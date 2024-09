11 modèles gratuits de budget d'évènement

**Vous comparez les devis des fournisseurs, gérez des feuilles de calcul interminables et cherchez à obtenir l'approbation des clients, tout en essayant de respecter un budget qui semble ne pas avoir de limite.

Et juste au moment où vous pensez avoir tout sous contrôle, les échéanciers changent et votre forfait de ressources tombe à l'eau.

Heureusement, les modèles de budget d'évènement peuvent simplifier l'ensemble du processus. Ils vous offrent un moyen clair et facile de suivre tout - dépenses, catégories, éléments et coûts estimés - sans perdre la raison.

Dans cet article de blog, nous avons rassemblé 11 modèles de budget d'évènement gratuits pour vous alléger la tâche. Alors, trouvons le modèle parfait pour faire de votre budgétisation un jeu d'enfant !

Qu'est-ce qu'un modèle de budget d'évènement ?

Les modèles de budget d'évènement sont des feuilles de calcul ou des documents structurés qui aident les planificateurs et les coordinateurs d'évènements à établir un budget d'évènement et à suivre les finances de l'évènement. Ces modèles comprennent plusieurs catégories personnalisables et des formules intégrées pour estimer les dépenses et les revenus de l'évènement.

Certains modèles de budget d'évènement vous permettent de comparer les estimations avec les dépenses réelles. Ils incluent des diagrammes pour vous aider à visualiser les tâches, les dépenses et les bénéfices ou pertes projetés ou réels.

Les modèles de budget d'évènement vous permettent également de forfaiter les ressources de manière efficace. Ils identifient les besoins en ressources en fonction des priorités des tâches et vous aident à prendre des décisions éclairées.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de budget d'évènement ?

Les modèles de budget d'événement prennent en compte tous les coûts associés à un événement. Qu'il s'agisse du lieu, de la restauration, du marketing, des divertissements, des honoraires des conférenciers, des frais d'hébergement ou des frais de transport, ils vous aident à calculer les coûts totaux avec précision.

Voici quelques fonctionnalités que vous devez rechercher lors de la sélection d'un modèle de budget d'évènement :

Facilité d'utilisation : Choisissez un modèle dont la disposition est intuitive. Il doit être facile de personnaliser le modèle, d'entrer des données et de générer des diagrammes

: Choisissez un modèle dont la disposition est intuitive. Il doit être facile de personnaliser le modèle, d'entrer des données et de générer des diagrammes Catégories complètes pour les évènements : Assurez-vous que vous pouvez utiliser le modèle pour différents évènements. Vérifiez les dépenses, les revenus, les calculs de bénéfices et les autres catégories qui correspondent à vos besoins

: Assurez-vous que vous pouvez utiliser le modèle pour différents évènements. Vérifiez les dépenses, les revenus, les calculs de bénéfices et les autres catégories qui correspondent à vos besoins Calculs automatisés : choisissez des modèles avec des formules intégrées pour calculer les coûts réels, les coûts estimés, les revenus et la différence entre les dépenses estimées et les dépenses réelles

: choisissez des modèles avec des formules intégrées pour calculer les coûts réels, les coûts estimés, les revenus et la différence entre les dépenses estimées et les dépenses réelles Visualisation des données : Recherchez des modèles qui fournissent des tableaux de bord complets pour représenter visuellement les coûts et les revenus de votre évènement sous forme de graphiques ou de diagrammes circulaires

: Recherchez des modèles qui fournissent des tableaux de bord complets pour représenter visuellement les coûts et les revenus de votre évènement sous forme de graphiques ou de diagrammes circulaires Personnalisation : Obtenez des modèles qui offrent des personnalisations utiles. Ils doivent vous permettre d'ajouter des champs personnalisés, de modifier les catégories de coûts et d'ajuster les étapes de l'évènement en fonction de vos besoins

: Obtenez des modèles qui offrent des personnalisations utiles. Ils doivent vous permettre d'ajouter des champs personnalisés, de modifier les catégories de coûts et d'ajuster les étapes de l'évènement en fonction de vos besoins Collaboration et partage : un bon évènement ou une bonne organisation de l'évènementmodèle de budget de projet devrait également offrir des fonctions de collaboration en temps réel afin que votre équipe puisse mettre à jour les détails du budget

: un bon évènement ou une bonne organisation de l'évènementmodèle de budget de projet devrait également offrir des fonctions de collaboration en temps réel afin que votre équipe puisse mettre à jour les détails du budget Gestion des fournisseurs: Sélectionnez une feuille de calcul de budget d'évènement qui offre des fonctionnalités de gestion des dépenses des fournisseurs et de suivi des factures afin que vous sachiez que vous pouvez surveiller toutes les dépenses et effectuer des paiements en temps opportun

11 modèles de budget d'évènement

Nous avons compilé une liste de modèles de budget d'évènement intelligents modèles de budget dont l'utilisation est gratuite !

Jetez un coup d'œil et téléchargez le modèle de budget d'évènement gratuit qui correspond le mieux à vos besoins ! ⚡

1. Modèle de budget d'évènement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image12-1.png modèle de budget d'évènement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-126217580&department=marketing&_gl=1*1i2pxqo*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBVhdl1Wms4bE1lYXpWZVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

En ce qui concerne les budgets des évènements, une bonne règle de base consiste à répartir les fonds entre les catégories clés et à garder 10 à 20 % du budget pour les imprévus. Modèle de budget d'évènement de ClickUp est l'outil idéal pour vous aider à suivre cette règle et à respecter votre budget en allouant les ressources de manière optimale.

Vous pouvez utiliser ce modèle simple de budget d'évènement pour fixer les objectifs et les budgets de l'évènement, suivre toutes les dépenses en un seul endroit vous pouvez ainsi suivre toutes les dépenses en un seul endroit, répartir les ressources et analyser les coûts afin de prendre des décisions éclairées. Ce modèle de budget d'évènement par ClickUp est tout ce dont vous avez besoin pour :

Forfaitiser les finances de votre évènement à partir de zéro

Identifier les possibilités de réduction des coûts

Évaluer les efforts de marketing de votre évènement

Renforcer la responsabilité financière

Pour commencer, calculez les coûts nécessaires à votre évènement et laissez le modèle faire le reste.

Télécharger ce modèle

💡Pro Tip: You can use Documents ClickUp pour trouver des idées d'évènements, paramétrer les coûts et ajouter des notes utiles avec votre équipe.

2. Modèle de proposition de budget ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image7-4.png clickUp modèle de proposition de budget https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6188884&department=operations Télécharger ce modèle /$$$cta/

Imaginez que vous êtes en train de forfaiter la retraite annuelle de votre entreprise. Vous avez commencé le forfait en contactant les fournisseurs, en engageant les traiteurs et en commandant les marchandises de l'entreprise. Mais lorsque vous présentez le résumé des coûts aux parties prenantes, celles-ci affirment que le coût a dépassé le budget de l'évènement qu'elles avaient prévu.

Vous allez devoir renégocier les contrats et trouver de nouveaux fournisseurs, ce qui vous fera perdre du temps et des efforts.

Une erreur grave, n'est-ce pas ? Événement modèles de proposition de budget vous aideront à éviter de telles situations.

Avec Modèle de proposition de budget de ClickUp grâce au modèle de proposition budgétaire de ClickUp, vous pouvez ventiler les coûts de votre évènement bien à l'avance et présenter un aperçu de l'ensemble des dépenses de l'évènement aux parties prenantes pour approbation. Il vous aide également à visualiser les coûts afin que toutes les personnes concernées comprennent le forfait de l'évènement et prennent des décisions éclairées.

Ce modèle offre :

Un aperçu des coûts détaillés du projet

Une feuille de route détaillée pour suivre les dépenses de l'évènement

Des visuels pour communiquer facilement votre proposition de budget pour l'évènement

Le modèle de proposition de budget vous permet de maintenir une documentation précise et cohérente pour les coûts de l'évènement. Il réduit les erreurs et améliore votre capacité à communiquer votre proposition aux parties prenantes.

💡Pro Tip: You can use ClickUp Brain pour générer une proposition de budget détaillée. Il vous suffit de saisir vos exigences, vos estimations de coûts et la forme souhaitée, et cet assistant IA fera le reste.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image13-1.png générer une proposition de budget avec ClickUp Brain /$$img/

générer des propositions de budget détaillées avec ClickUp Brain_

3. ClickUp Modèle de planification d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image11-3.png clickUp modèle de planification d'évènement https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389476&department=other&_gl=1*1iwu7tv*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBVhHdDl1Wms4bE1lYXpWZVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous n'êtes pas encore décidé à acheter d'un logiciel de forfait d'évènement vous pouvez essayer Le modèle de planification d'évènements de ClickUp .

Ce modèle prêt à l'emploi vous aide à rationaliser le processus de forfait d'évènement -du forfait de location des lieux au paiement des fournisseurs, en passant par la création des listes d'invités. Il contient des listes préenregistrées pour les activités de l'évènement, les installations et la facturation, afin de faciliter l'organisation de l'évènement.

Vous pouvez utiliser le modèle de planification d'évènement pour :

Forfaitiser les réservations d'emplacements d'évènements et les propositions de coûts des fournisseurs

Aligner votre équipe et vos ressources pour un processus de planification d'évènement efficace

Suivre le budget de l'évènement

Télécharger ce modèle

4. ClickUp Modèle de plan de marketing d'évènement

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image14-1.png clickUp modèle de plan marketing d'évènement https://app.clickup.com/signup ?template=t-206444525&department=marketing&_gl=1*o4bjvn*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBVhdl1Wms4bE1lYXpWZVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Bien sûr, vous voulez que l'évènement marketing de votre entreprise soit la prochaine grande chose pour que votre marque se démarque. Cependant, le forfait d'évènements de cette envergure, avec de nombreux invités externes, peut s'avérer décourageant. Vous devrez créer des checklists pour la planification des évènements de définir les budgets, de réunir les équipes et les ressources, et de coordonner l'organisation avec les vendeurs pour mener à bien l'événement.

C'est là que vous avez besoin de Le modèle de plan marketing d'évènement de ClickUp .

Ce modèle comporte des tâches, des budgets et des échéanciers qui vous permettent de savoir qui est responsable de quoi et de suivre la progression de la planification de l'évènement. Il comporte un Tableau des phases pour organiser vos éléments d'action en fonction des phases de l'évènement : planification, mise en œuvre et évaluation. De plus, vous pouvez ajouter des phases personnalisées pour les études de marché, les budgets marketing, la mesure des indicateurs clés de performance, etc.

Télécharger ce modèle

💡Pro Tip : Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour trouver des idées d'évènements marketing. Vous pouvez collaborer avec votre équipe, ajouter des idées, dessiner des organigrammes et rédiger des notes en toute transparence.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-4-1400x945.png Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des idées de promotion d'évènements /$$img/

utilisez les tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming sur des idées d'évènements marketing

5. Modèle de promotion d'évènement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image8-3.png modèle de promotion d'évènement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-2wpbapa&department=marketing&_gl=1*c53hrp*_gcl_aw*R0NMLjE3MjY4NjU3NjcuQ2owS0NRand1clMzQmhDR0FSSXNBRVSDUxVWhOek1iQVhaZTI1cWktSEtoTHZSZHBqd2VOYlpDelYwWmlSdWU5S0Y3cUg5cDI3MXRwWFBb3otRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjUzOTM3NjAxLjE3MTk5MDE5NTIuNzI2MDcyODA5LjE3MjAwNzkwOTYuMcyMDA3OTA5NQ... Télécharger ce modèle /$$$cta/

La promotion d'un évènement fait partie intégrante de la gestion d'un évènement. Vous devez trouver le moyen le plus efficace de créer un engouement autour de votre évènement afin qu'il soit une réussite éclatante. Modèle de promotion d'évènement de ClickUp rassemble toutes vos tâches et dépenses liées à la promotion en un seul endroit, qu'il s'agisse de paramétrer des campagnes sur les médias sociaux, de réserver des photographes ou de contacter des influenceurs.

Vous pouvez créer une liste distincte pour les dépenses liées à la promotion de l'évènement et ajouter des sous-tâches pour les canaux de promotion, tels que la publicité, le marketing sur les médias sociaux, le marketing d'influence, les campagnes par e-mail, les publicités numériques, les publicités imprimées, et plus encore. Une fois que vous avez créé les éléments d'action, saisissez le coût dans le champ Montant pour capturer le coût total d'une tâche de promotion d'évènement particulière.

Télécharger ce modèle

💡Pro Tip : Utilisez Automatisations ClickUp pour envoyer des e-mails promotionnels aux invités et paramétrer des rappels pour votre équipe afin de garantir le respect de toutes les réunions.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image4-5-1400x841.png Utilisez ClickUp Automatisations pour envoyer des e-mails automatisés lors d'évènements /$$$img/

envoyez des e-mails automatisés pour le marketing d'évènements avec ClickUp Automatisations_

6. Modèle de document de planification d'évènement ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image10-3.png clickUp modèle de document de planification d'évènement https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-14961&department=other&_gl=1*180q85r*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBVhdDl1Wms4bE1lYXpWZVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Le forfait d'un évènement de conférence virtuelle ? Génial ! Les conférences virtuelles sont un excellent moyen d'atteindre un plus grand nombre de personnes à travers le monde tout en limitant les coûts de l'évènement. À faire un évènement réussi avec un budget serré ?

Entrer Modèle de document de planification d'évènement de ClickUp ! Il fournit un forfait complet pour gérer tous les détails de l'évènement et assurer une planification financière sans faille. Vous pouvez utiliser ce modèle pour créer des budgets pour des évènements virtuels et suivre les dépenses.

Pour créer un tableau destiné à la gestion du budget de l'évènement, il suffit de taper/table et d'appuyer sur la touche Entrée

Voici un échantillon de tableau que vous pouvez utiliser :

Catégorie Budget alloué Coût réel Variance Pourcentage dépensé Notes/Commentaires Salle 10 000 $ 9 500 $ -$500 95 % Réduction pour réservation anticipée Marketing $3000 $3300 +$300 110% Coûts supplémentaires pour les publicités sur les médias sociaux Traiteur $8,000 $8,200 +$200 102% Légère augmentation du nombre de participants

Le modèle de document de planification d'évènement vous aide :

Rester sur la bonne voie en ce qui concerne vos estimations de coûts et vos délais

S'assurer que toutes les parties prenantes sont sur la même page

Simplifier le suivi des dépenses et l'établissement du budget

Télécharger ce modèle

7. Modèle de gestion d'évènements ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image5-6.png modèle de gestion d'évènement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-4389477&department=other&_gl=1*10utupw*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBVhdDl1Wms4bE1lYXpWZVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

À faire des forfaits pour votre prochain évènement ? Modèle de gestion d'évènements de ClickUp peut vous aider à les concrétiser.

Ce modèle vous aide pour tous les types de gestion de projet d'évènement qu'il s'agisse d'une fête d'entreprise ou d'une série de séminaires en ligne. **Vous pouvez gérer efficacement les budgets des évènements en remplissant des champs personnalisés, tels que "Budget", "Budget dépensé", "Budget restant" et "Statut du paiement"

Le modèle de gestion des évènements vous aide également à gérer efficacement le temps et les ressources. Il réduit le risque d'oublier des détails et améliore l'expérience de l'évènement pour les invités.

le modèle affiche une vue Plan pour vous aider à visualiser le lieu de l'évènement et à en forfaiter la logistique.

Télécharger ce modèle

💡Pro Tip : Forfaitiser les évènements de manière efficace grâce à ClickUp Gestion du temps outils de gestion du temps. Il vous aide à suivre le temps consacré à chaque activité et à estimer la durée nécessaire pour achever la tâche.

8. ClickUp Modèle de gestion de projet budgétisé

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image3-5.png clickUp modèle de gestion de projet budgétisé https://app.clickup.com/signup ?template=t-211293325&department=pmo&_gl=1*uoll28*_gcl_aw*R0NMLjE3MjQ5NDMyODAuQ2p3S0NBand1TUMyQmhBN0Vpd0FtSktSckpBVhdDl1Wms4bE1lYXpWZVU5S1hsQVoMGNOX2RWOGpwR3J1OVF4NVZ2Q3NmcG1lcVN4b0NYSEVRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*NzYzOTYyNjM0LjE3MjMwMjg3MDAuMTUyMjUzMjMzMi4xNzI1NDM0OTUwLjE3MjU0MzUwMzI.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Bien que vous souhaitiez ravir tous vos invités, louer un lieu chic et inclure des plats gastronomiques au menu, il peut être difficile de respecter votre budget. Modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp vous aide à rester sur la bonne voie. Utilisez-le pour forfaiter les ressources, les priorités et les échéanciers de votre évènement, tout en respectant votre budget. Vous pouvez organiser les tâches en phases consécutives et les classer par ordre de priorité tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

Le modèle vous aide à :

Obtenir une image claire des coûts du projet, garantissant des prévisions budgétaires précises

Identifier les problèmes potentiels

Comparer les coûts réels et les coûts budgétés

Télécharger ce modèle

9. Modèle de budget de mariage par Microsoft 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image6-5.png modèle de budget de mariage de Microsoft /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le budget de mariage de Microsoft Microsoft "Il est impossible de s'en tenir au budget du mariage. Préparez-vous à dépasser les dépenses prévues" C'est ce que disent la plupart des gens.

Cependant, Modèle de budget de mariage de Microsoft de Microsoft vous aide à maîtriser les dépenses liées à votre mariage. Il fournit un diagramme en forme de soleil qui vous permet de savoir exactement où va votre argent - chez le fleuriste, le traiteur, le photographe ou dans la robe de mariée. Affichez les flèches correspondant à chaque élément pour savoir s'il dépasse ou non votre budget.

Vous pouvez modifier le modèle de mariage dans Excel, Word et PowerPoint. De plus, vous pouvez le télécharger sur OneDrive et le partager avec votre partenaire, votre famille et vos amis.

10. Modèle de budget pour un évènement d'entreprise par Fliplet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image1-5.png modèle de budget d'évènement par Fliplet /$$$img/

il s'agit d'un modèle de budget pour l'organisation d'un événement FlipletModèle de budget d'évènement d'entreprise de Fliplet est un modèle de budget d'entreprise simple Modèle Excel de budget d'évènement qui vous permet de dresser la liste de vos dépenses, de comparer les coûts estimés aux coûts réels et de calculer les marges bénéficiaires attendues.

Il se met en forme de manière simple et claire avec différentes catégories de dépenses pour les évènements d'entreprise. Il vous suffit de remplir les détails du sous-total projeté et du sous-total réel, et il calculera automatiquement le coût total projeté et le coût réel.

11. Modèle de budget pour planificateur d'évènement par GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image9-3.png modèle de budget pour l'organisation d'évènements par GooDocs /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage GooDocsGooDocs Modèle de budget pour l'organisation d'évènements vous aide à visualiser les budgets et les tâches liés aux évènements. Vous pouvez utiliser des graphiques et des diagrammes circulaires pour suivre les fonds alloués dans les différentes catégories. Cela vous aidera à identifier les domaines qui consomment le plus d'argent, ce qui vous permettra de réaffecter les ressources pour réduire les dépenses globales et rationaliser la gestion de l'événement la gestion du budget .

En visualisant les données, vous pouvez également repérer rapidement les dépassements de coûts et prendre des mesures correctives. Le modèle automatise le calcul du budget et vous permet de suivre vos dépenses pour savoir dans quelle mesure votre budget est épuisé. Vous disposez ainsi d'une feuille de route financière claire pour votre évènement.

As de la gestion d'évènement avec des modèles de budget d'évènement personnalisables

Il n'est pas toujours facile de respecter le budget lorsque l'on est en plein dans la préparation d'un évènement. C'est pourquoi vous devez consacrer beaucoup d'attention à la planification et au suivi des dépenses.

Notre liste de modèles de budget d'évènement gratuits vous assiste dans votre travail. Ils contiennent tout ce dont vous aurez besoin pour créer un budget d'évènement, y compris des moyens de suivre la progression de votre évènement, de prioriser les dépenses, de gérer les fournisseurs, de suivre les échéanciers et de repérer les risques potentiels de dépassement de budget et de suivi.

Les modèles de ClickUp s'intègrent parfaitement à votre flux de travail, ce qui vous permet de gérer au mieux votre budget et l'exécution de votre évènement.

Quels que soient vos besoins, personnels, professionnels, à grande échelle ou intimes, ClickUp a un modèle pour vous aider à planifier votre évènement du début à la fin. S'inscrire à ClickUp pour télécharger ces modèles faciles à utiliser ! 🏃‍♀️‍➡