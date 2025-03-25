8 modèles de lettres d'excuse pour les excuses de dernière minute

Avez-vous déjà été pris d'une grippe soudaine juste avant une réunion importante ? Ou peut-être qu'un retard de vol inattendu vous a mis en retard pour une présentation à un client important ? Cela nous arrive à tous, surtout lorsque les raisons sont indépendantes de notre volonté.

Toutefois, une note d'excuse précipitée expliquant votre absence peut ne pas suffire.

Il est généralement considéré comme une bonne pratique de rédiger une lettre d'excuse officielle pour informer vos collègues et votre supérieur d'un contretemps ou d'un problème imprévu.

Dans ce blog, nous avons compilé quelques-uns des meilleurs modèles de lettres d'excuse et des solutions pour vous. Qu'il s'agisse de modèles Google Docs gratuits prêts à l'emploi ou d'outils permettant d'en créer une à partir de zéro, il y en a pour tous les goûts. Commençons par le commencement !

**Qu'est-ce qu'un modèle de lettre d'excuse ?

Les modèles de lettres d'excuse sont des documents préformatés et prêts à l'emploi qui mettent en forme et structurent la rédaction d'une lettre d'excuse. Ils sont généralement utilisés pour expliquer officiellement votre absence involontaire du bureau, une validation de travail ou tout autre évènement important.

En règle générale, ces modèles se composent de plusieurs sections, chacune abordant différents aspects de la lettre, tels que l'expéditeur, le destinataire, le message principal et d'autres informations d'assistance.

Le plus intéressant ? Comme ils sont personnalisables, vous pouvez les utiliser pour rédiger un message rapide et efficace chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre d'excuse ?

Une lettre d'excuse solide peut faire bien plus que justifier votre absence à un évènement important. Elle vous présente comme un professionnel responsable et éthique et exprime des regrets sincères pour les désagréments causés. Cela est particulièrement utile si vous êtes commencez un nouvel emploi . Cependant, pour que cela se produise, le modèle doit être de haute qualité.

Voici quatre caractéristiques d'un bon modèle de lettre d'excuse :

Mise en forme claire: Un bon modèle de lettre d'excuse doit être facile à utiliser. Il doit avoir une forme claire et compréhensible pour s'assurer qu'il convient à tous les paramètres - éducatif, professionnel, etc.

Un bon modèle de lettre d'excuse doit être facile à utiliser. Il doit avoir une forme claire et compréhensible pour s'assurer qu'il convient à tous les paramètres - éducatif, professionnel, etc. **Le modèle devrait idéalement utiliser un langage formel et maintenir un ton respectueux, professionnel et idéal pour la communication en milieu de travail

Structure achevée: Le modèle doit comporter suffisamment de sous-sections pour vous permettre de fournir des informations achevées sur votre absence, telles que les raisons qui l'ont motivée, ce que vous avez fait pour l'éviter, etc.

Le modèle doit comporter suffisamment de sous-sections pour vous permettre de fournir des informations achevées sur votre absence, telles que les raisons qui l'ont motivée, ce que vous avez fait pour l'éviter, etc. Capacités de personnalisation: Le modèle doit pouvoir être personnalisé. Vous devez pouvoir modifier et personnaliser chacun de ses éléments

8 Modèles de lettres d'excuse

Comme promis, voici huit des meilleurs modèles de lettres d'excuse gratuits pour vous. Signez-les pour la prochaine fois que vous manquerez un évènement crucial à l'école, au travail ou ailleurs :

1. Modèle de lettre d'excuse pour le travail par Dribble

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association le monde est en train de s'effondrer Si vous recherchez un modèle de lettre d'excuse basique mais complet, celui-ci, proposé par Dribble, correspond à la description.

Idéal pour : Les employés qui ont besoin d'un modèle flexible pour les situations de congé personnel ou professionnel.

Ce modèle de lettre d'excuse gratuit est polyvalent et convient à diverses fins, notamment aux entreprises, à l'éducation et à l'usage personnel. Il est soigné, bien structuré et contient toutes les sections qu'une lettre d'excuse standard doit comporter.

Pour modifier le document, il vous suffit de l'intégrer à Google Docs ou Microsoft Word, et une fois qu'il est prêt, vous pouvez le télécharger et l'imprimer dans une disposition standard de taille A4.

Lire la suite : 10 modèles de CV gratuits pour Microsoft Word

2. Modèle de lettre d'excuse par Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un message à un ami ou à un membre du personnel

le site web de l'association est en anglais Google Docs

Si les lettres d'excuse à forte teneur en texte peuvent être perçues comme un excès de partage, celles qui ne sont pas assez détaillées peuvent paraître superficielles, voire manquer de sincérité. Il vous faut donc trouver le juste équilibre entre le verbeux et l'élaboré, et c'est là que ce modèle entre en jeu.

Idéal pour : Les professionnels qui ont besoin d'aide pour rédiger une lettre d'excuse formelle en conciliant professionnalisme et détails.

Conçu par Google Docs, ce modèle de lettre d'excuse peut vous aider à rédiger un message concis pour n'importe quel scénario. Il est simple et direct. Le langage est tout à fait professionnel, et chaque élément de conception - des caractères à l'arrière-plan - est minimal. En outre, ce modèle est compatible avec divers outils pour vous offrir une expérience de modification en cours flexible.

3. Modèle de lettre de congé maladie par Jotform

le site web de l'association a été créé en 2001 et est disponible sur le site web de l'association

Jotform

Le modèle de lettre d'arrêt maladie de Jotform est exclusivement adapté à la rédaction de lettres d'excuse pour les arrêts maladie inopinés.

Personnalisable, complet et professionnel, il convient à la rédaction de lettres d'excuse pour les entreprises et les écoles. Il vous suffit de modifier les détails sur votre smartphone, de signer le document avec un outil de signature électronique et de le télécharger au format PDF pour créer votre lettre d'excuse en déplacement. D'ailleurs, vous pouvez également utiliser ce modèle pour rédiger une lettre de demande de congé pour raisons de santé.

Idéal pour : Les employés qui ont besoin de demander rapidement un congé en cas de maladie soudaine et imprévue.

4. Modèle de lettre d'excuse pour le travail par Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise

le travail de l'homme est un travail de l'homme https://gdoc.io/excuse-letter-templates/formal-excuse-letter-for-work-free-google-docs-template/ Google Docs /%href/

Ce modèle gratuit de lettre d'excuse proposé par Google Docs convient parfaitement lorsque vous souhaitez vous absenter officiellement de votre travail. Il est doté d'une structure propre, d'une conception complète et d'un style élégant.

Idéal pour : Les professionnels qui demandent un congé officiel pour des absences forfaitaires comme des vacances ou des pauses prolongées.

Conçu pour un usage professionnel au sein d'organisations à la culture plus formelle, telles que les banques ou les institutions gouvernementales, ce modèle est conçu pour fournir juste ce qu'il faut d'informations à votre fournisseur, prestataire. Sa conception épurée permet au lecteur d'étudier facilement les détails et de les classer dans ses dossiers.

Il est également compatible avec des outils tels que Google Slides, MS PowerPoint et MacOS Keynote, ce qui vous permet de le modifier en toute transparence sur différents appareils.

À lire également Comment annuler une acceptation d'emploi ?

5. Modèle de lettre d'excuse pour absence par Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que de s'absenter pour se rendre au travail Google Docs Vous avez été absent d'une session de formation importante sans notification préalable et vous vous demandez maintenant comment l'expliquer à vos collègues Responsable RH ? Ce modèle gratuit de lettre d'excuse de Google Docs peut vous aider.

Idéal pour : Employés ou étudiants justifiant des absences imprévues à des réunions importantes ou des délais non respectés.

Professionnel et direct, ce modèle met en évidence tous les détails que vous devez fournir pour des congés soudains. Mon travail consiste également à rédiger une lettre d'excuse pour l'école. Il vous suffit de modifier les détails pour les adapter à votre récit et de convertir le document en PDF, et le tour est joué !

6. Modèle de lettre d'excuse pour absence par Google Docs

il n'y a pas d'autre solution que de s'absenter pour se rendre au travail Google Docs Vous trouverez de nombreux modèles de lettres d'excuse formelles sur internet. Mais si vous avez besoin d'une lettre d'excuse pour expliquer votre absence soudaine, vous pouvez utiliser celle proposée par Google Docs.

Soigné et épuré, il transmet succinctement le message sans que la lettre ne paraisse surchargée ou verbeuse. Il suit une forme standard, acceptée dans le monde entier, idéale pour un usage professionnel et éducatif. Le modèle est compatible avec un intervalle d'outils, hautement personnalisable et facile à travailler.

Idéal pour : Un professionnel en activité ou un étudiant qui souhaite expliquer une absence due à des circonstances professionnelles ou personnelles imprévues.

7. Modèle de demande de congé de maladie par LeaveBoard

/img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXccIO6vOLGVD8iiOXP6tjWKbjUvAn9sUiC33TBsDvD3Er3rz\_1iZtWjy8qeRYmKQCYxBdD-hYHOTe0HvdExFutiEpLp-XXR8W\_fRyeQkmAZAnIFSajJNeezrFQmOvT\_fhpS1n\_05tk14dtiuM9lJA?key=DSK5CbzknvB9gl4nNC6yzg Modèle de demande de congé maladie par LeaveBoard /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une tierce personne le tableau d'affichage des départs Ce modèle gratuit de lettre d'excuse proposé par le Tableau des congés présente une fonctionnalité brève. À défaut de faire entrer dans les détails de votre absence, celui-ci est conçu de manière à être professionnel et à aller à l'essentiel.

L'apparence du modèle est simple et formelle, sans aucune fioriture de conception. Vous pouvez modifier son contenu sur Microsoft Word et le convertir en fichier PDF pour le partager avec le destinataire. Ce n'est pas tout : $$$a fournit également un certain nombre de contenus pré-écrits, ce qui minimise le besoin de modification en cours.

Idéal pour : Les employés qui ont besoin de soumettre de brèves demandes de congé de maladie sans partager trop de détails.

8. Modèle de lettre de congé pour urgence familiale par Examples.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/file\_1727333977862-1-990x1400.png Modèle de lettre de congé d'urgence pour la famille par Examples.com /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un message à un ami ou un membre de la famille

Examples.com

Si vous devez vous occuper d'une urgence familiale, demander un congé à l'avance est l'un des meilleurs moyens de garantir professionnalisme et intégrité. Ce modèle vous aide à le faire.

Il est détaillé, formel et visuellement soigné. La lettre adopte un ton respectueux et explique en détail la raison de l'absence. Avec des espaces réservés clairs pour chaque section, ce modèle de lettre d'excuse simplifie la création de lettres formelles.

Idéal pour : Les employés qui doivent expliquer des situations familiales urgentes nécessitant un congé immédiat.

À lire également À un employé qui doit prendre un congé sabbatique ou démissionner en raison d'une urgence familiale ? Veillez à ce que l'entretien de départ soit empreint d'empathie et de perspicacité. Essayez cette liste d'exemples d'entretiens de départ 20 meilleures questions à poser lors d'un entretien de départ .

Créer des lettres d'excuse avec ClickUp

Les modèles de lettres d'excuse sont idéaux pour les débutants car ils sont simples à utiliser et offrent une solution instantanée. Cependant, ils peuvent être limitatifs.

Ces documents préformatés ne peuvent être personnalisés que dans une certaine mesure. Si vous devez rédiger une lettre d'excuse pour des situations exceptionnelles telles que l'abandon d'un emploi ou lancer un préavis de deux semaines après avoir démissionné, vous aurez besoin de quelque chose de plus avancé pour saisir les nuances de ce que vous souhaitez dire.

C'est ici qu'intervient le ClickUp entre en scène !

Logiciel de gestion du travail tout-en-un, ClickUp, avec son intervalle kaléidoscopique de fonctionnalités, peut vous aider à rédiger des lettres d'excuse professionnelles. Et le plus beau, c'est qu'il s'agit d'un processus simple, en deux étapes C'est un processus simple, en deux étapes !

Etape 1 : Rédiger, personnaliser et peaufiner les lettres d'excuse avec ClickUp Brain

Le plus grand défi de la rédaction d'une lettre d'excuse est de l'écrire. Mais avec ClickUp Brain vous pouvez le faire en quelques minutes.

ClickUp Brain, l'outil IA interne de ClickUp, est le seul rédacteur de lettres d'excuse dont vous avez besoin dans votre équipe. Avec d'excellentes fonctionnalités de compréhension des invitations et de personnalisation, il peut vous aider à créer des lettres d'excuse de qualité professionnelle pour n'importe quelle occasion.

Par instance, voici comment vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour créer une lettre de démission de 2 semaines :

Fournir une invite, Votre invite est le squelette de votre lettre d'excuse. Par conséquent, fournissez-en une qui décrit succinctement le contenu de votre lettre d'excuse, par exemple, formelle, brève, complète, etc.

Votre invite est le squelette de votre lettre d'excuse. Par conséquent, fournissez-en une qui décrit succinctement le contenu de votre lettre d'excuse, par exemple, formelle, brève, complète, etc. Personnalisez le contenu: Maintenant, donnez-lui des détails comme votre nom, votre position, le nom du destinataire, sa position, le nom de l'entreprise, la raison de la démission, et ainsi de suite. ClickUp Brain personnalisera automatiquement le contenu en fonction de votre sujet

Maintenant, donnez-lui des détails comme votre nom, votre position, le nom du destinataire, sa position, le nom de l'entreprise, la raison de la démission, et ainsi de suite. ClickUp Brain personnalisera automatiquement le contenu en fonction de votre sujet Fine-tune every nitty-gritty: Après avoir reçu une réponse, traitez-la comme une première ébauche et cherchez des domaines à améliorer. Si vous souhaitez modifier la langue, les mots ou la tonalité générale du contenu, il vous suffit d'en informer ClickUp Brain, qui fera le travail à votre place

Voici un exemple :

générez des lettres d'excuse personnalisées pour n'importe quel usage - professionnel, éducatif ou personnel - en quelques clics avec ClickUp Brain_

Etape 2 : Styliser, stocker et partager des lettres d'excuse avec ClickUp Docs

Une fois que vous avez rédigé votre lettre d'excuse avec ClickUp Brain, il est temps d'améliorer sa mise en forme et son apparence avec ClickUp Documents .

Editeur de documents complet et collaboratif, ClickUp Docs est votre solution unique pour la mise en forme, le stockage et le partage de lettres d'excuse.

choisissez la taille de caractère, le style, la forme et d'autres éléments pour créer une lettre d'excuse de haute qualité avec ClickUp Docs_

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Améliorer votre lettre avec une mise en forme de texte riche: ClickUp Docs offre d'abondantes options de mise en forme. Des styles de police à la taille et autres éléments, vous pouvez rendre votre lettre de démission de 2 semaines aussi attrayante professionnellement que vous le souhaitez

ClickUp Docs offre d'abondantes options de mise en forme. Des styles de police à la taille et autres éléments, vous pouvez rendre votre lettre de démission de 2 semaines aussi attrayante professionnellement que vous le souhaitez Organisez-la et stockez-la avec d'autres lettres: Avec Documents Hub, vous pouvez commodément enregistrer votre lettre d'excuse dans un fichier dédié. Cela garantit que vous pouvez facilement y accéder et la modifier chaque fois que nécessaire à l'avenir

Avec Documents Hub, vous pouvez commodément enregistrer votre lettre d'excuse dans un fichier dédié. Cela garantit que vous pouvez facilement y accéder et la modifier chaque fois que nécessaire à l'avenir Partagez-la avec n'importe qui: ClickUp Docs vous permet également de partager votre lettre d'excuse avec le destinataire. Il vous suffit de créer un lien partageable, de fournir un accès et d'envoyer la lettre à votre employeur. Vous pouvez également l'imprimer et l'envoyer par e-mail - à vous de choisir

Outre les documents et l'IA, ClickUp propose un intervalle d'autres outils innovants de gestion des tâches et des projets qui peuvent vous aider à rédiger des lettres d'excuse, à gérer votre travail, à collaborer avec votre équipe, et bien plus encore !

En savoir plus : Besoin de quitter un canal Slack ou un environnement de travail qui n'est plus utile ? Rédigez une lettre d'excuse avec ClickUp Brain et apprenez à.. Comment quitter un environnement de travail Slack ?

Utiliser ClickUp pour créer des modèles de lettres d'excuse professionnelles

Étudiants, employés, professionnels - tout le monde a besoin d'un modèle de lettre d'excuse solide dans sa boîte à outils. Cette ressource unique s'avère immensément utile pour la maintenance de votre intégrité professionnelle.

Cependant, il n'est pas idéal de s'appuyer sur un simple modèle dans toutes les situations.

Si vous devez rédiger une lettre d'excuse détaillée et essentielle, comme une lettre de démission, faites confiance à ClickUp. Grâce à ses fonctionnalités puissantes, vous pouvez facilement créer des lettres d'excuse pour toutes les situations, quelle que soit leur complexité.

Pour plus de détails, consultez ClickUp ou inscrivez-vous ici gratuitement !