Comment utiliser ChatGPT pour le copywriting

"La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse", disait Albert Einstein. Pour les rédacteurs, la créativité est ce qui transforme les mots en magie. Mais que se passerait-il si vous disposiez d'un outil capable de rendre votre écriture plus rapide, plus pointue et plus passionnante ?

Voici ChatGPT-un outil IA pour accélérer la recherche, peaufiner vos brouillons et générer des idées de contenu. ✨

Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir ChatGPT, d'entrer les détails de votre projet et voilà ! Instantanément, vous disposez d'un ensemble de paramètres créatifs et d'idées innovantes à portée de main.

Avec ChatGPT, le copywriting n'est plus un travail solitaire. Il peut être votre partenaire créatif pour générer des idées, comprendre votre cible et créer un contenu attrayant, le tout en quelques secondes. Ainsi, que vous ayez besoin d'un titre accrocheur, d'un texte publicitaire ou d'une équipe commerciale soignée, ChatGPT est là pour vous assister lorsque votre créativité s'épuise.

Prêt à voir ce que la créativité alimentée par l'IA peut faire pour vous ? C'est parti ! 🤖

Comprendre le ChatGPT pour le Copywriting

Grâce à l'intelligence artificielle, le copywriting a connu une transformation à 360 degrés, ouvrant de nouvelles possibilités aux rédacteurs. Au lieu de s'enliser dans les aspects techniques de la création de contenu, les rédacteurs peuvent désormais se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir.. la créativité et l'établissement de connexions .

À mesure que l'IA fait le gros du travail, les rédacteurs ont plus de temps pour peaufiner leur travail, explorer de nouvelles idées et faire en sorte que le contenu se démarque. Cela signifie plus d'espace pour expérimenter des angles uniques, explorer des tendances fraîches et créer un contenu plus personnel et engageant.

Grâce à l'IA, les rédacteurs peuvent travailler plus intelligemment, et non plus durement. Considérez ChatGPT comme un mélange de créativité et de technologie qui rend la rédaction plus puissante et plus dynamique.

Comme beaucoup d'autres outils modernes basés sur l'IA, ChatGPT fonctionne comme un grand modèle de langage (LLM). Il est formé sur des ensembles de données massifs, décomposant les invitations en jetons pour analyser le contexte et l'intention. En fait, Open IA affirme que ChatGPT a été entraîné sur 300 milliards de mots provenant de différents blogs, sites Web, et plus encore !

Lorsque vous saisissez une invite, ChatGPT génère une réponse en utilisant les modèles qu'il a appris à partir de ses données d'entraînement.

Par exemple, si vous demandez "Quel est le bon slogan pour vendre des croissants ? ChatGPT analyse le contexte et génère une réponse telle que "Ensoleillez votre matinée avec des croissants fraîchement sortis du four !" Cet alignement se produit parce que ChatGPT a appris à partir d'un vaste intervalle de modèles de langage pour produire des résultats pertinents et naturels.

👀 Dis you know? ChatGPT a acquis 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours après son lancement. Et après deux mois, ses utilisateurs actifs ont atteint les 100 millions !

Avantages de l'utilisation de ChatGPT pour le copywriting

Voyons maintenant comment ChatGPT et d'autres outils de Outils d'IA aident à la rédaction de textes publicitaires :

Gain de temps: ChatGPT peut faire gagner du temps en prenant en charge des tâches telles que le brainstorming, la rédaction, l'ébauche de contenu et la recherche. Avec des délais d'exécution plus rapides, vous pouvez prendre plus de clients, c'est-à-dire faire évoluer votre entreprise ou agence de freelance

ChatGPT peut faire gagner du temps en prenant en charge des tâches telles que le brainstorming, la rédaction, l'ébauche de contenu et la recherche. Avec des délais d'exécution plus rapides, vous pouvez prendre plus de clients, c'est-à-dire faire évoluer votre entreprise ou agence de freelance **Le coût d'utilisation de ChatGPT (version originale) est nul. Oui, c'est vrai! Sans dépenser un $$a, vous pouvez l'utiliser pour créer n'importe quel formulaire et type de contenu captivant à l'échelle. En d'autres termes, plus de contenu, plus d'efficacité et plus de créativité, le tout sans frais

Surmonter le bloc de l'écrivain: Chaque écrivain connaît la difficulté de regarder une page blanche, en attendant des idées qui ne viennent pas. Au bout d'un certain temps, on peut avoir l'impression d'avoir épuisé toutes les bonnes idées. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour trouver l'inspiration

Chaque écrivain connaît la difficulté de regarder une page blanche, en attendant des idées qui ne viennent pas. Au bout d'un certain temps, on peut avoir l'impression d'avoir épuisé toutes les bonnes idées. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour trouver l'inspiration Personnalisation du contenu: ChatGPT aide à personnaliser le contenu pour des publics spécifiques en comprenant ce qu'ils aiment et en adaptant le message à leurs besoins. Il peut créer des textes qui établissent une connexion émotionnelle avec des clients potentiels, que ce soit pour des e-mails, des médias sociaux ou des sites Web

ChatGPT aide à personnaliser le contenu pour des publics spécifiques en comprenant ce qu'ils aiment et en adaptant le message à leurs besoins. Il peut créer des textes qui établissent une connexion émotionnelle avec des clients potentiels, que ce soit pour des e-mails, des médias sociaux ou des sites Web La polyvalence des formats, des styles et des tons: ChatGPT passe facilement d'un format à l'autre, qu'il s'agisse de descriptions de produits, d'articles de blog, de marketing par e-mail ou de contenu de médias sociaux, et adapte son ton et son style au contexte, qu'il soit professionnel, décontracté ou amical

Voici un exemple de la façon dont ChatGPT peut répondre :

via ChatGPT

Oui, c'est aussi simple que ça ! 🎉

Ce sont là quelques-uns des avantages de ChatGPT. Examinons rapidement quelques exemples pour vous aider à comprendre ses cas d'utilisation en détail.

En copywriting, la puissance de ChatGPT réside dans la façon dont vous rédigez les invitations, instructions . Plus votre invite est précise, meilleur sera le résultat.

Voici à quoi ressemblent l'entrée et la sortie d'une invite, instructions normales :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-2024-11-29-at-3.29.31 PM.png Comment utiliser ChatGPT pour la rédaction : Exemple d'invite, instructions simples /$$$img/

le site de ChatGPT_ est en anglais

Reprenons le même exemple et créons une invite plus complexe. Voici l'entrée et la sortie :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Screenshot-2024-11-29-at-3.36.43 PM.png Comment utiliser ChatGPT pour le copywriting : Exemple détaillé d'invite, instructions /$$img/

_via ChatGPT

À faire la différence dans le résultat ? C'est là toute la puissance des bonnes invitations ChatGPT. Maintenant, explorons comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour le copywriting afin d'obtenir un contenu pertinent et de haute qualité.

1. Messages sur les médias sociaux

Considérez ChatGPT comme votre partenaire de brainstorming ou votre coéquipier pour les médias sociaux. Fournissez des idées ou ajoutez des mots-clés, et le programme peut vous concocter des messages amusants et accrocheurs pour les médias sociaux.

Supposons que vous ayez besoin d'un message sur les médias sociaux pour Noël pour un magasin de meubles. Voici comment ChatGPT répondrait :

📖 Lire la suite: Modèles gratuits de calendriers de contenu pour les médias sociaux dans Excel & Sheets

2. Copie de l'annonce

Rédiger des annonces qui attirent l'attention peut s'avérer difficile, mais ChatGPT simplifie les choses. Vous pouvez partager quelques détails sur votre produit et votre public, et il créera des annonces courtes et accrocheuses en quelques secondes.

Par exemple, si vous vendez des chaussures de course, voici comment créer un texte publicitaire sur Facebook :

3. Blogs

Si vous créez un article de blog et que vous avez besoin d'aide pour créer un plan, ChatGPT peut venir à votre secours. Imaginez que vous rédigiez un blog sur la conversion des pages d'atterrissage. Vous pouvez même générer un article complet à partir d'un plan. Voici comment ChatGPT peut vous aider à créer les grandes lignes d'un blog :

4. Titres et CTAs

Avec ChatGPT, vous pouvez créer des titres accrocheurs et des CTA convaincants qui incitent à l'action. Il génère des méta titres et descriptions optimisés pour stimuler le référencement, garantissant que votre contenu attire l'attention et se classe mieux.

