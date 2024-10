Comment créer et optimiser les organigrammes

Avez-vous déjà vu les titres SDE-1, SDE-2 sur des descriptions de poste ? Ou des désignations telles que "manager", "directeur", etc Dans le monde des entreprises, ces titres indiquent l'expérience, les attentes et la position d'un rôle particulier dans la structure organisationnelle.

Ils signifient une position dans la hiérarchie organisationnelle, généralement représentée sous la forme d'un diagramme appelé organigramme. Cette représentation visuelle des structures organisationnelles joue un rôle crucial dans la conception des org, la productivité, l'efficacité, la performance des équipes et la culture.

Dans cet article de blog, nous explorons comment vous pouvez créer et optimiser les organigrammes pour des résultats d'entreprise réussis.

Comprendre les organigrammes

Un organigramme est une représentation visuelle de la structure d'une entreprise. Il comprend généralement les éléments suivants :

Les rôles individuels dans l'ensemble de l'organisation

Répartition des départements/équipes

Hiérarchies au sein de chaque département/équipe

Les relations entre les individus, les équipes et les départements

exemple d'organigramme simple (Source:) Wikimedia Commons )_

L'organigramme, également appelé organigramme ou diagramme d'organisation, peut être simple et montrer des parties de l'organisation, telles que des bureaux régionaux ou des départements, des fonctions et la manière dont elles sont connectées. Il peut également être complexe, avec des hiérarchies détaillées, des départements et des sous-unités.

exemple d'organigramme complet (Source:/%img/) Wikimedia Commons )

Utilisations d'un diagramme organigramme

À la base, un organigramme est une représentation visuelle des différentes parties de l'entreprise. Il aide tous les membres de l'entreprise à comprendre la situation dans son ensemble. En outre, les organigrammes sont également utiles pour :

la conception de l'organisation : Une représentation visuelle claire de l'organisation aide les dirigeants à s'assurer que chaque service dispose d'un personnel suffisant. Par exemple, s'il manque un chef d'ingénierie, un bloc vide dans l'organigramme le signalera lors des réunions d'évaluation. Si votre titre d'ingénieur a été déplacé latéralement pour devenir directeur technique, vous le verrez aussi clairement !

Fournir de la clarté : Ils clarifient les structures de rapports au sein de l'organisation, aidant les employés à identifier qui contacter pour des problèmes ou des informations spécifiques.

Délimiter les responsabilités : Les organigrammes garantissent que tous les domaines d'activité sont couverts de manière adéquate, sans chevauchement des responsabilités. Ils contribuent à équilibrer la charge de travail des employés, en particulier des dirigeants.

Intégration : Un organigramme est un outil simple et puissant pour aider les nouveaux employés à comprendre l'ensemble de l'organisation. Il contribue à créer plus rapidement un sentiment de familiarité et d'appartenance.

Agilité : Une représentation visuelle de l'organisation - avec la possibilité de faire un zoom avant et arrière - facilite l'allocation des ressources, la délégation, la collaboration et la prise de décision.

Simulation et forfaits : Lorsque vous êtes restructuration d'une organisation ou que vous procédez à une fusion, vous aurez peut-être besoin de visualiser différentes versions du nouveau schéma organisationnel. Les organigrammes permettent une telle simulation sans affecter la dynamique sur le terrain.

Les organigrammes sont, en fin de compte, des outils de communication. Ils aident les organisations à communiquer les structures actuelles, les forfaits futurs, les changements, etc. Naturellement, il y a plus d'une façon de le faire.

Types d'organigrammes

À la base, un organigramme est une représentation graphique avec des nœuds et des connecteurs. En fonction de la structure de votre organisation, il peut être.. :

Hiérarchique

Cet organigramme ressemble à une pyramide, avec la plus haute autorité au sommet, suivie par les cadres intermédiaires et les employés.

exemple d'organigramme hiérarchique (Source:/%img/) Wikimedia Commons )

Matrice

Ce diagramme d'organisation visualise une structure dans laquelle les employés dépendent de plus d'un responsable. Il est couramment utilisé dans les organisations qui ont besoin de flexibilité et de collaboration entre différents projets.

exemple d'organigramme matriciel via Allaeddine Djaidani_

Flat

Ce type d'organigramme est parfait pour les organisations à structure plate, que l'on retrouve principalement dans les startups et les petites entreprises.

la structure organisationnelle plate (Source:) Wikimedia Commons )_

Voici les différences clés entre les types d'organigrammes :

Aspect Hiérarchique Matrice Plat L'organigramme hiérarchique est composé de plusieurs niveaux de rôles, d'une chaîne de commandement claire où chaque employé sait de qui il dépend, d'une ligne d'autorité claire, bien qu'il y ait plusieurs responsables pour chaque employé, d'un rapport direct au chef, sans cadre intermédiaire et d'une structure de gestion des ressources humaines Le travail en équipe convient à des rôles bien définis et à des structures linéaires, à des équipes formées et démantelées en fonction des projets et à de petites équipes autogérées Objectifs : clarté et stabilité, flexibilité et modularité, simplicité et rapidité Avantages Spécialisation par département, plan de carrière bien défini Collaboration interfonctionnelle, disponibilité de compétences diverses Propriété et compte rendu, visibilité et reconnaissance Mon travail est un travail de longue haleine, qui se caractérise par une grande souplesse et une grande modularité, ainsi que par une grande rapidité d'exécution

Différences entre les structures organisationnelles hiérarchiques, matricielles et plates

En fonction de son type, de sa taille et de sa culture, une organisation peut également présenter une combinaison de ces structures.

Par exemple, l'ensemble de l'organisation peut utiliser une structure hiérarchique, tandis qu'une équipe interfonctionnelle au sein de l'organisation peut utiliser un organigramme plat.

Dans la section suivante, nous verrons comment choisir votre structure organisationnelle et concevoir un organigramme pour celle-ci.

Étapes de la création d'un organigramme

Imaginons que vous êtes une startup comptant cinq employés. Prenez un stylo et du papier et dessinez la façon dont ces membres de l'équipe travaillent ensemble. Allez-y et encadrez le papier. C'est votre premier organigramme.

J'aimerais que toutes les organisations soient aussi simples. Au fur et à mesure que le nombre d'employés, de rôles, de départements, de produits/services augmente, vous aurez besoin d'un organigramme complexe. Voici comment en créer un à l'aide d'un outil d'espace de travail collaboratif tel que ClickUp .

1. Comprendre votre structure organisationnelle

Les structures dictent la façon dont les gens se connectent et quels sont leurs rôles dans une organisation. Une mauvaise conception peut créer un désordre avec des hiérarchies contradictoires, une confusion des rôles, un manque de coordination, une absence de partage des idées et une lenteur dans la prise de décision.

Commencez donc votre activité d'organigramme en comprenant comment vous fonctionnez actuellement. Identifiez les éléments suivants :

Tous les rôles et niveaux des employés que vous avez (développeur, concepteur, testeur, etc.)

Tous les rôles et niveaux de gestion (chef de projet, manager d'équipe, chef de département, etc.)

Les relations de rapports pour chaque personne

Les connexions latérales, le cas échéant

La meilleure façon de faire cela est de parler aux différentes parties prenantes, y compris les RH et les chefs de service. Vous pouvez également trouver des informations dans votre modèles de charte d'équipe . Veillez à documenter les connaissances de manière adéquate.

Vous pouvez utiliser ClickUp Forms pour créer des sondages, ou vous pouvez organiser des réunions individuelles et prendre des notes sur les documents suivants ClickUp Documents . Une fois documenté, partagez-le en toute sécurité avec les parties prenantes concernées pour qu'elles fassent part de leurs commentaires, le cas échéant. Collaborez en temps réel et convertissez sans effort vos notes en tâches.

documentez vos leçons avec ClickUp Docs_

2. Définir l'objectif et la portée

Pour qui et pourquoi créez-vous votre organigramme ? Est-ce à des fins internes, pour visualiser la structure de l'équipe ou comme dossier pour les investisseurs ?

Si c'est à des fins internes, vous pouvez ajouter des codes de rôle spécifiques (comme SDE-1, manager, etc.), y compris l'intervalle de salaire, ou même des noms individuels, si nécessaire.

S'il s'agit d'un dossier destiné à l'investisseur, vous pouvez mettre l'accent sur le leadership et les compétences. La clarification du champ d'application vous aidera à décider des informations à inclure dans le diagramme.

3. Choisissez la disposition de votre organigramme

En fonction de la structure et de l'objectif de votre organisation actuelle, choisissez un style d'organigramme, qu'il s'agisse d'une disposition hiérarchique, d'une disposition matricielle ou d'une disposition à plat. Choisissez celui qui reflète le mieux votre organisation. N'hésitez pas à utiliser plusieurs dispositions dans le même diagramme, si nécessaire.

Voici quelques exemples exemples de structures organisationnelles matricielles pour mieux comprendre comment les entreprises de différents secteurs l'utilisent.

4. Choisir le bon outil de conception d'organigramme

Une fois que vous avez choisi une structure, il est temps de dessiner. Pour faire cela, vous pouvez utiliser un carnet de notes, une paroi vitrée ou même un tableur. Cependant, ces outils ne permettent pas la flexibilité et l'adaptabilité dont vous pourriez avoir besoin.

cartographiez votre diagramme organisationnel avec ClickUp Whiteboards_

Les meilleurs logiciel de diagramme d'organisation le logiciel d'organigramme, en particulier pour les équipes hybrides, est un environnement de travail collaboratif tel que Tableaux blancs ClickUp . Avec ClickUp, dessinez vos diagrammes, ajoutez des nœuds et des connecteurs, incluez des images/notes autocollantes, intégrez des documents, étiquetez des personnes, et bien plus encore !

Les Box et les angles ne travaillent pas pour vous ? Vérifier Cartes mentales ClickUp pour votre logiciel d'organigramme. Ajoutez des listes, des tâches et des checklists, et jouez avec les fonctionnalités jusqu'à ce que vous puissiez construire le diagramme.

5. Concevez votre organigramme

Commencez le travail par le haut : Établissez une hiérarchie claire en commençant par le niveau exécutif, puis la haute direction (vice-présidents, directeurs). Ensuite, travaillez en descendant vers chaque département, chaque équipe et chaque membre de l'équipe.

planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp_

Ajoutez des détails : Incluez le nom de l'employé, son titre, ses responsabilités, ses handles sur les médias sociaux, ses sites Web, ses photos et d'autres faits amusants. En fonction du cas d'utilisation, déterminez quelles informations seront pertinentes. Vous pouvez trouver des profils d'employés et des données à partir de votre analyse de la main-d'œuvre ou logiciel de base de données des employés .

Mettre en forme et présenter : Restez cohérent dans la conception de votre organigramme. Limitez la forme, la couleur, la mise en forme, la taille de la police, etc. à un langage de conception commun ; si vous pouvez l'aligner sur le langage de votre marque, c'est encore mieux.

Modèle de diagramme organisationnel avec ClickUp

S'il s'agit de votre premier organigramme, ne faites pas table rase du passé. Essayez Le modèle de diagramme organisationnel de ClickUp pour commencer. Ce modèle de niveau intermédiaire vous aide à visualiser votre entreprise, à ajouter/supprimer des rôles, à faire en sorte que tout le monde soit sur la même page et à évoluer efficacement.

Télécharger ce modèle

6. Rendez-le dynamique

Les organigrammes sont des documents vivants qui évoluent avec votre entreprise. Lorsque vous créez un organigramme, prévoyez un espace pour sa mise à jour régulière.

Paramétrez le canevas pour ajouter ultérieurement des départements, des équipes et des employés

Fixez des rappels de calendrier et revoyez votre organigramme périodiquement pour vous assurer qu'il reflète fidèlement la nature, les besoins et les paramètres de l'entreprise

Documenter les changements et les raisons correspondantes à des fins d'audit

Informer les parties prenantes des changements, fournir un contexte et mettre à jour les informations dans tous les supports de formation Automatisations ClickUp peuvent rationaliser le processus de mise à jour grâce à des déclencheurs et à des actions que vous pouvez modifier avant de cliquer sur le bouton de publication. Si vous utilisez les cartes mentales ClickUp, elles peuvent rester automatiquement à jour lorsque vous mettez à jour les ressources qui y sont connectées.

7. Réviser et valider

Avant de finaliser l'organigramme, revoyez-le avec les principales parties prenantes pour vous assurer qu'il est exact et achevé. Cela permet d'identifier les informations manquantes ou les inexactitudes dans la structure des relations.

Maintenant que vous savez comment créer un organigramme, voyons comment l'utiliser.

Organigrammes et engagement du personnel

Un bon diagramme organisationnel peut contribuer de diverses manières à la planification et à l'engagement de la main-d'œuvre. Voici quelques-unes des utilisations les plus courantes.

Intégration : Les diagrammes organisationnels facilitent l'intégration des employés, en aidant les nouveaux employés à comprendre rapidement les rôles et les rapports hiérarchiques.

Assistance aux employés : Chaque employé peut utiliser un diagramme d'organisation pour savoir à qui s'adresser en cas de problème. Qui est le titre du comité de prévention du harcèlement sexuel ? Qui est responsable de la réservation des voyages ? Qui est l'expert en langage de programmation Scala ? Les organigrammes peuvent répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore.

Collaboration : Même au sein de structures apparemment confuses, les organigrammes peuvent apporter de la clarté.

Par instance, dans une structure matricielle, un organigramme peut clarifier les intersections des différentes équipes interfonctionnelles.

Transparence : Un organigramme montre qui est compte de qui, et sert également de matrice d'escalade. Cela crée de la transparence et de l'ouverture.

Planification des successions : Les organigrammes sont essentiels pour identifier les leaders potentiels et les rôles critiques au sein de l'organisation. Ils aident les équipes RH à visualiser le paysage actuel des talents, à identifier les lacunes en matière de compétences et à préparer les transitions futures.

Organisez, diagrammez et naviguez dans la structure de votre entreprise avec ClickUp

Vous avez peut-être entendu dire que les personnes sont l'actif le plus important d'une organisation. Ce n'est que partiellement vrai. En fait, le véritable actif d'une organisation est plus que la somme de ses parties. Il comprend les connexions, les collaborations et les forces collectives de chaque individu.

Un organigramme s'apparente à une carte au trésor qui vous aide à découvrir des atouts cachés. Qu'il s'agisse d'aplanir un modèle hiérarchique traditionnel ou d'élargir la portée d'une structure matricielle, les organigrammes facilitent la compréhension de la vue d'ensemble et des détails.

À l'aide d'un outil de gestion de projet comme ClickUp, vous pouvez faire tout cela et bien plus encore. Vous pouvez rassembler les données relatives aux projets, aux tâches et aux personnes pour créer des diagrammes organisationnels dynamiques. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour commencer !