelque chose est devenu une seconde nature pour tout un chacun. Qu'il s'agisse du restaurant le plus proche sur votre trajet à travers le pays ou du communiqué de presse que vous avez rédigé sur Google Docs, la recherche est aujourd'hui le moyen le plus courant de trouver quelque chose.

Une entreprise qui connaît la réussite comprendra ce phénomène et le rendra possible pour toutes ses parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les fournisseurs.

En tant que plateforme de productivité tout-en-un, ClickUp est doté d'une fonction de recherche robuste dès sa sortie de l'emballage. ClickUp vous permet d'effectuer des recherches dans vos tâches, vos forfaits, vos documents, vos utilisateurs, vos évènements, vos commentaires et bien plus encore, afin de trouver instantanément l'information dont vous avez besoin.

Vous avez sauvegardé quelque chose en dehors de ClickUp ? Pas de problème. Intégrez votre outil externe à ClickUp en quelques secondes et faites-y des recherches également ! Vous ne le croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vu. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !