Comment identifier les forces et les faiblesses des employés ?

"Grâce à l'imagination, nous pouvons visualiser les mondes potentiels non créés qui se trouvent en nous"

Steven Covey, auteur

Cette phrase est tirée du best-seller de Stephen R. Covey sur l'amélioration de soi, Les 7 habitudes des personnes très efficaces résume ce que signifie être le meilleur de soi-même.

Dans la pratique quotidienne des entreprises, vous pouvez aider votre équipe à y parvenir en identifiant et en optimisant les forces et les faiblesses des employés. Dans cet article de blog, nous vous montrons comment.

Comprendre les forces et les faiblesses des employés

Les forces et les faiblesses des employés font référence aux compétences techniques, comportementales et liées à l'état d'esprit de chaque membre de l'équipe qui affectent les performances dans leur rôle.

Les points forts des employés : Il s'agit des compétences, des attributs et des comportements qui leur permettent d'exceller dans leur rôle.

Par exemple, la résolution de problèmes et le raisonnement logique sont des atouts pour un développeur. La capacité à raconter des histoires est un atout majeur pour un rédacteur.

Les faiblesses du salarié : Il s'agit des domaines dans lesquels l'employé peut éprouver des difficultés ou avoir besoin de s'améliorer. Il peut s'agir de lacunes dans les connaissances, l'expérience du domaine, le comportement ou les habitudes personnelles.

Par exemple, le manque d'expérience ou d'exposition aux soins de santé peut être une faiblesse pour quelqu'un qui travaille dans ce secteur. En revanche, le manque de compétences en matière de gestion du temps peut constituer un obstacle majeur à la productivité.

Pourquoi les managers doivent-ils reconnaître les forces et les faiblesses des employés ?

Dans le travail de la connaissance, indépendamment du processus et de l'opérationnalisation des tâches, les forces et les faiblesses de chaque individu jouent un rôle énorme dans les résultats de l'équipe. Par exemple, une équipe commerciale qui est ponctuelle et bien présentée peut donner l'exemple à ses représentants. Un collègue qui fournit toujours un travail de qualité médiocre peut nuire à la qualité de toute l'équipe.

Ce n'est qu'un début. L'identification des forces et des faiblesses des employés offre une myriade d'avantages, tels que les suivants.

Évaluations objectives : Toute organisation qui cherche à identifier les forces et les faiblesses de ses employés mettra en place des paramètres d'évaluation objectifs sous la forme de certifications, de paramètres, de retours d'informations internes/externes, etc. Cette démarche est extrêmement utile pour la planification à long terme de la main-d'œuvre et la conception de l'organisation.

Une répartition appropriée du travail : Les gestionnaires de projet peuvent répartir les tâches en fonction des forces et des faiblesses de chaque employé. Cela permet d'améliorer la vitesse de production, la qualité et la satisfaction générale des employés.

Apprentissage et développement ciblés : L'identification des faiblesses permet d'organiser des formations ciblées, ce qui assiste les employés à surmonter leurs difficultés de manière efficace.

Un forfait de carrière stratégique : L'identification régulière des forces et des faiblesses permet à la direction de l'entreprise de forfaiter le parcours professionnel de chaque employé. Par exemple, la haute direction peut dire : "Si vous améliorez vos compétences en matière de présentation d'ici la fin de l'année, vous aurez plus de chances d'être pris en considération pour une promotion."

L'engagement des employés : Lorsque les employés se voient confier des tâches qui correspondent à leurs points forts, ils sont plus efficaces et plus motivés.

Culture positive : Lorsque les employés travaillent sur ce qu'ils savent faire, cela crée un sentiment de positivité et d'utilité. Par conséquent, ils ont tendance à être plus ouverts à l'aide aux autres et à la collaboration sur des idées. En revanche, les faiblesses non corrigées peuvent avoir l'effet inverse.

Si vous êtes convaincu qu'il est temps d'examiner stratégiquement les forces et les faiblesses de vos employés, voyons comment vous pouvez le faire ensuite.

Identifier les forces des employés

Intuitivement, la plupart des gens savent quels sont leurs points forts. Cependant, sur le lieu de travail, il existe probablement d'innombrables compétences et talents cachés que vos employés ne voient jamais la lumière du jour - des compétences qui peuvent faire une grande différence pour votre organisation. La première étape de l'identification de ces points forts consiste à savoir à quoi ils ressembleront.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des exemples les plus importants de points forts des employés. Nous verrons également comment vous pouvez évaluer vos équipes pour chacun de ces points forts à l'aide d'un outil de gestion de projet comme le ClickUp .

Expertise technique

Les connaissances et les compétences d'un employé dans un domaine spécifique, tel que le développement de logiciels ou la comptabilité, constituent son domaine d'expertise technique. Par instance, un développeur de logiciels techniquement compétent peut rapidement diagnostiquer et corriger les bugs.

Pour évaluer l'expertise technique de chaque personne, vous pouvez vous concentrer sur le temps qu'elle met à achever un type de tâche spécifique ou sur la manière dont elle le fait.

Utilisez le suivi du temps ClickUp pour mesurer la compétence technique au travail

Par exemple, vous pouvez utiliser Suivi du temps ClickUp pour identifier les tendances des tâches qui prennent le moins de temps (en tenant compte de la complexité de la tâche). Vous pouvez également examiner les tâches qui comportent le moins de bugs, de reprises ou de retours d'information. Cela permet de mesurer la qualité des résultats, qui est un indicateur de l'expertise technique.

Résolution de problèmes

La résolution de problèmes consiste à analyser une situation, à identifier la cause première et à élaborer des solutions pratiques. Les Relations ayant de fortes compétences en résolution de problèmes peuvent exceller dans la gestion des relations avec les clients, l'avant-vente, le conseil ou la gestion de crise. Il est important de noter qu'un certain niveau de compétences en matière de résolution de problèmes est nécessaire pour tout le monde !

des sondages qualitatifs simples pour identifier les points forts des employés avec les ClickUp Forms_

Une excellente façon de le faire, en particulier parmi les employés en contact avec l'extérieur comme les ventes, les préventes, la réussite des clients, etc. est de mener des sondages périodiques et de recueillir des commentaires. Formulaires ClickUp offre un moyen simple et personnalisable de capturer les informations dont vous avez besoin et de les intégrer sans effort dans vos flux de travail de gestion des tâches.

Vous pouvez également démarrer instantanément avec l'un des logiciels de ClickUp modèles de formulaires de retour d'information de ClickUp .

Adaptabilité

L'adaptabilité est la volonté et la capacité d'un employé à s'adapter aux changements sur le lieu de travail, qu'il s'agisse de l'échéancier d'un projet, de la structure d'une équipe ou des priorités. Un employé capable de s'adapter a plus de chances de s'épanouir au sein d'équipes interfonctionnelles qui fournissent un travail de grande qualité.

Identifier la capacité d'adaptation peut s'avérer plus délicat que d'autres compétences, mais ce n'est pas impossible. Sur ClickUp, vous pouvez consulter :

Le temps nécessaire pour achever des tâches spécifiques afin de savoir à quelle vitesse l'employé touche le fond à chaque sprint (ou combien de temps il a besoin pour s'habituer à de nouveaux projets)

Les commentaires, discussions et conversations qu'ils ont pour se familiariser plus rapidement avec les priorités changeantes

Les cours pour savoir comment ils progressent vers certains objectifs ou cibles

Compétences en matière de leadership

Aujourd'hui, les organisations deviennent de plus en plus plates. Les entreprises recherchent des employés capables de s'autogérer et de diriger eux-mêmes les équipes de projet avec lesquelles ils travaillent. Dans ce contexte, les compétences en matière de leadership peuvent constituer un atout exceptionnel. En règle générale, les compétences en matière de leadership comprennent :

Fournir des orientations et des conseils aux membres de l'équipe

Déléguer des tâches et gérer des projets

Permettre la résolution des conflits entre les parties prenantes internes et externes

Donner un retour d'information et recalibrer la progression vers les objectifs

Mobiliser les équipes pour respecter des délais serrés ou fournir un travail complexe

Communiquer de manière claire et efficace

Avoir une conscience émotionnelle et réfléchir à ses actions

rapports de sprint sur les tableaux de bord ClickUp_

Certaines de ces compétences ont un impact direct sur les résultats du projet, qui seront visibles sur les sites suivants Tableaux de bord ClickUp . Par exemple, une communication claire peut impliquer la rédaction de descriptions et de critères d'acceptation clairs pour chaque tâche, ce qui a pour résultat de réduire le nombre de bugs ou de reprises. Vous pouvez mesurer cela en utilisant le temps nécessaire pour achever la tâche ou le temps passé dans des statuts tels que "remaniement"

D'autres, comme la résolution des conflits, sont plus qualitatives. Pour les identifier, un retour d'information à 360 degrés peut être nécessaire. Vous pouvez consolider et analyser votre retour d'information qualitatif sur un Tableau blanc ClickUp afin de prendre les mesures qui s'imposent.

Le tableau blanc Modèle d'analyse ClickUp Soar est conçu exactement pour cela. Au cours de votre examen périodique des performances, recueillez les commentaires de vos supérieurs et des membres de votre équipe et classez-les en points forts et en opportunités. Sur la base de votre analyse, identifiez vos aspirations et suivez les résultats au fil du temps.

**Tous les leaders ne sont pas les mêmes. Réfléchissez donc au type de leader que vous êtes. Le Style de leadership Myers-Briggs offre un excellent point de départ.

Compétences en communication

**Une bonne communication ne dépend pas de ce que vous dites mais de ce que le destinataire comprend

La capacité à se faire comprendre est une force extraordinaire. Par exemple, un gestionnaire de projet doté d'excellentes compétences en matière de communication a plus de chances de satisfaire le commanditaire/client du projet.

Plus important encore, aujourd'hui, les compétences en matière de communication incluent également les messages textuels de manière asynchrone. Ainsi, les bons communicateurs pensent aux conséquences de deuxième ordre, rédigent des réponses détaillées et évitent les malentendus.

Évaluez les compétences en communication des membres de votre équipe à l'aide de la grille d'évaluation des compétences en communication Affiche de discussion ClickUp .

À quelle fréquence l'employé doit-il se répéter ?

À quelle fréquence utilise-t-il divers outils tels que des tableaux blancs, des cartes mentales, des documents, des enregistrements d'écran, etc. pour apporter plus de clarté ?

À quelle fréquence les destinataires du message demandent-ils un appel ou une réunion en personne pour obtenir des éclaircissements ?

Dans quelle mesure font-ils preuve d'empathie à l'égard des collègues qui ont du mal à comprendre ?

clickUp Clips pour des communications asynchrones plus fluides

Les cinq points forts mentionnés ci-dessus - expertise technique, résolution de problèmes, capacité d'adaptation, compétences en matière de leadership et de communication - constituent le formulaire. Toutefois, en fonction du poste que l'on est censé occuper, il existe d'autres points forts.

Voici quelques exemples de points forts d'un employé en fonction de son rôle ou de sa fonction :

Ressources humaines : Empathie, sensibilité émotionnelle, fiabilité, attention

Ventes : Respect des délais, sens de l'organisation, établissement de relations, motivation pour atteindre les quotas, attitude positive face au rejet

Comptabilité et finance : Souci du détail, précision, connaissances actualisées en matière de conformité et de gestion des risques

Marketing : Raconter des histoires, faire preuve de créativité, recevoir des commentaires, expérimenter, prendre des décisions fondées sur des données

Connaître ses forces est tout aussi important qu'identifier ses faiblesses. Explorons cela ensuite avant d'aborder ce que vous pouvez faire pour améliorer vos forces et remédier à vos faiblesses.

Identifier les faiblesses des employés

Pour commencer, le fait de ne pas disposer des points forts des employés mentionnés ci-dessus constitue en soi une faiblesse. Nous n'allons donc pas inverser la section ci-dessus pour vous !

Voici quelques faiblesses spécifiques des employés auxquelles vous devez faire attention.

Mauvaise gestion du temps

Une mauvaise gestion du temps fait référence à l'incapacité d'estimer et de gérer la durée d'un travail. Les employés qui ne savent pas gérer leur temps ont du mal à respecter les réunions ou à hiérarchiser les tâches de manière efficace.

Par exemple, ils peuvent passer trop de temps sur des tâches de faible priorité, laissant des projets essentiels inachevés. Cela peut réduire la productivité globale de l'équipe et entraîner des retards dans les projets.

les rapports sur le temps permettent d'identifier les faiblesses individuelles en matière de gestion du temps

Pour identifier les faiblesses de gestion du temps des membres de votre équipe, les fonctionnalités de suivi du temps du projet de ClickUp sont votre super-pouvoir. Examinez les Relevés de temps, les rapports de temps et les estimations de durée pour comprendre comment chaque membre de l'équipe gère son temps.

Difficulté à effectuer plusieurs tâches à la fois

Il faut l'admettre : Le multitâche, lorsqu'il est mal fait, a un impact négatif sur la productivité. Cependant, cela se produit lorsque vous essayez de faire plusieurs choses en même temps.

Par instance, écrire un article de blog, répondre à des messages Slack et écouter une formation en ligne simultanément peut s'avérer un peu trop.

Cependant, chaque employé dans le travail moderne de la connaissance est censé jongler avec plusieurs rôles. Par exemple, un développeur peut travailler sur plusieurs projets. Un rédacteur peut avoir plusieurs articles à différentes étapes du flux de travail. L'incapacité à gérer ces éléments peut constituer une faiblesse, en particulier dans les petites équipes.

Pour identifier les faiblesses en matière de multitasking, utilisez la méthode logiciel d'évaluation des performances pour trouver :

Les tâches qui ne respectent pas les délais

Les tâches qui sont restées trop longtemps dans le même statut, en particulier dans les étapes de reprise/correction des bugs

Objectifs qui sont presque Terminés

Réactivité émotionnelle

Comme son nom l'indique, la réactivité émotionnelle fait référence à la manière dont une personne réagit - ou sur-réagit - à une situation. Un employé émotionnellement réactif peut avoir du mal à contrôler ses sentiments dans des situations stressantes ou difficiles, ce qui entraîne des réactions impulsives ou de mauvaises relations interpersonnelles.

Par exemple, il peut se mettre en colère après avoir reçu des commentaires ou entrer dans une coquille vide lors d'évènements sous haute pression, ce qui crée des tensions sur le lieu de travail et perturbe le flux de travail.

Aucun outil ne peut (encore) mesurer avec précision les réactions émotionnelles d'une personne. Pour identifier cette faiblesse, vous devez donc faire appel à votre propre empathie, à vos capacités d'observation et à votre conscience émotionnelle.

Manque d'attention aux détails

Les travailleurs qui manquent d'attention aux détails ont tendance à commettre des erreurs fréquentes ou à négliger des aspects importants de leur travail. Cela se transforme en une faiblesse car elle a la capacité de s'aggraver au fil du temps.

Par exemple, une erreur de 0,1 $ dans l'entrée de données de plus de 100 000 transactions représente une perte de 10 000 $. De même, un point-virgule mal placé dans le code d'une application peut renvoyer un bug qui prendrait des heures à trouver et à corriger. Un logo mal aligné sur un post de média social peut coûter la réputation d'une marque.

Manque d'introspection

Beaucoup d'entre nous sont confrontés à ce problème. Le manque d'introspection a pour résultat soit de ne pas connaître ses propres faiblesses, soit de ne pas développer de résilience face à celles-ci. Dans les deux cas, on aboutit à l'épuisement professionnel, qui se manifeste par une baisse de l'efficacité, une fatigue mentale, du stress et un désengagement.

L'une des meilleures façons d'identifier cette faiblesse est de procéder périodiquement à une évaluation approfondie. Modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp offre un cadre solide. Il vous aide à identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, ce qui vous permet d'évaluer vos problèmes dans leur contexte.

Bonus : Plus modèles d'analyse des écarts et Modèles d'analyse SWOT pour l'auto-évaluation

Maintenant que vous avez identifié les forces et les faiblesses de certains employés, voyons comment vous pouvez les transformer en forces et en faiblesses.

Mise en valeur des points forts des employés

La meilleure façon de mettre en valeur les points forts de vos employés est de les aider à les exploiter. Voici quelques stratégies qui vous aideront.

1. Pratiquer et perfectionner

Si les membres de votre équipe sont doués pour quelque chose, encouragez-les à persévérer. Quelqu'un est un excellent programmeur Python ? Confiez-lui des projets pour qu'il puisse s'entraîner à coder tous les jours.

Offrez aux employés la possibilité de travailler sur des tâches où ils excellent, ce qui leur permet de prendre confiance en leurs capacités. Ensuite, donnez-leur la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences dans des bibliothèques connexes et des outils adjacents.

2. Fixer des objectifs ambitieux

Intégrez l'amplification des points forts de l'employé dans les objectifs de carrière. Par exemple, si quelqu'un est doué pour la résolution de problèmes dans le cadre du projet, proposez-lui une meilleure position. Si un membre de l'équipe est fort en conception visuelle, fixez-lui des paramètres pour qu'il apprenne la conception de l'expérience utilisateur au cours de l'année à venir.

Utiliser Objectifs ClickUp pour fixer à chaque membre de l'équipe des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) qui améliorent constamment leurs paramètres actuels.

définissez et suivez tous vos objectifs en un seul endroit avec ClickUp_

3. Offrir plus d'opportunités

Donnez aux employés les moyens de prendre des décisions dans leurs domaines de compétence. Tirez parti de leur expertise en les associant aux discussions stratégiques et en leur confiant la responsabilité des décisions.

Stimulez le moral des employés et leur créativité en leur donnant la liberté d'explorer de nouvelles idées, de prendre des risques et d'expérimenter des approches novatrices.

S'attaquer aux faiblesses des employés

Passons maintenant à la manière dont vous pouvez aider les employés à surmonter leurs faiblesses. Voici quelques stratégies efficaces :

1. Formation et développement

Proposez des programmes de formation spécifiques pour chacune des faiblesses des employés (après en avoir discuté avec eux).

S'il s'agit de compétences techniques, envoyez-les dans un camp d'entraînement ou inscrivez-les à un cours en ligne

S'il s'agit de compétences non techniques, trouvez-leur un coach

S'il s'agit de gestion du temps, aidez-les avec des outils, tels qu'un chronomètre Pomodoro, une application de blocage du calendrier ou des matrices de priorisation

2. Amélioration des processus

Mettez en place des paramètres et des flux de travail qui aident les membres de l'équipe à surmonter leurs faiblesses. Par exemple :

Si le manque d'attention aux détails est un problème, créez des checklists pour opérationnaliser la qualité

Si le manque d'introspection est le problème, encouragez les évaluations personnelles avant chaque réunion en tête-à-tête

3. Changements culturels

Les employés confrontés au stress voient souvent leur productivité et leur satisfaction professionnelle diminuer. Cela peut alors se manifester par des faiblesses, telles que l'impatience ou le manque de confiance.

Promotion d'un bon équilibre entre travail et vie privée

Créez une atmosphère dans laquelle les employés peuvent exploiter leurs forces tout en minimisant leurs faiblesses

Proposez des ateliers de gestion du stress, une assistance en matière de santé mentale, etc.

Incluez dans votre politique les congés sabbatiques, les congés parentaux, etc

Créez un environnement ouvert pour que les employés puissent parler de leurs difficultés

En plus de tout cela, il y a une chose que vous pouvez faire en tant que manager ou chef d'entreprise pour aider vos employés à capitaliser sur leurs forces et à minimiser leurs faiblesses : Fournir un retour d'information !

Le rôle du retour d'information et de l'évaluation des performances

Un bon retour d'information est constructif, opportun et fournit des commentaires spécifiques sur les actions, les tâches ou le comportement d'un employé. Pour aider les employés à renforcer leurs points forts et à surmonter leurs faiblesses, offrez-leur un retour d'information régulier.

Voici quelques conseils pour bien le faire.

**Soyez objectif : Célébrez les réussites et aidez-les à surmonter les échecs. Faites en sorte que vos commentaires soient spécifiques et exploitables. Par instance, vous pourriez dire : "Votre travail sur le rapport annuel n'a pas répondu aux attentes parce qu'il comportait des erreurs typographiques et des déclarations malencontreuses."

Ne soyez pas vague : Veillez à ne pas dire "trop d'erreurs", sauf si vous pouvez l'étayer par des nombres. Soulignez les problèmes à l'aide d'exemples.

Assistez les employés : Enseignez-leur comment demander un retour d'information afin qu'ils ne réagissent pas émotionnellement à votre opinion. Proposer des exemples de feedbacks aux employés pour montrer à quoi cela ressemble.

Encourager l'autonomie : Permettez aux membres de l'équipe de traiter, d'accepter et de mettre en œuvre votre retour d'information à leur manière. Invitez-les à exprimer leur désaccord et à débattre avec vous lorsqu'ils le jugent nécessaire.

Maintenir une structure : Utilisez outils d'évaluation des employés pour rendre les entretiens d'évaluation gratuits. Modèle d'évaluation des performances de ClickUp vous aide à suivre la progression de vos employés, à évaluer leurs réalisations, à leur fournir un retour d'information et à atteindre les objectifs fixés.

Bonus: Jetez un coup d'œil aux autres modèles de modèles d'évaluation des performances Commencez par le commencement : N'attendez pas qu'une personne devienne un employé pour identifier ses forces, ses faiblesses et ses traits de personnalité. Utilisez des évaluations et des bilans dans le cadre de l'entretien d'embauche et du processus de recrutement. Incluez ceci dans ICP RH et en faire une pratique cohérente.

Utilisez ensuite ces informations pour concevoir le processus d'intégration. Incorporez des formations spécifiques, des camps d'entraînement ou des ateliers dans le processus d'intégration afin que le nouvel employé soit prêt pour la réussite.

Utilisez les checklists ou modèles d'intégration de ClickUp pour personnaliser l'expérience d'intégration de chaque nouvel employé et vous assurer qu'elle correspond à ses points forts et à ses points faibles.

Gestion holistique des personnes avec ClickUp

Tout le monde a des forces et des faiblesses. En fait, une force peut aussi devenir une faiblesse. Par exemple, une personne très attentive aux détails n'est peut-être pas très douée pour avoir une vue d'ensemble. Quelqu'un qui possède des compétences techniques extraordinaires peut manquer d'entregent.

En tant que responsable des ressources humaines ou manager d'équipe, votre tâche consiste à aider les personnes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Cela signifie qu'il faut tirer parti de leurs forces tout en minimisant leurs faiblesses.

Pour faire cela, vous devez d'abord identifier ces forces et ces faiblesses. Un outil de gestion de projet tel que ClickUp capture ces données précieuses pendant que vous travaillez.

Vous pouvez obtenir des informations sur le processus d'embauche, les échéanciers des tâches, les goulets d'étranglement des projets, les erreurs de communication, la charge de travail des employés et bien plus encore en paramétrant simplement des tableaux de bord dans l'outil que vous utilisez déjà.

Vous pouvez trouver des données qualitatives et quantitatives pour vos décisions liées au personnel en un seul endroit. Qui plus est ? Parce que les données proviennent de ClickUp, vous pouvez être assuré que les idées sont objectives et ne sont pas fondées sur les opinions personnelles des managers et des dirigeants.

Donnez à vos employés les moyens d'agir. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !