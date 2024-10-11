Pourquoi le Process Mining est-il important + Top 5 des meilleurs outils

Imaginez que vous dirigez une équipe dans une entreprise de vente directe au consommateur en pleine croissance. Soudain, vous commencez à remarquer des goulets d'étranglement dans votre chaîne de production. Les commandes s'accumulent, les délais se raccourcissent et vous avez besoin d'aide pour identifier les sources d'inefficacité.

C'est là que l'exploration des processus devient essentielle. Il vous aide à visualiser chaque étape de votre flux de travail, à découvrir les inefficacités cachées et à trouver la meilleure voie à suivre.

D'après l'étude recherche plus de 40 % des dirigeants ont rapporté que l'exploration des processus les avait aidés à réduire les coûts.

Qu'il s'agisse de gérer une chaîne d'approvisionnement ou de rationaliser des processus d'entreprise, l'exploration de processus offre des informations fondées sur des données qui permettent de travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Cet article explique pourquoi l'exploration des processus est importante et présente les meilleurs outils pour faire passer vos opérations à la vitesse supérieure. C'est parti.

Qu'est-ce que le Process Mining ?

Le Process Mining est un ensemble de techniques qui s'appuie sur la science des données pour analyser le flux des processus d'entreprise.Il s'agit d'extraire des données réelles des journaux d'évènements au sein des systèmes d'information pour représenter visuellement la fonction des processus dans la vie réelle.

Cette technologie comble le fossé entre les méthodes traditionnelles d'analyse des processus et les connaissances fondées sur les données, offrant ainsi un affichage plus précis et plus exploitable des opérations de l'entreprise.

Process mining vs. data mining vs. gestion des processus d'entreprise

Comprenons bien la différence entre l'exploration de processus, l'exploration de données et la gestion des processus d'entreprise (BPM) - ils sont liés mais pas tout à fait identiques.

Ce tableau compare leurs aspects clés pour mettre en évidence les différences et mieux comprendre leur complémentarité.

| L'analyse des processus d'entreprise à l'aide des journaux d'évènements système permet de découvrir, de surveiller et d'améliorer les processus du monde réel. | L'analyse de grands ensembles de données pour découvrir des modèles et des relations dans les données. | La modélisation est une discipline qui se concentre sur la modélisation, la gestion et l'optimisation des processus d'entreprise. |

| L'analyse de grands ensembles de données permet de découvrir des schémas et des relations dans les données. | L'analyse des processus se concentre sur les données et sur la découverte d'informations ou de modèles. | L'accent est mis sur la conception et l'amélioration des flux de travail et des processus. |

| L'identification des inefficacités, des goulets d'étranglement et des opportunités d'amélioration dans les flux de travail. L'extraction de modèles, de tendances et de relations significatifs à partir de grands paramètres de données. La structuration, l'automatisation et l'optimisation des processus pour une meilleure efficacité et une meilleure performance

| Les algorithmes de découverte, de vérification de la conformité et d'amélioration des processus - L'analyse statistique, l'apprentissage automatique et la reconnaissance des formes - La modélisation des processus, l'automatisation et les techniques d'amélioration continue (par exemple, Six Sigma, Lean) - La modélisation des processus, l'automatisation et les techniques d'amélioration continue (par exemple, Six Sigma, Lean) - La modélisation des processus, l'automatisation et les techniques d'amélioration continue (par exemple, Six Sigma, Lean)

| Mon travail est plus transparent et des améliorations peuvent être apportées. Je comprends mieux les modèles de données pour assister la prise de décision. J'améliore l'efficacité des processus, la réduction des coûts et la conformité aux objectifs de l'entreprise

En combinant l'exploration des processus avec l'exploration des données et le BPM, vous disposez d'une boîte à outils pour comprendre et améliorer vos opérations. Elle vous aide en outre à éviter les pièges les plus courants afin que les opérations puissent se dérouler sans heurts.

Types de Process Mining

L'exploration de processus n'est pas une solution unique - elle se décline en différentes tailles, chacune étant conçue pour relever des défis spécifiques dans vos opérations.

1. Découverte

La découverte est le point de départ. C'est là que vous planifiez le travail de vos processus sur la base des données actuelles. Vous découvrirez les goulets d'étranglement, les retards et les inefficacités cachés, ce qui vous aidera à vous faire une idée plus précise du flux de travail actuel.

Par exemple, au cours de l'étape de découverte, vous pourriez découvrir des retards inattendus dans votre processus d'exécution des commandes.

2. Conformité

Dans les secteurs fortement réglementés tels que les services financiers, le respect des procédures établies n'est pas seulement une bonne idée, c'est une obligation. L'exploration de processus de conformité utilise la technologie pour s'assurer que vos processus d'entreprise respectent les étapes ou les réglementations prescrites.

Les écarts peuvent signaler des risques de conformité potentiels, aidant ainsi l'organisation à éviter de lourdes amendes. Selon une étude de PwC les organisations qui utilisent la technologie dans leurs processus ont pu réduire leurs coûts d'audit jusqu'à 30 %.

3. Amélioration

L'amélioration prend votre modèle de processus existant et l'injecte avec des données du monde réel pour l'optimiser. Elle permet d'affiner les flux de travail en les alignant sur la manière dont les choses devraient se passer, ce qui se traduit par une meilleure efficacité et une réduction des temps d'arrêt.

Un exemple serait d'affiner votre chaîne de production pour réduire le gaspillage sur la base de données opérationnelles réelles.

4. Analyse des variantes

Ce type d'analyse compare différentes versions d'un même processus. Il est idéal pour les organisations composées de plusieurs équipes ou emplacements, car il permet de déterminer l'approche qui fonctionne le mieux et de la normaliser en conséquence.

5. Exploration prédictive des processus

L'exploration prédictive vous aide à anticiper et à prévenir les problèmes futurs en analysant les tendances des données actuelles. Il vous donne l'Attention sur les retards ou les perturbations potentiels, ce qui vous permet de procéder à des ajustements proactifs.

Par exemple, il peut prévoir les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement en se basant sur des modèles historiques.

Pourquoi le Process Mining est-il important ?

L'exploration des processus vous aide à passer au crible des montagnes de données pour découvrir les inefficacités, les opportunités manquées et les domaines qui méritent d'être améliorés.

Voici pourquoi il est essentiel :

Repérer les goulets d'étranglement cachés : Vous avez déjà eu l'impression que vos processus d'entreprise étaient bloqués sans possibilité d'aller de l'avant ? Le Process Mining permet d'identifier les goulets d'étranglement et de réduire la durée des processus. Ade Deloitte a révélé que les entreprises qui ont commencé à utiliser l'exploration des processus ont constaté une réduction de 25 % des perturbations de la chaîne d'approvisionnement

: Vous avez déjà eu l'impression que vos processus d'entreprise étaient bloqués sans possibilité d'aller de l'avant ? Le Process Mining permet d'identifier les goulets d'étranglement et de réduire la durée des processus. Ade Deloitte a révélé que les entreprises qui ont commencé à utiliser l'exploration des processus ont constaté une réduction de 25 % des perturbations de la chaîne d'approvisionnement Garantir la conformité : Dans les industries où la conformité est reine, le process mining garantit que chaque étape de votre processus respecte les règles, vous évitant ainsi des amendes coûteuses et réduisant les coûts d'audit

: Dans les industries où la conformité est reine, le process mining garantit que chaque étape de votre processus respecte les règles, vous évitant ainsi des amendes coûteuses et réduisant les coûts d'audit Favoriser l'amélioration continue : Le Process Mining ne se contente pas de trouver des problèmes, il vous aide à les résoudre

: Le Process Mining ne se contente pas de trouver des problèmes, il vous aide à les résoudre Améliorer la prise de décision : En fournissant une vue en temps réel et basée sur des données de la performance des processus, le Process Mining permet aux décideurs de faire des choix éclairés et opportuns qui ont un impact positif sur les résultats de l'entreprise

: En fournissant une vue en temps réel et basée sur des données de la performance des processus, le Process Mining permet aux décideurs de faire des choix éclairés et opportuns qui ont un impact positif sur les résultats de l'entreprise Réduire les coûts opérationnels : Les organisations qui tirent parti de l'exploration des processus peuvent réduire leurs coûts et augmenter leur rentabilité

: Les organisations qui tirent parti de l'exploration des processus peuvent réduire leurs coûts et augmenter leur rentabilité Prioriser l'Automatisation : Identifier et prioriser les initiatives d'automatisation pour rationaliser les opérations et augmenter l'efficacité. Logiciel de conception de processus peut aider à créer des flux de travail optimisés et à intégrer efficacement les solutions d'automatisation

Le Process Mining consiste à creuser dans les données pour trouver des informations cachées sur le fonctionnement de vos processus d'entreprise. Voici comment cela fonctionne :

Étape 1 : Collecte des données d'évènement

La première étape consiste à collecter les journaux d'évènements de vos systèmes d'information. Ces journaux retracent chaque étape d'un processus, depuis le moment où une commande est passée jusqu'à celui où elle est livrée. Ces données comprennent les horodatages, les activités et les ressources impliquées dans le processus.

Étape 2 : Création d'une carte des processus

Une fois que vous avez obtenu vos données, les outils d'exploration de processus les analysent pour créer un plan visuel du processus. Ce plan vous montre exactement le flux de vos processus, en mettant en évidence chaque étape et chaque point de décision.

Étape 3 : Analyse de l'efficacité

Avec le plan du processus en main, vous pouvez commencer à identifier les points de progression et les problèmes.

Cela vous permet de creuser dans vos données afin de vérifier :

Y a-t-il des goulets d'étranglement ou des boucles qui n'ont pas lieu d'être ?

Certaines étapes prennent-elles plus de temps qu'elles ne le devraient ?

L'exploration des processus vous aide à repérer ces inefficacités afin que vous puissiez apporter des améliorations basées sur les données.

Étape 4 : Vérification de la conformité

Enfin, l'exploration de processus vérifie si vos processus suivent le chemin prévu (contrôle de conformité). Il compare le flux réel d'activités au modèle idéal, en signalant tout écart.

Cette étape est cruciale pour les secteurs soumis à des réglementations strictes, car elle permet de garantir la conformité et de réduire les risques.

Quand utiliser le Process Mining

Utilisez l'exploration de processus lorsque vous rencontrez des difficultés pour comprendre et améliorer les flux de travail de vos opérations. Voici quelques scénarios qui vous aideront à mieux le comprendre :

Optimisation de l'équipe commerciale

Si votre équipe commerciale manque ses cibles, l'exploration des processus peut identifier les endroits où les prospects tombent à l'eau. Il met en évidence les baisses d'engagement et les étapes à forte perte de prospects, ce qui vous permet d'affiner votre pipeline et d'améliorer vos stratégies.

Par exemple, l'équipe commerciale de Deutsche Telekom a optimisé son processus d'approvisionnement jusqu'au paiement en utilisant l'exploration de processus, économisant ainsi plus de 66 millions d'euros en réduisant les paiements en double et en minimisant les pertes d'escompte.

Efficacité des transactions financières

En finance, le process mining peut révéler des retards dans les processus de transaction. En repérant les goulets d'étranglement, il permet de rationaliser les approbations de paiement et la facturation. Kraft Heinz a utilisé l'exploration de processus pour réduire les paiements en souffrance de 30 % et améliorer le flux de trésorerie.

Amélioration des processus de soins de santé

Dans le secteur des soins de santé, l'exploration des processus peut mettre en évidence des inefficacités dans les soins aux patients. En analysant les données relatives au flux de patients, il garantit que chaque étape - de l'enregistrement au diagnostic et au traitement - est optimisée en termes de rapidité et de qualité des soins. Cette approche axée sur les données permet aux fournisseurs prestataires de soins de santé de fournir des soins aux patients de manière plus efficace, en veillant à ce que leur flux de trésorerie ne soit pas bloqué. Sysmex, une entreprise de soins de santé, a utilisé l'exploration de processus pour récupérer des données sur les patients 3,4 millions de dollars de paiements en retard en seulement 30 jours, augmentant ainsi son flux de trésorerie de 10 millions de dollars. Elle a également réduit son taux de retard de paiement de 61 % à 44 %.

Examinons maintenant les outils qui facilitent l'exploration des processus pour votre organisation.

Les meilleurs outils pour le Process Mining

Le potentiel stupéfiant de l'automatisation met en évidence la nécessité de disposer d'outils efficaces.. logiciel de gestion des processus d'entreprise qui permet de rationaliser les opérations et de mettre en évidence les inefficacités.

Plongeons dans les 5 meilleurs outils d'exploration des processus qui peuvent aider les organisations à réaliser cette transformation.

1. UiPath

via Chemin d'accès UiPath excelle dans l'exploration des processus en offrant des capacités d'analyse et d'automatisation avancées. Il planifie les processus en détail, aidant les entreprises à identifier les inefficacités et à automatiser les tâches répétitives. Grâce à son interface conviviale, UiPath facilite la visualisation et l'amélioration des flux de travail, ce qui se traduit par d'importants gains de productivité.

Les meilleures fonctionnalités d'UiPath

Analyse de l'empreinte numérique des processus dans des systèmes tels que SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle et des plates-formes personnalisées

dans des systèmes tels que SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle et des plates-formes personnalisées Surveillez les indicateurs clés de performance (KPI) avec des tableaux de bord qui suivent les processus tels que purchase-to-pay, order-to-cash, et la gestion des incidents

avec des tableaux de bord qui suivent les processus tels que purchase-to-pay, order-to-cash, et la gestion des incidents Améliorer la performance des fournisseurs en réduisant les achats non conformes, la durée du cycle des commandes et les paiements en double

en réduisant les achats non conformes, la durée du cycle des commandes et les paiements en double Leverage Automatisation Cloud™ pour accéder à l'ensemble de la plateforme UiPath, garantissant des mises à jour rapides, l'évolutivité et la flexibilité

Limites d'UiPath

Peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises

Les fonctionnalités avancées peuvent nécessiter une courbe d'apprentissage

Les options de personnalisation peuvent être limitées par rapport à d'autres outils

Prix d'UiPath

Free : Fonctionnalités limitées

: Fonctionnalités limitées Pro : À partir de 420 $/mois

2. Automatisation Anywhere

via g2.com Automatisation Anywhere combine l'exploration des processus avec l'automatisation intelligente, fournissant des informations approfondies sur les inefficacités opérationnelles. Utilisez la vision par ordinateur avancée et l'IA pour capturer des détails complexes sur les utilisateurs à travers n'importe quelle application, y compris les fenêtres VDI et mainframe.

Cette technologie vous permet de visualiser vos processus d'entreprise à un niveau granulaire.

Automatisation Anywhere meilleures fonctionnalités

Déployez en quelques minutes sans perturber les flux de travail des employés. Planifier rapidement les processus et les variations pour l'optimisation ou l'automatisation des processus robotisés

Affichez une vue précise et impartiale des processus d'entreprise à travers l'Enterprise pour identifier les inefficacités, révéler les chemins de processus optimaux et réduire les échéanciers d'automatisation

Étendez la transformation à l'ensemble de l'organisation avec une architecture cloud qui collecte et traite les big data simultanément à travers les bureaux et les utilisateurs, en garantissant des contrôles de confidentialité

à travers les bureaux et les utilisateurs, en garantissant des contrôles de confidentialité Affichez une vue claire et sécurisée des endroits où prioriser l'automatisation des processus en utilisant l'IA et l'échelle du cloud pour fournir des informations basées sur les données

Identifiez vos opportunités d'optimisationn et d'automatisation des processus à plus fort retour sur investissement avec Process Discovery

Limites de l'automatisation en tout lieu

La complexité de l'outil peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Coût élevé pour les forfaits à fonctionnalités complètes

La mise en œuvre et l'installation peuvent prendre beaucoup de temps

Prix de l'Automatisation Anywhere

Free : essai de 30 jours

: essai de 30 jours Pro : A partir de 9000$/an

3. Celonis

via Celonis Celonis fournit une visualisation numérique dynamique et en temps réel de vos processus d'entreprise de bout en bout grâce à l'exploration de processus. Leur plateforme est agnostique et impartiale, offrant un affichage clair de la façon dont vos opérations se déroulent.

La technologie de process mining de Celonis vous aide à analyser, optimiser et surveiller les processus, permettant à vos équipes de débloquer la valeur cachée.

Les meilleures fonctionnalités de Celonis

Validez et visualisez les flux de processus construits sur votre Process Intelligence Graph

construits sur votre Process Intelligence Graph Améliorez vos analyses en peuplant vos tableaux de bord avec des packages et diagrammes personnalisés grâce à l'interface glisser-déposer de Celonis Studio

Collaborez à l'analyse des processus et partagez les informations avec votre équipe en quelques clics grâce à Business Miner

Transformez les demandes en langage naturel en informations sur les processus avec Process Copilot, un outil IA alimenté par la connaissance des processus et les grands modèles de langage (LLM) de Celonis

Limites de Celonis

Peut être coûteux, en particulier pour les petites entreprises

Dépendance excessive à l'égard de la qualité des données en raison du rôle avancé des automatisations

Complexité de la personnalisation et des fonctionnalités avancées

Prix de Celonis

Free : Fonctionnalités limitées

: Fonctionnalités limitées Pro : A partir de $$$$a pour un contrat de 3 ans

4. Software AG ARIS

via g2.com ARIS stimule vos performances et vous positionne pour exceller dans votre secteur d'activité. Il s'agit d'un système complet de gestion des processus et de l'exploitation minière. Il permet d'avoir une vision approfondie de vos opérations quotidiennes, de paramétrer les bons processus et d'assurer un contrôle précis de votre entreprise.

Allant au-delà de l'analyse de base, ARIS offre une intelligence des processus avancée par le biais d'une suite unifiée. Alimenté par GenAI, ARIS gère l'ensemble du cycle de vie des processus, offrant des solutions pour l'analyse des processus d'entreprise, l'automatisation, le risque et la conformité, et l'exploration des processus.

Les meilleures fonctionnalités d'ARIS de Software AG

S'intègre parfaitement à vos systèmes existants pour éliminer les silos et améliorer l'efficacité globale

Consolide l'analyse d'entreprise, l'exploration de processus, le risque et la conformité en une seule suite, ce qui favorise la collaboration et réduit les erreurs

Combine et étend les quatre principaux domaines de produits de la suite ARIS en fonction de vos besoins et de votre niveau de maturité

Limites de Software AG ARIS

Coût élevé, en particulier pour les petites entreprises

Le suivi des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités peut nécessiter une formation et des ajustements continus

Prix de Software AG ARIS

Free : Forfait de base pour 3 mois

: Forfait de base pour 3 mois Pro : A partir de 125 €/mois par utilisateur

5. IBM Process Mining

via g2.com IBM Process Mining permet aux entreprises de prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données afin d'améliorer les processus. Le Process Mining est l'une des 25 produits IBM à avoir obtenu la distinction "Top Rated" de TrustRadius.

Vous pouvez accéder à un modèle de processus basé sur des faits avec des perspectives provenant des parties prenantes et des sources de données qui révèlent le fonctionnement de votre entreprise. Les opportunités d'automatisation sont identifiées grâce à l'outil d'exploration des processus, qui permet d'établir des priorités en fonction de l'impact et du retour sur investissement attendu.

Les meilleures fonctionnalités d'IBM Process Mining

Transparence des processus grâce à l'analyse des données provenant des systèmes ERP et CRM, à l'identification des inefficacités et à la hiérarchisation de l'automatisation en fonction de l'impact et du retour sur investissement

Amélioration continue grâce à des actions correctives et des échafaudages de robots RPA

Facilite le suivi de la mise en œuvre grâce à la génération automatisée de robots RPA

Les limites d'IBM Process Mining

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs

L'intégration de données provenant de plusieurs systèmes peut s'avérer difficile et nécessiter des efforts considérables

Prix d'IBM Process Mining

Free : essai de 30 jours

: essai de 30 jours Plate-forme (SaaS) : A partir de 3 200 $/mois

: A partir de 3 200 $/mois **Plateforme (sur site) : à partir de 2 885 $/mois

Rationaliser la gestion des processus avec ClickUp

L'exploration des processus affiche une vision claire de vos flux de travail. Cependant, pour gérer et améliorer efficacement ces processus, vous avez besoin de plus que de simples données - vous avez besoin d'un outil de gestion de projet robuste. ClickUp est un outil de gestion de projet polyvalent qui peut améliorer vos efforts d'exploration de processus. Il dispose d'une bibliothèque de modèles qui peuvent vous aider à rationaliser vos efforts d'exploration de processus. Examinons-en un ensemble.

Modèle de plan de processus ClickUp

Vous pouvez, par exemple, utiliser le modèle Modèle de mappage de processus ClickUp pour visualiser et améliorer vos processus. Vous pouvez utiliser l'interface intuitive par glisser-déposer du modèle pour créer des plans de processus détaillés, visualiser chaque étape de vos flux de travail, identifier les goulets d'étranglement potentiels, et bien plus encore.

Voici comment ce modèle peut améliorer vos efforts de gestion des processus :

Documentation centralisée des processus: Organisez tous vos plans de processus, flux de travail et documentation connexe en un seul hub central avec ClickUp Docs . Cela facilite l'accès, la mise à jour et la gestion efficace de l'information sur les processus

Organisez tous vos plans de processus, flux de travail et documentation connexe en un seul hub central avec ClickUp Docs . Cela facilite l'accès, la mise à jour et la gestion efficace de l'information sur les processus Collaboration et retour d'information: Améliorez la collaboration au sein de l'équipe grâce à des outils partagés Espaces ClickUp . Les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires, fournir un retour d'information et collaborer en temps réel, ce qui garantit que tout le monde est aligné et informé des améliorations apportées au processus

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe grâce à des outils partagés Espaces ClickUp . Les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires, fournir un retour d'information et collaborer en temps réel, ce qui garantit que tout le monde est aligné et informé des améliorations apportées au processus Intégration avec la gestion de projet : Intégrez en toute transparence les plans de processus aux outils de gestion de projet de ClickUp. Suivez les tâches liées aux processus, automatisez les flux de travail et veillez à ce que les améliorations apportées aux processus soient mises en œuvre de manière efficace

: Intégrez en toute transparence les plans de processus aux outils de gestion de projet de ClickUp. Suivez les tâches liées aux processus, automatisez les flux de travail et veillez à ce que les améliorations apportées aux processus soient mises en œuvre de manière efficace Rapports et analyses : utilisez les outils suivants Tableaux de bord ClickUp pour générer des rapports et visualiser les indicateurs clés du processus. Surveillez les performances des processus, suivez les améliorations et prenez des décisions fondées sur des données pour favoriser l'efficacité et l'efficience

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez adapter le modèle au fur et à mesure de l'évolution de vos processus. Qu'il s'agisse de développer les opérations ou d'affiner les flux de travail existants, le modèle ClickUp peut évoluer avec votre entreprise et s'adapter à l'évolution de vos besoins

Prix ClickUp

Free : Free Forever : Gratuit pour toujours

: Free Forever : Gratuit pour toujours Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

Les limites du Process Mining

Si le Process Mining offre de nombreux avantages, il n'est pas sans poser de problèmes. Comprendre ces limites est crucial pour les organisations qui cherchent à les mettre en œuvre efficacement.

Dépendance à l'égard des données: Il dépend fortement de la disponibilité et de la qualité des données. Des données incomplètes ou inexactes peuvent conduire à des conclusions erronées. Pour y remédier, il convient de mettre en place des pratiques de collecte de données robustes et de procéder à des évaluations régulières de la qualité des données

Il dépend fortement de la disponibilité et de la qualité des données. Des données incomplètes ou inexactes peuvent conduire à des conclusions erronées. Pour y remédier, il convient de mettre en place des pratiques de collecte de données robustes et de procéder à des évaluations régulières de la qualité des données Complexité de la mise en œuvre: L'identification et la mise en œuvre des opportunités d'automatisation peuvent être complexes et nécessiter des compétences spécialisées. Des stratégies de gestion du changement et des formations efficaces peuvent faciliter cette transition

L'identification et la mise en œuvre des opportunités d'automatisation peuvent être complexes et nécessiter des compétences spécialisées. Des stratégies de gestion du changement et des formations efficaces peuvent faciliter cette transition Défis liés à l'intégration: L'intégration des outils d'exploration des processus dans les systèmes existants peut s'avérer difficile et nécessiter des efforts considérables. L'utilisation de techniques d'exploration à plusieurs niveaux et l'utilisation de l'assistance à l'intégration peuvent atténuer ces difficultés

Optimisez vos processus d'entreprise avec ClickUp

L'exploration des processus vous aide à trouver et à corriger les inefficacités dans vos flux de travail, en montrant où les choses ralentissent afin que vous puissiez vous améliorer et travailler plus efficacement.

ClickUp est l'outil de gestion de projet idéal pour transformer ces informations en actions. Il vous permet de visualiser et de gérer facilement vos processus, en vous aidant à apporter des améliorations sans avoir besoin d'un logiciel compliqué. S'inscrire à ClickUp pour rationaliser la gestion de vos processus et renforcer l'efficacité de votre organisation.