11 Meilleur logiciel d'embarquement et de formation des commerciaux 2025

Les équipes commerciales modernes s'efforcent de promouvoir un produit et d'apporter une réelle valeur ajoutée aux clients en résolvant leurs problèmes. Pour faire cela avec succès, vous avez besoin d'une équipe bien équipée et bien informée qui comprend les points de douleur des clients et les pousse en douceur.

Mais former une équipe commerciale n'est pas chose aisée. Les formateurs en vente peuvent avoir du mal à transmettre leurs connaissances à tous les vendeurs qui rejoignent l'entreprise.

C'est là qu'interviennent les outils d'intégration des équipes commerciales, qui permettent de s'assurer que les nouvelles recrues sont prêtes à entrer dans le vif du sujet grâce à une formation pratique et à une intégration en douceur.

Dans ce blog, l'équipe de ClickUp et moi-même avons mis en lumière 11 logiciels d'intégration et de formation des équipes commerciales. Nous allons explorer chacune des fonctionnalités, des limites et des prix de ces meilleurs outils d'onboarding commercial afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre équipe.

Que faut-il rechercher dans les plateformes d'onboarding commercial ?

Voici les fonctionnalités clés de la meilleure plateforme d'onboarding des ventes que vous devriez surveiller :

Facile à utiliser: La plateforme doit sembler simple, comme votre application favorite. Les équipes commerciales doivent pouvoir télécharger rapidement les supports de formation, et les nouveaux embauchés ne doivent pas se sentir perdus en essayant d'y naviguer. Le programme d'onboarding des équipes commerciales doit être fluide et précis, pas compliqué

La plateforme doit sembler simple, comme votre application favorite. Les équipes commerciales doivent pouvoir télécharger rapidement les supports de formation, et les nouveaux embauchés ne doivent pas se sentir perdus en essayant d'y naviguer. Le programme d'onboarding des équipes commerciales doit être fluide et précis, pas compliqué Personnalisation: Tout le monde n'apprend pas de la même manière, c'est pourquoi une bonne plateforme doit proposer des parcours d'apprentissage personnalisés. Qu'il s'agisse d'une personne ayant une grande expérience ou d'une personne toute nouvelle dans le domaine de l'équipe commerciale, la formation doit s'adapter à ses besoins

Tout le monde n'apprend pas de la même manière, c'est pourquoi une bonne plateforme doit proposer des parcours d'apprentissage personnalisés. Qu'il s'agisse d'une personne ayant une grande expérience ou d'une personne toute nouvelle dans le domaine de l'équipe commerciale, la formation doit s'adapter à ses besoins Automatisation : Une bonne plateforme devrait prendre en charge les tâches répétitives comme l'envoi de rappels ou le suivi de la progression. Ainsi, votre équipe peut se concentrer sur l'apprentissage de la connaissance des produits et le renforcement des compétences commerciales au lieu de s'inquiéter des tâches mineures

: Une bonne plateforme devrait prendre en charge les tâches répétitives comme l'envoi de rappels ou le suivi de la progression. Ainsi, votre équipe peut se concentrer sur l'apprentissage de la connaissance des produits et le renforcement des compétences commerciales au lieu de s'inquiéter des tâches mineures Vente Analytique : Il serait également intéressant que la plateforme suive les performances commerciales pour vous aider à voir si la formation fonctionne bien

Il serait également intéressant que la plateforme suive les performances commerciales pour vous aider à voir si la formation fonctionne bien Fonctionnalités de collaboration: Si votre équipe commerciale est dispersée ou travaille à distance, vous avez besoin d'une plateforme qui vous aide à favoriser la collaboration entre les membres de l'équipela gestion d'une équipe cohésive. Recherchez des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel et le partage facile des ressources pour faire de l'onboarding un effort d'équipe

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher, vérifions le meilleur logiciel d'onboarding des ventes qui couvre toutes ces bases !

Les 11 meilleures plateformes d'onboarding pour les commerciaux

1. ClickUp (Meilleure pour la gestion des tâches commerciales et la collaboration)

ClickUp vous aide avec la meilleure assistance à l'activation des ventes et à la collaboration des tâches

D'après mon expérience, ClickUp a été une véritable bouée de sauvetage pour l'organisation des projets et l'aide à la vente rationaliser les entonnoirs des projets d'équipe commerciale . J'utilise ClickUp depuis quelques années maintenant, et il rend la gestion des tâches 10x plus facile, ce qui en retour aide à convertir les affaires plus rapidement.

Par exemple, imaginez que vous dirigez une équipe commerciale qui gère plusieurs clients à différentes étapes du pipeline. Avec ClickUp, vous pouvez assigner des tâches à chaque représentant, suivre le statut de chaque affaire et classer les prospects par ordre de priorité en un seul endroit.

Ajoutez à cela l'intervalle de modèles commerciaux personnalisables de ClickUp, et vous serez en mesure de réaliser tout, de la génération de leads à la Fermé des affaires, en quelques clics. Explorons-les ensemble.

Modèle d'accueil commercial de ClickUp

Télécharger ce modèle

Voici comment le Modèle d'intégration des équipes commerciales ClickUp peut changer la donne pour vos équipes commerciales. Avec un forfait clair et des checklists pour les tâches clés telles que la définition des objectifs et la programmation des démonstrations, rien n'est laissé au hasard.

De plus, les flux de travail automatisés permettent à tout d'avancer sans supervision constante. Qu'il s'agisse de gérer des programmes d'intégration des commerciaux ou de forfaiter des formations commerciales, ClickUp rend les choses transparentes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gestion des tâches: Créez, assignez et suivez facilement les tâches de vente pour votre équipe, en gardant tout le monde sur la même page et le même compte

Créez, assignez et suivez facilement les tâches de vente pour votre équipe, en gardant tout le monde sur la même page et le même compte Collaboration facile: Collaborez avec votre équipe en temps réel, partagez des fichiers et communiquez par le biais de commentaires et de mentions

Collaborez avec votre équipe en temps réel, partagez des fichiers et communiquez par le biais de commentaires et de mentions Affichages personnalisés: Accélérez la croissance de vos clients et la satisfaction de vos clients grâce aux affichages personnalisés Le CRM intuitif de ClickUp . Affichez les tâches dans différents formats, tels que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier, pour répondre aux préférences de votre équipe

Accélérez la croissance de vos clients et la satisfaction de vos clients grâce aux affichages personnalisés Le CRM intuitif de ClickUp . Affichez les tâches dans différents formats, tels que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier, pour répondre aux préférences de votre équipe Automatisation: Configurez des flux de travail automatisés pour rationaliser les tâches répétitives, telles que l'attribution de tâches ou l'envoi de notifications

Configurez des flux de travail automatisés pour rationaliser les tâches répétitives, telles que l'attribution de tâches ou l'envoi de notifications Intégrations: Intégrez ClickUp à vos outils commerciaux favoris, tels que Salesforce, HubSpot, Zapier, et bien d'autres

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp écrasant, en particulier lors de l'installation initiale

Prix de ClickUp

Free Forever:

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par utilisateur et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Mindtickle (Meilleur pour la formation commerciale approfondie et le coaching de performance)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Mindtickle-1-1400x725.png Mindtickle pour la formation à la vente /$$$img/

la formation à la vente est un outil de travail Le bâton de l'esprit Mindtickle est une plateforme d'onboarding commercial explicitement conçue pour aider les équipes commerciales à monter en puissance rapidement et efficacement. Ce que j'apprécie dans cette plateforme, c'est qu'elle propose des parcours d'apprentissage et des programmes de formation personnalisables.

De plus, la formation à la conformité permet à tout le monde de rester sur la bonne voie. Son fonctionnalités d'aide à la vente sont également efficaces. Elles facilitent grandement le suivi de la progression, aident l'équipe à améliorer ses compétences et permettent de garder un œil sur les cibles de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de Mindtickle

Formation et développement des équipes commerciales : Des outils complets pour mettre en place et gérer des programmes de formation, en s'assurant que les nouvelles équipes commerciales ont la connaissance des produits et les compétences nécessaires à leur réussite

: Des outils complets pour mettre en place et gérer des programmes de formation, en s'assurant que les nouvelles équipes commerciales ont la connaissance des produits et les compétences nécessaires à leur réussite Coaching commercial : Les outils de coaching en temps réel aident les managers commerciaux à guider leurs équipes grâce à un retour d'information continu, ce qui permet d'améliorer les performances commerciales

: Les outils de coaching en temps réel aident les managers commerciaux à guider leurs équipes grâce à un retour d'information continu, ce qui permet d'améliorer les performances commerciales Intelligence de la discussion : Mindtickle analyse les discussions commerciales, offrant des informations que les directeurs commerciaux peuvent utiliser pour améliorer la communication et conclure des affaires plus rapidement

: Mindtickle analyse les discussions commerciales, offrant des informations que les directeurs commerciaux peuvent utiliser pour améliorer la communication et conclure des affaires plus rapidement Analyse et tableaux de bord : Des analyses détaillées et des tableaux de bord personnalisables permettent de suivre l'état de préparation des équipes commerciales, les performances et l'efficacité globale de la formation

: Des analyses détaillées et des tableaux de bord personnalisables permettent de suivre l'état de préparation des équipes commerciales, les performances et l'efficacité globale de la formation Indice de préparation à la vente : Une fonctionnalité unique qui aide les responsables commerciaux à mesurer et à suivre l'état de préparation de leur équipe commerciale, en s'assurant que tout le monde est prêt à s'engager avec les clients en toute confiance

Limites de Mindtickle

Analyses en temps réel : Les utilisateurs doivent quitter leur flux de travail pour accéder aux analyses en temps réel, ce qui peut perturber la productivité

: Les utilisateurs doivent quitter leur flux de travail pour accéder aux analyses en temps réel, ce qui peut perturber la productivité Interface : Certains utilisateurs trouvent l'interface encombrée, obsolète et non intuitive

: Certains utilisateurs trouvent l'interface encombrée, obsolète et non intuitive Courbe d'apprentissage : Les fonctionnalités de Mindtickle peuvent être trop compliquées, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Mindtickle

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Mindtickle

G2: 4.7/5 (2,190+ reviews)

4.7/5 (2,190+ reviews) Capterra: 4.8/5 (120+ commentaires)

3. Allego (Meilleur pour la gestion du contenu commercial et le coaching interactif)

le site web de l'association est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Allégorie Vous souhaitez améliorer la gestion du contenu commercial ? J'ai trouvé Allego très utile à cet égard. Ce que j'apprécie le plus, c'est sa capacité à fournir un contenu pertinent au moment opportun.

Fini le temps où l'on cherchait des supports de formation ou où l'on se souvenait des détails d'un produit : ces informations sont facilement accessibles au sein d'Allego. De plus, grâce à ses fonctionnalités de coaching interactif, la plateforme permet à votre équipe de s'impliquer et d'apprendre activement. Elle est conviviale et conçue pour avoir un impact réel sur les performances commerciales.

Les meilleures fonctionnalités d'Allego

Équiper les vendeurs avec du contenu : Donnez à votre équipe un accès facile aux connaissances dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin

: Donnez à votre équipe un accès facile aux connaissances dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin Former et coacher les vendeurs : Aidez votre équipe à devenir plus performante grâce à une formation qui se déroule de manière transparente tout au long de la journée

: Aidez votre équipe à devenir plus performante grâce à une formation qui se déroule de manière transparente tout au long de la journée Connectez les vendeurs et les acheteurs : Faites en sorte que votre équipe se démarque en offrant des expériences personnalisées et pratiques dont les acheteurs se souviendront

: Faites en sorte que votre équipe se démarque en offrant des expériences personnalisées et pratiques dont les acheteurs se souviendront Favoriser l'apprentissage en entreprise : Fournissez à l'ensemble du personnel les outils, les connaissances et le contenu dont il a besoin pour réussir

: Fournissez à l'ensemble du personnel les outils, les connaissances et le contenu dont il a besoin pour réussir Intelligence de la discussion et analyse des appels : Utilisez l'IA pour améliorer les discussions commerciales avec des informations en temps réel et une automatisation de l'automatisation

Limites d'Allego

Installation complexe : Prend du temps et représente un défi pour les administrateurs, en particulier avec des équipes plus importantes

: Prend du temps et représente un défi pour les administrateurs, en particulier avec des équipes plus importantes Interface encombrée : La navigation peut sembler écrasante et difficile à gérer.

: La navigation peut sembler écrasante et difficile à gérer. Limites de l'application mobile : L'application mobile manque d'une optimisation achevée pour une utilisation facile en déplacement

Prix de l'Allego

Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (500+ commentaires)

4.7/5 (500+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

4. Brainshark (Meilleur pour la préparation aux ventes et la création de contenu de formation)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Brainshark-1400x765.png Brainshark pour la préparation aux ventes /$$img/

la vie de l'entreprise est en jeu Brainshark Brainshark est conçu pour aider les équipes à rester performantes grâce à des programmes de formation attrayants et à des cartes de score détaillées sur l'état de préparation. Cette solution permet à vos commerciaux d'améliorer leur connaissance des produits et leur argumentaire de vente - en particulier ce dont ils ont besoin pour améliorer leurs performances.

L'une des choses qui a attiré mon attention est la facilité avec laquelle il est possible de créer et de dispenser des formations à la demande. Les équipes commerciales peuvent planifier des parcours d'apprentissage structurés qui guident les nouveaux représentants à travers les cours les plus importants. La fonctionnalité la plus remarquable ? Les outils intégrés de coaching et d'analyse automatique de Brainshark permettent de s'assurer que les équipes commerciales ne se contentent pas de survoler le contenu, mais qu'elles le maîtrisent.

Les meilleures fonctionnalités de Brainshark

Cartes de score de préparation : Visualisez le degré de préparation de votre équipe commerciale en suivant la progression et les performances grâce à des tableaux de bord détaillés

: Visualisez le degré de préparation de votre équipe commerciale en suivant la progression et les performances grâce à des tableaux de bord détaillés Auteur de contenu : Créez vos propres présentations engageantes, enrichies par la voix, avec des quiz interactifs, des sondages, etc

: Créez vos propres présentations engageantes, enrichies par la voix, avec des quiz interactifs, des sondages, etc Formation et intégration : Fournissez des parcours d'apprentissage et des cours à la demande qui s'adaptent à l'emploi du temps de votre équipe

: Fournissez des parcours d'apprentissage et des cours à la demande qui s'adaptent à l'emploi du temps de votre équipe Coaching et pratique : Validez que votre équipe a maîtrisé les messages clés avec des évaluations vidéo, des examens par les pairs et des exercices de jeu de rôle

: Validez que votre équipe a maîtrisé les messages clés avec des évaluations vidéo, des examens par les pairs et des exercices de jeu de rôle Analyse et notation automatiques : Notez et évaluez automatiquement les présentations vidéo, en offrant un retour d'information en temps réel à vos équipes commerciales

Prix de Brainshark

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Brainshark

G2: 4.4/5 (570+ commentaires)

4.4/5 (570+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (20+ avis)

5. WorkRamp (Meilleur pour la flexibilité de la formation des employés et des clients)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WorkRamp-1400x758.png WorkRamp pour la formation des employés /$$$img/

la formation de l'employé Chantier J'ai trouvé WorkRamp très flexible, en particulier lorsqu'il s'agit d'assister l'apprentissage des employés et la formation des clients. Vous êtes en train d'intégrer de nouvelles recrues ? Vous essayez d'améliorer les compétences de votre équipe actuelle ? Le Learning Cloud de WorkRamp offre l'installation nécessaire pour y parvenir.

La plateforme s'adapte facilement à vos besoins. Par exemple, vous pouvez construire des programmes de formation personnalisés, suivre les performances commerciales et l'intégrer de manière transparente à d'autres outils que vous utilisez déjà. De plus, l'assistance de l'IA de WorkRamp et les parcours d'apprentissage personnalisables permettent de rester concentré sur le développement des bonnes compétences sans submerger votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de WorkRamp

Amélioration du chiffre d'affaires : Équipez votre équipe commerciale de modules de formation sur mesure axés sur l'amélioration de la préparation aux ventes

: Équipez votre équipe commerciale de modules de formation sur mesure axés sur l'amélioration de la préparation aux ventes Assistance IA et certifications de compétences : Automatisez la création de contenu et certifiez vos représentants en matière d'équipes commerciales et de démonstrations pour une productivité accrue

: Automatisez la création de contenu et certifiez vos représentants en matière d'équipes commerciales et de démonstrations pour une productivité accrue Cloud d'apprentissage des employés : Instaurez une culture d'apprentissage et de développement continus avec des outils conçus pour faire monter en compétence votre équipe rapidement

: Instaurez une culture d'apprentissage et de développement continus avec des outils conçus pour faire monter en compétence votre équipe rapidement Création de contenu et sécurité : Créez et gérez facilement des contenus attrayants tout en maintenant la sécurité avec une protection avancée des données

: Créez et gérez facilement des contenus attrayants tout en maintenant la sécurité avec une protection avancée des données Rapports avancés : Suivez la progression de vos programmes de formation et démontrez le retour sur investissement grâce à des tableaux de bord personnalisés et des analyses détaillées

Prix de WorkRamp

Prix personnalisé

Limites de WorkRamp

Options de personnalisation limitées : Certaines fonctionnalités, comme la personnalisation des parcours d'apprentissage, sont limitées et nécessitent un travail manuel de mise à jour

: Certaines fonctionnalités, comme la personnalisation des parcours d'apprentissage, sont limitées et nécessitent un travail manuel de mise à jour Rapports de mise à l'échelle : Au fur et à mesure que les équipes s'agrandissent, la génération de rapports complets peut devenir un défi sans personnalisation supplémentaire

: Au fur et à mesure que les équipes s'agrandissent, la génération de rapports complets peut devenir un défi sans personnalisation supplémentaire Limites de SCORM et de xAPI : Les cours SCORM peuvent être incohérents et la plateforme ne dispose pas actuellement d'une assistance xAPI, ce qui limite le suivi des contenus avancés

G2: 4.4/5 (550+ commentaires)

4.4/5 (550+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (40+ commentaires)

6. Continu (Meilleur pour la formation à la vente transparente et le suivi de la progression en temps réel)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Continu-1400x528.png Continu pour la formation des employés /$$img/

la formation des employés est une priorité Continuer Continu est également une solution LMS (système de gestion de l'apprentissage), mais qui facilite grandement la formation à la vente. Elle est conçue pour aider votre équipe commerciale à se mettre rapidement au diapason et à conclure des affaires plus rapidement.

Avec Continu, il est facile de créer des programmes de formation commerciale. Vous pouvez facilement créer des cours personnalisés, stocker tous vos supports de formation en un seul endroit et suivre les performances de vos représentants en temps réel. C'est comme si vous disposiez d'un assistant personnel pour gérer votre formation, sans les inconvénients.

Les meilleures fonctionnalités de Continu

Flux de travail de formation : Continu vous permet d'automatiser votre formation commerciale afin que vos équipes commerciales reçoivent les bonnes leçons au bon moment sans que vous ayez à superviser chaque étape

: Continu vous permet d'automatiser votre formation commerciale afin que vos équipes commerciales reçoivent les bonnes leçons au bon moment sans que vous ayez à superviser chaque étape Apprentissage personnalisé : Tout le monde n'apprend pas de la même manière, et Continu le sait. Vous pouvez créer des parcours d'apprentissage adaptés à chaque représentant commercial, équipe ou service

: Tout le monde n'apprend pas de la même manière, et Continu le sait. Vous pouvez créer des parcours d'apprentissage adaptés à chaque représentant commercial, équipe ou service Suivi du temps : Vous voulez savoir comment votre équipe se fait ? Continu vous fournit des données en temps réel sur leur progression, afin que vous sachiez toujours qui est prêt à vendre et qui pourrait avoir besoin d'un peu plus d'aide

: Vous voulez savoir comment votre équipe se fait ? Continu vous fournit des données en temps réel sur leur progression, afin que vous sachiez toujours qui est prêt à vendre et qui pourrait avoir besoin d'un peu plus d'aide Parcours d'apprentissage automatisé : Continu aide votre équipe à suivre un parcours d'apprentissage structuré et automatisé, ce qui lui permet de rester sur la bonne voie sans trop d'intervention manuelle

: Continu aide votre équipe à suivre un parcours d'apprentissage structuré et automatisé, ce qui lui permet de rester sur la bonne voie sans trop d'intervention manuelle Intégration : Que votre équipe utilise Salesforce, Zoom ou Google Agenda, Continu s'intègre à tous les outils populaires de manière transparente

Limites de Continu

Problèmes de navigation : Certains utilisateurs disent que la navigation sur la plateforme peut être un peu difficile lorsqu'il y a beaucoup de contenu

: Certains utilisateurs disent que la navigation sur la plateforme peut être un peu difficile lorsqu'il y a beaucoup de contenu Interface : Certains utilisateurs pensent qu'il serait bon de rafraîchir le design pour le rendre plus moderne

: Certains utilisateurs pensent qu'il serait bon de rafraîchir le design pour le rendre plus moderne Assistance client : La plupart de l'assistance se fait par e-mail, et les utilisateurs souhaiteraient des options plus rapides comme le chat en direct

Prix Continu

Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (430+ commentaires)

4.7/5 (430+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

7. 360Learning (Meilleur pour l'apprentissage collaboratif et la formation par les pairs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/360learning-1400x603.png 360Learning pour l'apprentissage collaboratif : Plateforme d'intégration des équipes commerciales /$$img/

la formation en ligne est un outil d'aide à la décision 360Learning J'ai sauté sur 360Learning pendant une semaine pour tester son potentiel. De l'activation des ventes à l'onboarding, 360Learning dote les commerciaux des outils dont ils ont besoin pour gérer leurs pipelines de vente.

Avec l'apprentissage à 360°, vous pouvez créer des programmes de formation attrayants. Ils sont plus interactifs et axés sur l'équipe - pas de cours magistraux génériques. Au contraire, vos commerciaux peuvent apprendre les uns des autres. Grâce au retour d'information en temps réel, les équipes commerciales peuvent fournir un coaching au moment opportun.

Les meilleures fonctionnalités de 360Learning

Coaching pratique : Augmentez le coaching interne grâce aux enregistrements vidéo, au feedback 1:1 et à la collaboration entre pairs, pour faire de la formation commerciale un processus continu et interactif

: Augmentez le coaching interne grâce aux enregistrements vidéo, au feedback 1:1 et à la collaboration entre pairs, pour faire de la formation commerciale un processus continu et interactif Gamification : Gardez les équipes commerciales motivées avec des expériences d'apprentissage gamifiées, y compris des réalisations et une compétition saine

: Gardez les équipes commerciales motivées avec des expériences d'apprentissage gamifiées, y compris des réalisations et une compétition saine Intégration : Grâce à l'intégration de Salesforce, les équipes commerciales peuvent accéder au contenu de la formation directement à partir de leur CRM, ce qui permet d'intégrer la formation dans leur flux de travail

Limites de 360Learning

Personnalisation : Certains utilisateurs estiment que la plateforme pourrait offrir plus d'options de personnalisation, en particulier pour les initiatives de formation à grande échelle

: Certains utilisateurs estiment que la plateforme pourrait offrir plus d'options de personnalisation, en particulier pour les initiatives de formation à grande échelle Assistance client : Bien que généralement réactive, certains utilisateurs ont trouvé que l'assistance client pouvait être améliorée

: Bien que généralement réactive, certains utilisateurs ont trouvé que l'assistance client pouvait être améliorée Fonctionnalité de recherche : Plusieurs utilisateurs ont noté que la fonction de recherche pourrait être meilleure

Prix de 360Learning

Forfait Teams : 8$ par utilisateur/mois (jusqu'à 100 utilisateurs)

: 8$ par utilisateur/mois (jusqu'à 100 utilisateurs) Forfait Business : Personnalisé

G2 : 4.6/5 (380+ commentaires)

(380+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (390+ commentaires)

8. TalentLMS (Le meilleur pour la formation commerciale facile à utiliser et l'apprentissage gamifié)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TalentLMS-1400x703.png TalentLMS pour l'apprentissage par le jeu : Plateforme d'intégration des vendeurs (Sales Onboarding Platform) /$$img/

la société de gestion de l'information a été créée par un groupe d'experts en gestion de l'information TalentLMS TalentLMS est conçu pour rendre la formation des équipes commerciales facile et efficace. Par exemple, si vous intégrez un nouveau groupe d'équipes commerciales, TalentLMS vous permet de mettre en place rapidement des paramètres de formation personnalisés qui intègrent tous les aspects, de la connaissance des produits aux techniques de vente.

Les éléments de gamification - tels que les badges et les tableaux de classement - ajoutent une dimension ludique et compétitive, encourageant vos commerciaux à rester engagés et à se dépasser pour s'améliorer. Grâce au suivi du temps en cours, vous pouvez rapidement identifier les personnes les plus performantes et celles qui ont besoin d'un accompagnement supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de TalentLMS

Apprentissage à la demande: Donnez à votre équipe la liberté d'apprendre au moment qui leur convient le mieux. Que ce soit pendant une pause ou entre deux appels de clients, ils peuvent accéder à des cours de vente, des quiz et des vidéos selon leur emploi du temps

Donnez à votre équipe la liberté d'apprendre au moment qui leur convient le mieux. Que ce soit pendant une pause ou entre deux appels de clients, ils peuvent accéder à des cours de vente, des quiz et des vidéos selon leur emploi du temps Gamification: Ajoutez du plaisir au processus d'apprentissage avec des points, des badges et des classements. Cela permet à votre équipe de rester motivée et d'améliorer ses compétences

Ajoutez du plaisir au processus d'apprentissage avec des points, des badges et des classements. Cela permet à votre équipe de rester motivée et d'améliorer ses compétences Rapports et analyses détaillés: Suivez la progression de votre équipe grâce à des rapports en temps réel qui mettent en évidence ce qui fonctionne et ce qu'il faut améliorer

Limites de TalentLMS

Fonctionnalités de personnalisation: Certains utilisateurs estiment qu'il pourrait bénéficier de plus de flexibilité dans les actions de masse et les attributions de certificats

Certains utilisateurs estiment qu'il pourrait bénéficier de plus de flexibilité dans les actions de masse et les attributions de certificats Expérience utilisateur: L'interface peut sembler un peu désuète et pourrait bénéficier d'une certaine modernisation

L'interface peut sembler un peu désuète et pourrait bénéficier d'une certaine modernisation Disponibilité de l'assistance: Les utilisateurs des forfaits les plus bas peuvent ressentir le besoin d'options de communication plus directes comme le chat en direct ou l'assistance téléphonique

Les utilisateurs des forfaits les plus bas peuvent ressentir le besoin d'options de communication plus directes comme le chat en direct ou l'assistance téléphonique Options de quiz limitées: Les fonctionnalités de quiz pourraient offrir plus de variété et de flexibilité pour créer des types de questions attrayants et diversifiés

Prix de TalentLMS

Forfait de base : 69$/mois

: 69$/mois Plan de croissance : 109$/mois

: 109$/mois Forfait Pro : 139$/mois

: 139$/mois Plan Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (720+ commentaires)

4.6/5 (720+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (530+ commentaires)

9. iSpring Learn (Meilleur pour l'onboarding rapide et l'upskilling des équipes commerciales)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/iSpring-Learn-1400x669.png iSpring Learn pour un onboarding rapide : Plate-forme d'intégration des équipes commerciales /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre à se connaître et à se comprendre iSpring Apprendre Si vous recherchez une plateforme qui offre une formation rapide et pratique tout en maintenant l'engagement de votre équipe, iSpring Learn est un bon choix. Il s'agit d'un logiciel pour l'intégration des employés le logiciel d'intégration, de développement des compétences et de certification des employés sans complications inutiles.

Vous pouvez créer un programme de formation à partir de zéro ou développer un programme existant, et iSpring Learn s'adapte parfaitement. Ce qui paramètre la plateforme est son utilisation simple, en particulier pour les administrateurs qui gèrent de multiples responsabilités. De plus, les rappels automatisés et le suivi des performances en direct facilitent le contrôle de la progression de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'iSpring Learn

Gestion du contenu: Téléchargez et organisez divers types de contenu dans des parcours d'apprentissage structurés en toute simplicité

Téléchargez et organisez divers types de contenu dans des parcours d'apprentissage structurés en toute simplicité Pistes d'apprentissage: Combinez des cours et des évaluations dans des parcours d'apprentissage flexibles, étape par étape

Combinez des cours et des évaluations dans des parcours d'apprentissage flexibles, étape par étape Conformité SCORM: Assistance complète à SCORM 1.2 et 2004 pour une compatibilité parfaite avec les contenus externes

Assistance complète à SCORM 1.2 et 2004 pour une compatibilité parfaite avec les contenus externes Rapports en temps réel: Accédez à des indicateurs de performance détaillés pour suivre la progression et les domaines à améliorer

Accédez à des indicateurs de performance détaillés pour suivre la progression et les domaines à améliorer Teams: Motivez vos équipes avec des points, des badges et des tableaux de bord pour une compétition amicale

Limites d'iSpring Learn

Personnalisation limitée: L'image de marque est disponible, mais il n'est pas possible de personnaliser la disposition plus en profondeur

L'image de marque est disponible, mais il n'est pas possible de personnaliser la disposition plus en profondeur Outils de traduction: Pas d'outils de traduction intégrés ; des intégrations tierces sont nécessaires pour le contenu multilingue

Pas d'outils de traduction intégrés ; des intégrations tierces sont nécessaires pour le contenu multilingue Limites du SSO: La fonction SSO peut s'avérer restrictive lors de la gestion de plusieurs organisations

La fonction SSO peut s'avérer restrictive lors de la gestion de plusieurs organisations Fonctionnalités de jeu de rôle: Les simulations de jeu de rôle nécessitent iSpring Suite Max, ce qui pourrait augmenter les coûts

Prix d'iSpring Learn

Forfait de départ : 3 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement

: 3 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement Forfait Business : 4 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement

: 4 $ par utilisateur/mois, facturé annuellement Forfait personnalisé : Pour les entreprises ou ceux qui ont besoin d'une installation sur site

G2: 4.6/5 (90+ reviews)

4.6/5 (90+ reviews) Capterra: 4.6/5 (140+ avis)

10. SmartWinnr (Idéal pour stimuler la performance et l'engagement des équipes commerciales)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SmartWinnr-1400x677.png SmartWinnr pour stimuler la performance commerciale : Plateforme d'intégration des équipes commerciales (Sales Onboarding Platform) /$$img/

la société de gestion de l'information a été créée par le ministère de l'Éducation nationale SmartWinnr SmartWinnr propose une approche moderne de la performance commerciale, mêlant concours en temps réel, suivi du temps et coaching vidéo sur une même plateforme.

Avec SmartWinnr, vous pouvez ludifier l'ensemble du processus de vente. Qu'il s'agisse du suivi des concours, du coaching en déplacement ou de la gestion des forfaits, SmartWinnr transforme l'équipe commerciale en une expérience compétitive et engageante.

Les meilleures fonctionnalités de SmartWinnr pour les équipes commerciales

Concours d'équipes commerciales : Stimulez la compétition avec des concours à long terme, des défis sur place ou des tournois régionaux. Les représentants peuvent vérifier les classements en cours de route, ce qui maintient la motivation à un niveau élevé

: Stimulez la compétition avec des concours à long terme, des défis sur place ou des tournois régionaux. Les représentants peuvent vérifier les classements en cours de route, ce qui maintient la motivation à un niveau élevé Incitations à la vente : Simplifiez les forfaits complexes avec le créateur de formules de SmartWinnr. Gérez les structures de paiement, automatisez les réconciliations et gérez les exceptions sans effort

: Simplifiez les forfaits complexes avec le créateur de formules de SmartWinnr. Gérez les structures de paiement, automatisez les réconciliations et gérez les exceptions sans effort Coaching vidéo : Les représentants peuvent enregistrer leurs présentations, obtenir un retour instantané et améliorer leurs performances. C'est un moyen facile d'affiner les compétences et de renforcer la confiance

: Les représentants peuvent enregistrer leurs présentations, obtenir un retour instantané et améliorer leurs performances. C'est un moyen facile d'affiner les compétences et de renforcer la confiance Jeux de rôle IA : Les jeux de rôle en temps réel, pilotés par l'IA, aident les représentants à s'entraîner à des scénarios de vente dans un environnement réaliste, ce qui leur permet d'affiner leurs compétences

: Les jeux de rôle en temps réel, pilotés par l'IA, aident les représentants à s'entraîner à des scénarios de vente dans un environnement réaliste, ce qui leur permet d'affiner leurs compétences SmartFeeds : Délivrez des connaissances clés sur les produits et le marché sous forme de microlearning de la taille d'une bouchée, pour que votre équipe reste informée et prête

Les limites de SmartWinnr

Des limites de personnalisation rigoureuses : Bien que rempli de fonctionnalités, SmartWinnr peut sembler un peu dur en termes de personnalisation, en particulier lorsqu'il s'agit de tableaux de bord administrateurs et de rapports

: Bien que rempli de fonctionnalités, SmartWinnr peut sembler un peu dur en termes de personnalisation, en particulier lorsqu'il s'agit de tableaux de bord administrateurs et de rapports Installation initiale complexe : Les administrateurs peuvent trouver la courbe d'apprentissage raide au début, en particulier lors de la configuration des groupes d'utilisateurs ou de la mise en place de forfaits de coaching détaillés

Prix de SmartWinnr

Prix personnalisé

G2: 4.9/5 (plus de 200 commentaires)

4.9/5 (plus de 200 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

11. Trainual (Le meilleur pour rationaliser la formation des employés et centraliser les connaissances)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Trainual-1400x771.png Trainual pour rationaliser la formation des employés : Plateforme d'intégration des équipes commerciales (Sales Onboarding Platform) /$$img/

la formation des employés est une priorité pour l'entreprise Trainual Oubliez les PDF interminables, les e-mails ou les feuilles de calcul obsolètes. Trainual organise toutes les procédures, tâches et informations de votre entreprise en une seule plateforme.

Plus besoin de se demander qui sait quoi ou si votre équipe a achevé la formation requise. Trainual est la solution pour les petites entreprises comme pour les entreprises en expansion.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual

Documentation alimentée par l'IA : Créez rapidement de nouveaux supports de formation ou téléchargez des documents, des PDF et des vidéos existants. Organisez tout par département, rôle ou emplacement pour un accès facile

: Créez rapidement de nouveaux supports de formation ou téléchargez des documents, des PDF et des vidéos existants. Organisez tout par département, rôle ou emplacement pour un accès facile Automatisation de l'intégration : Assignez des suivis par rôle et suivez la progression sans effort. Trainual s'assure que les nouveaux employés ont ce dont ils ont besoin dès le premier jour

: Assignez des suivis par rôle et suivez la progression sans effort. Trainual s'assure que les nouveaux employés ont ce dont ils ont besoin dès le premier jour Des parcours d'apprentissage interactifs : Créez des formations attrayantes avec des vidéos, des quiz et des parcours personnalisés. Suivez les taux d'achevé pour garder tout le monde sur la bonne voie

: Créez des formations attrayantes avec des vidéos, des quiz et des parcours personnalisés. Suivez les taux d'achevé pour garder tout le monde sur la bonne voie Base de connaissances centralisée : Stockez toutes les politiques, les processus et les FAQ de votre entreprise en un seul endroit. La recherche alimentée par l'IA permet également d'obtenir des réponses instantanées

Les limites de Trainual

Personnalisation limitée : Certains utilisateurs trouvent que les options de mise en forme des documents et de police de caractères sont un peu restrictives

: Certains utilisateurs trouvent que les options de mise en forme des documents et de police de caractères sont un peu restrictives Courbe d'apprentissage pour les grandes équipes : La structuration du contenu pour des équipes plus importantes peut prendre du temps, mais le service client est très réactif pour aider les utilisateurs

Prix de Trainual

Petit forfait : 249$/mois (jusqu'à 25 employés)

: 249$/mois (jusqu'à 25 employés) Forfait moyen : 279 $/mois (jusqu'à 50 employés)

: 279 $/mois (jusqu'à 50 employés) Forfait croissance : 419 $/mois (jusqu'à 100 employés)

: 419 $/mois (jusqu'à 100 employés) Tarification personnalisée : Disponible pour les organisations de plus de 101 employés

G2: 4.7/5 (700+ avis)

4.7/5 (700+ avis) Capterra: 4.8/5 (450+ avis)

Embarquez ClickUp pour votre formation commerciale

Le verdict est clair : la meilleure expérience d'onboarding des équipes commerciales provient d'outils qui se concentrent davantage sur la création de valeur et la collaboration. Si j'ai passé en revue 11 outils de ce type, chacun a ses points forts et est plus adapté aux exigences des équipes commerciales individuelles.

Il n'existe pas de logiciel de formation commerciale " à taille unique ".

Mais ClickUp est l'outil rêvé, avec tout sous un même toit - de l'accueil des équipes commerciales à la gestion de projet. Les puissantes fonctionnalités de gestion des tâches, les outils de collaboration, l'automatisation et les informations alimentées par l'IA de ClickUp aident les utilisateurs à gérer facilement leurs pipelines de vente.

Qu'il s'agisse d'assigner des tâches, de suivre des affaires ou de recueillir des informations en temps réel grâce à des fonctionnalités alimentées par l'IA, ClickUp vous offre la flexibilité et la puissance nécessaires pour élever votre processus d'onboarding des ventes.

