les 15 meilleurs outils de sondage par Pulsation auprès des salariés en 2025

Les sondages sur le pouls des employés n'ont pas pour but de vérifier si le cœur de chacun bat encore au travail (même si, un lundi difficile, ce n'est pas une mauvaise idée!😊).

alors, que sont exactement les sondages sur le pouls des employés ?

Un sondage sur l'état d'esprit des employés est une série de questions rapides envoyées aux employés à intervalles réguliers.

Tout comme la prise du pouls donne des indications sur la santé physique, ces sondages fréquents aident les RH à surveiller le moral des employés et à identifier les points à améliorer.

En utilisant le logiciel de sondage des employés, ils peuvent recueillir efficacement les commentaires des employés sur des aspects tels que la satisfaction au travail, les relations sur le lieu de travail et l'environnement général.

Ces outils de sondage des employés sont essentiels pour créer un lieu de travail plus engageant et plus Assistance. Pour découvrir l'option idéale pour vous, explorons les 15 meilleurs outils de sondage de pouls des employés.

Que faut-il rechercher dans les outils de sondage sur les pulsations des employés ?

Lorsque vous choisissez une ressource humaine, vous menez plusieurs séries d'entretiens pour trouver la personne idéale, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est la même chose pour un outil de sondage des employés dont l'objectif principal est de recueillir les commentaires des employés.

Voici ce qu'il faut rechercher lors du choix d'un outil de sondage par pulsation.

Personnalisation : La personnalisation est clé ! Les bons outils de sondage vous permettent de personnaliser les questions et les sondages en fonction de vos besoins et même d'y apposer votre logo pour qu'ils restent fidèles à votre marque

Données et analyses : Recherchez des outils qui vous donnent des informations précieuses. Des données et des analyses efficaces vous aideront à suivre les tendances, à mesurer l'engagement des employés et à éclairer vos stratégies de ressources humaines

Facilité d'utilisation : Compliquélogiciel d'engagement des employés n'est pas le plus pratique - choisissez des outils dotés d'une interface simple et conviviale et de modèles qui vous aideront à mettre en place des sondages en un rien de temps

Automatisation : Automatisez la livraison et le traitement des sondages, ce qui vous permet de gagner du temps et de disposer en permanence d'informations fraîches

Les 15 meilleurs outils de sondage par Pulsation auprès des employés

Il est temps de parler d'outils, chers professionnels des ressources humaines et champions du monde du travail.

Prenez une Pulsation, installez-vous, et explorons les 15 meilleurs outils de sondage qui feront dire à vos employés, "Enfin, quelqu'un vous écoute !"

1. ClickUp (le meilleur pour créer et visualiser des données de sondage)

Les sondages auprès des employés sont un processus en trois parties : la conception, la réalisation et l'analyse.

Et ClickUp s'occupe de toutes ces étapes ! Formulaires ClickUp vous permet de recueillir les commentaires de vos employés sans les tracas habituels. Vous pouvez rapidement créer des sondages que les employés peuvent remplir en quelques minutes, ce qui est parfait pour les sondages d'opinion qui doivent être rapides et fréquents.

ThriveSparrow ThriveSparrow a pour objectif d'alimenter l'engagement continu des employés en fournissant des sondages réguliers qui aident les organisations à comprendre les niveaux d'engagement et à répondre rapidement à l'évolution des besoins.

Avec ThriveSparrow, il est facile de personnaliser la fréquence de ces sondages - que vous souhaitiez des mises à jour hebdomadaires ou des tendances mensuelles, l'outil s'adapte à vos programmes RH.

Toutefois, il convient de noter que ThriveSparrow n'est peut-être pas idéal pour les grandes entreprises ; il convient mieux aux petites et moyennes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de ThriveSparrow

Programmation flexible des sondages : Choisissez des fréquences de sondage qui s'alignent sur les besoins de votre organisation, des contrôles de pouls hebdomadaires aux tendances mensuelles

: Choisissez des fréquences de sondage qui s'alignent sur les besoins de votre organisation, des contrôles de pouls hebdomadaires aux tendances mensuelles Sondages eNPS : Des sondages à question unique qui mesurent l'engagement des employés et aident à identifier les domaines à améliorer

: Des sondages à question unique qui mesurent l'engagement des employés et aident à identifier les domaines à améliorer Rapports complets : Fournit des informations exploitables sur les tendances en matière d'engagement, permettant aux dirigeants de prendre des décisions fondées sur des données

: Fournit des informations exploitables sur les tendances en matière d'engagement, permettant aux dirigeants de prendre des décisions fondées sur des données Intégration transparente : S'intègre à Slack, à l'environnement de travail de Google et à bien d'autres, ce qui facilite son intégration à votre pile technologique RH existante

: S'intègre à Slack, à l'environnement de travail de Google et à bien d'autres, ce qui facilite son intégration à votre pile technologique RH existante Assistance multilingue : Permet des sondages en plusieurs langues, parfait pour les équipes internationales

Les limites de ThriveSparrow

Intégrations limitées : Possède moins d'intégrations tierces par rapport à d'autres outils de sondage par impulsion, ce qui peut limiter son utilisation au sein d'un écosystème technologique plus large

: Possède moins d'intégrations tierces par rapport à d'autres outils de sondage par impulsion, ce qui peut limiter son utilisation au sein d'un écosystème technologique plus large Interface basique : Bien que conviviale, l'interface manque de fonctionnalités avancées, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des grandes organisations

: Bien que conviviale, l'interface manque de fonctionnalités avancées, ce qui peut ne pas répondre aux besoins des grandes organisations Évolutivité limitée : ThriveSparrow est conçu pour les petites et moyennes entreprises et peut ne pas s'adapter aussi efficacement aux grandes entreprises

Prix de ThriveSparrow

Performance : 5$ par mois et par employé

: 5$ par mois et par employé Engagement : 3 $ par mois par employé

: 3 $ par mois par employé Félicitations : 2 $ par mois par employé

4. CultureMonkey (Meilleur pour des informations complètes sur l'engagement des employés)

TINYpulse La meilleure chose à propos de TINYpulse est qu'il permet aux employés de s'exprimer sans la pression d'être identifiés.

La fonctionnalité unique "Cheers for Peers" de la plateforme, qui permet aux collègues de se féliciter mutuellement, contribue également à favoriser une culture de la reconnaissance.

En revanche, certains utilisateurs trouvent la navigation un peu confuse, notamment en raison des mises à jour périodiques de l'application qui entraînent parfois des liens rompus.

En outre, les petites équipes peuvent être confrontées à des problèmes d'anonymat, car les employés se demandent parfois : "Qui a laissé cette mauvaise note ?"

Les meilleures fonctionnalités de TINYpulse

Questions de sondage personnalisables : Permet aux administrateurs d'adapter les questions aux besoins spécifiques de l'organisation

: Permet aux administrateurs d'adapter les questions aux besoins spécifiques de l'organisation Tendances du bonheur et rapports : Suivi du temps du moral des employés, identifiant les tendances qui peuvent nécessiter une attention particulière

: Suivi du temps du moral des employés, identifiant les tendances qui peuvent nécessiter une attention particulière Options de retour d'information anonyme : La promotion de réponses honnêtes, avec la possibilité pour les administrateurs de répondre en privé sans révéler les identités

: La promotion de réponses honnêtes, avec la possibilité pour les administrateurs de répondre en privé sans révéler les identités Des encouragements pour les pairs : Encourage la reconnaissance entre pairs, créant ainsi une culture d'entreprise plus connectée et plus appréciative

: Encourage la reconnaissance entre pairs, créant ainsi une culture d'entreprise plus connectée et plus appréciative Recommandations concrètes : Offre des suggestions basées sur des données pour améliorer l'engagement des employés, éliminant ainsi l'incertitude quant aux améliorations à apporter

Les limites de TINYpulse

Problèmes de navigation dans l'interface : Certains utilisateurs trouvent la disposition difficile, en particulier après les mises à jour de l'application

: Certains utilisateurs trouvent la disposition difficile, en particulier après les mises à jour de l'application Problèmes d'anonymat dans les petites équipes : Dans les petites équipes, la maintenance d'un véritable anonymat peut s'avérer difficile, ce qui suscite la curiosité des sources de commentaires

: Dans les petites équipes, la maintenance d'un véritable anonymat peut s'avérer difficile, ce qui suscite la curiosité des sources de commentaires Confusion du modèle de tarification : Les utilisateurs signalent des changements dans la structure des rapports au fil du temps, ce qui entraîne certains malentendus sur les coûts d'utilisation

Tarification de TINYpulse

Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (45+ commentaires)

8. Culture Amp (Meilleur pour l'engagement des employés basé sur les données et l'analyse des personnes)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Culture-Amp-1400x933.png Culture Amp, logiciel de sondage sur la pulsation des employés /$$$img/

la culture de l'entreprise est un élément essentiel de l'économie Culture Amp Culture Amp est une plateforme polyvalente d'engagement des employés conçue pour aider les organisations à prendre des décisions stratégiques grâce à des instructions étayées par des données.

