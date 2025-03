13 Meilleures alternatives à Facebook Workplace pour 2025

Pour de nombreuses équipes, Facebook Workplace ou Workplace de Meta est une entrée facile dans le réseau social d'entreprise.

Cet outil de collaboration dynamique apporte la familiarité attrayante des médias sociaux au bureau.

Cependant, il devrait bientôt cesser ses paramètres et passer en mode lecture seule jusqu'en 2026$a. Cela représente une charge importante pour les utilisateurs actuels de la plateforme, qui privilégient la concentration, la flexibilité, la confidentialité des données, des intégrations robustes et un plus grand contrôle de leur flux de travail.

Heureusement, le monde de la technologie regorge d'outils de collaboration numérique qui répondront parfaitement à vos besoins.

Dans ce blog, nous allons explorer les 13 meilleures alternatives à Facebook Workplace pour améliorer les communications internes (et la productivité). 🎯

⏰60-Second Résumé

ClickUp (Meilleur pour la communication d'équipe et la gestion de projet) Slack (Meilleur pour la communication d'équipe et la collaboration) Microsoft Teams (Meilleur pour l'intégration transparente de Microsoft 365) Workvivo (Meilleur pour l'engagement des employés et la communication interne) Staffbase (Meilleur pour les solutions d'intranet pour les employés) Jive (Meilleur pour la gestion des connaissances) Igloo Software (Meilleur pour les solutions intranet personnalisables) LumApps (Meilleur pour l'intégration avec l'environnement de travail de Google) Google environnements de travail (Meilleur pour une suite de productivité complète) Happeo (Meilleur pour ses fonctionnalités d'intranet social) eXo Platform (Meilleur pour la flexibilité de l'open source) Viva Engage (Meilleur pour l'amélioration de l'expérience des employés) Simpplr (Meilleur pour la communication moderne avec les employés)

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Facebook Workplace ?

Lorsque vous passez à un nouvel outil de collaboration, il est préférable de commencer par déterminer ce dont votre équipe a réellement besoin. Les bonnes alternatives à Meta Workplace apporteront clarté, efficacité et communication transparente au sein de vos équipes.

Examinons quelques fonctionnalités que l'outil que vous avez choisi doit posséder. 👀

Communication: Choisissez un outil avec diverses options de communication comme la messagerie instantanée, la vidéo conférence et l'intégration de l'e-mail

Choisissez un outil avec diverses options de communication comme la messagerie instantanée, la vidéo conférence et l'intégration de l'e-mail Intégration: Choisissez un outil qui s'intègre aux outils existants dans votre pile technologique, tels que les logiciels de gestion de projet, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et d'autres outils de collaboration

Choisissez un outil qui s'intègre aux outils existants dans votre pile technologique, tels que les logiciels de gestion de projet, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et d'autres outils de collaboration Engagement des employés: Recherchez des outils qui favorisent l'engagement des employés, tels que des flux d'activités attrayants, des programmes de reconnaissance, des mécanismes de retour d'information et des fonctionnalités de création de communautés

Recherchez des outils qui favorisent l'engagement des employés, tels que des flux d'activités attrayants, des programmes de reconnaissance, des mécanismes de retour d'information et des fonctionnalités de création de communautés Analyses et rapports: Veillez à ce que l'entreprise dispose d'analyses quantitatives et qualitatives pour suivre l'engagement des employés et l'efficacité du contenu afin de prendre des décisions en connaissance de cause

Veillez à ce que l'entreprise dispose d'analyses quantitatives et qualitatives pour suivre l'engagement des employés et l'efficacité du contenu afin de prendre des décisions en connaissance de cause Création et distribution de contenu: Assurez-vous qu'il vous permet de créer, de partager et de gérer facilement du contenu avec un partage multimédia, y compris des documents, des vidéos et des mises à jour

Les 13 meilleures alternatives à Facebook Workplace

Dans cette section, nous allons explorer les 13 meilleures alternatives à Facebook Workplace, leurs forces et leurs faiblesses pour vous aider à faire le bon choix.

Commençons ! 💪

1. ClickUp (Meilleur pour la communication d'équipe et la gestion de projet)

Tout d'abord, nous avons ClickUp clickUp, l'application tout pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Conçue pour aider les équipes et les individus à organiser, suivre et gérer les tâches en un seul endroit, elle offre une suite flexible d'outils pour répondre aux diverses exigences des projets et des entreprises. ClickUp Chat redéfinit la façon dont les équipes communiquent et collaborent, en fusionnant la messagerie en temps réel avec des fonctionnalités de gestion du travail.

Plus besoin de passer d'une application de discussion à un outil de travail ; il suffit de discuter d'idées, de gérer des tâches et de suivre des projets sans quitter la discussion. Vos chats et vos tâches sont liés, ce qui rend le contexte instantanément disponible.

Vous souhaitez passer rapidement un appel audio ou vidéo informel ? SyncUps de discussion vous permet de prendre et de laisser des appels dans l'environnement de travail quand vous le souhaitez.

Communiquez avec votre équipe en temps réel avec ClickUp Chat

Vous cherchez une solution pour éviter les fils interminables ? Avec ClickUp Chat ClickUp Clips avec ClickUp Clips, vous pouvez rapidement enregistrer votre écran et envoyer une vidéo privée ou publique. C'est un excellent outil pour donner un retour d'information, ajouter des commentaires et les convertir en tâches exploitables pour une gestion des tâches de bout en bout.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-4.gif ClickUp Clips : Alternatives à Facebook Workplace /$$img/

Créez et partagez instantanément des enregistrements d'écran avec audio avec les parties prenantes sans changer d'onglet en utilisant ClickUp Clips

Pour héberger toutes les données de votre projet de manière structurée, utilisez Documents ClickUp . Il offre aux équipes un espace pour créer, modifier et gérer le contenu en temps réel. Vous et votre équipe pouvez travailler simultanément sur le même document, ce qui permet de recueillir facilement les commentaires des différents membres de l'équipe et de rationaliser la création de contenu.

Les fonctionnalités de mise en forme et la disposition intuitive des documents vous permettent d'intégrer des listes de tâches et des éléments à faire, et même de suivre la progression à partir du document lui-même. De plus, vous pouvez suivre l'historique des versions pour connaître les modifications apportées.

Collaborez avec votre équipe en temps réel avec ClickUp Docs

Si vous avez besoin d'un petit brainstorming pour lancer les projets, utilisez Tableaux blancs ClickUp . Il vous permet, à vous et à votre équipe, de mapper visuellement des idées, de suivre des sessions de brainstorming et de convertir des concepts en éléments d'action. Vous pouvez voir les modifications en cours et les mouvements de votre équipe, ce qui rend le processus dynamique et interactif, même pour les équipes à distance.

Faites un brainstorming avec votre équipe et visualisez toutes les contributions avec les Tableaux blancs ClickUp

Prêt à vous lancer ? Voici un forfait d'action pour vous aider à démarrer : Le plan d'action Modèle de plan de communication ClickUp .

Il s'agit d'un outil essentiel pour la communication interne et externe. Le modèle facilite l'élaboration d'un plan de communication solide pour établir une connexion avec les publics et organiser les objectifs de communication, les buts, les échéanciers et les parties prenantes. Fondamentalement, il permet de s'assurer qu'aucun objectif ou tâche ne se perd dans la traduction. 🙌🏾

ClickUp meilleures fonctionnalités

Communication en temps réel: ClickUp Chat permet une communication transparente entre les membres de l'équipe sans avoir à changer d'application

ClickUp Chat permet une communication transparente entre les membres de l'équipe sans avoir à changer d'application **ClickUp Docs facilite la création instantanée de guides de produits, de wikis, de feuilles de route de projets, etc. qui peuvent être connectés à des flux de travail. Vous pouvez également ajouter des commentaires, les transformer en tâches traçables et les assigner aux membres de l'équipe concernés

Brainstorming virtuel: ClickUp Whiteboards crée un canevas visuel pour discuter et noter des idées avec les membres de l'équipe

ClickUp Whiteboards crée un canevas visuel pour discuter et noter des idées avec les membres de l'équipe Enregistrement d'écran: ClickUp Clips vous permet de créer des vidéos instantanées pour remplacer les fils interminables des discussions et éliminer le risque de perte de tâches vitales

ClickUp Clips vous permet de créer des vidéos instantanées pour remplacer les fils interminables des discussions et éliminer le risque de perte de tâches vitales Visualisation des tâches: Visualisez votre travail dans différentes tâches ClickUp 15+ Affichages personnalisés comme la Liste, le Tableau, le Calendrier et l'Échéancier

Limites de ClickUp

Les débutants risquent d'avoir des difficultés au départ en raison de son ensemble de fonctionnalités hautement personnalisables

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Slack (Meilleur pour la communication et la collaboration en équipe)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Slack-Dashboard.png Tableau de bord de Slack : Alternatives à Facebook Workplace /$$$img/

via Slack Slack est une plateforme de collaboration qui rationalise la communication au sein des équipes. Elle offre diverses fonctionnalités, notamment les canaux et les fils de discussion, pour que les conversations restent organisées.

La plateforme dispose d'une fonction de recherche robuste qui vous aide à retrouver facilement les messages passés.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Collaboration: Créez des canaux publics ou privés pour une collaboration à l'échelle de l'organisation sur des sujets ou des projets spécifiques afin que les équipes puissent rester concentrées et partager leurs connaissances sans effort

Créez des canaux publics ou privés pour une collaboration à l'échelle de l'organisation sur des sujets ou des projets spécifiques afin que les équipes puissent rester concentrées et partager leurs connaissances sans effort Réunions rapides: Organisez des réunions audio ou vidéo rapides et informelles grâce à la fonctionnalité "Huddle", qui aide les équipes à résoudre les problèmes plus rapidement, à trouver des idées en déplacement et à gagner du temps grâce à la communication instantanée

Organisez des réunions audio ou vidéo rapides et informelles grâce à la fonctionnalité "Huddle", qui aide les équipes à résoudre les problèmes plus rapidement, à trouver des idées en déplacement et à gagner du temps grâce à la communication instantanée Intégration transparente:Intégration avec plus de 2 600 applications, dont Google Drive, Zoom, Jira, Trello et bien d'autres, ce qui évite de devoir changer d'application et rationalise les flux de travail

Limites de Slack

Sans configuration adéquate, les messages et notifications fréquents sur plusieurs canaux conduisent à la distraction

L'archivage des messages et la recherche de données antérieures peuvent être complexes

Prix de Slack

Free

Pro: 8,75 $/mois par utilisateur

8,75 $/mois par utilisateur Business+Pro: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Forfait Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (33,000+ reviews)

4.5/5 (33,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23,400+ commentaires)

➡️ En savoir plus: 50 Meilleures alternatives à Slack pour la communication d'équipe

3. Microsoft Teams (le meilleur pour l'intégration transparente de Microsoft 365)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Microsoft-Teams-Dashboard.png Tableau de bord de Microsoft Teams : Alternatives à Facebook Workplace /$$img/

via Microsoft Microsoft Teams est une bonne alternative à Facebook Workplace pour les entreprises axées sur l'intégration à une suite de productivité plus large.

Dans le cadre de l'écosystème Microsoft 365, Teams fournit une plateforme unifiée pour la messagerie, les réunions vidéo, le partage de fichiers et la collaboration. La fonctionnalité Channels est particulièrement utile pour garder les conversations structurées et en contexte.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Vidéoconférence: Organisez des vidéoconférences avec des fonctionnalités telles que PowerPoint Live, Microsoft Tableau blanc et des notes de réunion générées par l'IA pour une collaboration transparente et l'attribution des tâches

Organisez des vidéoconférences avec des fonctionnalités telles que PowerPoint Live, Microsoft Tableau blanc et des notes de réunion générées par l'IA pour une collaboration transparente et l'attribution des tâches Outils de productivité intégrés: Co-éditez des documents, des blocs de code et d'autres fichiers en temps réel en utilisant son intégration avec la suite Microsoft 365 et restez toujours sur la même page avec les membres de votre équipe

Co-éditez des documents, des blocs de code et d'autres fichiers en temps réel en utilisant son intégration avec la suite Microsoft 365 et restez toujours sur la même page avec les membres de votre équipe Fonctionnalités de sécurité robustes: Bénéficiez d'un contrôle d'accès solide et de mesures de sécurité avancées pour protéger les informations sensibles

Limites de Microsoft Teams

Le partage de fichiers est limité à une certaine taille, ce qui complique le partage de documents importants contenant de plus gros morceaux d'informations

L'organisation des fichiers est confuse ; tous les fichiers partagés sont placés dans le dossier racine de leur canal, ce qui rend la navigation et l'accès peu pratiques

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Microsoft Teams évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (15,600+ reviews)

4.3/5 (15,600+ reviews) Capterra: 4.5/ 5 (9,700+ reviews)

4. Workvivo (Meilleur pour l'engagement des employés et la communication interne)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Workvivo-Dashboard-1400x512.png Tableau de bord de Workvivo /$$$img/

via Workvivo Workvivo est un logiciel de communication interne avec une interface intuitive qui renforce l'engagement des employés. L'outil est conçu pour encourager une culture de l'appréciation en permettant aux employés de donner facilement des félicitations, des badges et des récompenses à leurs collègues pour un travail bien fait.

Il offre des indicateurs tels que l'Activité des utilisateurs, les contenus affichés et la participation à la communauté pour aider les organisations à suivre l'adoption, identifier les tendances et optimiser les stratégies de communication interne.

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo

Création d'une communauté : Créer une expérience unifiée pour les employés grâce à son flux social, ses vidéos "say-hi", ses "shout-outs", ses évènements et ses espaces communautaires, améliorant ainsi la communication entre les équipes et les employéscommunication de projet Partage de l'information: Simplifier le partage de l'information à l'échelle de l'organisation avec les employés par le biais de bulletins d'information et de modèles

Créer une expérience unifiée pour les employés grâce à son flux social, ses vidéos "say-hi", ses "shout-outs", ses évènements et ses espaces communautaires, améliorant ainsi la communication entre les équipes et les employéscommunication de projet Engagement basé sur les données: Recueillir les commentaires par le biais de sondages, d'enquêtes et d'outils avancésindicateurs de l'engagement des employés pour mesurer l'engagement

Limites de Workvivo

Parfois, un grand nombre de notifications sont affichées alors qu'elles ne sont pas importantes, ce qui encombre l'espace de travail

Les options de messagerie personnelle pour les discussions privées font défaut

Prix de Workvivo

Forfait Business: Prix personnalisé

Prix personnalisé Forfait Enterprise PLUS: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (1,900+ reviews)

4.8/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

5. Staffbase (Meilleur pour les solutions intranet pour les employés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Staffbase-Dashboard-1400x788.png Tableau de bord de Staffbase : Alternatives à Facebook Workplace /$$$img/

via Base du personnel Staffbase est une plateforme complète qui rationalise la communication et l'engagement au sein d'équipes distribuées.

Sa fonctionnalité " Mission Control " donne aux organisations les moyens de gérer les projets, coordonner les campagnes et mesurer la réussite grâce à des analyses avancées. L'une de ses fonctionnalités marquantes est sa solution intégrée d'e-mail pour les employés, qui permet des communications omnicanales.

Les meilleures fonctionnalités de Staffbase

Communication multicanal: Utilisez des outils multicanaux tels que l'e-mail, le chat et la messagerie pour communiquer avec les employés et les collègues à travers les emplacements et les rôles

Utilisez des outils multicanaux tels que l'e-mail, le chat et la messagerie pour communiquer avec les employés et les collègues à travers les emplacements et les rôles Insights pilotés par l'IA: Planifiez et analysez des campagnes avec des outils d'IA pour affiner les messages et améliorer l'engagement

Planifiez et analysez des campagnes avec des outils d'IA pour affiner les messages et améliorer l'engagement Knowledge hub: Utilisez l'intranet et l'application pour les employés afin de créer un hub centralisé pour toutes les ressources de l'entreprise

Limites de Staffbase

Manque d'organisation pour les e-mails envoyés et reçus

Manque de personnalisation et de facilité d'utilisation lors de la conception des e-mails et des modèles

Prix de Staffbase

Prix personnalisé

G2: 4.6/5 (200+ avis)

4.6/5 (200+ avis) Capterra: 4.7/5 (70+ avis)

🤝Rappel amical: Tenez compte de la taille de votre équipe et de son mode de travail lorsque vous choisissez une plateforme. Les grandes équipes bénéficient de plusieurs canaux et d'intégrations, tandis que les petites équipes préfèrent les interfaces simples et la communication directe.

6. Jive (le meilleur pour la gestion des connaissances)

via Jive Jive est un solide système de gestion des connaissances qui offre des outils de communication pilotés par l'IA. Vous pouvez créer et organiser des bases de connaissances, des wikis et des espaces collaboratifs où les informations critiques sont facilement accessibles.

Jive inclut des fonctionnalités de gamification qui aident à stimuler l'engagement en reconnaissant et en récompensant les contributions des employés. Des badges, des points et des classements peuvent être utilisés pour encourager les employés à participer à des discussions, à partager des connaissances ou à achever des tâches. De plus, son système propriétaire " Jive CoPilot " vous aide à trouver et à générer du contenu pertinent en toute simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Jive

Automatisation des tâches : Automatisez les tâches de routine comme l'acheminement des appels et la transcription des messages vocaux

: Automatisez les tâches de routine comme l'acheminement des appels et la transcription des messages vocaux Création de contenu : Créez des documents partagés et des bases de connaissances avec des fonctionnalités de collaboration en temps réel

: Créez des documents partagés et des bases de connaissances avec des fonctionnalités de collaboration en temps réel **Contenu personnalisé : utilisez la technologie " PeopleGraph " pour évaluer les intentions de recherche des utilisateurs et leur fournir un contenu hyperciblé

Limites de Jive

L'outil offre des fonctionnalités de rapports limitées pour les gestionnaires de communauté

L'identifiant de l'appelant ne fonctionne pas correctement lorsque les utilisateurs utilisent des lignes différentes ; c'est un problème pour les personnes qui gèrent plusieurs entreprises, chacune disposant d'une ligne dédiée

Prix de Jive

Tarifs personnalisés

G2: 3.8/5 (300+ commentaires)

3.8/5 (300+ commentaires) Capterra: 4/5 (40+ avis)

7. Igloo Software (Meilleur pour les solutions intranet personnalisables)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Igloo-Software-Dashboard.png Tableau de bord d'Igloo Software : Alternatives à Facebook Workplace /$$img/

via Igloo Igloo Software est un logiciel de logiciel de gestion de projet avec des fonctions d'intranet qui permet de connecter à la fois les employés du bureau et les travailleurs de première ligne. Il assiste les tableaux de bord personnalisés, l'attribution des tâches et le partage des connaissances grâce à des wikis détaillés.

Avec des outils d'analyse robustes tels que des fonctionnalités de reconnaissance et des sondages, la plateforme permet aux employés de reconnaître les réalisations des uns et des autres, de partager leurs réussites et de fournir un retour d'information. En outre, les organisations peuvent organiser des sondages et des enquêtes pour recueillir l'avis des employés, ce qui contribue à la forme de la prise de décision et à l'amélioration de la culture d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Igloo

Engagement des employés: Motiver les employés et augmenter l'engagement en célébrant les jalons, en partageant des histoires et en soulignant les moments d'inspiration

Motiver les employés et augmenter l'engagement en célébrant les jalons, en partageant des histoires et en soulignant les moments d'inspiration Organisation interactive : Construisez un diagramme interactif avec des intégrations à des annuaires tiers populaires tels que Workday et Active Directory

: Construisez un diagramme interactif avec des intégrations à des annuaires tiers populaires tels que Workday et Active Directory Suivi de l'engagement : Utilisez des tableaux de classement, des outils de gamification, des sondages et des enquêtes pour évaluer l'expérience des employés

Limites d'Igloo

Il existe également quelques limites concernant le nombre d'applications avec lesquelles il peut être intégré

Le problème de la personnalisation peut être un peu plus complexe pour les utilisateurs qui n'ont pas d'expérience en matière de CSS

Prix d'Igloo

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de l'Igloo

G2: 4.2/5 (90+ commentaires)

4.2/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

8. LumApps (Meilleur pour l'intégration avec l'environnement de travail Google)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/LumApps-Dashboard.png Tableau de bord LumApps /$$img/

via LumApps LumApps est un logiciel moderne de gestion de l'information logiciel intranet qui aide les organisations à créer des communautés parmi leurs employés. Conçu nativement sur Google Cloud, il assiste la communication descendante, entre pairs et ascendante, améliorant la collaboration et les efforts de renforcement de la culture.

Vous pouvez l'utiliser pour poser des questions, partager des posts, des évènements et des articles, et publier des actualités.

LumApps meilleures fonctionnalités

Personnalisation alimentée par l'IA: Personnalisez le contenu, trouvez du contenu pertinent et automatisez les tâches répétitives grâce à ses technologies IA intégrées telles que l'apprentissage automatique (ML) et la compréhension du langage naturel (NLU)

Personnalisez le contenu, trouvez du contenu pertinent et automatisez les tâches répétitives grâce à ses technologies IA intégrées telles que l'apprentissage automatique (ML) et la compréhension du langage naturel (NLU) Planification de la communication: Utilisez 'LumApps Campaigns' pour planifier, construire, diffuser, surveiller et améliorer les stratégies de communication interne

Utilisez 'LumApps Campaigns' pour planifier, construire, diffuser, surveiller et améliorer les stratégies de communication interne Partage de contenu: Publiez en un clic depuis Google Docs vers votre intranet et partagez les actualités de l'entreprise directement dans les environnements de travail des canaux Google

Limites de LumApps

Les analyses sont insuffisantes, en particulier pour comprendre le parcours d'un utilisateur au sein de la plateforme intranet, et il n'y a pas d'analyse des clics

L'outil a besoin de plus de fonctionnalités de personnalisation pour pouvoir stimuler davantage l'engagement

Prix de LumApps

Free

Luma Plus: 69$/mois

69$/mois Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (80+ commentaires)

4.3/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (30+ avis)

9. Environnements de travail de Google (le meilleur pour une suite de productivité complète)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Google-Workspace-Dashboard.png Tableau de bord de l'environnement de travail de Google : Alternatives à Facebook Workplace /$$img/

via Google L'environnement de travail Google propose une suite d'applications, notamment Gmail, Google Drive, Docs, Sheets et Meet. Il excelle par ses robustes capacités de partage de fichiers et ses fonctionnalités de modification en cours, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément. Son interface utilisateur intuitive et son évolutivité le rendent attrayant pour les entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Teams collaboration: Collaborez avec votre équipe en temps réel sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations **Sécurité des données : protégez vos données sensibles grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées telles que l'authentification à deux facteurs, le cryptage des données et des contrôles administratifs avancés

Recherche avancée : Intégrez Gemini de Google dans votre espace de travail pour améliorer les capacités de recherche

Limites de l'environnement de travail Google

Les utilisateurs se plaignent du manque de connexion entre les outils de l'espace de travail

Fonctionnalités hors ligne limitées ; les utilisateurs doivent paramétrer au préalable des applications telles que Docs, Sheets et Gmail pour pouvoir travailler sans connexion internet

Prix de l'environnement de travail Google

Free

Business Starter: 7,20 $/mois par utilisateur

7,20 $/mois par utilisateur Business Standard: $14.40/mois par utilisateur

$14.40/mois par utilisateur Business Plus: 21,60 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (42,600+ reviews)

4.6/5 (42,600+ reviews) Capterra: 4,7/5 (16 700+ avis)

10. Happeo (Meilleur pour les fonctionnalités de l'intranet social)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Happeo-Dashboard-1.png Tableau de bord Happeo /$$img/

via Happeo Happeo est un site virtuel d'information sur la santé application de communication d'équipe qui allie les fonctions d'un intranet à des outils de collaboration. Elle propose des canaux, des sondages interactifs et des pages et s'intègre à des plateformes tierces telles que Google Workspace et Slack.

Happeo meilleures fonctionnalités

Communication flexible: Structurez la communication interne avec des canaux flexibles, des fils, des réactions, des commentaires, des sondages et des emojis personnalisés pour garder tout le monde engagé et informé

Structurez la communication interne avec des canaux flexibles, des fils, des réactions, des commentaires, des sondages et des emojis personnalisés pour garder tout le monde engagé et informé Insights pilotés par l'IA : Utilisez son option " Recherche IA " pour obtenir des réponses, détecter les lacunes dans votre base de connaissances existante et dans l'ensemble des outils intégrés

Utilisez son option " Recherche IA " pour obtenir des réponses, détecter les lacunes dans votre base de connaissances existante et dans l'ensemble des outils intégrés Optimisation du contenu : Obtenez des informations sur le comportement des utilisateurs, la performance du contenu et les tendances de recherche pour optimiser le contenu

Limites de Happeo

Certains utilisateurs ont déclaré que l'absence d'outil de planification est un défi ; les posts sont faits en temps réel et ne peuvent pas être programmés pour être lancés à un moment précis

Les analyses sont décalées dans le temps, ce qui signifie que les informations "en temps réel" ne sont pas facilement disponibles

Prix de Happeo

Tarifs personnalisés

G2: 4.5/5 (140+ commentaires)

4.5/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

11. eXo Platform (Meilleur pour la flexibilité open-source)

via plate-forme eXo eXo Platform est une solution flexible et open-source conçue pour les organisations qui souhaitent avoir un contrôle achevé sur leur espace de travail numérique. Elle comprend des fonctionnalités telles que les flux d'actualités, les flux d'activités, les commentaires et les mentions, permettant une communication informelle mais structurée.

Les utilisateurs peuvent créer et organiser des fichiers et des dossiers et des bases de connaissances, de partager des nouvelles et de favoriser l'engagement grâce à des fonctionnalités de type médias sociaux.

eXo meilleures fonctionnalités

Distribution de contenu: Utilisez son système de gestion de contenu intégré pour créer des sites, des pages et des navigations sur différents canaux de communication

Utilisez son système de gestion de contenu intégré pour créer des sites, des pages et des navigations sur différents canaux de communication Espaces de travail personnalisés: Créez des environnements de travail personnalisés pour différentes équipes afin de faciliter la gestion des tâches, le partage des connaissances et la collaboration

Créez des environnements de travail personnalisés pour différentes équipes afin de faciliter la gestion des tâches, le partage des connaissances et la collaboration Communication en temps réel: Communiquez avec votre équipe en temps réel grâce à des discussions internes, des forums et des flux d'activité

Limites d'eXo

Les utilisateurs trouvent qu'il est difficile de paramétrer les intégrations, en particulier les petites équipes ou ceux qui n'ont pas d'expertise technique

Options de personnalisation limitées, notamment en ce qui concerne la présentation visuelle des pages

Prix d'eXo

Free

Intranet social: 3$/mois par utilisateur

3$/mois par utilisateur Lieu de travail numérique: 5$/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (90+ reviews)

4.3/5 (90+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

12. Viva Engage (Meilleur pour l'amélioration de l'expérience des employés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Viva-Engage-Dashboard.png Tableau de bord de Viva Engage /$$img/

via Microsoft Viva Engage de Microsoft est une bonne alternative au lieu de travail de Microsoft, et est conçu pour les organisations qui utilisent les applications Microsoft 365 comme Word ou Teams.

