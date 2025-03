15 Meilleur logiciel de vidéo explicative pour 2025

Avez-vous déjà essayé d'expliquer une idée complexe lors d'une réunion, pour vous heurter à un regard vide ?

Nous sommes tous passés par là. Le fait est que certains concepts sont trop complexes pour être expliqués verbalement. Ils ont besoin de visuels.

✨Fun Fact: Viewers remember 95% de l'information à partir d'une vidéo, mais seulement 10 % lorsqu'ils lisent le même contenu sous forme de texte.

D'où l'intérêt des vidéos explicatives. Une bonne vidéo explicative transforme même les sujets les plus complexes en un contenu facile à digérer.

Le plus beau, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert en modification en cours de vidéo pour créer des vidéos d'explication de haute qualité. Il vous suffit d'utiliser un logiciel de modification en cours de vidéo professionnel ! La sélection est tellement vaste que vous n'avez que l'embarras du choix.

Dans cet article, je partagerai mes meilleurs choix d'outils logiciels que j'ai personnellement utilisés et testés pour aider à créer des vidéos explicatives de premier ordre. Commençons par comprendre ce qu'il faut rechercher dans le meilleur logiciel de vidéo explicative.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de vidéo explicative ?

Le meilleur logiciel de création de vidéos explicatives simplifie les processus de création et de modification en cours des vidéos et aide à fournir des vidéos de qualité professionnelle sans tracas.

Voici ce que je considère comme des incontournables :

Éléments personnalisables: Recherchez la flexibilité dans les animations, les polices de caractères et les transitions

Recherchez la flexibilité dans les animations, les polices de caractères et les transitions **Variété de styles : évitez d'ennuyer votre public avec des vidéos qui se ressemblent toutes. Choisissez un logiciel qui met en forme différents types de vidéos, comme des vidéos animées, des vidéos de tableau blanc ou des vidéos d'explication en direct

Modifications en cours: Ceci est important pour les vidéos d'explication créées par plusieurs membres de l'équipe. Tous doivent être en mesure de faire des mises à jour et de fournir des commentaires directement dans la plateforme de modification en cours de la vidéo

Ceci est important pour les vidéos d'explication créées par plusieurs membres de l'équipe. Tous doivent être en mesure de faire des mises à jour et de fournir des commentaires directement dans la plateforme de modification en cours de la vidéo Modèles pré-fabriqués: Les modèles de vidéo et les séquences vidéo de base permettent de gagner du temps, en particulier pour les débutants

Les modèles de vidéo et les séquences vidéo de base permettent de gagner du temps, en particulier pour les débutants Une interface simple: Vous ne devriez même pas avoir besoin d'un tutoriel pour commencer !

Vous ne devriez même pas avoir besoin d'un tutoriel pour commencer ! Facilité d'utilisation: Évitez de perdre des heures avec des interfaces compliquées. Recherchez des éditeurs intuitifs, par glisser-déposer, qui nécessitent un minimum de formation

Voici ma liste des 15 meilleurs logiciels de vidéo explicative, mettant en évidence leurs fonctionnalités marquantes, leurs prix et leurs limites potentielles.

Les 15 meilleurs logiciels de vidéo explicative

Cette liste vous aidera à trouver le bon outil qui correspond à vos besoins spécifiques la productivité de la vidéo objectifs.

Commençons.

1. ClickUp (le meilleur pour créer et transcrire des vidéos explicatives)

ClickUp est un outil puissant pour la création et la transcription de vidéos explicatives. Il offre une suite polyvalente de fonctionnalités qui simplifient l'ensemble du processus de création de vidéos.

Par exemple , ClickUp Clips vous permet de capturer sans effort des clips vidéo de haute qualité directement au sein de la plateforme ClickUp pour votre vidéo explicative. Il combine le partage d'écran, la narration vocale et la communication visuelle au sein d'un seul et même outil.

Et après l'enregistrement, L'assistant IA de ClickUp peut transcrire automatiquement votre vidéo, ce qui vous permet d'extraire des insights clés et de faciliter les actions de suivi.

Utilisez ClickUp Clips pour créer des enregistrements d'écran de taille réduite pour vos vidéos explicatives

Voici quelques fonctionnalités et avantages clés de ClickUp Clips :

Enregistrement simple: Commencez à enregistrer votre écran, votre audio ou les deux en quelques clics

Commencez à enregistrer votre écran, votre audio ou les deux en quelques clics Paramètres d'enregistrement personnalisables: Ajustez la zone d'enregistrement, la fréquence d'images et d'autres paramètres en fonction de vos besoins

Ajustez la zone d'enregistrement, la fréquence d'images et d'autres paramètres en fonction de vos besoins Annotations et dessins: Ajoutez des annotations, des flèches et d'autres éléments visuels à vos enregistrements pour mettre en évidence des points clés ou fournir un contexte supplémentaire

Ajoutez des annotations, des flèches et d'autres éléments visuels à vos enregistrements pour mettre en évidence des points clés ou fournir un contexte supplémentaire Intégration directe avec ClickUp: Une fois l'enregistrement terminé, votre vidéo sera automatiquement sauvegardée dans votre fichier Tâche ClickUp ou votre projet

Une fois l'enregistrement terminé, votre vidéo sera automatiquement sauvegardée dans votre fichier Tâche ClickUp ou votre projet Collaboration: Partagez vos enregistrements avec vos coéquipiers pour obtenir un retour d'information ou une révision

Ensuite, rédigez facilement des scripts et des transcriptions convaincants à l'aide de ClickUp Brain clickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp. Tracez les grandes lignes de votre script de vidéo explicative visuellement, puis convertissez-le en un document texte soigné grâce à l'intégration transparente de ClickUp Brain.

Résumez vos notes de vidéo explicative avec ClickUp Brain

De plus, les fonctions de collaboration de ClickUp permettent une collaboration en temps réel Les fonctionnalités collaboratives de ClickUp permettent une collaboration en temps réel : vous pouvez partager des idées et des mises à jour avec les membres de votre équipe pendant la création de la vidéo. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de la création de vidéos explicatives, car plusieurs experts en la matière peuvent participer au processus de création de contenu.

Par exemple, utiliser les @mentions dans ClickUp Chat pour communiquer en temps réel avec votre équipe et recevoir des commentaires sur la vidéo explicative.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Suivez la progression de vos projets de création de vidéos explicatives grâce aux tableaux Kanban et aux vues Calendrier de ClickUp

Exploitez les fonctionnalités de rapports de ClickUp pour mesurer la progression et identifier les points à améliorer

Accélérez votre processus de création de vidéos grâce à l'IA pour l'idéation, la création de scripts, la transcription de vidéos et la génération d'extraits avec horodatage

Partagez des vidéos avec n'importe qui en utilisant un lien public ou un fichier téléchargé

Connectez ClickUp avec des logiciels de modification en cours de vidéo, des bibliothèques de séquences d'archives, etc Intégrations ClickUp Les limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont mentionné une courbe d'apprentissage due aux fonctionnalités étendues de ClickUp

Prix de ClickUp

Gratuit Forever

Forever Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par espace de travail, par membre et par mois

G2 : 4.7/5 (9 500+ commentaires)

: 4.7/5 (9 500+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (4 000+ commentaires)

Lire aussi: 10 meilleurs résumeurs de vidéos par l'IA qui vous feront gagner un temps précieux

2. InVideo (Le meilleur pour les vidéos explicatives rapides et professionnelles)

via Jusqu'à seulement Toonly (qui fait désormais partie de Voomly Cloud) est parfait pour les entreprises ou les créateurs qui souhaitent produire des vidéos explicatives simples, de type bande dessinée. Son interface simple de type glisser-déposer permet aux utilisateurs de créer des vidéos amusantes et attrayantes sans nécessiter de compétences avancées en matière de modification en cours.

Le logiciel propose de nombreux caractères et scènes, ce qui en fait un choix solide pour des vidéos d'explication simples et rapides.

Toonly meilleures fonctionnalités

Enregistrez et ajoutez des voix off à vos vidéos grâce aux outils de voix off intégrés

Créez facilement des vidéos à scènes multiples et passez d'une séquence animée à l'autre sans interrompre le flux de la vidéo

Exportez vos vidéos dans différents formats, notamment MP4, MOV et GIF

Limites de Toonly

Teams ne dispose pas de fonctionnalités de collaboration en équipe, de sorte que plusieurs utilisateurs ne peuvent pas travailler simultanément sur le même projet

Prix de Toonly

Standard : 49 $/mois

: 49 $/mois Enterprise : 79$/mois

Toonly évaluations et critiques

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.3/5 (30+ avis)

4. Animaker (Meilleur pour les vidéos explicatives personnalisées)

via VideoScribe L'interface conviviale de VideoScribe s'adresse aux éducateurs, aux spécialistes du marketing et aux créateurs de contenu, ce qui la rend accessible à tous ceux qui cherchent à produire des vidéos explicatives captivantes sur tableau blanc.

Les paramètres de Videoscribe sont ses fonctionnalités uniques : animations automatiques des mains qui simulent un effet dessiné, synchronisation de la voix off pour un alignement audio-visuel transparent, et options de marque flexibles qui permettent aux utilisateurs d'incorporer leurs logos et de personnaliser les palettes de couleurs.

Les meilleures fonctionnalités de VideoScribe

Créez facilement des animations de tableau blanc attrayantes grâce à des interfaces de type " glisser-déposer "

Ajoutez des images, du texte et de la musique sans effort

Démarrez rapidement grâce à une vaste bibliothèque d'images et de modèles adaptés à différents thèmes

Intégrer d'autres plates-formes, telles que PowerPoint, pour étendre la convivialité et incorporer le contenu existant dans de nouveaux projets vidéo

Limites de VideoScribe

Problèmes de performance occasionnels, tels que des décalages lors de projets complexes, qui peuvent perturber le flux de travail

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être immédiatement intuitives, ce qui nécessite du temps pour que les utilisateurs deviennent compétents

Prix de VideoScribe

**Essai gratuit

Plus : 26,15 $/mois par utilisateur

: 26,15 $/mois par utilisateur Pro : 39,22 $/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (60+ reviews)

4.1/5 (60+ reviews) Capterra : 4.2/5 (50+ commentaires)

Lire aussi: Comment s'enregistrer en vidéo lors d'une présentation PowerPoint ?

6. Powtoon (Meilleur pour les vidéos d'explication animées et interactives)

via Renderforest Renderforest est une bonne option pour tous ceux qui ont besoin de créer rapidement des vidéos explicatives. Ses outils d'automatisation sont particulièrement utiles pour les entreprises qui cherchent à produire un contenu de haute qualité sans avoir de connaissances approfondies en matière de modification en cours

Ce logiciel gratuit de vidéos explicatives est connu pour sa bibliothèque de modèles étendue, ses options de marque personnalisables et son interface drag-and-drop facile à utiliser.

Renderforest meilleures fonctionnalités

Créez des vidéos rapidement en entrant simplement votre script ou en choisissant des modèles. Cette fonctionnalité permet de réduire considérablement le temps de production et de rationaliser le processus de création de vidéos

Générez une variété de formes vidéo, y compris des vidéos promotionnelles, des diaporamas et des visualisations musicales

Collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel, ce qui permet d'obtenir un retour d'information immédiat et de procéder à des modifications au cours du processus d'édition

Limites de Renderforest

Les fonctionnalités de modification en cours sont quelque peu limitées, ce qui peut frustrer les utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leurs projets

La version gratuite produit des résultats de moindre qualité, qui peuvent ne pas convenir à un usage professionnel

Prix de Renderforest

Free Forever pour toujours

pour toujours Lite : 14,99 $/utilisateur par mois

: 14,99 $/utilisateur par mois Pro : 29,99 $/utilisateur par mois

: 29,99 $/utilisateur par mois Business : 34,99 $/mois

Renderforest évaluations et critiques

Capterra: 4.8/5 (400+ reviews)

4.8/5 (400+ reviews) G2 : 4.7/5 (400+ commentaires)

10. Biteable (Meilleur pour les vidéos marketing rapides)

via Mordant Biteable sert de solution idéale pour ceux qui ont besoin de vidéos explicatives vibrantes qui captent l'attention instantanément.

Cette plateforme fournit une vaste sélection de scènes animées qui s'adressent à diverses industries, permettant aux créateurs d'élaborer des récits qui résonnent.

Les meilleures fonctionnalités de Biteable

Simplifiez les retours d'information et les itérations en invitant les membres de l'équipe à collaborer sur les projets

Accédez à des images d'archives et à de la musique de haute qualité pour créer des vidéos d'explication avec des éléments multimédias de qualité professionnelle

Enregistrez et ajoutez rapidement des voix off à vos vidéos grâce aux outils de voix off intégrés

Limites de Biteable

La version gratuite restreint l'accès à certains modèles et fonctionnalités, ce qui peut freiner les utilisateurs à la recherche de fonctionnalités complètes sans engagement

Les utilisateurs ont noté des retards occasionnels dans le rendu, en particulier pour les vidéos plus complexes

Prix de Biteable

Pro : 29 $/utilisateur par mois

: 29 $/utilisateur par mois Premium : 99 $/utilisateur par mois

: 99 $/utilisateur par mois Business : Tarification personnalisée

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra: 4.1/5 (40+ commentaires)

Autre lecture: 15 exemples de vidéos de formation : Bonnes pratiques pour un développement efficace des employés

11. Synthesia (Meilleur pour les vidéos générées par l'IA)

via Courts-circuits Rawshorts est une plateforme innovante conçue pour simplifier le processus de production vidéo. Avec son interface intuitive et ses puissantes capacités pilotées par l'IA, Rawshorts permet aux utilisateurs de créer des vidéos animées de qualité professionnelle sans effort.

Parmi ses principales fonctionnalités, citons la génération de vidéos à partir de textes, d'images ou de clips, et la génération d'images de haute qualité à partir d'invitations simples. Pour les passionnés d'audio, il offre des outils pour améliorer et créer un contenu audio riche.

Rawshorts meilleures fonctionnalités

Générez du contenu vidéo explicatif à l'aide de l'IA en transformant automatiquement le texte en scripts vidéo animés, ce qui simplifie le processus de création

Personnalisez rapidement vos vidéos grâce à une vaste bibliothèque de modèles et d'actifs préfabriqués

Accédez à des analyses détaillées, telles que les affichages, les taux d'engagement et les données démographiques des spectateurs après la publication, afin d'optimiser les stratégies de contenu futures

Limites de Rawshorts

Options de personnalisation limitées pour les utilisateurs avancés qui recherchent des capacités de conception complexes

Absence d'assistance complète pour les animations complexes, ce qui peut limiter les projets vidéo plus sophistiqués

Prix de Rawshorts

Démarrage : Essai Free

: Essai Free Essentiel : 49 $/utilisateur par mois

: 49 $/utilisateur par mois Business : 89$/utilisateur par mois

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

15. Adobe Express (Meilleur pour les vidéos de qualité professionnelle)

via Adobe Adobe Express est une plateforme polyvalente qui permet de créer des vidéos explicatives attrayantes. Cet outil convivial associe de puissantes fonctions de modification en cours à une multitude de ressources, ce qui permet aux utilisateurs - qu'il s'agisse d'entrepreneurs ou d'éducateurs - de transformer leurs idées en récits visuels convaincants.

Il simplifie la création de posts sur les médias sociaux, de conceptions graphiques, de vidéos et de montages de photos grâce à des outils intuitifs. En tirant parti de fonctions optimisées par l'IA grâce à Adobe Firefly, les utilisateurs peuvent automatiser des tâches et générer des œuvres d'art uniques sans effort.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Express

Montez des clips vidéo avec précision à l'aide de la fonctionnalité d'échéancier, qui permet de découper, de diviser et de réorganiser facilement le métrage pour créer un flux homogène

Incluez des voix off et des bandes-son sans effort, en utilisant les outils audio intégrés pour enregistrer et modifier le son directement dans la plateforme

Intégrer le Creative Cloud d'Adobe et travailler de manière transparente sur des plateformes telles qu'InDesign et Lightroom

Limites d'Adobe Express

Le coût de l'abonnement peut être un élément à prendre en compte pour les utilisateurs qui n'ont besoin qu'occasionnellement d'outils de création vidéo de base

Confusion avec l'interface utilisateur signalée par les nouveaux utilisateurs, notamment lorsqu'il s'agit de naviguer parmi toutes les fonctionnalités et options

Prix d'Adobe Express

Free

Premium : 9,99 $/utilisateur par mois

: 9,99 $/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (400+ commentaires)

: 4.5/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1 000+ commentaires)

Lire aussi: Comment réaliser une vidéo de formation au travail ?

Choisir la vidéo explicative parfaite Logiciels

En fin de compte, le choix du bon logiciel de vidéo explicative dépend de vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de collaboration, de style d'animation ou d'outils IA.

Chaque plateforme possède ses propres atouts, et que vous recherchiez des animations dynamiques ou une narration plus directe, il existe un outil pour vous.

Explorez vos options, testez-les et trouvez celui qui correspond le mieux à votre style et à vos objectifs.

Si vous souhaitez bénéficier non seulement de la création vidéo, mais aussi de la gestion de projets et de tâches, jetez un coup d'œil à ClickUp ! Avec des fonctionnalités personnalisables telles que Clips, Brain et des outils de rapports, la création de vidéos explicatives peut être plus facile que jamais. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !