Les 10 meilleurs générateurs de bilans de performance par l'IA pour 2025

La lassitude face au retour d'information fait-elle le travail dans les deux sens ? Imaginez que vous rédigiez des évaluations de performance personnalisées pour vos 30 rapporteurs. Les premiers rapports contiendront des commentaires incisifs et des idées utiles, mais l'enthousiasme initial pour un retour d'information détaillé s'estompera. Au fur et à mesure que le nombre d'évaluations augmente, la qualité du retour d'information peut progressivement diminuer - et il n'y a rien de pire que des évaluations génériques !

Les employés préfèrent les managers qui donnent la bonne quantité de feedback : Ils ont évalué ces managers 8.6 en moyenne . En outre, de nombreux employés fourniront probablement un meilleur travail pour recevoir des évaluations efficaces et personnalisées.

L'utilisation d'un coup de pouce comme l'intelligence artificielle peut vous aider à surmonter les difficultés liées à la rédaction d'évaluations de performances détaillées et constructives.

L'IA va au-delà de l'automatisation des fonctions de base. Elle peut identifier les paramètres à améliorer, accélérer le processus de retour d'information et aider à définir.. objectifs pour l'évaluation des performances .

⏰ Résumé en 60 secondes

Pour récolter les bénéfices d'avoir L'IA sur le lieu de travail pour l'évaluation des employés, parcourez cette liste de 10 outils d'IA générateurs d'évaluation des performances et faites votre choix !

/href/ ClickUp (Le meilleur pour la création collaborative d'entretiens d'évaluation) Easy Peasy IA (Meilleur pour la mise en œuvre rapide des cadres d'évaluation des performances) Writify.IA (Le meilleur pour des évaluations de performance hautement personnalisées) Galaxy.IA (Le meilleur pour trouver tous les outils d'IA en un seul endroit pour l'évaluation des performances) Venngage (Meilleur pour la visualisation des données de performance) PerfromanceReviews.IA (Meilleur pour générer un feedback impartial pour le développement des employés) Typli.ai (Le meilleur pour rédiger des évaluations de performance sans erreur) Michael Schmitt (Meilleur pour des environnements de travail diversifiés) Max Review (Meilleur pour obtenir des suggestions personnalisées) GravityWrite (Meilleur pour remplir des questions prédéfinies pour l'évaluation)

Que devriez-vous rechercher dans les outils d'évaluation des performances de l'IA ?

Pour créer des évaluations objectives, équitables et des rapports de performance détaillés vous devez suivre chaque employé de l'entreprise de très près et de manière cohérente, ou utiliser des outils logiciels qui le font pour vous. Effacées, la solution la plus simple est un outil, alors comprenons quelques critères importants pour en sélectionner un.

Utilisez ces exigences comme une checklist pour identifier l'outil IA qui peut cocher toutes les cases ci-dessous pour un processus d'examen des performances amélioré :

Rétroaction constructive: Les examens générés doivent fournir une rétroaction exploitable, en mettant en évidence les forces, les faiblesses et les domaines à améliorer

Les examens générés doivent fournir une rétroaction exploitable, en mettant en évidence les forces, les faiblesses et les domaines à améliorer Exactitude et pertinence: L'outil doit générer des évaluations qui reflètent fidèlement les performances de l'employé, en s'alignant sur les normes de l'entreprise et les rôles spécifiques du poste

L'outil doit générer des évaluations qui reflètent fidèlement les performances de l'employé, en s'alignant sur les normes de l'entreprise et les rôles spécifiques du poste Atténuation des préjugés: Le générateur d'évaluation des performances doit être conçu pour minimiser les préjugés dans le processus d'évaluation, afin de garantir des évaluations justes et équitables

Le générateur d'évaluation des performances doit être conçu pour minimiser les préjugés dans le processus d'évaluation, afin de garantir des évaluations justes et équitables Personnalisation: L'outil doit permettre la personnalisation des éléments suivantsmodèles d'évaluation des performancesdes échelles d'évaluation et des indicateurs de performance spécifiques pour répondre aux besoins de votre organisation

L'outil doit permettre la personnalisation des éléments suivantsmodèles d'évaluation des performancesdes échelles d'évaluation et des indicateurs de performance spécifiques pour répondre aux besoins de votre organisation Intégration: Le logiciel devrait s'intégrer de manière transparente aux systèmes RH existants, tels que les SIRH ou les logiciels de gestion de la performance, afin de rationaliser le processus d'examen

Le logiciel devrait s'intégrer de manière transparente aux systèmes RH existants, tels que les SIRH ou les logiciels de gestion de la performance, afin de rationaliser le processus d'examen Confidentialité et sécurité des données: L'outil IA doit donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données, en veillant à ce que les informations sensibles sur les employés soient protégées

L'outil IA doit donner la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données, en veillant à ce que les informations sensibles sur les employés soient protégées Convivialité: L'outil devrait être facile à utiliser, avec une interface claire et intuitive qui minimise le temps et les efforts nécessaires pour générer des examens

Les 10 meilleurs outils générateurs d'outils d'IA pour les évaluations de performance (gratuits et payants)

La plupart des outils générateurs d'IA d'examen des performances utilisent des modèles structurés que les professionnels peuvent remplir, comme un questionnaire, puis générer un examen. D'autres s'intègrent à votre espace de travail, comprennent mieux votre entreprise et vos employés, et génèrent des examens sur place sous forme de commentaires ou de remerciements.

Jetons un coup d'œil à ces 10 outils IA et décidons lequel peut vous aider à gagner du temps tout en ajoutant de la substance aux rapports de performance :

1. ClickUp (le meilleur pour la création collaborative de rapports de performance) ClickUp clickUp, la solution de productivité toute puissante, répond aussi bien aux besoins d'évaluation des performances qu'aux autres besoins de l'environnement de travail. Elle est entièrement personnalisable et convient aussi bien aux particuliers qu'aux petites et grandes équipes.

Avec ClickUp Brain , vous obtenez une solution IA qui répond à vos questions, se souvient du contexte de votre entreprise et analyse les discussions, les tâches et les discussions précédentes pour créer des évaluations détaillées des performances des employés. Elle a également identifié les performances d'un employé par rapport à certaines tâches et à quel moment !

Utilisez ClickUp Brain pour des examens de performance détaillés de la manière suivante :

Créer des résumés pilotés par l'IA des performances, des vulnérabilités et des réalisations de l'employé

des performances, des vulnérabilités et des réalisations de l'employé Générer un modèle d'évaluation des performances personnalisable adapté à des rôles spécifiques, ce qui permet de gagner du temps et de la cohérence

adapté à des rôles spécifiques, ce qui permet de gagner du temps et de la cohérence Les rapports d'évaluation de la performance des employés peuvent être rédigés à l'aide d'un modèle d'évaluation de la performance personnalisable adapté à des rôles spécifiques, ce qui permet de gagner du temps et de l'uniformité

adapté à des rôles spécifiques, ce qui permet de gagner du temps et de l'uniformité Utilisez l'assistant de rédaction IA intégré à Brain pour rédiger des commentaires constructifs tout en maintenant le ton, la forme, la lisibilité et la clarté de la pensée

tout en maintenant le ton, la forme, la lisibilité et la clarté de la pensée Traduire les évaluations dans différentes langues, promettant l'inclusivité et la diversité pour les entreprises dont la main-d'œuvre est internationale

ClickUp Brain

Au-delà de ClickUp Brain, utilisez ClickUp Discuter pour lier les discussions à des tâches liées et à des documents et faire en sorte que les discussions sur les entretiens d'évaluation soient contextuelles et accessibles. Des discussions organisées dans des espaces ou des canaux dédiés permettent aux équipes RH et aux managers de collaborer et de s'engager communication professionnelle sans devoir passer à un autre outil.