Il offre des flux personnalisés adaptés au rôle, aux intérêts et aux connexions de chaque utilisateur au sein de l'entreprise. Les employés peuvent ainsi accéder rapidement au contenu qui compte le plus pour eux, qu'il s'agisse des actualités de l'entreprise, des mises à jour de l'équipe ou des discussions liées à des sujets spécifiques. Cette approche personnalisée permet aux employés de rester informés et engagés

Les meilleures fonctionnalités de Viva Engage

Réseau: Pontles lacunes en matière de communication sur le lieu de travail avec ses fonctionnalités de réseautage social entre différentes équipes et ses canaux publics et personnels

Pontles lacunes en matière de communication sur le lieu de travail avec ses fonctionnalités de réseautage social entre différentes équipes et ses canaux publics et personnels L'engagement des dirigeants : Connectez-vous avec des leaders, affichez leurs profils et participez à des discussions, des évènements et des posts d'articles avec sa fonctionnalité 'Leadership Corner'

: Connectez-vous avec des leaders, affichez leurs profils et participez à des discussions, des évènements et des posts d'articles avec sa fonctionnalité 'Leadership Corner' Assistance alimentée par l'IA : utilisez la fonctionnalité "Copilot" pour la création de contenu et l'assistance stratégique alimentées par l'IA

Limites de Viva Engage

L'assistance complète aux invités nécessite le mode natif de Microsoft 365 pour Viva Engage, ce qui est restrictif

Les liens vers les systèmes internes qui nécessitent une authentification ou ne peuvent pas être résolus publiquement n'affichent pas d'aperçus valides

Prix de Viva Engage

Communications et communautés d'employés : 2 $/mois par utilisateur (engagement annuel)

2 $/mois par utilisateur (engagement annuel) Analyses du lieu de travail et commentaires des employés: 6 $/mois par utilisateur (engagement annuel)

6 $/mois par utilisateur (engagement annuel) Suite: 12 $/mois par utilisateur (engagement annuel)

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.2/5 (800+ avis)

13. Simpplr (Meilleur pour la communication moderne avec les employés)

via Simpplr Simpplr offre un hub centralisé pour le contenu, les ressources et les actualités de l'entreprise. Son design intuitif simplifie l'expérience utilisateur sur ses versions bureau et mobile.

Son flux d'actualités personnalisable et ses éléments de gamification renforcent l'engagement des clients. De plus, reconnue dans le Magic Quadrant de Gartner, elle inclut un assistant virtuel alimenté par l'IA pour.. communication sur le lieu de travail hybride .

Simpplr meilleures fonctionnalités

Reconnaissance des employés: Utilisez des outils tels que des sondages alimentés par l'IA, des newsletters, des annonces et des programmes de reconnaissance pour motiver les employés

Utilisez des outils tels que des sondages alimentés par l'IA, des newsletters, des annonces et des programmes de reconnaissance pour motiver les employés Analyse de l'engagement: Recueillez des analyses prescriptives pour surveiller l'engagement des employés

Recueillez des analyses prescriptives pour surveiller l'engagement des employés Récupération des données: Obtenez une réplication des données en temps quasi réel pour une récupération des données efficace et sécurisée

Limites de Simpplr

L'automatisation de la gouvernance du contenu ne permet pas de gérer les gestionnaires ou les propriétaires de sites

L'intégration avec l'application ADP présente des problèmes, comme le fait de ne pas synchroniser des informations importantes pour la segmentation de l'audience, ce qui entraîne un long processus de résolution et un retard dans le flux de travail

Prix de Simpplr

Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (300+ commentaires)

4.7/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

Rendez la gestion du travail et la communication sans effort avec ClickUp

Maintenant que nous avons exploré de nombreuses alternatives à Facebook Workplace, vous devez savoir ce qui correspond à votre flux de travail. Ces choix sont divers et offrent de nombreuses fonctionnalités pour différents besoins d'entreprise.

Cependant, si vous êtes encore confus, l'option la plus sûre est ClickUp. Cette application tout pour le travail s'intègre de manière transparente avec les outils de votre pile technologique et vous offre une suite de fonctionnalités telles que Docs, Tableaux blancs et Clips pour garder vos projets organisés et vos employés engagés. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