Gestion des opérations : Exemples et stratégies pour la croissance des entreprises

_Le passé est un pays étranger, on y fait les choses différemment

L.P. Hartley, romancier, Royaume-Uni.

Il est facile d'être nostalgique du passé face à l'incertitude du moment présent. Mais que se passerait-il si l'on devait gérer une entreprise avec des disquettes, l'internet commuté, des pagers et des machines à écrire ?

Cela semble étrangement inefficace, n'est-ce pas ?

Aujourd'hui, les entreprises modernes adoptent des méthodes de travail cohérentes et compétitives pour rationaliser leurs processus. Tesla a créé les Gigafactories pour intégrer des technologies de fabrication avancées. Amazon a présenté les robots Kiva pour automatiser le processus de préparation des commandes et d'emballage - la liste est longue.

Selon McKinsey & Company, les entreprises qui excellent dans la gestion des opérations peuvent surclasser leurs pairs de 20 %. Faites défiler la page pour en savoir plus sur la gestion des opérations, son importance, ses défis et quelques exemples.

Qu'est-ce que la gestion des opérations ?

La gestion des opérations est la conception, la direction et le contrôle systématiques des processus qui transforment les intrants en biens et services. Elle englobe des activités telles que la conception des processus, le contrôle de la qualité, la gestion des stocks et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Quelle est l'importance de la gestion des opérations ?

Vous ne pouvez pas courir un marathon sans connaître le parcours, n'est-ce pas ? Vous auriez du mal à suivre le rythme, vous perdriez du temps et des efforts, et vous manqueriez des points de contrôle. C'est ce qui se passe lorsque les opérations de l'entreprise ne sont pas gérées correctement. Comprenons en détail pourquoi une gestion efficace des opérations est si importante.

**Une bonne gestion des opérations permet de réduire les gaspillages et les coûts. Demandez à Toyota, qui utilise le modèle du juste-à-temps (JAT) pour réduire les coûts des stocks tout en maintenant des taux de production élevés

Réduction des risques: La gestion des risques devient plus facile lorsque vos processus sont intégrés, ce qui permet d'éviter des erreurs coûteuses

La gestion des risques devient plus facile lorsque vos processus sont intégrés, ce qui permet d'éviter des erreurs coûteuses **Optimisation des ressources : la gestion des opérations vous permet de tirer le meilleur parti de votre équipe et de vos outils

De la théorie à la pratique, la gestion des opérations dépend du type d'industrie et des processus de l'entreprise. Examinons quelques exemples concrets de gestion des opérations pour mieux la comprendre !

Exemples de gestion des opérations par secteur d'activité

La gestion des opérations peut varier considérablement d'un secteur à l'autre, en fonction des défis et des exigences qui lui sont propres. Examinons des exemples de gestion des opérations dans sept secteurs d'activité !

Industrie manufacturière

Dans l'industrie manufacturière, la gestion des opérations consiste à gérer le processus de production, à assurer l'efficacité des machines et à maintenir la qualité des produits.

Le modèle de livraison "juste à temps" de Dell est un bon exemple de.. l'efficacité opérationnelle . Au lieu de produire des ordinateurs en vrac, Dell fabrique des produits uniquement après la commande d'un client. Cette approche permet de minimiser les coûts de stockage, de fluidifier les chaînes d'approvisionnement et de garantir que chaque produit est personnalisé en fonction des spécifications de l'acheteur.

Santé

L'amélioration des soins aux patients est le fondement de ce secteur. La bonne stratégie de gestion opérationnelle doit l'assister. La Cleveland Clinic utilise une stratégie de BI globale impliquant les données, l'analytique et l'IA pour optimiser tout, des soins aux patients à l'utilisation des ressources et à l'efficacité opérationnelle.

Cela se traduit par des traitements plus rapides, de meilleurs résultats pour les patients et moins de temps perdu dans les limbes administratifs.

Vente au détail

Pour les entreprises de vente au détail, la gestion des opérations se concentre sur la gestion des stocks et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Des géants de la distribution comme Walmart s'appuient sur un système interne de liaison au détail pour fournir des données en temps réel aux fournisseurs.

Cela leur permet de gérer et de réapprovisionner leurs stocks, d'éviter le surstockage et d'avoir toujours la bonne quantité disponible pour les clients.

L'hospitalité

Le changement est constant, surtout dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ! Rester à la pointe des dernières tendances revient à tenir un buffet garni des plats favoris de chacun et à répondre aux attentes de tous.

Les leaders de l'hôtellerie doivent faire face à des changements tels que la personnalisation des préférences des invités grâce à l'IA, l'intégration de pratiques durables et la facilitation du service à la clientèle.

Avec pour agenda "une bonne nourriture et un bon service à un prix équitable", Marriott International intègre la durabilité dans ses opérations, la conception des hôtels et les chaînes d'approvisionnement. Elle collabore avec les propriétaires d'hôtels, les franchisés, les marques, les fournisseurs, les invités et les partenaires à l'échelle mondiale et.. met en œuvre des programmes de biodiversité et de capital naturel. Cela leur permet de mieux servir et de conduire des améliorations dans l'utilisation de l'énergie et de l'eau, ce qui les aide à limiter le gaspillage des ressources et les émissions de carbone.

👀 Fun Fact

Le Association nationale des restaurateurs indique qu'un Américain sur dix travaille dans le secteur de la restauration et des services alimentaires, ce qui en fait le deuxième employeur privé !

IT

La gestion des opérations dans le domaine de l'informatique englobe la fonctionnalité des systèmes et la gestion des données.

Un exemple clé est celui de Google, qui utilise l'automatisation pour la gestion des opérations informatiques des systèmes de gestion d'infrastructure automatisés pour assurer la maintenance et la mise à niveau de ses centres de données mondiaux.

Les ingénieurs de fiabilité des sites (SRE) de Google appliquent les principes DevOps pour automatiser les tâches répétitives, réduire les temps d'arrêt et optimiser les performances du système, ce qui est essentiel pour assister les énormes charges de trafic de l'entreprise.

eCommerce

Dans le domaine du commerce électronique, la gestion des opérations signifie tout. Elle permet de superviser tous les aspects de l'exécution des commandes en ligne, de la gestion des stocks et du traitement des commandes à l'expédition et au service client.

Amazon donne l'exemple dans ce domaine. Elle gère ses opérations grâce à des systèmes d'entreposage automatisés et à la robotique dans ses centres d'exécution. En outre, il utilise des algorithmes pour gérer les niveaux de stocks et réduire les délais de livraison grâce à un routage optimisé dans ses réseaux de distribution.

N'oublions pas son super pouvoir, Prime, connu pour ses systèmes logistiques avancés , des entrepôts automatisés et des itinéraires de livraison optimisés. Ceux-ci garantissent que les commandes sont traitées et livrées dans la journée dans de nombreuses régions.

Services financiers

La gestion des risques, le traitement des transactions et un service à la clientèle optimal sont des éléments primordiaux de la gestion des opérations dans les services financiers.

Les responsables financiers sont souvent accablés par des tâches opérationnelles de routine telles que la comptabilité, le recouvrement, les paiements et les déclarations fiscales. Bien qu'ils soient capables de les gérer, ils sont distraits de leur tâche principale, à savoir la gestion et la croissance de l'entreprise, ce qui peut se produire en raison d'une gestion opérationnelle insuffisante.

JP Morgan Chase peut nous servir d'exemple à cet égard. Elle utilise Outils d'IA pour la gestion des opérations, tels que l'analyse des données, le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique, pour détecter les fraudes et garantir la conformité.

Elles utilisent également l'IA pour le traitement des prêts et l'assistance client, ce qui améliore la précision et la rapidité, conduisant à une meilleure satisfaction des clients et à une diminution des risques opérationnels.

Les bonnes techniques de gestion des opérations peuvent faire ou défaire votre efficacité et pourraient aider à répondre aux attentes des clients. Voyons lesquelles peuvent transformer vos processus d'entreprise de routine.

