15 Idées de cadeaux d'appréciation des employés pour tous les budgets

Toute organisation réussie dispose d'une équipe d'employés assidus et validés. Bien rémunérer vos employés est la première étape, mais il n'y a pas de meilleur moyen de leur montrer à quel point vous les appréciez que de leur offrir un cadeau attentionné

Un programme structuré de cadeaux d'appréciation des employés est un excellent moyen d'aider les employés à se sentir spéciaux, de les motiver à faire de leur mieux et de stimuler le moral et la loyauté sur le lieu de travail.

Que vous soyez une startup avec quelques membres de l'équipe ou une entreprise avec des centaines d'employés, nous avons d'excellentes idées de cadeaux d'appréciation des employés pour tout le monde.

Dans cet article de blog, nous expliquons comment les cadeaux d'appréciation des employés auront un impact significatif sur leur bien-être et nous partageons quelques idées que vous pouvez utiliser immédiatement.

Qu'est-ce que l'appréciation des employés ?

L'appréciation des employés est le processus significatif d'expression de la gratitude envers vos employés pour leur travail acharné, leur créativité et leurs contributions sur le lieu de travail.

Un moyen populaire et efficace de reconnaître les équipes est de leur offrir des cadeaux. Recherche montrent que la reconnaissance tangible d'un travail bien fait ou d'un jalon atteint est un stimulant mental qui permet aux employés de continuer à travailler.

Par exemple, lorsqu'un membre de votre équipe atteint un objectif ou se surpasse pour servir les clients, vous pouvez lui offrir des cadeaux d'appréciation en guise de récompense mensuelle ou trimestrielle. Envoyez des cadeaux personnalisés à l'ensemble de l'équipe pour favoriser l'appréciation du personnel lors d'occasions spéciales.

Le plus beau, c'est que ces cadeaux peuvent être aussi simples qu'un bon d'achat dans le café préféré de l'employé, accompagné d'une note manuscrite valorisant sa contribution à la croissance ou aux objectifs de votre organisation.

En revanche, un cadeau d'entreprise destiné à l'ensemble de l'équipe doit être plus réfléchi et apprécié par la plupart des gens. Il peut s'agir d'en-cas sains, de t-shirts personnalisés, de swag d'entreprise et d'appareils électroniques tels que des chargeurs, des AirPods, des enceintes JBL, etc.

Importance des cadeaux d'appréciation des employés

La plupart des organisations ont déjà des programmes d'appréciation qui offrent des récompenses annuelles ou des cadeaux pour marquer des festivals spécifiques. Ces programmes sont sans aucun doute essentiels. Mais un programme d'appréciation des employés sur mesure présente des avantages particuliers et des points bonus, notamment :

1. Amélioration du bien-être

Montrer de la gratitude augmente le bien-être de l'employé, stimule sa santé mentale, l'aide à être plus productif et à manquer moins de jours de travail. Cela a un impact sur les résultats du travail et l'interaction avec les employés. En offrant des cadeaux d'appréciation aux employés, vous stimulez leurs performances et leur engagement, ainsi que leur bien-être et leur santé.

2. Aide à attirer les meilleurs talents

Les employés heureux sont les meilleurs défenseurs des nouveaux talents qui rejoignent votre organisation et sont plus susceptibles de recommander à leurs amis et connaissances de rejoindre votre entreprise. Un bureau et un lieu de travail modernes avec une culture de cadeaux d'appréciation des employés attireront probablement des candidats de grande qualité qui veulent se sentir valorisés pour leur travail.

3. Amélioration des performances

Les cadeaux d'appréciation des employés servent de renforcement positif pour un bon comportement au travail. La reconnaissance peut être liée à d'autres facteurs que les seules performances de l'employé. Célébrez les employés qui se surpassent. Cela permet de développer des connexions émotionnelles avec le lieu de travail qui alimentent les performances et la réussite futures.

4. Une plus grande satisfaction au travail

Lorsque vous récompensez les employés qui font bien leur travail, ils se sentent plus heureux et plus motivés pour continuer à se montrer. C'est là que la magie opère. Les employés satisfaits deviennent des ambassadeurs de la marque. Ils favorisent la loyauté et réduisent considérablement les taux de rotation.

Pensez aux possibilités : lorsque les employés se sentent appréciés, il y a moins d'entretiens de départ, les coûts sont réduits et la culture de travail est positive. Investir dans des cadeaux d'appréciation pour les employés pourrait être le catalyseur qui élèvera les performances professionnelles et la productivité à de plus hauts niveaux.

5. Renforce les valeurs

L'appréciation et la reconnaissance des employés pour avoir adopté un comportement conforme aux valeurs de l'entreprise les encouragent à poursuivre ces comportements et ces actions et à donner un exemple positif aux autres.

15 Excellentes idées de cadeaux d'appréciation des employés

Les meilleurs cadeaux d'appréciation des employés sont ceux qui permettent à l'employé de se sentir vu et valorisé. Et le plus amusant, c'est que vous n'avez pas besoin de vous ruiner ou de passer du temps à faire des recherches.

Nous avons rassemblé 15 idées étonnantes de cadeaux d'appréciation du personnel pour tous les contextes et tous les budgets. Placez vos favoris et commencez dès aujourd'hui à faire sourire vos employés.

Les meilleurs cadeaux de remerciement pour les employés en toute occasion

1. Panier de friandises

Un excellent moyen de dire à vos employés qu'"ils sont incroyables" est de leur offrir leurs friandises favorites. Vous pouvez vous contenter d'une simple boîte de pâtisseries fraîches ou opter pour un panier personnalisé et significatif composé de leurs favoris, de boissons et d'accessoires de bureau tels qu'une tasse à café.

Recherchez des vendeurs de cadeaux locaux qui peuvent faire ces paniers personnalisés pour vous. Vous pouvez également consulter ce site guide de cadeaux pour les fêtes de fin d'année pour créer un coffret-cadeau que vos employés aimeront et apprécieront !

2. Dons de charité

Si vous ne souhaitez pas offrir de cadeaux physiques, appréciez vos employés tout en assistant une bonne cause en faisant un don en leur nom à l'organisme de bienfaisance de leur choix. Une autre idée intéressante consiste à leur donner un jour de congé pour faire du bénévolat pour une cause qui leur tient à cœur, quelle qu'elle soit.

3. Sweats à capuche ou vêtements d'intérieur personnalisés

Encouragez vos employés à tirer le meilleur parti du travail télétravail en les habillant confortablement. Rien ne vaut un sweat à capuche ou un ensemble de vêtements d'intérieur pour se sentir à l'aise. Personnalisez ces vêtements en y ajoutant le logo de l'entreprise et le nom de l'employé. Vous pouvez même les agrémenter d'un dicton favori ou d'un dialogue tiré d'un film qu'il aime.

4. Expériences d'équipe

Une journée de détente est un excellent moyen d'apprécier l'ensemble de votre équipe, surtout après un mois ou un trimestre difficile ! Les salles d'évasion, les festivals gastronomiques, les dégustations de café ou de nourriture, ou les visites de parcs à thème sont autant d'idées géniales. Une partie essentielle des activités d'équipe consiste à obtenir l'avis de chacun sur les expériences qu'il apprécie le plus.

5. Œuvres d'art personnalisées

Offrir une œuvre d'art en guise de cadeau de remerciement permet à vos employés d'ajouter une touche personnelle à leur environnement de travail, que ce soit à la maison ou au bureau. C'est une façon unique d'exprimer sa gratitude.

Offrez des œuvres inspirées d'artistes et de styles abonnés par la personne ou des œuvres basées sur ses films, émissions de télévision, groupes de musique ou livres favoris.

Options de cadeaux d'appréciation des employés abordables

6. Verres à boire personnalisés

Une tasse ou un gobelet avec le visage de l'employé ou un message personnalisé est une idée amusante de cadeau de remerciement pour un budget limité. Personnaliser les verres avec une photo de leur animal de compagnie ou de leur famille serait un excellent cadeau.

7. Plantes d'intérieur

Une plante succulente ou une fleur en pot est une idée de cadeau pour les employés à la fois belle et abordable. Elle leur donne quelque chose à entretenir et constitue un rappel joyeux du lieu de travail pour ceux qui travaillent à domicile.

8. Crédits pour livres ou livres audio

C'est le cadeau idéal pour les rats de bibliothèque de votre équipe. Offrez-leur des crédits Audible pour acheter leur prochain livre ou un bon d'achat sur Amazon ou dans leur librairie préférée s'ils préfèrent lire à l'ancienne.

9. Cartes-cadeaux pour des expériences ou des cours

Offrez à vos employés quelque chose d'amusant et de nouveau à faire en leur offrant un bon pour un cours de cuisine exotique, un cours de peinture ou une dégustation de vin ! Vous pouvez également leur offrir des billets de cinéma pour qu'ils puissent passer une soirée agréable avec leur partenaire.

10. Mini-chariots de bien-être

Encouragez vos employés à distance à prendre soin d'eux en leur offrant de petits paniers de cadeaux sur le thème du bien-être. Les éléments tels que les bougies parfumées, les baumes à lèvres, les masques pour le visage ou les pieds, ou les thés apaisants ne coûtent pas grand-chose.

Ils constituent un excellent cadeau de remerciement pour les employés en période de forte activité ou lorsque vous savez que votre employé assume de nombreuses responsabilités au travail. Un abonnement à une salle de sport est également l'un des cadeaux parfaits pour les employés afin de les encourager à mener une vie saine.

Options de cadeaux de remerciement pour les employés

11. Cartes-cadeaux pour des spas ou des programmes de bien-être

Laissez vos employés se faire dorloter après un travail bien fait en leur offrant un traitement relaxant dans un spa ! Offrez-leur une demi-journée dans un spa local ou offrez-leur un week-end de bien-être.

12. Amélioration du bureau à domicile

C'est le cadeau idéal pour remercier vos employés si vous avez une équipe à distance ! Surprenez-les en leur offrant des accessoires de bureau tels que des chaises ergonomiques, un bureau debout, des écouteurs ou un moniteur supplémentaire. Si vous disposez d'un budget plus limité, un chargeur super rapide ou un tableau blanc pour leur mur est un excellent cadeau de remerciement.

13. Accessoires de voyage

Pour les membres de votre équipe qui doivent souvent voyager dans le cadre de leurs missions - ou même pour ceux qui adorent partir en globe-trotter pendant les vacances - des cadeaux tels que des bagages de cabine, des sacs pour ordinateurs portables, des écouteurs ou des couches confortables sont idéaux. Ils les utiliseront souvent et penseront à vous chaque fois qu'ils le feront.

14. Lunettes anti-lumière bleue

Le temps passé devant un écran n'est pas négociable pour la plupart des employés, et un bon moyen de les aider à rester en bonne santé est de leur offrir des lunettes anti-lumière bleue personnalisées pour protéger leurs yeux. Vous pouvez leur offrir un chèque-cadeau à un optométriste local afin qu'ils puissent obtenir le modèle de leur choix.

15. Kits d'expérience

Les marques proposent des kits de bricolage permettant de créer des recettes, des éléments d'artisanat ou des projets scientifiques à l'Accueil avec les personnes qui leur sont chères. Envoyez à vos employés des kits adaptés à leurs intérêts, qu'il s'agisse de rouler des pâtes à la main, de construire votre boule à neige ou de fabriquer votre whisky ; les options sont infinies.

Autres moyens de témoigner de l'appréciation des employés

Des études ont régulièrement montré que les employés sont plus susceptibles de rester et de s'épanouir au sein d'une entreprise qui reconnaît régulièrement leurs contributions .

Bien que les cadeaux d'appréciation des employés soient un excellent moyen de démontrer votre gratitude, il existe plusieurs autres façons de montrer aux employés que vous vous souciez d'eux tout au long de l'année.

1. Reconnaissance verbale

Même si vous n'offrez pas de cadeau à vos employés, donnez-leur un "merci" individuel ou une note d'éloge pour avoir fait quelque chose de bien.

Utilisez logiciel de reconnaissance des employés de rationaliser le processus de mesure de leur contribution et d'avoir un aperçu de leur contribution régulière.

C'est une excellente idée de reconnaître publiquement la réussite de quelqu'un sur le chat de groupe ou le canal Slack de votre lieu de travail.

2. Contrôles individuels du bien-être

En plus des rencontres habituelles liées au travail, faire un bilan de santé est un moyen efficace de montrer à vos employés que vous vous souciez d'eux et constitue un excellent cadeau de remerciement.

Demandez-leur comment ils vont, encouragez-les à partager leurs préoccupations et, le cas échéant, offrez-leur des congés supplémentaires pour qu'ils puissent s'occuper de leur santé mentale.

En particulier, il est bon de prendre des nouvelles si vous savez qu'ils traversent une période difficile ou qu'ils ont subi une perte.

3. Solliciter un retour d'information

Nous ne parlons pas des ennuyeux sondages mensuels auprès des employés. Si vous voulez que vos employés se sentent écoutés, organisez périodiquement des journées "portes ouvertes" au cours desquelles ils pourront venir vous faire part de leurs idées ou de leurs commentaires, individuellement ou en groupe.

Vous pouvez même organiser ces réunions virtuellement avec l'aide de logiciel de lieu de travail numérique afin qu'ils ne se sentent pas déconnectés, même si l'organisation a mis en place une politique de télétravail.

Si vous décidez de mettre en œuvre l'une de ces idées, remerciez publiquement les personnes qui en sont à l'origine. Il n'y a rien de tel que le sentiment d'avoir directement contribué à quelque chose de nouveau pour son lieu de travail.

Créer un programme d'appréciation et de récompense des employés à l'aide de ClickUp

Heureusement, reconnaître et récompenser votre personnel n'a pas besoin d'être un processus compliqué ! Des éléments simples et bien pensés font beaucoup de bien - et plus important encore, l'intention qui les sous-tend compte.

Créez donc un programme d'appréciation et de récompense des employés qui vous aidera à reconnaître le travail exceptionnel, à rendre votre personnel heureux, à réduire le taux de rotation et à promouvoir des comportements positifs en accord avec les valeurs de l'organisation.

Voici ce que vous devez faire :

1. Définir des paramètres clairs pour les récompenses

La définition des objectifs est la fonction la plus cruciale ici, car elle vous permet de garantir l'équité du programme et d'éviter les préjugés inconscients à l'égard de certains employés. Objectifs ClickUp offre un mélange parfait de gestion des performances et de définition d'objectifs.

Fixez des paramètres et suivez votre progression avec ClickUp

Ils vous permettent de définir et de suivre des ICP et des cibles pour chaque employé et de maintenir des tableaux de bord hebdomadaires pour que l'équipe puisse voir lesquels de leurs pairs obtiennent de bons résultats.

Un tel cadre de suivi automatique de la progression encourage la participation du personnel et stimule sa motivation.

Offrez une gratification instantanée en applaudissant les employés par le biais de mentions ou en fournissant un shoutout dans les fils de discussion à l'aide d'emojis.

Affichez vos discussions sur ClickUp Chat View et collaborez avec d'autres personnes en temps réel

2. Suivez les jalons à votre façon Jalon ClickUp est un système de reconnaissance qui identifie les principales réalisations d'une équipe ou d'un employé au cours d'un projet en cours. Ces jalons de travail sont mis en évidence sous la forme d'une icône en forme de diamant avec le nom de la tâche en gras.

Commencez par utiliser ce modèle pour documenter votre les jalons du projet de manière collaborative, ludique et visuellement attrayante, afin que vous restiez au courant des jalons importants

Quel que soit le type d'affichage que vous avez choisi, vous ne manquerez jamais un jalon.

De plus, l'utilisation de la fonction Attribuer des commentaires grâce à cette fonctionnalité de ClickUp, vous pouvez attribuer des commentaires à des employés sélectionnés afin de reconnaître leurs contributions.

La fonctionnalité d'annotation de ClickUp permet aux équipes d'attribuer des commentaires aux fichiers pour une collaboration plus rapide

Cet acte constitue une forme de reconnaissance, montrant que leur contribution ou leur travail est remarqué et valorisé.

3. Trier les rapports de performance en vue d'une analyse plus approfondie

Exploiter le potentiel de l'équipe Modèle de rapport de performance ClickUp pour évaluer les performances des équipes et des individus à l'aide de graphiques et de visualisations en temps réel.

Réalisez une évaluation détaillée des performances d'un employé ou d'un programme à l'aide de ce modèle de ClickUp

Téléchargez et étudiez des rapports automatisés pour évaluer l'efficacité d'un employé, l'impact sur l'organisation et l'efficacité globale.

Avec des indicateurs et des points de référence clairs, ces rapports aident à identifier les employés les plus performants et vous permettent de récompenser leurs efforts de manière appropriée.

En même temps, logiciel d'engagement des employés est essentiel pour améliorer la communication, la collaboration et la satisfaction globale des employés.

Faire du don de cadeaux une partie de votre ADN

Il n'est pas nécessaire d'organiser une sorte de "journée d'appréciation des employés" dans votre entreprise. Bien sûr, ce serait utile. Mais lorsque vous distribuez périodiquement des cadeaux personnalisés et des incitations aux employés pour les remercier, vous leur montrez que vous vous souciez d'eux et que vous voulez qu'ils continuent à faire de leur mieux.

Vous pouvez les aider davantage en promouvant des applications de suivi des objectifs de fixer efficacement leurs objectifs individuels, ce qui favorise une culture de la responsabilité et de la progression.

Que vous soyez une startup en phase de démarrage ou une grande entreprise ayant fait ses preuves, il n'est jamais trop tard pour commencer à remercier vos employés pour tout ce qu'ils font - et ces idées de cadeaux d'appréciation des employés sont le moyen idéal pour commencer. S'inscrire gratuitement à ClickUp et créez votre premier système de reconnaissance et de récompense des employés.