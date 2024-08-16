Comment créer une checklist pour le lancement d'un site web (+ modèles)

En tant que spécialiste du marketing numérique, vous avez consacré des semaines et des mois d'efforts à la conception du site web parfait. Et maintenant, vous attendez le jour J en retenant votre souffle. Votre nouveau site web sera le visage de votre entreprise et, à mesure que la date de lancement approche, vous vous posez une foule de questions nerveuses, telles que :

"Que se passera-t-il si mon nouveau site tombe en panne ?"

"Et si les graphismes ne fonctionnent pas ?"

"Et si les pages ne se chargent pas assez vite ?"

"Comment faire pour savoir d'où viennent mes visiteurs ?"

Pour qu'un site web fasse ce qu'il est censé faire - être le bureau phare virtuel de votre marque - plusieurs choses doivent fonctionner parfaitement : de la conception UX à l'optimisation pour les moteurs de recherche, en passant par la sécurité du backend. On n'est jamais trop prudent avec la quantité de planification et de soins qui y sont apportés.

C'est là qu'une checklist de lancement de site web prend tout son sens. Elle permet de s'assurer que les informations critiques ne passent pas entre les mailles du filet. En vérifiant chaque élément, vous avez la garantie d'un lancement réussi.

Dans cet article, nous allons vous aider à préparer votre site web à la publication. Nous verrons également comment ClickUp, avec son modèle de checklist pour site web et sa suite de fonctionnalités de gestion de projet, vous assiste dans cette démarche.

Vous êtes prêt ? C'est parti ! 🚀

Checklist de pré-lancement : Contenu, référencement, conception et installation technique

1. Examen du contenu du site web

Un site web comprend généralement :

Des offres de produits et des avantages

Une section "À propos de nous

Des pages de politique générale (dans le pied de page)

Des éléments multimédias (images, vidéos, GIF, etc.)

Menus de navigation (y compris les miettes de pain)

Boutons d'appel à l'action (CTA) et formulaires de contact

Passez au peigne fin chaque élément de contenu de chaque page de votre nouveau site web pour vous assurer qu'il est gratuit, qu'il ne contient pas d'erreurs d'orthographe et qu'il se lit bien. Demandez aux membres de l'équipe de le relire une deuxième et une troisième fois avant de télécharger le contenu dans le système de gestion du contenu afin de vous assurer que rien n'a été oublié.

Un contenu exempt d'erreurs est essentiel pour faire preuve de professionnalisme et d'authentification, alors ne sautez pas cette étape.

Accordez une attention particulière aux pages web contenant des détails tels que des informations de contact - vous voulez que les visiteurs de votre site web puissent vous joindre. Et s'il y a un texte qui ne correspond pas tout à fait à l'identité de votre marque et à vos offres, apportez-y les modifications nécessaires.

Veillez également à ce que vos boutons CTA contiennent le bon texte et soient suffisamment attrayants pour augmenter les chances d'être cliqués.

Pour générer du trafic sur votre site web, utilisez ClickUp comme un logiciel de marketing de contenu .

Vous pouvez transformer chaque page de votre site web ou un groupe de pages en Tâches ClickUp et surveillez facilement leur statut en créant des champs personnalisés, tels que "Brouillon", "En cours de révision", "Final" et "Approuvé" Cela vous permettra de vous assurer que vous ou votre équipe ne manquez pas une seule opportunité d'amélioration.

Les commentaires attribués garantissent que les éléments d'action ne sont pas perdus, quel que soit l'endroit où ils sont créés

2. Contrôle SEO approfondi pour les moteurs de recherche

Assurez-vous de couvrir toutes les bases du référencement sur la page avant de cliquer sur "Publier" sur votre nouveau site web.

Répondez aux questions suivantes dans le cadre de la checklist de pré-lancement :

Avez-vous intégré des mots-clés de manière naturelle dans votre contenu web ?

Les titres de vos pages font-ils apparaître les mots-clés pour lesquels vous souhaitez vous classer ?

Avez-vous inclus un texte alt pour vos images ?

Les méta-descriptions de vos pages sont-elles optimisées ?

Les mots-clés aident les moteurs de recherche comme Google et Bing à déterminer si le contenu de votre site web est pertinent. Vous pouvez effectuer une recherche de mots clés à l'aide d'un outil comme Ahrefs ou SEMrush ou du planificateur de mots clés de Google.

3. Revoir la conception de votre site web

Travaillez en étroite collaboration avec votre concepteur UX pour vous assurer que le thème et la structure de la conception globale s'adaptent bien. Vous pouvez le faire de manière systématique en utilisant une variété de.. stratégies pour gérer les projets de conception .

Avant le lancement, prenez rapidement le pouls des différents membres de l'équipe pour voir si le site web a une disposition et un thème cohérents qui correspondent à votre entreprise. Assurez-vous que tout votre contenu (texte et visuel) s'articule également autour de ce thème. Le concepteur UX veille à ce que chaque page utilise les mêmes couleurs d'arrière-plan, les mêmes couleurs et polices de texte, les mêmes espaces blancs, le même format de légende pour les images, etc.

Pour améliorer les conversions et avoir un plus grand impact, essayez d'éviter d'utiliser des photos de stock ; choisissez plutôt des images de haute qualité prises par un photographe professionnel spécialement pour votre marque, ou des graphiques personnalisés. Pour qu'elles se chargent rapidement sur tous les appareils, utilisez un outil comme TinyPNG pour compresser la taille des images sans en compromettre la qualité

La plupart des visiteurs apprécient l'expérience d'un site web épuré, alors assurez-vous que vos pages ne sont pas encombrées de contenu. Concevez chaque page comme un mélange judicieux de textes, d'éléments visuels et d'espaces vierges, et incluez des CTA chaque fois que cela est pertinent.

Vous devriez également inclure une version haute résolution du logo de votre site web dans l'en-tête, le pied de page et d'autres zones vitales pour établir une familiarité avec la marque.

Intégrez vos actifs de conception avec outils de conception web Figma et InVision en ClickUp Vous avez la possibilité d'accéder directement à tous vos fichiers de conception au sein de la plateforme. Cela permet à votre équipe de revoir, commenter et collaborer facilement sur les conceptions sans passer d'un outil à l'autre

💡Pro Tip: Envisagez d'utiliser Intégrations ClickUp pour connecter ClickUp à votre système de gestion de contenu, à votre constructeur de site web, à vos outils d'analyse de site web, à votre plateforme de conception et à tout autre outil de votre pile technologique.

4. Évaluez votre système de gestion de contenu

Sélectionnez un système de gestion de contenu adapté à votre site web. Constructeurs de sites web IA comme WordPress, Joomla et Drupal fournissent des plateformes robustes dotées de capacités de personnalisation étendues et d'interfaces conviviales.

Ils sont dotés d'une fonction "glisser-déposer" qui vous permet de paramétrer un large intervalle de plugins et de thèmes, ce qui facilite la création d'un site d'apparence professionnelle, même si vous n'êtes pas un concepteur ou un développeur de formation.

Avant le lancement du site web :

Validez le processus d'intégration du contenu

Veillez à tester minutieusement les fonctions du CMS

Vérifiez qu'il répond aux exigences de performance et de sécurité de votre site

💡Pro Tip : Lors du lancement de votre site Business, l'achat de votre domaine n'est pas négociable. La plupart des plateformes CMS et des créateurs de sites web incluent des forfaits pour services d'hébergement web vous pouvez donc acheter votre nom de domaine, le connecter à votre site web et vous êtes prêts.

5. Évaluer l'interface utilisateur et l'accessibilité du site

Quel que soit le secteur d'activité, votre conception web doit présenter un équilibre subtil entre l'esthétique et la fonction globale. Testez votre site web sur l'ensemble des appareils, des navigateurs et des systèmes d'exploitation pour vous assurer qu'il fonctionne partout de manière fluide.

Prêtez attention au parcours de navigation et peaufinez vos menus et l'emplacement des boutons pour rendre la navigation plus intuitive. Par exemple, incluez votre logo dans l'en-tête du site lié à votre page d'accueil pour que les visiteurs y reviennent facilement

L'UX de votre site web a également un impact sur l'évaluation des moteurs de recherche, ce qui se traduit par des taux de rebond plus faibles, des taux de clics plus élevés, des temps de séjour plus longs et un engagement accru. Tous ces indicateurs indiquent que les utilisateurs trouvent votre site web utile.

Testez également vos fonctionnalités d'accessibilité afin que les personnes utilisant des lecteurs de synthèse vocale ou d'autres solutions d'assistance puissent naviguer sur votre site. Les lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG) fournissent un ensemble de paramètres pour vous aider dans cette tâche.

💡Pro Tip: Définissez des objectifs spécifiques et mesurables pour cette étape à l'aide de l'outil de planification de l'accessibilité Objectifs de ClickUp fonctionnalité. Par exemple, pour améliorer le score d'accessibilité de votre site de commerce électronique, créez des sous-objectifs comprenant des tâches telles que s'assurer que toutes les images ont un texte alt descriptif, améliorer la navigation au clavier ou optimiser les ratios de contraste des couleurs.

Créez et gérez vos multiples sites web avec la plateforme de gestion de sites web de ClickUp

Par exemple, le site Modèle de développement de site Web ClickUp est une solution pré-construite qui peut être personnalisée pour inclure les tâches clés mentionnées ci-dessus (et plus encore), garantissant une approche structurée du lancement de votre site web.

Modèle de développement de site web ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Gagner du temps et réduire les coûts de développement en exploitant le code existant

Visualiser la progression des tâches et collaborer avec toutes les parties prenantes

Créer et suivre la progression des tâches liées au contenu, aux graphiques, au codage, aux suivis, etc.

ClickUp Documents

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour créer des dossiers détaillés sur toutes les tâches, les partager avec les membres de l'équipe concernés afin que chacun puisse accéder aux informations nécessaires pour faire son travail, et fixer des paramètres pour renforcer la responsabilisation.

Affichez rapidement toutes vos sous-pages et relations connectées sur ClickUp Docs pour rester organisé et garder le travail connecté

Affichages ClickUp

En outre, adaptez la supervision de votre projet de site web à vos préférences avec Les affichages ClickUp . Organisez les spécificités dans une Liste, surveillez les tâches de l'équipe sur un Tableau Kanban ou planifiez les échéanciers à l'aide d'un diagramme de Gantt, le tout dans un tableau de bord unique et pratique, accessible sur tous vos appareils.

Faites un brainstorming et exécutez vos objets marketing avec le logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp

Mettez tout sur la même page avec Checklists de tâches ClickUp . Utilisez-la pour décomposer toutes les tâches en étapes gérables, en veillant à ce que chaque sous-tâche du lancement soit prise en compte.

Qu'il s'agisse d'une liste des dernières vérifications avant la mise en ligne du site ou d'une ventilation détaillée des activités du jour du lancement, vous pouvez facilement garder une trace de tout. Cela permet de maintenir une certaine clarté et de s'assurer que tout est achevé à temps.

Assurez-vous qu'aucun détail n'est négligé grâce aux checklists de tâches ClickUp

Lire la suite: Comment gérer plusieurs sites web avec succès ?

En haut, en haut et loin avec ClickUp

Une checklist complète pour le lancement d'un site web peut rendre les choses gratuites en vous donnant le sentiment de contrôler toutes les parties en mouvement.

Une fois ces éléments maîtrisés, vous pouvez vous concentrer sur des activités complémentaires, comme l'annonce de votre nouveau site web sur les médias sociaux, la création de contenu en coulisses dans les jours précédant le lancement ou l'organisation de promotions pour vos premiers visiteurs afin de susciter davantage d'intérêt.

Plus important encore, lorsque vous utilisez une solution logicielle collaborative comme ClickUp, le lancement d'un site web devient plus facile. Il permet de suivre les tâches les plus infimes, d'améliorer la collaboration et de maintenir un haut niveau d'organisation.

Au milieu de tout cela, n'oubliez pas de vous féliciter d'avoir lancé votre site web dans le monde.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et préparez-vous à lancer un site web fantastique. Et bonne chance !