Avec plus de 40 modèles de sondages couvrant des domaines tels que l'engagement, la DE&I, et plus encore, Culture Amp permet aux équipes RH d'adapter les sondages aux besoins spécifiques de l'organisation

Cependant, bien que Culture Amp offre des fonctionnalités étendues, le modèle de tarification personnalisé et la complexité de la plateforme pourraient ne pas être idéaux pour les petites organisations ou celles qui recherchent des solutions plus simples.

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Bibliothèque de sondages complète : Offre plus de 40 modèles de sondages personnalisables et soutenus par la science pour divers domaines d'engagement

: Offre plus de 40 modèles de sondages personnalisables et soutenus par la science pour divers domaines d'engagement Analyse alimentée par l'IA : Offre des informations sûres et objectives qui aident à prioriser les initiatives et à inspirer l'action

: Offre des informations sûres et objectives qui aident à prioriser les initiatives et à inspirer l'action Analyse des personnes : Fournit des outils de prise de décision basés sur les données pour les RH, permettant une compréhension plus approfondie du sentiment des employés

: Fournit des outils de prise de décision basés sur les données pour les RH, permettant une compréhension plus approfondie du sentiment des employés Plans d'action éprouvés : Basés sur les connaissances d'organisations de premier plan, ces forfaits vous aident à relever les défis clés en matière d'engagement

: Basés sur les connaissances d'organisations de premier plan, ces forfaits vous aident à relever les défis clés en matière d'engagement Outils de rapports flexibles : Permet une analyse détaillée avec des capacités de découpage et offre des visualisations intuitives

Les limites de Culture Amp

Modèle de tarification personnalisé : La tarification n'est pas divulguée ouvertement, ce qui peut rendre difficile l'évaluation initiale des coûts pour les organisations

: La tarification n'est pas divulguée ouvertement, ce qui peut rendre difficile l'évaluation initiale des coûts pour les organisations Complexité potentielle pour les petites équipes : Avec son large intervalle de fonctionnalités, la plateforme peut sembler écrasante pour les petites organisations ou les startups

: Avec son large intervalle de fonctionnalités, la plateforme peut sembler écrasante pour les petites organisations ou les startups Difficultés d'intégration de la plateforme : Les utilisateurs ont noté que la gestion de plusieurs plateformes RH peut être lourde et pourrait conduire à des difficultés de rapports

Prix de Culture Amp

Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (1 200+ commentaires)

: 4.5/5 (1 200+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

9. Qualtrics (le meilleur pour une programmation flexible des sondages)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Qualtrics.webp Qualtrics parmi les meilleurs outils de sondages sur le pouls des employés /$$img/

la société de gestion des ressources humaines de l'Union européenne (UEMOA) Qualtrics Connu pour son adaptabilité, Qualtrics permet aux organisations de surveiller l'engagement des employés grâce à des sondages flexibles sur le pouls.

Celles-ci peuvent être ajustées pour se concentrer sur des domaines tels que le bien-être et la DE&I sans lancer un tout nouveau programme.

Cependant, Qualtrics peut parfois être difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs, et les temps de réponse du service client ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Programmation flexible des sondages par pulsation : Permet des ajustements rapides des domaines d'intérêt des sondages, permettant un suivi du temps de l'engagement en temps réel

: Permet des ajustements rapides des domaines d'intérêt des sondages, permettant un suivi du temps de l'engagement en temps réel Tableaux de bord alimentés par l'IA : Assistance à la prise de décision en temps voulu et à l'efficacité des abonnements grâce aux tableaux de bord alimentés par l'IA

: Assistance à la prise de décision en temps voulu et à l'efficacité des abonnements grâce aux tableaux de bord alimentés par l'IA Bibliothèque de sondages et points de référence : Offre plus de 300 questions préconstruites et des repères sectoriels pour la conception de sondages complets

: Offre plus de 300 questions préconstruites et des repères sectoriels pour la conception de sondages complets Intégration au système de gestion des ressources humaines : Les données des employés sont sécurisées et mises à jour avec les outils RH existants

: Les données des employés sont sécurisées et mises à jour avec les outils RH existants Hub d'assistance aux managers : Teams fournit aux managers de première ligne des informations personnalisées pour combler les lacunes de l'équipe en matière d'engagement

Les limites de Qualtrics

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs : La plateforme peut être difficile à naviguer au début, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels d'expérience des employés

: La plateforme peut être difficile à naviguer au début, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec les logiciels d'expérience des employés Les délais du service client : Certains utilisateurs signalent de longs délais d'attente pour l'assistance, ce qui peut être frustrant lorsqu'une assistance immédiate est nécessaire

: Certains utilisateurs signalent de longs délais d'attente pour l'assistance, ce qui peut être frustrant lorsqu'une assistance immédiate est nécessaire Problèmes potentiels d'acheminement des e-mails : Quelques utilisateurs ont eu des problèmes avec les e-mails de sondage qui ne sont pas parvenus aux employés, peut-être à cause du filtrage des spams

Prix de Qualtrics

Tarifs personnalisés

G2 : 4.4/5 (500+ commentaires)

10. Vantage Pulsation (Le meilleur pour un retour d'information en temps réel)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Vantage-Pulsation.webp Logiciel de sondage sur le pouls des employés Vantage Pulsation /$$img/

le site web de Vantage Pulse est disponible en anglais seulement Pulsation Vantage Idéal pour les organisations qui cherchent à stimuler l'engagement et la fidélisation des employés, Vantage Pulsation évite les sondages annuels et facilite plutôt l'écoute continue avec un feedback en temps réel

La plateforme est dotée d'un tableau de bord convivial qui offre des visualisations intuitives des tendances et des points de référence.

Cependant, certains utilisateurs ont noté que la plateforme pourrait bénéficier d'une plus grande variété dans ses modèles de sondage et d'un catalogue de récompenses plus dynamique pour la reconnaissance par les pairs.

Les meilleures fonctionnalités de Vantage Pulsation

Retour d'information en temps réel et visualisation des tendances : Fournit des informations en continu grâce à un tableau de bord dynamique qui affiche le sentiment des employés et les tendances en matière d'engagement

: Fournit des informations en continu grâce à un tableau de bord dynamique qui affiche le sentiment des employés et les tendances en matière d'engagement Sondages entièrement anonymes : S'assure que les employés peuvent partager des commentaires honnêtes, avec un anonymat garanti tout au long du processus

: S'assure que les employés peuvent partager des commentaires honnêtes, avec un anonymat garanti tout au long du processus Rappels de sondages automatisés : Les rappels sont paramétrés et oubliés, ce qui permet d'augmenter les paramètres de participation aux sondages sans suivi manuel

: Les rappels sont paramétrés et oubliés, ce qui permet d'augmenter les paramètres de participation aux sondages sans suivi manuel Assistance multilingue : Assistance dans plus de 14 langues, ce qui le rend accessible aux équipes internationales

: Assistance dans plus de 14 langues, ce qui le rend accessible aux équipes internationales Modèles de sondages pré-intégrés : Offre plus de 25 modèles pour divers objectifs, y compris les sondages d'intégration, de DE&I et de sortie

Les limites de Vantage Pulsation

Options de personnalisation limitées : Certains utilisateurs signalent que les modèles de sondages et le catalogue de récompenses peuvent sembler répétitifs au fil du temps

: Certains utilisateurs signalent que les modèles de sondages et le catalogue de récompenses peuvent sembler répétitifs au fil du temps Problèmes occasionnels de suivi : Les utilisateurs ont noté que le suivi des points pour les récompenses peut parfois être incohérent

: Les utilisateurs ont noté que le suivi des points pour les récompenses peut parfois être incohérent Interface déroutante pour les nouveaux utilisateurs : Bien que généralement conviviale, l'interface est parfois difficile à parcourir pour certains utilisateurs

Prix de la Pulsation Vantage

Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (8 500+ commentaires)

: 4.7/5 (8 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (5 100+ commentaires)

11. Glint (Meilleur pour les sondages sur le cycle de vie des employés)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Glint-1400x788.png Glint parmi les meilleurs outils de sondage sur le pouls des employés /$$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Lueur d'espoir Avec des options telles que les sondages trimestriels sur l'engagement, les sondages sur la diversité et l'inclusion et les sondages sur l'efficacité des gestionnaires, Glint fournit aux organisations les outils nécessaires pour saisir les idées des employés dans différents domaines et à différentes étapes de leur parcours.

En outre, Glint propose les programmes 360 Feedback et Anytime Feedbacks, qui assistent la croissance et le développement continus à tous les niveaux.

Cependant, la plateforme peut être difficile à naviguer, et les utilisateurs ont noté un manque de documentation détaillée, ce qui rend plus difficile la prise en main pour les nouveaux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Glint

Des offres de sondages diversifiées : Fournit divers programmes de sondage, y compris l'engagement, la DE&I, l'efficacité des gestionnaires et la sécurité des patients, pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation

: Fournit divers programmes de sondage, y compris l'engagement, la DE&I, l'efficacité des gestionnaires et la sécurité des patients, pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation Sondages sur le cycle de vie : Assistance lors des jalon clés de l'employé, offrant des informations de l'intégration à la sortie qui assistent la rétention et l'engagement

: Assistance lors des jalon clés de l'employé, offrant des informations de l'intégration à la sortie qui assistent la rétention et l'engagement Programmes de rétroaction à tout moment et à 360° : Permet un retour d'information continu et en temps réel pour le développement continu des employés et l'efficacité de l'équipe

: Permet un retour d'information continu et en temps réel pour le développement continu des employés et l'efficacité de l'équipe Des sondages fondés sur la science humaine : Chaque programme est soutenu par l'équipe d'experts de Glint, garantissant que les sondages fournissent des informations exploitables

: Chaque programme est soutenu par l'équipe d'experts de Glint, garantissant que les sondages fournissent des informations exploitables Intégration avec les systèmes RH : Se synchronise avec les plateformes RH existantes pour que les données des employés restent exactes et à jour

Les limites de Glint

Une navigation complexe : Certains utilisateurs signalent que la plateforme peut être déroutante à naviguer, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec les fonctionnalités de Glint

: Certains utilisateurs signalent que la plateforme peut être déroutante à naviguer, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec les fonctionnalités de Glint Documentation limitée : Quelques utilisateurs ont noté un manque de ressources détaillées expliquant des fonctions spécifiques, ce qui pourrait entraver l'installation et l'utilisation

: Quelques utilisateurs ont noté un manque de ressources détaillées expliquant des fonctions spécifiques, ce qui pourrait entraver l'installation et l'utilisation Problèmes d'anonymat : Bien que Glint offre un retour d'information anonyme, certains utilisateurs pensent que les employés pourraient encore hésiter à partager des opinions franches

Prix de Glint

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Glint

Capterra : 4.6/5 (25+ commentaires)

12. Weekdone (Meilleur pour l'alignement OKR et les rapports de progression hebdomadaires)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Weekdone-1400x736.jpg Weekdone, logiciel de sondage sur le pouls des employés /$$$img/

le site web de l'entreprise est en anglais En semaine Avec Weekdone, les organisations peuvent aligner les objectifs de l'équipe par le biais d'objectifs et de résultats clés (OKR).

Cela permet à tous les membres de votre équipe de voir ce qui doit être accompli chaque semaine et chaque trimestre.

De plus, Weekdone inclut des sondages d'opinion et un feedback 1:1, ce qui assiste la gestion continue de la performance et l'engagement des employés.

Bien que Weekdone soit convivial, certains utilisateurs ont noté des problèmes de navigation entre les onglets et d'accès aux résumés hebdomadaires, ce qui peut nuire à l'expérience.

Les meilleures fonctionnalités de Weekdone

alignement et suivi des objectifs OKR : Organisez et alignez les objectifs individuels et d'équipe avec un arbre hiérarchique OKR visuel, aidant les équipes à rester concentrées sur les objets à l'échelle de l'entreprise

: Organisez et alignez les objectifs individuels et d'équipe avec un arbre hiérarchique OKR visuel, aidant les équipes à rester concentrées sur les objets à l'échelle de l'entreprise Rapports de progression hebdomadaires : Fournit des rapports de statut hebdomadaires automatisés, permettant aux employés de suivre leur propre progression et de hiérarchiser les tâches

: Fournit des rapports de statut hebdomadaires automatisés, permettant aux employés de suivre leur propre progression et de hiérarchiser les tâches Pulsation et sondages : Pulsation et sondages : Des sondages d'évaluation 5 étoiles et des sondages de contrôle pour surveiller l'engagement et le bien-être des employés

: Pulsation et sondages : Des sondages d'évaluation 5 étoiles et des sondages de contrôle pour surveiller l'engagement et le bien-être des employés Teams et annonces de l'équipe : Facilite les discussions privées 1:1 et les annonces d'équipe, aidant à améliorer la communication et le feedback

: Facilite les discussions privées 1:1 et les annonces d'équipe, aidant à améliorer la communication et le feedback Outils de définition des objectifs et de suivi : Outils de définition d'objectifs et de suivi : comprend des outils pour définir et suivre les OKR, les KPI et les initiatives, avec des modèles personnalisables pour plus de flexibilité

Les limites de Weekdone

Difficultés de navigation : Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer entre les onglets, en particulier lorsqu'ils affichent les résumés hebdomadaires

: Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer entre les onglets, en particulier lorsqu'ils affichent les résumés hebdomadaires Problèmes liés à la politique de remboursement : Des utilisateurs ont rapporté des problèmes avec les demandes de remboursement, ce qui peut affecter la satisfaction des clients

: Des utilisateurs ont rapporté des problèmes avec les demandes de remboursement, ce qui peut affecter la satisfaction des clients Assistance client limitée : Quelques utilisateurs ont noté que le service client peut ne pas être réactif pendant les périodes critiques

Prix Weekdone

Free pour un maximum de 3 utilisateurs : Free for up to 3 users : Aucune carte de crédit n'est requise pour la version gratuite

: Free for up to 3 users : Aucune carte de crédit n'est requise pour la version gratuite 4-10 utilisateurs : 108 $ par mois, facturé mensuellement, avec un coût par utilisateur de 10,80 $ pour les forfaits de 10 utilisateurs

Weekdone évaluations et critiques

G2 : 4.1/5 (30+ commentaires)

: 4.1/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (60+ commentaires)

13. Lattice (Meilleur pour le retour d'information continu et la gestion des performances)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Lattice.webp Lattice parmi les meilleurs outils de sondage sur l'état d'esprit des employés /$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et sera mis à jour régulièrement Treillis Les sondages d'engagement et les Pulsations de Lattice aident à les équipes à recueillir un retour d'information continu .

Pendant ce temps, l'Explorateur d'analyse offre des visualisations de données détaillées pour assister la prise de décision basée sur les données.

En outre, Lattice intègre à sa plateforme les réunions 1:1 et les examens de performance, aidant ainsi les managers à rationaliser leurs opérations et à tirer le meilleur parti du temps qu'ils passent avec leurs subordonnés directs.

Cependant, certains utilisateurs trouvent la navigation de Lattice difficile, en particulier lorsqu'il s'agit d'accéder à des fonctionnalités telles que les notes 1:1, ce qui peut avoir un impact sur la convivialité globale.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Pulsation en temps réel et sondages d'engagement : Recueillez des commentaires en continu pour identifier et traiter les problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur le moral des troupes

: Recueillez des commentaires en continu pour identifier et traiter les problèmes potentiels avant qu'ils n'aient un impact sur le moral des troupes Suivi complet des objectifs et des OKR : Aligne les objectifs individuels et d'équipe sur les priorités de l'entreprise, en apportant une assistance à l'impact stratégique

: Aligne les objectifs individuels et d'équipe sur les priorités de l'entreprise, en apportant une assistance à l'impact stratégique Instructions et analyses alimentées par l'IA : Fournit des données immédiates et exploitables pour éclairer les décisions et favoriser l'amélioration de l'expérience des employés

: Fournit des données immédiates et exploitables pour éclairer les décisions et favoriser l'amélioration de l'expérience des employés Intégration des entretiens individuels et des évaluations de performance : Encourage les interactions significatives entre managers et employés grâce à des outils de feedback continu et de développement des talents

: Encourage les interactions significatives entre managers et employés grâce à des outils de feedback continu et de développement des talents Module complémentaire de gestion des rémunérations : Centralisation des révisions de rémunération et des analyses comparatives, garantissant des pratiques salariales équitables et cohérentes

Les limites de Lattice

Complexité de la navigation : Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer entre les fonctionnalités, par exemple pour l'emplacement des notes 1:1 spécifiques

: Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de naviguer entre les fonctionnalités, par exemple pour l'emplacement des notes 1:1 spécifiques Limites de la personnalisation des évaluations : Les utilisateurs signalent que la personnalisation des rapports de performance est limitée, ce qui rend difficile l'adaptation des rapports à des besoins spécifiques

: Les utilisateurs signalent que la personnalisation des rapports de performance est limitée, ce qui rend difficile l'adaptation des rapports à des besoins spécifiques Des retards occasionnels dans l'assistance : L'assistance est généralement réactive, mais certains utilisateurs ont constaté des retards pendant les périodes de forte demande

Prix du treillis

Gestion des talents : 11 $ par place et par mois

: 11 $ par place et par mois Module complémentaire d'engagement : +4 $ par place et par mois

: +4 $ par place et par mois Module complémentaire de croissance : +4$ par place et par mois

: +4$ par place et par mois Module complémentaire de rémunération : +6 $ par place et par mois ;

Lattice évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (3 800+ commentaires)

14. Leena IA (Meilleur pour l'analyse des sentiments pilotée par l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Leena-AI-1400x1344.webp Outils d'IA pour les sondages sur le pouls des employés /$$$img/

la société de l'information est en train de se transformer en une société de l'information IA En mettant l'accent sur la compréhension des facteurs d'engagement à chaque étape - de l'accueil à la sortie - les sondages de Leena IA utilisent l'IA avancée pour analyser les commentaires ouverts.

En outre, avec une assistance multicanal et des capacités multilingues dans plus de 100 langues, Leena IA garantit que le feedback est accessible et inclusif pour une main-d'œuvre mondiale.

Bien que la plateforme offre des fonctionnalités robustes, certaines organisations peuvent trouver le modèle de tarification personnalisé moins transparent.

Les meilleures fonctionnalités de Leena IA

Analyse des sentiments pilotée par l'IA : Utilise l'IA générative pour analyser les commentaires ouverts, révélant des idées sur le sentiment des employés et mettant en évidence les domaines nécessitant une attention particulière

: Utilise l'IA générative pour analyser les commentaires ouverts, révélant des idées sur le sentiment des employés et mettant en évidence les domaines nécessitant une attention particulière Planification des actions au sein de la plateforme : Permet aux équipes RH de gérer des projets, de suivre les améliorations et d'assigner des tâches directement dans la plateforme pour une gestion simplifiée de l'engagement

: Permet aux équipes RH de gérer des projets, de suivre les améliorations et d'assigner des tâches directement dans la plateforme pour une gestion simplifiée de l'engagement Insights et tableaux de bord en temps réel : Assistance, tableaux de bord intuitifs alimentés par l'IA qui présentent les données d'engagement en temps réel, favorisant une prise de décision rapide

: Assistance, tableaux de bord intuitifs alimentés par l'IA qui présentent les données d'engagement en temps réel, favorisant une prise de décision rapide Assistance multicanal et multilingue : S'intègre aux canaux de communication existants et assiste plus de 100 langues, ce qui le rend idéal pour les organisations mondiales

: S'intègre aux canaux de communication existants et assiste plus de 100 langues, ce qui le rend idéal pour les organisations mondiales Intégration avec d'autres systèmes RH : Se synchronise avec la gestion de la performance, l'onboarding et d'autres systèmes pour une expérience cohérente des employés

Les limites de Leena IA

Modèle de tarification personnalisé : L'information sur les prix n'est pas facilement disponible, ce qui peut rendre difficile pour les organisations d'évaluer l'accessibilité financière dès le départ

: L'information sur les prix n'est pas facilement disponible, ce qui peut rendre difficile pour les organisations d'évaluer l'accessibilité financière dès le départ Complexité pour les petites entreprises : Les fonctionnalités IA avancées et les analyses complètes pourraient s'avérer plus que nécessaires pour les petites équipes

: Les fonctionnalités IA avancées et les analyses complètes pourraient s'avérer plus que nécessaires pour les petites équipes Examens limités de la part de tiers : Bien qu'elle fasse l'objet d'évaluations positives, la plateforme compte moins d'avis d'utilisateurs par rapport à des concurrents plus importants, ce qui pourrait nuire à la confiance des acheteurs

Prix de l'IA Leena

Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

15. WorkTango (Meilleur pour les sondages personnalisables à travers le cycle de vie de l'employé)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WorkTango.webp WorkTango parmi les meilleurs outils de sondages sur l'état d'esprit des employés /$$$img/

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et il est en cours d'élaboration WorkTango WorkTango permet aux organisations de capturer le feedback à différentes étapes, avec des modèles couvrant des domaines tels que l'engagement, la DE&I, l'onboarding et le off-boarding.

Les analyses pilotées par l'IA et le Sentiment Cloud de la plateforme aident les équipes RH et les dirigeants à identifier rapidement les thèmes et les tendances à partir des réponses en texte libre, tandis que les conversations anonymes permettent d'explorer plus en profondeur les préoccupations des employés.

Cependant, certains utilisateurs ont noté que les options d'analyse et de tableau de bord de la plateforme pourraient être plus intuitives, et que l'interface peut être difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de WorkTango

Sondages personnalisables illimités : Déployez des sondages avec des questions et des modèles étayés par des recherches pour chaque étape du cycle de vie des employés

: Déployez des sondages avec des questions et des modèles étayés par des recherches pour chaque étape du cycle de vie des employés Cloud de sentiments et analyses : Visualisez les réponses en texte libre et accédez à des informations en temps réel pour identifier les tendances et soutenir le forfait d'assistance

: Visualisez les réponses en texte libre et accédez à des informations en temps réel pour identifier les tendances et soutenir le forfait d'assistance Conversations anonymes : Engagez des dialogues abonnés pour obtenir des informations plus approfondies tout en maintenant la confidentialité

: Engagez des dialogues abonnés pour obtenir des informations plus approfondies tout en maintenant la confidentialité Reconnaissance et récompenses : Échelonner la reconnaissance des employés avec des programmes automatisés pour les jalons et les réalisations

: Échelonner la reconnaissance des employés avec des programmes automatisés pour les jalons et les réalisations Analyse prédictive pour les dirigeants : Assistance aux managers avec des actions recommandées basées sur des insights prédictifs, aidant à la prise de décision et au développement professionnel

Les limites de WorkTango

Navigation complexe : Certains utilisateurs signalent des difficultés à passer d'un onglet à l'autre et à naviguer sur la plateforme, en particulier dans la section des conversations

: Certains utilisateurs signalent des difficultés à passer d'un onglet à l'autre et à naviguer sur la plateforme, en particulier dans la section des conversations Personnalisation des analyses de base : Bien que robustes, les options d'analyse et de tableau de bord peuvent sembler limitées et ne pas être aussi personnalisables que certains utilisateurs le souhaiteraient

: Bien que robustes, les options d'analyse et de tableau de bord peuvent sembler limitées et ne pas être aussi personnalisables que certains utilisateurs le souhaiteraient Gestion des points : La politique trimestrielle "utiliser ou perdre" pour les points de récompense peut être restrictive pour certains utilisateurs

Prix de WorkTango

Tarification personnalisée

Evaluations et critiques de WorkTango

G2 : 4.7/5 (850+ commentaires)

: 4.7/5 (850+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (100+ commentaires)

Gardez le doigt sur la Pulsation avec ClickUp

Dans une étude à long terme, les entreprises dotées d'une forte culture d'entreprise valorisant les employés, les clients et le leadership ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de façon significative une croissance du chiffre d'affaires de 682 % .

Les sondages sur l'état d'esprit des employés peuvent faire cela pour vous : ils peuvent saisir l'état actuel de votre lieu de travail et vous donner les moyens d'identifier les domaines à améliorer grâce à des stratégies efficaces.

Les fonctionnalités de ClickUp, telles que les modèles de sondages personnalisables, la collecte de commentaires en temps réel et les informations exploitables, fournissent tout ce dont vous avez besoin pour atteindre ce niveau d'engagement et de satisfaction des employés.

vous êtes prêt à obtenir des informations en temps réel sur les expériences de votre équipe ? Inscrivez-vous sur ClickUp aujourd'hui !