10 alternatives à Workato pour automatiser les flux de travail en 2024

Les tâches répétitives et manuelles au travail peuvent être une véritable foire d'empoigne, et elles vous font souvent regretter qu'il n'y ait pas un peu de magie pour s'en occuper à votre place. Mais pourquoi souhaiter de la magie quand on a l'intelligence artificielle (IA) ?

Ce dont vous avez besoin, c'est d'une l'automatisation du flux de travail un outil alimenté par l'IA qui permet d'automatiser et de mettre en place des systèmes de gestion des flux de travail la normalisation des processus pour vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'essentiel et augmenter votre productivité sans vous noyer dans les tâches manuelles.

Workato est un grand nom de l'automatisation des flux de travail et est utilisé par de nombreuses entreprises dans tous les secteurs d'activité. Il permet d'automatiser les processus d'entreprise à l'aide de "recettes" simples, d'une interface sans code qui fonctionne comme par magie.

Bien que les fonctionnalités impressionnantes de Workato répondent à un large tableau d'exigences, il existe des scénarios dans lesquels différentes entreprises peuvent rechercher des alternatives qui s'alignent plus étroitement sur leurs objectifs spécifiques, leurs contraintes budgétaires ou leurs préférences en matière d'utilisation.

Nous avons parcouru Internet pour vous présenter les 10 meilleures alternatives à Workato de 2024. Nous allons décomposer leurs fonctionnalités uniques, les avantages et les inconvénients, et même leurs forfaits, afin que vous puissiez trouver la plate-forme parfaite pour votre entreprise.

Que devriez-vous rechercher dans une alternative à Workato ?

Avant de choisir le flux de travail l'outil d'automatisation de vos processus d'entreprise , tenez compte des facteurs suivants :

Beaucoup d'intégrations: Workato est excellent lorsqu'il s'agit d'intégrations. Donc, si vous cherchez une alternative à Workato, vous devriez trouver des applications qui peuvent bien s'intégrer avec les outils existants que vous utilisez pour vos opérations quotidiennes, tels que les logiciels de comptabilité, les apps de communication et les outils de marketing

Les 10 meilleures alternatives à Workato à utiliser en 2024

Consultez notre liste curatée des 10 meilleures alternatives à Workato pour 2024 et.. automatiser votre charge de travail pour une meilleure efficacité.

1. Pièces actives

via Pièces actives Activepieces est une plateforme basée sur le cloud facile à utiliser qui met l'automatisation du flux de travail à la portée de tous, même si vous n'êtes pas un pro du code.

Vous pouvez créer des flux de travail qui s'intègrent sans effort à différentes applications et services. Cette alternative à Workato mise sur la simplicité avec ses fonctions de glisser-déposer et son interface intuitive.

Vous pouvez la connecter avec des applications populaires telles que Slack, Gmail, Hubspot, Zendesk et Trello.

Meilleures fonctionnalités d'Activepieces

Paramétrez des déclencheurs basés sur l'heure, les webhooks, les e-mails, et plus encore, pour lancer une série d'actions à travers diverses applications et API

Suivez et analysez les performances, les échecs et l'utilisation des flux de travail en temps réel

Utilisez des filtres avancés pour ajouter des conditions et des filtrages afin de contrôler le flux de vos workflows

Gérez les erreurs en paramétrant des notifications et des nouvelles tentatives

Limites d'Activepieces

Encore dans sa première étape de développement, il peut donc avoir des bugs occasionnels

Les fonctionnalités ne sont pas aussi robustes que celles de ses concurrents plus importants comme Workato

Prix d'Activepieces

Pro: 0$/mois

0$/mois Plateforme: 249$/mois

249$/mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: Évaluations non disponibles

2. Zapier

via Zapier Faisant confiance à plus de 2 millions d'entreprises dans le monde, Zapier est un outil d'intégration et d'automatisation en ligne populaire, connu pour automatiser les tâches à travers une vaste bibliothèque d'applications web et d'intégrations. C'est l'une des alternatives les plus connues à Workato.

Avec un éditeur visuel convivial, des tâches gratuites pour un contrôle supplémentaire et des prix transparents, c'est un excellent choix pour les entreprises visant à stimuler l'efficacité opérationnelle sans avoir besoin de développeurs.

Vous pouvez automatiser l'entrée des données tâches en transférant des données en masse entre différentes applications.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Créez des flux de travail personnalisables appelés " Zaps " et connectez-les à plus de 3000 applications

Utilisez des webhooks pour déplacer rapidement des données entre les services sans aucun code ni serveur

Visualisez vos flux de travail avec l'outil de diagramme Canvas et obtenez des suggestions d'optimisation générées par l'IA

Limites de Zapier

L'intégration complexe pour les intégrations populaires est disponible dans les forfaits plus chers et avancés

Les utilisateurs non techniciens peuvent avoir du mal à naviguer sur la plateforme

Prix de Zapier

Free

Débutant: 29,99 $/mois

29,99 $/mois Professionnel: 73,50 $/mois

73,50 $/mois Teams: $103.50/mois

$103.50/mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

3. Tableau

via Tableau Rendez les données compliquées simples pour tous les membres de votre équipe avec Tableau, une plateforme d'analyse de données basée sur l'IA.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des tableaux de bord et des feuilles de travail personnalisés et profiter de fonctionnalités telles que le mélange de données, l'analyse en temps réel et la collaboration d'équipe.

L'automatisation est un facteur commun à de nombreuses fonctionnalités de Tableau. Par exemple, vous pouvez utiliser des webhooks pour les alertes d'évènement, TabPy pour exécuter des scripts Python, et Prep Conductor pour contrôler qui peut accéder les diagrammes de flux de données .

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Surveillez le statut de vos processus automatisés à l'aide de l'état du serveur Tableau

Paramétrez des alertes et des notifications sur le serveur ou par e-mail lorsque les choses tournent mal et que les processus doivent être améliorés

Paramétrez les permissions pour vos flux de travail et décidez qui peut les voir, les modifier, les exécuter ou effectuer d'autres actions

Utilisez des étiquettes et ajoutez des mots-clés aux flux, afin d'aider les utilisateurs à trouver, filtrer et organiser facilement le contenu

Limites de Tableau

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive

L'outil peut être lent lorsqu'il s'agit de traiter de grands paramètres de données

Prix de Tableau

Tableau Viewer: Prix personnalisé

Prix personnalisé Tableau Explorer: Prix personnalisé

Prix personnalisé Tableau Creator: Prix personnalisé

Prix personnalisé Tableau Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (2000+ reviews)

4.4/5 (2000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2200+ avis)

4. Hevo

via Hevo Hevo est une plateforme de pipeline ETL (Extract, Transform, Load) sans code, conçue pour automatiser les flux de travail d'intégration de données.

Vous pouvez gagner du temps, accélérer les rapports et prendre des décisions plus rapidement grâce à plus de 150 intégrations et à la réplication en temps quasi réel vers des destinations telles que Snowflake et BigQuery.

De plus, vous pouvez surveiller les flux de travail et fournir une assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le meilleur ? Hevo garantit une perte de données nulle.

Les meilleures fonctionnalités de Hevo

Synchronisez et extrayez automatiquement vos données à partir de plus de 150 sources de données, y compris les bases de données SQL et NoSQL et les applications SaaS

Automatisation des flux de données à l'échelle de l'entreprise, ce qui résulte en des rapports et des analyses plus rapides

Identification automatique des types de données et téléchargement immédiat vers les caches de données appropriés

Utilisez la gestion automatisée des schémas pour organiser vos bases de données plus efficacement

Limites de Hevo

Les pipelines de données ont tendance à se briser, selon certains utilisateurs

Certains connecteurs intégrés peuvent être bogués

Prix de Hevo

Free

Débutant: $299/mois

$299/mois Professionnel: $849/mois

$849/mois Business Critical: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (200+ reviews)

4.4/5 (200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (80+ avis)

5. Integrate.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-464.png Integrate.io /$$$img/

via Integrate.io Encore un autre outil d'automatisation des processus d'intégration de données sur notre liste, Integrate.io est une plateforme ETL à code bas qui aide les Business à automatiser les processus de mappage des données et à mettre au rebut la préparation manuelle des données.

Elle peut faire trois choses avec vos données : les préparer et les partager, les préparer et les charger sur des CRM comme Salesforce, et répliquer vos données en temps réel.

Vous pouvez créer des pipelines en quelques minutes grâce à sa fonctionnalité de glisser-déposer et à ses connecteurs intégrés.

Meilleures fonctionnalités d'Integrate.io

Gagnez du temps en automatisant l'extraction de données à l'aide du langage d'expression, de l'API et des webhooks

Envoyez les données traitées de l'entrepôt vers vos outils internes grâce à l'automatisation de l'ETL inverse et à la transformation des données

Contrôlez vos données grâce à l'observabilité des données

Limites d'Integrate.io

Les journaux d'erreurs ne sont pas toujours informatifs

La fonctionnalité de glisser-déposer est difficile avec des pipelines complexes

Prix d'Integrate.io

Débutant: $15,000/an

$15,000/an Professionnel: $25,000/an

$25,000/an Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (100+ reviews)

4.3/5 (100+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

6. Barre des tâches.io

via Barre des tâches.io Vous pouvez créer, personnaliser et gérer des intégrations et des processus de flux de données avec Tray.io. Elle se démarque en tant que plateforme visuelle en tant que service, basée sur le cloud et à faible code.

Elle vous permet de surveiller les activités en temps réel et de paramétrer des alertes d'erreur afin d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes. Vous pouvez automatiser les tâches manuelles en les intégrant aux systèmes CRM, aux logiciels de marketing et au stockage de données. Cela permet à tous les utilisateurs de l'entreprise de rester sur la même page.

Les meilleures fonctionnalités de Tray.io

Personnalisez facilement les flux de travail grâce à un éditeur visuel intuitif

Accédez à une vaste bibliothèque de connecteurs intégrés et demodèles de flux de travail* Adapter les déclencheurs et les actions aux besoins spécifiques de l'entreprise

Travaillez gratuitement en bénéficiant d'une assistance client 24 heures sur 24

Limites de Tray.io

Les connecteurs préconstruits peuvent être bogués

Pas de version Free

Prix de Tray.io

Pro: Prix personnalisé

Prix personnalisé Teams: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

7. Faire

via Faire Alternative de premier plan à Workato, Make (anciennement Integromat) est placé dans les favoris des Business en raison de son design interactif, de son générateur visuel de flux de travail et de ses forfaits avantageux.

Il est doté d'une interface de type "glisser-déposer" et se connecte facilement aux applications.

Vous pouvez construire des flux de travail illimités appelés scénarios et les programmer pour qu'ils s'exécutent instantanément ou selon un calendrier.

Make meilleures fonctionnalités

Créez des flux de travail personnalisés visuellement sans aucun code ou compétences techniques

Améliorez votre productivité en intégrant plus de 1000 applications populaires telles que Hubspot, Slack, Notion, et plus encore (avec des liens internes illimités)

Utilisez l'intégration d'automatisations conditionnelles pour paramétrer des déclencheurs spécifiques et automatiser les tâches répétitives

Limites de Make

Les flux de travail complexes sont difficiles à déboguer

Lenteur de l'assistance client

Prix de Make

Free

Core: À partir de 10,59 $/mois

À partir de 10,59 $/mois Pro: À partir de 18,82 $/mois

À partir de 18,82 $/mois Teams: À partir de 34,12 $/mois

À partir de 34,12 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

8. Appmixer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-467-1400x711.png Appmixer /$$$img/

via Appmixer Se concentrer sur la livraison de votre produit à vos clients est facile avec Appmixer, un système visuel intuitif d'automatisation du flux de travail avec des connecteurs intégrés.

Vous pouvez intégrer des sources de données et créer des flux de travail automatisés facilement sans une seule ligne de code. Vous avez également la possibilité d'ajouter votre connecteur pour n'importe quelle API.

Meilleures fonctionnalités d'Appmixer

Créez et mettez en œuvre vos intégrations avec des connecteurs personnalisés

Obtenez un aperçu détaillé de tous vos flux de travail grâce à des tableaux de bord personnalisés et des journaux étendus

Automatisez les flux de travail à l'aide de fonctionnalités avancées telles que la logique conditionnelle et la modification des données en temps réel

Limites d'Appmixer

L'interface utilisateur pourrait être plus simple

Prix de l'Appmixer

Démarrage: $899/mois

$899/mois Augmentation d'échelle: $1399/mois

$1399/mois Scaler: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Panoplie

via Panoplie Connu pour ses capacités d'intégration de données, Panoply peut se vanter d'avoir plus de 200 connecteurs de données sans code qui se lient sans effort aux bases de données, aux API, et plus encore.

Il s'agit d'une solution conviviale, nécessitant peu de maintenance, qui vous permet de synchroniser, de stocker et de gérer vos données. Vous pouvez obtenir des analyses avancées sans aucune ingénierie de données ni aucun code complexe.

Les meilleures fonctionnalités de Panoply

Synchronisez vos données avec des intégrations de données sans code gratuit

Simplifiez votre travail grâce à la configuration automatisée de l'entrepôt de données

Utilisez-le comme un solide Workbench pour l'exploration des données basées sur SQL

Connexion aux principaux outils de BI et d'analyse

Les limites de Panoply

Connecteurs de données buggés

Prix élevés

Prix de Panoply

Starter: $259/mois

$259/mois Lite: 649 $/mois

649 $/mois Standard: 1039$/mois

1039$/mois Premium: $1559/mois

G2: 4.5/5 (70+ commentaires)

4.5/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (20+ commentaires)

10. Cyclr

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-469-1400x1022.png Cyclr peut être l'une des alternatives à Workato que vous utilisez pour l'intégration /$$img/

via Cyclr Si vous êtes un développeur d'applications ou un fournisseur SaaS, Cyclr est une plateforme d'intégration pratique. Vous pouvez vous intégrer à de nombreuses applications et services populaires sans trop de code.

En utilisant sa boîte à outils low-code et son interface drag-and-drop, vous pouvez construire des flux de travail d'intégration et d'automatisation robustes et transparents entre votre plateforme et de nombreuses applications tierces.

Cyclr meilleures fonctionnalités

Utiliser des fonctions de script avancées pour orchestrer les données en transit

Développer des intégrations personnalisées pour les utilisateurs

Créez et intégrez rapidement votre intégration dans votre application SaaS

Les limites de Cyclr

Assistance limitée pour certaines applications populaires comme Salesforce et HubSpot

Manque de fonctionnalités d'analyse avancées

Prix de Cyclr

Croissance: $2595/mois

$2595/mois Scale: $7195/mois

$7195/mois Entreprise auto-hébergée: Prix personnalisé

Prix personnalisé Entreprise hébergée et gérée: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (60+ reviews)

4.7/5 (60+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

Autres outils d'automatisation

Ces 10 meilleures alternatives à Charge de Travail vous libéreront d'un tas de charges de travail manuelles en automatisant vos entreprises à votre place.

Mais pourquoi se contenter de l'automatisation des flux de travail et de l'intégration cloud lorsque vous pouvez accomplir davantage au sein d'un seul et même environnement de travail ?

Utilisez ClickUp - une plateforme de productivité tout-en-un qui peut prendre en charge tous vos projets, tâches et objectifs, tout en l'automatisation de vos processus d'entreprise .

Lire aussi: Modèles d'amélioration des processus pour augmenter l'efficacité au travail

Automatisez votre Business avec ClickUp

Créez des automatisations personnalisées pour soulager vos équipes de la charge de travail manuelle avec ClickUp Automatisation

Gagnez du temps et des ressources humaines et laissez ClickUp Automatisation prend en charge toutes vos tâches répétitives.

Choisissez parmi plus de 100 automatisations préconstruites dans ClickUp pour simplifier les flux de travail, gérer les tâches routinières et rationaliser les transferts de projets.

Automatisation des tâches routinières pour se concentrer sur des choses plus importantes en utilisant ClickUp Automatisation

Personnalisez-les en fonction de vos besoins, comme la création de nouvelles tâches, la mise en place de procédures normatives claires et l'automatisation des attributions de tâches, des commentaires, des changements de statut, etc.

Et le meilleur ? ClickUp Automatisation peut être intégré à des applications externes. Avec plus de 1000 intégrations, il rassemble tous vos outils dans un flux de travail unifié.

Et ce n'est pas tout. Avec Les assistants pilotés par l'IA de ClickUp Brain , vous pouvez automatiser des tâches manuelles et fastidieuses telles que l'envoi de mises à jour, résumer des réunions, générer des insights à partir de votre travail au sein de ClickUp, paramétrer des standups, etc.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Créez des automatisations sans aucun code. Choisissez l'action qui se produit lorsque l'automatisation est déclenchée, de la modification des statuts à la création de nouvelles tâches

Spécifiez l'évènement exact qui active votre automatisation, en vous assurant que vos processus travaillent comme vous le souhaitez

Choisissez parmi plus de 100 automatisations préconstruites pour économiser du temps et des efforts

Utilisez vos outils favoris tels que GitHub, Slack et Dropbox avec ClickUp Automatisation et gérez tout en un seul endroit

Limites de ClickUp

L'application mobile ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles sur la version bureau

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp Brain_ est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Booster l'automatisation des flux de travail avec ClickUp Outils d'automatisation du flux de travail peuvent achever de modifier le visage de votre entreprise en vous faisant gagner du temps et en stimulant votre productivité.

Lorsque vous cherchez des alternatives à Workato, choisissez celle qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise.

Cependant, si vous recherchez une solution plus complète alimentée par l'IA et capable de gérer tous les aspects de votre entreprise ainsi que l'automatisation des flux de travail, pensez à ClickUp.

Que vous soyez une startup qui vient de décoller ou une entreprise multinationale avec un vaste ensemble de clients, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour assurer la réussite de votre entreprise. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !