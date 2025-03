10 meilleurs logiciels de flux de travail RH pour rationaliser vos processus RH en 2025

Le travail quotidien d'une équipe RH implique généralement plusieurs tâches manuelles ou de la paperasserie répétitive qui peut devenir ennuyeuse. Des demandes de congés des employés à la mise à jour des soldes de congés, en passant par le suivi des temps morts, des salaires et des compensations, la liste est sans fin !

Si vous avez déjà eu l'impression d'être débordé par ces tâches, vous n'êtes pas le seul.

Heureusement, nous disposons aujourd'hui d'outils et d'applications qui peuvent automatiser de nombreuses parties ennuyeuses de votre travail et vous aider à accomplir d'autres tâches qui requièrent votre attention. Logiciel d'automatisation du flux de travail des RH est conçu pour révolutionner leurs opérations en utilisant la technologie pour réduire les processus répétitifs et améliorer l'efficacité.

Imaginez le processus typique d'intégration des nouveaux employés : beaucoup de paperasse, la création de comptes et la coordination des sessions de formation. Le logiciel d'automatisation des flux de travail RH permet d'automatiser ces tâches.

Lorsqu'un nouvel employé est embauché, le logiciel envoie automatiquement des documents, fournit des ressources informatiques et planifie des sessions de formation. C'est comme si vous disposiez d'un assistant virtuel qui s'occupe de tous les détails administratifs, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'établissement de relations solides avec votre équipe.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de flux de travail RH ?

Sans optimisation du flux de travail, les processus RH ne peuvent pas être efficaces. L'automatisation des flux de travail vous libère du temps pour vous concentrer sur les stratégies et les interactions significatives avec vos employés.

En outre, avec l'aide de la technologie et des Outils d'IA pour les RH avec les outils d'IA pour les RH, vous pouvez vous assurer sans effort que vos processus bureautiques sont conformes aux réglementations et aux politiques de l'entreprise. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter des risques de conformité et des maux de tête.

Quelles sont donc les fonctionnalités à rechercher lors de l'achat d'un bon logiciel d'automatisation du flux de travail des ressources humaines ?

Il doit améliorer le processus de recrutement, l'onboarding, la gestion des congés, les évaluations de performance et plus encore avec des flux de travail automatisés personnalisables

La solution doit disposer d'un portail en libre-service pour les employés qui permet à votre équipe d'accéder aux informations personnelles et de les mettre à jour, d'afficher les fiches de paie, de demander des congés et de suivre les soldes de congés

Le logiciel RH doit permettre de suivre sans effort les heures de travail des employés, de gérer les équipes et d'automatiser les processus de présence pour des calculs de paie précis

Vous devez être en mesure de paramétrer Objectifs RH d'effectuer des évaluations et d'assister le développement des employés grâce à des fonctionnalités intuitives de gestion des performances

Il doit permettre un échange de données transparent avec d'autres systèmes de gestion des ressources humaines Systèmes SGRH pour une gestion fluide des ressources humaines

Les 10 meilleurs logiciels de flux de travail RH à utiliser en 2024

Voici une liste bien documentée des 10 meilleurs logiciels d'automatisation du flux de travail RH. Ce guide liste les meilleures fonctionnalités, les limites, les prix, les avis et les évaluations de chaque outil pour vous aider à choisir le bon.

1. ClickUp

organisez votre processus RH et gagnez du temps avec ClickUp HR Project Management_

Le Plate-forme de gestion de projet ClickUp est un outil qui peut tout faire.

Que vous souhaitiez suivre votre processus de recrutement, organiser vos supports d'onboarding et d'offboarding, ou simplement.. organiser vos processus RH , ClickUp pour les équipes des Ressources Humaines est un outil formidable pour les simplifier !

Voici comment la plateforme s'y prend :

Affiches personnalisables

suivez toutes vos tâches sur ClickUp grâce à plus de 15 affichages personnalisables de votre flux de travail

ClickUp offre plus de 15 façons d'afficher vos tâches sur la plateforme. Choisissez parmi des options telles que la Liste, la vue Gantt, l'Échéancier, le Tableau, le Calendrier ou la Carte mentale !

Suivez les tâches, les candidats ou les étapes d'onboarding des employés en un coup d'œil avec des colonnes triables telles que le statut, la priorité ou les dates d'échéance visuellement avec Affichages ClickUp . Affichez les échéances, les entretiens ou les sessions de formation dans une disposition de calendrier pour repérer les chevauchements.

Tableaux blancs ClickUp

faites un brainstorming avec votre équipe et transformez les idées en tâches réalisables sur le ClickUp Whiteboard_ Tableau blanc de ClickUp est un Tableau blanc virtuel pour réfléchir avec votre équipe à des idées de campagne, des stratégies de recrutement ou des idées d'image de marque pour les employés et les transformer en éléments exploitables. Il permet à chacun de collaborer en temps réel sur la plateforme.

En outre, vous pouvez transformer ces idées en éléments ou tâches exploitables au sein de ClickUp. Ce tableau blanc numérique peut vous aider à vous assurer qu'il n'y a pas de lacunes dans votre travail et à réaliser vos tâches dans les délais impartis.

Modèle de Tableau blanc de flux de processus

ClickUp propose plusieurs modèles RH gratuits tels que les modèles de parcours professionnel, de réunion d'équipe ou d'évaluation des performances, afin de simplifier et d'automatiser les processus RH.

Mais pour simplifier les choses, ClickUp offre un Modèle de Tableau blanc de flux de processus pour gérer tous les types de processus RH.

Identifiez le processus - recrutement, formation, présence - sur lequel vous souhaitez travailler, décrivez les étapes à suivre pour achever le processus, puis créez un diagramme de flux de processus sur la plateforme !

Ce modèle est un Tableau blanc prêt à l'emploi et entièrement personnalisable, particulièrement utile pour améliorer la clarté des tâches et la compréhension du processus.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Maintenez l'engagement de vos employés, organisez des jeux en ligne et faites des mentions avec ClickUp Mentions

Réalisez des sondages auprès de vos employés, obtenez des commentaires ou organisez des sondages pour votre prochaine sortie avec ClickUp Mentions Formulaires ClickUp Automatisez toutes les tâches répétitives ou fastidieuses grâce à ClickUp Automatisations Préparez votre journée avec Priorités des tâches ClickUp qui vous permet de marquer les tâches comme étant urgentes, élevées, normales et faibles

Utiliser ClickUp Brain pour rédiger des contacts, des accords et des politiques afin de créer un hub de connaissances

Limites de ClickUp

La navigation sur la plateforme peut représenter une courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Bien que ClickUp assiste diverses intégrations tierces, il peut être difficile de l'intégrer à vos systèmes RH existants ou à d'autres outils essentiels

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 10$/utilisateur par mois

: 10$/utilisateur par mois Business : 19$/utilisateur par mois

: 19$/utilisateur par mois Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Kissflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-396.png Kissflow /$$$img/

via Kissflow Kissflow est une plateforme basée sur le cloud qui aide les entreprises à automatiser et à gérer leurs flux de travail sans codage. Les utilisateurs peuvent créer des flux de travail personnalisés pour la planification des RH, l'intégration des employés, l'approbation des dépenses et le ticketing informatique.

Kissflow simplifie les tâches en automatisant les étapes répétitives, en acheminant les approbations et en fournissant des informations grâce à des rapports et des analyses.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Créez, suivez et gérez les flux de travail sans effort grâce à son interface conviviale et intuitive

Utilisez Kissflow dans les différents départements et processus de votre organisation

Obtenez des informations sur l'efficacité des processus, identifiez les goulots d'étranglement et suivez les indicateurs de performance grâce à ses rapports détaillés

Créer des flux de travail simples ou complexes, incluant des branches parallèles et des tâches conditionnelles, sans utiliser de code

Limites de Kissflow

La création de flux de travail RH très complexes peut nécessiter une expertise technique en raison des options de personnalisation de Kissflow

La sélection d'intégrations de Kissflow avec des outils tiers est plus limitée que celle de certains autres outils de gestion des ressources humaines logiciels de gestion de flux de travail Prix de Kissflow

Basic: 1,500$/mois

1,500$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (534 commentaires)

4.3/5 (534 commentaires) Capterra: 4.1/5 (56 commentaires)

3. Formstack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Formstack-gif-1400x636.gif Formstack /$$$img/

via Formstack Formstack est une solution d'automatisation du flux de travail et de construction de formulaires en ligne qui vous permet de créer et de gérer des sondages personnalisés, des inscriptions et des formulaires de commande.

Il simplifie la collecte et le traitement des données en fournissant des outils intuitifs pour concevoir des formulaires sans codage.

Vous pouvez utiliser Formstack pour collecter des paiements, capturer des prospects, et plus encore. Ensuite, vous pouvez intégrer ces données dans des documents en ligne magnifiquement conçus avec des signatures électroniques.

Meilleures fonctionnalités de Formstack

Créez et personnalisez des formulaires à l'aide d'un éditeur simple de type "glisser-déposer" doté d'une interface intuitive

Créez des formulaires dynamiques basés sur une logique conditionnelle, qui change en fonction des réponses de l'utilisateur, ce qui vous aide à créer des expériences de formulaire personnalisées

Intégrer des applications tierces telles que Salesforce, Google Sheets et Zapier pour créer un flux de travail achevé

Envoyer automatiquement les envois de formulaires à différents approbateurs ou départements en fonction de critères ou de réponses spécifiques

Limites de Formstack

La tarification peut être coûteuse pour les petites organisations ou celles qui recherchent des fonctionnalités avancées comme l'automatisation des flux de travail

Les options de personnalisation de la conception et de la disposition des formulaires peuvent être limitées pour les personnes qui recherchent des formulaires hautement personnalisés

Prix de Formstack

Formulaires: 59$/mois (un utilisateur)

59$/mois (un utilisateur) Suite: $229/mois (trois utilisateurs)

$229/mois (trois utilisateurs) Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (938 commentaires)

4.6/5 (938 commentaires) Capterra (Formstack Forms): 4.1/5 (106 commentaires)

4. Sprout Solutions

via Sprout Solutions Sprout Solutions est un outil basé sur le cloud conçu pour améliorer la gestion des personnes, en particulier dans les domaines des ressources humaines et de la rémunération.

Il fournit une suite complète de solutions RH, notamment le traitement de la paie, le pointage, le libre-service pour les employés, le recrutement et la gestion des performances.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout

Contrôlez les présences, les demandes de congés, les vacances, les heures d'arrivée et de départ, et les heures supplémentaires dans une interface compacte et pratique

Permettre aux employés de gérer leurs informations et leurs demandes sur son portail de libre-service pour les employés

Réduire la charge administrative en automatisant les tâches clés des RH telles que le traitement de la paie, le chronométrage et la gestion de la performance

Les limites de Sprout

Les solutions Sprout peuvent s'avérer coûteuses, en particulier pour les petites entreprises

La mise à l'échelle de la plateforme au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise peut entraîner des coûts plus élevés, ce qui peut être une préoccupation pour les entreprises dont le budget est plus serré

Prix de Sprout

Prix personnalisés

G2: 4.7/5 (390+ commentaires)

4.7/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

5. Zoho People

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-398.png Zoho People /$$$img/

via Zoho People Zoho People est un logiciel de gestion des RH basé sur le cloud développé par Zoho, un fournisseur de logiciels populaire qui propose un intervalle d'applications business. Il est spécifiquement conçu pour simplifier et automatiser divers types de fonctions et de processus RH dans les organisations de toutes tailles.

Zoho People simplifie les opérations RH en améliorant l'engagement des employés et l'efficacité organisationnelle grâce à son interface conviviale et à ses outils complets de gestion des RH.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho People

Suivez facilement les présences, les congés et les absences des employés grâce à des politiques de congé personnalisables, à la capture automatisée des présences et à la gestion des demandes de congé

Paramétrez des cycles d'évaluation des performances, définissez des objectifs et des indicateurs clés de performance (KPI), effectuez des rapports et générez des rapports de performance sur la plateforme

Gérer les données des employés, y compris les informations personnelles, l'historique d'emploi, les compétences et les dossiers de performance, par le biais d'une interface sécurisée et sans faille

Limites de Zoho People

La personnalisation de certains flux de travail ou rapports nécessite une expertise technique

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Zoho People

RH essentielles: 0,83$/utilisateur par mois (facturé annuellement)

0,83$/utilisateur par mois (facturé annuellement) Professionnel: $1.66/utilisateur par mois (facturé annuellement)

$1.66/utilisateur par mois (facturé annuellement) Premium: 2,5$/utilisateur par mois (facturé annuellement)

2,5$/utilisateur par mois (facturé annuellement) Enterprise: 4,16 $/utilisateur par mois (facturation annuelle)

Évaluations et critiques de Zoho People :

G2: 4.4/5 (320+ commentaires)

4.4/5 (320+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (240+ commentaires)

6. Rue du processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-399-1400x818.png Rue du processus /$$$img/

via Rue du processus Process Street est un logiciel de gestion de processus et de flux de travail basé sur l'IA qui permet aux entreprises de créer, gérer et optimiser les tâches répétitives, les processus et les flux de travail.

La plateforme est conçue pour normaliser les opérations, améliorer l'efficacité et la collaboration, et assurer la cohérence dans l'exécution des tâches et des procédures de bureau.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Créez un flux de travail à l'aide d'une checklist - définissez des étapes séquentielles, attribuez des tâches, fixez des dates d'échéance et ajoutez des instructions détaillées

Accédez à une riche bibliothèque de modèles prédéfinis pour divers processus d'entreprise, tels que l'intégration des employés, la publication de contenu, les opérations informatiques, les audits de conformité, etc

Assignez des tâches aux membres de l'équipe, laissez des commentaires, joignez des pièces jointes et communiquez de manière transparente au sein des flux de travail

Limites de Process Street

Les paramètres d'automatisation avancée avec logique conditionnelle peuvent être complexes pour les personnes ayant une expertise technique limitée

Fonctionnalité restreinte en mode hors ligne ou dans les endroits où la connexion internet n'est pas fiable

Prix de Process Street

Démarrage: 100$/mois

100$/mois Pro: $1500/mois

$1500/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (390+ reviews)

4.6/5 (390+ reviews) Capterra: 4.7/5 (620+ avis)

7. Frevvo

via Frevvo Frevvo est spécialisé dans les formulaires sans code et l'automatisation des flux de travail. Il vous permet de créer facilement des formulaires électroniques avec des fonctions avancées comme la logique conditionnelle et les validations sans codage.

Frevvo automatise les processus d'entreprise en créant des flux de travail qui automatisent les tâches répétitives, les approbations et les notifications, en s'intégrant à d'autres systèmes pour faciliter l'échange de données et la gestion des processus.

Les meilleures fonctionnalités de Frevvo

Utilisez le générateur de formulaires pour créer des formulaires électroniques avec différents types de champs et de validations

Accédez à des formulaires réactifs et adaptés aux mobiles depuis n'importe quel appareil mobile

Automatisation des flux de travail en définissant des étapes séquentielles, des règles de routage et des approbations

Limites de Frevvo

Peut avoir des problèmes pour personnaliser des flux de travail et des formulaires complexes au-delà des configurations de base

Les utilisateurs non techniques peuvent trouver difficile de configurer des flux de travail et des intégrations sophistiqués

Prix de Frevvo

Prix personnalisé

Evaluations et critiques de Frevvo :

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.5/5 (25+ commentaires)

8. Ondulation

via Ondulation L'ondulation est un système complet de système de gestion des employés qui intègre et automatise les tâches de gestion des employés comme la paie, les avantages sociaux, les appareils et les applications.

Il constitue un hub centralisé pour l'onboarding des nouveaux employés, la gestion des données des employés et la conformité aux réglementations.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Automatisation des processus d'intégration des employés, y compris le provisionnement des comptes informatiques, le paramètre de la paie et l'adhésion aux avantages sociaux

Centralisation de la gestion des données des employés, y compris la paie, les avantages sociaux, le suivi du temps et la conformité

Gérer à distance les appareils de l'entreprise (ordinateurs portables, téléphones, etc.), y compris le déploiement, les paramètres de sécurité et les mises à jour logicielles.

Assurer la conformité avec les réglementations en matière de ressources humaines et de travail en automatisant des tâches telles que les rapports fiscaux, la documentation sur les employés et l'application des politiques - idéal pour les équipes internationales

Limites de l'ondulation

Le prix est relativement élevé par rapport à d'autres plateformes de gestion des ressources humaines et de la paie

La courbe d'apprentissage peut être abrupte et nécessiter une installation et une configuration importantes, en particulier pour les organisations ayant des besoins uniques ou complexes

Prix de Rippling

A partir de 8$/mois par utilisateur prix personnalisé en fonction des applications choisies



G2: 4.8/5 (2,200+ reviews)

4.8/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.9/5 (3,000+ reviews)

9. BambooHR

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-402-1400x932.png BambooHR /$$$img/

via BambooHR BambooHR est une plateforme RH populaire qui normalise et automatise diverses fonctions RH. Les équipes Teams l'utilisent pour gérer tous les aspects du cycle de vie des employés.

En tant que hub central pour les tâches liées aux RH, Bamboo$$a permet aux organisations de traiter efficacement les données des employés, de normaliser les processus et d'améliorer la gestion de la main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Suivi des absences des employés, des vacances, des congés de maladie et d'autres types de congés payés et non payés

Réduire la charge administrative grâce au portail libre-service des employés, qui leur permet d'accéder à leurs informations personnelles, d'afficher les fiches de paie, de demander des congés et de mettre à jour leurs coordonnées

Permettre aux professionnels des ressources humaines de générer des rapports personnalisés sur les taux de rotation du personnel, les tendances en matière de congés, les caractéristiques démographiques de la main-d'œuvre, etc. grâce à de solides fonctionnalités de rapports et d'analyse

Limites de BambooHR

La mise en œuvre de flux de travail détaillés ou de règles d'entreprise uniques peut nécessiter une configuration supplémentaire ou des solutions de contournement

Les capacités de rapports peuvent être limitées ou moins personnalisables par rapport à d'autres solutions de gestion des ressources humaines Logiciels RH Prix de BambooHR

Core: Prix personnalisé

Prix personnalisé Pro: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,700+ reviews)

10. OrangeHRM

via OrangeHRM OrangeHRM est un logiciel libre de gestion des ressources humaines conçu pour rationaliser les processus RH au sein des organisations. Il s'agit d'une plateforme pour la gestion des employés, le recrutement de nouveaux employés, la rémunération, l'évaluation des performances, le suivi des présences et d'autres tâches liées aux RH.

OrangeHRM vise à améliorer la gestion de la main-d'œuvre, à renforcer l'engagement des employés et à garantir la conformité avec les réglementations en matière de ressources humaines grâce à sa liste étendue de fonctionnalités.

Meilleures fonctionnalités d'OrangeHRM

Publier des offres d'emploi, gérer les candidatures, planifier les entretiens et rationaliser les processus d'intégration et de désintoxication

Suivi des heures de travail et des équipes des employés et automatisation des processus de présence pour une paie précise

Paramétrer les objectifs en matière de ressources humaines, mener des examens de performance et faciliter le développement professionnel des employés

Limites d'OrangeHRM

L'interface utilisateur d'OrangeHRM peut être moins intuitive ou datée, en particulier pour les flux de travail complexes

Difficultés occasionnelles liées à la réactivité de l'assistance et à la disponibilité d'une documentation complète pour la résolution des problèmes et la formation des utilisateurs

Prix d'OrangeHRM

Débutant: Gratuit

Gratuit Avancé: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (30+ reviews)

4.2/5 (30+ reviews) Capterra: 4.2/5 (180+ avis)

Choisir le bon logiciel de flux de travail RH

Un environnement RH complexe a besoin d'un allié puissant capable d'automatiser les tâches, de centraliser les données et de proposer des rapports pertinents. Ces outils permettent aux équipes RH d'améliorer les processus à l'échelle de l'organisation, d'assurer l'exactitude de la paie et de se concentrer sur les initiatives stratégiques de développement des employés.

Un outil se démarque : ClickUp, vos processus RH peuvent atteindre de nouveaux sommets !

ClickUp est la solution unique idéale pour tous vos besoins en matière de ressources humaines. Ses robustes fonctionnalités RH, de gestion de projet et IA vous aideront à combiner tous vos processus RH dans un hub central. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !