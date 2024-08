Perplexity AI vs. ChatGPT : Quel outil d'IA vous convient le mieux ?

Imaginez que vous êtes en vacances et que vous tombez sur une fleur mystérieuse. À faire ? Rien de plus simple. Vous demandez au chatbot IA de votre téléphone de l'identifier.

Oubliez l'époque où l'intelligence artificielle n'existait que dans les livres de science-fiction. Les modèles d'IA sont aujourd'hui essentiels à nos vies, car ils résolvent nos problèmes quotidiens.

Deux grands modèles de langage (LLM) bien connus sont à l'origine de ce changement : Perplexity IA et ChatGPT. Ces deux outils d'IA sont excellents, mais lequel est le meilleur ?

C'est ce que nous allons analyser dans ce blog. Nous allons explorer Perplexity IA vs. ChatGPT - leurs fonctionnalités clés, leurs avantages et inconvénients, et leurs forfaits afin que vous puissiez choisir celui qui travaille le mieux pour vous. Et pour rendre les choses encore plus excitantes, nous vous présenterons une option bonus qui vole la vedette !

Découvrons donc les solutions les plus performantes Outils d'IA de 2024 !

Qu'est-ce que l'IA de la perplexité ?

via Perplexité IA Perplexity IA n'est pas un chatbot classique - il dispose d'une fonction de moteur de recherche basée sur l'IA, ou comme ses créateurs aiment à l'appeler, une fonction de "moteur de réponse" qui fonctionne comme un chatbot.

Lancée en 2022, Perplexity IA comprend vos questions mieux que les moteurs de recherche classiques. Vous pouvez lui poser des questions en langage simple, et il vérifiera diverses sources comme les bases de données académiques, les actualités, YouTube et Reddit pour vous donner des réponses précises et actualisées.

Ce qui distingue Perplexity IA, c'est qu'elle ne se contente pas de rechercher des mots-clés, elle essaie de comprendre ce que vous voulez dire. Elle examine votre question, vos interactions passées et ce que vous savez déjà pour générer des réponses précises et super utiles.

De plus, il est excellent avec le texte et peut gérer différents médias comme les images, les vidéos et l'audio. Il est donc très pratique pour les chercheurs, les écrivains, les artistes, les musiciens et les programmeurs. Ils peuvent l'utiliser pour poser des questions, créer du contenu et résumer des informations.

Fonctionnalités de l'IA Perplexité

Certaines différences clés et fonctionnalités uniques qui permettent à Perplexity IA de se démarquer sont :

1. Recherche sur le web en temps réel

Perplexity IA est toujours au fait de ce qui se passe sur internet en temps réel.

Contrairement aux moteurs de recherche traditionnels qui mettent du temps à rattraper leur retard, ce moteur de recherche basé sur l'IA scanne et analyse continuellement le web au fur et à mesure que les choses se produisent. Ainsi, que vous recherchiez les dernières mises à jour, les dernières nouvelles ou toute autre chose qui vous intrigue, Perplexity est là pour vous fournir les informations les plus récentes.

Vous pouvez toujours rester au courant des derniers événements, car il est conçu pour vous tenir au courant en temps réel. C'est un peu comme si vous disposiez d'un journaliste de poche, sans le micro et sans le besoin constant d'attention.

2. Citation transparente des sources

via Perplexité IA Perplexity IA prend la crédibilité au sérieux et souhaite que vous ayez confiance dans les informations qu'elle partage.

C'est pourquoi il cite les sources de tous ses résultats de recherche afin que vous puissiez voir exactement d'où proviennent les informations.

Cette transparence est essentielle pour les personnes qui ont besoin d'informations fiables pour effectuer des recherches ou prendre des décisions intelligentes basées sur des données précises.

Imaginez cela comme un ami qui ne se contente pas de vous raconter des choses, mais qui vous montre également les livres, les sites web ou les sources qu'il a lus. Perplexity IA fait de même en vous donnant des citations afin que vous puissiez vérifier et vous assurer que l'information est digne de confiance. C'est comme si vous disposiez d'un vérificateur de faits intégré !

Cela vous permet également d'approfondir le sujet.

3. Intégration de sources diverses

Perplexity IA ne s'en tient pas aux sites web habituels et aux résultats de recherche standard. Elle se plonge dans diverses sources, des revues académiques aux rapports de l'industrie en passant par les discussions sur les médias sociaux.

Considérez-la comme un pair qui ne se contente pas de lire un seul livre, mais qui consulte des bases de données universitaires, le Wolfram Alpha.. base de connaissances pour la physique et les mathématiques, YouTube, Reddit et des organes de presse.

Vous obtenez une mine d'informations, y compris les derniers articles et références sur des sujets spécifiques.

Perplexité Prix de l'IA

Free

Pro: 20 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que ChatGPT ?

via OpenAI ChatGPT est un chatbot IA unique en son genre, créé par OpenAI en novembre 2022. Il se distingue par un modèle de langage étendu (LLM) qui utilise une technologie intelligente appelée Generative Pretrained Transformer (GPT) pour parler comme un véritable être humain.

Ce robot IA peut faire beaucoup de choses, comme traduire des langues et créer un contenu remarquable à partir de zéro. Et plus de 180 millions d'utilisateurs peuvent témoigner de sa polyvalence !

Vous pouvez utiliser la version de base, GPT-3.5, gratuitement ou obtenir la version plus sophistiquée, ChatGPT Plus, avec le super puissant GPT-4, moyennant des frais.

Le plus intéressant ? GPT-4 ne sert pas qu'à discuter. Il peut créer des documents, résoudre des problèmes mathématiques difficiles et même comprendre des images.

Fonctionnalités de ChatGPT

En bref.., quelles sont les fonctionnalités uniques qui permettent à ChatGPT de travailler à merveille ? en tant que premier chatbot du genre ? Voyons ce qu'il en est.

1. Traitement du langage naturel

Qu'est-ce qui permet à ChatGPT de parler comme un humain ? C'est sa capacité de traitement du langage naturel.

Vous pouvez discuter avec lui de manière naturelle ; il vous comprendra parfaitement grâce à ses algorithmes intelligents. En retour, vous obtiendrez des réponses avancées et personnalisées, semblables à celles d'un humain.

Imaginons que vous soyez en train de forfaiter un voyage et que vous ne sachiez pas trop où aller. Il vous suffit d'indiquer à ChatGPT vos intérêts et vos préférences. Il vous proposera des suggestions de voyage utiles et se souviendra de vos préférences.

Ainsi, si les premières options ne correspondent pas tout à fait à ce que vous avez en tête, vous pouvez demander d'autres idées, et ChatGPT vous en proposera de meilleures dans les plus brefs délais.

Ce qui est génial, c'est que ChatGPT comprend également les blagues, les références et les sarcasmes. Vous pouvez donc obtenir des réponses intelligentes et logiques, ce qui en fait l'une des meilleures applications de ChatGPT Outils d'écriture IA existent.

2. Discuter par la voix et l'image

via OpenAI Vous pouvez désormais avoir des discussions en temps réel avec ChatGPT en utilisant des images ! 📷

Supposons que vous fassiez du jardinage et que vous photographiez une plante mystérieuse dans votre jardin. ChatGPT peut identifier la plante, partager des conseils d'entretien et même suggérer des plantes compagnes pour votre jardin.

Dans un autre registre, si vous capturez l'image d'un problème mathématique complexe, le chatbot vous donnera des explications et des solutions étape par étape.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de discussion vocale de ChatGPT pour élaborer la liste de lecture idéale ou même lui demander de vous raconter des faits intéressants sur des points de repère. Récemment, OpenAI a même travaillé avec des acteurs vocaux qualifiés pour ajouter six options vocales différentes afin que vous puissiez choisir votre voix et votre ton préférés pour ChatGPT.

3. Expertise linguistique

Les barrières linguistiques n'existent pas avec ChatGPT. Pourquoi ? Parce qu'il est alimenté par un vaste ensemble de données de 570 Go provenant de tous les coins d'Internet.

Toutes ces données ont permis à ce chatbot IA d'acquérir un énorme vocabulaire, ce qui en fait un linguiste expert. Il parle couramment le langage de tous les jours et peut également décomposer des termes peu courants et techniques en quelques secondes.

Vous pouvez discuter avec lui dans plus de 200 langues grâce à sa formation dans plusieurs langues à travers le monde !

Prix de ChatGPT

Free

Plus: $20/mois par utilisateur

$20/mois par utilisateur Teams: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Enterprise: Prix personnalisé

Bonus__ : Gratuit Modèles d'invite, instructions de ChatGPT pour vous

Perplexité IA vs. ChatGPT : Comparaison des fonctionnalités

Comparons maintenant les deux outils en détail.

Génération de contenu

Tous les outils IA sont excellents pour créer du contenu. L'important est de savoir quel type de contenu ils créent. Explorons le contenu spécifique créé à la fois par Perplexity et ChatGPT.

Perplexity IA

L'IA Perplexity n'est pas la plus créative en matière de création de contenu

Cependant, elle est excellente pour générer du contenu précis et actualisé. En particulier lorsqu'il s'agit de fournir des informations détaillées et contextuellement pertinentes.

Ses réponses sont claires et vont droit au but, ce qui la rend idéale pour répondre aux questions et donner des informations approfondies. Perplexity se distingue donc dans des tâches telles que rechercher et résumer des informations, où il est super important d'être précis et fiable. Ce n'est peut-être pas votre premier choix pour les tâches d'écriture créative.

ChatGPT

ChatGPT est capable de créer toutes sortes de contenus, ce qui le rend plus polyvalent que Perplexity. Vous pouvez l'utiliser pour créer des poèmes, du code, des scripts, de la musique, des e-mails, etc.

ChatGPT est unique parce que vous pouvez demander une production dans un ton, un style et une forme spécifiques, ce qui vous donne plus de contrôle sur le résultat de votre création.

Qualité de la réponse

La qualité des réponses de l'IA détermine dans quelle mesure elles peuvent être utiles pour un cas d'utilisation particulier. Perplexity IA et ChatGPT présentent des réponses de haute qualité avec de légères différences.

Perplexity IA

Perplexity IA excelle à aborder des questions complexes et à fournir des réponses précises et perspicaces. Il vous fournit un résumé clair pour répondre à vos requêtes et propose des citations, afin que vous puissiez vérifier les informations et approfondir le sujet.

En mettant l'accent sur la précision et la profondeur, Perplexity brille par ses réponses approfondies et fiables.

ChatGPT

ChatGPT adopte une approche différente. Ses réponses semblent plus humaines, ce qui en fait un excellent compagnon pour les discussions décontractées, l'exploration d'idées et le brainstorming. Le problème ? Il ne divulgue pas les sources de ses informations.

À l'instar de Perplexity, ChatGPT n'est pas aussi performant pour faire de l'apprentissage en profondeur et fournir des réponses approfondies ou pour assister des recherches approfondies sur un sujet spécifique.

Précision des faits

Un bot IA qui donne de mauvaises réponses ne sera utile à personne. Voyons quel chatbot est le plus performant - ChatGPT vs. Perplexity IA.

Perplexity IA

Perplexity IA puise ses réponses dans diverses pages web en direct, notamment des bases de données académiques, des canaux de médias sociaux et des organes de presse mondiaux. Cet intervalle étendu garantit que les utilisateurs reçoivent les informations les plus actualisées et les plus précises qui soient.

Vous pouvez vérifier les informations fournies et explorer les sujets en profondeur grâce à l'engagement de Perplexity en faveur de la transparence, évident à travers les citations de sources.

Par conséquent, si l'exactitude est votre principal objet, ce "moteur de réponses" est préférable.

ChatGPT

L'exactitude factuelle de ChatGPT repose sur son énorme ensemble de données collectées il y a plusieurs années, ce qui le rend plus enclin à fournir des informations obsolètes ou potentiellement inexactes.

Bien qu'il soit un champion des discussions amicales et de la créativité, il n'est peut-être pas idéal si vous recherchez les faits les plus récents et les plus exacts.

L'exactitude de ChatGPT dépend de la qualité des sources de son ensemble de données, et il n'est pas toujours possible de garantir la précision, en particulier pour les détails factuels. Si vous possédez la version Plus (payante), vous obtiendrez des réponses plus précises, car la version Plus inclut la possibilité de parcourir l'internet au lieu de s'appuyer uniquement sur les données d'entraînement.

Conversation naturelle

Qui parle le plus comme un humain : Perplexity ou ChatGPT ? Découvrons-le.

Perplexity IA

Perplexity IA est principalement formé sur des faits et des données organisées pour l'apprentissage automatique, ce qui le rend bon pour répondre à des questions claires et spécifiques.

Cependant, lorsque vous lui posez des questions ouvertes, mal structurées ou confuses, Perplexity peut avoir du mal à les comprendre entièrement. Ses réponses à ce type de questions peuvent ne pas sembler aussi naturelles et engageantes que celles de ChatGPT.

Cela signifie que l'outil IA travaille encore à l'amélioration de ses compétences en matière de discussion naturelle.

ChatGPT

ChatGPT est un pro en matière de discussion naturelle, grâce à la formation GPT d'OpenAI.

Il est capable de répondre à toutes sortes de questions, qu'elles soient simples ou complexes. Il peut donner des réponses détaillées et utiles, même si vous posez des questions ouvertes ou difficiles sans réponse claire.

Si vous souhaitez une assistance en ligne amicale et des informations utiles et que vous n'êtes pas trop préoccupé par l'exactitude des réponses, ChatGPT est un excellent choix.

Perplexity IA vs. ChatGPT : Qui est le meilleur ?

Il est difficile de déclarer un vainqueur clair car Perplexity IA et ChatGPT ont tous deux des inconvénients.

L'IA Perplexité est votre gourou de la recherche : sa grande précision et ses informations actualisées lui permettent d'approfondir des sujets spécifiques et d'élaborer des résumés détaillés. Mais lorsqu'il s'agit d'écriture créative, il n'est pas à la hauteur.

Quant à ChatGPT, il est polyvalent. Il est très créatif et peut créer à peu près n'importe quel type de contenu. Il répond rapidement aux questions quotidiennes et constitue un excellent compagnon pour le grand public. Mais il n'a pas été mis à jour depuis septembre 2021, il pourrait donc commettre quelques erreurs factuelles. OpenAI a fait ajouter une fonction de navigation à ChatGPT pour pallier cet inconvénient, mais elle n'est disponible que pour les utilisateurs de ChatGPT Plus.

Perplexité IA vs. ChatGPT sur Reddit

Nous avons décidé de vérifier ce que les Redditors avaient à dire pour vous donner un aperçu plus approfondi de la bataille ChatGPT vs. Perplexity IA.

La plupart des utilisateurs semblaient utiliser les deux outils confortablement en fonction de leurs cas d'utilisation respectifs.

Les points clés de notre recherche :

"Je paie pour les deux, et je peux dire sans l'ombre d'un doute que pour les tâches nécessitant une grande précision, des réponses longues et de nombreuses invitations de suivi (interactions conversationnelles), ChatGPT d'OpenAI fait un travail remarquablement supérieur. D'autre part, Perplexity excelle dans la navigation sur le web et la recherche d'informations extrêmement spécifiques. Il gère également relativement bien l'interaction PDF sur Claude 2 en mode écriture."

Cependant, un Redditor a précisé que La perplexité n'était pas la meilleure option pour le contenu créatif, et ChatGPT est le gagnant évident dans ce cas.

chatGPT est plus créatif et l'interface utilisateur est plus propre. Cependant, Perplexity utilise une température plus basse. Cela pourrait conduire à moins d'hallucinations. J'ai par ailleurs testé de manière approfondie les sorties d'écriture et de discussion. Perplexity Pro est moins créatif et plus direct avec les invitations."_ "Perplexity Pro est plus créatif et plus direct avec les invitations

Rencontrez ClickUp - La meilleure alternative au débat IA vs ChatGPT de Perplexity

Et si vous disposiez d'un outil IA alliant la précision de Perplexity à la créativité illimitée de ChatGPT ?

Eh bien, vous en avez un.

Gérez vos projets facilement grâce à l'IA, 15+ affichages personnalisés et des tâches automatisées avec ClickUp

Voici ClickUp - une solution tout-en-un intégrée à l'IA pour la gestion de projet et un excellent.. alternative à ChatGPT et Perplexity IA.

Dites au revoir à la gestion de plusieurs outils et accueillez une plateforme conviviale avec toutes sortes de fonctionnalités au sein d'un seul espace de travail.

ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour gérer une entreprise réussie, de la modification en cours du texte avancé et de la modèles de rédaction de contenu pour un contenu robuste gestion des tâches et une intégration super fluide avec plus de 1000+ applications !

C'est votre allié ultime pour respecter les réunions, rationaliser les flux de travail et améliorer la productivité globale.

Que vous soyez une startup à forte intensité de recherche ou une légende du marketing, ClickUp s'adresse à tout le monde. Il simplifie le forfait des tâches, la collaboration en équipe et le suivi de la progression des projets, le tout sous un même toit.

Boostez votre jeu IA avec ClickUp Brain

Terminez vos tâches de 30 minutes en 30 secondes avec ClickUp Brain ClickUp Brain est un puissant assistant IA conçu pour boucler les tâches rapidement, gagner du temps et augmenter la productivité de votre équipe. Avec la gestion des connaissances par l'IA et la gestion de projet par l'IA, ainsi qu'un assistant de gestion des tâches Assistant d'écriture basé sur l'IA vous êtes prêt à travailler plus vite et plus intelligemment.

ClickUp Brain fournit des réponses instantanées sur le contexte spécifique de l'entreprise lorsque votre équipe collabore sur des tâches, des projets et des documents au sein de ClickUp. Il peut générer des standups personnels et d'équipe à la demande, résumer des tâches et des fils de commentaires, et plus encore.

Créez un contenu exceptionnel avec l'assistant de rédaction IA de ClickUp basé sur les rôles, qui vous aide à :

Résumer tout votre texte

Combler les lacunes en matière de communication en améliorant votre écriture

Trouver des idées pour les blogs, les médias sociaux et les évènements

Rédiger rapidement des e-mails professionnels

Rédiger sans effort des notes de projet détaillées

Proposer des questions de sondage pertinentes

Préparez des réunions avec des agendas bien structurés et bien plus encore

Que vous soyez dans la gestion de projet, le marketing, les ressources humaines ou les équipes commerciales, ClickUp Brain peut collaborer avec n'importe qui. C'est l'assistant virtuel de vos rêves !

Gérez tous vos documents avec ClickUp Docs

Collaborez avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs pour personnaliser les caractères, ajouter des relations entre les tâches ou lier les tâches directement dans le document

Vous vous noyez quotidiennement dans une énorme pile de documents ? Restez à flot avec ClickUp Documents .

Utilisez ClickUp Docs pour créer, modifier, stocker et partager tous vos documents importants en toute simplicité. Ce n'est pas seulement un espace pour vos pensées ; vous et votre équipe pouvez modifier les documents ensemble en temps réel.

Collaborez où que vous soyez en laissant des commentaires, en attribuant des tâches à la volée et en convertissant des parties de votre document directement en tâches. Une fois que votre document est prêt, vous pouvez le lier à une tâche pour tout organiser proprement dans un emplacement centralisé.

Ajustez chaque aspect du travail avec ClickUp Docs et assurez-vous que vos documents s'alignent parfaitement sur vos tâches, vos projets et le flux de travail unique de votre équipe.

Suivez vos projets avec l'outil de gestion de projet de ClickUp

Gardez le contrôle de vos projets grâce à l'outil de gestion de projet de ClickUp

Si vos projets et vos objectifs sont dispersés, utilisez l'outil de gestion de projet de La gestion de projet de ClickUp pour les mettre en commande.

Associez-le à ClickUp Brain et accélérez le travail de les forfaits des projets en automatisant des tâches telles que la génération de sous-tâches et la résumée des commentaires.

En mettant l'accent sur la gestion des priorités, vous pouvez garder les détails de votre projet visibles et alignés sur les objectifs de l'entreprise. ClickUp met l'accent sur la transparence pour une approbation rapide des parties prenantes, en apportant une assistance à la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que Docs et Chat.

ClickUp rationalise la planification des projets et la collaboration entre les équipes, grâce à l'automatisation qui permet d'éliminer le travail inutile. Obtenez un aperçu complet, avec une visibilité sur les goulets d'étranglement, les risques, les problèmes de ressources, et plus encore, grâce à des tableaux de bord en temps réel, qui permettent aux équipes de garder une longueur d'avance sur la progression du projet.

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain_ est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'espace de travail et par mois

Améliorez votre expérience de l'IA avec ClickUp !

Vous avez besoin d'une solution IA tout-en-un qui surpasse Perplexity et ChatGPT ? Choisissez ClickUp.

Profitez du meilleur des deux mondes avec une gestion de projet supérieure et des fonctionnalités IA de premier plan. Utilisez ClickUp pour simplifier la gestion des informations et des tâches et améliorer la productivité grâce à une automatisation puissante.

Structurez vos idées et restez aligné sur vos objectifs avec l'aide de ClickUp et de ses possibilités IA illimitées.

S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui !