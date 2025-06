5 modèles de notes Cornell dans Google Docs, Word et ClickUp

Lorsque vous devez prendre des notes détaillées et exploitables, rien ne vaut la méthode Cornell. Le format des notes Cornell est utile pour les étudiants et les professionnels en raison de son souci du détail et de sa capacité à faciliter la mémorisation. Un modèle de notes Cornell efficace peut faciliter encore davantage l'apprentissage et la mémorisation.

Votre recherche des meilleurs modèles de notes Cornell pour organiser et résumer vos notes s'arrête ici. Nous avons fait le travail préparatoire pour vous.

Que sont les modèles de notes Cornell ?

Si vous connaissez déjà cette fonctionnalité, passez directement aux modèles .

✨Anecdote : le professeur Walter Pauk de l'université Cornell a inventé la méthode de prise de notes Cornell dans les années 1940. Il s'agit d'une méthode simple et structurée pour prendre des notes et les organiser pendant les cours ou lors de la lecture.

Vous pouvez utiliser le système de prise de notes Cornell pour résumer des cours ou des réunions, suivre l'agenda d'une réunion et même revoir ce que vous avez appris.

Un modèle de notes Cornell est un format prédéfini qui suit le système de notes Cornell. Il comprend trois sections :

Colonne de gauche (repères) : listez ici les questions et mots-clés spécifiques à une réunion ou à un cours

Colonne de droite (Notes) : Notez ici les notes principales, les points de discussion et les idées clés

La section inférieure (Résumé) : C'est ici que vous rédigerez un résumé concis et exploitable en une ou deux phrases, basé sur les idées clés de la session

Voici un exemple typique de modèle de note Cornell.

Via SUNY Cortland

5 modèles gratuits de notes Cornell à utiliser

Bien qu'il existe de nombreux modèles gratuits pour les notes Cornell, voici cinq de nos meilleures trouvailles :

1. Modèle de notes Cornell par ClickUp

Télécharger ce modèle Que vous étudiez pour un examen ou prépariez une réunion, utilisez le modèle Cornell Note de ClickUp pour stocker toutes les informations importantes au même endroit

Le modèle de notes Cornell ClickUp pour débutants arrive en tête de notre liste de modèles de notes Cornell.

Ce modèle convivial pour débutants vous aide à organiser vos notes de manière structurée. Il vous permet de résumer et de synthétiser rapidement des informations, et de vous rappeler des informations cruciales telles que les idées principales et les faits.

Convertissez chaque note de ce modèle Docs en tâches dans ClickUp et suivez leur progression. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés et des attributs, tels que la date, le sujet, etc., à chaque tâche pour une meilleure visualisation.

Créez votre flux de travail ClickUp à l'aide de ce modèle et accédez à des vues personnalisées telles que le diagramme de Gantt, le calendrier et la liste. Sous la section résumé, ajoutez des repères tels que des mots-clés, des phrases ou des diagrammes pour accéder rapidement aux aspects essentiels de vos notes.

Idéal pour : Toute personne qui essaie le système de prise de notes Cornell pour la première fois.

💡Conseil de pro : partagez ces notes avec d'autres personnes en un seul clic en créant un lien sécurisé dans ClickUp Docs. Ils peuvent même ajouter des points et travailler sur le document avec vous.

2. Modèle de notes Cornell pour utilisateurs avancés

Télécharger ce modèle Organisez et gérez efficacement vos notes pour les consulter et les retrouver rapidement grâce au modèle Cornell Notes de ClickUp

Le modèle ClickUp Cornell Notes pour utilisateurs avancés suit le format de prise de notes Cornell de la manière la plus simple possible.

Téléchargeable sous forme de document dans ClickUp Docs, ce modèle comprend un tableau simple pour noter directement des mots-clés, des questions, des notes et des résumés.

Ce modèle gratuit de compte rendu de réunion est idéal pour les réunions quotidiennes rapides et les points hebdomadaires. Les chefs de projet et les responsables d'équipe professionnels utilisent ce modèle de document Cornell pour planifier les actions à mener par les membres de leur équipe.

Pour gagner du temps, dressez la liste des éléments de l'agenda et des points à discuter, puis partagez-la avec les participants à l'avance. Pendant la réunion, consignez les actions à mener. Plus tard, ajoutez les enregistrements de la réunion, les tâches et tout autre détail, puis suivez la progression des actions.

Idéal pour : les utilisateurs avancés qui souhaitent combiner la prise de notes pendant les réunions avec la gestion des tâches

💡Conseil de pro : ClickUp offre des fonctionnalités supplémentaires pour rendre vos réunions plus efficaces. Par exemple, utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des stratégies et des idées avec d'autres participants lors de réunions virtuelles. Ensuite, utilisez ClickUp Brain pour résumer les notes, extraire les éléments d'action et attribuer des tâches aux membres de l'équipe.

3. Modèle de notes Cornell pour Google Docs

via Google Docs

Le modèle de notes Cornell de Google Docs vous aide à rester au top de vos tâches. Il vous suffit d'en faire une copie ou de le télécharger pour commencer à l'utiliser.

Ce modèle simple, conçu pour les étudiants et les professionnels, est modifiable en temps réel et peut être partagé avec tous les membres de votre équipe. Les sections et les colonnes sont accompagnées d'exemples qui vous aideront à mieux l'utiliser.

Séparez la colonne des notes en quatre catégories : enregistrer, réciter, réfléchir et réviser

Dans la catégorie « enregistrement », notez les faits essentiels et les idées clés dans vos propres mots en utilisant des phrases télégraphiques

Dans la catégorie « récitation », répondez aux questions de la colonne « indices »

La catégorie « réflexion » a pour objectif d'approfondir la signification des deux premières catégories

La section « Révision » vous permet de conserver toutes vos notes à portée de main.

Idéal pour : Les étudiants à la recherche d'un modèle Google Docs simple pour faciliter la prise de notes

👀 Le saviez-vous ? Les phrases télégraphiques sont des phrases courtes qui listent des faits sans ajouter d'articles ou d'autres mots superflus. Elles permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts lors de la prise de notes.

4. Modèle de notes Cornell pour Microsoft Word par Template.net

Ce modèle Microsoft Word Cornell Notes figure dans notre liste en raison de son design minimaliste et de sa structure simple, ce qui en fait un excellent choix pour les étudiants et les professionnels qui découvrent les notes Cornell.

Ce modèle Word est personnalisable et complet, couvrant tous les aspects du système de prise de notes Cornell dans un format moderne.

Il permet de saisir facilement des informations et améliore la gestion du temps pour les étudiants et les universitaires. Vous pouvez le télécharger sous forme de document Microsoft Word, le modifier et le télécharger sur Sharepoint ou votre système de partage de fichiers habituel pour le partager facilement avec vos camarades de classe ou les membres de votre équipe.

Idéal pour : Les étudiants et les professionnels qui ont besoin d'un modèle Word téléchargeable pour créer et partager des notes

5. Modèle de notes Cornell pour Google Docs par DocHub

via DocHub

Le modèle de notes Cornell Google Docs de DocHub est adapté à la prise de notes académiques et professionnelles.

Vous pouvez y accéder en ligne et modifier le texte selon vos besoins. Outre la modification du texte, ce modèle Google Docs permet aux utilisateurs d'ajouter des images, de surligner des sections et d'ajouter des commentaires et des suggestions à l'intention des membres de l'équipe.

Une fois que vous avez terminé vos modifications, téléchargez le document, convertissez-le au format PDF et enregistrez-le dans Google Drive pour y accéder facilement.

Idéal pour : Les étudiants qui ont besoin d'un modèle de prise de notes qu'ils peuvent modifier en ligne.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de notes Cornell ?

Comment choisir le modèle de notes Cornell qui vous convient le mieux ? Un bon modèle de prise de notes basé sur la méthode Cornell doit présenter les fonctionnalités suivantes :

Disposition structurée : la colonne de gauche doit occuper au maximum 30 % du modèle, tandis que la colonne de droite ou la section principale du modèle doit occuper les 70 % restants

Personnalisable : le modèle de notes Cornell doit être personnalisable en fonction des besoins de l'utilisateur. Il doit pouvoir être révisé et collaboratif.

Partageable : comme les notes peuvent être consultées par de nombreuses personnes, le modèle doit disposer de fonctionnalités de collaboration en temps réel telles que le partage en un clic, la modification en groupe, l'historique des versions et l'ajout de commentaires/suggestions

Convivialité : Le modèle de prise de notes doit être facile à utiliser et à parcourir. Ainsi, les utilisateurs qui y accèdent depuis n'importe quel type d'appareil peuvent le modifier en toute simplicité

Intégration de l'IA : un un outil de prise de notes basé sur l'IA intégré au modèle facilite l'extraction des comptes rendus de réunion sans avoir à retranscrire manuellement chaque mot discuté. Considérez cette fonctionnalité comme votre assistant de rédaction IA qui vous aide à rédiger des comptes rendus structurés et clairs afin de capturer l'essence de la réunion

Rendez la prise de notes plus productive grâce aux modèles Cornell Notes

Prendre des notes ne doit pas nécessairement être ennuyeux. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes à la main ou de perdre du temps à parcourir des pages pour trouver les informations essentielles.

Utilisez plutôt un modèle de notre liste de modèles de notes Cornell pour enregistrer les indications et les notes pertinentes et exploitables d'une session. N'importe lequel de ces modèles transformera votre prise de notes, qui passera d'un processus épuisant à un processus efficace et rationalisé.

Et si vous recherchez une application tout-en-un qui rationalise le processus de prise de notes et vous permet de convertir ces notes en éléments d'action, ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.