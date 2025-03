10 astuces de croissance TikTok pour rendre votre marque virale en 2025

Tout le monde est sur TikTok, collé à son écran, inconscient du monde.

TikTok domine les médias sociaux avec plus d'un milliard d'utilisateurs, qui passent environ 80 minutes par jour sur l'application. C'est un canal de marketing populaire pour les entreprises aujourd'hui. Une vidéo TikTok méga-virale peut faire passer votre marque de l'obscurité à la popularité en quelques heures, en ratissant des millions d'affichages sur Internet et en générant des tonnes de prospects pour votre entreprise.

Mais le chemin vers la viralité n'est pas toujours direct - il nécessite de la créativité, de la stratégie et une compréhension approfondie de l'algorithme et de la dynamique de la plateforme.

Dans ce blog, nous allons discuter des meilleurs hacks TikTok qui peuvent vous aider à augmenter et à développer votre audience sur l'application. Préparez-vous à passer à l'étape supérieure de votre jeu sur TikTok grâce à ces hacks !

Comprendre la popularité de TikTok

La plupart des marques ont d'abord rejeté TikTok comme une lubie de vidéo de danse pour les jeunes dans les premiers jours, mais maintenant la plupart des marques reconnaissent sa portée et son pouvoir en 2024 !

Avec sa croissance explosive et sa portée inégalée, TikTok offre aux entreprises une excellente opportunité de mettre en valeur leur marque, de s'engager auprès d'un public diversifié et d'obtenir des résultats.

Son approche unique de la médias sociaux -avec ses vidéos de format court, ses algorithmes hyper-personnalisés et ses tendances et défis viraux- en ont fait un succès auprès de divers segments d'audience.

Voici quelques raisons pour lesquelles TikTok peut être un canal de marketing précieux pour les entreprises, grandes et petites :

Base d'utilisateurs massive : TikTok s'enorgueillit d'une base d'utilisateurs vaste et diversifiée, couvrant différentes données démographiques, intérêts et emplacements géographiques. C'est un creuset d'utilisateurs de tous horizons. Cela peut être votre occasion en or d'atteindre et d'engager un large intervalle de clients potentiels

: TikTok s'enorgueillit d'une base d'utilisateurs vaste et diversifiée, couvrant différentes données démographiques, intérêts et emplacements géographiques. C'est un creuset d'utilisateurs de tous horizons. Cela peut être votre occasion en or d'atteindre et d'engager un large intervalle de clients potentiels Potentiel de viralité : L'algorithme de TikTok est conçu pour promouvoir et commercialiser du contenu qui favorise l'engagement. Une vidéo TikTok bien conçue a le potentiel d'atteindre des millions d'utilisateurs de manière organique, propulsant votre marque vers des sommets fous

: L'algorithme de TikTok est conçu pour promouvoir et commercialiser du contenu qui favorise l'engagement. Une vidéo TikTok bien conçue a le potentiel d'atteindre des millions d'utilisateurs de manière organique, propulsant votre marque vers des sommets fous Authentification : L'accent mis par TikTok sur l'authentification et la relatabilité en fait une plateforme idéale pour vous permettre d'humaniser votre marque et de vous connecter avec vos clients à un niveau personnel

: L'accent mis par TikTok sur l'authentification et la relatabilité en fait une plateforme idéale pour vous permettre d'humaniser votre marque et de vous connecter avec vos clients à un niveau personnel Marketing d'influenceurs : Que ce soit par le biais de contenu sponsorisé, de partenariats avec des marques ou de marketing d'influence vous pouvez exploiter l'écosystème des influenceurs de TikTok pour étendre la portée de votre marque, tirer parti de la crédibilité des influenceurs et stimuler l'engagement

TikTok est un canal marketing puissant qui présente de nombreux avantages pour les spécialistes du marketing : sa base d'utilisateurs vaste et diversifiée et son potentiel de viralité et d'engagement.

TikTok Growth Hacks : Conseils et astuces pour les entreprises et les spécialistes du marketing

L'une des plus grandes raisons de la popularité de TikTok est que n'importe qui - même la personne la plus ordinaire - peut devenir une sensation virale. Ce qui nous amène à la question suivante : _Que pouvez-vous (ou votre spécialiste du marketing des médias sociaux) faire pour que votre marque devienne virale sur TikTok ?

Grâce à des outils de gestion de l'espace de travail et de la productivité comme ClickUp, vous pouvez apprendre à optimiser votre stratégie d'écoute sociale sur TikTok et votre production de contenu. Votre équipe marketing a besoin d'une installation solide qui fait de la publication cohérente une promenade de santé et vous aide à planifier votre travail plus efficacement.

Bien que le parcours de chaque marque vers la viralité sur TikTok soit unique et qu'il n'y ait pas de solution miracle, certaines astuces de "croissance" peuvent vous donner une longueur d'avance.

1. Utiliser un logiciel de gestion de projet marketing

Vous avez besoin d'un outil de gestion de projet marketing qui insuffle plus d'efficacité à votre stratégie de croissance pour TikTok.

Confiance Le logiciel de gestion de projet ClickUp pour vous accompagner à chaque étape !

L'outil offre des fonctionnalités robustes qui maximisent la productivité et vous permettent de planifier, de gérer et d'exécuter de manière transparente tous vos projets et campagnes marketing sur tous les canaux. Vous pouvez facilement utiliser ClickUp pour gérer votre contenu TikTok.

ClickUp offre diverses options de visualisation des tâches - en fonction de la vue ClickUp que vous sélectionnez - telles que Liste, Tableau, Vue Gantt, Calendrier, et plus encore.

Planifiez vos feuilles de route trimestrielles avec le modèle de gestion de projet de ClickUp

Une autre chose que vous pouvez faire est de mettre en place un paramètre de type calendrier de contenu . Cela peut améliorer la cohérence de vos posts et garantir un processus fluide de création de contenu. Utilisez l'un des Modèles prêts à l'emploi de ClickUp et personnalisez-les en fonction de vos besoins, pour commencer à travailler en quelques minutes.

Avec Affichage du Calendrier de ClickUp avec ClickUp, vous pouvez visualiser vos messages sur un Calendrier et afficher une vue d'ensemble de la date de mise en ligne de vos messages. Vous pouvez filtrer les posts pour voir lesquels seront mis en ligne à une date donnée, ajouter des étiquettes pour les classer par catégorie ou ajouter des statuts pour suivre leur création et leur cours.

2. Accélérer la création de contenu grâce à l'IA

Qu'il s'agisse de créer un script vidéo ou de rédiger une légende, les outils d'écriture IA peuvent accélérer la création de contenu la rédaction de contenu et fournir de multiples variantes en quelques secondes. Ils peuvent également être utilisés pour modifier, localiser et plus encore.

utilisez ClickUp Brain pour transformer des paragraphes de blogs en légendes captivantes pour vos vidéos TikTok

peut être votre assistant de rédaction unique, à faire avec une rapidité et une précision remarquables. Qu'il s'agisse de rédiger un script vidéo, de traduire des sous-titres dans une autre langue ou de modifier en cours votre document stratégique, Les capacités d'IA générative de ClickUp peuvent vous aider à faire tout cela et bien plus encore.

posez des questions à ClickUp Brain et obtenez des réponses instantanées et précises en quelques secondes_

Vous pouvez également demander à ClickUp Brain de résumer des rapports, de trouver des messages, de créer des calendriers, etc. Vous n'avez plus besoin de fouiller dans des documents de plusieurs pages ou dans d'anciennes archives de posts et bases de données.

3. Exploiter le contenu généré par les utilisateurs

Encouragez les utilisateurs à créer du contenu lié à votre marque en utilisant un hashtag spécifique. Cela permet d'amplifier votre marque et d'élargir votre champ d'action. Par exemple, vous pouvez lancer un défi avec un mouvement de danse décalé ou une façon créative d'utiliser votre produit. Une autre idée consiste à exploiter l'amour de TikTok pour le bricolage et le contenu avant-après.

Mettez en avant le contenu UGC qui fait l'éloge de votre produit ou service dans des campagnes publicitaires à fort impact. Établissez un partenariat avec les meilleurs créateurs d'UGC pour un programme de défense des intérêts des clients afin de renforcer la fidélité à la marque et de générer davantage de croissance organique.

4. Publiez lorsque votre public est en ligne

Comprenez les caractéristiques démographiques de votre cible (âge, emplacement, etc.). À quel moment est-il le plus susceptible de faire défiler TikTok ? S'agit-il d'étudiants qui ont du temps gratuit le soir ou de travailleurs qui consultent leur téléphone pendant les pauses ?

Si les recherches montrent qu'il existe généralement des moments " optimaux " pour publier sur TikTok afin de maximiser la portée, ceux-ci peuvent varier en fonction de l'emplacement de votre public. Certaines marques ne jurent cependant que par les soirées (de 19 à 22 heures) et les après-midi (de 12 à 15 heures).

Cependant, nous suggérons d'expérimenter divers blocs horaires en fonction des habitudes d'engagement de l'audience.

5. Animer des TikTok Lives

Les TikTok Lives sont un autre excellent moyen d'engager le dialogue avec vos abonnés. Celles-ci vous permettent de vous connecter avec votre public en temps réel et d'apprendre à mieux le connaître. La diffusion en direct a généralement un meilleur taux d'évaluation.

Voici quelques conseils pour animer des TikTok Lives engageants :

Anticipez votre Live en annonçant le thème, le sujet ou les invités spéciaux afin de susciter l'enthousiasme et d'encourager les téléspectateurs à se mettre à l'écoute

Choisissez un animateur captivant, capable d'interagir avec le public et de répondre aux questions sur-le-champ

Utilisez des éléments interactifs tels que des sondages et des fonctionnalités de questions-réponses pour susciter l'intérêt de votre public et l'inciter à vous répondre

Enfin, veillez à réutiliser des extraits de votre Live dans le cadre de votre calendrier de publication habituel ou à partager une bande-son sur d'autres plateformes sociales afin d'attirer une plus grande partie de votre public existant sur TikTok

6. Sautez sur les défis en vogue

Participer à des défis de hashtag en vogue est l'un des moyens les plus efficaces d'accroître votre visibilité sur TikTok. Ces défis sont souvent accompagnés de hashtags dédiés, ce qui permet aux utilisateurs de découvrir plus facilement du contenu connexe.

Assurez-vous de rejoindre un défi dès le début. Ajouter votre touche unique à la vidéo peut vous aider à établir une connexion avec votre public et à faire en sorte que votre contenu se démarque.

7. Optimisez votre profil

Commencez par choisir un nom d'utilisateur mémorable et une biographie conforme à l'image de marque de votre entreprise.

Gardez un nom d'utilisateur simple et évitez d'utiliser trop d'émojis dans votre bio pour qu'elle soit facilement repérable sur TikTok. Une bio nette permettra également de maintenir la lisibilité.

Concentrez-vous sur des variations de logo créatives, des légendes astucieuses et d'autres éléments engageants pour mettre en valeur la personnalité de votre marque et attirer plus d'abonnés sur votre profil.

8. Maîtriser le référencement sur TikTok

Comme pour les moteurs de recherche, l'utilisation de mots-clés pertinents dans les légendes, les hashtags et l'audio peut augmenter le classement de votre vidéo. Alors, faites de ces éléments vos amis et profitez de votre nouvelle notoriété sur TikTok !

Par ailleurs, TikTok considère l'engagement des utilisateurs comme un facteur essentiel de visibilité et de portée. Par conséquent, il est essentiel d'amener les utilisateurs à commenter et à interagir avec votre contenu. Encouragez les discussions en posant des questions ou en lançant des conversations dans vos légendes.

Vous augmenterez ainsi le taux d'engagement de votre vidéo, ce qui invitera TikTok à la présenter à un public plus large.

En outre, vous pouvez exploiter les outils d'analyse de TikTok pour obtenir des informations sur le comportement de votre public et optimiser votre stratégie de contenu pour une réussite en matière de référencement. En maîtrisant les meilleurs moments pour poster, vous pouvez maximiser la portée et profiter de la visibilité pendant les périodes de pointe.

Vous pouvez également utiliser les outils d'analyse de TikTok pour adapter votre stratégie de contenu. Par exemple, vous pouvez utiliser le taux d'engagement pour déterminer le type de contenu qui résonne avec votre public, la longueur optimale de votre vidéo, et plus encore.

Enfin, restez créatif en explorant des formes de narration uniques, en expérimentant différents styles visuels ou en abordant des sujets de niche qui trouvent un écho auprès de votre public. N'hésitez pas à prendre des risques calculés ou à essayer de nouvelles tendances, car tous ces efforts stimuleront votre référencement.

9. Collaborer avec des influenceurs

Un partenariat avec des influenceurs peut amplifier votre portée et présenter votre contenu à de nouveaux publics. Lorsque vous recherchez des collaborateurs potentiels, il est crucial de sélectionner des influenceurs dont le contenu s'aligne sur le vôtre et dont les abonnés correspondent à votre cible démographique.

Lorsque vous contactez des influenceurs, présentez une proposition décrivant les avantages mutuels de la collaboration. Être ouvert à l'idée de réfléchir ensemble à des idées créatives est clé.

Cela dit, ne vous limitez pas aux influenceurs. Pensez aux marques ayant une audience similaire avec lesquelles vous pouvez vous associer. Une telle collaboration peut accroître votre visibilité et votre engagement sur TikTok !

10. Organisez des concours

Un autre moyen infaillible d'augmenter votre taux d'engagement sur TikTok est de proposer des cadeaux publicitaires. Il peut s'agir d'échantillons de produits, d'un voyage entièrement payé dans votre entreprise ou même d'un chèque-cadeau.

Les cadeaux sont utiles à deux égards. Les utilisateurs investis dans les résultats du giveaway vous suivront automatiquement pour rester informés ; ils pourraient étiqueter leurs amis pour qu'ils regardent votre vidéo afin de les inciter à s'inscrire et à participer, élargissant ainsi votre portée.

Rationalisez la planification et la productivité de votre contenu TikTok avec ClickUp

Alors que TikTok continue d'évoluer et d'élargir sa base d'utilisateurs, les marques qui adoptent son potentiel s'exposent à récolter plusieurs des avantages que nous avons évoqués plus haut.

Le meilleur d'entre eux est que vous obtenez un accès instantané à une communauté dynamique et très engagée, ce qui peut vous aider à stimuler la croissance de vos revenus et à devancer vos concurrents.

Mais n'oubliez pas de rester authentique, cohérent et innovant dans votre art et votre approche, et vous aurez un nombre de fans engagés en un rien de temps !

De plus, vous pouvez tirer parti des outils de gestion de projet et de productivité de ClickUp pour gérer plus efficacement votre présence sur TikTok . De la maintenance d'un calendrier des médias sociaux et du brainstorming des posts au suivi des tâches et à l'analyse des performances, ClickUp peut vous aider, vous et votre équipe, à planifier et à gérer plus efficacement votre présence sur TikTok.

Vous êtes curieux de savoir comment optimiser votre gestion des médias sociaux avec ClickUp ? S'inscrire gratuitement aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

Établissez un calendrier de publication cohérent pour rester pertinent et garder votre public accroché. Utilisez les fonctionnalités de TikTok, telles que les filtres et les effets, pour améliorer la qualité du contenu.

N'oubliez pas non plus d'engager le dialogue avec vos abonnés : répondez à leurs commentaires et participez aux tendances. L'identification à votre public spécifique et l'adaptation du contenu à ses goûts seront un plus !

Vous pouvez également tirer parti de logiciels tels que les outils de marketing TikTok ou les modèles de médias sociaux pour rationaliser la planification et la production de contenu.

Concentrez-vous sur la création d'un contenu engageant et authentique qui résonne avec votre public. Vous pouvez également explorer les possibilités de collaboration avec d'autres créateurs pour étendre votre portée et favoriser l'interaction avec la communauté.

N'oubliez pas que poster au bon moment est une habitude soignée pour augmenter vos affichages. En outre, vous pouvez utiliser des outils d'écoute sociale et d'analyse TikTok pour avoir un aperçu des tendances sur la plateforme et de ce que font vos concurrents, entre autres.

Vous pouvez capitaliser sur les dernières tendances de TikTok - hashtags, sujets et même audio - pour augmenter la découvrabilité de vos vidéos. Vous pouvez également créer votre propre audio en modifiant et en personnalisant des sons provenant de l'archive sonore de TikTok.

Un autre moyen facile de devenir viral (surtout si vous êtes nouveau sur l'application) est le marketing d'influence. Associez-vous à des influenceurs populaires et à des créateurs de contenu dans votre niche et tirez parti de leur audience pour développer vos abonnés et devenir viral.