ClickUp Chat peut être utile pour :

Lier des listes, des dossiers et des fichiers Espaces dans ClickUp pour que l'historique des performances soit connecté aux tâches/projets concernés

Séparer les discussions en ajoutant des descriptions/en-têtes pour spécifier que les discussions sont individuelles ou qu'elles concernent l'équipe

Ajouter des membres de l'équipe aux discussions en cours sans perturber le flux et promouvoir les discussions collaboratives

Création de tâches ou d'annonces liées aux performances directement à partir des discussions sans effort manuel supplémentaire

Utilisez l'interface ClickUp Chat pour organiser les entretiens d'évaluation en un seul endroit

Une autre fonctionnalité collaborative de ClickUp est Documents ClickUp . Les membres de l'équipe peuvent les utiliser pour modifier les entretiens d'évaluation en collaboration, étiqueter leurs collègues pour qu'ils apportent leur contribution et ajouter des commentaires exploitables aux documents.

Des options de formatage riches telles que des tableaux, des intercalaires, des bannières et des commandes Markdown aident les responsables à mettre en forme les évaluations pour y inclure des indicateurs détaillés sur les employés, des résumés de feedback et des forfaits d'action d'une manière organisée et visuellement attrayante.

Utiliser ClickUp Docs et ses riches options de mise en forme pour l'évaluation des performances

Comme option alternative, le modèle d'évaluation des performances ClickUp peut aider les organisations à surmonter l'épreuve des mesurer efficacement la performance des équipes et de manière cohérente. La structure paramétrée permet aux équipes RH de mettre en forme et d'adapter le contenu en fonction des besoins de leur organisation.

Il est livré avec des structures d'auto-évaluation préétablies, ce qui permet une évaluation structurée de la performance des employés auto-évaluation examen des performances . Il promeut les discussions sur l'évolution de la carrière qui alignent la croissance de l'employé et ses responsabilités professionnelles sur les objets de l'organisation, favorisant ainsi la réussite de l'ensemble de l'équipe.

Le modèle facilite également Examens du gestionnaire où la direction peut offrir un retour d'information constructif et une reconnaissance au cours de la période d'évaluation.

Après tout, de nombreuses études montrent que les employés qui reçoivent un retour d'information rapide et constructif sont plus engagés et motivés.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Organisez, recherchez et accédez à toutes les évaluations de performance avec Documents Hub, en veillant à ce que les évaluations restent accessibles et organisées

Gardez les parties prenantes instantanément au courant des sujets clés avec IA Catch Up, réduisant ainsi le besoin d'explications ou de réunions répétitives

Intégrer ClickUp avec diverses plateformes pour s'assurer que les examens sont axés sur les données et reflètent l'ensemble des contributions et des indicateurs d'un employé avec... Intégrations ClickUp Assistez la mise en place d'abonnements exploitables grâce à Tâches ClickUp pour que les managers puissent assigner des tâches, fixer des objectifs intelligents et suivre la progression directement une fois les évaluations de performance achevées



Limites de ClickUp

L'interface peut devenir envahissante pour les nouveaux utilisateurs en raison de l'étendue des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par espace de travail, par membre et par mois

G2: 4.7/5 (9,500+ reviews)

4.7/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

_En tant que TL, vous devez surveiller le travail fait par les autres et ClickUp facilite la gestion des tâches, de la charge de travail, etc. Il m'a également aidé à présenter les performances de l'équipe ainsi que les performances individuelles des membres Nidhi Rajput bDM chez CedCommerce

Also Read: Exemples de feedback pour les managers : Un guide pour les dirigeants

2. Easy Peasy IA (Le meilleur pour une mise en œuvre rapide des cadres d'évaluation des performances)

via Writify.IAWritify.IA rédiger des évaluations détaillées, spécifiques à chaque rôle, qui reflètent les réalisations et les points forts des employés les domaines d'amélioration . Vous pouvez offrir un retour d'information personnalisé à plusieurs employés à la fois en vous appuyant sur des données.

Une fois la courbe d'apprentissage un peu abrupte collée, vous serez en mesure de développer des évaluations de performance percutantes avec un minimum d'efforts.

Les meilleures fonctionnalités de Writify.IA

Générez rapidement et efficacement un contenu écrit de haute qualité grâce à ses algorithmes avancés de traitement du langage naturel - quel que soit le nombre d'évaluations de performances dont vous avez besoin

Créez des évaluations structurées et significatives grâce à l'Expansion de paragraphe, au Générateur de plan et au Générateur de commentaires de l'IA

Maintenez votre crédibilité et évitez les problèmes liés à la violation des droits d'auteur en utilisant son outil intégré de détection du plagiat

Limites de Writify.IA

Une courbe d'apprentissage potentiellement plus raide pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec ses options de personnalisation avancées

Prix de Writify.IA

Free Forever (gratuit pour toujours)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

4. Galaxy.IA (Le meilleur pour trouver tous les outils IA en un seul endroit pour l'examen des performances)

via Galaxy.IAGalaxy.IA est une suite d'outils d'IA qui combine des modèles d'IA de pointe tels que GPT-4, Claude, Gemini et d'autres en un seul endroit, de sorte que vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs abonnements.

Avec des fonctionnalités conçues pour la précision, la personnalisation et l'efficacité, Galaxy.IA permet aux professionnels des RH de fournir sans effort des évaluations perspicaces et exploitables. Utilisez-le pour générer un feedback équilibré qui reconnaît les réussites et met le doigt sur les domaines à améliorer. Vous pouvez modeler son ton et son style pour garantir un langage professionnel approprié tout au long de l'évaluation.

Les meilleures fonctionnalités de Galaxy.IA

Bénéficiez des nouvelles fonctionnalités de l'IA qui sont ajoutées chaque semaine

Obtenez des conseils et des bonnes pratiques pour générer de meilleures évaluations de performance

Exploitez le système de discussion multi-modèle qui vous permet de comparer les réponses de différents outils d'IA en une seule fois pour faire un choix éclairé

Limites de Galaxy.IA

Nécessite une installation initiale des données pour une analyse précise des performances

Toutes les fonctionnalités ne sont accessibles qu'une fois le paiement effectué

Prix de Galaxy.IA

Unlimited: $15/mois par utilisateur

Galaxy.IA évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

👀 Did You Know? (Le saviez-vous ?) Un certain nombre d'entreprises multinationales dont Adobe, Microsoft, Dell, Juniper et d'autres, abandonnent l'approche formelle et rétrospective de l'évaluation annuelle des performances au profit d'entretiens plus fréquents, informels et prospectifs avec les employés tout au long de l'année.

5. Venngage (Meilleur outil de visualisation des données de performance)

via Venngage Venngage est une plateforme de conception intuitive, alimentée par l'IA, qui permet aux utilisateurs de créer des visuels et des infographies époustouflants.

Elle simplifie la présentation des bilans de performance, des analyses de données et des rapports d'une manière engageante et visuellement attrayante en quelques clics.

Utilisez-le pour obtenir facilement des commentaires à 360 degrés pour vos employés - l'outil permet à plusieurs membres de modifier et de laisser des commentaires sur n'importe quel modèle d'évaluation des performances que vous choisissez pour générer et partager vos commentaires.

Venngage meilleures fonctionnalités

Personnalisez facilement vos modèles et créez des visuels sans avoir besoin de compétences approfondies en matière de conception grâce à un éditeur intuitif de type "glisser-déposer"

Trouvez rapidement un point de départ adapté à vos projets grâce à plus de 10 000 modèles

Importez des données à partir de fichiers CSV ou Excel et visualisez-les efficacement dans des diagrammes, des graphiques et des schémas intelligents

Limites de Venngage

Nécessite un travail manuel pour déplacer les widgets et les éléments

Une conception lourde peut entraîner le blocage de l'outil

Prix de Venngage

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Premium: $19/utilisateur par mois

$19/utilisateur par mois Business: 49 $/utilisateur par mois

49 $/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (300+ commentaires)

via PerformanceReviews.IA PerformanceReviews.ai est un outil générateur d'Outils d'IA d'évaluation de performance qui automatise la création d'évaluations de performance personnalisées, détaillées et perspicaces.

Sélectionnez si l'évaluation est pour vous-même ou pour un employé, remplissez le modèle et fournissez des informations spécifiques exemples d'évaluation des performances à l'outil. La dernière étape donnera le ton de l'examen de l'IA.

PerformaceReviews.IA meilleures fonctionnalités

Utilisez un modèle défini pour gagner du temps et générer des examens de performance

Naviguez dans une interface intuitive qui simplifie le processus de création de l'examen

Automatisez la génération de feedback, y compris les points forts, les faiblesses et les domaines d'amélioration

Adaptez le langage et le ton à votre style pour conserver une touche humaine dans vos évaluations

Limites de PerformanceReviews.IA

Des exemples similaires peuvent conduire à une monotonie dans le résultat

Prix de PerformanceReviews.IA

Unlimited: $19/mois

PerformanceReviews.IA évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. Typli.IA (Meilleur pour rédiger des évaluations de performance sans erreur)

via Typli.IA Typli.IA aide les professionnels des ressources humaines en automatisant le processus de rédaction des entretiens d'évaluation, ce qui leur permet d'économiser le temps autrement consacré à la rédaction et à la mise en forme du contenu.

Ses 184+ outils de rédaction permettent également d'automatiser d'autres types de création de contenu.

Typli.IA meilleures fonctionnalités

Obtenez des suggestions en temps réel qui aident à achever les phrases, à créer des listes et à insérer des citations pertinentes, ce qui rend l'écriture plus fluide et plus rapide

Décrivez ce dont vous avez besoin, et Typli créera des images de haute qualité pour compléter votre contenu

Rédigez un contenu que les moteurs de recherche adorent grâce aux vérificateurs de référencement intégrés et aux fonctionnalités de suggestion de mots clés

Limites de Typli.IA

Peut manquer d'une compréhension nuancée de la performance individuelle des employés

Les évaluations générées risquent de paraître génériques si elles ne sont pas suffisamment personnalisées

Prix de Typli.ai

Basic: $16.99/utilisateur par mois

$16.99/utilisateur par mois Plus: $24.99/utilisateur par mois

$24.99/utilisateur par mois Pro: $69.99/utilisateur par mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.4/5 (20+ commentaires)

Autre lecture: Des exemples de feedbacks efficaces pour les employés afin de fournir des commentaires objectifs et de stimuler le moral des troupes

8. Générateur d'évaluation des performances par Michael Schmitt (Idéal pour les environnements de travail diversifiés)

via Michael Schmitt Michael Schmitt est un développeur de logiciels basé dans l'Illinois qui aime construire des "choses idiotes" L'une de ses expériences est un outil gratuit de génération d'examens de performance IA doté d'une interface simple. Il simplifie le processus d'examen en permettant aux utilisateurs de saisir des informations et des attributs spécifiques à l'employé, que l'outil utilise ensuite pour générer un modèle d'examen complet.

Performance Review Generator by Michael Schmitt meilleures fonctionnalités

Évaluer les performances sur plus de 40 attributs, en attribuant à chacun d'eux une note parfaite, bonne, moyenne, médiocre ou mauvaise

Sélection des attributs et des notes correspondantes, aboutissant à la création d'un modèle d'évaluation

Bénéficier d'invitations à se souvenir des attributs de performance pertinents, ce qui facilite la formulation d'évaluations complètes sans avoir à se demander quoi dire

Générateur d'évaluation des performances par Michael Schmitt limites

L'outil se concentre principalement sur la génération d'un texte basé sur des entrées prédéfinies, ne parvenant pas à capturer les commentaires nuancés

La qualité de l'évaluation générée est directement proportionnelle à la précision et au détail des informations fournies

Générateur d'évaluation de performance par Michael Schmitt prix

Free Forever

Performance Review Generator par Michael Schmitt évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

🧠 Fun Fact : Les gens peuvent considérer les évaluations de l'IA comme moins biaisées que celles des humains. 47% des personnes interrogées dans un sondage du Pew Research Center pensent que l'IA ferait mieux que les humains pour évaluer tous les candidats à l'emploi de la même manière.

9. Max Review (Meilleur pour obtenir des suggestions personnalisées)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-391.png Max Review : générateur d'évaluation de performance IA /$$$img/

via Revue Max MaxReview simplifie le processus d'évaluation des performances en fournissant des suggestions personnalisées basées sur les données de l'utilisateur. Créez des examens remarquables mettant en évidence les réalisations clés adaptées à des rôles et des entreprises spécifiques. Vous pouvez également demander à l'IA d'améliorer la qualité de votre rédaction et de raccourcir ou d'allonger l'évaluation.

Max Review meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables adaptés à différents types d'évaluations de performance

Tirez parti d'un système de notation basé sur les attributs qui vous permet d'évaluer les employés sur divers indicateurs de performance

S'intègre aux systèmes RH existants, ce qui permet un transfert et une gestion transparents des données

Limites de Max Review

La qualité du résultat dépend fortement des données fournies par l'utilisateur

L'outil peut ne pas offrir des capacités d'analyse ou d'intégration étendues

Prix de Max Review

Unlimited: 15$/mois

15$/mois Enterprise: Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. GravityWrite (Meilleur pour remplir des questions prédéfinies pour l'examen)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-392.png GravityWrite : générateur d'examens de performance pour l'IA /$$img/

via GravityWrite Un générateur d'examen de performance IA avec une perspective orientée vers l'avenir, GravityWrite gravityWrite est un outil gratuit qui vous permet d'entrer des détails spécifiques sur le titre du poste de l'employé, ses réalisations et ses points forts. Il génère ensuite un retour d'information personnalisé qui peut être utilisé pour guider le développement de l'employé et le motiver à poursuivre ses objectifs et défis futurs.

Les meilleures fonctionnalités de GravityWrite

Tirez parti de plus de 80 outils d'écriture IA différents adaptés à divers besoins de contenu, notamment des articles de blog, des légendes de médias sociaux, des bulletins d'information par e-mail et du contenu SEO

Bénéficier d'une assistance multilingue pour créer du contenu dans la langue et le ton de votre choix, et s'adresser ainsi à un public mondial

Les limites de GravityWrite

L'outil risque d'actualiser et de supprimer automatiquement le contenu non enregistré

Prix de GravityWrite

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Starter: $19/utilisateur par mois

$19/utilisateur par mois Pro: $79/utilisateur par mois

G2: 4.6/5 (80 commentaires)

4.6/5 (80 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Autre lecture:

Comment utiliser le classement par pile pour suivre la performance des employés

Utiliser ClickUp comme outil générateur d'évaluation des performances

Rédiger des évaluations de performances est un processus fastidieux, mais nécessaire. Vous avez besoin d'un outil conforme et personnalisable qui offre tout en un seul endroit pour réduire la confusion.

C'est pourquoi vous devriez opter pour ClickUp.

Il s'intègre à votre environnement de travail pour vous aider à acquérir une compréhension contextuelle plus approfondie de votre entreprise. Il élimine le besoin d'activer/désactiver différentes applications et offre les avantages des deux logiciel d'évaluation des performances et une solution de gestion de projet. S'inscrire à ClickUp en tant qu'outil gratuit de génération d'examens de performance IA et reconnaissez les efforts de vos employés en utilisant des fonctionnalités détaillées liées à l'évaluation.