7 Modèles d'évaluation de logiciels gratuits à essayer en 2025

L'évaluation d'un logiciel est un processus long mais essentiel. Vous devez définir les critères d'évaluation, élaborer un forfait d'évaluation, réaliser une étude de marché, faire examiner le logiciel par des experts internes ou des utilisateurs réels, recueillir leurs avis et gérer plusieurs parties prenantes.

Imaginez que vous suiviez et gériez chaque élément manuellement. Vous allez probablement rater des étapes et avoir des données incohérentes. Cela entraînera des retards dans le lancement de votre produit.

Les modèles d'évaluation de logiciels peuvent vous aider à mieux structurer vos processus d'évaluation. Ils fournissent un cadre standard pour l'assurance qualité, l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs et les tests de vulnérabilité en matière de sécurité.

Découvrez les blocs essentiels d'un modèle d'évaluation de logiciel efficace et accédez à sept modèles gratuits pour rationaliser le processus de lancement ou de mise en œuvre de votre logiciel !

Qu'est-ce qu'un modèle d'évaluation de logiciel ?

Les modèles d'évaluation de logiciels sont des documents structurés ou des cadres permettant d'évaluer les performances, la qualité et la convivialité des solutions logicielles. Ils fournissent une approche systématique aux gestionnaires de projet, aux développeurs de logiciels, aux équipes d'assurance qualité et aux analystes d'entreprise pour évaluer les applications logicielles et s'assurer qu'elles répondent aux exigences des utilisateurs.

Imaginons que vous développiez un logiciel d'automatisation du flux de travail. Un modèle d'évaluation de logiciel fournira une checklist détaillée pour s'assurer que le logiciel s'aligne sur les objectifs de l'entreprise.

À fait le logiciel offre-t-il toutes les fonctions requises ?

L'interface est-elle conviviale ?

À fait le logiciel s'intègre-t-il bien aux systèmes existants ?

Peut-il répondre aux besoins croissants de l'entreprise et gérer des ensembles de données plus importants ?

Quelles sont les fonctionnalités de sécurité de la solution ?

Le logiciel offre-t-il une bonne valeur ajoutée ?

Quel est le niveau d'assistance client offert par le fournisseur, prestataire ?

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation de logiciel ?

Le modèle d'évaluation sondage sur les tendances technologiques en 2024 réalisée par Capterra a révélé que 58 % des entreprises américaines regrettent les achats de logiciels effectués au cours des 12 à 18 derniers mois.

Pour construire un logiciel qui réponde vraiment aux besoins de vos clients, vous avez besoin d'un modèle d'évaluation de logiciel qui vous aide à évaluer les fonctions techniques et à vous assurer qu'elles s'alignent sur les besoins des utilisateurs.

Pour les gestionnaires de produits ou les développeurs de logiciels, cela signifie qu'il faut mieux se concentrer sur l'expérience utilisateur pendant la phase de test. Voici les fonctionnalités clés que vous devriez prendre en compte dans un modèle d'évaluation de logiciel :

Personnalisabilité : Il doit être facilement personnalisable pour évaluer différents types de logiciels

: Il doit être facilement personnalisable pour évaluer différents types de logiciels Structure et clarté : Le modèle doit comporter des sections claires couvrant les aspects pertinents de l'évaluation des logiciels. Il doit être simple à comprendre , même pour les utilisateurs non techniciens

: Le modèle doit comporter des sections claires couvrant les aspects pertinents de l'évaluation des logiciels. Il doit être simple à comprendre même pour les utilisateurs non techniciens Système de notation : Le modèle d'évaluation des logiciels doit comporter un système de notation cohérent permettant d'évaluer les solutions logicielles en fonction de divers facteurs, tels que l'interface utilisateur, l'intégration et la conformité

: Le modèle d'évaluation des logiciels doit comporter un système de notation cohérent permettant d'évaluer les solutions logicielles en fonction de divers facteurs, tels que l'interface utilisateur, l'intégration et la conformité Critères détaillés : Il doit y avoir des sections/questions spécifiques pour chaque facteur d'évaluation afin d'assurer une évaluation approfondie

: Il doit y avoir des sections/questions spécifiques pour chaque facteur d'évaluation afin d'assurer une évaluation approfondie Points de contrôle de la conformité : Le modèle doit inclure une section permettant de vérifier la conformité du logiciel avec les réglementations pertinentes

: Le modèle doit inclure une section permettant de vérifier la conformité du logiciel avec les réglementations pertinentes Perspectives des parties prenantes : Vérifiez si le modèle assiste la collaboration et la recherche de contributions de la part des différentes parties prenantes, telles que les responsables informatiques, les développeurs de logiciels et les utilisateurs finaux

: Vérifiez si le modèle assiste la collaboration et la recherche de contributions de la part des différentes parties prenantes, telles que les responsables informatiques, les développeurs de logiciels et les utilisateurs finaux Contrôle de version : Le modèle d'évaluation des logiciels doit fournir un journal des modifications avec les coordonnées du membre de l'équipe qui a effectué les changements. Cela permet de suivre les nouvelles fonctionnalités et les corrections de bug

10 modèles d'évaluation de logiciels gratuits

Voici sept modèles d'évaluation de logiciels gratuits pour faciliter la comparaison des solutions logicielles. ⬇️

1. Modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Télécharger ce modèle

Les logiciels complexes peuvent perturber les flux de travail, entraînant des erreurs, une faible productivité et des coûts de formation élevés. Pour évaluer la qualité d'une interface, vous pouvez procéder à une évaluation heuristique, un processus dans lequel les experts appliquent des lignes directrices établies pour identifier les défauts de convivialité qui peuvent avoir un impact sur la satisfaction de l'utilisateur. Modèle d'évaluation heuristique de ClickUp facilite ce processus en fournissant à votre équipe une liste de contrôle détaillée pour l'évaluation de l'interface de l'application et de sa qualité, selon les principes de l'utilisabilité, les normes du secteur et les exigences du client.

Utilisez ce modèle pour identifier les frictions de l'utilisateur, les défis de navigation et les autres incohérences du logiciel qui peuvent affecter l'expérience de l'utilisateur avant le déploiement du produit. Il organise toutes les informations d'évaluation en un seul endroit et crée automatiquement des tâches de test pour les nouveaux ajouts de fonctionnalités ou les améliorations.

Il aide à à relever les défis du développement de logiciels en évaluant les aspects les plus cruciaux de l'utilisabilité, tels que :

Accessibilité : L'interface est-elle accessible aux utilisateurs techniques et non techniques, y compris aux personnes handicapées ?

: L'interface est-elle accessible aux utilisateurs techniques et non techniques, y compris aux personnes handicapées ? L'efficacité : Les utilisateurs peuvent-ils achever leurs tâches rapidement ?

: Les utilisateurs peuvent-ils achever leurs tâches rapidement ? Clarté : L'interface est-elle claire et facile à comprendre ?

: L'interface est-elle claire et facile à comprendre ? Retour d'information : À fait-il de la place pour les commentaires des clients ?

: À fait-il de la place pour les commentaires des clients ? Courbe d'apprentissage : L'interface est-elle adaptée aux débutants ?

: L'interface est-elle adaptée aux débutants ? Navigation : La navigation est-elle simple ?

: La navigation est-elle simple ? Prévention des erreurs : Existe-t-il des mesures visant à empêcher les utilisateurs de commettre des erreurs ?

: Existe-t-il des mesures visant à empêcher les utilisateurs de commettre des erreurs ? Flexibilité : Les utilisateurs peuvent-ils facilement passer d'une fonction à l'autre ?

2. Modèle de développement de logiciel par ClickUp

Télécharger ce modèle

Si vous cherchez un outil unique pour rationaliser le développement de produits, le processus de conception et les tests, essayez Le modèle de développement logiciel de ClickUp . Il aide les équipes chargées de la production, de la conception et de l'évaluation de la qualité (QA) à collaborer et à créer des produits, évaluer des projets et suivre l'évolution des les indicateurs clés de performance (KPI) du développement logiciel . Modèles de développement de logiciels comme celui-ci vous permettent de créer un espace dédié au développement de produits. Vous pouvez utiliser ce modèle pour concevoir des feuilles de route de produits, gérer des sprints, traiter des demandes de fonctionnalités et suivre les sorties de produits en utilisant les méthodologies Agile, Scrum ou Kanban.

Voici comment le modèle peut vous aider :

Fiche de route du produit et carnet de commandes : Afficher les livrables du logiciel et leur statut actuel, élaborer des feuilles de route, recevoir les demandes de fonctionnalités et les rapports de bug, gérer le carnet de commandes, visualiser les dépendances et suivre les échéanciers pour tenir les parties prenantes informées

: Afficher les livrables du logiciel et leur statut actuel, élaborer des feuilles de route, recevoir les demandes de fonctionnalités et les rapports de bug, gérer le carnet de commandes, visualiser les dépendances et suivre les échéanciers pour tenir les parties prenantes informées Dossier de conception : Travailler avec les concepteurs dans un espace collaboratif où ils peuvent ajouter et gérer des tâches, connecter des outils comme Figma, mettre en place des cycles de révision, créer les aspects fonctionnels et visuels du produit, et documenter les bonnes notes pour chaque étape

: Travailler avec les concepteurs dans un espace collaboratif où ils peuvent ajouter et gérer des tâches, connecter des outils comme Figma, mettre en place des cycles de révision, créer les aspects fonctionnels et visuels du produit, et documenter les bonnes notes pour chaque étape Squad 1 (sprints Scrum) : Utilisez des listes préconstruites pour planifier, suivre, gérer et itérer les sprints. Appuyez-vous sur les documents de l'équipe pour normaliser votre exigence de produit et documenter les rôles et les productivités

: Utilisez des listes préconstruites pour planifier, suivre, gérer et itérer les sprints. Appuyez-vous sur les documents de l'équipe pour normaliser votre exigence de produit et documenter les rôles et les productivités Equipe 2 (Kanban) : Organisez les éléments du backlog et mettez à jour la progression avec des cartes à glisser-déposer. Exécutez des comptes rendus quotidiens avec une vue Tableau préconstruite et documentez les exigences du processus et du projet

: Organisez les éléments du backlog et mettez à jour la progression avec des cartes à glisser-déposer. Exécutez des comptes rendus quotidiens avec une vue Tableau préconstruite et documentez les exigences du processus et du projet Scénarios et cas de test : Créez des listes de tâches pour votre équipe d'assurance qualité afin de construire et de réviser des cas et des scénarios de test pour suivre vos exécutions de test et vos suivis

: Créez des listes de tâches pour votre équipe d'assurance qualité afin de construire et de réviser des cas et des scénarios de test pour suivre vos exécutions de test et vos suivis Dossier technique : Utilisez des formulaires de bug prédéfinis pour documenter les problèmes potentiels, les limites et la liste des solutions de contournement afin de normaliser les processus de rapports de bug

3. Modèle d'intégration de logiciel par ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle d'intégration logicielle de ClickUp est un outil pratique pour les équipes qui prévoient d'intégrer différents logiciels. Il simplifie le processus d'intégration en vous aidant à visualiser la connexion entre les différentes applications.

Le modèle d'intégration logicielle contient tous les codes d'intégration nécessaires, ce qui facilite la maintenance et la mise à jour de toutes les applications en un seul endroit. Vous pouvez l'utiliser pour créer des tâches liées à l'intégration et les attribuer aux membres de l'équipe.

Le modèle vous aide également à collaborer avec les partenaires et les fournisseurs, améliorant ainsi le coût global et la qualité du projet. Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce modèle :

Ajoutez le modèle à votre environnement de travail

Créez des projets pour chaque objectif d'intégration

Attribuez et organisez les tâches à l'aide de 15 statuts

Collaborer avec les parties prenantes dans le cadre d'un brainstorming

Paramétrez les notifications pour rester informé

Contrôlez les tâches pour garantir une efficacité et une productivité maximales

4. Modèle de journal des modifications du logiciel par ClickUp

[Télécharger ce modèle](https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6148104&department=engineering-product&_gl=1*fxipuu*_gcl_aw*R0NMLjE3MTg3MDA4MjIuQ2owS0NRanc0TVN6QmhDOEFSSXNBUEZPdXlYcTIzM0NrYXdWhTSlNiMVlX3EtZjFyMV2aFpiN3E4NpzcnpmTDlPQ1hsV002dWZJb2FBmRaFMd193Y0I.*_gcl_au*OTkyODk2OTgxLjE3MjIzMTYyODg)

Il se peut que vous deviez ajouter ou modifier des fonctionnalités dans votre logiciel dans le cadre des tests d'utilisabilité. L'enregistrement de ces changements est essentiel pour comprendre comment le logiciel a évolué pendant les tests d'utilisabilité. Modèle de journal des modifications du logiciel de ClickUp simplifie ce processus en offrant un espace dédié à la documentation de toutes les activités logicielles. Ce modèle peut servir d'enregistrement centralisé des mises à jour, des corrections de bug et des modifications de votre projet de test.

Ce modèle comprend une base de données centralisée, un historique organisé et un échéancier visuel pour aider à gérer l'ensemble du cycle de vie des tests d'utilisabilité.

Utilisez-le pour :

Suivre les modifications de logiciels étape par étape en créant des statuts de tâches personnalisés

Organiser et catégoriser les modifications logicielles à l'aide de libellés et d'attributs pour une meilleure visibilité de l'équipe et des parties prenantes

Améliorer le suivi des modifications logicielles à l'aide de commentaires, automatiser la création de tâches de test, etc

5. Modèle de test d'utilisabilité par ClickUp

Télécharger ce modèle

Votre produit est prêt pour le lancement d'une bêta ? Vous pouvez le rendre plus fluide avec Le modèle de test d'utilisabilité de ClickUp . Ce modèle de tableau blanc vous aide à collecter et organiser les commentaires sur le produit et les idées issues des sessions de tests utilisateurs. Vous pouvez également l'utiliser pour suivre les résultats des tests d'utilisabilité et pour forfaiter les itérations ou les améliorations nécessaires.

Voici comment ce modèle permet d'évaluer l'expérience utilisateur :

Identifier plus rapidement les points à améliorer

Améliorez l'expérience utilisateur en abordant les problèmes identifiés avec des Tâches ClickUp Recueillir des informations sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre produit

Obtenez des informations détaillées sur la réussite globale de la conception de votre produit

Lire la suite: 10 exemples de tests d'utilisabilité pour améliorer les performances d'un site web

6. Modèle de plan de test d'utilisabilité par ClickUp

Télécharger ce modèle

Si vous travaillez actuellement sur un prototype et souhaitez savoir comment les utilisateurs interagissent avec lui avant la sortie finale, il est temps d'élaborer un forfait de test d'utilisabilité. Ce plan permet d'identifier très tôt les besoins des utilisateurs, les points de douleur potentiels et les attentes, ce qui vous permet de créer un produit centré sur l'utilisateur.

Avec Modèle de plan de test d'utilisabilité de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez planifier et organiser des tests utilisateurs complets. Le modèle propose des champs personnalisés tels que le nom et la description du projet, l'équipe, la méthode de test, le responsable du test et la progression du test pour trier les données et se concentrer sur les priorités.

Utilisez ce modèle pour définir les objectifs des tests, préparer les ressources, paramétrer les paramètres des tests, analyser les données et élaborer des rapports sur les réactions des clients.

7. Modèle Excel d'évaluation de logiciel par pdfFiller

il s'agit d'un modèle d'évaluation d'un logiciel Excel par pdfFiller pdfFillermodèle d'évaluation de logiciel Excel de pdfFiller permet d'examiner les fonctionnalités, les performances et les fonctions d'un logiciel.

Supposons que vous testiez un logiciel de revue de code avec un groupe de test dirigé par des utilisateurs. Vous pouvez utiliser ce modèle comme une checklist pour guider les utilisateurs dans l'évaluation de la solution. Vous saurez ainsi comment le logiciel se comporte par rapport aux besoins du client.

Le modèle permet également aux utilisateurs d'ajouter des images, de surligner du texte et de laisser des commentaires. Une fois que vous avez reçu les commentaires des utilisateurs, partagez le modèle avec les parties prenantes pour mettre en évidence les commentaires. Voici comment utiliser ce modèle :

Paramétrez l'objectif de l'évaluation

Recueillir les informations nécessaires sur les critères de référence du secteur

Établir des critères d'évaluation clés

Tester chaque critère auprès des utilisateurs

Résumer les résultats et proposer des recommandations de produits

Rationaliser le processus d'évaluation des logiciels avec ClickUp

Répondre aux points de douleur des utilisateurs et accélérer la mise sur le marché sont les deux priorités essentielles de tout projet logiciel.

Pour répondre à ces priorités, vous avez besoin d'un système d'évaluation de logiciels efficace qui vous aide à gérer l'évolution des exigences des utilisateurs et des besoins des parties prenantes, à évaluer l'expérience des utilisateurs et à identifier les risques potentiels.

Bien que cela puisse paraître décourageant, vous pouvez optimiser l'ensemble de ce processus grâce aux modèles d'évaluation de logiciels de ClickUp. De la rationalisation du développement et des tests utilisateurs aux checklists détaillées pour une prise de décision éclairée, ces modèles d'évaluation de logiciels peuvent vous aider dans tous les aspects de l'évaluation de logiciels. S'inscrire gratuitement sur ClickUp pour évaluer systématiquement les logiciels et améliorer la satisfaction des utilisateurs.