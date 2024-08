10 Meilleur logiciel de modélisation de processus en 2024 (Critiques & ; Prix)

Les processus opérationnels d'une entreprise évoluent pour devenir plus efficaces et durables. La modélisation des processus est essentielle pour identifier et éliminer les goulets d'étranglement, rationaliser les flux de travail et améliorer l'efficacité afin de contribuer à son évolution.

**Qu'est-ce que la modélisation des processus ?

La modélisation des processus est une représentation picturale ou graphique des processus Business ou des flux de travail dans un environnement d'entreprise spécifique. Ils peuvent être linéaires ou non linéaires. Les étapes individuelles d'un processus sont représentées sous la forme d'un diagramme de flux ou d'une représentation similaire afin de capturer l'ensemble du processus en un seul visuel.

La modélisation des processus est également connue de manière plus formelle sous le nom de notation de modélisation des processus d'entreprise.

À faire, tout cela vous semble-t-il un peu trop complexe ? Le logiciel de modélisation de processus réduit la complexité pour vous.

Avec cette liste, nous avons mis en évidence les 10 meilleurs logiciels de modélisation de processus en 2024. Explorez l'intervalle des logiciels de modélisation de processus en fonction des fonctionnalités, des limites, des prix et des évaluations des utilisateurs.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de modélisation des processus d'entreprise ?

Avant d'examiner la liste des outils recommandés, décomposons les fonctionnalités cruciales que vous devez prendre en compte lors du choix d'un outil de modélisation des processus.

Convivialité: Choisissez un outil de modélisation de processus intuitif qui permet à votre équipe de créer et de modifier des modèles de processus d'entreprise tels que des diagrammes de flux de travail et des diagrammes d'organisation sans difficulté

Choisissez un outil de modélisation de processus intuitif qui permet à votre équipe de créer et de modifier des modèles de processus d'entreprise tels que des diagrammes de flux de travail et des diagrammes d'organisation sans difficulté Personnalisation: Choisissez une solution dont les fonctionnalités vous permettent de personnaliser vos affichages en fonction des besoins de votre entreprise, par exemple des affichages spécifiques à un rôle ou des modèles spécifiques à un secteur d'activité

Choisissez une solution dont les fonctionnalités vous permettent de personnaliser vos affichages en fonction des besoins de votre entreprise, par exemple des affichages spécifiques à un rôle ou des modèles spécifiques à un secteur d'activité Capacités d'intégration: Votre logiciel de modélisation des processus doit se connecter de manière transparente à vos systèmes CRM ou ERP pour une gestion complète des données

Votre logiciel de modélisation des processus doit se connecter de manière transparente à vos systèmes CRM ou ERP pour une gestion complète des données Collaboration en temps réel: Sélectionnez un outil de modélisation des processus qui améliore la collaboration au sein de votre équipe et permet une prise de décision plus rapide.

Sélectionnez un outil de modélisation des processus qui améliore la collaboration au sein de votre équipe et permet une prise de décision plus rapide. Rapports et analyses: Des informations détaillées pour identifier les inefficacités et les problèmes de gestionoptimiser le flux de travail les informations détaillées permettant d'identifier les inefficacités et d'optimiser les processus de travail sont essentielles lors de la sélection d'une solution

Des informations détaillées pour identifier les inefficacités et les problèmes de gestionoptimiser le flux de travail les informations détaillées permettant d'identifier les inefficacités et d'optimiser les processus de travail sont essentielles lors de la sélection d'une solution L'évolutivité : Optez pour un logiciel qui s'adaptera aux exigences croissantes de votre entreprise, qui vous permettra de réaliser des économies et qui garantira une utilisation à long terme

: Optez pour un logiciel qui s'adaptera aux exigences croissantes de votre entreprise, qui vous permettra de réaliser des économies et qui garantira une utilisation à long terme Rentabilité : évaluez le prix du logiciel par rapport à ses fonctionnalités pour vous assurer d'un bon rapport qualité-prix

: évaluez le prix du logiciel par rapport à ses fonctionnalités pour vous assurer d'un bon rapport qualité-prix **Assistance personnalisée : évaluez les services clients pour obtenir une assistance logicielle et des solutions de dépannage invitées, instructions

Les 10 meilleurs logiciels de modélisation de processus à utiliser en 2024

Le marché est inondé de tant d'outils et de plateformes qu'il est difficile d'en trouver un fiable. Cependant, nous vous avons facilité la tâche en faisant un travail de fond. Ces 10 outils de modélisation des processus d'entreprise disposent des meilleures fonctionnalités d'aujourd'hui pour correspondre à un intervalle diversifié d'exigences d'entreprise.

1. ClickUp

ClickUp se distingue dans cette liste de logiciels de modélisation de processus par ses fonctionnalités et sa polyvalence. La plateforme offre diverses fonctionnalités, telles que ClickUpChat , ClickUpDocs et Tâches de clic qui vous aident à accomplir plusieurs tâches.

Cependant, deux fonctionnalités se distinguent en matière de modélisation des processus : Cartes mentales ClickUp et ClickUp Tableaux blancs.

Vous pouvez facilement créer et lier des tâches à partir de vos cartes mentales

ClickUp Cartes mentales vous permet de créer des diagrammes de flux de travail à l'aide de tâches ou de nœuds et, par ce biais, un processus visuel, étape par étape, pour les projets.

Cette fonctionnalité améliore la planification et permet à vos équipes d'afficher l'ensemble de leur flux de travail sur un seul écran, de se concentrer sur des tâches individuelles et de collaborer efficacement en temps réel. Elle est particulièrement utile pour le brainstorming et la planification de projets.

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Quant à Tableaux blancs ClickUp le tableau blanc ClickUp est un outil de collaboration visuelle pour les équipes. Il fournit une toile numérique dynamique et flexible pour le brainstorming, le forfait et la collaboration sur des idées, des tâches et des projets.

Les Tableaux blancs ClickUp sont utiles pour planifier les phases du cycle de vie de votre projet. En outre, vous pouvez utiliser les Tableaux blancs pour collaborer avec vos équipes en temps réel, trouver de nouvelles idées visuellement et développer des flux de travail agiles.

Passez de l'idéation à l'exécution en créant Tâches ClickUp à partir de vos Tableaux blancs.

Libérez plus de temps pour le travail à forte intensité de connaissances en rationalisant les tâches récurrentes grâce aux Automatisations ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivi de la progression en temps réel grâce àTableaux de bord ClickUp* Simplifiez les flux de travail complexes avec ClickUp Automatisationle système ClickUp Automation, avec des déclencheurs personnalisables, minimise les tâches manuelles

Améliorez votre productivité avec des tâches quotidiennes et des listes de priorités viaListes ClickUp À faire* Capturez et intégrez des idées et des notes dans votre flux de travail avecClickUp Bloc-notes

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage grâce à ClickUp

Générez des tâches, résumez des notes et créez des rappels pour gagner du temps avecClickUp IA* Accédez à des documents pré-conçus et personnalisables Modèles ClickUp pour différents types de projets et flux de travail

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont fait état d'une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI: 5$ par environnement de travail sur tous les forfaits payants

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ avis)

2. Créations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creatio.png

/$$$img/

via Création Creatio propose une plateforme sans code, Studio Creatio studio Creatio est une plateforme de création d'applications, conçue pour l'automatisation des flux de travail et la création d'applications. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer des applications et des processus complexes sans compétences en matière de code, ce qui la rend idéale pour les petites entreprises.

Creatio meilleures fonctionnalités

Flux de travail simplifié pour créer des applications dans son Hub d'applications

Fournit un ensemble de paramètres sans codeoutils de conception pour créer et modifier des pages, des modèles de données et des flux de travail

Offre une bibliothèque d'affichages, de widgets et de modèles prédéfinis

Permet la création de processus complexes à l'aide d'outils sans code

Limites de Creatio

Personnalisation restreinte et options "no-code" limitées

Manque d'interface intuitive

Documentation et ressources obsolètes

Prix de Creatio

Croissance: 25$/mois pourautomatisation du flux de travail pour les PME

25$/mois pourautomatisation du flux de travail pour les PME Enterprise: $55/mois pour l'automatisation à grande échelle

$55/mois pour l'automatisation à grande échelle Unlimited: $85/mois pour une automatisation illimitée

G2: NA

NA Capterra: NA

3. Carte lucide

via Diagramme lucide Outil polyvalent de création de diagrammes et de modélisation des processus d'entreprise, Lucidchart permet aux utilisateurs de créer et de collaborer sur divers documents visuels. Il est doté d'une conception intuitive et d'un ensemble de fonctionnalités robustes pour aider à visualiser des processus et des idées complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Assistance à l'importation de données et à l'établissement de liens, ce qui facilite l'intégration et la visualisation d'informations complexes

Offre un intervalle de modèles et de mises à jour en temps réel pour faciliter la création de diagrammes

Application mobile et gestion des accès pour travailler en déplacement

Limites de Lucidchart

Pas d'option d'achat unique

Fonctionnalités d'annotation limitées

Prix de Lucidchart

Basic: Gratuit

Gratuit Individuel: 7,95 $ par mois/utilisateur, basé sur le cloud, pour un usage professionnel individuel

7,95 $ par mois/utilisateur, basé sur le cloud, pour un usage professionnel individuel Teams: $$$$ par mois, basé sur le cloud, nécessite un minimum de 3 utilisateurs

$$$$ par mois, basé sur le cloud, nécessite un minimum de 3 utilisateurs Enterprise: Tarification personnalisée

G2: NA

NA Capterra: 4.5/5 (2000+ reviews)

4. Jira

via Logiciel Jira Jira, développé par Atlassian, est un logiciel de modélisation dynamique des processus d'entreprise pour le suivi des problèmes et des projets, principalement conçu pour les équipes agiles.

Il assiste une variété de méthodologies de suivi de projet et offre un intervalle de fonctionnalités pour le forfait, le suivi et la publication de logiciels.

Jira meilleures fonctionnalités

Échéancier et feuille de route interactifs pour la planification et le suivi

Fournit des tableaux agiles (Scrum et Kanban) pour la décomposition du projet et la visualisation du flux de travail

Visibilité DevOps performante

Conçu pour la sécurité et l'évolutivité, avec des fonctionnalités telles que la reprise après sinistre

Limites de Jira

L'intégration de divers outils et la garantie de leur bon fonctionnement peuvent s'avérer complexes

Problèmes de performance lors des déploiements à grande échelle

Prix de Jira

Basic: Gratuit (jusqu'à 10 utilisateurs)

Gratuit (jusqu'à 10 utilisateurs) Standard: 81,50 $/mois (jusqu'à 35 000 utilisateurs)

81,50 $/mois (jusqu'à 35 000 utilisateurs) Premium: $160/mois (stockage illimité, assistance 24/7, et un SLA de 99.9% de temps de fonctionnement) à

$160/mois (stockage illimité, assistance 24/7, et un SLA de 99.9% de temps de fonctionnement) à Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (5610 commentaires)

4.3/5 (5610 commentaires) Capterra: 4.5/5 (13760 commentaires)

5. Miro

via Miro Miro est un lisse plateforme de collaboration visuelle conçue pour permettre aux individus, aux équipes et aux entreprises de réfléchir, de planifier et d'exécuter des projets.

Elle offre un intervalle de fonctionnalités telles que des tableaux blancs numériques, des des modèles de cartes mentales et des intégrations avec diverses applications pour la cartographie des processus d'entreprise.

Miro meilleures fonctionnalités

Fournit un espace de travail avec trois tableaux modifiables dans le plan gratuit et des tableaux illimités dans le plan payant

Dispose de plus de 2500 modèles pour divers cas d'utilisation

Offre plus de 100 applications et intégrations, notamment Zoom, Slack, Google Drive et Sketch

Contient un chronomètre intégré, un vote, un chat vidéo et d'autres fonctionnalités pour des réunions efficaces

Limites de Miro

Les grands Tableaux peuvent entraîner un chargement lent et une dégradation des performances

Le mode hors ligne est minimal

Les utilisateurs ne peuvent pas créer et sauvegarder leurs modèles personnalisés

Les sessions peuvent expirer de manière inattendue, entraînant une perte potentielle du travail non sauvegardé

Prix de Miro

**Free (pour les individus et les équipes dont le nombre de membres est illimité)

Démarrage: 8 $ par membre/mois facturé annuellement ou 10 $ par mois pour les équipes

8 $ par membre/mois facturé annuellement ou 10 $ par mois pour les équipes Business: 16$ par membre/mois facturé annuellement ou 20$/mois pour les professionnels

16$ par membre/mois facturé annuellement ou 20$/mois pour les professionnels Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (5211 commentaires)

4.8/5 (5211 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1410 commentaires)

6. Figma

via Figma Placé dans les favoris des concepteurs UI/UX, Figma est un outil de prototypage et de modélisation de processus basé sur le cloud qui facilite la création collaborative, les tests et la livraison de conceptions de produits.

Figma offre des fonctionnalités avancées telles que l'historique des versions, les bibliothèques d'équipe, les conversations audio, la gestion du contenu, les superpositions, les commentaires sur le canevas et le provisionnement automatisé.

Figma meilleures fonctionnalités

Fournit un environnement de conception collaborative basé sur le cloud

Assistance pour les réseaux vectoriels et les conceptions d'arc grâce à un outil de stylo

Améliore la collaboration avec des discussions audio et des commentaires sur le canevas

Assistance aux applications mobiles pour iOS et Android

Offre des intégrations avec des applications tierces telles que Maze, Zeplin, Pendo, Confluence, etc

Limites de Figma

Espace de stockage limité, ce qui oblige les équipes à créer régulièrement de nouveaux fichiers

Les performances ont tendance à être faibles sur les systèmes Windows

L'ajout d'images dans la conception peut s'avérer délicat pour les utilisateurs habitués à Photoshop et XD

Prix de Figma

**Free (jusqu'à deux éditeurs et trois projets)

Professionnel: 12$ par éditeur/mois (facturation annuelle) ou 15$ par éditeur/mois (facturation mensuelle)

12$ par éditeur/mois (facturation annuelle) ou 15$ par éditeur/mois (facturation mensuelle) Organisation: 45$ par éditeur/mois (facturation annuelle)

45$ par éditeur/mois (facturation annuelle) Enterprise: 75$ par éditeur/mois (facturation annuelle uniquement)

G2: 4.7/5 (996 commentaires)

4.7/5 (996 commentaires) Capterra: 4.7/5 (689 commentaires)

7. Microsoft Visio

via Microsoft Visio Microsoft Visio est parfait pour créer divers diagrammes, tels que des organigrammes, des organigrammes, des plans d'étage, des diagrammes de réseau, des diagrammes UML, et les cartes mentales .

Il est connu pour ses solides capacités de visualisation des données. Les utilisateurs peuvent créer des diagrammes à partir de données Excel et intégrer des diagrammes Visio dans les tableaux de bord Power BI.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Assistance à un large intervalle de types de diagrammes

Offre des capacités avancées de visualisation des données

Représentation améliorée des données grâce à l'intégration avec Excel et Power BI

Inclut des modèles, des diagrammes et d'autres fonctionnalités avancées supplémentaires dans l'édition professionnelle

S'intègre bien avec d'autres applications Microsoft

Limites de Microsoft Visio

Il peut s'avérer difficile de trouver des paramètres d'icônes spécifiques pour une utilisation non générale

Interopérabilité limitée avec d'autres applications de création de diagrammes

La fonction d'ingénierie inverse présente dans les versions antérieures a été supprimée

Prix de Microsoft Visio

Forfait 1 de Visio: 5,00 $ par utilisateur et par mois pour la création de base et la création de diagrammes détaillés

5,00 $ par utilisateur et par mois pour la création de base et la création de diagrammes détaillés Visio Plan 2: 15,00 $ par utilisateur et par mois pour les besoins de diagrammes spécialisés

Microsoft Visio évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (657 commentaires)

4.2/5 (657 commentaires) Capterra: 4.5/5 (3070 commentaires)

8. Rue du processus

via Rue du processus Process Street est une plateforme de modélisation des processus permettant aux équipes de créer, gérer et suivre leurs procédures opérationnelles standard, leurs checklists et leurs flux de travail.

Elle transforme les connaissances de l'équipe en flux de travail exploitables et constitue un référentiel de connaissances opérationnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Fournit des flux de travail et des pages illimités dans tous les forfaits

La capacité de stockage des données s'étend de 5 000 enregistrements dans le plan Startup à des limites personnalisables dans le plan Enterprise

Offre un stockage de fichiers illimité dans tous les forfaits

Limites de la rue du processus

Le logiciel est parfois un peu bogué

La conception de la boîte de réception n'est pas satisfaisante

Absence de programmation conditionnelle complexe et d'expériences mieux adaptées

Processus Prix de la rue

Démarrage: 100 $ par mois ou 1 000 $ par an

100 $ par mois ou 1 000 $ par an Pro: 415 $ par mois ou 5 000 $ par an

415 $ par mois ou 5 000 $ par an Enterprise: 1 660 $ par mois ou 20 000 $ par mois

G2: 4.6/5 (387 commentaires)

4.6/5 (387 commentaires) Capterra: 4.7/5 (617 commentaires)

9. ProcessModel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ProcessModel.png

/$$$img/

via Modèle de processus Les entreprises ont régulièrement besoin d'un aperçu approfondi de leurs processus. ProcessModel est un outil d'analyse et d'amélioration des processus conçu à cet effet.

En permettant aux utilisateurs de créer un jumeau numérique de leur processus, ProcessModel rend l'amélioration des processus plus facile l'efficacité des processus entre les équipes et de tester plus facilement les améliorations potentielles.

ProcessModel meilleures fonctionnalités

Modélisation, simulation et analyse de processus d'entreprise complexes avant leur mise en œuvre dans le monde réel

Formation personnalisée pour l'amélioration des processus

Outil polyvalent avec des applications dans tous les secteurs

Canaux d'assistance dédiés

Limites de ProcessModel

La complexité des logiciels peut nécessiter un apprentissage important

La compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation peut poser problème

Prix du ProcessModel

Forfait individuel: 2 995

2 995 Forfait équipe de projet: 12 995

12 995 Forfait pour l'équipe de processus: 25 995

ProcessModel évaluations et critiques

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Modelio Open Source

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/constellation-dashboard-1-1400x1030.png

/$$$img/

via Modèle Modelio est une solution de modélisation open-source qui s'adresse principalement aux développeurs, aux analystes et aux architectes. Comme il s'agit d'un logiciel libre, les développeurs peuvent personnaliser l'outil en fonction de leurs besoins.

À noter toutefois que la mise en place de l'outil prend du temps et qu'il ne dispose pas de certaines fonctionnalités utiles telles que la simulation de modèles et les intégrations.

Modelio Open Source meilleures fonctionnalités

Offre un large intervalle de modèles et de diagrammes de processus d'entreprise avec assistance au modèle et vérification de la cohérence

Intègre la gestion des processus d'entreprise (BPM) avec UML pour la modélisation des processus d'entreprise

Assistance à la génération de code Java et de Javadoc

Permet l'échange de modèles UML2 entre différents outils de gestion des processus d'entreprise

Limites de Modelio Open Source

L'expérience utilisateur (UX) peut s'avérer médiocre

À ne fait pas d'assistance pour la simulation de modèles de base

Problèmes d'interopérabilité XMI avec des outils concurrents

Les utilisateurs signalent plusieurs bugs qui rendent l'exploitation du système difficile

Prix de Modelio Open Source

Free: Il est open source et peut être téléchargé à partir de GitHub

Modelio Open Source évaluations et critiques

G2: NA

NA Capterra: NA

Trouver votre partenaire en modélisation de processus n'est plus un défi !

Trouver et sélectionner le meilleur logiciel de modélisation de processus pour votre entreprise est une tâche ardue, mais il est clair qu'il existe un outil pour chaque besoin.

Qu'il s'agisse d'une petite équipe ou d'une grande entreprise aux processus complexes, les 10 meilleurs outils de modélisation des processus d'entreprise offrent un large éventail de fonctionnalités offrent un intervalle de fonctionnalités permettant de rationaliser et d'améliorer votre flux de travail.

Parmi ces outils, ClickUp se distingue par ses excellentes capacités de modélisation des processus et la suite de fonctions qui vous aident à créer et à maintenir des processus d'entreprise critiques à partir d'une plateforme unique.

N'oubliez pas que le meilleur logiciel est celui qui répond à vos exigences spécifiques, alors tenez compte des besoins particuliers de votre équipe avant de prendre une décision.

Qui sait ? L'outil idéal pour la modélisation de vos processus est à portée de clic !