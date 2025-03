Telegram vs. Whatsapp pour les entreprises : Lequel est le meilleur ?

Pour engager efficacement vos clients, vous devez être là où ils se trouvent.

Lorsque des millions de personnes dans le monde ont commencé à utiliser WhatsApp et Telegram pour leurs communications personnelles par texte, audio et vidéo, le potentiel des plateformes pour les entreprises est devenu trop important pour ne pas être exploité.

Dotées de fonctionnalités avancées, ces deux plateformes de messagerie instantanée permettent aux entreprises de personnaliser les interactions avec les clients, de s'intégrer à des outils de gestion de la relation client ou à des systèmes ERP, et d'automatiser les réponses pour une communication efficace. alors, en tant que propriétaire d'entreprise, à quelle plateforme devriez-vous vous fier ? ⚡

Dans ce blog, nous répondrons à cette question en comparant les fonctionnalités et les tarifs de WhatsApp Business et de Telegram. Nous évoquerons également un outil qui offre une solution plus complète pour répondre aux besoins de votre entreprise !

Qu'est-ce que Telegram ?

via Télégramme Lancé en 2013 par les frères Durov, Telegram est un logiciel de messagerie basé sur le cloud. Il est gratuit et peut être utilisé sur des appareils mobiles et de bureau pour partager des fichiers, des images et des vidéos.

Alors que chaque groupe Telegram peut compter jusqu'à 200 000 membres avec des conversations bidirectionnelles activées, les canaux Telegram vous permettent de partager des messages avec un nombre illimité de membres dans le cadre de conversations unidirectionnelles uniquement.

💡 Quick Insight: Les petites entreprises peuvent utiliser Telegram pour dialoguer avec leurs clients, diffuser des messages marketing et même faciliter la communication interne, surtout si elles doivent composer avec des budgets limités.

Les fonctionnalités de Telegram

Telegram offre plusieurs fonctionnalités polyvalentes qui peuvent être utilisées pour la communication professionnelle et personnelle.

1. Fonctionnalité n° 1 : messagerie instantanée

Les messages instantanés envoyés via Telegram peuvent inclure du texte, de la vidéo, de l'audio et des fichiers d'une taille maximale de 2 Go.

Si vous êtes connecté à votre compte Telegram via plusieurs appareils, tout message tapé sur un appareil sera enregistré en tant que brouillon dans le cloud. Cela vous permet d'accéder au brouillon sur un autre appareil synchronisé pour des transitions et des communications transparentes. Telegram vous permet également de supprimer des messages indépendamment du moment où ils ont été envoyés, ce qui renforce la confidentialité et la sécurité.

2. Fonctionnalité n° 2 : Groupes et canaux

Dans Telegram, vous pouvez créer des groupes et des canaux pour communiquer facilement avec plusieurs utilisateurs. Un groupe peut assister jusqu'à 200 000 utilisateurs et peut être public ou privé. Un groupe privé n'est accessible que sur invitation, tandis que les groupes publics peuvent être facilement repérés à l'aide de la fonction de recherche.

Les Messages, quant à eux, sont utilisés pour diffuser des messages à un public plus large. Seuls le propriétaire du canal et les administrateurs sont autorisés à publier des messages sur les canaux. D'autres personnes peuvent lire, commenter et réagir à un message. Si vous gérez un canal sur Telegram, vous pouvez obtenir des informations sur des aspects tels que la croissance du nombre d'utilisateurs, le nombre d'interactions et l'engagement des clients.

💡 Quick Insight: Les entreprises peuvent utiliser les groupes pour la collaboration, l'assistance client, le partage de fichiers et la création de communautés. Les canaux sont utiles pour les publicités marketing, les annonces et le partage de nouvelles exclusives ou de mises à jour.

3. Fonctionnalité #3 : Vidéos et visioconférences

Les utilisateurs de Telegram peuvent lancer des visioconférences ou des appels vocaux avec d'autres membres dans le cadre de discussions privées ou de groupe.

via Télégramme Vous pouvez partager votre écran, mettre les autres membres en sourdine et enregistrer vos appels si nécessaire. Avec les chaînes, vous pouvez également lancer un flux en direct pour accueillir des démonstrations de produits, des AMA ou d'autres évènements à petite échelle pour engager votre audience.

4. Fonctionnalité n° 4 : Bots

Telegram permet aux développeurs tiers de construire et de déployer des bots pour effectuer diverses tâches au sein de la plateforme, telles que l'automatisation des réponses et des invitations, l'acceptation des paiements, etc. en utilisant des commandes personnalisées.

via WhatsApp WhatsApp est une application de messagerie sécurisée appartenant à Meta IA qui est utilisée par des personnes à travers le monde pour rester connectées à leurs réseaux personnels et professionnels. L'application fournit un moyen fiable de se connecter via des textes, des appels vocaux et des visioconférences.

C'est précisément la raison pour laquelle WhatsApp a étendu ses services aux entreprises via deux produits clés :

La plateforme WhatsApp Business pour les moyennes et grandes entreprises

L'application WhatsApp Business pour les petites entreprises

Nous y reviendrons plus tard. Tout d'abord, explorons quelques-unes des fonctionnalités proposées par WhatsApp.

1. Fonctionnalité n° 1 : la messagerie texte

via WhatsApp Vous pouvez utiliser WhatsApp pour envoyer des messages instantanés à toute personne utilisant l'application. L'application est gratuite pour un usage personnel et ne nécessite qu'une connexion internet stable.

L'application de messagerie vous permet de passer des appels vidéo et vocaux, ainsi que d'envoyer des notes vocales pour une communication effacée. Tous les appels et les textes sont sécurisés par un cryptage de bout en bout, de sorte que seuls l'expéditeur et le destinataire d'un message peuvent le lire ou l'écouter.

💡Pro Tip: Using a pre-approved modèle de plan de communication pré-approuvé garantit que les messages de votre entreprise sont cohérents, professionnels et conformes aux politiques et réglementations en vigueur.

2. Fonctionnalité n° 2 : Discussions de groupe

WhatsApp vous permet de créer des discussions de groupe réunissant jusqu'à 1 024 participants à la fois. Les groupes sont contrôlés par des administrateurs qui peuvent décider d'autoriser les discussions bilatérales ou de limiter les messages à certaines personnes. Les groupes permettent le partage de médias, de liens et de documents d'une taille maximale de 2 Go.

Lors du partage d'informations sensibles, il est possible d'utiliser les "Messages disparus", qui disparaissent au bout d'un certain temps.

3. Fonctionnalité n° 3 : Plateforme WhatsApp Business

La plateforme WhatsApp Business est personnalisée pour les moyennes et grandes entreprises afin d'interagir avec les clients et de stimuler la croissance de l'entreprise. Elle utilise l'API WhatsApp Business pour s'intégrer à vos applications d'entreprise existantes et automatiser les flux de travail afin d'offrir une expérience client améliorée.

Facilitez la communication vidéo asynchrone avec ClickUp Clips

Les Clips peuvent être utilisés pour enregistrer et expliquer des flux de travail complexes aux membres de l'équipe, aux clients et aux nouveaux employés, éliminant ainsi le besoin d'un logiciel de partage d'écran supplémentaire dans votre pile technologique. Tous les clips sont sauvegardés dans le "Hub Clips" pour une consultation rapide et facile.

Le plus beau, c'est que vous pouvez partager un Clip avec les membres de votre équipe en utilisant un lien public ou en leur envoyant le fichier téléchargé. C'est comme ça qu'on fait une communication asynchrone plus flexible ?

💡Pro Tip: ClickUp Brain peut transcrire n'importe quel Clip, ce qui facilite l'emplacement d'informations spécifiques. Vous pouvez scanner les différents horodatages de la transcription et copier des bribes de n'importe quel endroit de la vidéo à des fins de référence rapide ou de documentation.

Vous souhaitez obtenir des commentaires des parties prenantes sur les éléments de conception ou l'affectation du budget d'une campagne ?

Au lieu d'envoyer des messages distincts, utilisez Commentaires d'affectation de ClickUp .

Utilisez ClickUp Assigned Comments pour créer des éléments d'action à partir des commentaires et des tâches

Il s'agit d'un excellent outil de communication sur le lieu de travail pour avertir les membres de l'équipe lorsqu'une action est requise de leur part.

Les commentaires qui vous sont attribués sont organisés en un seul endroit afin que vous puissiez les localiser facilement. Terminé, vous pouvez résoudre l'élément d'action dans le commentaire lui-même sans aucun problème.

Pourquoi ClickUp est le choix le plus judicieux en matière de collaboration d'entreprise

WhatsApp et Telegram ont tous deux des atouts uniques. Telegram se distingue par ses canaux publics, la synchronisation transparente des appareils et le stockage cloud. Pour le chiffrement de bout en bout et les fonctionnalités spécifiques aux entreprises, WhatsApp est préférable.

Cependant, les deux plateformes manquent de fonctionnalités de suivi des tâches, d'assistance organisationnelle et d'automatisation basée sur l'IA.

Si vous souhaitez doter votre entreprise d'outils de communication complets, ClickUp est votre meilleur pari. Il va au-delà d'un simple outil de communication et offre un espace de travail tout-en-un où les équipes peuvent non seulement collaborer, mais aussi gérer les tâches, améliorer la gestion de la relation client et tirer parti de l'IA pour travailler plus intelligemment. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez ce qui en fait le choix le plus judicieux pour une communication et un engagement efficaces au sein de l'entreprise.