Par exemple, si votre blog porte sur les "grains de café", vous pouvez l'optimiser avec ChatGPT.

5. Campagnes d'e-mailing

ChatGPT vous aide à créer rapidement des e-mails attrayants. Il vous suffit d'indiquer les points clés et il génère des lignes d'objet accrocheuses, des introductions personnalisées et un contenu convaincant. Il adapte les e-mails à votre public, qu'il s'agisse de commerce électronique, d'une newsletter ou d'un contact avec des clients potentiels.

Supposons que vous exploitiez une boutique de commerce électronique et que vous souhaitiez informer vos clients de la réduction de 20 % que vous proposez. C'est ainsi que ChatGPT peut vous aider :

📖 Lire la suite: 15 Meilleurs outils d'écriture IA pour le contenu en 2024 En plus de tout le travail spécifique au contenu, ChatGPT peut vous aider avec :

6. Recherche

ChatGPT peut être votre partenaire de recherche, rendant le processus plus rapide et plus efficace. Vous pouvez l'alimenter avec des interviews de clients, des critiques et des témoignages pour identifier des modèles de langage, des points de douleur et des besoins. Il peut identifier des thèmes communs et des idées pour créer des textes plus ciblés qui s'adressent directement à votre public.

ChatGPT peut vous aider à découvrir des angles uniques en examinant les commentaires des clients existants et les tendances du marché pour un meilleur positionnement et une meilleure proposition de valeur.

Il peut également analyser le contenu de vos concurrents (sites Web, messages sur les réseaux sociaux, campagnes d'e-mailing) et vous donner un aperçu de leurs stratégies de communication. Il peut repérer les forces, les faiblesses et les lacunes de leur approche, ce qui vous permet de positionner votre marque plus efficacement et de saisir des opportunités qu'ils pourraient négliger.

Supposons que vous écriviez pour le secteur de la beauté. Si vous souhaitez comparer la stratégie de votre marque sur les médias sociaux à celle d'un concurrent, voici comment vous pouvez le faire :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image17-4-1400x727.png Comment utiliser ChatGPT pour le copywriting : exemple de recherche concurrentielle avec ChatGPT /$$img/

📖 Lire la suite: 10 meilleurs outils d'IA pour la rédaction publicitaire

7. La réutilisation du contenu

La réutilisation du contenu est une façon intelligente de maximiser vos efforts et d'atteindre différents publics. ChatGPT peut prendre un document existant, comme un article de blog, et le mettre en forme (en quelques secondes) pour maximiser vos efforts et atteindre différents publics.

Que vous ayez besoin d'extraits de médias sociaux, d'un script vidéo engageant ou d'une infographie informative, ChatGPT peut recadrer le contenu tout en conservant son message principal. Voici un exemple de messages pour les médias sociaux créés à partir d'un blog sur les conseils en matière d'alimentation saine.

📖 Lire la suite: les 10 meilleurs outils de création de contenu par l'IA en 2024

8. A/B testing

Vous pouvez également simplifier les tests A/B avec ChatGPT en générant rapidement plusieurs versions d'arguments marketing, tels que des titres, des lignes d'objet d'e-mail ou des textes publicitaires. Cela vous aide à optimiser la copie en fonction des données de performance et à affiner votre message pour un engagement et des conversions plus élevés.

Imaginez que vous lanciez une nouvelle application de fitness et que vous souhaitiez voir quelle ligne d'objet d'e-mail attire le plus d'utilisateurs. Voici comment vous pouvez utiliser ChatGPT à votre avantage :

📖 Lire la suite : 10 Logiciels de flux de travail de contenu pour les équipes marketing en 2024

9. Modification en cours et alignement du ton

La modification en cours est la clé de la création d'un texte de qualité. Et devinez quoi ? ChatGPT peut également vous aider dans ce domaine ! Il peut modifier votre contenu pour plus de clarté et de cohérence afin de s'assurer qu'il s'aligne sur le ton que vous souhaitez véhiculer, qu'il soit professionnel, amical ou décontracté.

Par exemple, vous pouvez utiliser ChatGPT pour relire le contenu et supprimer les incohérences grammaticales et tonales.

Il ne s'agit là que de quelques exemples de la puissance de l'IA. Elle change la façon dont les entreprises abordent la rédaction avec les pages d'atterrissage, les sites Web, les communiqués de presse et les descriptions de produits. Jetez un coup d'œil au tableau ci-dessous :

Les entreprises qui ont besoin d'aide pour rédiger des textes publicitaires doivent faire appel à ChatGPT pour les aider à rédiger des textes publicitaires Rédaction SEO - Génère un contenu riche en mots-clés, optimisé pour le référencement, qui se positionne bien dans les moteurs de recherche Description de produits - Création de descriptions de produits uniques et persuasives, adaptées pour mettre en valeur les avantages et les fonctionnalités de manière efficace Création de pages d'atterrissage - Création de pages d'atterrissage convaincantes conçues pour convertir les visiteurs en prospects ou en clients Rédaction de textes de vente : aide à créer des textes pour chaque étape de l'entonnoir de vente, afin de nourrir les prospects et de les pousser à la discussion Scénarios vidéo - Effaces les scripts vidéo clairs et attrayants pour les vidéos d'explication, les publicités ou le contenu des médias sociaux Rédaction de messages de marque : aide à créer des messages cohérents et attrayants qui reflètent la voix d'une marque et établissent une connexion avec son public Communiqués de presse - Aide à la rédaction de communiqués de presse clairs et professionnels pour annoncer des nouvelles, des évènements ou des lancements de produits Études de cas - Élabore des études de cas détaillées et convaincantes qui mettent en évidence la réussite et l'impact d'une marque Livres blancs Génère des livres blancs détaillés et informatifs qui établissent l'expertise et offrent des solutions Lettres d'information Crée du contenu pour les lettres d'information qui est informatif, engageant et pertinent pour le public Collaborations avec les influenceurs Rédige des textes attrayants pour les campagnes de marketing d'influence qui s'alignent à la fois sur la marque et sur l'influenceur Promotion d'évènements Génère des textes promotionnels pour des évènements, en s'assurant qu'ils sont clairs, passionnants et qu'ils encouragent la participation Entonnoirs de vente Aide à créer des textes pour chaque étape d'un entonnoir de vente, en nourrissant les prospects et en les poussant vers la discussion Rédaction d'articles pour le commerce électronique : Rédaction d'articles clairs et axés sur la conversion pour les sites de commerce électronique, les pages de produits et les processus de paiement Contenu de site web - Génère un contenu de site web convaincant et convivial qui transmet clairement le message de la marque Communication d'entreprise Rédige une communication professionnelle et conforme à la marque pour les messages internes et externes de l'entreprise

📖 En savoir plus: 7 Modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide Et alors que beaucoup de spécialistes du marketing et de passionnés d'IA pensent que ce n'est que le début, la création de contenu facile peut-elle venir sans pièces jointes ? en fait, non

Avant de commencer à créer du contenu avec ChatGPT, vous devez également connaître ses limites.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la rédaction et la création de contenu

Si vous demandez à ChatGPT "Combien font 2 + 3 ?", il vous répondra que c'est 5. Mais si vous insistez sur le fait que la réponse est 6, il se peut qu'il soit d'accord ou qu'il trouve un moyen d'éviter d'être en désaccord. Il s'agit là d'une limite clé : le $$GPT peut sembler sûr de lui, mais il ne comprend pas vraiment et se contente de suivre ce qui lui semble juste.

Bien que ChatGPT puisse aider à la création de contenu, il ne garantit pas l'exactitude, l'originalité et la fiabilité du contenu. Voici quelques-unes de ses limites clés :

Difficultés liées à l'exactitude et à la mise à jour des informations

L'un des plus grands défis de ChatGPT est qu'il ne s'est formé qu'à partir de données et d'informations datant de moins de 2023. Cela pourrait être un problème important si vous avez besoin de contenu avec des faits à jour, des statistiques récentes ou des nouvelles de l'industrie.

De nombreux champs, comme la finance, la technologie et la santé, connaissent des changements rapides presque tous les jours, et ChatGPT n'est pas au courant des nouveautés ou n'est pas en mesure d'y accéder. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT les taux d'inflation de 2024 ou les nouveaux produits technologiques, il se peut qu'il ne vous fournisse pas de données actualisées.

Risques de plagiat et de formulation répétitive

ChatGPT ne copie pas directement ses sources, mais ses réponses peuvent parfois refléter étroitement le contenu existant sur d'autres sites Web ou plateformes de médias sociaux.

Pour les marques qui visent une voix unique et authentique et un caractère distinctif, s'appuyer uniquement sur ChatGPT pourrait conduire à un phrasé répétitif et à un manque d'originalité.

💡Pro Tip: Contenu de l'IA Humazine en supprimant les termes ronflants tels que " en constante évolution ", " élever " et " collaborer ", et en se concentrant sur l'ajout de valeur grâce à un contexte clair et à des points de vue d'experts.

Un ton et un style incohérents

ChatGPT peut avoir du mal à maintenir un ton et un style cohérents. Comme il est formé sur un large intervalle de données, il peut passer inopinément d'un langage formel à un langage décontracté, ce qui crée une expérience de lecture décousue.

Si vous visez une voix spécifique, cette incohérence peut entraîner un temps de modification en cours pour rendre le contenu plus fluide.

Voici ce que Rob Rooney, rédacteur, pense de l'utilisation de ChatGPT pour un texte :

le site web de l'entreprise est en cours d'élaboration LinkedIn Enfin, ChatGPT soulève des questions éthiques concernant la transparence et l'originalité. Les lecteurs s'attendent souvent à une vision authentique et humaine, de sorte que faire passer un contenu généré par l'IA pour un contenu écrit par un humain peut brouiller la confiance.

📖 Lire la suite: Comment modifier le contenu généré par l'IA ? Ces limites vous empêchent-elles de créer d'excellents textes ? Donnez ClickUp un essai !

Utiliser ClickUp pour le Copywriting

En tant que rédacteur, vous êtes probablement submergé par le nombre d'outils IA disponibles aujourd'hui. Chacun promet de faciliter l'écriture, mais beaucoup vous laissent encore sauter entre les plateformes, perdant du temps sur des tâches qui pourraient être automatisées.

Entrer ClickUp Brain -un outil IA construit spécifiquement pour rendre votre processus d'écriture plus intelligent, plus rapide et plus connecté.

utilisez ClickUp Brain pour créer des posts créatifs sur les médias sociaux en quelques secondes

Avec ClickUp Brain, vous pouvez:

Rédiger des textes marketing qui correspondent parfaitement à votre voix et à vos objectifs. Des articles de blog engageants au contenu marketing, ClickUp Brain offre des suggestions de rédaction sur mesure qui correspondent à votre style et à vos objets, pour que chaque mot compte

Simplifier les idées de rédaction complexes et affiner les messages pour créer un contenu plus attrayant et plus lisible

Extraire et résumer automatiquement les points clés des documents, des tâches et des commentaires pour maintenir la clarté et la concentration dans tous les projets

Bénéficier d'une plateforme sécurisée qui peut s'appuyer sur des informations provenant de votre environnement de travail ClickUp.

📖 En savoir plus: Apprenez les différences entre ChatGPT et ClickUp pour comprendre quel outil correspond le mieux à votre flux de travail

ClickUp Documents

Le copywriting implique plusieurs cycles de révisions et de retours d'information. Avec Les documents ClickUp avec ClickUp Docs, plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur le même document. Plus besoin d'attendre les réponses des e-mails ou de gérer les problèmes de contrôle de version : tout le monde peut voir les modifications au fur et à mesure, ce qui permet une communication transparente.

faites du brainstorming, de l'analyse et de la collaboration en temps réel en utilisant ClickUp Docs_

Avec ClickUp Docs, votre équipe peut:

Collaborer en temps réel, fournir un retour d'information et laisser des commentaires, le tout au sein d'un même document. Obtenir un retour d'information immédiat de la part des Teams, des clients ou des membres de l'équipe afin d'effectuer des modifications en cours et d'accélérer l'exécution du projet

Faites un brainstorming, affinez et organisez vos idées de titres, d'accroches ou de sujets de blog, le tout en un seul endroit

Organiser le texte à l'aide de titres, de sous-titres et de checklists pour améliorer la lisibilité et garantir un flux logique

Attribuez des tâches directement dans le document, fixez des paramètres et suivez les révisions pour maintenir votre processus de rédaction sur la bonne voie

Contrôlez les modifications grâce à l'historique des versions, comparez les versions préliminaires et récupérez le contenu antérieur pour éviter de perdre des idées importantes

ClickUp Automatisation du flux de travail

Les rédacteurs jonglent souvent avec de nombreuses tâches : recherche, rédaction, modification en cours et collaboration. Avec autant d'outils pour la création de contenu, la gestion de projet et les commentaires, il est facile de se déconcentrer. ClickUp Automatisation du flux de travail simplifie les tâches répétitives telles que les révisions de contenu ou les approbations en suivant automatiquement des paramètres abonnés. Cela permet d'éliminer les étapes manuelles, d'accélérer l'échéancier des projets et de garantir la cohérence.

créez des automatisations personnalisées dans votre flux de travail de copywriting avec ClickUp Automatisation_

Avec l'automatisation du flux de travail ClickUp, vous pouvez:

Automatiser l'attribution des tâches pour la création, la révision et l'approbation du contenu afin d'assurer le bon déroulement des projets

Définir des paramètres pour informer les membres de l'équipe lorsque le contenu atteint des étapes spécifiques, telles que les brouillons, les modifications en cours ou l'approbation finale

Personnaliser les flux de travail pour rationaliser le processus, de la création du brief à la livraison de la copie finale, dans un souci de cohérence et d'efficacité

Éliminez les goulets d'étranglement en automatisant les rappels pour les échéances et les demandes de commentaires, garantissant ainsi la livraison du contenu en temps voulu

Intégration d'automatisations avec des outils tels que Google Docs, Slack et Grammarly pour automatiser les boucles de rétroaction et synchroniser le travail entre les plateformes

ClickUp Marketing

Vous pouvez également lancer des idées de campagne, constituer une base de données de contenu et créer des feuilles de route de projet détaillées avec des tâches attribuées à chaque membre de l'équipe avec ClickUp Marketing fonctionnalités.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image4-23.png Utiliser ClickUp marketing pour gérer les campagnes de marketing /$$img/

planifiez, exécutez et suivez en toute transparence les campagnes de marketing et les évènements avec ClickUp Marketing_

ClickUp marketing vous aide à:

Organiser les flux de travail des projets grâce à des outils de planification centralisés, notamment la gestion des tâches, les échéanciers et les calendriers de campagne

Aligner vos objectifs marketing sur l'exécution quotidienne en connectant votre feuille de route à des tâches et des jalons exploitables

Collaborez sans effort en utilisant les documents, les tableaux blancs et les outils de Révision de ClickUp, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe reste synchronisé

Visualisez la progression de l'équipe en temps réel grâce aux tableaux de bord qui suivent l'achevé des tâches, les échéanciers et la performance globale de la campagne

Intégrez vos outils marketing favoris, tels que HubSpot, Slack et G Suite, pour créer un flux de travail unifié et efficace

Tirer le meilleur parti de l'IA pour la rédaction publicitaire avec ClickUp

C'est une période passionnante pour être rédacteur. L'IA est en train de devenir l'assistant dont les rédacteurs avaient besoin - un assistant qui ne dort pas, ne se fatigue pas et n'est pas à court d'idées. En combinant le meilleur des deux mondes (efficacité pilotée par l'IA et nuance humaine), les créateurs et les rédacteurs redéfinissent ce qui est possible en matière de narration et de création de contenu.

En matière de copywriting, la clé de la réussite est de savoir quand s'appuyer sur la puissance de l'IA pour la productivité et quand laisser votre voix porter l'histoire. ClickUp peut être votre partenaire dans ce domaine.

ClickUp Brain vous aide à structurer, à forfaiter et à partager vos écrits et vos pensées. À créer un blog, un scénario ou à rédiger une lettre de motivation, faites tout en un clic.

Ne vous asseyez pas sur le potentiel de l'IA pour créer des textes convaincants. S'inscrire avec ClickUp pour organiser des projets, respecter les délais et développer votre carrière de rédacteur.