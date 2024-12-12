Comment utiliser efficacement les échelles d'évaluation des sondages ?

Que vous le sachiez ou non, vous rencontrez probablement des échelles d'évaluation des sondages plus souvent que votre café du matin.

Pensez-y. Vous terminez un trajet Uber pour rentrer chez vous ? Vous êtes accueilli par une échelle d'évaluation à 5 étoiles pour juger des compétences du chauffeur.

Ou que diriez-vous d'évaluer la livraison d'un repas ? Même le cabinet de votre médecin peut se faufiler dans un sondage d'évaluation de nos jours.

Mais pourquoi cette obsession pour les échelles d'évaluation ?

Tout d'abord, les échelles d'évaluation des sondages sont universelles. Il n'est pas nécessaire de définir chaque paramètre ou de s'inquiéter des barrières linguistiques.

Les nombres parlent d'eux-mêmes, ce qui rend les données faciles à interpréter, à comparer et - soyons réalistes - beaucoup plus rapides à calculer.

À faire un nombre sur une expérience, est-ce que cela donne une image complète ? Comprenons pourquoi les sondages à échelle d'évaluation sont si populaires et comment vous pouvez les utiliser efficacement.

Pourquoi utiliser des échelles d'évaluation dans les sondages ?

Au cœur de tout sondage se trouve la quête de trois pépites d'or : la satisfaction client, le Net Promoter Score (NPS) et le Customer Effort Score (CES).

Alors pourquoi des échelles d'évaluation ?

Disons-le d'emblée : plus de 28 millions de personnes utilisent Uber chaque jour.

Imaginez qu'Uber demande à chaque passager de taper un mini-essai sur son expérience de voyage. Ce n'est pas le cas !

Le sondage à échelle d'évaluation permet de gagner du temps et de faciliter l'évaluation rapide de la course par les personnes interrogées.

Les échelles d'évaluation sont un rêve pour la collecte de données. Elles permettent des réponses rapides, ce qui les rend idéales pour les études à grande échelle et pour les personnes interrogées en déplacement.

Généralement, les personnes interrogées dans le cadre d'un sondage choisissent des options qui se situent entre deux intervalles extrêmes, comme "excellent" et "terrible", ce qui fait de ces échelles le nec plus ultra des questions à choix multiples.

Plus important encore, elles vous permettent de quantifier l'inquantifiable.

Mesurer quelque chose d'aussi abstrait que la "satisfaction" ou la "perception" devient possible avec une échelle d'évaluation bien conçue.

Elles nous aident à convertir les sentiments et les expériences en données - des données faciles à comparer entre les personnes interrogées et parfaites pour suivre les tendances dans le temps.

Types courants d'échelles d'évaluation pour les sondages

1. Échelle de Likert

L'échelle de Likert est un outil de choix pour mesurer les opinions, les attitudes et les motivations, avec des options allant d'un extrême à l'autre, plus un choix neutre pratique au milieu.

💡 Mon travail : Les personnes interrogées choisissent parmi des options telles que "tout à fait d'accord", "d'accord", "neutre", "pas d'accord" et "pas du tout d'accord

🧾 Points d'échelle : Généralement, cinq ou sept options

✅ Point neutre : Une option intermédiaire pour ceux qui ne se sentent ni dans un sens ni dans l'autre

📌 Exemple : "Je trouve les échelles d'évaluation passionnantes" Les personnes interrogées peuvent attribuer une évaluation allant de "tout à fait d'accord" à "pas du tout d'accord" pour exprimer leurs sentiments

Modèle d'échelle de Likert ClickUp

Si vous êtes prêt à vous lancer dans le monde des échelles de Likert, ClickUp est un excellent point de départ. Modèle d'échelle de Likert de ClickUp est conçu pour tout le monde, des débutants aux professionnels chevronnés, et est entièrement personnalisable pour répondre à tous vos besoins en matière de sondages.

Modèle ClickUp d'échelle de Likert pour débutants

Le plus beau ? Dites adieu au processus fastidieux de rédaction, de conception et d'analyse de sondages à partir de zéro.

Avec ce modèle, vous pouvez rapidement créer des formulaires de sondage personnalisés, les distribuer et recueillir des informations en un seul endroit.

Plus important encore, il fournit des réponses simples à des questions complexes grâce à des échelles faciles à interpréter.

En recueillant des données significatives auprès des clients ou des employés, ce modèle vous aide à identifier les tendances et les modèles.

2. Échelle d'évaluation numérique

Il s'agit d'une échelle simple, sans fioritures, dans laquelle les personnes interrogées choisissent un nombre de 0 à 10 pour représenter leur niveau de douleur, de satisfaction ou toute autre quantité mesurable.

💡 Mon travail : Les participants choisissent un nombre, 0 signifiant "pas du tout" et 10 signifiant "le maximum absolu"

🧾 Points d'échelle : Généralement de 0 à 10, bien que les intervalles puissent varier

✅ Point neutre : Il n'y a pas de point médian strict, mais 5 est souvent considéré comme un choix neutre

📌 Exemple : "Sur une échelle de 0 à 10, quelle est l'intensité de votre douleur ?" Un sondage comportant cette question permet aux patients de quantifier leur expérience en mentionnant numériquement à quel point ils ont mal actuellement.

3. Échelle d'évaluation par étoiles

L'échelle d'évaluation par étoiles utilise 1 à 5 étoiles pour indiquer les niveaux de satisfaction. Elle est souvent associée aux avis des clients et aux commentaires sur les services ou les produits.

💡 Mon travail : Les personnes interrogées sélectionnent un nombre d'étoiles, une étoile signifiant "médiocre" et cinq étoiles signifiant "excellent

🧾 Échelle de points : Généralement, un système à cinq étoiles

✅ Point neutre : Le point médian, généralement trois étoiles, implique une expérience "moyenne"

📌 Exemple : "Évaluez votre récent séjour à l'hôtel !" Les invités choisissent de une à cinq étoiles pour résumer leur séjour

4. Échelle sémantique différentielle

L'échelle sémantique différentielle permet aux gens d'évaluer leurs sentiments ou attitudes à l'égard d'un concept sur une échelle entre deux adjectifs opposés, comme "heureux-malheureux" ou "fiable-indigne de confiance"

💡 Mon travail : Les personnes interrogées choisissent un point entre deux adjectifs polaires pour exprimer leur sentiment

🧾 Echelle de points : Habituellement cinq ou sept points

✅ Point neutre : Le point central représente une position équilibrée ou neutre

📌 Exemple : "Comment décririez-vous ce nouveau produit ?" Les personnes interrogées l'évaluent entre " innovant " et " dépassé ", offrant ainsi un aperçu de la perception du public

5. Case à cocher et échelles à choix multiples

Les cases à cocher permettent aux personnes interrogées de sélectionner plusieurs options, tandis que les questions à choix multiples les limitent à une seule. Ces échelles fonctionnent bien pour recueillir des préférences et des réponses rapides.

💡 Mon travail :

Case à cocher : Permet des sélections multiples à partir d'une liste

: Permet des sélections multiples à partir d'une liste Choix multiples : Limite les réponses à un seul choix : Limite les réponses à un seul choix

🧾 Points d'échelle : Varie en fonction de la question et des choix proposés

Points neutres : Non applicable pour ces échelles

📌 Exemple :

Case à cocher : " Quelles sont les fonctionnalités que vous faites ? " (Sélectionnez tout ce qui s'applique)

: " Quelles sont les fonctionnalités que vous faites ? " (Sélectionnez tout ce qui s'applique) Multiples choix : " Quelle est la fonctionnalité que vous faites le plus souvent ? " (Sélectionnez-en une seule)

Utilisez les échelles d'évaluation des sondages pour obtenir les données dont vous avez besoin

Que vous cherchiez à comprendre la satisfaction de vos clients, à suivre l'engagement de vos employés ou simplement à savoir comment les gens perçoivent votre marque, ces étapes vous aideront à concevoir des sondages qui vous fourniront les informations exactes que vous recherchez.

Étape 1 : Élaborer des questions de sondage avec des échelles d'évaluation

1. Définir les objets

Chaque option d'une question de sondage à échelle d'évaluation doit être clairement définie afin d'éviter les moments "Attendez... qu'est-ce que ça veut dire ?". L'impartialité est la clé - définir vos objectifs permet de s'assurer que chaque réponse reflète véritablement les sentiments ou les opinions des personnes interrogées.

C'est ici que Objectifs ClickUp est très utile.

suivez la progression de vos objectifs avec ClickUp Objectifs_

Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez paramétrer des objectifs mesurables de haute qualité et les décomposer en cibles plus petites.

Il vous suffit de vous rendre dans la section "Objectifs" de ClickUp, de cliquer sur "Nouvel objectif" et de commencer à paramétrer ces cibles. Une fois chaque objectif défini, vous disposerez d'une base solide pour élaborer les questions de votre sondage.

Vous souhaitez suivre la satisfaction de vos clients ou la fidélité à votre marque ? Définissez-les ici et laissez ClickUp s'occuper du reste.

2. Choisir la bonne échelle d'évaluation

Choisissez ensuite une échelle conforme aux objets de votre sondage, qu'il s'agisse d'une échelle de Likert, d'une échelle d'évaluation numérique ou d'une échelle comparative.

Veillez à ce que chaque extrémité de l'échelle soit effacée : le chiffre 1 correspond à l'évaluation la plus basse et le nombre le plus élevé à l'évaluation la plus élevée.

Pour les concepteurs de sondages, Documents ClickUp facilite la création de ces sondages en permettant à votre équipe de collaborer et de modifier les questions en temps réel.

laissez des commentaires, assignez des tâches et fournissez un feedback directement pour les échelles d'évaluation de vos sondages avec ClickUp Docs_

ClickUp Docs offre plusieurs fonctionnalités utiles :

Élaborer des questions en collaboration avec des collègues grâce à la modification en cours

Utiliser la mise en forme de texte riche pour une apparence soignée

Collaborez en ajoutant des commentaires et en assignant des tâches pour que tout le monde reste sur la bonne voie

Lire aussi: Des exemples de feedbacks efficaces pour les employés afin de fournir des commentaires objectifs et de stimuler le moral des troupes

3. Rédiger des questions claires

Les questions doivent être directes, simples et faciles à comprendre pour les personnes interrogées.

Des questions trop complexes peuvent être source de confusion et nuire au taux de réponse.

ClickUp IA peut vous sauver la mise dans ce cas.

Avec ClickUp Brain vous pouvez générer des questions de sondage personnalisées en fonction de votre objectif et de votre public.

générer des questions personnalisées pour les échelles d'évaluation de vos sondages avec ClickUp Brain_

Fournissez les détails essentiels - but, cible et objets clés - et laissez le fournisseur de sondages IA s'assurer que chaque question est conçue pour recueillir des données précieuses et exploitables.

💡 Conseil professionnel : Évitez les questions à double entrée. Contentez-vous de poser des questions sur un seul sujet à la fois, comme "Comment évaluez-vous la qualité de notre produit ?" plutôt que "Comment évaluez-vous la qualité et le prix de notre produit ?" Veillez à ce que vos options de réponse soient claires afin que les personnes puissent facilement faire le choix qui correspond à leur point de vue.

Étape 2 : Collecte des réponses au sondage

1. Pilotez votre sondage

L'enquête pilote est un test qui vous permet de détecter les éventuels problèmes avant de lancer l'intégralité du sondage.

Cet essai initial permet de s'assurer que vos questions sont pertinentes, claires et gratuites. Il est donc judicieux de tester l'enquête auprès de quelques dizaines de répondants qui reflètent votre cible.

Recueillez leurs commentaires, notez les points d'hésitation et gardez une trace des informations recueillies en utilisant la fonction Les tâches ClickUp fonctionnalité.

recueillez et gérez le retour d'information des échelles d'évaluation de vos sondages avec ClickUp Tasks_

ClickUp simplifie le suivi de ces résultats grâce à des outils tels que les checklists, les champs personnalisés et les options d'action en bloc permettant de gérer simultanément plusieurs éléments de feedback. Vous aurez des surprises lors de la phase pilote, et non lors du déploiement complet.

2. Utiliser des formulaires pour collecter des données

L'internet facilite la collecte des sondages et Formulaires ClickUp va plus loin en vous permettant de créer des formulaires structurés et visuellement attrayants en quelques minutes.

créez facilement des échelles d'évaluation de sondage d'aspect professionnel avec ClickUp Forms_

Avec un intervalle de types de champs, du texte aux cases à cocher, en passant par les menus déroulants, les dates et les évaluations, ClickUp Forms vous permet de capturer tous les détails dont vous avez besoin sans submerger les répondants.

De plus, chaque réponse au formulaire peut être transformée directement en tâche, ce qui vous permet d'agir dès que les réponses arrivent.

A lire aussi: Des formulaires plus intelligents alimentés par la logique conditionnelle assistent vos flux de travail les plus complexes

3. Paramétrer des rappels automatisés

Il est fréquent que les e-mails de sondage passent inaperçus.

Parfois, les répondants oublient, ou peut-être n'ont-ils même pas ouvert votre e-mail. Automatisations ClickUp est parfait pour paramétrer ces rappels amicaux qui incitent les répondants à revenir au sondage.

automatisez votre flux de travail et augmentez votre productivité avec ClickUp Automation_

Les rappels automatisés vous libèrent de la tâche répétitive des suivis et garantissent des taux d'achèvement plus élevés sans effort manuel supplémentaire.

🧠 Le saviez-vous : Les formulaires de sondage sont la pierre angulaire de la collecte de données depuis des siècles ? En chine ancienne , des recensements ont été effectués dès 2 000 ans avant notre ère pour recueillir des données sur la population. À la même époque, en 1086 après J.-C., le Domesday Book a été commandé en Angleterre, consignant de nombreuses informations sur les terres et les ressources.

Lire aussi: Questions de sondage sur les évènements (exemples et modèles)

4. Impliquer les répondants

L'engagement des personnes interrogées est la clé d'un taux de réponse élevé aux sondages.

Voici quelques méthodes éprouvées pour stimuler la participation :

Expliquez l'objectif : Expliquez aux personnes interrogées pourquoi leurs commentaires sont importants, qu'il s'agisse d'un meilleur service, de nouvelles fonctionnalités ou d'une expérience plus personnalisée

: Expliquez aux personnes interrogées pourquoi leurs commentaires sont importants, qu'il s'agisse d'un meilleur service, de nouvelles fonctionnalités ou d'une expérience plus personnalisée Choisissez le bon support : Facilitez la tâche des personnes interrogées en choisissant la forme de sondage qu'elles préfèrent, qu'il s'agisse d'un e-mail, d'un texte ou d'un sondage in-app

: Facilitez la tâche des personnes interrogées en choisissant la forme de sondage qu'elles préfèrent, qu'il s'agisse d'un e-mail, d'un texte ou d'un sondage in-app Restez bref : Les recherches suggèrent qu'un sondage de moins de cinq minutes donne les meilleurs résultats. Les sondages plus longs risquent de provoquer de la frustration ou du désengagement

: Les recherches suggèrent qu'un sondage de moins de cinq minutes donne les meilleurs résultats. Les sondages plus longs risquent de provoquer de la frustration ou du désengagement Utilisez des questions fermées : Les questions ouvertes sont excellentes mais demandent plus d'efforts. Les questions ouvertes sont excellentes mais demandent plus d'efforts. Il est préférable de s'en tenir aux questions fermées pour que les réponses soient cohérentes et rapides

: Les questions ouvertes sont excellentes mais demandent plus d'efforts. Les questions ouvertes sont excellentes mais demandent plus d'efforts. Il est préférable de s'en tenir aux questions fermées pour que les réponses soient cohérentes et rapides Utilisez un langage simple : Évitez le jargon et utilisez un langage clair afin que les personnes interrogées ne se perdent pas dans les méandres de la compréhension des questions

: Évitez le jargon et utilisez un langage clair afin que les personnes interrogées ne se perdent pas dans les méandres de la compréhension des questions Ciblez judicieusement votre public : Personnalisez le sondage en fonction des caractéristiques démographiques, car un public bien adapté peut fournir les informations les plus précieuses

: Personnalisez le sondage en fonction des caractéristiques démographiques, car un public bien adapté peut fournir les informations les plus précieuses **Envoyez vos sondages au bon moment : Tout est dans le choix du moment : essayez d'envoyer votre sondage dans les 24 heures qui suivent une action pertinente afin que le retour d'information soit précis et récent

5. Modèle de formulaire de ClickUp

Pour organiser votre processus, Le modèle de formulaire de ClickUp est un point de départ intuitif et personnalisable.

Modèle de formulaire de ClickUp

Grâce à diverses options de champs (texte, menus déroulants, cases à cocher et évaluations), vous pouvez personnaliser chaque question en fonction des différents types de données afin d'obtenir des réponses plus précises.

Les réponses peuvent générer automatiquement des tâches, ce qui vous permet d'organiser le retour d'information et de prendre des mesures immédiatement.

Qu'il s'agisse d'un sondage sur la satisfaction de la clientèle ou d'une collecte de commentaires sur un produit, les modèles de ClickUp, tels que le modèle Modèle de sondage ClickUp pour les commentaires sur les produits et Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle offrent des structures prêtes à l'emploi pour recueillir rapidement des informations.

Ces modèles vous permettent de comprendre les préférences des clients, d'identifier les domaines d'amélioration et de garder les commentaires des clients organisés.

Étape 3 : Analyse des données du sondage

1. Examiner les réponses

L'analyse des données d'un sondage peut être aussi simple qu'un simple tableau croisé - organiser les réponses en lignes et en colonnes pour trouver des modèles - ou aussi complexe que des méthodes statistiques pour tester l'importance des résultats.

Mais il n'est pas nécessaire d'y réfléchir à deux fois lorsque vous utilisez le logiciel Tableaux de bord ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Dashboard-Image.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour visualiser et analyser les données de l'échelle d'évaluation de votre sondage_

Grâce à cet outil centralisé, vous pouvez suivre la progression en temps réel, contrôler la satisfaction des clients et tester de nouvelles fonctionnalités.

Les tableaux de bord de ClickUp facilitent la visualisation des données de vos sondages en un coup d'œil, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte le plus, sans avoir à vous soucier des détails.

2. Identifier les tendances et les idées

Voici maintenant la partie la plus amusante (et sans doute la plus importante) : découvrir les tendances et les idées.

Les tableaux de bord ClickUp facilitent la visualisation des indicateurs clés tels que la progression de l'équipe, le temps suivi et la performance du projet.

Personnalisez votre tableau de bord avec des cartes qui affichent des données essentielles, telles que le nombre total de tâches ou les performances par assigné, afin de repérer immédiatement les tendances.

personnalisez les tableaux de bord pour suivre les indicateurs clés et identifier les tendances

Vous pouvez également suivre les interactions avec les clients, repérer les risques potentiels, analyser les segments de clientèle et même prévoir le chiffre d'affaires à partir des données des sondages.

N'oubliez pas : L'histoire est dans les détails.

3. Collaborez avec votre équipe

Une fois que vous avez identifié les idées clés, il est temps de les partager avec votre équipe et de réfléchir à des améliorations.

ClickUp facilite la collaboration grâce à ClickUp Discuter et Attribuer des commentaires vous permet de discuter d'idées directement dans les tâches, les documents ou les listes.

partagez les mises à jour de l'échelle d'évaluation des sondages et collaborez en temps réel avec ClickUp Chat_

Ouvrez une discussion dans n'importe quel projet pour des discussions et des prises de décision en temps réel afin de rester sur la même page sans avoir à activer/désactiver les applications.

💡 Conseil professionnel : Pour un coup de pouce supplémentaire, ClickUp Brain, l'excellent assistant IA de la plateforme, peut analyser les données, résumer les idées et même recommander les prochaines étapes.

4. Créer des tâches exploitables

Le meilleur de ClickUp ?

Vous pouvez transformer n'importe quoi - discussions, commentaires, et même notes sur le tableau blanc - en tâches traçables en un seul clic.

améliorez la collaboration au sein de l'équipe avec les @mentions de ClickUp_

Utilisez les @mentions pour étiqueter vos coéquipiers directement dans les tâches ou les mentions, afin que chacun sache qui est responsable de quoi.

La fonction Attribuer des commentaires de ClickUp transforme les commentaires en tâches, de sorte que les discussions se transforment en éléments d'action clairs avec une propriété définie.

Avec ClickUp, il n'y a pas de délais non respectés.

Modèle de plan d'action pour les sondages d'engagement de ClickUp

Pour que les données des sondages travaillent vraiment pour vous, Modèle de plan d'action pour les sondages d'engagement de ClickUp est l'étape suivante idéale que vous pouvez essayer.

Modèle de plan d'action pour le sondage d'engagement de ClickUp

Après avoir recueilli tous ces précieux commentaires, ce modèle permet de transformer les idées en actions en se concentrant sur les facteurs clés de l'engagement et en mettant en œuvre des changements qui ont un impact.

En outre, il vous permet de hiérarchiser les tâches, de fixer des objectifs clairs et d'attribuer des comptes afin que les améliorations se concrétisent (et ne se perdent pas dans la masse).

Avec ClickUp, transformer le feedback en résultats réels et tangibles devient un processus simple et organisé.

Bonnes pratiques pour l'utilisation des échelles d'évaluation

Les échelles d'évaluation peuvent changer la donne en matière de collecte de commentaires, à condition qu'elles soient bien terminées.

Pour tirer le meilleur parti de vos données, quelques bonnes pratiques simples peuvent s'avérer très utiles :

Définir clairement chaque option : Veillez à ce que chaque option de l'échelle d'évaluation soit spécifique et facile à comprendre, en évitant les formulations vagues qui pourraient donner lieu à des interprétations erronées

: Veillez à ce que chaque option de l'échelle d'évaluation soit spécifique et facile à comprendre, en évitant les formulations vagues qui pourraient donner lieu à des interprétations erronées Éviter les préjugés : Les questions doivent rester neutres et éviter les formulations tendancieuses afin que les réponses reflètent fidèlement les opinions réelles des personnes interrogées

: Les questions doivent rester neutres et éviter les formulations tendancieuses afin que les réponses reflètent fidèlement les opinions réelles des personnes interrogées Rendez-le visuellement accessible : La conception de l'échelle doit être simple et facile à parcourir afin que les personnes interrogées puissent rapidement la comprendre et l'utiliser

: La conception de l'échelle doit être simple et facile à parcourir afin que les personnes interrogées puissent rapidement la comprendre et l'utiliser Incorporez la première question dans les e-mails : Pour les sondages par e-mail, l'intégration de la première question dans le corps de l'e-mail peut stimuler l'engagement et augmenter les taux de réponse dès le début

: Pour les sondages par e-mail, l'intégration de la première question dans le corps de l'e-mail peut stimuler l'engagement et augmenter les taux de réponse dès le début Pensez au timing et aux déclencheurs : Programmez les sondages aux moments les plus pertinents afin de capter l'attention des répondants lorsqu'ils sont le plus susceptibles de s'engager et de fournir un retour d'information honnête

Optimisez l'évaluation de vos sondages avec ClickUp

Le monde est occupé à tout évaluer, jour après jour.

Si vos produits et services jouent un rôle majeur dans l'obtention de ces évaluations 5 étoiles tant convoitées, la conception des échelles d'évaluation de vos sondages a un impact étonnamment important sur la psychologie des clients.

Un sondage clair et bien organisé, avec des échelles d'évaluation structurées, peut faire toute la différence, en permettant aux participants de répondre plus facilement et aux analystes de recueillir des informations.

Grâce à l'intervalle de fonctionnalités de ClickUp - depuis les formulaires personnalisés et les tableaux de bord exploitables jusqu'aux insights alimentés par l'IA et aux outils de collaboration d'équipe - créer des sondages qui capturent vraiment le sentiment des clients est un jeu d'enfant.

Vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de sondages ? Inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !