Loom vs. Vimeo : Quel est le meilleur outil vidéo en 2024 ?

Le débat sur la meilleure plateforme vidéo fait rage sur le marché, et l'un des face-à-face les plus disputés est celui qui oppose Loom à Vimeo.

Ces deux outils permettent d'enregistrer et de partager des vidéos de haute qualité en quelques clics. Et ils sont aussi populaires l'un que l'autre parmi les créateurs de vidéos.

Cependant, il n'existe pas de solution unique en matière de logiciels vidéo. Que vous soyez une startup qui souhaite améliorer son marketing client ou un professionnel de la création, ce billet vous aidera à déterminer si Loom ou Vimeo est votre partenaire vidéo idéal.

Alors, prenez une place, et plongeons dans le monde de la création vidéo.

Qu'est-ce que Loom?

Via : Loom Loom est une plateforme de messagerie vidéo conviviale qui permet d'enregistrer, de modifier et de partager des vidéos d'écran et de caméra. Elle est considérée comme l'outil de communication vidéo par excellence pour les professionnels et les équipes.

Au-delà de la communication de base, Loom est populaire pour :

Le télétravail et la collaboration: Loom est largement utilisé par les équipes à distance pour partager des mises à jour, fournir un retour d'information et mener des discussionsdes réunions de projet efficaces *Éducation: Les enseignants utilisent Loom pourcréer des vidéos de formationexpliquer des devoirs et faciliter l'apprentissage en ligne

Fonctionnalités de Loom

Loom présente les fonctionnalités clés suivantes :

1. Enregistrement de l'écran et de la caméra

Loom capture votre écran, votre webcam ou les deux simultanément pour créer des vidéos attrayantes et informatives. Que vous fassiez la démonstration d'un logiciel particulier, que vous donniez une présentation ou que vous ayez une discussion en face à face, les options d'enregistrement vidéo flexibles de Loom vous couvrent.

Par instance, vous pouvez ajouter une toile de fond d'enregistrement personnalisable, des arrière-plans virtuels, des sections floues, sélectionner des dimensions d'enregistrement, et plus encore pour améliorer votre expérience d'enregistrement.

Via : Loom

2. Modification en cours

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un éditeur vidéo professionnel, Loom vous fournit les outils essentiels dont vous avez besoin pour couper les séquences indésirables, ajouter des légendes claires et annoter les points clés afin de créer des vidéos soignées. Vous pouvez également utiliser l'éditeur de texte pour modifier les vidéos par transcription.

Via : Loom

3. Partage facile

Loom facilite le partage de vos vidéos. Générez des liens partageables, intégrez des vidéos sur votre site web ou intégrez-les à des plateformes populaires comme Slack ou Microsoft Teams. Contrôlez qui peut afficher vos vidéos pour maintenir la confidentialité et la sécurité.

Via : Loom

4. Collaboration

Loom favorise le travail d'équipe en vous permettant de recueillir et de gérer les commentaires sur les vidéos. Vous pouvez ajouter des commentaires, des réactions et des questions directement à votre vidéo, ce qui favorise une collaboration efficace et un partage des connaissances.

Via : Loom

Prix Loom

Débutant: 0

0 Business: 12,50$/utilisateur/mois

12,50$/utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

Qu'est-ce que Vimeo?

Via : Vimeo Vimeo est une plateforme vidéo haut de gamme conçue pour les créateurs qui attachent de l'importance à la qualité et au contrôle. Elle offre un ensemble de fonctionnalités pour vous aider à produire, héberger et distribuer des vidéos époustouflantes.

Vimeo s'adresse à un large intervalle d'utilisateurs, notamment :

Cinéastes indépendants: L'hébergement de vidéos de haute qualité et les outils professionnels de Vimeo séduisent les cinéastes qui souhaitent présenter leur travail

L'hébergement de vidéos de haute qualité et les outils professionnels de Vimeo séduisent les cinéastes qui souhaitent présenter leur travail Les entreprises et les spécialistes du marketing: Vimeo est utilisé pour créer des contenus vidéo attrayants, tels que des démonstrations de produits, des témoignages de marque et des campagnes publicitaires

Vimeo est utilisé pour créer des contenus vidéo attrayants, tels que des démonstrations de produits, des témoignages de marque et des campagnes publicitaires **Les passionnés de vidéo apprécient Vimeo pour sa communauté, qui leur permet d'entrer en contact avec d'autres créateurs

Fonctionnalités de Vimeo

Les vidéos Vimeo répondent aux besoins des vidéastes professionnels et des entreprises. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

1. Hébergement de vidéos de haute qualité

Vimeo vous permet de créer et d'héberger des vidéos sur la plateforme. En mettant l'accent sur l'affichage gratuit, Vimeo offre une expérience haut de gamme aux créateurs et aux personnes qui les affichent. Son débit constant de 320 kbps assiste une expérience sonore exceptionnelle qui n'est pas courante sur les autres sites d'hébergement de vidéos.

Via : Vimeo

3. Analyse approfondie de la vidéo

Les analyses avancées de Vimeo suivent les indicateurs clés tels que les affichages, les likes, les partages et les données démographiques de l'audience pour comprendre les performances de votre vidéo et optimiser votre stratégie globale de contenu vidéo.

Via : Vimeo

4. Lecteur vidéo personnalisable et de marque

Vimeo offre des options de personnalisation étendues pour votre lecteur vidéo. Cela vous permet de créer une expérience d'affichage qui s'aligne sur l'identité de votre marque. Ajoutez votre logo, vos couleurs et des écrans de fin personnalisés pour créer un aspect professionnel et soigné.

Via : Vimeo

Prix Vimeo

Free: $0

$0 Débutant: 20$/mois

20$/mois Standard: 33$/mois

33$/mois Avancé: 108/mois

Loom vs. Vimeo : Une comparaison fonctionnalité par fonctionnalité

Dans la bataille entre Loom et Vimeo, les deux outils ont des approches distinctes de la création et du partage de vidéos. Nous allons nous pencher sur leurs fonctionnalités clés pour vous aider à choisir la plateforme qui répond le mieux à vos besoins.

1. Enregistrement d'écran et de caméra

Loom

Loom est parmi les meilleurs logiciel d'enregistrement d'écran pour Windows . Il vous offre la possibilité de capturer votre écran entier, une fenêtre d'application spécifique ou votre webcam, le tout simultanément.

Cette flexibilité est idéale pour créer des tutoriels rapides, des communications asynchrones et un screencast des sessions de feedback.

Vimeo

Vimeo propose des fonctionnalités d'enregistrement d'écran, mais ce n'est pas l'objectif principal. La plateforme est davantage destinée à la modification en cours de contenus préenregistrés, et l'interface d'enregistrement n'est peut-être pas aussi conviviale que celle de Loom.

🏆 Gagnant: Dans le concours Vimeo vs. Loom, Loom offre des capacités d'enregistrement d'écran plus robustes et configurables.

2. Modification en cours de la vidéo

Loom

Loom propose des outils de modification en cours pour apporter des ajustements rapides à vos enregistrements. Il propose également Loom IA en tant que module complémentaire $$$a pour faciliter la modification en cours des vidéos. Cependant, ses capacités de modification en cours ne sont pas conçues pour une production vidéo de niveau professionnel.

Vimeo

Vimeo a l'avantage lorsqu'il s'agit d'outils de modification en cours de vidéos professionnelles. Son éditeur vidéo en ligne vous permet de couper, de découper et de découper vos vidéos. Vous pouvez même ajouter des superpositions pour rendre les vidéos interactives.

Par exemple, vous pouvez ajouter du texte, de la musique et d'autres effets pour créer des vidéos soignées et mieux contrôler le produit final.

🏆 Winner: Dans Loom vs Vimeo, Vimeo est un excellent choix pour les capacités avancées de modification en cours des vidéos.

3. Partage et distribution

Loom

Loom donne la priorité à une distribution rapide. En quelques clics, vous pouvez générer des liens partageables et intégrer des vidéos sur votre site web. Cela s'aligne parfaitement avec les utilisateurs qui souhaitent une communication et un retour d'information rapides.

Vimeo

Bien que Vimeo offre diverses options de partage comme des codes d'intégration personnalisables et des paramètres de confidentialité, sa configuration est légèrement plus longue que celle de Loom. Cependant, cette flexibilité permet de mieux contrôler la façon dont votre vidéo est présentée.

🏆Winner: It's a tie! Vous pouvez utiliser Loom pour un partage rapide et Vimeo pour la personnalisation.

**4. Collaboration

Loom

Loom propose des fonctionnalités de collaboration simples, telles que la possibilité de commenter et de réagir directement à vos vidéos. Il permet aux destinataires de fournir des commentaires à des moments précis de la vidéo, ce qui en fait un bon choix pour la communication asynchrone et les boucles de rétroaction rapides.

Vimeo

Vimeo propose des outils de communication limités mais essentiels, tels que les @mentions et les messages vidéo. Il offre également de solides outils de gestion d'équipe, qui sont précieux pour les grandes organisations afin de gérer les permissions des utilisateurs et l'accès des équipes aux vidéos.

🏆Winner: Une autre égalité! Dans Loom vs Vimeo, les deux outils excellent dans la collaboration d'équipe.

5. Qualité de la vidéo et hébergement

Loom

Loom privilégie la rapidité et la commodité à la qualité vidéo. Il est conçu pour les vidéos rapides et décontractées, telles que les communications internes d'une équipe ou les courtes démonstrations. Bien qu'il offre une qualité adéquate pour la plupart des cas d'utilisation, il peut ne pas répondre aux normes pour un contenu de qualité professionnelle qui nécessite une résolution et une clarté élevées.

Vimeo

Réputé pour la qualité de ses vidéos, Vimeo est le choix privilégié pour mettre en valeur le travail des professionnels. Sa plateforme est optimisée pour fournir des visuels époustouflants, ce qui la rend idéale pour les cinéastes, les spécialistes du marketing et les entreprises qui souhaitent créer un fort impact visuel.

Vimeo propose également des services d'hébergement, qui constituent des modules complémentaires intéressants pour les vidéastes souhaitant présenter leur travail à un public plus large.

🏆Winner: Dans Vimeo vs Loom, Vimeo a une qualité vidéo et un hébergement supérieurs.

6. Analytics

Loom

Offre des analyses de base pour suivre les affichages et les partages de la vidéo, fournissant un aperçu général des performances de votre vidéo. Loom est donc suffisant pour comprendre les indicateurs d'engagement de base.

Vimeo

Fournit des analyses complètes, y compris les données démographiques de l'audience, les indicateurs d'engagement et les performances au fil du temps. Les données approfondies vous permettent de prendre des décisions plus intelligentes pour optimiser votre contenu vidéo et vos stratégies marketing.

🏆 Gagnant: Vimeo pour ses analyses vidéo avancées.

Loom vs Vimeo Sur Reddit

Voyons ce que les utilisateurs disent sur Reddit pour avoir un point de vue réel sur Loom et Vimeo.

À défaut d'un article comparant directement Loom et Vimeo, nous avons fait part de l'expérience de certains utilisateurs avec ces outils sur Reddit. Un utilisateur a dit ceci à propos de Vimeo:

Comme lieu d'hébergement de vos courts métrages ? Oui. Comme lieu d'hébergement de reels/portfolios et de vidéos d'entreprise à intégrer sur des sites de contenu tiers ? Non. > Comme lieu d'hébergement d'assemblages protégés par mot de passe, d'ébauches et d'autres versions non verrouillées ? Non. RedditUn autre utilisateur a dit ceci à propos de Loom:

Je l'utilise tout le temps. Mon travail est excellent et les commentaires de mes clients sont également excellents. S'ils veulent une réunion, ils peuvent en organiser une, mais il est beaucoup plus facile d'expliquer la déclaration, de comparer l'année précédente, etc. par vidéo plutôt que par e-mail. Reddit Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à Loom Vs. Vimeo

Bien que Loom et Vimeo soient des outils fantastiques pour la communication et l'hébergement de vidéos, vos besoins en matière de gestion de projet peuvent aller au-delà de la création et du partage de vidéos. ClickUp est une plateforme complète de gestion de projet conçue pour rationaliser votre flux de travail de production vidéo.

Explorons toutes les fonctionnalités de ClickUp qui peuvent aider les créateurs de vidéos :

ClickUp Clips

Créez des contenus vidéo attrayants et partagez vos idées visuellement avec ClickUp's Clips ClickUp Clips est un outil d'enregistrement d'écran pour les équipes. Il vise à améliorer la communication et la collaboration au sein des entreprises.

ClickUp Clip vous permet d'enregistrer, de transcrire et de partager des vidéos avec d'autres personnes. Vous pouvez également commenter des vidéos, transformer des vidéos en tâches et rechercher des informations spécifiques dans des vidéos. Chaque Clip se trouve dans le contexte de son projet, ce qui le rend facile à localiser et à exploiter.

En outre, ClickUp Clips dispose d'un "Hub Clips" où tous vos clips enregistrés sont stockés en un seul endroit

Voici d'autres fonctionnalités intéressantes de Clips :

ClickUp's Clips dispose de sesenregistreur d'écran gratuit sans filigrane* Il transcrit automatiquement les vidéos avec l'IA, y compris les horodatages et les snippets

Vous pouvez intégrer des vidéos dans ClickUp, partager un lien public ou télécharger le fichier vidéo

Laissez facilement des commentaires sur les vidéos pour entamer une discussion sur le contenu de la vidéo

Convertir les vidéos en tâches, et assigner des propriétaires pour prendre des mesures sur les idées qui ont été partagées

Effectuer des recherches dans les transcriptions des vidéos pour trouver rapidement des informations spécifiques

Organiser et gérer toutes les vidéos dans le Hub Clips

ClickUp Tableaux blancs

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce aux Tableaux blancs interactifs de ClickUp Tableaux blancs ClickUp offrent un environnement de travail collaboratif et visuel au sein de votre plateforme de gestion de projet. Avec les Tableaux blancs ClickUp, vous pouvez :

Créer des cartes mentales et des organigrammes : Organiser vos idées visuellement avec des cartes mentales et des organigrammes. Les tableaux blancs sont parfaits pour les sessions de brainstorming et les flux de travail

Organiser vos idées visuellement avec des cartes mentales et des organigrammes. Les tableaux blancs sont parfaits pour les sessions de brainstorming et les flux de travail Ajoutez des tâches et des documents: Incorporez des tâches et des documents directement sur votre tableau blanc, pour que tout ce qui concerne un projet se trouve à un emplacement central

Incorporez des tâches et des documents directement sur votre tableau blanc, pour que tout ce qui concerne un projet se trouve à un emplacement central Collaboration en temps réel: Travaillez sur les tableaux blancs simultanément avec votre équipe, ce qui permet un brainstorming et un forfait dynamiques

Travaillez sur les tableaux blancs simultanément avec votre équipe, ce qui permet un brainstorming et un forfait dynamiques Fonctionnalité de glisser-déposer: Déplacez et organisez facilement les éléments sur le tableau blanc grâce à la fonctionnalité intuitive de glisser-déposer

Déplacez et organisez facilement les éléments sur le tableau blanc grâce à la fonctionnalité intuitive de glisser-déposer Effacer les éléments du tableau blanc: Utilisez des connecteurs pour lier visuellement les tâches, les documents et d'autres éléments, créant ainsi une image claire des relations entre les projets

💡Pro Tip : Utilisez L'affichage du chat de ClickUp pour rassembler toutes les communications de l'équipe sous un même toit et collaborer avec les membres de l'équipe comme si vous étiez assis l'un en face de l'autre.

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour faire plus de modifications en cours avec moins d'efforts ClickUp Brain s'appuie sur l'IA pour rationaliser les flux de travail existants et améliorer la prise de décision, en allant au-delà des capacités des autres outils basés sur la vidéo. Il fournit :

Recherche intelligente : Trouvez rapidement des informations pertinentes dans l'ensemble de vos projets et tâches

Trouvez rapidement des informations pertinentes dans l'ensemble de vos projets et tâches Génération de tâches automatisée: Transformez les idées vidéo en tâches exploitables sans effort manuel

Transformez les idées vidéo en tâches exploitables sans effort manuel Assistance à la rédaction alimentée par l'IA:Créer des agendas de réunion, des e-mails,les notes de réunionou des mises à jour de projets basées sur le contenu vidéo

ClickUp offre une suite complète d'outils qui surpassent les fonctions des plateformes vidéo dédiées comme Loom et Vimeo. Il combine les capacités vidéo avec la gestion de projet, la collaboration et l'IA.

Intégration de ClickUp et Zoom

L'intégration de ClickUp avec Zoom combine la puissance de la gestion de projet et de la vidéo conférence L'intégration de ClickUp avec Zoom vous permet de connecter en toute transparence votre plateforme de vidéo conférence à votre système de gestion de projet.

Zoom est un excellent logiciel de partage d'écran . Voici un aperçu de ses fonctions clés :

Démarrer des réunions Zoom à partir de ClickUp: Éliminez le besoin de passer d'une plateforme à l'autre. Cliquez sur un bouton dans une tâche ClickUp pour lancer instantanément une réunion Zoom

Éliminez le besoin de passer d'une plateforme à l'autre. Cliquez sur un bouton dans une tâche ClickUp pour lancer instantanément une réunion Zoom Rejoindre des réunions Zoom en progression: Les notifications ClickUp vous permettent de rejoindre rapidement des réunions Zoom en cours associées à des tâches spécifiques

Les notifications ClickUp vous permettent de rejoindre rapidement des réunions Zoom en cours associées à des tâches spécifiques Détails et enregistrements de la réunion: ClickUp capture automatiquement les détails de la réunion et ajoute des liens vers les enregistrements au sein de la tâche concernée (optionnel), afin de tout centraliser

ClickUp capture automatiquement les détails de la réunion et ajoute des liens vers les enregistrements au sein de la tâche concernée (optionnel), afin de tout centraliser Amélioration de la communication et de la collaboration: En intégrant les réunions Zoom dans le flux de travail de votre projet, ClickUp permet d'améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe

En intégrant les réunions Zoom dans le flux de travail de votre projet, ClickUp permet d'améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe Tableaux blancs interactifs: Vous pouvez partager des tableaux blancs interactifs avec d'autres utilisateursmodèles de tableaux blancs interactifs sur Zoom et augmenter l'interactivité et le quotient ludique de vos réunions

Tout, l'intégration de ClickUp et Zoom rationalise la communication et la gestion des réunions, vous permettant de tout garder organisé et accessible au sein de votre plateforme de gestion de projet.

Améliorez votre flux de travail vidéo avec ClickUp

Les bons outils de modification en cours de vidéo peuvent avoir un impact significatif sur votre productivité et les résultats de votre projet.

Alors que Loom et Vimeo offrent des solutions vidéo intéressantes, ClickUp présente une approche plus complète de la gestion des projets et des tâches qui va au-delà du partage vidéo.

En combinant des fonctionnalités de gestion de projet robustes, des outils vidéo intuitifs et des capacités alimentées par l'IA, ClickUp permet aux équipes de collaborer plus efficacement, de rationaliser les flux de travail et d'obtenir de meilleurs résultats.

Prêt à révolutionner votre gestion de projet avec la vidéo ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence d'une plateforme véritablement tout-en-un.