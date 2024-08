5 modèles gratuits de résultats d'enquête pour améliorer la conception et l'analyse des enquêtes

Les données ne mentent pas. Plus vous disposez de données, plus vos décisions sont précises.

La plupart des entreprises ne le savent que trop bien. la plupart" parce que des géants de l'industrie comme Blockbuster, Curves et l'Aéropostale ne l'ont pas fait - leur ignorance et leur manque de vigilance à l'égard des réactions des clients et de l'évolution de leurs préférences les ont conduits à leur perte.

Cette dure réalité sert de leçon à toutes les entreprises, grandes ou petites. Pour éviter de subir le même sort, les organisations doivent recueillir des données fiables sur leurs clients, leurs employés et leurs parties prenantes.

C'est là que les sondages entrent en jeu. Elles vous aident à comprendre les réactions des clients, les opinions des parties prenantes et la satisfaction des employés.

Grâce aux informations fournies par les sondages, vous pouvez anticiper les besoins des clients, prévoir les tendances des employés et identifier les opportunités de marché avant vos concurrents.

Mais c'est là que le bât blesse : Pour maximiser la valeur des résultats de vos sondages, vous devez transformer les données brutes en informations exploitables

C'est là qu'interviennent nos modèles gratuits de résultats de sondages. Ils vous aideront à extraire la valeur de vos sondages, vous permettant ainsi de prendre des décisions stratégiques basées sur des données.

Que sont les modèles de résultats de sondages ?

Un modèle de résultats d'enquête est un cadre préétabli qui vous aide à organiser, analyser et présenter les données de votre enquête

Grâce aux modèles de sondage, vous pouvez essentiellement mettre en forme et structurer les rapports d'enquête, ce qui garantit des présentations claires et visuellement attrayantes. Cela vous permet de communiquer efficacement vos résultats et d'autres informations utiles sans submerger votre public.

De plus, un modèle de rapport de résultats d'enquête - en particulier ceux qui sont conçus à partir d'outils d'analyse de données ou de gestion de base de données - assiste même les filtres de données et les diagrammes détaillés, ce qui vous permet de créer des rapports granulaires.

Voici une ventilation des sections courantes qui composent un modèle de rapport de résultats d'enquête :

Résumé : Un aperçu (ou section TL;DR) expliquant pourquoi vous avez mené le sondage et les résultats clés

: Un aperçu (ou section TL;DR) expliquant pourquoi vous avez mené le sondage et les résultats clés Objectifs et méthodologie du sondage : Ceci inclut ce que vous espériez apprendre du sondage et qui était le public cible

: Ceci inclut ce que vous espériez apprendre du sondage et qui était le public cible Processus de sondage : Ceci peut expliquer la plateforme utilisée pour créer le sondage, la stratégie de distribution (e-mail, médias sociaux, sites tiers), et la façon dont vous avez prévu de l'analyser

: Ceci peut expliquer la plateforme utilisée pour créer le sondage, la stratégie de distribution (e-mail, médias sociaux, sites tiers), et la façon dont vous avez prévu de l'analyser Analyse des données : la section la plus importante. C'est ici que vous interprétez vos données et que vous les visualisez pour mettre en évidence les tendances et les modèles

: la section la plus importante. C'est ici que vous interprétez vos données et que vous les visualisez pour mettre en évidence les tendances et les modèles Résultats clés : Une liste à puces résumant les résultats les plus importants du sondage

: Une liste à puces résumant les résultats les plus importants du sondage Recommandations : Idées concrètes pour votre équipe, par exemple comment améliorer un processus particulier ou développer de nouveaux produits

: Idées concrètes pour votre équipe, par exemple comment améliorer un processus particulier ou développer de nouveaux produits Annexe : Une section facultative, qui peut comporter des fonctionnalités supplémentaires telles que les éléments suivantsle questionnaire du sondage ou répondre à des extraits de questions ouvertes

En fonction de votre style de travail et de vos processus internes, vous pouvez créer votre modèle de résultats de sondage à l'aide d'un document, d'une feuille de calcul, d'une présentation ou même d'une base de données.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de résultats de sondage ?

Considérez votre modèle de résultats d'enquête comme le plan de votre rapport de sondage final. Il influe sur la manière dont vous triez les données du sondage et, plus important encore, sur la manière dont vous les présentez.

Un modèle mal conçu (ou lourd) peut vous empêcher de consolider les données. De plus, il risque d'embrouiller votre public, ce qui est la dernière chose que vous souhaitez lorsque les chefs d'équipe, les managers (ou les CXO) sont présents à la réunion.

Voici quelques points à prendre en compte lors du choix d'un modèle de rapport de résultats de sondage :

Structure effacée: Le modèle doit présenter un flux logique, guidant les utilisateurs à travers les sections clés, telles que l'introduction, la visualisation des données, les conclusions clés et les recommandations

Le modèle doit présenter un flux logique, guidant les utilisateurs à travers les sections clés, telles que l'introduction, la visualisation des données, les conclusions clés et les recommandations L'attrait visuel: Le modèle doit présenter un design épuré et un minimum d'encombrement. Il doit être clair et peu encombré. Bonus points s'il vous permet d'y apposer le logo et les couleurs de votre entreprise ou d'utiliser vos polices de caractères

Le modèle doit présenter un design épuré et un minimum d'encombrement. Il doit être clair et peu encombré. Bonus points s'il vous permet d'y apposer le logo et les couleurs de votre entreprise ou d'utiliser vos polices de caractères **Visualisation des données : recherchez une variété de diagrammes, de graphiques et de tableaux afin de pouvoir présenter les résultats d'une manière facile à comprendre

Afficher les détails : Si vous travaillez en mode asynchrone, une option permettant aux utilisateurs de trier et de filtrer les données peut s'avérer particulièrement utile

: Si vous travaillez en mode asynchrone, une option permettant aux utilisateurs de trier et de filtrer les données peut s'avérer particulièrement utile Personnalisation : Selon le type de sondage, vous souhaiterez peut-être ajouter des sections supplémentaires. Le modèle de résultats de sondage devrait permettre de le faire

: Selon le type de sondage, vous souhaiterez peut-être ajouter des sections supplémentaires. Le modèle de résultats de sondage devrait permettre de le faire Automatisations : Une fonctionnalité extrêmement utile : recherchez un modèle (ou plutôt une plateforme) qui vous permette de synchroniser les réponses de votre site Web avec celles de votre site Webformulaire de retour d'information avec le rapport en temps réel. De cette façon, vous ne devez pas ajouter chaque réponse manuellement

Enfin, vous pouvez créer une collection de modèles de résultats d'enquête pour différentes équipes ou différents types de sondages. Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle de résultats d'enquête pour vos sondages sur les RH et un autre pour vos sondages sur les sondages sur la découverte des clients . Cela permet de s'assurer que les rapports trouvent un écho auprès de chaque public.

5 modèles gratuits de résultats de sondages à utiliser en 2024

A ClickUp nous avons dressé une liste de cinq modèles gratuits - certains spécifiques à un service, d'autres génériques - pour vous aider à découvrir des informations clés et à visualiser vos données de manière efficace.

Les voici.

Suivez les commentaires sur les produits, consolidez les réponses et assignez-leur même des tâches grâce au modèle de sondage ClickUp sur les commentaires sur les produits

Les sondages de retour d'information sur les produits vous permettent de recueillir des informations directes auprès des clients sur leur expérience d'utilisation de votre produit. Il peut s'agir de choses qu'ils aiment, n'aiment pas, trouvent déroutantes, ou même des fonctionnalités qu'ils aimeraient voir ajoutées à votre plateforme.

Tels que les sondages de recherche auprès des utilisateurs permettent également de révéler des problèmes d'utilisabilité cachés qui peuvent ne pas être apparents lors des tests internes.

Si vous avez l'habitude d'héberger ces sondages d'opinion sur les produits vous savez aussi qu'il ne s'agit pas d'un processus terminé. Au contraire, vous devrez répéter souvent le processus et, surtout, les intégrer dans la prochaine itération de votre produit.

Cela signifie qu'il faut suivre les retours d'information et paramétrer un processus pour y répondre - et c'est là que l'approche de la Modèle de sondage ClickUp sur le retour d'information sur les produits brille.

Voici comment l'utiliser :

Commencez par paramétrer votre formulaire de sondage à l'aide de la fonction Formulaires ClickUp et de le partager avec vos utilisateurs.

Au fur et à mesure que les clients commencent à répondre au sondage, leurs réponses sont automatiquement ajoutées au fichier Projets ClickUp ces réponses peuvent également être assignées à des tâches afin que vous puissiez suivre leur cours et informer les clients lorsque le retour d'information a été traité.

Attribuez des feedbacks aux coéquipiers sous forme de tâches dans ClickUp Projects et assurez-vous de ne rien manquer

Dans la 'Vue d'évaluation des produits' personnalisée, vous pouvez voir comment vos clients classent votre plateforme en fonction de sept critères :

Qualité

Prix

Expérience de la première utilisation

Facilité d'utilisation

Service client

Expérience d'achat

Expérience d'utilisation

Vous pouvez regrouper les commentaires en fonction de différentes évaluations et les afficher sous la forme d'un Tableau Kanban. Cela vous permet d'afficher une vue consolidée de la manière dont les utilisateurs réagissent à votre plateforme, comme le nombre de personnes satisfaites et le nombre de personnes qui ne le sont pas.

Créer un Tableau Kanban ClickUp en regroupant les envois en fonction du type d'évaluation et afficher une vue Tableau des réponses recueillies

En résumé, le modèle de sondage ClickUp sur les commentaires produits offre un moyen structuré et efficace non seulement de recueillir et d'analyser les commentaires, mais aussi d'agir en conséquence, ce qui permet d'améliorer le développement des produits et l'expérience des utilisateurs.

2. Modèle de plan d'action pour les résultats du sondage sur l'engagement ClickUp

Créez un forfait basé sur les résultats de l'engagement de vos employés en utilisant le modèle de plan d'action des résultats du sondage sur l'engagement ClickUp

Le modèle suivant s'adresse spécifiquement aux équipes RH, en particulier celles qui effectuent des prises de pouls périodiques pour jauger.. les niveaux de satisfaction des employés .

Les Modèle de plan d'action pour les résultats du sondage sur l'engagement ClickUp utilise le cadre 4M1E (Homme, Machine, Matériel, Méthode, Environnement) pour classer les commentaires des employés et améliorer l'engagement sur le lieu de travail.

Construit sur Documents ClickUp -un outil de gestion collaborative de documents-le modèle est composé de trois sections :

Aperçu : Pour partager un résumé rapide des objectifs et des résultats du sondage

: Pour partager un résumé rapide des objectifs et des résultats du sondage Analyse : Cette section comprend deux tableaux. Le premier décrit le problème, sa cause profonde et la catégorie 4M1E dans laquelle il s'inscrit. Le second détaille la solution que vous avez trouvée pour résoudre le problème

: Cette section comprend deux tableaux. Le premier décrit le problème, sa cause profonde et la catégorie 4M1E dans laquelle il s'inscrit. Le second détaille la solution que vous avez trouvée pour résoudre le problème Statut et recommandations : La dernière étape, où vous pouvez ajouter vos conclusions clés et suivre votre progression

Le document comprend également une section consacrée à l'entreprise, que vous pouvez marquer de votre nom, de votre logo, etc. Vous pouvez également tirer parti des autres fonctionnalités de ClickUp, telles que ClickUp Brain -un assistant virtuel alimenté par l'IA- pour vous aider à modifier le rapport des résultats du sondage, à résumer les conclusions clés ou à le traduire dans une autre langue.

Localisez le rapport des résultats de votre sondage d'engagement en utilisant ClickUp Brain

ClickUp Brain peut également vous aider dans d'autres tâches, comme la décomposition de vos tableaux en étapes exploitables et l'extraction d'informations spécifiques du rapport sur la base d'invites en langage naturel.

Dans l'ensemble, ce modèle rationalise le processus, permettant aux équipes RH d'examiner les résultats de l'enquête d'engagement les résultats des sondages auprès des employés en collaboration et élaborer un forfait.

Lire aussi: questions et exemples d'évaluation 360 pour les managers

3. Modèle de résultats de sondage sur la satisfaction des clients ClickUp

Découvrez le degré de satisfaction de vos clients à l'égard de votre produit (et de vos agents d'assistance) grâce au modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction des clients

À votre équipe chargée de l'expérience client (CX) fait-elle des sondages de satisfaction pour comprendre à quel point les clients sont satisfaits du produit, du service ou de l'expérience globale de la marque ? Dans ce cas, ce Modèle de résultats de sondage sur la satisfaction des clients ClickUp peut vous être particulièrement utile.

Personnalisez le formulaire de sondage sur la satisfaction de la clientèle pour l'adapter aux objectifs et aux processus de votre entreprise

Il vous permet de gérer votre formulaire de sondage et de surveiller les réponses à partir d'un seul endroit.

Le formulaire de sondage comprend une question sur les performances de l'agent d'assistance, ce qui vous permet également d'évaluer l'efficacité de votre équipe d'assistance et les performances de vos produits.

Il s'affiche également avec trois par défaut :

La Vue formulaire, où vous pouvez modifier et prévisualiser le formulaire de sondage

où vous pouvez modifier et prévisualiser le formulaire de sondage La Vue des répondants , qui affiche une liste de toutes les réponses individuelles

Vue des répondants , qui affiche une liste de toutes les réponses individuelles La vue Board**, où vous pouvez suivre si un sondage a été envoyé à un client ou non

En outre, vous pouvez également créer des affichages personnalisés tels que la vue Vue Gantt diagramme de ClickUp ou un tableau de bord pour visualiser les résultats de vos sondages. Et comme le tableau de bord dispose d'une option de rafraîchissement automatique, vous aurez toujours accès aux données les plus récentes.

Créer un tableau de bord personnalisé pour afficher en temps réel les scores de satisfaction des clients

Ce modèle permet aux équipes CX de prendre des décisions fondées sur des données qui améliorent l'expérience client et stimulent la fidélisation. De plus, vous pouvez visualiser les tendances à l'aide de tableaux de bord en temps réel pour prendre le pouls des sentiments des clients à tout moment.

4. Réunion d'examen des résultats d'un sondage Modèle de présentation par SlidesGo

via DiapositivesGo Si vous avez terminé un court sondage ou si vous voulez partager l'essentiel avec votre équipe lors de votre prochaine réunion et que vous souhaitez présenter vos idées sous forme de diapositives, l'option Modèle de réunion d'examen des résultats d'un sondage par SlidesGo est une option parfaite.

Il comprend 23 diapositives préconçues et vous permet d'ajouter quatre sections à votre jeu de diapositives - un résumé, une analyse des données, des conclusions clés et les prochaines étapes. Il vous offre également un assortiment de ressources graphiques pour la visualisation des données (telles que des diagrammes, des Tableurs, des connecteurs et des organigrammes) et même des icônes et des images spécifiques au secteur afin que vous puissiez créer des rapports de sondages pertinents.

Il s'agit d'un modèle commun à divers cas d'utilisation fonctionnels, du marketing aux ressources humaines, que vous pouvez donc reproduire pour n'importe quel sondage sans avoir à créer des présentations à partir de zéro.

5. Modèle d'infographie sur les résultats d'un sondage par SlidesGo

via DiapositivesGo Il s'agit d'un modèle de présentation qui peut être personnalisé dans Microsoft PowerPoint, Google Slides ou même Canva. Son rapport de 16:9 le rend adapté aux présentations sur des écrans plus grands et aux réunions en personne, ainsi qu'aux appels vidéo lors de réunions à distance

Le modèle à forte composante graphique est idéal pour les sondages tels que les études de marché, les thèses universitaires, les documents de recherche, etc., pour lesquels vous obtenez de nombreuses réponses et dépendez des données pour partager vos conclusions.

Plus de 30 infographies différentes sont disponibles dans divers designs : diagrammes à barres, diagrammes circulaires et même des visualisations de cartes du monde. Chacune est personnalisable pour visualiser les données recueillies via les sondages.

Toutefois, ce modèle sert uniquement à visualiser vos données de recherche ; vous devrez faire l'analyse à l'aide d'un autre outil.

Organisez des sondages et découvrez des informations utiles avec ClickUp

Si les outils traditionnels tels que les documents et les feuilles de calcul offrent une certaine flexibilité pour la visualisation des résultats des sondages, ils peuvent être chronophages, en particulier pour la gestion de plusieurs sondages ou de grands ensembles de données.

C'est pourquoi nous recommandons ClickUp, qui offre une solution centralisée pour rationaliser l'ensemble de votre flux de travail lié aux sondages.

Créez et partagez des sondages avec ClickUp Forms, puis passez sans effort à la rédaction de rapports pertinents avec ClickUp Docs. Et grâce aux diagrammes intégrés et aux options de visualisation des données, vous pouvez visualiser vos données en quelques minutes.

Mais ClickUp va au-delà des simples rapports. Par instance, ClickUp Brain vous permet d'extraire des informations approfondies de vos données afin d'identifier les tendances cachées. Mieux encore, votre équipe peut analyser le rapport de sondage de manière indépendante.

Prêt à simplifier la création, l'analyse et les rapports de sondages ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez immédiatement.