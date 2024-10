Les 13 principaux concurrents de Planview pour améliorer la performance du portfolio

Gérer des portefeuilles de produits sans les bons outils ? C'est comme jongler avec des épées enflammées sur un monocycle.

J'ai pu constater de visu que les outils de gestion des portefeuilles de produits permettent d'accroître le chiffre d'affaires et la satisfaction des clients. Bien que Planview soit un choix populaire, il n'est pas forcément adapté à toutes les entreprises.

Cependant, la recherche de la bonne solution exige beaucoup de ressources et de temps, que nous ne pouvons souvent pas nous permettre.

Mais ne vous inquiétez pas ! Pour accélérer les choses, l'équipe ClickUp et moi-même avons dressé une liste des 13 meilleurs concurrents de Teams que vous devez prendre en compte. Des avantages et inconvénients aux prix, je couvrirai tout ce dont vous avez besoin pour faire un choix éclairé.

Que faut-il rechercher dans les concurrents de Planview ?

Mettons la barre avant de sauter dans la liste des concurrents de Planview. Voici cinq fonctionnalités indispensables à tout outil qui se dispute cette place :

Toute équipe de production préférera une interface utilisateur intuitive à une interface trop compliquée à parcourir. Recherchez donc des options qui permettent une prise en main rapide, sans nécessiter des semaines de formation La personnalisation: Une taille unique fonctionne rarement dans le domaine de l'informatiquegestion de portfolio de projet. Les concurrents de Planview doivent disposer d'un haut niveau de personnalisation. Il s'agit notamment d'adapter les flux de travail et de peaufiner les fonctionnalités de la solution les tableaux de bord du portfolio à tout processus unique

Une taille unique fonctionne rarement dans le domaine de l'informatiquegestion de portfolio de projet. Les concurrents de Planview doivent disposer d'un haut niveau de personnalisation. Il s'agit notamment d'adapter les flux de travail et de peaufiner les fonctionnalités de la solution les tableaux de bord du portfolio à tout processus unique Outils de collaboration: Les silos sont l'ennemi de la progression. J'envisagerais une plateforme qui offre une communication transparente et une collaboration d'équipe. Cela se fait mieux avec des fonctionnalités de discussion ou de modification en cours

Les silos sont l'ennemi de la progression. J'envisagerais une plateforme qui offre une communication transparente et une collaboration d'équipe. Cela se fait mieux avec des fonctionnalités de discussion ou de modification en cours Les perspectives analytiques et les visualisations: Un outil de gestion stratégique de portefeuille est livré avec des capacités de gestion des ressources axées sur les données et des visualisations alimentées par l'analyse. Cela inclut également la gestion de projet stratégique des fonctionnalités telles que la gestion des risques

Un outil de gestion stratégique de portefeuille est livré avec des capacités de gestion des ressources axées sur les données et des visualisations alimentées par l'analyse. Cela inclut également la gestion de projet stratégique des fonctionnalités telles que la gestion des risques Capacités d'intégration: Votre pile technologique n'est pas appelée à disparaître. L'outil que vous choisissez doit s'intégrer aux outils existants tels que le CRM, les logiciels de gestion de projet et les systèmes financiers.

Bien que ces éléments soient cruciaux, il est également important de se rappeler que l'outil que vous sélectionnez doit s'inscrire dans votre budget et le justifier.

Les 13 meilleures alternatives à Planview à considérer

Que vous recherchiez des fonctionnalités de gestion de projet améliorées, des outils de collaboration plus performants ou de meilleures capacités d'intégration, les spécialistes de ClickUp et moi-même avons compilé une liste des 13 meilleures alternatives à Planview qui faciliteront vos flux de travail et stimuleront votre productivité.

1. ClickUp (Meilleur pour la gestion globale de projets et de portefeuilles)

le logiciel de gestion de portefeuille ClickUp permet de planifier le développement des fonctionnalités, de suivre les feuilles de route des portefeuilles et de visualiser les informations basées sur les données ClickUp Portfolio Management est la solution logicielle tout-en-un idéale pour tout ce qui concerne le PMO, en particulier les portefeuilles de produits.

En tant que vétéran de la gestion de projet, ClickUp intègre de manière transparente la gestion des tâches, la documentation et la communication en une seule plateforme. Il offre également la définition d'objectifs personnalisés et des tableaux de bord personnalisables pour un affichage holistique du portefeuille de produits.

Ainsi, si les entreprises ont besoin d'un outil qui offre des informations en temps réel et qui est à la fois puissant et facile à utiliser, ClickUp est le choix idéal.

En plus d'une solution dédiée aux portefeuilles, ClickUp est également un logiciel de gestion de projet complet de bout en bout.

de la garantie de l'alignement stratégique à la visualisation des feuilles de route et des tâches, stimulez la performance du portfolio avec le logiciel de gestion de projet ClickUp_ Logiciel de gestion de projet ClickUp est une solution de gestion de projet robuste qui stimule la productivité et l'efficacité de la conception à l'exécution.

À l'instar de sa solution de gestion de portefeuille, il offre des outils d'automatisation instantanée et de rapports visuels. Ces éléments sont essentiels pour rationaliser les flux de travail et prendre des décisions fondées sur des données.

Les équipes adorent le public API ClickUp l'API de ClickUp est parfaite pour mapper des solutions personnalisées ou des indicateurs de portfolio. ClickUp dispose également de plus de 30 outils de plateforme et de plus de 1000 intégrations pour répondre à chaque besoin unique.

Modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

Teamwork offre également des fonctions intégrées de messagerie et de partage de fichiers, ce qui facilite la communication. La plateforme centrale de cette solution est un excellent outil pour favoriser de solides relations avec les clients.

Cela dit, Teamwork n'est pas achevé, ce qui peut constituer une limite pour les équipes ayant des besoins uniques.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Maintenance d'outils de portail client complets pour améliorer la communication et l'engagement des clients

Déployer des outils puissantssuivi des projets et de gestion des ressources pour une optimisation efficace des ressources

Mieux communiquer grâce à la messagerie instantanée au sein de la plateforme

Limites du travail en équipe

Pour des analyses supplémentaires, les entreprises devront faire appel à des intégrations externes

Peut devenir complexe pour les grandes organisations avec plusieurs projets et équipes

Prix du travail en équipe

Deliver: $13.99/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs)

$13.99/mois par utilisateur (minimum 3 utilisateurs) Croissance: $25.99/mois par utilisateur (minimum 5 utilisateurs)

$25.99/mois par utilisateur (minimum 5 utilisateurs) Scale: $69.99/mois par utilisateur (minimum 5 utilisateurs)

$69.99/mois par utilisateur (minimum 5 utilisateurs) Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.1/5 (40 commentaires)

4.1/5 (40 commentaires) Capterra: 4.5/5 (850+ commentaires)

12. Trello (Meilleur pour la gestion de projet basée sur le Kanban)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Trello-Best-for-Kanban-based-project-management-1-1400x940.png Trello (Le meilleur pour la gestion de projet basée sur Kanban) /$$$img/

le site web de l'association a été créé en 2001, et il est en cours d'élaboration Trello Un autre outil de cette liste d'alternatives à Planview est Trello d'Atlassian, de style Kanban, qui est idéal pour les équipes recherchant la flexibilité, des mises à jour de tâches plus rapides et une collaboration transparente. Il est connu pour son approche visuelle et intuitive de la gestion des projets, des tâches et des flux de travail.

Trello est une solution qui utilise principalement des tableaux, des listes et des cartes pour organiser les projets et qui excelle dans les petites équipes et les flux de travail agiles.

Néanmoins, si de nombreuses personnes sont impliquées dans Trello, le volume de cartes, de commentaires et de mises à jour sur un seul tableau peut rapidement devenir déroutant.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez le Tableau Kanban visuellement intuitif de Trello pour améliorer la responsabilité et la traçabilité de la feuille de route

Collaborez avec les commentaires et les mentions intégrés pour promouvoir le travail d'équipe

Ajoutez des fonctions supplémentaires grâce à des intégrations d'outils appelées Power-Ups

Les limites de Trello

La simplicité est mieux adaptée aux projets simples et non aux projets complexes

À ne fait pas d'outils de rapports et d'analyse complets

Prix de Trello

Free: 0$

0$ Standard: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Premium: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise: $17.50/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.4/5 (13,500+ reviews)

4.4/5 (13,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ commentaires)

13. ServiceNow (Meilleur pour les flux de travail des services informatiques)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ServiceNow-Best-for-IT-service-workflows.png ServiceNow (Le meilleur pour les flux de travail des services informatiques) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration le service en ligne ServiceNow est un outil de gestion des services informatiques bien connu. En raison de sa suite robuste de gestion des entreprises informatiques, il figure sur ma liste de concurrents de Planview.

Cette solution comprend également une fonctionnalité PPM (Project Portfolio Management) dédiée à la planification, à la hiérarchisation et au suivi des portefeuilles de projets. Combinée à son orientation ITSM, l'optimisation des ressources et la gestion de la charge de travail deviennent transparentes.

Meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Déploiement de l'automatisation et de l'intégration d'un flux de travail adaptatif pour stimuler la productivité et minimiser les efforts manuels

Analyser les données avec les outils de rapports complets de ServiceNow pour améliorer les résultats des projets

Gérer efficacement les demandes de service grâce à un suivi complet des problèmes

Limites de ServiceNow

Nécessite une personnalisation et une configuration importantes pour tirer pleinement parti de ses capacités de gestion de portefeuille

Devient complexe et coûteux pour les petites organisations ou celles dont les budgets informatiques sont limités

Prix de ServiceNow

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de ServiceNow

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (30+ avis)

Transformez vos compétences en gestion de portfolio avec ClickUp

Le bon outil de gestion de portfolio de projet met de l'ordre dans le chaos des activités de projet. Bien que Planview soit un choix solide, il est essentiel d'explorer d'autres solutions.

Pour simplifier le processus de sélection, nous avons passé en revue les 13 principaux concurrents de Planview. Parmi ces solutions, un outil s'impose comme un partenaire de choix : ClickUp.

Avec ses outils de gestion de projet complets, sa gestion des ressources en temps réel et l'automatisation des flux de travail, ClickUp permet à vos stratégies produit de rester sur la bonne voie et de fonctionner sans heurts.

Alors, n'hésitez plus ! S'inscrire avec ClickUp et commencez dès aujourd'hui !