35 mèmes hilarants de ChatGPT à savourer

Vous souhaitez profiter d'une foule de plus de 100 millions d'utilisateurs ? Laissez-nous vous expliquer.

Les mèmes sont devenus la devise sociale d'aujourd'hui, et la base d'utilisateurs de ChatGPT est.. plus de 100 millions .

Le secret ? Créer des mèmes ChatGPT qui parlent des frustrations quotidiennes, comme demander A à ChatGPT et obtenir le résultat B de façon hilarante.

Les mèmes ChatGPT qui contiennent de l'humour racontable vous aident à obtenir un rire rapide, à favoriser une connexion avec votre cible, qui commence à voir votre marque comme fun, et à stimuler l'engagement envers la marque et la création d'une communauté.

Vous êtes prêt à commencer ? Tout ce dont vous avez besoin, c'est de créativité, d'un peu d'esprit, de votre fidèle acolyte IA (pour inspirer vos mèmes), et d'un outil de productivité génial comme ClickUp pour forfaiter votre domination du monde des mèmes.

Tout d'abord, comprenons les mèmes ChatGPT et pourquoi ils sont si populaires.

Que sont les mèmes ChatGPT ?

ChatGPT et les mèmes ? Oui, cela remonte à loin.

Il suffit de regarder le défi Instagram viral d'août 2024 - où plus de 310 000 personnes ont uni leurs forces pour se faire hilarement "rôtir" par le chatbot.

Le défi, baptisé " Demandez à ChatGPT de rôtir vos aliments ", invitait les utilisateurs à demander à ChatGPT de proférer des insultes et des jeux de mots astucieux sur leurs profils Instagram, transformant la culture des mèmes en une nouvelle forme de cotte de mailles.

Le défi a fonctionné comme suit : Les utilisateurs d'Instagram partageaient un modèle d'histoire avec un bouton permettant à leurs amis de le repartager ou de l'essayer eux-mêmes.

Il suffisait de télécharger l'application ChatGPT, d'envoyer une capture d'écran de son flux Instagram avec l'invite "Roast my Instagram feed in one paragraph", et de laisser le chatbot libérer ses critiques créatives.

Quelques brûlures mémorables ?

"Le LinkedIn des profils Instagram"

"Le Tableau Pinterest à court d'idées"

Les utilisateurs ont ensuite partagé leurs résultats de rôtissage et leur flux, laissant le monde entier assister à l'hilarité assistée par l'IA.

Le ballet australien 🧠 Le saviez-vous : Si OpenAI a débuté en tant qu'association à but non lucratif, elle a désormais un allié de poids : Microsoft ! En tant que plus gros investisseur avec une participation de 49% dans OpenAI LP, Microsoft intègre ChatGPT dans tous ses produits. Ainsi, derrière chaque réponse pleine d'esprit de ChatGPT, il y a un peu de magie Microsoft qui aide à la réaliser !

Pourquoi les mèmes ChatGPT sont devenus viraux

L'internet bourdonne pratiquement d'utilisateurs qui poussent ChatGPT à ses limites, en essayant de découvrir la "vraie nature" de l'IA.

Qu'il s'agisse de poser des questions ou de troller, les gens adorent voir jusqu'où la technologie de ChatGPT peut aller - et, soyons honnêtes, où elle trébuche et commet des erreurs hilarantes.

Que l'IA se prépare ou non à dominer le monde, elle a certainement du travail à faire en ce qui concerne les discussions humaines. Il suffit de regarder l'image ci-dessous pour s'en convaincre.

la communication polie avec l'intelligence artificielle est une question d'éthique Buzzfeed Ce mème ChatGPT vous a plu ? Restez dans les parages ; de nombreux autres mèmes ChatGPT vous feront rire !

PS : Si vous vous demandez si vos mèmes nuisent à ChatGPT, regardez ici :

35 Memes populaires de ChatGPT

Voici 35 mèmes ChatGPT amusants qui capturent l'humour, les bizarreries et les surprises que seule l'IA peut offrir.

ChatGPT Roasts

Un travail intelligent, pas un travail difficile

source:Source: Locobuzz

Rôti...plutôt toast ?

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir Locobuzz

IA vs. humain

Prise de contrôle des emplois

source :-) Pinterest

Les frontières sont importantes

source :Source: Pinterest

Ingénieur invite, instructions

source : le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Mèmes Chamelon

La domination du monde par l'IA peut attendre

Différence d'âge

source:Source: Pinterest

Jouer au docteur

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir Pinterest

Avant et après

L'IA s'enflamme

source : le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Buzzfeed

Merci pour l'assistance ?

je vous remercie de votre soutien Reddit 💡 Conseil professionnel : N'ayez pas peur d'itérer. Considérez ChatGPT comme un partenaire de brainstorming. Si votre invite ne fait pas mouche du premier coup, continuez à l'affiner - elle se rapproche généralement à chaque tentative.

Bonjour le monde

source:Source: 9gag

C'était tellement évident

Pierre, papier, ciseaux et IA

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Buzzfeed

"Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit d'autre :)"

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Engati

Malentendu classique

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Buzzfeed

Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent

Le G de GPT est l'abréviation de Gen Z

source : Le Monde Yahoo

De la gratte

la source de l'information est l'Internet, et il n'y a pas d'autre moyen d'y accéder Locobuzz

Yapper codé

la source de l'information est l'Internet, et il n'y a pas d'autre moyen d'en savoir plus Locobuzz

Invitations créatives, instructions

D'une manière ou d'une autre

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/One-way-or-another.png D'une manière ou d'une autre /$$$img/

la source de l'information est l'Internet, et il n'y a pas d'autre moyen d'y accéder Buzzfeed

Une femme heureuse, une vie heureuse

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Happy-wife-happy-life-885x1400.jpg Femme heureuse, vie heureuse /$$$img/

source : "La vie est belle" Facebook

À des fins éducatives uniquement

Quand le langage est adapté aux enfants, mais le contenu pas tant que ça

le contenu n'est pas si facile à comprendre que ça Buzzfeed

Quoi de neuf ?

Ce n'est pas l'IA, ce sont les humains

Oublier nos racines

source:Source: Memedroid

Identique mais différent

Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle assistant IA$a$

il n'y a pas de raison de l'appeler "assistant d'IA" Locobuzz

Les problèmes de pièces jointes

le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'école Pinterest

Ctrl+c, Ctrl+v

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage Locobuzz

Favorable aux investisseurs

source :-) Engati

Défendre l'humanité

source : "L'humanité est en danger" Locobuzz **Selon Eliza Kosoy du Center for Brains, Minds, and Machines du MIT, les machines sont déjà plus intelligentes que les humains de manière assez impressionnante. Elles maîtrisent des jeux de stratégie comme les échecs et le jeu de Go, pratiquent la chirurgie, pilotent des avions et conduisent même des voitures - même s'il leur faudra peut-être quelques essais pour passer le permis de conduire !

farces ### sur GPT

Le temps des pulls

source : "L'homme de la rue" Reddit

Le comportement de Pookie

Maintenir l'humour en vie

source:Source: Engati 35. Combien d'invitations encore ?

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école Fou

Impact des mèmes ChatGPT sur la perception de l'IA

À présent, il est clair que les mèmes ChatGPT sont devenus un moyen privilégié pour les utilisateurs d'exprimer leurs difficultés avec l'IA, qu'il s'agisse de ces réponses impertinentes ou des interminables mèmes de commande " définir ceci " et " faire cela ".

Alors que certains considèrent encore l'IA comme froide, calculatrice, voire comme une menace pour les emplois humains, les mèmes de ChatGPT contribuent à adoucir ces perceptions pour beaucoup. Grâce à l'humour, l'IA se transforme d'une force intimidante en un assistant excentrique et faillible, ce qui la rend plus accessible. Cette dualité permet aux marques et aux individus de susciter des discussions sur l'IA tout en établissant une connexion avec le public à un niveau émotionnel.

Vous vous demandez comment vous pouvez commencer à créer vos propres mèmes IA et capturer l'internet pour votre marque ? Examinons les détails.

Créez vos propres mèmes ChatGPT amusants

Bien que nous ayons une réserve de mèmes ChatGPT drôles prêts à rire, créer les vôtres peut être encore plus amusant - et relatable !

Avec ClickUp le processus de création d'un mème devient facile.

Voici comment commencer :

Étape 1 : Brainstormer comme un pro avec les Tableaux blancs ClickUp

En utilisant Tableaux blancs ClickUp vous pouvez inviter vos amis, votre famille ou vos collègues à participer à la magie de la création de mèmes.

Les Tableaux blancs vous permettent de lancer des idées folles, de les organiser visuellement et de créer une atmosphère de collaboration autour de votre projet.

Étape 2 : Lever les blocages créatifs grâce à l'IA

Besoin d'idées nouvelles ? ClickUp Brain est parfait pour imaginer des moments dignes de mèmes à partir de ces confusions classiques de ChatGPT !

créez de meilleurs mèmes ChatGPT avec l'assistant d'écriture avancé de ClickUp AI_

Étape #3 : Utiliser des cartes mentales pour connecter les points

Le cerveau est plein d'idées éparses ? Essayez Cartes mentales ClickUp pour reconstituer tout ce qui a été fait.

Que vous commenciez avec un stylo et du papier ou que vous passiez au numérique avec les nœuds par glisser-déposer de ClickUp, les cartes mentales permettent de lier des idées à moitié formées et d'élaborer un scénario pour vos nœuds.

visualisez et organisez vos mèmes ChatGPT avec les Mind Maps de ClickUp_

Étape #4 : Organiser les tâches comme une machine à mèmes

Une fois que vous avez des idées, gérez le processus de création avec les outils de gestion des tâches ClickUp. Fixez des paramètres précis, organisez les paramètres et suivez les réactions avec des commentaires pour un flux de projet fluide.

priorisez vos tâches liées aux mèmes ChatGPT efficacement avec la fonction de priorisation des tâches de ClickUp_ Affichage du Calendrier de ClickUp vous permet de faire glisser et de déposer des tâches, afin que tout se déroule selon le calendrier prévu et qu'aucun mème ne soit oublié !

Étape #5 : Partager et affiner avec ClickUp Docs

Utiliser Documents ClickUp pour créer un hub centralisé pour votre projet, en regroupant les concepts de mèmes, les légendes et les commentaires en un seul endroit. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page et d'éviter les silos d'informations.

créez, modifiez et partagez les mèmes de Teams avec votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Docs_

Maintenant, collaborez facilement, modifiez et affinez vos idées avec votre équipe avant que le grand mème ne tombe.

💡 Astuce de pro: Organisez les tâches visuellement avec des Étiquettes de couleur et des Champs personnalisés ClickUp . En classant les tâches par catégories à l'aide d'étiquettes telles que "Priorité élevée" ou "En cours", vous pouvez facilement repérer ce qui nécessite une attention particulière.

Partagez vos mèmes ChatGPT au travail

Vous avez créé un mème ChatGPT hilarant ? Partagez les rires avec votre équipe en utilisant ClickUp Chat .

partagez vos mèmes et blagues ChatGPT favoris dans ClickUp Chat_

Créez un canal dédié au partage de mèmes sur ClickUp Chat ou insérez-le dans n'importe quel chat pour une camaraderie instantanée. Le Chat facilite les choses avec la messagerie en temps réel, les mentions @, les pièces jointes et les réactions emoji pour les moments les plus drôles.

Il suffit d'une petite pause mème pour que tout le monde reste connecté et plein d'énergie, et que le travail soit un peu plus agréable !

Bonnes pratiques pour le partage de mèmes au travail

C'est formidable de répandre le rire au bureau avec vos mèmes. Gardez simplement ces bonnes pratiques à l'esprit pour vous assurer que tout le monde profite d'un environnement positif et inclusif :

😊 Mind the tone : Choisissez des mèmes qui sont légers et amicaux. Évitez tout ce qui pourrait être interprété comme offensant ou source de division, en respectant tous les milieux, toutes les croyances et toutes les personnalités

📜 Établir des paramètres clairs : Assurez-vous que les politiques du lieu de travail mettent l'accent sur le respect, en interdisant l'humour qui cible le sexe, le genre, la race, la religion, l'appartenance ethnique ou d'autres caractéristiques personnelles d'une personne

🎓 Intégrer les nouveaux membres de l'équipe de manière réfléchie : Inclure une formation au comportement sur le lieu de travail pour les initier à la culture de l'entreprise, avec une liste claire des choses à faire et à ne pas faire en matière d'humour sur le lieu de travail

🎉 Encourager les rôles modèles en matière d'humour positif : Les paramètres donnent le ton ! Lorsque les dirigeants s'engagent dans un humour positif et inclusif, cela signale une norme saine pour tout le monde

Garder la participation volontaire : L'humour doit renforcer l'esprit d'équipe, pas la pression. Respectez le choix de chacun de participer ou non, en veillant à ce que tout le monde se sente à l'aise et assisté

Créez des mèmes mémorables ChatGPT Laughs avec ClickUp

Un professeur de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie met ChatGPT à l'épreuve avec un véritable examen de MBA.

ChatGPT a obtenu entre B- et B, ce qui prouve qu'il a le cerveau pour l'entreprise ou au moins pour régurgiter ce qui existe déjà.

Mais il a aussi ses moments de folie, ce qui rend l'outil IA populaire digne d'un mème.

Prêt à transformer vos propres expériences en mèmes ChatGPT hilarants ? Avec ClickUp, vous pouvez faire du brainstorming, organiser et partager vos idées (et des mèmes de qualité supérieure) sans effort.

Amusez-vous bien- inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !