Comment exporter des notes de OneNote vers d'autres applications ?

Vous avez passé d'innombrables heures à organiser vos pensées, vos idées et vos recherches dans OneNote. C'est votre sanctuaire numérique pour les idées et les pensées qui circulent gratuitement.

Mais que se passe-t-il lorsque vous devez partager ces notes avec quelqu'un qui n'utilise pas OneNote ? Ou peut-être souhaitez-vous les archiver pour les conserver.

En réalité, OneNote peut ressembler à un trou noir numérique si vous ne savez pas comment extraire votre contenu.

C'est là que ce guide intervient. Nous allons vous guider à travers le parcours de OneNote et vous montrer exactement comment exporter à partir de OneNote.

Alors, embarquons ensemble dans cette aventure de l'exportation et assurons-nous que votre dur travail ne disparaisse pas dans l'abîme numérique.

Exporter et importer des blocs-notes OneNote

L'exportation et l'importation de carnets de notes vous permettent de transférer facilement vos notes d'un appareil à l'autre ou de les partager avec d'autres personnes. Suivez nos étapes pour exporter des notes et des carnets entiers, y compris ceux provenant de OneDrive.

Exportation d'un bloc-notes à partir de l'application OneNote

Pour exporter un fichier de carnet de notes OneNote, vous devez suivre des étapes précises afin de vous assurer que toutes vos données sont transférées correctement. Voici comment faire :

Étape 1 : Ouvrez l'application OneNote sur votre bureau ou via OneNote Online

via Microsoft

Étape 3 : Cliquez sur l'onglet Fichier situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre

via Microsoft

Étape 4 : Vous trouverez une option d'exportation dans le menu Fichier. Cliquez sur Exporter pour faire apparaître les différents formats d'exportation

via Microsoft

Étape 5 : Vous pouvez exporter le fichier du bloc-notes sous la forme d'un fichier OneNote Package (.onepkg), d'un PDF ou d'un document Word. Pour une portabilité achevée, le OneNote Package est généralement la meilleure option

via Microsoft

Étape 6 : Après avoir mis en forme le fichier, sélectionnez l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez l'enregistrer, puis cliquez sur Enregistrer

via Microsoft

Étape 7 : Une fois l'exportation achevée, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier sauvegardé pour vérifier que tout a été exporté correctement

via Microsoft

Exportation des notes de l'application OneNote au format PDF

Exporter des notes OneNote sous forme de fichiers PDF est une exigence courante, notamment lorsqu'il s'agit de partager des notes avec d'autres personnes qui n'ont peut-être pas installé l'application OneNote. Voici comment vous pouvez le faire :

Étape 1 : Ouvrez la note spécifique ou la section du carnet de notes que vous souhaitez exporter

via Microsoft

Étape 2 : Naviguez vers le menu Fichier et cliquez sur Exporter

via Microsoft

Étape 3 : Choisir l'option PDF dans la liste des formes disponibles

via Microsoft

Étape 4 : Choisissez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier PDF et cliquez sur Enregistrer

via Microsoft

Exporter un carnet de notes OneNote depuis OneDrive

Si votre carnet de notes OneNote est stocké sur OneDrive dans votre compte Microsoft, vous pouvez toujours l'exporter facilement. Suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Accédez à OneDrive via votre navigateur web et connectez-vous à votre compte Microsoft Office

via Microsoft

Étape 3 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bloc-notes et sélectionnez l'option Télécharger. Le carnet sera alors enregistré sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier .onepkg

Incorporez des signets, des tableaux et bien d'autres choses encore pour mettre en forme vos notes à l'aide de ClickUp Docs

De plus, il est possible d'intégrer des signets, des tableaux, etc :

ClickUp Docs fait partie d'un écosystème de gestion de projet plus large, contrairement à l'application OneNote. Vous pouvez facilement lier les notes à des tâches, des projets et des objectifs, ce qui garantit que votre documentation est directement liée à votre flux de travail

ClickUp Docs permet une plus grande personnalisation. Vous pouvez créer et modifier des modèles pour répondre à vos besoins spécifiques, organiser l'information avec des dossiers hiérarchiques et utiliser des options de formatage riches pour personnaliser l'apparence de vos notes

ClickUp Docs offre une assistance en temps réel, permettant à plusieurs utilisateurs de modifier, commenter et réviser des documents simultanément. Cette fonctionnalité est pratique pour les équipes qui travaillent sur des projets ou des documents partagés

ClickUp prend en charge l'automatisation, ce qui vous permet de créer des flux de travail qui mettent automatiquement à jour les documents, attribuent des tâches ou notifient les membres de l'équipe en fonction des modifications apportées à vos documents. Cette fonctionnalité fait défaut à OneNote, qui offre un moyen plus dynamique et plus efficace de gérer les projets

Collaborez sur des idées en toute transparence grâce aux documents ClickUp partagés

Conseils rapides

Utilisez des dossiers pour classer les documents par projet, service ou objectif. En outre, vous pouvez utiliser des étiquettes pour ajouter une autre couche d'organisation, ce qui facilite le filtrage et la recherche de documents connexes

Suivez les modifications apportées à vos documents grâce à la fonctionnalité d'historique des versions de ClickUp. Cela vous permet de revoir, de comparer et de restaurer les versions précédentes de vos documents si nécessaire

Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de recherche avancée de ClickUp. Utilisez des filtres, des mots-clés et des étiquettes pour localiser rapidement des documents ou des emplacements spécifiques dans vos notes

ClickUp Bloc-notes

Si vous préférez la simplicité dans votre application de prise de notes, ClickUp Bloc-notes est une excellente option. Il est accessible sur pratiquement tous les appareils et s'intègre à d'autres applications pour faciliter le partage. Les notes peuvent être facilement enregistrées et transférées d'un appareil à l'autre.

Prenez rapidement des notes, mettez en forme avec une modification en cours et transformez vos entrées en tâches traçables sur ClickUp Notepad

Si OneNote est polyvalent, la gestion des tâches, des projets et des communications nécessite de passer d'une application à l'autre (OneNote, Outlook, Teams).

En revanche, ClickUp Notepad conserve tout au même endroit - notes, tâches, objectifs, documents et autres - ce qui permet d'améliorer la productivité et de réduire la fragmentation des dossiers. Il est particulièrement avantageux si vous utilisez déjà ClickUp pour la gestion de projet.

De plus, la fonctionnalité Bloc-notes est incluse dans le forfait Free de ClickUp, offrant des fonctionnalités étendues sans frais supplémentaires.

Organisez vos notes et vos éléments d'action grâce aux checklists sur ClickUp Notepad

ClickUp Bloc-notes dispose d'une fonction checklist intégrée avec des options de glisser-déposer, afin que vous puissiez déplacer vos éléments d'action enregistrés et rester organisé en ligne.

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti du bloc-notes :

Liez les idées ou les notes de réunion aux tâches liées ou créez immédiatement de nouvelles tâches à partir des notes. Cela permet de garder tout ce qui est actionnable et traçable

Définissez un rappel ou une date d'échéance directement à partir du bloc-notes si une note contient un élément à faire. Vous êtes ainsi assuré de ne pas oublier des abonnements importants

Incorporez vos notes dans ClickUp Docs ou joignez-les à des tâches spécifiques pour les consulter facilement, créant ainsi un flux de travail transparent

Utilisez l'application mobile ClickUp pour prendre des notes en déplacement, en veillant à ce que vos idées et les informations essentielles soient capturées où que vous soyez

Rendez vos notes plus lisibles et organisées en utilisant le formatage de texte enrichi, les puces, les checklists et les en-têtes.

Étiquette: Organisez vos notes à l'aide d'étiquettes pour les retrouver facilement. Mentionnez les membres de l'équipe directement dans les notes pour une collaboration en temps réel et un retour d'information rapide

Modèle de notes de réunion ClickUp

Le modèle de notes de réunion préconstruit et personnalisable Modèle de notes de réunion ClickUp est un moyen rapide et facile de gérer les comptes rendus de réunion. Il permet de gérer la documentation des réunions dans un cadre plus large de gestion de projet.

Saisissez l'agenda de la réunion, les notes et les éléments d'action sur le modèle de notes de réunion ClickUp

Le modèle fournit une structure bien organisée pour capturer tous les détails essentiels de la réunion, tels que les agendas, les éléments d'action, les points de discussion et les tâches de suivi. Cette structure permet de maintenir la clarté et de s'assurer que rien d'important n'est oublié pendant ou après la réunion.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ce modèle est qu'il permet d'organiser les réunions de façon claire et précise modèle de notes de réunion est la possibilité d'assigner des tâches directement à partir des notes de réunion. Lorsque des éléments d'action sont identifiés au cours de la réunion, vous pouvez créer et attribuer immédiatement des tâches aux membres de l'équipe, fixer des dates d'échéance et les lier à des projets connexes.

Cela simplifie le suivi après la réunion et garantit que les éléments d'action sont suivis et achevés de manière efficace.

Permettre l'accessibilité multiplateforme des notes de réunion avec le modèle de notes de réunion ClickUp

Tout comme les autres fonctionnalités de ClickUp, le modèle de notes de réunion est accessible depuis n'importe quel appareil - que ce soit sur le web, le bureau ou le mobile. Cette accessibilité multiplateforme garantit que vous pouvez consulter ou mettre à jour vos notes de réunion depuis n'importe quel écran, n'importe où, ce qui est pratique pour les équipes travaillant à distance ou en déplacement.

**Conseils rapides

Utilisez le modèle pour créer un agenda détaillé avant la réunion. Cela permet d'orienter la discussion et de s'assurer que tous les sujets importants sont abordés. Partagez l'agenda avec les participants à l'avance afin qu'ils puissent venir préparés

Attribuez immédiatement les tâches et les éléments d'action aux membres de l'équipe concernés à l'aide de la fonctionnalité d'attribution des tâches de ClickUp. Cela garantit que les responsabilités sont claires et que le suivi est simple

Synchronisez vos notes de réunion ClickUp avec votre calendrier pour suivre les horaires des réunions et vous assurer que vos notes sont disponibles en cas de besoin. Cette intégration permet également de paramétrer des rappels pour les réunions et les abonnements à venir

Outils d'IA pour la prise de notes comme ClickUp Brain améliore encore votre prise de notes et la gestion de vos documents. Il vous aide à organiser le contenu, à générer des idées et à automatiser les tâches de routine en :

Suggérant des informations pertinentes, ce qui vous aide à rationaliser votre travail

Automatisant les tâches répétitives, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à des travaux plus importants

Proposant des aperçus qui vous aident à prendre des décisions éclairées sur la base des informations contenues dans vos notes

**A lire également les 10 meilleurs outils d'IA pour la prise de notes lors des réunions en 2024

OneNote et ClickUp : Les avantages de l'intégration

Si vous souhaitez bénéficier du meilleur des deux mondes, vous pouvez intégrer ClickUp à OneNote. Cela est particulièrement utile pour la gestion de projets complexes et la collaboration avec les membres de l'équipe qui travaillent au sein de l'écosystème Microsoft. Voici comment cela fonctionne :

Lier les carnets OneNote à des tâches liées spécifiques dans ClickUp, en veillant à ce que toutes les informations pertinentes soient facilement accessibles

Créez un aperçu de vos projets, en intégrant les notes, les tâches et les échéances en un seul endroit grâce aux tableaux de bord de ClickUp

Gagnez du temps et réduisez le travail manuel grâce aux fonctionnalités d'automatisation de ClickUp, qui peuvent déclencher des actions basées sur vos entrées OneNote

Vous pouvez également migrer une version de vos notes de OneNote vers ClickUp pour améliorer votre flux de travail :

Suivez les étapes mentionnées plus haut pour exporter les carnets de notes et les notes OneNote

Utilisez la fonctionnalité d'importation de ClickUp pour introduire vos notes dans la plateforme. Vous pouvez les importer en tant que tâches ou documents et même les joindre à des projets spécifiques

Organisez vos notes dans la structure de ClickUp, en utilisant des dossiers, des étiquettes et des listes pour garder tout en ordre après l'importation

Améliorez vosstratégie de prise de notes en tirant parti des fonctionnalités de ClickUp, telles que l'attribution de tâches, les délais et le suivi de la progression

Toutes ces fonctionnalités peuvent vous faciliter le travail. Et nos clients sont d'accord :

_J'ai été plus productif parce que je peux garder toutes mes notes au même endroit

Nora Kaminski, responsable marketing produit, Heartland School Solutions

Ajouter de la flexibilité à la prise de notes numérique

Exporter des notes de OneNote vers d'autres applications applications de prise de notes est une compétence précieuse qui peut vous aider à maintenir la flexibilité, à améliorer la collaboration et à garantir que vos informations sont toujours accessibles. Que vous exportiez à des fins de sauvegarde, pour surmonter les limites de la plateforme ou pour profiter des fonctionnalités avancées d'autres outils, le processus est relativement simple.

Des alternatives telles que ClickUp Docs, ClickUp AI et Bloc-notes offrent des fonctionnalités robustes qui peuvent compléter ou même remplacer OneNote, en fonction de vos besoins. L'intégration de OneNote avec ClickUp, en particulier, peut rationaliser votre processus de gestion de projet, en combinant le meilleur des deux mondes. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment il peut améliorer votre prise de notes et votre gestion de projet !