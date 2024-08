Comment créer un diagramme de Gantt dans Confluence ?

Vous avez du mal à maintenir vos projets sur la bonne voie dans Confluence ? A Diagramme de Gantt est peut-être la pièce manquante de votre flux de travail. Cet outil visuel est parfait pour gérer les tâches limitées dans le temps, que vous soyez chef de projet, travailleur indépendant ou étudiant.

En présentant les tâches, les échéances et les dépendances, les diagrammes de Gantt vous aident à rester organisé, à mesurer la progression et à identifier les chevauchements de calendrier. Vous pouvez suivre vos activités (et celles de votre équipe) par rapport à un échéancier défini afin de vous assurer que vos projets respectent le calendrier prévu.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer un diagramme de Gantt Confluence. Commençons par le commencement !

Confluence ne dispose pas d'une fonctionnalité native de diagramme de Gantt Cependant, vous pouvez choisir une macro de diagramme de Gantt (module complémentaire externe) sur la place de marché d'Atlassian et l'ajouter à votre flux de travail.

Nous avons trouvé deux macros utiles : Gantt Chart Planner pour Confluence et Tableur Filter, Charts & Spreadsheets pour Confluence.

Gantt Chart Planner pour Confluence

Voici comment installer et appliquer cette macro dans Confluence :

1. Installer l'application

Dans votre instance Confluence, cliquez sur le menu déroulant 'Apps'

Sélectionnez "Trouver de nouvelles applications"

Recherchez 'Gantt Chart Planner for Confluence - Roadmap & Échéancieret cliquez sur l'icône

Cliquez sur 'Try it free' pour installer l'application

via Ricksoft

2. Ajouter le diagramme de Gantt Planner à votre page Confluence

Ouvrez une page nouvelle ou existante dans Confluence. Cliquez sur " Insérer " (l'icône +), recherchez le diagramme de Gantt et sélectionnez-le.

via Ricksoft

3. Personnaliser le diagramme de Gantt

Après avoir suivi ces étapes, vous serez dirigé vers l'interface vierge et prête à l'emploi du planificateur de diagramme de Gantt. Ajoutez vos propres points de données et personnalisez le diagramme en fonction de vos besoins. Enregistrez les modifications lorsque vous avez terminé votre travail.

via Ricksoft Cette application vous permet de :

Visualiser la feuille de route de votre projet

Suivre les dépendances, planifier les ressources, programmer les tâches et afficher le chemin critique grâce à l'éditeur plein écran

Allouer efficacement les ressources grâce à la fonctionnalité de planification automatique

Calculer avec précision la durée des tâches en fonction des efforts requis et des unités de tâches attribuées

Créer et lier des flux de travail Jira dans Confluence et synchroniser le travail entre les deux plateformes

Filtre de tableau, diagrammes et feuilles de calcul pour Confluence

Disponible dans le cadre de l'application Filtre de tableau, diagrammes et feuilles de calcul pour Confluence l'application Diagramme de la macro Tableur permet de visualiser facilement les données à l'aide de diagrammes de Gantt.

1. Installer l'application

Dans votre instance Confluence, cliquez sur le menu déroulant "Applications"

Sélectionnez "Trouver de nouvelles applications"

Recherchez " Tableur, diagrammes et feuilles de calcul pour Confluence " et cliquez sur l'icône

Cliquez sur 'Try it free' pour installer l'application

2. Créer des diagrammes de Gantt de base

Pour créer un diagramme de Gantt de base, utilisez un tableau à trois colonnes répertoriant les tâches, les jours de début et les jours de fin.

via Stiltsoft Ajoutez la macro Graphique à partir d'un tableau, sélectionnez le type de diagramme et configurez les paramètres à l'aide des colonnes suivantes :

Colonne des libellés: Type de tâche

Type de tâche Colonne des valeurs: Jour de début, Jour de fin

via Stiltsoft Ce diagramme épuré et facile à comprendre met en évidence les étapes clés d'un projet. Vous pouvez survoler une barre pour vérifier quelles tâches/étapes ont pris combien de temps.

3. Créer des diagrammes de Gantt complexes

Si le diagramme initial est efficace, vous pouvez le rendre plus détaillé en peuplant chaque étape du projet de tâches spécifiques et de leurs durées respectives.

via Stiltsoft Cette application vous permet de :

Appliquer divers filtres (tels que texte gratuit, visuel et menu déroulant) pour organiser les tableaux dans Confluence

Utiliser des tableaux croisés dynamiques pour résumer les données et effectuer des calculs

Visualiser les données des tableaux avec des diagrammes de Gantt interactifs

Importer des données à partir de fichiers CSV/JSON

Utiliser des données provenant de Jira ou d'autres pages de Confluence

Limites de la création de diagrammes de Gantt dans Confluence

Confluence est une excellente plateforme pour le travail collaboratif, mais si vous avez le forfait de visualiser des données à l'aide de diagrammes de Gantt, vous devez faire face à quelques lacunes :

1. Des fonctionnalités natives limitées

Confluence n'a pas de fonctionnalité de diagramme de Gantt intégrée, vous devrez donc compter sur des plugins tiers pour cette fonction. Les plugins sont utiles, mais ils peuvent avoir des limites ou nécessiter un abonnement supplémentaire.

2. Planificateur de feuille de route de base

Si vous cherchez à travailler en l'absence d'un diagramme de Gantt, la macro Roadmap Planner de Confluence est une alternative viable. Elle est idéale pour les petites équipes et les tâches simples de planification de projet. Cependant, elle est assez basique et n'offre pas la même profondeur qu'un diagramme de Gantt complet. Par exemple, elle ne gère pas les dépendances des tâches et a du mal à gérer les projets complexes avec de multiples tâches, phases et assignés.

3. Contraintes de personnalisation

Lorsque vous utilisez des plugins, les options de personnalisation sont limitées par rapport aux outils de gestion de projet spécialisés. Vous aurez moins de contrôle sur les styles visuels, les fonctionnalités de planification avancées, les dépendances des tâches et les intégrations.

4. Complexité

Il y a une certaine courbe d'apprentissage lorsque vous maîtrisez Confluence, en particulier si vous incorporez des plugins tiers. Confluence est généralement convivial, mais il faut du temps et de la patience pour comprendre comment intégrer et utiliser ces outils supplémentaires.

Créer des diagrammes de Gantt avec ClickUp

L'absence de fonctionnalité native de diagramme de Gantt dans Confluence peut entraver votre flux de travail, en particulier lorsque vous travaillez sur des projets sensibles au temps ou des tâches avec des échéances et des dépendances multiples. Pour de tels cas d'utilisation, il est efficace d'utiliser un outil de gestion de projet et de collaboration plus complet tel que ClickUp qui intègre des diagrammes de Gantt.

Le logiciel vous permet de visualiser vos données de manière transparente, de rationaliser la gestion de projet et de gagner un temps précieux, en vous assurant de rester sur la bonne voie en ce qui concerne vos livrables et vos délais.

Voici un guide étape par étape pour créer votre propre diagramme de Gantt dans ClickUp :

1. Décrire les détails du projet

La première étape consiste à centraliser les détails du projet, notamment sa portée, ses objectifs, ses livrables et les ressources disponibles. ClickUp propose deux outils pratiques pour rassembler les données du projet : ClickUp Documents et ClickUp Objectifs.

Utiliser Documents ClickUp pour documenter les détails de votre projet dans un référentiel centralisé. Vous pouvez inviter les parties prenantes à collaborer en temps réel, afin que tout le monde soit sur la même page et sache ce que l'on attend du projet.

Travaillez en tandem avec vos coéquipiers et d'autres parties prenantes du projet sur ClickUp Docs et accumulez les détails du projet

Une fois que vous avez décidé des objectifs et de la portée du projet, utilisez Objectifs ClickUp pour diviser vos objectifs en cibles plus petites. Lorsque vous avez plusieurs objectifs similaires, classez-les dans des dossiers pour un suivi sans faille.

Définissez, organisez et suivez facilement les objectifs de vos projets grâce à ClickUp Objectifs

2. Listez vos tâches

Notez toutes les tâches que vous devez cocher pour achever votre projet.

Divisez les tâches importantes en sous-tâches plus petites et plus faciles à gérer, et utilisez la fonction Afficher la liste pour garder tout organisé. Disponible par défaut sur tous les forfaits ClickUp, cet affichage peut charger simultanément jusqu'à 5.000 Tâches ClickUp . Ne vous inquiétez donc pas, même si votre liste de tâches est énorme !

Organisez proprement vos tâches et sous-tâches à l'aide de la vue Liste de ClickUp

3. Ajouter les détails d'une tâche

Il est maintenant temps de saisir les descriptions et les détails des tâches. La vue Liste affiche trois champs par défaut : Assigné, Date d'échéance et Priorité. Comme les diagrammes de Gantt exigent des dates de début pour les tâches, vous devez ajouter une colonne. C'est ici que vous avez besoin de Champs personnalisés de ClickUp .

Voici comment créer un champ personnalisé :

Dans la vue Liste, allez dans le coin supérieur droit au-dessus du tableau des tâches et cliquez sur l'icône +

Recherchez et sélectionnez un type de champ. Dans le cas présent, le champ sera de type "Cumul

Nommez le champ "Date de début"

Cliquez sur "Créer" pour l'ajouter automatiquement en tant que nouvelle colonne dans votre vue Liste

Créer des champs personnalisés dans ClickUp pour ajouter des détails sur le projet

4. Créez votre diagramme de Gantt

Suivez les étapes suivantes pour ajouter des La vue Gantt du diagramme de ClickUp à votre liste de tâches :

Sélectionnez la liste ou le dossier qui contient votre projet. Veillez à sélectionner le bon emplacement, car il déterminera les tâches qui seront affichées dans la vue Gantt

Cliquez sur le bouton "+ Affichage" en haut de la page

Sélectionnez "diagramme de Gantt", donnez un nom à la vue pour faciliter son identification et cliquez sur "Ajouter une vue"

Ajoutez la vue diagramme Gantt à votre liste de tâches ClickUp en quelques clics

5. Personnaliser le diagramme de Gantt

Ici, vous pouvez modifier les couleurs, activer ou désactiver le mode plein écran, masquer et sauter les week-ends, afficher les mises à jour en direct et personnaliser votre diagramme de Gantt, en fonction de vos préférences.

Par exemple, imaginons que vous souhaitiez masquer les week-ends pour obtenir des échéanciers précis. Voici comment procéder :

Allez dans "Options du diagramme de Gantt

Activez/désactivez l'option "Masquer et ignorer les week-ends"

Et voilà, les samedis et les dimanches seront masqués dans votre vue Gantt. Lorsque vous activez cette option, vous ne pouvez plus faire glisser les tâches pour qu'elles commencent ou se terminent un samedi ou un dimanche. Au lieu de cela, les tâches qui commencent un week-end seront affichées comme commençant le lundi, et les tâches qui se terminent un week-end seront affichées comme se terminant le vendredi.

Des Togglots pour activer/désactiver rapidement vos diagrammes de Gantt et les personnaliser à votre guise

6. Créer des dépendances

Pour visualiser les relations entre deux ou plusieurs tâches, vous pouvez créer une dépendance dans la vue Gantt. Voici comment procéder :

Survolez une tâche

Cliquez sur le nœud et faites-le glisser

Cliquez sur le nœud de la première tâche et faites-le glisser vers la tâche dépendante suivante

Déposez la ligne sur une autre tâche pour créer la dépendance

Abandonner le nœud pour établir la dépendance

Répétez le même processus pour les différentes tâches de votre flux de travail.

7. Suivre la progression du projet

Survolez la barre de progression dans la vue Gantt pour voir à quel point vous êtes proche de terminer toutes les tâches d'un Espace, d'un Dossier ou d'une Liste. Le pourcentage de progression est calculé en divisant le nombre de tâches achevées par le nombre total de tâches dans cet Espace, ce Dossier ou cette Liste.

Connaissez la progression de votre projet en un coup d'œil grâce à la vue Gantt de ClickUp

Avec la vue Gantt de ClickUp, vous pouvez planifier et reprogrammer des tâches (individuellement ou en masse), modifier des tâches en masse et supprimer des dépendances lorsque l'orientation d'un projet change. Vous pouvez également exporter le diagramme de Gantt au format PDF ou PNG et le partager avec les parties prenantes.

Conseil de pro : visualisez vos projets à l'aide de modèles de diagramme de Gantt

Vous manquez de temps ? Prenez de l'avance grâce aux modèles de diagramme de Gantt prêts à l'emploi Modèles de diagramme de Gantt .

Prenons Le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp à titre d'exemple. Cet Échéancier personnalisable donne un aperçu de haut niveau des tâches et sous-tâches d'un projet et vous aide à suivre leur progression par rapport à des échéanciers spécifiques.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-307.png Établissez les dépendances entre les tâches, identifiez et réduisez les obstacles, et livrez les projets dans les délais avec le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

En affichant clairement les dépendances du projet, vous pouvez identifier les facteurs de blocage à l'avance et vous assurer que le projet respecte les délais.

Supposons que vous travailliez sur un projet de développement de logiciel. Vous avez une tâche de conception de l'interface utilisateur (IU) qui doit être achevée avant que l'équipe de développement puisse commencer à coder. Ce modèle vous permet de visualiser la dépendance dans votre forfait de projet afin de suivre de près la progression de la conception de l'interface utilisateur.

Si la tâche de conception de l'interface utilisateur est retardée, vous saurez immédiatement que cela bloquera le processus de codage. En identifiant rapidement ce facteur de blocage, vous pouvez prendre des mesures correctives (telles que l'allocation de ressources supplémentaires ou l'ajustement des échéanciers) afin de vous assurer que le projet reste sur la bonne voie et respecte les délais impartis.

Mieux gérer les projets grâce à un puissant outil de diagramme de Gantt

Lorsque les gestionnaires de projet disposent d'une représentation visuelle des activités clés d'un projet, il devient plus facile de forfaiter les étapes suivantes, de prendre des décisions éclairées et de tenir tout le monde au courant. C'est pourquoi vous devez donner la priorité aux outils de visualisation lorsque vous choisissez un logiciel de gestion de projet.

ClickUp, avec sa variété de fonctionnalités de visualisation intégrées, vous permet d'afficher votre travail comme vous le souhaitez. Ses diagrammes de Gantt offrent une vue détaillée des échéanciers, des dépendances et des jalons du projet, ce qui vous permet de voir comment les tâches se chevauchent, de suivre la progression et de faire des ajustements en temps réel, le tout à l'intérieur d'une seule plateforme. En outre, ClickUp offre de nombreux avantages Alternatives au diagramme de Gantt pour la visualisation, telles que les Listes, les Tableaux blancs, les Tableaux Kanban, les Cartes mentales, et bien d'autres encore, offrant aux équipes de multiples façons de suivre les projets.

En comparaison, Confluence manque de diagrammes de Gantt natifs et s'appuie sur des plugins tiers qui coûtent plus cher et offrent une personnalisation limitée. Il s'agit assurément d'une plateforme de collaboration d'équipe évolutive, mais elle n'est peut-être pas adaptée si vous essayez de garder votre pile technologique mince et vos coûts bas. Démarrer avec ClickUp créez des diagrammes de Gantt personnalisés et gardez le contrôle sur le calendrier de votre projet !