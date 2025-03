Notebook LM vs. Obsidian : Quelle est la meilleure application de prise de notes ?

Avez-vous déjà eu l'impression de vous noyer dans une mer de notes ? Des notes de réunion éparpillées dans une application, des listes de tâches d'équipe griffonnées dans un agenda, et des grandes idées qui vous échappent avant de pouvoir prendre forme.

Cela peut sembler insurmontable.

C'est là que la bonne application de prise de notes peut tout changer. Des outils comme NotebookLM et Obsidian rationalisent vos flux de travail, connectent vos pensées et mettent de l'ordre dans le chaos.

Dans cet article de blog, nous allons comparer ces deux outils et explorer leurs fonctionnalités uniques, leurs points forts et leurs différences pour vous aider à choisir celui qui correspond à votre style. Et si aucun des deux ne vous semble être "le bon", restez dans les parages : nous avons une option joker qui pourrait bien voler la vedette.

Entrons dans le débat Notebook LM vs Obsidian et trouvons l'outil idéal pour vos besoins en matière de prise de notes.

Qu'est-ce que le NotebookLM ?

via Carnet de notes LM Développé par Google Labs, NotebookLM est un outil IA innovant pour la prise de notes qui représente le passage de référentiels de notes statiques à des systèmes de connaissances dynamiques et interactifs.

Il se transforme en expert en téléchargeant des PDF, des vidéos, des documents et des sites web. Il résume les fichiers téléchargés et génère des résultats créatifs achevés à partir de vos documents, avec les sources pertinentes.

De plus, comme il s'agit de votre carnet de notes, vos données ne sont jamais utilisées pour entraîner l'algorithme NotebookLM.

Les meilleures fonctionnalités de NotebookLM

NotebookLM offre plusieurs fonctionnalités qui aident les étudiants, les chercheurs, les freelances et les entreprises à augmenter leur productivité.

Voici quelques exemples comment vous pouvez utiliser NotebookLM pour améliorer votre flux de travail :

Fonctionnalité #1 : Aperçus audio

Imaginez que vos documents soient transformés en discussions de type podcast entre deux voix de l'IA. Vous pouvez écouter ces discussions " en profondeur " d'un simple clic, en absorbant les informations téléchargées en cours de route.

NotebookLM analyse les conversations transcrites pour en extraire des informations spécifiques, ce qui vous évite de devoir passer au peigne fin de longs fichiers audio pour en extraire les détails clés. Il vous permet également de générer un lien audio public et de le partager avec votre équipe.

Fonctionnalité n° 2 : Recherche de citations

NotebookLM récupère les réponses à vos questions avec des citations qui renvoient directement aux sources originales. Cela signifie que vous saurez toujours d'où vient l'information sans perdre de temps à vérifier manuellement les faits sur les moteurs de recherche.

Sa fonctionnalité clé est que les réponses de la discussion sont basées uniquement sur les fournisseurs, $$$a, sauf si vous lui demandez de faire quelque chose de créatif, comme réécrire une histoire.

📌 Note: NotebookLM assiste actuellement différents types de sources, notamment les documents Google Docs, Google Slides, les fichiers PDF, les fichiers Markdown, les URL de sites web, les URL de vidéos publiques sur YouTube et les fichiers audio.

Fonctionnalité #3 : Analyse multi-documents

Notebook LM peut analyser plusieurs articles et documents simultanément, vous aidant à trouver des thèmes communs, des opinions différentes et de nouvelles tendances parmi diverses sources.

C'est comme si vous disposiez d'un assistant de recherche superpuissant capable de comprendre rapidement une grande quantité d'informations, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

Fonctionnalité #4 : Formes structurées pour les projets d'écriture

NotebookLM transforme les notes désordonnées en documents organisés. Choisissez un paramètre de notes et demandez à l'outil de créer quelque chose de nouveau. En fonction de votre demande, il vous propose des formes telles qu'un plan thématique ou un guide d'étude.

Vous pouvez saisir des instructions personnalisées pour donner à vos notes la forme d'une lettre d'information par e-mail, d'une ébauche de scénario, d'un forfait marketing, etc. Une fois le projet achevé, vous pouvez l'exporter vers Google Docs pour les modifications finales.

Prix de NotebookLM

Utilisation gratuite (actuellement en phase bêta)

Qu'est-ce qu'Obsidian ?

via ObsidienneObsidienne est une application de prise de notes flexible, axée sur la confidentialité et dotée de multiples plugins et thèmes qui s'adaptent à votre façon de penser et de travailler. Elle stocke les notes localement sur votre appareil, ce qui vous permet d'y accéder rapidement, même hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Plusieurs fonctionnalités d'Obsidian permettent de prendre des notes en toute transparence. Explorons-les ensemble :

Fonctionnalité n° 1 : Listes de choses à faire

Obsidian vous permet de mettre en forme votre liste de choses à faire et de diviser les tâches en sections, telles que les réunions avec les clients, les forfaits d'entraînement ou les projets créatifs.

Il vous permet également de suivre et de gérer les tâches dans l'ensemble de votre coffre-fort Obsidian. Vous pouvez interroger les tâches, les marquer comme terminées depuis n'importe où et utiliser des fonctionnalités telles que les dates d'échéance, les tâches récurrentes, les dates d'achèvement, les sous-ensembles de checklists et le filtrage avancé.

Fonctionnalité n°2 : Affichage graphique

La vue graphique d'Obsidian vous affiche une vue d'ensemble de votre coffre-fort, montrant comment toutes vos notes sont interconnectées.

Chaque note apparaît comme un nœud, et les lignes représentent les liens entre elles. Vous pouvez zoomer sur des groupes spécifiques, filtrer par étiquettes ou liens, et personnaliser l'apparence pour faciliter l'exploration visuelle d'idées complexes.

Fonctionnalité n° 3 : Visualisation du canevas

Obsidian dispose d'un outil intégré appelé "Canva" qui vous permet de planifier des idées sous forme de cartes sur un Tableau. Vous pouvez déplacer, regrouper et connecter ces cartes comme bon vous semble, créant ainsi une représentation non linéaire de vos pensées.

Vous pouvez intégrer notes autocollantes en ligne , des images, des PDF, des vidéos, des fichiers audio et des articles. De plus, les fichiers Canva sont stockés localement dans un format JSON ouvert, ce qui permet de les intégrer facilement à d'autres outils, applications, scripts et Modèles Obsidian .

Fonctionnalité n° 4 : Diverses options de publication

Vous pouvez désormais transformer vos notes en texte simple et vos images en un site web partageable. Obsidian Publish vous permet de créer un wiki public, une base de connaissances ou un jardin numérique, rendant ainsi vos pensées et vos informations accessibles en ligne.

Vous pouvez entièrement personnaliser l'apparence de votre site Obsidian Publish à l'aide de CSS et de Javascript. D'autres fonctionnalités incluent des aperçus au survol pour des popovers rapides de pages liées et une modification en cours du texte, le tout alimenté par la simplicité de Markdown.

Vous pouvez également utiliser des pages empilées pour parcourir les liens dans des panneaux horizontaux, comme si vous feuilletiez des journaux, et des liens retour qui listent automatiquement les pages faisant référence à celle que vous affichez.

Prix d'Obsidian

Usage personnel : Free Forever pour toujours

Utilisation commerciale : 50 $/an par utilisateur

Synchroniser (module complémentaire) : 5 $/mois par utilisateur, facturé mensuellement

Publier (module complémentaire) : 10 $/mois par utilisateur facturé mensuellement

Bonus : ClickUp vs. Obsidian

NotebookLM vs. Obsidian : Comparaison des fonctionnalités

À première vue, il peut être difficile de faire la distinction entre NotebookLM et Obsidian sur la base de leurs seules fonctionnalités clés. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de leurs différences clés.

Fonctionnalités | NotebookLM | Obsidian | NotebookLM | Obsidian | NotebookLM | Obsidian | **Obsidian

| ---------------------------- | -------------- | ------------ |

| Assistant IA | ✅ | ❌ | | | | | | | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌

| collaboration en temps réel | | ✅ | ✅ | ❌ ✅ | ❌

| | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌

| Backlinking | | ❌ | ✅

| Application mobile

| Synchroniser entre les appareils

| Fonctionnalité hors ligne

| Assistance Markdown

| ♪ Spell check ♪ ✅ ♪ ✅ ♪

| Assistance de l'API

| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅

Maintenant, entrons dans les détails.

Fonctionnalité #1 : Interface utilisateur et organisation de la recherche

NotebookLM simplifie votre flux de travail en vous aidant à combiner des documents et à en extraire des informations clés, ce qui le rend parfait pour des tâches telles que l'étude ou le brainstorming. Par exemple, il peut résumer des chapitres, répondre à des questions et créer des aides à l'étude pour vous aider à vous concentrer sur l'apprentissage

Obsidian, en revanche, offre un système de voûte personnalisable avec des fonctionnalités telles que les affichages en volets séparés. Vous pouvez ainsi travailler sur plusieurs notes côte à côte, ce qui est excellent pour le multitâche et l'exploration des connexions entre les idées.

Winner 🏆*

Les deux outils d'IA sont excellents, alors choisissez celui qui correspond le mieux à votre flux de travail !

Si vous accordez de la valeur aux résumés alimentés par l'IA et à l'automatisation, NotebookLM brille par son efficacité

brille par son efficacité Mais si la personnalisation et le contrôle sont obligatoires pour vous, Obsidian prend les devants

Fonctionnalité #2 : Backlinking et gestion des connaissances

NotebookLM's système de gestion des connaissances est axé sur le lien entre les sources. Lorsqu'il résume des questions ou y répond, il relie les réponses à leurs sources d'origine après avoir navigué sur Internet. Cette transparence le rend très pratique pour les chercheurs ou toute personne qui a besoin de garder une trace de l'origine de ses informations.

Obsidian, quant à lui, adopte une approche graphique. Il vous permet de créer une "toile" de pensées et d'idées interconnectées, parfaite pour construire des wikis personnels ou des systèmes de connaissances à long terme. Grâce à sa fonctionnalité $$$a, vous pouvez afficher la façon dont tout est lié à partir d'une vue de haut niveau.

Winner 🏆*

Encore une fois, il y a égalité !

NotebookLM est excellent pour le suivi des sources, parfait pour les universitaires et les chercheurs

est excellent pour le suivi des sources, parfait pour les universitaires et les chercheurs Obsidian brille par ses outils visuels, idéaux pour construire des systèmes de connaissances interconnectés

Fonctionnalité #3 : Collaboration en équipe

Si votre équipe utilise l'environnement Google Teams, NotebookLM s'intégrera parfaitement à vos flux de travail. Cet outil IA vous permet de télécharger une présentation marketing, de générer des résumés ou des insights, et de les partager directement avec vos collègues, débloquant ainsi sa capacité à stimuler l'alignement et la productivité.

Obsidian, quant à lui, est plus adapté à une utilisation individuelle. Bien que les coffres-forts partagés soient possibles avec des plugins ou des outils tiers, ils ne sont pas aussi transparents que les fonctionnalités de collaboration de NotebookLM.

En revanche, Obsidian offre un historique complet des versions de chaque note, ce qui facilite le suivi des modifications et s'avère particulièrement utile lorsque plusieurs utilisateurs sont impliqués.

Winner 🏆*

NotebookLM prend la tête ! Pour les équipes, l'intégration transparente de NotebookLM à Google Workspace et les fonctionnalités de collaboration de son outil IA débloquent toute la puissance de la productivité partagée. Obsidian brille pour les flux de travail individuels, mais n'est pas à la hauteur en ce qui concerne la collaboration d'équipe native.

Fonctionnalité #4 : Fonctionnalité hors ligne et stockage des données

NotebookLM fonctionne presque entièrement dans le cloud, en s'appuyant sur les serveurs de Google pour analyser et organiser vos documents. Cela signifie que vous aurez besoin d'une connexion internet pour profiter de ses fonctionnalités.

Bien que bénéfique pour l'accessibilité et la collaboration, NotebookLM pourrait ne pas satisfaire les utilisateurs qui ont besoin de solides fonctionnalités hors ligne ou qui s'inquiètent de la confidentialité de leurs données.

En revanche, Obsidian est présentement hors ligne d'abord. Il utilise des fichiers ouverts et non propriétaires qui empêchent le verrouillage et préservent les données téléchargées. Cette approche vous permet d'avoir l'esprit tranquille en ce qui concerne la confidentialité et vous assure de pouvoir continuer à travailler sans connexion internet.

Winner 🏆* (Gagnant)

Obsidian remporte la palme dans ce domaine. Sa conception "offline-first" et son utilisation de formes de fichiers non propriétaires garantissent que les utilisateurs conservent la pleine propriété de leurs données lorsqu'ils travaillent sans connexion.

NotebookLM vs. Obsidian sur Reddit

Lors de nos recherches sur NotebookLM et Obsidian, nous avons utilisé les outils suivants Reddit pour connaître l'avis des utilisateurs.

En tant que un utilisateur le dit :

Tout ce que je mets dans Obsidian est à moi, pour toujours, et si je le décide, complètement privé et local. Tout ce que vous mettez dans NotebookLM n'est pas à moi aussi longtemps que Google le décide et est loin d'être privé, indépendamment de ce que je veux. Le facteur "cool" n'a pas d'importance pour moi si je ne peux pas être sûr que mes données sont en sécurité et qu'elles m'appartiendront toujours.

D'un autre côté, un autre Redditor fait l'éloge de l'utilité de NotebookLM pour les apprenants qui manquent de temps :

Je suis en train de digérer des livres blancs sur la sécurité comme un fou en ce moment. J'ai souvent plusieurs sources, et elles sont généralement confuses. Je lui donne toutes les informations dont je dispose, j'écoute l'aperçu, puis je le remets en question comme un fou. Je demande des exemples dans des champs connexes que je comprends mieux, je demande des FAQ, puis je demande des backtestings.

Comme je suis étudiant à temps plein et que j'ai deux emplois, je finis par faire beaucoup de choses dans les autobus, entre les cours, les quarts de travail, etc. C'est comme si j'avais un administrateur de recherche à temps plein pour un sujet très spécifique.

Bien que NotebookLM et Obsidian aient beaucoup d'autres avis d'utilisateurs sur Reddit, les deux outils ont leur part de critiques. À faire, donc, dans cette bataille entre les deux outils Outils d'IA pour la prise de notes ?

Retenez cette pensée car nous voulons vous faire connaître une plateforme de productivité tout-en-un.

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à NotebookLM vs. Obsidian

NotebookLM et Obsidian sont tous deux excellents. Mais qu'en est-il si vous avez besoin de plus qu'une simple prise de notes ? Que faire si vous souhaitez combiner vos notes avec la gestion des tâches, la collaboration d'équipe et le suivi de projet, le tout en un seul endroit ?

Entrer ClickUp , un robuste NotebookLM vs. Alternative à Obsidian . C'est un outil de productivité achevé qui vous permet d'améliorer votre vie et votre travail.

Explorons ensemble ses fonctionnalités. 👇

ClickUp's One Up #1 : ClickUp Docs ClickUp Documents vous permet de créer des wikis, des bases de connaissances, des checklists ou des notes détaillées adaptées à vos préférences. Vous pouvez également utiliser des options de style intuitives comme les bannières, les tableaux et la modification en cours du texte riche.

De plus, ses pages imbriquées et ses liens retour vous aident à créer un site Web interconnecté système de gestion documentaire interconnecté avec en prime la possibilité de les lier à vos tâches et à vos projets pour maintenir votre flux de travail.

Créez, collaborez et organisez vos idées en toute transparence avec ClickUp Docs

Et voici ce qui change la donne : vous pouvez transformer n'importe quelle note en tâche, l'assigner à vous-même ou à un membre de l'équipe, et suivre la progression sans quitter le document. **C'est parfait pour ceux qui veulent que leurs idées et leurs tâches vivent dans le même espace

À faire Le partage de vos documents au sein de la plateforme est tout aussi facile. Générez une URL partageable et contrôlez les permissions pour décider qui peut modifier - votre équipe, les parties prenantes externes ou le public.

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Bloc-notes

Imaginez que vous puissiez capturer sans effort des pensées fugaces, des liens et des tâches à accomplir sans perturber votre flux de travail. ClickUp Bloc-notes en fait une réalité grâce à sa solution intégrée de prise de notes rapide dans le cadre de votre flux de travail existant.

Capturez et organisez vos idées instantanément avec le bloc-notes ClickUp, en gardant les notes accessibles et synchronisées sur tous les appareils

Vos notes vivent au sein de la même plateforme que vos Tâches, Calendriers et Objectifs, ce qui facilite l'alignement des efforts de l'équipe sans avoir à jongler avec plusieurs applications.

De plus, vos notes sont privées par défaut, ce qui garantit que personne d'autre dans votre espace de travail ne peut les voir. Vous pouvez ainsi noter vos pensées personnelles sans craindre de partager des informations sensibles.

💡Pro Tip: Use L'extension Chrome de ClickUp pour capturer des notes à partir de n'importe quel endroit sur le web. Vous pouvez enregistrer uniquement les informations dont vous avez besoin, telles que des liens ou des extraits importants, en un seul clic, sans perturber votre flux de travail.

ClickUp's One Up #3 : ClickUp Brain

Associez la prise de notes à l'intelligence artificielle et vous créerez un système où tout est contextuellement pertinent. C'est ce que ClickUp Brain apporte au tableau.

Cet assistant IA vous aide à travailler plus intelligemment et plus rapidement, qu'il s'agisse de trouver de nouvelles idées ou de peaufiner un travail existant.

Accédez à toutes les connaissances de votre entreprise avec ClickUp Brain

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ClickUp Brain est sa capacité à lier les notes aux tâches et aux projets. Cela signifie que vos notes ne sont plus des idées isolées dans le vide. Au lieu de cela, vous pouvez noter une idée au cours d'une réunion et la transformer en tâche pour un membre de l'équipe.

Accédez plus rapidement aux idées et aux actions contenues dans les notes de réunion grâce à ClickUp Brain

Ce qui rend cet outil particulièrement puissant pour la prise de notes, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez affiner vos idées.

À la place de passer au crible des notes désordonnées ou des idées non structurées, laissez ClickUp Brain faire le gros du travail. Imaginez que vous griffonnez des points clés au cours d'une réunion et que, en quelques secondes, vous disposez d'un e-mail professionnel ou d'un projet de contenu prêt à être partagé. C'est la puissance de ClickUp Brain. 💪

💡Pro Tip: Utilisez des invitations détaillées pour obtenir de meilleurs résultats de ClickUp Brain. Par exemple : "Transformez vos notes sur [sujet] en un plan de blog" ou "Rédigez un e-mail sur [mise à jour]" Soyez précis dans vos tâches et regardez-les transformer vos idées en contenu organisé sans effort !

ClickUp's One Up #4 : Recherche connectée La recherche connectée de ClickUp unifie vos fichiers, documents et outils en un seul endroit, ce qui vous permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin, quel que soit l'endroit où ils sont stockés.

De plus, l'intégration de vos applications favorites, telles que Google Drive, Slack et Figma, met l'ensemble de votre pile technologique à portée de main, le tout à partir d'une seule barre de recherche dans ClickUp.

Trouver des fichiers et des informations à travers ClickUp et les applications connectées à l'aide de la recherche connectée

Elle devient de plus en plus performante avec le temps. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, elle s'adapte à vos besoins et fournit des résultats personnalisés et plus pertinents.

Par instance, vous pouvez ajouter des commandes de recherche personnalisées, comme des raccourcis vers des liens, et stocker du texte pour plus tard pour une expérience de recherche intuitive.

Mon entreprise utilise ClickUp comme principal programme de gestion des tâches. Tous les membres de l'équipe, y compris la direction, utilisent ClickUp quotidiennement pour plusieurs départements : opérations, RH, ventes et marketing. Les documents de ClickUp contiennent toutes les politiques et procédures de notre entreprise. Le tableau de bord supervise les tâches et les projets de nos clients et de notre entreprise interne. Son automatisation permet d'éviter de doubler les efforts. Leur fonction de recherche universelle, qui permet aux programmes intégrés d'être consultables, est un gain de temps. Mon équipe a bénéficié de leurs nouvelles fonctions IA pour créer des manuels de procédures et résumer leur charge de travail, leurs tâches quotidiennes et d'autres détails.

Cathy Baillargeon, Fondatrice/PDG, Virtual Cathy

ClickUp's One Up #5 : Modèles préconstruits

Pourquoi réinventer la roue quand ClickUp propose plus de 1000 modèles prêts à l'emploi pour créer votre propre site Web ? stratégies de prise de notes structurée et professionnelle ?

Prenez le Modèle de notes de réunion ClickUp par exemple.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-60.png Modèle de notes de réunion ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6438620 Télécharger ce modèle /$$cta/

Il regorge de fonctionnalités pour vous aider à fournir le meilleur travail possible en moins de temps :

Liez vos Mon travail et vos tâches afin de pouvoir facilement référencer les informations liées pendant votre travail

Importez votre contenu précédent depuis d'autres applications pour une mise en forme enrichie et des modifications en cours collaboratives

Modèle de base de connaissances ClickUp est une autre ressource fantastique pour passer des notes de réunion au partage des connaissances à l'échelle de l'équipe. Avec des sections pour les articles de connaissances, les FAQ et les ressources, il est parfait pour organiser et partager les connaissances au sein de votre équipe.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Knowledge-Base-Template-2.png Logiciel de gestion des connaissances personnelles - Modèle de base de connaissances ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6449400 Télécharger ce modèle /$cta/

Pour vous donner plus, il s'intègre avec L'IA connectée l'IA connectée, qui permet de relier plus facilement que jamais vos connaissances à vos flux de travail.

Télécharger ce modèle

Prenez des notes de manière intelligente avec ClickUp

NotebookLM et Obsidian sont tous deux des outils solides. Vous pouvez rassembler toutes vos notes et pensées et les visualiser de la manière que vous jugez la plus appropriée.

Mais que se passe-t-il lorsque vos besoins évoluent, que vos équipes s'agrandissent et que le passage d'un outil à l'autre devient fastidieux ?

C'est à ce moment-là que vous avez besoin d'une solution qui évolue avec vous. ClickUp est l'outil de productivité idéal pour la prise de notes, la gestion des tâches et l'exécution des projets.

Mon travail, c'est l'application de tout, pour le travail ! S'inscrire gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et constatez par vous-même.