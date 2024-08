Comment développer une identité de marque unique en 2024

Lorsque vous pensez à votre marque préférée, il y a de fortes chances que vous vous souveniez de ses attributs spécifiques tels que sa couleur, son logo, le son de sa publicité et le type d'images que vous lui associez. C'est l'identité de la marque qui est en jeu.

Considérez votre identité de marque comme le visage de votre marque. C'est ce qui différencie votre marque de toutes les autres.

La création d'une identité pour votre marque demande du temps, de la sueur et un esprit créatif.

Utilisez ce guide pour apprendre à créer une identité de marque inoubliable qui reflète l'ADN de votre marque.

Qu'est-ce que l'identité de marque?

L'identité de marque est un élément important de la stratégie de marque. Elle vous permet de donner la bonne image de votre marque à vos clients en la façonnant activement à l'aide de textes, de visuels et d'autres éléments.

L'identité de votre marque doit comprendre différents éléments, tels que :

Les valeurs, les convictions et la mission de la marque

La manière dont votre marque communique avec le produit (la voix de votre marque)

Ce que ressentent les utilisateurs lorsqu'ils interagissent avec votre marque (la personnalité de votre marque)

La façon dont les clients perçoivent votre marque (perception et positionnement de la marque)

Travailler sur la conception de votre identité de marque est un bon point de départ pour démontrer la personnalité de votre marque.

**Pourquoi l'identité de marque est-elle importante pour votre entreprise ?

Une identité de marque bien définie :

Relie votre produit/service à votre marque

Rend votre marque immédiatement reconnaissable

Cimente une image indélébile dans l'esprit de vos clients

Construit une base solide pour une meilleure fidélisation de la marque

Différencie votre marque dans une mer d'uniformité

Les entreprises disposent d'un guide de style de marque avec des lignes directrices clairement définies pour assurer la cohérence de tous les éléments de la marque.

Il s'agit d'un véritable graal pour vos graphistes, rédacteurs, etc.

4 Exemples de conception d'une identité de marque forte

L'identité de la marque a évolué au fil du temps depuis ses origines symboliques.

Elle ne se limite plus à la création d'un logo à apposer sur des t-shirts, des tasses à café et d'autres éléments de la marque.

Aujourd'hui, la création d'une identité de marque comprend la construction de la personnalité de votre marque et l'utilisation d'un logo stratégie de gestion de la marque pour amplifier l'histoire de votre marque.

Examinons plus en détail quatre exemples d'identité de marque qui méritent d'être imités.

Quatre exemples d'identité de marque qui vous inspireront

1. Glossier

la page d'accueil de Glossier l'identité visuelle est ancrée dans une approche simpliste avec une palette de couleurs minimales comprenant du blanc et du rose tendre

L'identité de marque de Glossier se veut honnête et transparente grâce à sa typographie minimaliste.

L'esthétique de chaque point de contact est apaisante pour les yeux, réfléchie et sans encombrement.

Chaque élément de la marque, de l'emballage des produits à la puissance du blog, encourage les conversations honnêtes avec les clients.

Les principaux enseignements à tirer pour votre stratégie de marque:

Utilisez l'identité de votre marque pour aider votre public cible :

Développez une image cohérente de votre marque par le biais de visuels, de mots et de textes

S'amuser (étant donné que la marque est dans le domaine de la beauté) dans leur parcours avec la marque

2. Airbnb

l'exemple de l'identité de marque d'Airbnb pour apprendre à construire une expérience de marque cohérente via Studio de design Une identité de marque forte dégage la personnalité de la marque à chaque interaction - c'est le cas d'Airbnb.

De l'utilisation d'une palette de couleurs cohérente à une typographie parfaite, l'image de marque d'Airbnb est parfaite. En fait, tout dans la marque renforce le concept d'"appartenance", depuis le logo unique "Belo" et l'imagerie de la vie réelle jusqu'à l'interface utilisateur simple et aux messages transparents.

Points clés pour votre stratégie de marque:

Découvrez le "pourquoi" de votre marque

Utilisez une vision singulière (dans ce cas, l'appartenance) à chaque point de contact de votre identité de marque

La vision doit également se traduire dans l'expérience de l'utilisateur à travers les plateformes, les canaux et les créations

Restez à l'écoute des commentaires de vos clients et intégrez-les si nécessaire, afin que votre public cible se sente écouté et que votre marque soit plus proche de vous

3. Oatly

l'audace et l'espièglerie sont les maîtres mots de ce site Oatly's identité de la marque

Oatly est une marque construite autour d'un engagement en faveur de la durabilité et de la transparence.

L'identité campagnes de marketing font souvent appel à l'humour et à la créativité pour susciter l'intérêt des clients et leur faire entendre la voix distincte de la marque. L'emballage et la marque globale d'Oatly présentent une esthétique minimaliste, avec des lignes épurées, une typographie simple et une palette de couleurs basiques.

Cette approche reflète l'importance accordée par la marque aux ingrédients naturels et à la simplicité.

Points clés pour votre stratégie de marque:

Oatly n'hésite pas à parler de ses défis en matière de production alimentaire durable, ce qui lui permet de gagner la confiance de son public cible

L'approche de la marque est axée sur l'innovation ; elle est prête à prendre des risques avec des polices de caractères originales et à remettre en question les conventions avec un emballage unique

Si vous ne savez pas comment faire preuve d'audace, pensez à ceci : Si votre marque était une personne, quelle personnalité aurait-elle ?

4. Headspace

l'identité de la marque Headspace est fortement liée à son design épuré et intuitif via Anna Charité La personnalité de la marque Headspace caractérise un sentiment de pleine conscience et de bonheur chez les utilisateurs de la méditation guidée.

Elle utilise une typographie propre et moderne, facile à lire, qui reflète l'importance accordée par la marque à la simplicité et à la clarté. En outre, le style visuel de Headspace se définit par des lignes épurées, des illustrations simples et une esthétique minimaliste.

Cependant, l'élément le plus intéressant de l'identité de marque de Headspace est sa palette de couleurs, qui utilise beaucoup d'espaces blancs entrecoupés d'éclats de couleurs (c'est-à-dire d'énergie).

Points clés pour votre stratégie de marque:

Chaque élément de votre marque visuelle doit avoir une signification - par exemple, le point orange du logo de Headspace symbolise le sentiment d'être centré et calme et représente la tempe du front

La marque utilise la couleur pour démontrer un sens de l'enjouement sans que cela ne soit choquant ; les illustrations et la typographie ont des bords doux, signifiant un ton et une voix doux

Vous souhaitez créer une identité de marque qui trouve un écho auprès de votre public cible ?

Suivez ces cinq étapes :

Étape 1. Recherche et réflexion

La première étape de la création d'une identité de marque mémorable est la compréhension :

Qui est votre public le plus engagé, ce qu'il veut, quels sont ses problèmes et ce qu'il aime à un niveau plus profond

Les défis de votre public le plus performant

Votre propre valeur ajoutée et votre mission

Les caractéristiques et la personnalité inhérente à votre marque

Faites appel aux services d'un spécialiste de l'identité de marque expérimenté pour réaliser une analyse complète de l'audience et adressez-vous à votre service clientèle ainsi qu'à vos commerciaux pour obtenir des données en temps réel sur ce qui incite vos clients à rester dans votre entreprise.

Ces informations vous aideront à élaborer les lignes directrices de votre marque, une ressource qui devrait être facilement accessible à vos concepteurs, rédacteurs de contenu, développeurs, etc.

C'est là que ClickUp brille. Que vous souhaitiez créer une identité de marque pour votre entreprise ou celle d'un client, l'utilisation d'un logiciel tel que ClickUp vous permet de créer une identité de marque Outil de gestion de projet marketing ClickUp permet d'accélérer les choses et de tenir tout le monde au courant.

L'outil de gestion de projet ClickUp vous aide à gérer toutes les étapes de la création d'une identité de marque.

utilisez les filtres de la vue Liste de ClickUp pour trier les tâches par statut, priorité, et plusieurs autres champs personnalisés pour un aperçu personnalisé de votre travail

La création d'une identité de marque comprend de nombreuses étapes et composantes, ce qui rend difficile le suivi du processus de création d'une marque. Pour construire une identité de marque forte, vous devez garder un œil sur chaque élément de la marque, comme les visuels, le texte et l'animation, et suivre les différentes tâches gérées par les différents membres de l'équipe.

ClickUp rassemble toutes les tâches, les ressources et les actifs afin que les équipes puissent suivre chaque étape de la création des lignes directrices de la marque.

De plus, l'outil Fonction de gestion des tâches de ClickUp vous permet d'accomplir une mission primordiale : organiser votre processus de création d'identité de marque en fonction de différents types de tâches.

simplifiez vos tâches avec la vue des tâches de ClickUp

Utilisez-la pour personnaliser vos tâches et sous-tâches en fonction des besoins de votre projet et de votre public cible en quelques clics.

Étape 2. Travaillez sur les éléments clés de la marque auxquels votre public s'identifiera

Vous avez fait des recherches pour identifier ce que votre marque représente et ce que votre public attend.

L'étape suivante consiste à créer un "moodboard" pour tous les éléments de votre marque, tels que :

Créer un logo qui représente fidèlement les valeurs, la mission et la personnalité de votre marque

Finaliser la palette de couleurs en fonction des émotions qu'elle suscite chez le public

Choisir une variété de palettes de couleurs qui illustrent la personnalité de votre marque, par exemple :

palette primaire palette secondaire couleur d'arrière-plan couleur du texte

Expérimenter les polices de caractères pour déterminer celle qui reflète le mieux l'ambiance de votre marque, puis sélectionner un ensemble de polices à utiliser de manière cohérente sur tous les points de contact avec la clientèle

Définir la voix et le ton en se concentrant sur les choses à faire et à ne pas faire dans la langue, le style et le formatage du contenu, et en utilisant des mots spécifiques qui soulignent le mieux ce qu'est votre marque

Concevoir l'emballage et d'autres éléments de conception liés à l'image pour donner le ton de votre marque

Veiller à ce que tous ces éléments soient respectés dans l'ensemble des tâches liées à votre marque demande des efforts. C'est là que le ClickUp Docs vous aide à organiser votre identité de marque.

Voici comment :

ClickUp Docs vous aide à rassembler toutes vos idées, y compris les images, les fichiers, les liens, etc., en un seul endroit et à les partager avec votre équipe. Vous pouvez utiliser des pages imbriquées, intégrer des signets, ajouter des tableaux et des options de style pour personnaliser Docs.

assurez-vous que vos commentaires sont vus en attribuant des commentaires aux utilisateurs directement dans les tâches de ClickUp, et obtenez une vue rapide des commentaires attribués dans une liste de contrôle

En outre, vous pouvez utiliser le même document pour rédiger vos directives de marque, les modifier en temps réel, étiqueter des personnes dans les commentaires, les formater selon les besoins et les partager avec l'équipe en un seul clic. Les documents vous permettent également d'assigner des actions, de discuter directement avec les membres de votre équipe et de lever rapidement les doutes.

le logiciel ClickUp Docs permet aux membres de l'équipe de personnaliser les polices de caractères, d'ajouter des relations entre les tâches ou de créer des liens vers les tâches directement dans le document

Avec ClickUp Docs, vous pouvez convertir du texte en tâches traçables directement. De plus, vous pouvez lier les tâches entre elles pour vous assurer que vous n'aurez pas à refaire les mêmes modifications.

Étape 3 : Rassembler les éléments de votre marque

Vous avez fait le gros du travail.

Il est maintenant temps de rassembler tous les éléments de votre marque sous la forme de lignes directrices, de modèles et d'un kit de conception de la marque.

Supposons que vous souhaitiez que l'identité de votre marque soit cohérente sur tous vos médias sociaux et autres supports marketing. Dans ce cas, vous devez aider toutes vos équipes - du service clientèle et des ventes au marketing et aux produits - à mettre la main sur les lignes directrices et le kit de la marque en un seul clic.

Imaginons que vous souhaitiez créer des maquettes de marque pour votre client. L'implication des seules équipes chargées du marketing et de la stratégie de marque ne suffira pas.

Il faut que votre équipe de conception, vos développeurs et vos rédacteurs de contenu puissent voir ce qui se passe en temps réel.

Dans ce cas, pensez à utiliser Tableaux blancs ClickUp -Un moyen collaboratif de créer des maquettes de produits qui sont suffisamment bonnes pour vous permettre de réussir des collaborations en matière de marketing :

Dessinez des liens entre les formes avec les tableaux blancs ClickUp

N'oubliez pas que la conception de votre identité de marque et la voix de votre marque sont liées.

Si votre produit final ne correspond pas à la personnalité de votre marque, vos investissements seront vains. Pour vous assurer que toutes vos équipes sont sur la même longueur d'onde, nous vous suggérons de créer un livre de marque que tout le monde pourra suivre et d'utiliser les outils suivants un logiciel de cartographie mentale pour faire un brainstorming collectif.

Faites collaborer votre équipe et créez des directives de marque à partir de zéro - avec tous les éléments de la marque dans le livre - à l'aide de Tableau blanc des lignes directrices de la marque ClickUp :

Lancez vos réunions de conception ensemble avec les tableaux blancs ClickUp

Étape 4 : Définir et exécuter votre stratégie de marque

Vous avez presque atteint la dernière étape de votre processus de stratégie de marque. La quatrième étape consiste à s'assurer que votre marque est représentée de manière cohérente sur tous les points de contact - votre site Web, les médias sociaux, les courriels, etc.

Voici quelques conseils à suivre lors de la mise en œuvre de votre stratégie de marque :

Réfléchissez à l'évolution visuelle de votre marque

Adaptez votre stratégie de marque en fonction du canal concerné (publicité, médias sociaux, marketing par courriel, communications internes, etc.)

Conceptualisez la façon dont votre contenu s'adaptera à l'identité visuelle de votre marque en termes de tonalité et d'aspect

Élaborer un guide de style de la marque en gardant à l'esprit les éléments suivants :

la façon dont vos clients perçoivent votre marque les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre organisation l'image de votre marque quels sont les principaux objectifs commerciaux de votre marque la voix unique de votre marque le type de produit/service que vous offrez



Vous pouvez également utiliser les outils de ClickUp modèles de lignes directrices de marque de ClickUp pour construire une marque puissante.

Utilisez le modèle de marque de ClickUp pour gérer votre prochaine initiative de marque

La marque d'une marque forte est une marque visuelle, étant donné que les gens traitent les visuels 60,000x plus rapidement qu'un texte. Mais dans le tourbillon des tâches quotidiennes, l'histoire de votre marque peut parfois prendre une mauvaise tournure - sous la forme d'une image mal éditée, d'une illustration inexacte, d'un texte insensible, etc.

Le Modèle de marque ClickUp vous aide à développer un processus facile à suivre qui vous permet de contrôler votre travail et votre équipe. Utilisez ce modèle pour communiquer l'histoire, les valeurs et la mission de votre marque sans perdre de temps ni vous compliquer la vie.

Un autre modèle intéressant est le Modèle de lignes directrices de la marque par ClickUp . Utilisez-le pour détailler tous vos éléments, tels que le logo, les couleurs, la voix de la marque, les polices de caractères, etc., et assurez la cohérence des valeurs, de l'identité et du message de votre marque tout au long du processus.

Utilisez le modèle de livre de marque pour organiser toutes vos idées en un seul endroit

Si vous cherchez quelque chose de plus complet pour établir une identité unifiée à travers tous les canaux, utilisez Modèle de charte graphique de ClickUp . Ce modèle vous aide à organiser les idées, à visualiser les actifs et à suivre les progrès.

Etape 5 : Contrôler, analyser et répéter

La dernière étape de la création d'une identité de marque solide exige un suivi constant de l'impact de votre marque sur les utilisateurs.

Pour vous assurer que votre public perçoit votre identité de marque de manière positive, suivez ces conseils :

Suivre les conversations et les mentions dans les médias sociaux

Enquêtez auprès des clients

Utilisez des outils d'analyse pour voir comment les utilisateurs interagissent avec votre marque

Si le suivi des objectifs de votre marque devient une tâche ardue, utilisez ClickUp Goals à votre avantage.

La création d'une marque mémorable dont votre public cible se souviendra commence par le suivi des objectifs liés à l'identité de votre marque, un domaine dans lequel les objectifs de ClickUp Goals sont les plus importants Objectifs de ClickUp en aide des tonnes :

ne laissez pas l'équipe s'éloigner de l'identité de votre marque avec les objectifs ClickUp

Utilisez cette fonctionnalité de ClickUp pour créer des objectifs traçables pour votre équipe, les aidant à garder le cap et à atteindre des résultats plus rapidement sans compromettre la qualité.

Le rôle des sept éléments dans l'identité de la marque

L'identité de votre marque est votre image de marque, ce qui signifie que le positionnement de votre marque comporte un aspect visuel que vous ne devez pas ignorer.

En règle générale, sept éléments clés composent l'identité visuelle d'une marque, à savoir :

1. Logo

le logo de Pixar

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider https://www.pixar.com/ le monde est en train de s'effondrer /%href/

logo is as iconic as logos get (Le logo est aussi emblématique que les logos peuvent l'être)

L'identité de votre marque commence par la conception d'un simple logo.

Si vous voulez comprendre le pouvoir d'un logo de marque visuel, considérez ceci :

Si quelqu'un mentionne un swoosh, vous pensez à la marque Nike. Et qui ne reconnaît pas les arcs dorés emblématiques de McDonald's ?

C'est le pouvoir de l'intégration de la personnalité de votre marque dans votre identité de marque.

Un logo conçu de manière stratégique reste à jamais gravé dans l'esprit du client. Voici comment y parvenir :

Il doit susciter une émotion

Doit être simple et minimaliste

Doit être orienté vers une stratégie

Il faut donner du temps à la création et prévoir des séries d'itérations constantes

2. Palette de couleurs de la marque

Les couleurs de la marque ont également un impact significatif sur l'identité de votre marque. Les clients se sentent psychologiquement liés à des couleurs différentes.

Par exemple, le jaune évoque le bonheur, le rouge la passion, le vert la nature, etc.

La palette de couleurs que vous choisissez doit donc permettre à vos clients de s'identifier instantanément à l'image de votre marque. Par exemple, une palette de couleurs jaune et rouge fait automatiquement penser à McDonald's.

Les marques les plus séduisantes sur le plan visuel suivent ces conseils sur les couleurs de la marque dans leurs documents et campagnes de marketing :

Veillez à la cohérence des couleurs entre les images, les conceptions graphiques et les polices de caractères de la marque

Utiliser une palette de couleurs pour définir l'ambiance de la marque dans son ensemble. Les couleurs spécifiques (comme les couleurs chaudes et vives) influencent positivement les émotions de l'observateur, en stimulant le bonheur et l'énergie

Tirez parti d'une palette de couleurs complémentaires pour la rendre plus reconnaissable

Sélectionnez au maximum quatre couleurs complémentaires qui reflètent fidèlement la personnalité de votre marque

3. Polices de caractères de la marque

Si les couleurs de votre marque constituent son identité visuelle, les polices de caractères sont sa voix.

Vous utilisez le texte pour façonner le ton et le style de votre marque. En matière de typographie, il existe deux types de polices - les polices de logo et les polices de marque - que vous devez choisir.

Par exemple, la police du logo de Coca-Cola est un exemple classique de police de logo. L'écriture cursive unique de Coca-Cola est immédiatement reconnaissable et est utilisée exclusivement pour le logo de l'entreprise.

la police du logo de Coca Cola est bien connue via ThoughtCo La police de Google, "Product Sans", est un bon exemple de police de marque. Alors que Google possède également un logo distinctif, la police "Product Sans" est utilisée pour divers aspects de l'identité visuelle de la marque, notamment les titres des sites web, les supports marketing et les produits.

Pour tirer le meilleur parti de la typographie de votre marque :

Veillez à ce que votre équipe respecte les directives spécifiques de la marque en ce qui concerne les polices à utiliser

Utilisez une police de caractères qui correspond à l'esprit et à l'état d'esprit de vos clients

Choisissez une police qui correspond à la personnalité de votre marque ; par exemple, les polices contemporaines sans empattement conviennent mieux aux marques à caractère moderne, et les polices manuscrites sont parfaites pour les marques à la personnalité jeune et enjouée

4. Image de marque

Une identité de marque forte repose sur les émotions qu'elle suscite chez le spectateur. Une imagerie forte en est un élément essentiel.

Pour que la conception de votre identité de marque soit une réussite, adoptez ces conseils :

Chaque image, illustration et photo que vous utilisez doit être intentionnelle et cohérente par rapport au message qu'elle transmet

Alignez l'imagerie de la marque sur le ton du contenu et la personnalité de la marque

Utilisez des images propres, de haute qualité et professionnelles pour renforcer la relativité et améliorer l'attachement à la marque

5. Typographie de la marque

La typographie de votre marque, c'est-à-dire les caractères et les polices de caractères, transmet la personnalité de votre marque par le biais du texte. Tout comme votre logo et votre palette de couleurs, votre choix de typographie doit s'aligner sur l'identité de votre marque.

Suivez ces conseils pour obtenir les meilleurs résultats :

Comprenez pourquoi vous souhaitez utiliser une typographie spécifique ; par exemple, les polices de caractères script ont un aspect plus personnel

Essayez de ne pas avoir trop de types et de tailles de polices

Lorsque vous décidez de la longueur des lignes et de l'espacement, tenez compte de la lisibilité

Assurez-vous que votre typographie est lisible et facile à comprendre pour que l'expérience de l'utilisateur soit positive. Pour ce faire, vous pouvez la tester sur différentes tailles d'écran

6. Formes et motifs de la marque

Les formes et les symboles de la marque sont des éléments visuels essentiels qui donnent un avantage à votre marque. Utilisez ces conseils pour sélectionner les formes et les motifs qui ont un sens esthétique pour votre marque :

Choisissez des formes et des motifs qui sont :

Répondent aux besoins changeants de votre public Pertinents par rapport à leurs demandes actuelles Conformes au message et à la vision de votre marque

Optez pour des formes et des motifs polyvalents qui s'adapteront plus facilement à différents écrans et plates-formes

N'oubliez pas la palette de couleurs de votre marque lorsque vous sélectionnez les formes et les motifs

Veillez à ce que les formes soient évolutives

Testez et expérimentez les motifs jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité

7. Slogans et accroches

Les slogans et les titres d'appel renforcent également l'affinité de votre marque dans une large mesure. Un slogan comporte généralement moins de sept mots, tandis qu'un mot d'ordre en comporte neuf ou plus.

Ces deux éléments textuels doivent résumer votre marque en mots. Ils doivent être simples et courts.

Alors que vos slogans peuvent changer en fonction du produit ou du service que vous commercialisez, votre slogan est plus permanent. Tant qu'ils sont percutants et accrocheurs dans leur exécution et qu'ils décrivent la marque de manière pertinente, vous êtes prêt à partir.

Communiquez l'objectif de votre marque - et améliorez l'expérience de la marque - avec ClickUp

Une bonne marque crée des images de marque ; une grande marque se concentre sur l'amélioration de l'identité de l'entreprise. L'identité d'une grande marque n'est pas le fruit du hasard, elle est construite intentionnellement, en gardant toujours à l'esprit les attributs de la marque.

Donnez un coup de jeune à votre image de marque.. utiliser ClickUp et faites en sorte que votre marque soit vue et mémorisée.

Foire aux questions courantes

1. Quels sont les éléments clés de l'identité d'une marque ?

Les éléments essentiels de l'identité de marque comprennent le logo de l'entreprise, la palette de couleurs (y compris les couleurs primaires et secondaires), les polices de caractères de la marque, la voix de la marque, le ton, et bien d'autres choses encore.

La création d'une identité de marque réussie est un processus en cinq étapes :

Mener une étude de marché pour mieux connaître vos clients cibles ainsi que votre proposition de valeur et les caractéristiques de votre marque.

Développez les différents éléments de votre marque - du logo et des couleurs à la police de caractères et au ton - en fonction de la personnalité de votre marque.

Rassemblez tous les éléments de votre marque en un seul endroit sous la forme de lignes directrices, de modèles et d'un kit de conception de marque.

Définissez et mettez en œuvre votre stratégie de marque pour vous assurer que votre marque est représentée de manière cohérente sur tous les points de contact tels que le site web, les médias sociaux, les courriels, etc.

Contrôler et suivre l'impact de votre marque dans les conversations et les mentions sur les médias sociaux par le biais d'enquêtes auprès des clients, d'analyses, etc. pour évaluer la manière dont les utilisateurs interagissent avec votre marque.

L'outil Logiciel de gestion de la marque ClickUp facilite la création d'une identité de marque. Il offre des fonctionnalités pour :

Stocker le guide de style de votre marque via ClickUp Docs

Gérer les actifs de la marque et d'autres éléments visuels à l'aide de ClickUp Tasks

Créer des supports marketing en un temps record en partant de zéro et en utilisant des documents prêts à l'emploiModèles de marque ClickUp* Collaborez à la mise en correspondance de la mission de la marque avec le design de la marque à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Suivez les objectifs de l'identité de la marque à l'aide de ClickUp Goals

Avec toute votre identité de marque produits livrables la création d'une image de marque forte sera d'autant plus facile que le processus sera rationalisé.