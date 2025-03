Les 15 meilleurs logiciels de communication unifiée pour 2025

Une communication efficace dépend des compétences individuelles et de la manière dont chacun collabore, même dans un environnement d'équipe distante ou distribuée. La bonne plateforme de communication unifiée permet de combler ce fossé, en combinant la messagerie, la vidéo conférence, et plus encore, dans une interface unique.

Compte tenu du grand nombre d'options disponibles, il peut être difficile de trouver la solution idéale. C'est pourquoi nous avons dressé pour vous une liste des 15 meilleures plateformes logicielles de communication unifiée ! 💬

**Qu'est-ce que les communications unifiées ?

Si vous jetez un coup d'œil rapide à tous les canaux de communication de votre entreprise, vous remarquerez qu'il y en a facilement plus d'un.

Vous aurez un plate-forme de communication d'entreprise pour les vidéoconférences et les réunions, une autre pour gérer le système téléphonique de l'entreprise, une autre pour la messagerie instantanée et un outil de collaboration d'équipe pour le partage de fichiers.

Jongler avec ces outils pour gérer vos communications internes et externes peut s'avérer compliqué. La communication unifiée permet de résoudre ce dilemme. Elle combine divers outils de communication en une seule plateforme, y compris les appels vocaux, le partage de fichiers et d'autres outils de collaboration.

En offrant un hub centralisé pour toutes vos communications, vous développez une meilleure collaboration, vous améliorez la productivité et vous aidez votre entreprise à se développer équipes interfonctionnelles simplifient les discussions liées au travail.

💡 Pro Tip : Vous souhaitez rationaliser la communication mais ne savez pas par où commencer ? Identifiez les lacunes en matière de communication sur le lieu de travail , des failles auxquelles votre équipe est confrontée, et découvrez comment y remédier ! 📈

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de communication unifiée ?

Lorsqu'il s'agit de choisir un outil de communication collaborative voici les facteurs que vous devez classer par ordre de priorité :

Canaux de communication : Assurez-vous que la plateforme intègre plusieurs canaux, notamment la visioconférence, les appels audio, la messagerie instantanée, l'e-mail et le partage d'écran, le tout en un seul endroit

: Assurez-vous que la plateforme intègre plusieurs canaux, notamment la visioconférence, les appels audio, la messagerie instantanée, l'e-mail et le partage d'écran, le tout en un seul endroit Les fonctionnalités de collaboration : Sélectionnez une plateforme de communication unifiée capable de répondre aux besoins de collaboration de base tels que le partage de fichiers, la messagerie unifiée et la gestion des tâches pour une collaboration en temps réel

: Sélectionnez une plateforme de communication unifiée capable de répondre aux besoins de collaboration de base tels que le partage de fichiers, la messagerie unifiée et la gestion des tâches pour une collaboration en temps réel Facilité d'utilisation : Une interface intuitive est essentielle pour une adoption rapide et une formation minimale

: Une interface intuitive est essentielle pour une adoption rapide et une formation minimale Capacités d'intégration : Il doit s'intégrer parfaitement à vos outils d'entreprise existants, tels que les CRM, les logiciels de gestion de projet ou les plates-formes d'e-mail, pour un flux de travail rationalisé

: Il doit s'intégrer parfaitement à vos outils d'entreprise existants, tels que les CRM, les logiciels de gestion de projet ou les plates-formes d'e-mail, pour un flux de travail rationalisé Sécurité et conformité élevées : Les plateformes de communications unifiées traitent souvent des informations sensibles. Elles devraient disposer de mécanismes de sécurité tels que le chiffrement de bout en bout et la conformité aux normes industrielles telles que GDPR, HIPAA ou les certifications ISO

: Les plateformes de communications unifiées traitent souvent des informations sensibles. Elles devraient disposer de mécanismes de sécurité tels que le chiffrement de bout en bout et la conformité aux normes industrielles telles que GDPR, HIPAA ou les certifications ISO Évolutivité : La plateforme que vous choisissez doit être en mesure d'évoluer pour répondre à vos besoins en matière de communication unifiéeobjectifs de communication. Optez pour des solutions avec des prix échelonnés ou des options de personnalisation pour répondre à l'évolution de vos besoins

🔍 **Le marché des communications unifiées et de la collaboration (UC&C) devrait atteindre 1,5 milliard d'euros en 2010, soit une hausse de 1,5 % par rapport à l'année précédente 222,61 milliards de dollars d'ici 2030 ce qui montre l'importance des plates-formes de communication centralisées et unifiées pour votre organisation !

Les 15 meilleures plateformes de communication unifiée à utiliser

Nous avons dressé une liste des 15 meilleures plateformes de communication unifiée sélectionnées pour simplifier les communications Business, stimuler la collaboration et rationaliser les flux de travail des entreprises modernes.

Plongeons dans les détails !

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet et la collaboration tout-en-un)

Notre premier choix est ClickUp

la première application de gestion de projet au monde qui unifie la communication et la gestion du travail et la dote d'IA pour débloquer une productivité inégalée.

Qu'il s'agisse de gérer des projets, de déléguer des tâches ou d'animer des discussions d'équipe, cette plateforme permet de tout faire, en réduisant les inefficacités et en améliorant la collaboration.

La communication entre les clients, les cadres et les gestionnaires est simplifiée grâce aux formulaires et à l'attribution de tâches et de listes. ClickUp est parfait pour travailler avec de grandes équipes et les manager toutes avec la fonctionnalité teams.

Christian Gonzalez, Cámara Nacional de Comercio

découvrez comment l'application Tout pour le travail connecte vos discussions à vos tâches_ ClickUp Chat rassemble toutes vos discussions et vos tâches dans une plateforme unifiée, garantissant que tout ce dont vous avez besoin pour communiquer et collaborer est intégré de manière transparente. Profitez de discussions individuelles, d'une messagerie de groupe animée et de commentaires perspicaces sur des tâches ou des documents, le tout sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Partagez des discussions détaillées grâce à l'enregistrement d'écran avec ClickUp Clips . Ce qui change la donne pour les équipes à distance ou la communication asynchrone évite les malentendus et favorise la clarté.

Vous voulez améliorer vos discussions ? Collaborez de manière transparente avec les autres membres de l'équipe et organisez des sessions de brainstorming pratiques à l'aide de Tableau blanc ClickUp pour un forfait efficace ! L'interface intuitive offre des gestes tactiles pour esquisser et dessiner votre vision en déplacement, afin que tous les membres de l'équipe puissent apporter des modifications au fur et à mesure.

Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas d'encombrement Pour éliminer le désordre, le Tableau blanc s'intègre à d'autres fonctionnalités, telles que ClickUp Documents et ClickUp Discussion.

En savoir plus

Connectez ClickUp Docs aux flux de travail et rendez l'information accessible à chaque membre de l'équipe

Avec ClickUp Docs, assignez rapidement des tâches et connectez-les à des flux de travail afin que tous les membres de votre équipe restent dans la connexion pour chaque décision. Modifiez vos documents avec les membres de votre équipe en temps réel afin d'assurer le suivi des tâches et de faire le travail terminé rapidement.

En plus de la communication interne, le même outil gère toutes vos tâches, le suivi des projets et la visualisation des flux de travail. Avec ClickUp affiche cliquez sur "Vues" pour obtenir plus de 15 vues Gantt, Tableau, Échéancier, Kanban, Carte mentale, etc. entièrement personnalisables.

Cela vous permet de partager rapidement une vue détaillée du projet ou de la tâche et d'attribuer des tâches ou la propriété aux membres de votre équipe. Utiliser ClickUp Attribuer des commentaires pour s'assurer que les membres de l'équipe agissent immédiatement sur des points spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Regroupez tout votre travail et votre communication sur une seule plateforme grâce à la fonction ClickUp Chat plateforme

Partagez facilement des documents avec d'autres membres de l'équipe grâce à la plateforme ClickUp Documents pour gérer toute la documentation de votre projet et votre base de connaissances

Sachez qui modifie ou travaille sur la même tâche ou le même document que vous grâce à Détection de collaboration ClickUp mon travail n'est pas dupliqué

Utilisez la puissance de l'IA avec ClickUp Brain pour vous aider à résumer un texte, à rédiger des e-mails efficaces et à améliorer votre communication globale à l'aide d'un correcteur orthographique intégré et de modèles

ClickUp limites

La plateforme offre un large intervalle de fonctionnalités, ce qui peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs

La fonction de l'application mobile présente certaines limites par rapport à la version bureau

Tarification ClickUp

Free Forever ::::::::::::::: :

::::::::::::::: : Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

Dans l'ensemble, mon expérience avec ClickUp a été très positive. Il a permis de rationaliser les tâches de gestion de projet et d'améliorer considérablement la collaboration au sein de l'équipe. J'ai vraiment apprécié l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp, qui comprennent la gestion des tâches, les rappels et le suivi des objectifs Une critique de Capterra ➡️ Lire la suite : Modèles forfaitaires de plans de communication de projet : Excel, Word, & ClickUp 2. Nextiva (Le meilleur pour les systèmes téléphoniques d'entreprise et les solutions VoIP)

Zoho Meeting est une plateforme complète de vidéoconférence et de webinaire conçue pour simplifier les réunions virtuelles et améliorer la collaboration au sein des équipes. Elle offre un intervalle de fonctionnalités pour faciliter une communication transparente, tant en interne qu'en externe.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Meeting

Profitez d'un son et d'une vidéo de haute qualité pour des communications claires et nettes pendant les réunions

Partagez facilement votre écran, collaborez sur des documents et engagez activement les participants

Planifiez des réunions directement à partir de votre Calendrier, ce qui simplifie la planification et l'organisation

Enregistrez les réunions pour les revoir ultérieurement ou les partager avec les personnes qui n'ont pas pu y assister

Organisez des webinaires attrayants avec des fonctionnalités avancées pour un public plus large

Rejoignez les réunions et participez depuis votre appareil mobile, pour plus de flexibilité

Ajoutez la marque de votre entreprise pour une touche professionnelle

Limites de Zoho Meeting

Le forfait gratuit peut avoir des limites sur le nombre de participants, la durée des réunions ou les fonctionnalités disponibles

L'intégration de Zoho Meeting avec d'autres plateformes en dehors de l'écosystème Zoho peut nécessiter une certaine installation

**Tarifs de Zoho Meeting

Forfait gratuit

Réunion standard : 0,75 $ par hôte/mois

: 0,75 $ par hôte/mois Réunion professionnelle : 1,83 $ par hôte/mois

les prix des webinaires de Zoho diffèrent

Évaluations et critiques de Zoho Réunion

G2 : 4.4/5 (1100+évaluations)

: 4.4/5 (1100+évaluations) Capterra : 4.6/5 (800+évaluations)

13. Microsoft Teams (le meilleur pour l'intégration transparente avec Microsoft 365)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/12.-Microsoft-Teams-Best-for-seamless-integration-with-Microsoft-365.png Plateformes de communication unifiée : Microsoft Teams /$$img/

le site web de Microsoft Teams est en anglais MicrosoftMicrosoft Teams est un choix naturel pour les organisations qui utilisent déjà Microsoft 365 comme plateforme de communications unifiées.

Il facilite la communication au sein des organisations et entre elles, ce qui le rend particulièrement efficace pour les grandes entreprises qui ont besoin d'une technologie de communications unifiées pour.. une communication centralisée et la gestion de l'engagement des clients.

Microsoft Teams offre une option hautement sécurisée pour le partage de fichiers et la collaboration en temps réel, ce qui en fait un outil idéal pour collaborer sur des documents directement au sein de Teams.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Intégrez toutes vos réunions et discussions de manière transparente avec OneDrive et SharePoint, ce qui vous permet de partager et de collaborer sur des fichiers en temps réel

Gérez les tâches au sein de Teams avec Planner et À faire, ce qui vous permet d'attribuer des tâches et de suivre la progression

Utilisez les applications de bureau et mobiles pour une communication rapide et efficace entre les membres de l'équipe et les parties prenantes externes

Les limites de Microsoft Teams

Le forfait gratuit est dépourvu de certaines fonctionnalités avancées de vidéoconférence, telles que l'enregistrement des réunions et des limites de participants plus importantes

Très étroitement intégré à l'écosystème Microsoft, ce qui crée des limites pour ceux qui veulent l'utiliser avec d'autres applications d'entreprise

Tarification de Microsoft Teams

Teams de Microsoft : Free

: Free Microsoft 365 Personal : 6,99 $/mois

: 6,99 $/mois Microsoft 365 Family : 9,99 $/mois

Microsoft Teams ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.3/5 (15,000+reviews)

4.3/5 (15,000+reviews) Capterra : 4.5/5 (9000+évaluations)

➡️ En savoir plus: Les principales fonctionnalités de Microsoft Teams pour améliorer la productivité de votre équipe

14. Intermedia Unite (le meilleur pour une suite de communication et de collaboration tout-en-un)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/13.-Intermedia-Unite-Best-for-an-all-in-one-communication-and-collaboration-suite.png Plateformes de communication unifiée : Intermedia Unite /$$img/

la communication unifiée, c'est l'affaire de tout le monde, et c'est l'affaire de tous Intermedia UniteIntermedia Unite est une plateforme de communication unifiée qui rationalise l'audioconférence, la visioconférence et d'autres technologies de communication en une seule plateforme.

Elle offre des fonctionnalités qui aident les entreprises à centraliser la communication entre les différents services, à améliorer la collaboration et à accroître la productivité.

Son système téléphonique basé sur le cloud permet de gérer les appels et la communication entre les équipes de manière unifiée. Il s'accompagne de contrôles administratifs avancés pour les responsables informatiques, ce qui vous permet de surveiller et de gérer efficacement la communication au sein de l'organisation.

Les meilleures fonctionnalités d'Intermedia Unite

Simplifiez la communication grâce à un système téléphonique fiable et facile à utiliser qui s'intègre à d'autres outils

Passez des visioconférences et des appels vocaux de haute qualité grâce à des fonctionnalités avancées telles que le partage d'écran, l'enregistrement et la création de flux de travail personnalisés

Utilisez la même plateforme pour les fonctions de messagerie, le suivi des tâches et les appels à partir de vos appareils mobiles

Les limites d'Intermedia Unite

Mon travail avec les services basés sur le cloud est satisfaisant, mais l'intégration avec des applications non basées sur le cloud peut s'avérer difficile

Bien qu'elle intègre les canaux de communication de base, elle ne dispose pas des outils d'analyse et de collaboration détaillés que l'on trouve sur d'autres plateformes de communications unifiées

Tarification d'Intermedia Unite

Pro: 27,99 $/mois par utilisateur

27,99 $/mois par utilisateur Enterprise : 32,99 $/mois par utilisateur

: 32,99 $/mois par utilisateur Solution intégrée Microsoft Teams : 22,99 $/mois par utilisateur

Cotes et évaluations d'Intermedia Unite:

G2 : 4.5/5 (350+évaluations)

: 4.5/5 (350+évaluations) Capterra : 4.7/5 (150+évaluations)

15. 3CX (Meilleur pour les appels vocaux rentables)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/14.-3CX-Best-for-cost-effective-voice-calling.png Plateformes de communication unifiée : 3CX /$$img/

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts 3CX3CX est une plateforme de communication unifiée qui offre un ensemble complet de fonctionnalités à un prix abordable.

En mettant l'accent sur l'audioconférence, la messagerie instantanée et le partage de fichiers, 3CX est une solution de communication unifiée rentable et puissante. Utilisez la plateforme en tant que système hébergé dans le cloud ou sur site pour une plus grande flexibilité dans la gestion de vos communications.

Elle vous permet d'aller au-delà de la tarification par utilisateur, en aidant vos équipes à adopter les solutions de communications unifiées sans avoir à payer de frais supplémentaires pour l'ajout de nouveaux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de 3CX

Envoyez des messages directs et discutez en groupe au sein de la même plateforme, avec la possibilité d'envoyer des fichiers et de gérer diverses discussions à votre convenance

Gérez toutes les communications, y compris les messages vocaux, les e-mails et les discussions, dans une boîte de réception centralisée pour une gestion plus facile

Bénéficiez d'une gestion avancée des appels et de fonctionnalités basées sur l'IA pour vous aider dans la mise en file d'attente et la surveillance des appels, idéales pour gérer d'importants volumes d'appels

Limites de 3CX

L'utilisation nécessite des configurations avancées, en particulier pour la version sur site, ce qui peut être difficile pour le personnel non technique

Bien qu'il s'intègre bien avec les grands systèmes de gestion de la relation client, les petites entreprises peuvent trouver moins d'intégrations prêtes à l'emploi

Tarifs de 3CX

3CX PRO : 695 $/an

: 695 $/an 3CX ENT : 870 $/an

Pas d'option de tarification mensuelle. L'hébergement, l'assistance et les intégrations IA sont disponibles en tant que modules complémentaires

évaluations et critiques de 3CX

G2 : 4.4/5 (450+évaluations)

: 4.4/5 (450+évaluations) Capterra : 4.4/5 (400+évaluations)

Améliorez la communication interne et la collaboration avec ClickUp

Choisir le bon logiciel de communication d'entreprise permet de créer un environnement où les employés se sentent engagés, productifs et connectés. Alors que les entreprises continuent de s'adapter et d'évoluer, le besoin d'une communication et d'une collaboration sans faille n'a jamais été aussi crucial.

Évaluez donc les besoins uniques de votre équipe et sélectionnez un outil de communications unifiées qui réponde à vos exigences.

Avec des outils efficaces comme ClickUp, gérez les tâches et suivez la progression, communiquez efficacement, partagez des fichiers et créez un flux de travail unifié sans passer d'une plateforme à l'autre. La plateforme fait tout, de la messagerie en temps réel et de la vidéoconférence à la gestion de projet avancée et à l'automatisation du flux de travail !

Prêt à révolutionner la communication de votre équipe ? Inscrivez-vous à un cours gratuit de et découvrez l'avenir du travail.