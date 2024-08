Les 10 meilleurs podcasts sur le leadership pour dynamiser votre parcours de réussite

Vous êtes à la recherche de nouvelles perspectives, d'informations récentes et de stratégies pour améliorer votre parcours de leadership ? Ne cherchez pas plus loin que le monde des podcasts !

Dans le monde des entreprises d'aujourd'hui, la formation continue en matière de leadership est plus importante que jamais. Le leadership, c'est plus que de l'autorité et des titres ; c'est la capacité d'inspirer, de guider et d'innover. La quête de connaissances, de croissance et d'évolution est la clé d'un leadership efficace.

En tant que dirigeant, vous devez être un étudiant perpétuel, validé pour perfectionner vos compétences et rester à la pointe du progrès. Cependant, il peut être difficile de trouver le temps d'apprendre dans un emploi du temps chargé.

C'est là que les podcasts sur le leadership entrent en jeu. Ils offrent un mélange unique d'inspiration, d'éducation et de connaissances du monde réel, et se distinguent comme des outils pratiques et accessibles permettant aux leaders de tous les jours d'élargir leurs horizons et d'affiner leurs compétences.

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleurs podcasts sur le leadership.

Comprendre les podcasts sur le leadership

Avec plus de 5 millions de podcasts à l'échelle mondiale, les podcasts ont envahi le monde numérique. En 2023, le nombre d'auditeurs de podcasts s'élevait à plus de.. 460 millions et devrait atteindre 504,9 millions cette année.

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider YouTube Vous êtes à la recherche de conseils pratiques et d'un point de vue unique sur le leadership ? Le podcast de Jocko ne vous décevra pas.

Animé par Jocko Willink, officier retraité des Navy SEAL, auteur et consultant en leadership, le Jocko Podcast offre des perspectives militaires sur le leadership, le développement personnel et professionnel et la discipline.

Jocko a 20 ans d'expérience en tant que Navy SEAL et a cofondé Echelon Front, une entreprise qui fournit des cours de leadership aux particuliers, des équipes de leadership et les organisations.

Il vous donne des idées et des opinions directes sur la façon d'aborder vos défis et d'atteindre vos objectifs. Et ces idées vont au-delà du leadership. Vous pouvez les appliquer à tous les domaines de votre vie.

Ce podcast sur le leadership est axé sur la discussion, Jocko invitant des invités comme Jordan Peterson, Dakota Meyer et Alex Honnold à discuter de différents sujets. Chaque épisode peut avoir un intervalle compris entre 10 minutes et 6 heures.

Épisodes à écouter absolument

L'entraînement, la discipline et le champ de bataille de la vie avec Leif Babin En tant que dirigeant, vous n'avez peut-être pas toujours le temps d'écouter de longs podcasts sur le leadership. Par conséquent, si vous souhaitez obtenir de précieux conseils sous forme de petits épisodes, l'IdeaCast de la Harvard Business Review est parfait.

Les animateurs Alison Beard et Curt Nickisch emmènent les auditeurs dans un voyage captivant à travers les leçons de leadership, les dernières tendances et les défis. Chaque épisode dure près de 30 minutes et comprend des discussions avec des experts du secteur, des dirigeants, des professeurs et des auteurs.

Parmi les invités récents, citons Bob Sutton (professeur à Stanford), Cheryl Strauss Einhorn (PDG de Decisive) et Ted Bililies (directeur général d'AlixPartners).

La réussite du podcast se manifeste par ses nombreux épisodes et sa longue histoire. Il compte plus de 900 épisodes depuis 2006 ! Les derniers épisodes portent sur l'économie des freelances, les réunions individuelles, les politiques de retour au bureau, le management d'équipe et bien d'autres choses encore.

Episodes à écouter absolument

Ce que l'économie du freelance signifie pour votre stratégie en matière de talents Vous voulez apprendre directement de certains des PDG les plus réussis ?

Greg Demetriou, ancien détective et actuel PDG de Lorraine Gregory Communications, est le fondateur et l'animateur du podcast Ask a CEO. Il interviewe des fondateurs et des PDG de tous les secteurs d'activité pour connaître leur point de vue, leur parcours, leurs défis et leurs réussites.

L'une des meilleures choses à propos de ce podcast sur le leadership est que vous avez la possibilité d'écouter des discussions authentiques. Les invités parlent franchement de leurs échecs et de leurs luttes. Cela vous permet d'acquérir des connaissances réalistes sur la manière de relever les défis et de remporter la victoire.

Parmi les invités récents, citons Frank Romeo (activiste et éducateur en matière de SSPT), Jennifer Marks (directrice générale de J.P. Morgan Private Bank) et Michael Dowling (PDG de Northwell Health). Les épisodes sont généralement d'une durée de 15 minutes à une heure.

Episodes à écouter absolument

La différence entre gérer et diriger avec Michael Dowling Le podcast EntreLeadership est animé par Dave Ramsey, le PDG et fondateur de Ramsey Solutions, une entreprise qui aide les gens à prendre le contrôle de leur argent. Ce qui rend ce podcast unique et digne d'être écouté, c'est sa forme unique et les expériences de l'animateur.

Dave Ramsey était autrefois au bord de la faillite jusqu'à ce qu'il trouve le chemin d'une station de radio locale. À force de ténacité et de détermination, il a créé Ramsey Solutions et est devenu un auteur à succès.

Il a lancé The EntreLeadership Podcast pour aider les gens à prendre leur vie en main, à améliorer leur développement personnel et à éviter de commettre les erreurs qu'il a commises à ses débuts.

Dave répond en direct aux questions des auditeurs, les interprète pour eux et leur fournit des solutions et des conseils exploitables. Les épisodes sont généralement d'une durée de 30 minutes à 1 heure.

En outre, il s'entretient également avec des personnalités célèbres et des experts du secteur, comme Kacy Maxwell (directrice exécutive du marketing, Ramsey Group), George Kamel (premier vice-président exécutif de B2C Suzanne Simms), etc.

Les thèmes abordés vont de la prise de bonnes décisions et des habitudes mentales à la discussion des victoires et des échecs en matière de leadership les stratégies de forfait .

Episodes à écouter absolument

Bien diriger à travers les difficultés de croissance de l'entreprise Une tasse de café parfaite et une discussion stimulante avec quelques-uns des experts en leadership les plus connus pour l'accompagner - cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas ? Avec Leadership Biz Cafe, ce n'est plus le cas.

Leadership Biz Cafe propose des discussions avec des chercheurs primés, des experts et des dirigeants expérimentés qui apportent des éclairages pratiques. Parmi les invités les plus populaires du podcast figurent Carice Anderson, Kamales Lardi, Adam Bryant et Charles Conn.

Ce podcast sur le leadership aborde un large intervalle de sujets. Il s'agit notamment de la préparation aux crises, de l'assistance à la réussite des employés et des mentalités nécessaires, et de la conduite à travers le changement et la crise. L'objectif ultime est de fournir aux fournisseurs prestataires des conseils pratiques et d'améliorer leur développement personnel. Chaque épisode se met en forme d'interview et dure de 30 à 60 minutes.

L'animateur Tanveer Naseer est l'un des plus grands conférenciers au monde dans le domaine du leadership et a reçu d'innombrables récompenses. Son entreprise, Tanveer Naseer Leadership, est un leader en matière de formation et de conseil en leadership.

Épisodes à écouter absolument

Ce qu'il faut pour inspirer les autres par son leadership Animé par Brené Brown, auteur, professeur et conférencière, le podcast "Dare to Lead" est basé sur son best-seller. Ce podcast sur le leadership propose des fonctionnalités avec des catalyseurs de changement, des changeurs de culture et plus que quelques fauteurs de troubles qui osent diriger.

Elle discute avec ses invités de divers sujets, tels que la résilience, le stress, les besoins psychologiques et émotionnels sur le lieu de travail, le syndrome de l'imposteur et l'inclusivité, dans une forme de conversation.

Parmi ses invités les plus populaires figurent Barack Obama, Mike Erwin, James Effacées, le Dr Amishi Jha, Tsedal Neeley et Ruchika Tulshyan. Avec des épisodes d'une durée de 40 à 80 minutes, Mme Brown offre une perspective captivante sur le leadership.

Le podcast est pertinent car il se concentre sur le développement de leaders compatissants et réussis qui valorisent le courage, le cœur et l'empathie.

Episodes à écouter absolument

Brené et Barrett expliquent pourquoi chaque dirigeant doit s'inquiéter de la culture toxique Lean In de Sheryl Sandberg fait partie des meilleurs podcasts sur le leadership pour aider les femmes à réaliser leurs ambitions. C'est un podcast de leadership centré sur les femmes qui partage des ressources cruciales pour le développement personnel, promeut l'égalité des sexes et propose des solutions pour résoudre les problèmes auxquels les femmes sont souvent confrontées sur le lieu de travail.

Il est animé par Sheryl Sandberg, cadre dans le secteur de la technologie, auteur et cofondatrice de la Fondation familiale Sandberg Goldberg Bernthal. Chaque épisode du podcast dure de 30 à 55 minutes.

Les épisodes consistent pour Sheryl à discuter de bien d'autres choses que du leadership. Elle aborde des évènements personnels et des sujets cruciaux comme le biais de sympathie, la représentation politique des femmes, l'éducation de femmes confiantes, les femmes qui sont négligées dans les soins de santé, et plus encore. Le podcast compte des invités tels que Serena Williams, Joey Soloway, Emily Nagoski et Fatima Goss Graves.

Lean In offre également des possibilités de mentorat et de construction d'un réseau d'assistance pour les femmes.

Épisodes à écouter absolument

Ce que c'est que d'être la seule femme dans la pièce Précédemment appelé Leadership and Loyalty, The Dov Baron Show est salué comme le podcast qu'écoutent les cadres de Fortune 500. Dov Baron, l'animateur et l'un des 100 meilleurs conférenciers du magazine Inc. Magazine, aborde dans ce podcast la question du leadership dans un contexte psychologique.

Il approfondit les différents rôles en mettant l'accent sur les aspects émotionnels du leadership. Les épisodes explorent les histoires inspirantes, les secrets et les compétences d'entrepreneurs, de scientifiques et de lauréats des Emmy Awards, qui aident les auditeurs à se préparer à un leadership percutant.

Des sujets tels que les connexions de leadership et la neurodivergence à la représentation et à la recherche de votre cause, le podcast a tout pour plaire ! Parmi les invités de marque, citons le Dr Ellen Langer, Tom Bilyeu, Marion Abrams et le Dr Azra Raza.

Episodes à écouter absolument

FAQs

**Quel est le podcast numéro un sur le leadership ?

Le podcast Andy Stanley Leadership and Coaching for Leaders fait partie des meilleurs podcasts sur le leadership.

Pourquoi écouter des podcasts sur le leadership?

L'écoute des podcasts sur le leadership constitue un moyen pratique et accessible d'acquérir des connaissances précieuses, d'apprendre des leaders expérimentés et de se tenir au courant des dernières tendances et stratégies dans le champ dynamique du leadership.

**Quels sont les podcasts que font les PDG ?

Les PDG écoutent souvent des podcasts sur le leadership en fonction de leurs intérêts et de leur secteur d'activité. Parmi les choix possibles, citons The Dov Baron Show, Coaching for Leaders et Jocko Podcast.