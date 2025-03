Comment améliorer l'expérience des personnes afin d'améliorer la culture du lieu de travail

Vous voulez atteindre les objectifs de votre entreprise, mais est-ce possible sans les gens ?

La réponse est un non catégorique !

Des employés engagés construisent une organisation prospère. 41% des employés quittent les organisations en invoquant des problèmes liés à la culture d'entreprise et au manque de développement professionnel.

De telles statistiques mettent en évidence une vérité essentielle : l'investissement dans le les stratégies de bien-être des employés n'est pas seulement bénéfique, elle est essentielle.

Dans cet article de blog, nous allons explorer des stratégies visant à améliorer l'expérience des personnes (px) sur le lieu de travail, à améliorer les taux de rétention des employés et à tenir les promesses d'un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

⏰ Résumé en 60 secondes

Encourager une culture positive: Créer un environnement de travail assisté, inclusif et engageant

L'expérience des personnes (PX) concerne la façon dont les employés se sentent. L'objectif est de faire en sorte qu'ils se sentent les bienvenus, heureux et entendus

Un PX fort conduit à: Moins de turnover, de meilleures embauches, un plus grand engagement, une meilleure expérience client, de l'innovation

Les 7 piliers de la stratégie PX: Comprendre le personnel, l'alignement culturel, l'adhésion des dirigeants, la personnalisation, les mécanismes de retour d'information, l'apprentissage et le développement, les initiatives en faveur du bien-être

Mesurer le PX: Utiliser des sondages, analyser le retour d'information sur les performances, suivre le taux de rétention et de rotation du personnel

Relever les défis: Environnement de travail hostile, employés sous-estimés et travail télétravail

Environnement de travail hostile, employés sous-estimés et travail télétravail Utiliser la technologie: Employer un logiciel RH comme ClickUp pour rationaliser les processus, automatiser les tâches et suivre les données des employés

Employer un logiciel RH comme ClickUp pour rationaliser les processus, automatiser les tâches et suivre les données des employés Donner la priorité au retour d'information: Mettre en place des boucles de retour d'information régulières et agir en fonction des informations recueillies

Comprendre l'expérience des personnes

Supposons que vous veniez de rejoindre une nouvelle équipe de marketing. L'expérience des gens, c'est ce que vous ressentez pendant votre séjour dans cette cohorte - pas seulement en ce qui concerne la planification des campagnes, mais aussi la façon dont le chef d'équipe vous traite, l'amabilité de vos collègues, et même le confort de vos horaires de connexion et de déconnexion.

Il s'agit de :

Se sentir le bienvenu: L'équipe fait-elle cas de vos réalisations et de ce que vous apportez au tableau ?

L'équipe fait-elle cas de vos réalisations et de ce que vous apportez au tableau ? À faire des sessions de brainstorming et à passer du temps avec tout le monde ?

À se sentir écouté : si vous vous sentez mal à l'aise ou bloqué, quelqu'un le remarque-t-il et vous aide-t-il ?

Lorsque tout va bien, vous avez envie de rester dans l'équipe, de faire des efforts et de vous amuser. Mais si les choses vous semblent injustes ou si vous vous sentez seul, vous aurez peut-être envie de partir.

Différences entre l'expérience des personnes et l'expérience des employés

Restons sur l'exemple de l'équipe marketing . L'expérience employé est la somme totale de toutes les étapes et de tous les moments que vous traversez en tant que membre de l'équipe. Il s'agit de votre parcours au sein d'une organisation. Les entreprises essaient de paramétrer ce parcours de manière à ce que votre expérience de travail pour elles soit plus fluide et meilleure.

Ce parcours comprend

L'entrée dans l'équipe: La façon dont vous êtes accueilli dans l'environnement de travail

La façon dont vous êtes accueilli dans l'environnement de travail S'engager avec l'équipe: Comment l'emploi du temps est organisé pour vous aider à vous améliorer et à vous concentrer sur votre développement personnel

Comment l'emploi du temps est organisé pour vous aider à vous améliorer et à vous concentrer sur votre développement personnel À la fin de votre contrat : ce qui se passe quand vous arrêtez de travailler - comment la transition se fait-elle pour vous ?

L'expérience des employés se concentre sur des étapes spécifiques tout au long de votre cycle de travail, en vérifiant si tout est bien organisé. Il s'agit davantage de simplifier le processus, tandis que l'expérience des personnes concerne la manière dont vous vous sentez dans tous ces moments.

Voici un tableau pour vous faciliter la comparaison :

| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| L'expérience humaine est centrée sur les émotions, les relations et l'expérience globale : comment les employés perçoivent leur environnement de travail, leur objectif et leurs connexions avec les autres. | Elle se concentre sur les processus et les systèmes, y compris les points de contact spécifiques tels que l'embauche, l'intégration et le départ de l'organisation. |

| À titre d'exemple, faites-vous partie de l'équipe ? Le chef d'équipe vous a-t-il assisté et motivé ? | Le chef d'équipe vous a-t-il soutenu et motivé ? Exemple: Le chef d'équipe a-t-il fait en sorte que les réunions soient organisées suffisamment à l'avance ? Tous les points de vue ont-ils été entendus ? |

| Objectif : créer un sentiment d'appartenance, de bonheur et de confiance en soi : Créer un sentiment d'appartenance, de bonheur et de confiance. | Objectif : Faire en sorte que le parcours de chaque employé soit fluide, efficace et cohérent. |

En d'autres termes, l'expérience de l'employé est le "quoi" du voyage sur le lieu de travail, et l'expérience des personnes est le "comment on se sent" lorsqu'on fait partie de ce voyage

Avantages d'une expérience humaine forte

Si nous voulons faire ressortir ce qu'il y a de mieux chez les gens, nous devons aussi semer des graines d'encouragement

Joel Osteen, pasteur et télévangéliste américain

Lorsque les entreprises encouragent leur personnel, elles stimulent l'engagement, le moral et la productivité, ingrédients clés d'un engagement positif des salariés.

De petits gestes tels que l'organisation de programmes d'apprentissage et de développement ou la mise en place d'un programme d'éducation et de formation sont des éléments clés de l'engagement des employés des activités d'engagement des employés peuvent contribuer à leur bien-être global, ce qui renforce la réputation de votre organisation.

Voici cinq avantages concrets de l'investissement dans des programmes de bien-être des employés :

Baisse du taux de roulement: Donnez la priorité à l'expérience des personnes et constatez une réduction du taux de roulement tout en économisant les coûts associés à l'embauche et à la formation de nouveaux employés.

👀 Le saviez-vous ? Les entreprises peuvent prendre jusqu'à six mois ou plus pour atteindre le seuil de rentabilité sur leur investissement dans une nouvelle embauche.

**Avant de postuler, faites des recherches sur les entreprises et discutez avec d'anciens employés - la qualité de votre culture d'entreprise est directement proportionnelle aux candidatures que vous recevrez

Un engagement accru: Valorisez vos employés, faites de leur développement de carrière une priorité, et ils commenceront à contribuer activement à la croissance de l'entreprise

Valorisez vos employés, faites de leur développement de carrière une priorité, et ils commenceront à contribuer activement à la croissance de l'entreprise Amélioration de l'expérience client: Les employés heureux s'investissent suffisamment dans les produits et services de l'entreprise pour offrir des expériences personnalisées et contribuer à la satisfaction des clients

Les employés heureux s'investissent suffisamment dans les produits et services de l'entreprise pour offrir des expériences personnalisées et contribuer à la satisfaction des clients Des sondages positifs auprès des employés: Promettre et offrir une expérience humaine positive se reflétera dans les sondages internes de l'entreprise, ce qui attirera éventuellement les meilleurs talents

Promettre et offrir une expérience humaine positive se reflétera dans les sondages internes de l'entreprise, ce qui attirera éventuellement les meilleurs talents **Les employés heureux sortent des sentiers battus, essaient de nouvelles approches et repoussent les limites. C'est essentiel pour développer de nouveaux services/produits et améliorer les compétences sur un marché concurrentiel

Ces avantages ne vous semblent-ils pas brillants pour améliorer votre organisation ? Poursuivez votre lecture pour disposer d'un forfait PX structuré et détaillé pour votre prochain trimestre Objectifs RH .

Stratégies d'expérience des personnes

🧠 Fun Fact : Les initiatives d'engagement des employés peuvent augmenter la rentabilité de 23% .

Cette augmentation est une simple corrélation entre l'expérience et l'engagement des employés. Plus les employés sont heureux et enthousiastes dans votre entreprise, meilleure sera leur expérience de travail.

Consider Spotify la célèbre plateforme de musique hyper-personnalisée.

via Spotify Spotify a construit sa stratégie d'expérience des personnes en encourageant une culture de l'état d'esprit de croissance mettant l'accent sur l'avancement continu, le développement et l'évolution de carrière.

Les Manifeste du groupe Spotify décrit l'engagement de l'entreprise à tirer les leçons de l'échec, à relever les défis et à encourager les employés à prendre des risques.

Le personnel prend en charge la gestion de ses performances en élaborant un forfait de développement personnel qui décrit ses aspirations et les étapes à suivre. Les responsables examinent ces forfaits, les mettent à jour régulièrement et aident les individus à gravir les échelons.

🤖 Pour apporter une assistance à l'évolution de carrière, Spotify offre à ses employés la possibilité d'explorer de nouveaux rôles au sein de l'entreprise par le biais des éléments suivants Echo, une place de marché interne pour les talents alimentée par l'IA .

Par conséquent, l'approche de l'état d'esprit de croissance de Spotify montre comment la gestion de la performance et la mobilité professionnelle peuvent être intégrées dans une stratégie d'expérience des personnes, créant ainsi une culture où les employés se sentent motivés, valorisés et assistés dans la réalisation de leur plein potentiel.

Vous pouvez également concevoir une stratégie à l'instar de Spotify et de nombreuses autres marques à succès. Il vous suffit d'adapter ou de modifier ces sept piliers pour créer une stratégie d'expérience collaborateur efficace afin d'améliorer la satisfaction professionnelle de votre main-d'œuvre et les performances de votre entreprise.

1. Comprendre votre personnel

Il est nécessaire de savoir qui travaille pour vous pour élaborer une stratégie d'expérience des personnes (px). Vous pouvez commencer par acquérir une compréhension approfondie et nuancée de votre personnel afin de connaître le sentiment des employés.

Cela va au-delà des données démographiques :

La réalisation de sondages et d'évaluations complets pour identifier les défis généraux et personnels

Créer des profils d'employés détaillés afin d'évaluer leur compatibilité avec la culture de l'entreprise

Planifier les parcours des employés et identifier les points de contact clés et les moments critiques

Reconnaître les divers besoins, motivations et attentes de chaque employé pour personnaliser les expériences

💡Pro Tip: Utilisez le feedback reçu dans les sondages pour les employee personas et créez des profils fictifs similaires aux caractéristiques, comportements, motivations, etc. des employés existants. Terminé, diagrammez les parcours fictifs des employés de ces personas et comparez-les avec les données existantes.

2. Alignement culturel

La culture organisationnelle et l'alignement des employés sont essentiels pour une collaboration à long terme. Elles créent une connexion entre les paramètres, stimulent le comportement, fixent des attentes réalistes et augmentent la satisfaction au travail.

Une stratégie solide en matière d'expérience des personnes (px) doit :

Définir et communiquer clairement les valeurs organisationnelles fondamentales et la perception de la marque

Veiller à ce que les politiques internes reflètent ces valeurs

Créer des opportunités pour que les employés vivent et respirent les principes culturels de l'organisation

Encourager un environnement inclusif qui célèbre la diversité et promeut l'appartenance

L'alignement culturel garantit que les employés se sentent connectés à quelque chose de plus grand que leur rôle, ce qui augmente la loyauté et forme des pièces jointes émotionnelles. Cela contribue à la réussite de l'organisation.

3. L'adhésion des dirigeants

Les organisations peuvent créer une culture dans laquelle les employés se sentent en sécurité en faisant des dirigeants des participants actifs et des défenseurs des expériences des gens. Une forte adhésion des dirigeants garantit également que ces initiatives ne sont pas de simples politiques sur papier, mais des pratiques sérieuses intégrées dans l'organisation.

Les responsables des ressources humaines et des entreprises devraient commencer par ce qui suit :

Modéliser les comportements organisationnels souhaités ; ainsi, si l'innovation est valorisée, ils devraient se montrer ouverts aux nouvelles idées et avoir la volonté de prendre des risques

Allouer des ressources et un budget importants aux programmes d'expérience des personnes

Se concentrer sur l'écoute empathique au-delà de la communication traditionnelle

Discuter et établir des prioritésindicateurs de l'engagement des employés dans les forums et les réunions d'examen

Une véritable validation de la part des dirigeants, quel que soit le statut de l'employé, est le signe d'une culture de travail accueillante et inclusive.

Étude de cas : La transformation de Microsoft sous Satya Nadella

Sous la direction de Satya Nadella, Microsoft a connu un changement culturel important, en adoptant un "état d'esprit de croissance" Nadella a modélisé les comportements souhaités en encourageant l'ouverture à l'innovation et la prise de risques, notamment en adoptant le cloud computing (Azure) et en procédant à des acquisitions comme LinkedIn et GitHub.

La participation active de Nadella à la promotion de l'innovation et de l'empathie s'est également répercutée sur les employés. Il a mis l'accent sur la sécurité psychologique, où les employés se sentent en sécurité pour proposer des idées audacieuses sans craindre l'échec. Les dirigeants étaient censés refléter cela en assistant l'expérimentation, même si certaines initiatives n'aboutissaient pas immédiatement.

Cette adhésion ne s'est pas arrêtée aux mots - elle s'est inscrite dans la pratique, les dirigeants s'engageant régulièrement dans des boucles de retour d'information, célébrant les idées novatrices et donnant la priorité aux expériences des employés.

4. Approches personnalisées

L'ère des expériences uniques pour tous les employés est révolue. Les stratégies modernes mettent l'accent sur la personnalisation :

Des modalités de travail flexibles telles que des semaines de travail comprimées, des paramètres télétravail ou des horaires différents

🧠 Fun Fact : L'un des avantages de travailler chez ClickUp comprend des environnements de travail télétravail et hybrides. Notre équipe est répartie dans le monde entier, de notre siège social de San Diego aux États-Unis à l'Irlande, au Royaume-Uni, à l'Australie, à l'Inde, aux Philippines et plus encore.

Des parcours d'apprentissage et de développement personnalisés, comme l'analyse des lacunes en matière de compétences et des formations ciblées

Des forfaits de progression de carrière individualisés, tels que des programmes de mobilité interne ou une exposition interfonctionnelle

Des programmes de récompense et de reconnaissance sur mesure, comme l'adhésion à un club de remise en forme ou des primes de performance individuelles

Une technologie qui assiste les parcours personnalisés des employés, comme un mécanisme de retour d'information continu, un suivi de la progression ou des recommandations d'apprentissage personnalisées

L'hyperpersonnalisation permet aux employés de se sentir à l'aise et démontre que l'organisation les considère et les valorise en tant qu'individus uniques, et non comme de simples ressources.

5. Mécanismes de retour d'information

Un retour d'information continu, transparent et exploitable est essentiel à la réussite de votre organisation et à la satisfaction de vos employés.

Faites les choses suivantes :

Mettez en œuvre des sondages réguliers sur le pouls

Créez plusieurs canaux pour recueillir les commentaires des employés

Élaborer des processus transparents pour donner suite au retour d'information

Utiliser des outils d'analyse avancés pour comprendre les sentiments et les tendances

Fermé la boucle du retour d'information en communiquant les mesures prises

L'avancement continu est une raison attrayante de contribuer à une organisation.

6. Apprentissage et développement

L'investissement dans la croissance des employés est un élément essentiel de l'expérience des personnes.

Cela commence par l'élaboration de programmes complets de développement des compétences qui dotent les employés des outils nécessaires pour exceller dans leur rôle et s'adapter aux évolutions du secteur. Les possibilités de mentorat et de coaching ajoutent une touche personnelle, en favorisant les relations individuelles qui permettent aux employés d'obtenir des informations et des conseils précieux de la part de collègues plus expérimentés.

L'assistance à la formation continue par le biais de plateformes numériques - telles que des cours en ligne, des certifications et des ateliers virtuels - permet aux employés de se perfectionner à leur propre rythme. En outre, la création d'expériences d'apprentissage interfonctionnelles et interdépartementales encourage la collaboration, élargit les perspectives et aide les employés à comprendre comment leurs contributions s'alignent sur les objectifs plus larges de l'organisation.

💡Pro Tip: Gamifiez vos programmes d'apprentissage et de développement pour les rendre plus attrayants et amusants. Utilisez des quiz, des défis et des récompenses pour motiver les employés à participer et à apprendre.

7. Initiatives en faveur du bien-être

Il y a une grande différence entre promettre un équilibre entre travail et vie privée et le réaliser. La plupart des entreprises font la première chose et oublient de la mettre en œuvre.

La série de recherches sur la santé mentale des employés de la SHRM a publié un rapport montrant que 44% des 1 405 employés américains sondés se sentent épuisés au travail, 45 % se sentent "vidés émotionnellement" et 51 % terminent leur journée en se sentant "épuisés"

C'est pourquoi le bien-être holistique devient une préoccupation dans les stratégies modernes du lieu de travail.

Suivez cette approche :

Créer des programmes complets d'assistance en matière de santé mentale

Assistance aux initiatives de bien-être physique

Aider à trouver des ressources financières pour le bien-être

Encourager la gestion du stress et la formation à la résilience

Mettre en œuvre des politiques d'assistance pour les défis familiaux et personnels

👉🏼 Vous pouvez vous inspirer de ClickUp.

Nous allons au-delà des initiatives superficielles en intégrant le bien-être dans nos stratégies sur le lieu de travail.

Pour l'assistance en matière de santé mentale, les employés de ClickUp ont accès à des ressources telles que des sessions de thérapie par le biais de notre programme d'assistance aux employés (PAE). Nous offrons également un PTO illimité, ce qui permet aux employés de prendre des congés en cas de besoin pour leur santé mentale ou personnelle.

En termes de bien-être physique, ClickUp offre des avantages tels que des allocations pour l'installation d'un bureau à domicile, garantissant aux employés un environnement de travail confortable et sain, et fournit des remboursements de bien-être qui peuvent être utilisés pour des abonnements à des centres de remise en forme ou d'autres dépenses liées à la santé.

Si ces sept piliers constituent une base solide pour une culture d'entreprise positive, leur conception et leur mise en œuvre peuvent entraver les tâches quotidiennes - lorsqu'elles sont terminées à la main !

Alors pourquoi ne pas tirer parti de la technologie ? Organiser et personnaliser la stratégie en fonction des besoins de votre organisation en matière d'expérience des personnes peut amplifier son impact. Après tout, les lieux de travail modernes assistent l'efficacité, la personnalisation et les perspectives fondées sur les données - toutes choses que la technologie permet.

Opter pour logiciel d'engagement des employés pour faciliter les boucles de rétroaction et suivre l'évolution des employés semble tout à fait juste. Jetons-y un coup d'œil !

ClickUp pour améliorer l'expérience des gens

Notre solution de GRH préférée, ClickUp peut également être votre réponse à un problème de main-d'œuvre complexe.

Au-delà d'être une application Tout pour le travail, il fonctionne comme un logiciel d'engagement des employés personnalisable ainsi.

Gérer l'intégration des employés, la performance et l'expérience des personnes avec la plateforme de gestion des RH ClickUp

Voici toutes les façons dont La plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp peut vous aider à améliorer l'expérience des personnes :

1. Faciliter la gestion des employés

ClickUp centralise toutes les tâches RH - embauche, intégration, évaluation des performances et développement - au sein d'une seule et même plateforme. Grâce à des flux de travail personnalisables, les équipes RH peuvent suivre les candidats de manière transparente, intégrer les nouveaux employés et gérer la croissance des employés.

Créez des statuts personnalisés dans la plateforme de gestion des RH ClickUp pour définir un flux de travail qui s'adapte à vos paramètres Champs personnalisés dans ClickUp peuvent vous aider à suivre les données clés relatives aux employés, telles que les certifications, la progression du suivi et les indicateurs de performance. Et Dépendances des tâches ClickUp garantit automatiquement que les tâches, comme les étapes de l'onboarding, se déroulent dans la bonne commande afin d'éviter les retards.

2. Un meilleur processus d'intégration pour les nouveaux employés

Connectez ClickUp Docs à vos flux de travail et centralisez les informations clés

La plateforme RH de ClickUp rend l'onboarding rapide, efficace et sans stress en fournissant :

Des checklists : Des guides étape par étape permettant aux nouveaux employés d'achever des tâches telles que l'envoi de documents ou l'ouverture de comptes

Des guides étape par étape permettant aux nouveaux employés d'achever des tâches telles que l'envoi de documents ou l'ouverture de comptes Des documents et des wikis: Stockez tous les supports de formation en un seul endroit pour un accès facile via le site web de l'entreprise Documents ClickUp avec la possibilité de les mettre à jour en temps réel

Stockez tous les supports de formation en un seul endroit pour un accès facile via le site web de l'entreprise Documents ClickUp avec la possibilité de les mettre à jour en temps réel Templates: Utilisez des modèles d'onboarding prêts à l'emploi pour gagner du temps et maintenir la cohérence

3. Maintenir une communication claire et ouverte

ClickUp encourage un dialogue ouvert entre les employés, les managers et la direction par le biais de ClickUp Discuter .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-219-1400x746.png ClickUp Discuter /$$$img/

Utilisez ClickUp Chat pour établir une connexion avec l'ensemble de l'organisation et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page

Voici comment cela fonctionne :

Fournit un emplacement central pour que les employés et les prestataires puissent communiquer entre eux. Cela peut aider à améliorer le travail d'équipe et la collaboration et à faire en sorte que tout le monde soit sur la même page

Il permet un retour d'information en temps réel, ce qui peut s'avérer utile tant pour les employés que pour les managers. Les employés peuvent obtenir un retour d'information immédiat sur leur travail, et les responsables peuvent fournir un retour d'information en temps voulu

Peut être intégré à Tâches ClickUp qui permet une meilleure gestion des tâches. Les managers peuvent assigner des tâches et en assurer le suivi via ClickUp Chat, et les employés peuvent poser des questions et obtenir des éclaircissements sur les tâches dans la même plateforme que celle où se déroule le travail

Mon travail consiste à améliorer le moral des employés en leur fournissant un environnement de travail plus social et collaboratif. Les employés peuvent discuter de leur travail et des évènements de leur vie personnelle, ce qui peut aider à construire des relations et à améliorer l'esprit d'équipe

4. Suivre les performances pour aider les employés à progresser

Les outils de suivi des performances de ClickUp aident les prestataires à fixer des objectifs, à suivre les cours et à fournir un retour d'information en temps voulu.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour surveiller les indicateurs clés de l'engagement des employés Tableaux de bord ClickUp par exemple, vous permettent de visualiser les tendances en matière de performance et d'identifier les domaines d'amélioration en consolidant le retour d'information provenant des sondages, des évaluations de performance et des formulaires d'engagement dans une interface unique et personnalisable.

En tant qu'analyste d'entreprise, la fonctionnalité de tableau de bord de $$$a facilite grandement la représentation des données d'une manière attrayante et utile. La fonctionnalité de comparaison est personnalisée et permet d'afficher les données de manière achevée et de les comprendre très facilement Shikha Chaturvedi , Business Analyst at Cedcoss Technologies Private Limited (Analyste commercial chez Cedcoss Technologies Private Limited)

5. Utiliser un modèle préétabli

Au-delà de ces outils, si vous souhaitez utiliser un modèle de processus RH structuré, le Modèle ClickUp People Operations est exactement ce dont vous avez besoin pour tout gérer.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-221.png Modèle ClickUp People Operations https://app.clickup.com/signup?template=t-90060308031&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle centralise toutes les fonctions RH, du recrutement et de l'intégration aux évaluations des performances et aux sondages d'engagement. Ainsi, il convient parfaitement pour améliorer l'expérience des employés et gérer efficacement les activités des personnes.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifier des check-ins, suivre les points de discussion et consigner des idées exploitables, en créant une boucle de rétroaction cohérente à l'aide de fonctionnalités intégrées pour organiser et documenter les réunions 1:1

Relever les défis et fournir des mises à jour sur place avec des champs et des statuts personnalisables

Utiliser Automatisations ClickUp pour envoyer des rappels pour les sessions de retour d'information, inviter à l'examen des tâches ou alerter les responsables lorsque des jalons sont atteints

Mesurer l'expérience des personnes

L'expérience humaine est tout ce qui se passe au cours du cycle de vie d'un employé, du processus d'intégration à l'entretien de départ. Pour garantir le bien-être à toutes ces étapes, les entreprises doivent régulièrement mesurer et analyser les facteurs clés qui influent sur la façon dont les employés se sentent et sont performants au travail.

Voici une liste de trois méthodes que vous pouvez adopter pour promettre un parcours fluide aux employés et améliorer votre culture organisationnelle :

1. Types de personnes qui vivent des sondages

Les sondages sont un outil puissant pour évaluer la façon dont les employés perçoivent leur lieu de travail et identifier les domaines à améliorer. Voici quelques types de personnes qui vivent des sondages :

Sondages sur l'engagement: Évaluer la satisfaction générale au travail, la motivation et la connexion avec l'organisation

Évaluer la satisfaction générale au travail, la motivation et la connexion avec l'organisation Sondages de Pulsation: Sondages courts et fréquents permettant de recueillir rapidement des commentaires sur des problèmes spécifiques tels que la dynamique d'équipe ou la charge de travail

Sondages courts et fréquents permettant de recueillir rapidement des commentaires sur des problèmes spécifiques tels que la dynamique d'équipe ou la charge de travail **Sondages d'intégration et de départ : mesurer la qualité des processus d'intégration et découvrir les raisons des départs des employés

Évaluer et comprendre l'expérience des personnes avec des formulaires ClickUp dynamiques Formulaires ClickUp permettent de recueillir les commentaires des employés et de mesurer efficacement l'expérience des personnes. Ces formulaires sont faciles à utiliser, personnalisables et dynamiques. Grâce à eux, les commentaires parviennent aux bonnes équipes, les réponses étant converties en tâches traçables, ce qui permet de résoudre rapidement les différents problèmes.

2. Analyser le retour d'information sur les performances des employés

Le retour d'information sur les performances est une riche source d'informations permettant de comprendre les besoins des employés et les possibilités de croissance. Voici comment vous pouvez le faire :

Examens à 360 degrés: Recueillez les commentaires de vos pairs, de vos responsables et de vos subordonnés directs pour afficher une vue d'ensemble de la performance et de la dynamique interpersonnelle

Recueillez les commentaires de vos pairs, de vos responsables et de vos subordonnés directs pour afficher une vue d'ensemble de la performance et de la dynamique interpersonnelle Données sur la réalisation des objectifs: Surveillez la progression des objectifs individuels et de l'équipe pour identifier les tendances en matière d'engagement et de motivation

Surveillez la progression des objectifs individuels et de l'équipe pour identifier les tendances en matière d'engagement et de motivation Thèmes du feedback: Recherchez les thèmes récurrents dans les évaluations de performance, tels que les problèmes de ressources ou de communication

3. Rôle des indicateurs de rétention et de rotation du personnel

Les taux de rétention et de rotation du personnel sont des indicateurs essentiels de l'expérience des personnes :

Indices de rétention: Un taux de rétention élevé est souvent le signe d'un environnement positif dans lequel les employés se sentent valorisés et assistés. Mesurez le pourcentage d'employés qui restent d'une année sur l'autre et comparez-le entre les départements ou les rôles

Un taux de rétention élevé est souvent le signe d'un environnement positif dans lequel les employés se sentent valorisés et assistés. Mesurez le pourcentage d'employés qui restent d'une année sur l'autre et comparez-le entre les départements ou les rôles Indicateurs de rotation du personnel: Analysez les données de départ pour identifier les tendances, notamment les raisons pour lesquelles les employés quittent l'entreprise et si la rotation est volontaire ou involontaire. Un taux de rotation élevé peut être le signe de problèmes tels qu'une mauvaise gestion, l'absence d'évolution de carrière ou des préoccupations non résolues sur le lieu de travail

Analysez les données de départ pour identifier les tendances, notamment les raisons pour lesquelles les employés quittent l'entreprise et si la rotation est volontaire ou involontaire. Un taux de rotation élevé peut être le signe de problèmes tels qu'une mauvaise gestion, l'absence d'évolution de carrière ou des préoccupations non résolues sur le lieu de travail Implications financières: Utilisez ces indicateurs pour calculer l'impact financier de la rotation du personnel, ce qui renforce l'importance d'investir dans une stratégie solide en matière d'expérience du personnel

Le processus se déroule comme suit:

Recueillir les commentaires ➡ Analyser les points faibles et les points forts ➡ Apporter des changements pour accroître la satisfaction au travail.

Relever les défis de l'expérience des personnes

Il est difficile de dire qu'il n'y a pas de défis à relever en matière de gestion de l'expérience des personnes. Voici trois des défis les plus pressants et les moyens de les relever efficacement :

1. S'attaquer à un environnement de travail hostile

Un environnement de travail toxique peut affecter le moral des employés, la confiance et la communication, ce qui a un impact négatif sur l'expérience des personnes. Voici comment y remédier :

Identifier les problèmes: Utiliser l'anonymatoutils d'évaluation des employés et des sondages pour découvrir les comportements ou les pratiques problématiques

Utiliser l'anonymatoutils d'évaluation des employés et des sondages pour découvrir les comportements ou les pratiques problématiques Effaces les paramètres: Établir et communiquer une politique de tolérance zéro pour l'intimidation, la discrimination et le harcèlement

Établir et communiquer une politique de tolérance zéro pour l'intimidation, la discrimination et le harcèlement Encourager la responsabilisation: Former les chefs d'entreprise à reconnaître et à traiter l'hostilité et à instaurer une culture du respect par le biais d'ateliers et d'une communication ouverte

2. Stratégies pour impliquer les employés sous-estimés

Les employés qui se sentent sous-estimés affichent une productivité plus faible et un taux de rotation plus élevé. Pour y remédier, vous pouvez

Reconnaître les contributions: Mettre en œuvre des programmes de reconnaissance réguliers pour célébrer les réalisations individuelles et celles de l'équipe

Mettre en œuvre des programmes de reconnaissance réguliers pour célébrer les réalisations individuelles et celles de l'équipe Encourager le développement des employés: Offrir un mentorat, des programmes de formation et des opportunités de développement de carrière pour promouvoir l'apprentissage continu

Offrir un mentorat, des programmes de formation et des opportunités de développement de carrière pour promouvoir l'apprentissage continu Écouter activement : créer des boucles de rétroaction où les employés peuvent exprimer leurs préoccupations et leurs suggestions, en renforçant leur importance et en utilisant les suggestions pour une amélioration continue

3. Gérer le travail télétravail et les politiques de flexibilité

L'essor du travail hybride et télétravail présente des défis pour maintenir la connexion et la productivité. Voici ce que vous pouvez faire :

Promouvoir la connexion: Utiliser des activités de renforcement de l'équipe virtuelle et des vérifications régulières pour maintenir les relations et la collaboration

Utiliser des activités de renforcement de l'équipe virtuelle et des vérifications régulières pour maintenir les relations et la collaboration Assurer la clarté: Définir des paramètres clairs pour la gestion des performances et communiquer les objectifs de l'entreprise afin de clarifier les rôles de chacun

Définir des paramètres clairs pour la gestion des performances et communiquer les objectifs de l'entreprise afin de clarifier les rôles de chacun Assistance au bien-être: Fournir des ressources telles que des outils ergonomiques, une assistance en matière de santé mentale et des horaires flexibles pour aider les employés à maintenir un équilibre entre leur travail et leur vie privée

Créer de la valeur et fournir une validation avec ClickUp

Pour que l'expérience soit accueillante, il faut créer un environnement de travail positif, des canaux de communication fluides et des possibilités d'évolution. Les professionnels des RH et la direction doivent rester en contact avec leur personnel sur le terrain pour identifier les problèmes et trouver des solutions.

Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'un seul service. L'ensemble de l'organisation doit travailler ensemble pour améliorer l'expérience des employés, mais cela ne peut pas se faire manuellement. Il est impossible de combler des décennies de lacunes en quelques mois pour améliorer les taux de rétention et de rotation du personnel.

