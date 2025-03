50 blagues drôles sur les RH pour détendre l'atmosphère au travail

Les lieux de travail peuvent être stressants.

Des objectifs ambitieux, des échéances imminentes et une dynamique d'équipe complexe au travail peuvent, avec le temps, donner l'impression d'être un peu écrasants. Mais l'humour peut être l'antidote parfait !

Que vous soyez un professionnel des RH ou un simple employé désireux de rire, ces blagues sur les RH (attention aux jeux de mots sur les RH !) peuvent contribuer à détendre l'atmosphère, à remonter le moral, à établir des connexions et même à améliorer la productivité.

Découvrez ces blagues RH hilarantes et partagez-les avec vos collègues de travail. 📢

Prêt à glousser ?

50 blagues RH pour ajouter de l'humour à votre lieu de travail

A un environnement de travail positif est essentiel pour la satisfaction et la productivité des employés.

Qu'il s'agisse d'ajouter des blagues brise-glace aux activités virtuelles de renforcement de l'esprit d'équipe ou tout simplement pour égayer vos réunions quotidiennes, ces 50 blagues sur les RH feront le travail.

Blagues pour briser la glace

à pourquoi l'équipe des RH a-t-elle apporté une échelle au travail ? Elle voulait atteindre de nouveaux sommets en matière d'engagement des employés ma boîte réception est tellement pleine que je ne sais plus si je travaille ici ou si je ne fais que trier les spams rH : "Nous avons besoin de quelqu'un de responsable pour faire ce travail." Candidat : "Votre recherche s'arrête ici ! Dans mon précédent emploi, chaque fois que quelque chose allait mal, tout le monde disait que j'étais responsable !" pourquoi le nouvel employé a-t-il apporté un plan lors de l'entretien avec les RH ? _$$afin de s'y retrouver dans toutes les questions délicates du département des RH à pourquoi les professionnels des ressources humaines font-ils des études d'art ? parce qu'ils sont doués pour tracer des frontières les RH m'ont demandé trois références. Je leur ai dit que je les recommanderais à mon thérapeute, à mon chat et à mon compte Netflix à quoi le responsable des ressources humaines a-t-il fait allusion dans le Calendrier ? " Vos jours sont comptés ! " j'ai demandé au responsable des ressources humaines si je pouvais obtenir une promotion. Il m'a répondu : "Bien sûr ! Au poste de client."_ _J'ai demandé au responsable des ressources humaines si je pouvais être promu Le nouvel employé de mon dernier emploi a demandé : "Est-ce qu'il existe une personne capable de résoudre les problèmes ici ?" Alors, naturellement, nous lui avons tendu une loupe et lui avons souhaité bonne chance !

Blagues adaptées aux patrons

quelle est la différence entre un patron et un leader ? Un patron dit "Allez !" alors qu'un leader dit "Allons-y !" ils disent qu'il faut s'habiller pour le travail que l'on veut, pas pour celui que l'on a. Malheureusement, mon travail ne pensait pas qu'une combinaison spatiale était une "tenue de travail appropriée" mon travail : "C'est la troisième fois que tu es en retard au travail cette semaine. Faites-vous ce que cela veut dire ?"_ _L'employé : "On est mercredi ?" mon patron vient de m'envoyer un texte : "Envoyez-moi une de vos blagues !" _Je lui ai répondu par texto : "Je suis en train de travailler. J'en enverrai une plus tard." _"C'est hilarant", a-t-il dit. "Envoie-m'en une autre !" mon patron m'a dit que mes collègues étaient intimidés par moi, alors je l'ai regardé fixement jusqu'à ce qu'il s'excuse et n'oubliez pas, a tonné le patron, qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y a aucun signe de U là-dedans non plus." _ "Ouais", a marmonné l'un des employés, "et il n'y a pas beaucoup de signes de U là-dedans non plus j'ai demandé à mon patron si je pouvais venir travailler tard aujourd'hui, et il m'a dit : "Rêve" N'est-il pas le meilleur ? Lors de mon évaluation personnelle des performances, mon directeur a déclaré : "En tant que très bon médecin, je vous prescris moins de vendredis après-midi libres". J'ai répondu : "J'ai besoin d'un deuxième avis !

Blagues de collègues

à pourquoi mon collègue a-t-il fait venir un aimant au bureau ? Pour attirer l'attention ! pourquoi le collègue a-t-il fait venir un crayon à la réunion ? parce qu'ils voulaient tirer des conclusions sérieuses ! le travail d'équipe est important ; il est utile de rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre notre collègue Arnie s'en va. Cela va vraiment nous manquer à tous de ne plus faire son travail à sa place dans n'importe quel bureau, vous trouverez toujours le majestueux "desk jockey", endormi mais fonctionnel, qui se nourrit de café et survit dans un habitat de paperasse

Humour subtil

à Mon travail, l'employé gardait une horloge sous son bureau... Il voulait faire des heures supplémentaires.. _Notre plante de bureau est la seule chose qui pousse ici. Et elle est en plastique à pourquoi la présentation PowerPoint a-t-elle traversé la route ? Pour aller à l'autre diapositive ! à pourquoi l'ordinateur a-t-il rompu avec l'imprimante ? À pourquoi a-t-il trouvé quelqu'un de plus compatible ? À fait que les RH m'ont laissé tomber ? Il s'avère qu'ils s'entraînent juste pour Halloween !

Rires rapides

_Nos ordinateurs sont tombés en panne au travail aujourd'hui, alors nous avons dû tout faire à la main. Il m'a fallu 20 minutes pour mélanger les cartes pour le Solitaire que s'est-il passé lorsque le passé, le présent et le futur sont entrés dans un bar ? _Les choses se sont un peu tendues à quoi le département des ressources humaines a-t-il fait appel à un médecin ? À quoi le département des ressources humaines a-t-il fait appel ? à combien de recruteurs faut-il faire appel pour changer une ampoule ? _ _Aucun ; ils trouveront simplement un nouvel employé pour le faire à$$$a fait le responsable des ressources humaines apporter une station de vélos au bureau ? À$$$a fait le responsable des ressources humaines apporter une station de vélos au bureau ? À$$$a fait le responsable des ressources humaines apporter une station de vélos au bureau ? À$$$a fait le responsable des ressources humaines apporter une station de vélos au bureau ? mon directeur des ressources humaines dit que je devrais travailler sur mes compétences en communication, alors je lui ai envoyé un mème à ce sujet mon patron m'a dit de passer une bonne journée. Je suis donc rentré chez moi _Pourquoi les employés ne jouent-ils pas à cache-cache ? _Car bonne chance pour se cacher des e-mails ma journée de travail commence par un café et se termine en évitant les e-mails _Je ne travaille pas bien sous pression... ou sans pression _Pourquoi ne pas dire de secrets au bureau ? _Trop de feuilles de calcul

Blagues de réunion

_Pourquoi la réunion s'est faite au gymnase ? _Pour travailler sur les détails à quoi fait-on une réunion qui aurait pu être un e-mail ? À une perte de temps ! dans la réunion d'aujourd'hui, faisons tous semblant de savoir ce qui se passe. Prêts, partez !* quelle est la différence entre une réunion et une prise d'otage ? On peut négocier dans une prise d'otage _Discuter de l'équilibre entre travail et vie privée lors d'une réunion à 17 heures. Oh, l'ironie ! mon cerveau pendant une réunion : 10 % en train de réfléchir à l'agenda, 90 % en train d'essayer de donner l'impression que je suis attentif lors d'une réunion stratégique, quelqu'un a demandé : "Que faites-vous du marché de l'emploi actuel ?"J'ai répondu : "C'est comme toutes les autres réunions : on parle beaucoup, mais j'attends toujours l'action!" la partie la plus productive d'une réunion est généralement celle qui se termine ! les réunions : Là où l'on fait des comptes-rendus et où l'on perd des heures

Blagues virales sur les mèmes

quand les employeurs veulent que vous ayez dix ans d'expérience avant l'âge de 22 ans..

à fait le responsable des ressources humaines prendre des vacances ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-943.png Mème RH : blagues RH /$$$img/

Got to silence those intrusive thoughts...😬

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-944.png Mème viral sur le travail : Blagues sur les RH /$$$img/

quand vous avez besoin de vacances de vos vacances_ !

dans la maladie et dans la santé !

j'ai fait une spécialisation en graphisme. La meilleure décision de tous les temps !_

Blagues sur l'industrie technologique

à quoi sert la démission de la programmeuse ? Elle n'a pas eu de tableau (d'augmentation) ! à combien de programmeurs faut-il faire appel pour changer une ampoule électrique ? À aucun, c'est un problème matériel ! pourquoi le programmeur n'a-t-il pas profité de son voyage en camping ? _Il y avait trop de bugs quelqu'un a vu l'équipe de cybersécurité ? Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont exécuté un logiciel un expert d'Excel entre dans un bar... et joint deux tableaux

Blagues spécifiques à un rôle

Les responsables de la paie sont de véritables magiciens : un instant, votre salaire est là, l'instant d'après, tout est dépensé ! les partenaires commerciaux des RH adorent dire "Nous sommes dans le même bateau", mais vous êtes toujours coincé dans la réunion ! quel est le sport favori des RH ? La balle au prisonnier. Parce qu'ils sont toujours en train d'esquiver les questions difficiles ! le responsable des ressources humaines a envoyé un e-mail sur la gestion du stress, mais maintenant je suis stressé à l'idée de le lire avant la date limite à$$a, le responsable du marketing a fait une activité secondaire en tant que pêcheur Il avait de bons hameçons à quoi fait-on référence quand on travaille dans l'aménagement paysager ? Un directeur de branche !* un chef d'entreprise traverse le désert en montgolfière lorsqu'il se rend compte qu'il est perdu. Il appelle un homme à dos de chameau en dessous de lui et lui demande où il se trouve L'homme lui répond : "Vous êtes à 42 degrés et 12 minutes, 21,2 secondes au nord, 122 degrés et 10 minutes à l'ouest, 212 mètres au-dessus du niveau de la mer, en direction de l'est et du nord-est" merci", répond l'aérostier. "Au fait, êtes-vous un analyste de données ?" "Oui", répond l'aérostier "Oui", répond l'homme, "Comment le savez-vous ?" L'aérostier dit : "Tout ce que vous m'avez dit était tout à fait exact, vous m'avez donné beaucoup plus d'informations que je n'en avais besoin, et je n'ai toujours aucune idée de ce que je dois faire" l'analyste à dos de chameau répond : "Je suis désolé. "Au fait, êtes-vous un chef d'entreprise ?" "Oui", répond l'analyste "Oui", répond l'aérostier, "Comment le savez-vous ?" "Eh bien", répond l'analyste à dos de chameau "Eh bien, répond l'analyste, vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous vous trouvez, aucune idée du titre dans lequel vous vous dirigez. Vous vous êtes mis dans ce pétrin en soufflant de l'air chaud, et maintenant vous vous attendez à ce que je vous en sorte

Des moments RH hilarants avec les vidéos TikTok de ClickUp

1. Le dilemme des réunions sans fin @clickup

Les employés de @ClickUp HR sont devenus viraux et leur vie n'a plus jamais été la même... ccorporatehumorworkhumor ♬ son original - ClickUp - ClickUp Vous en avez assez des réunions qui s'enchaînent et qui ne semblent jamais se terminer ? Cette vidéo est parfaite pour tous ceux qui ont déjà eu l'impression que leur calendrier dirige (ruine ?) leur vie !

2. Surcharge de jargon d'entreprise @clickup

Réunion RH que je ne pourrai jamais oublier Partie 1 : clickUp Partie 2 : @ClickUp #corporatehumor #officehumor ♬ son original - ClickUp Avez-vous déjà eu l'impression que votre bureau parlait une toute autre langue ? plongée dans le monde de la synergie et de l'optimisation.

3. La panique de la dernière minute @clickup

Pouvez-vous rapporter les RH aux RH ? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp ♬ son original - ClickUp Ce Clip montre la course folle qui s'ensuit lorsqu'une date limite est soudainement avancée. C'est un scénario que beaucoup d'entre nous ne connaissent que trop bien, et cette vidéo nous rappelle que nous sommes tous embarqués dans ce voyage chaotique.

Que vous soyez dans les RH ou simplement un membre de l'équipe qui a besoin de rire, ces vidéos TikTok adaptées aux RH sont le moyen idéal de détendre l'atmosphère et d'apporter un sourire à votre journée !

Le partage d'une blague au bureau peut briser la glace et maintenir une ambiance amicale et chaleureuse. Le moyen le plus simple de partager des blagues sur le lieu de travail est d'utiliser le chat ou la messagerie instantanée de l'équipe. Cela permet de conserver un environnement amusant et convivial tout en rendant chacun compte de ses discussions avec ses collègues. Le partage de plaisanteries de bon goût peut contribuer à briser la glace et à faciliter la tâche des employés se faire des amis au travail . 👥 ClickUp est un outil qui peut vous aider à partager des discussions intéressantes avec votre équipe et à renforcer les liens sur le lieu de travail.

En tant qu'outil de gestion de projet, il offre des fonctionnalités avancées pour la communication au sein de l'équipe le partage de blagues de bureau et l'encouragement d'un environnement de travail sain.

Il comprend des fonctionnalités collaboratives telles que :

1. ClickUp Discuter ClickUp Chat vous permet de partager instantanément des blagues avec l'équipe. Il s'agit d'une plateforme de messagerie en temps réel où vous pouvez créer des groupes et des canaux de Messages par projets, équipes, ou quoi que ce soit d'autre.

Ajoutez des emojis, des mèmes ou même des ClickUp Clips pour discuter et aider à créer un environnement amusant et vivant qui aide les personnes au travail à établir de meilleures connexions.

Partagez des blagues et discutez instantanément avec votre équipe sur ClickUp Chat

Vous pouvez également créer un canal dédié au partage de blagues sur le Chat. Les membres de votre équipe peuvent occasionnellement s'arrêter dans cet environnement amusant et informel pour profiter des one-liners et des anecdotes drôles placées dans les favoris pendant leurs heures de travail. Un espace de discussion amusant peut également servir d'espace d'échange de activité de renforcement de l'esprit d'équipe .

Il suffit de créer une collection des meilleurs brise-glace pour lancer une discussion et démarrer ! 💬

2. ClickUp Brain

L'une des meilleures fonctionnalités de ClickUp est la suivante ClickUp Brain, an Outil d'écriture IA qui propose des suggestions pour améliorer la clarté et l'engagement de votre texte.

ClickUp Brain s'intègre parfaitement à Docs et à d'autres fonctionnalités, ce qui vous permet de compiler rapidement des blagues sur le lieu de travail

Il est ainsi plus facile pour tous les membres de l'équipe de créer du contenu attrayant, de générer des blagues et des jeux de mots amusants, de construire des modèles pour des activités axées sur l'humour, et bien plus encore.

Voici comment il peut vous aider :

AI Writer for Work: Crée des messages pleins d'esprit et d'humour. Il suffit de taper une invite, qui peut générer une réponse amusante à partager avec vos collègues

Crée des messages pleins d'esprit et d'humour. Il suffit de taper une invite, qui peut générer une réponse amusante à partager avec vos collègues Gestion des connaissances par IA: Recherche et récupère les blagues stockées dans ClickUp. Demandez-lui de trouver facilement un type de blague spécifique ou une blague d'un rôle particulier

Recherche et récupère les blagues stockées dans ClickUp. Demandez-lui de trouver facilement un type de blague spécifique ou une blague d'un rôle particulier Mises à jour automatisées: Configurez des rappels ou des mises à jour automatisés pour partager une "blague du jour" avec votre équipe. Cela peut être une façon amusante de commencer les réunions ou d'égayer la journée de travail

3. ClickUp Documents

Par le biais de Documents ClickUp avec ClickUp Docs, les équipes peuvent collaborer efficacement et partager des documents contenant non seulement des informations sur le travail, mais aussi des blagues, des histoires drôles et bien d'autres choses encore.

Partagez des blagues sur les RH et des blagues de bureau avec vos collègues grâce à la fonctionnalité de partage de documents de ClickUp

Voici comment l'utiliser :

Créer un document dédié: Créez un document spécifique pour les blagues. Vous pouvez le mettre en forme avec des titres et des sections et même ajouter des images ou des GIF pour le rendre plus engageant

Créez un document spécifique pour les blagues. Vous pouvez le mettre en forme avec des titres et des sections et même ajouter des images ou des GIF pour le rendre plus engageant Collaboration en temps réel: Contribuez au document de blagues en temps réel. Cela signifie que vous pouvez voir les nouvelles blagues au fur et à mesure qu'elles sont ajoutées, les commenter ou réagir avec des emojis

Contribuez au document de blagues en temps réel. Cela signifie que vous pouvez voir les nouvelles blagues au fur et à mesure qu'elles sont ajoutées, les commenter ou réagir avec des emojis Étiquettes et commentaires: Étiquettez vos collègues dans le document pour partager une blague directement avec eux. Vous pouvez également laisser des commentaires sur les blagues pour entretenir la discussion

Étiquettez vos collègues dans le document pour partager une blague directement avec eux. Vous pouvez également laisser des commentaires sur les blagues pour entretenir la discussion Incorporer des médias: Ajoutez des vidéos, des images, des mèmes ou des clips audio à vos blagues. Cela peut rendre les blagues plus dynamiques et divertissantes

Ajoutez des vidéos, des images, des mèmes ou des clips audio à vos blagues. Cela peut rendre les blagues plus dynamiques et divertissantes Contrôles de confidentialité et de partage: Contrôlez qui peut afficher ou modifier le document de blagues. Vous pouvez le conserver au sein de votre équipe ou le partager avec l'ensemble de l'entreprise

Contrôlez qui peut afficher ou modifier le document de blagues. Vous pouvez le conserver au sein de votre équipe ou le partager avec l'ensemble de l'entreprise Recherche et organisation: Recherchez des blagues spécifiques ou organisez-les par catégories. Il est ainsi facile de retrouver une blague dont vous vous souvenez ou de parcourir différents types de blagues

4. Tâches ClickUp

Utiliser Tâches ClickUp pour attribuer des activités amusantes, telles que la tâche "partagez votre mème favori de la semaine", afin de promouvoir la participation régulière de l'équipe et d'apporter de l'humour sur le lieu de travail.

Créez des tâches amusantes pour votre équipe avec ClickUp Teams

Grâce aux outils de gestion des tâches ClickUp, vous pouvez également vous assurer que vos employés à distance sont engagés et productifs .

Voici comment vous pouvez utiliser les tâches ClickUp :

Créer une tâche de blagues: Créez une tâche spécialement destinée au partage de blagues. Vous pouvez mettre à jour cette tâche régulièrement avec de nouvelles blagues ; tout le monde peut la consulter à chaque fois qu'il a besoin de rire

Créez une tâche spécialement destinée au partage de blagues. Vous pouvez mettre à jour cette tâche régulièrement avec de nouvelles blagues ; tout le monde peut la consulter à chaque fois qu'il a besoin de rire Sous-tâches pour les catégories: Utilisez des sous-tâches pour classer les blagues par catégories. Par exemple, vous pouvez utiliser des sous-tâches pour les jeux de mots, les répliques et l'humour situationnel. Cela permet à chacun de trouver facilement le type de blague qu'il aime

Utilisez des sous-tâches pour classer les blagues par catégories. Par exemple, vous pouvez utiliser des sous-tâches pour les jeux de mots, les répliques et l'humour situationnel. Cela permet à chacun de trouver facilement le type de blague qu'il aime Assignés et dates d'échéance: Assignez aux membres de l'équipe des journées spécifiques pour le partage d'une blague. De cette façon, tout le monde a son tour et cela devient une activité d'équipe amusante. Vous pouvez fixer des dates d'échéance pour leur rappeler que c'est leur tour

Assignez aux membres de l'équipe des journées spécifiques pour le partage d'une blague. De cette façon, tout le monde a son tour et cela devient une activité d'équipe amusante. Vous pouvez fixer des dates d'échéance pour leur rappeler que c'est leur tour Commentaires et réactions: Laissez les membres de l'équipe commenter les blagues et réagir avec des emojis. Cela maintient l'interaction vivante et permet à chacun de partager ses réflexions sur les blagues

Laissez les membres de l'équipe commenter les blagues et réagir avec des emojis. Cela maintient l'interaction vivante et permet à chacun de partager ses réflexions sur les blagues Pièces jointes : Ajoutez des images, des GIF ou des vidéos à vos blagues. L'humour visuel peut être très efficace et divertissant

: Ajoutez des images, des GIF ou des vidéos à vos blagues. L'humour visuel peut être très efficace et divertissant Champs personnalisés : utilisez les champs personnalisés pour ajouter des détails supplémentaires à vos blagues, comme la source ou le type d'humour. Cela peut vous aider à organiser et à rechercher des blagues plus tard

: utilisez les champs personnalisés pour ajouter des détails supplémentaires à vos blagues, comme la source ou le type d'humour. Cela peut vous aider à organiser et à rechercher des blagues plus tard Automatisation : Paramétrez l'automatisation pour rappeler à l'équipe le " partagez votre mème favori de la semaine " ou pour avertir tout le monde lorsqu'une nouvelle blague est ajoutée. Cela permet de s'assurer que les blagues sont régulièrement mises à jour et partagées

: Paramétrez l'automatisation pour rappeler à l'équipe le " partagez votre mème favori de la semaine " ou pour avertir tout le monde lorsqu'une nouvelle blague est ajoutée. Cela permet de s'assurer que les blagues sont régulièrement mises à jour et partagées Dépendances des tâches : Relier les blagues liées ou créer une séquence qui s'appuie les unes sur les autres. Cela peut donner lieu à une expérience de narration amusante

Comprendre quelles sont les blagues RH appropriées au travail - être inclusif et respectueux

Si l'humour permet d'alléger un environnement de travail tendu, votre marque d'humour doit avant tout donner la priorité au respect et à la sécurité psychologique. Qu'il s'agisse de blagues sur les RH ou de toute autre blague sur le travail, rien de ce que vous partagez au travail ne doit blesser qui que ce soit ou créer un environnement où les gens se sentent marginalisés, non respectés ou en danger.

Il existe certaines règles dont vous devez vous souvenir à tout moment pour être inclusif et respectueux de vos collègues :

1. Éviter l'humour discriminatoire

Pour favoriser un environnement de travail à la fois amusant et sain, il est essentiel d'éviter tout humour qui pourrait être considéré comme discriminatoire. Évitez les plaisanteries sur des sujets tels que la race, le sexe, l'orientation sexuelle ou toute autre caractéristique susceptible de faire en sorte que vos collègues se sentent ciblés, non respectés ou mal à l'aise.

Privilégiez plutôt un humour universel, amusant et inoffensif, afin que tous les membres de l'organisation se sentent inclus, respectés et divertis.

2. Respecter la diversité des âges

Être drôle ne doit pas signifier dénigrer ou stéréotyper quelqu'un en raison de son âge. Que votre collègue soit plus jeune ou plus âgé, l'humour ne doit jamais être un outil pour rabaisser, rejeter ou offenser quelqu'un.

Tout en faisant des blagues pour détendre l'atmosphère au travail, reconnaissez et respectez l'âge des membres de votre équipe. Il est important d'être attentif à ces situations pour créer une atmosphère de travail positive.

3. Instaurer une culture du respect

Travaillez à la création d'une culture où l'humour sain et salutaire améliore l'environnement de travail au lieu de lui nuire. Pour ce faire, envisagez de définir des paramètres clairs concernant l'humour approprié sur le lieu de travail.

Encouragez les employés à réfléchir sérieusement à l'impact potentiel de leurs blagues avant de les partager. Des discussions ouvertes sur l'humour sont essentielles pour comprendre les limites et éviter d'offenser quelqu'un ou de compromettre sa sécurité psychologique au travail.

À cet égard, il peut être utile d'organiser des ateliers ou des réunions qui montrent comment faire de l'humour qui élève au lieu de diminuer.

4. Créer des procédures opératoires normalisées pour gérer les réactions négatives

Même avec les meilleures intentions du monde, il arrive qu'une blague ne fasse pas mouche. Si une blague sur le lieu de travail a involontairement blessé ou offensé quelqu'un, vous devez connaître la marche à suivre. Pour cultiver un environnement de travail sain, il est important de disposer d'un forfait pour faire face à de telles situations.

Encouragez vos collègues/employés à s'exprimer s'ils trouvent une plaisanterie offensante. À faire, considérer cela comme une opportunité d'apprentissage. Ne rejetez pas les sentiments d'un membre de l'équipe avec des phrases telles que "Ce n'était qu'une blague" ou "Remettez-vous en"

Au lieu d'invalider la réaction d'une personne, il est important d'écouter et d'essayer de comprendre pourquoi elle a réagi négativement. Le fait d'aborder ces situations problématiques peut contribuer à prévenir de futurs incidents susceptibles de dégrader l'environnement de travail.

En tant que représentant des ressources humaines, vous devez faire ce qui est le mieux pour les intérêts de l'entreprise. Si une blague est inappropriée ou si quelqu'un la trouve insensible, les RH doivent travailler à résoudre la situation rapidement. Pour tirer parti de votre rôle en tant que professionnel des RH, commencez par reconnaître le problème, puis parlez aux employés concernés pour le résoudre. En tant que mesure proactive, établissez des garde-fous pour éviter que de telles instances ne se reproduisent.

5. Humour modéré au niveau de l'organisation

Les organisations jouent un rôle crucial en donnant le paramètre de l'humour sur le lieu de travail, et cela va au-delà de la simple mise en place de politiques.

Les départements des ressources humaines devraient fournir des lignes directrices sur l'humour approprié et inclure ce sujet dans la formation sur la diversité et l'inclusion. Les organisations peuvent créer des espaces ou des moments désignés pour le partage de l'humour, comme une chaîne d'e-mails drôles du vendredi ou un canal de discussion dédié.

En faisant cela, vous offrez un fournisseur prestataire pour l'humour tout en maintenant le contrôle sur son caractère approprié et en protégeant votre marque.

En outre, le service des ressources humaines doit être prêt à traiter les instances où l'humour dépasse les bornes, en les considérant comme des occasions de formation et de correction.

Répandez la joie sur votre lieu de travail avec ClickUp !

L'introduction de l'humour sur le lieu de travail améliore considérablement la dynamique d'équipe, stimule le moral et crée un environnement de travail plus engageant.

Mais l'humour ne doit jamais être blessant ou irrespectueux. Avant de faire des blagues sur les ressources humaines ou sur le travail, demandez-vous si votre contenu est respectueux, inoffensif et adapté au travail. Si une blague qui vous semblait inoffensive heurte la sensibilité d'un collègue, cherchez des moyens de gérer les réactions négatives avec empathie, attention et les bons processus. 🫶

