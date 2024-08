11 Meilleures alternatives à Vanta pour automatiser les processus en 2024

Qu'il s'agisse d'escrocs rusés ou de violations accidentelles, la sécurité numérique et la conformité n'ont jamais été aussi importantes. L'inconvénient ? Il est difficile de satisfaire aux exigences de conformité sans disposer de processus et d'outils structurés.

Vanta est une solution populaire pour automatiser les examens de conformité et de sécurité, mais elle ne convient pas à toutes les entreprises. Heureusement, il existe de nombreuses solutions de rechange à Vanta sur le marché. Que vous souhaitiez automatiser les processus ou rationaliser les examens de sécurité, la bonne plateforme de sécurité permet à votre petite ou moyenne entreprise de rester sûre et conforme. ✅

Consultez ce guide complet pour obtenir une liste des caractéristiques incontournables de tout logiciel de conformité, ainsi que nos 11 solutions de rechange préférées à Vanta en 2024 (et un concurrent en prime !).

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Vanta?

Vanta est un plateforme de gestion de la conformité qui utilise des automatismes pour unifier la gestion des risques et rationaliser les examens de sécurité. La plupart des concurrents de Vanta offrent tout cela, et même plus. Recherchez un logiciel doté des fonctionnalités suivantes pour rester à la pointe de la conformité :

Couverture des cadres de conformité: Tout d'abord, recherchez une plateforme qui prend en charge les cadres de sécurité que vous suivez. Les options courantes sont les suivantes SOC 2 gDPR, ISO 27001, HIPAA et PCI DSS. Une large couverture est appréciable, mais assurez-vous que la plateforme connaît vraiment son domaine - il est parfois préférable d'opter pour une plateforme spécialisée plutôt que pour une plateforme généraliste

Tout d'abord, recherchez une plateforme qui prend en charge les cadres de sécurité que vous suivez. Les options courantes sont les suivantes SOC 2 gDPR, ISO 27001, HIPAA et PCI DSS. Une large couverture est appréciable, mais assurez-vous que la plateforme connaît vraiment son domaine - il est parfois préférable d'opter pour une plateforme spécialisée plutôt que pour une plateforme généraliste Capacités d'automatisation: Les bons automatismes rationalisent la gestion de la conformité et les examens de sécurité. Recherchez un logiciel de gestion de la conformité de la sécurité des risques qui prend en charge la collecte automatisée des preuves, l'évaluation des risques, les questionnaires de sécurité, etc

Les bons automatismes rationalisent la gestion de la conformité et les examens de sécurité. Recherchez un logiciel de gestion de la conformité de la sécurité des risques qui prend en charge la collecte automatisée des preuves, l'évaluation des risques, les questionnaires de sécurité, etc **Vous devez surveiller votre posture de sécurité et votre conformité en temps réel. Les solutions de rechange solides de Vanta comprennent des fonctions de balayage continu et de production de rapports pour que votre entreprise soit prête à subir des audits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Intégration: Recherchez des solutions de rechange à Vanta qui s'intègrent déjà à vos plateformes SaaS, API et autres outils d'affaires existants. Cela facilite grandement la synchronisation des données dans l'ensemble de votre entreprise. Vous pouvez toujours utiliserlogiciel d'intégration comme Zapier si vous souhaitez une connexion personnalisée, mais les intégrations natives sont toujours un premier choix intelligent

Recherchez des solutions de rechange à Vanta qui s'intègrent déjà à vos plateformes SaaS, API et autres outils d'affaires existants. Cela facilite grandement la synchronisation des données dans l'ensemble de votre entreprise. Vous pouvez toujours utiliserlogiciel d'intégration comme Zapier si vous souhaitez une connexion personnalisée, mais les intégrations natives sont toujours un premier choix intelligent Interface conviviale : Bien sûr, les équipes de sécurité sont assez au fait de la technologie, mais pourquoi rendre la conformité plus difficile qu'elle ne doit l'être ? Recherchez une plateforme avec une interface intuitive et conviviale pour accélérer le temps de valorisation

Les 11 meilleures alternatives à Vanta à utiliser en 2024

Si vous essayez d'améliorer la cybersécurité et la conformité, vous n'êtes certainement pas le seul. De plus en plus de PME se tournent vers des plateformes de conformité pour protéger leurs données, leurs clients et leur réputation. Voici les 11 meilleures solutions de rechange à Vanta en 2024 pour les petites et moyennes entreprises.

1. Scytale

via Scytale Scytale est un nouveau leader en matière de conformité et de gestion des risques et l'une des meilleures alternatives à Vanta pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles. Cette plateforme basée sur le cloud s'appuie fortement sur des automatisations alimentées par l'IA pour simplifier les flux de travail de conformité longs et compliqués.

Scytale est équipé pour faire face à pratiquement tous les risques grâce aux conseils d'un expert en conformité dédié pour assurer la préparation à l'audit et la capacité à prendre en charge plus d'une douzaine de cadres. Cette prise en charge, associée à une liste étendue d'intégrations et de fonctions de sécurité, élimine les charges de travail administratives intensives et permet aux entreprises de gagner un temps précieux tout en se préoccupant moins des efforts en matière de sécurité, de risque et de conformité.

Les meilleures caractéristiques de Scytale

Prend en charge plus de 15 cadres comme SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS, etc

Offre des solutions spécifiques pour divers secteurs et cas d'utilisation, y compris les experts en conformité, les tests de pénétration, les startups et GRCaaS

S'intègre à des tonnes d'autres outils de travail pour rationaliser vos processus de conformité, notamment GitHub, Slack, Google Workspace, Okta et ClickUp, et d'autres encore sont en cours d'élaboration

Surveillance automatisée des contrôles, collecte de preuves et générateur de politiques personnalisées pour les startups

Un chat dans l'application pour communiquer avec l'équipe et un centre de notification pour s'aligner rapidement sur toutes les mises à jour de sécurité

Limitations de Scytale

Des bogues occasionnels, y compris un temps de latence lors du téléchargement ou de la prévisualisation de fichiers volumineux

Il n'y a pas de fonction d'exportation de fichiers CSV ou Excel

Intégrations CI/CD limitées (bien que d'autres soient en cours d'élaboration)

Scytale ne propose pas de version ou d'essai gratuit

Prix de Scytale

Contactez Scytale pour toute information sur les prix

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

: 4.8/5 (100+ commentaires) Capterra : 5/5 (5 commentaires)

2. Drata

via Données Drata permet de mettre en place un programme de conformité efficace en quelques clics. Il collecte automatiquement les preuves, ce qui vous permet de dire adieu aux captures d'écran manuelles. Comptez sur Drata pour enregistrer toutes les preuves, les contrôles et les documents en un seul endroit pour une visibilité totale qui vous prépare à la fois aux audits et aux menaces de sécurité du monde réel. 🔒

Drata meilleures fonctionnalités

Data dispose de plus de 85 intégrations natives

Protégez les informations sensibles avec des autorisations d'accès basées sur les rôles

Drata supporte plus de 17 frameworks, y compris NIST CSF et CCPA

Vous suivez un référentiel personnalisé ? Ajoutez-le à Drata pour créer des contrôles personnalisés pour vos besoins de conformité

Drata limitations

Certains utilisateurs disent que la plateforme cloisonne les documents par employé, ce qui peut rendre difficile la recherche d'informations

D'autres disent que les intégrations de Drata ont parfois des ratés

Drata prix

Contact pour les prix

G2: 4.9/5 (600+ commentaires)

4.9/5 (600+ commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

3. Sprinto

via Sprinto Sprinto est une alternative solide à Vanta pour les entreprises technologiques qui ont besoin de soutien pour les audits de sécurité. Il vous offre des programmes de conformité approuvés par les auditeurs pour guider votre équipe à travers un processus de sécurité et d'audit modélisé. Ne vous inquiétez plus jamais de laisser tomber la balle : Sprinto remplit les tâches liées à l'audit, les priorise, et notifie votre équipe pour garder le ballon roulant.

Les meilleures fonctionnalités de Sprinto

Sprinto supporte plus de 12 cadres de sécurité, y compris CMMC, PIPEDA, et FedRamp

Sprinto vous donne accès à des experts en sécurité et en conformité pour répondre à toutes les questions

Il intègre les évaluations des risques, les inspections des contrôles et les audits sans contact avec des preuves générées automatiquement

Préparez votre prochain audit sans stress avec les partenaires d'audit internationaux de Sprinto en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël

Limitations de Sprinto

Sprinto est conçu pour les entreprises technologiques, il n'est donc pas adapté à tous les secteurs

Certains utilisateurs souhaiteraient que Sprinto offre plus de ressources pratiques et de documentation

Sprinto prix

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (690+ commentaires)

4.8/5 (690+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (4 commentaires)

4. Scrut

via Scrut Cette alternative à Vanta est spécialisée dans l'évaluation et la surveillance des risques. Bien qu'elle suive les cadres de sécurité standard de l'industrie, Scrut brille vraiment par ses programmes d'infosec personnalisés. Non seulement elle vous donne la liberté de personnaliser la sécurité et la conformité, mais la plateforme intègre également des flux de travail collaboratifs pour faciliter la gestion des risques gestion de projet .

Les meilleures caractéristiques de Scrut

Collaborez en toute sécurité avec des pen-testers, des auditeurs et des membres de l'équipe grâce aux flux de travail prêts à l'emploi de Scrut

Choisissez parmi plus de 70 intégrations

Scrut est livré avec des tableaux de bord en temps réel pour une vision rapide

Gérer tous les actifs, les fournisseurs, les employés et les processus dans une vue unique

Limitations de Scrut

Certains utilisateurs souhaiteraient que Scrut offre plus d'automatisations

D'autres disent qu'il y a des problèmes avec l'interface utilisateur

Scrut prix

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Scrut

G2: 4.9/5 (650+ commentaires)

4.9/5 (650+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (190+ commentaires)

5. UpGuard

via UpGuard UpGuard est une alternative robuste à Vanta qui propose des solutions pour l'évaluation des risques des fournisseurs, des évaluations de sécurité, des rapports, des détections de fuites, et même un système de gestion de la sécurité Outil d'IA pour remplir automatiquement les évaluations des fournisseurs. UpGuard possède de nombreuses fonctionnalités clés, mais il est surtout connu pour sa gestion des risques liés aux tiers. Si des fournisseurs ou des sous-traitants sont présents dans vos systèmes, UpGuard s'assurera que tout le monde respecte les règles.

Les meilleures fonctionnalités d'UpGuard

Rationalisez la gestion des risques liés aux fournisseurs grâce à la fonction AI Autofill qui permet de rassembler les questionnaires plus rapidement

Utilisez UpGuard BreachSight pour surveiller les violations de données

UpGuard Vendor Risk contrôle les risques liés aux fournisseurs tiers

Il s'intègre à Jira, Slack et ServiceNow

Limitations d'UpGuard

Certains utilisateurs disent que le prix est assez élevé

D'autres souhaitent que la plateforme offre plus d'actions de masse

UpGuard prix

Débutant: 18 999 $/an

18 999 $/an Professionnel: 39 999 $/an

39 999 $/an Entreprise: 89 999 $/an

89 999 $/an Entreprise: Contacter pour la tarification

UpGuard ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.5/5 (150+ avis)

4.5/5 (150+ avis) Capterra: 5/5 (1 avis)

6. Secureframe

via Cadre sécurisé Secureframe se décline en deux produits : Secureframe Comply pour l'automatisation de la conformité et Secureframe Trust pour la sécurité des données et la confiance des clients. Essayez Secureframe AI pour automatiser les instructions de médiation, compléter les évaluations des risques et rédiger des politiques conformes. 📝

Secureframe meilleures fonctionnalités

Choisissez parmi plus de 200 intégrations

Les tableaux de bord Secureframe mesurent votre progression vers la conformité réglementaire pour des cadres tels que SOC 2 ou ISO 27001

Secureframe intègre la formation des employés et le suivi des certifications

Automatisez l'évaluation des risques avec l'outil Secureframe AI Risk Management

Secureframe limitations

Certains utilisateurs affirment que Secureframe nécessite toujours une supervision, ce qui nuit aux gains de temps que vous obtiendriez normalement grâce à l'IA et à l'automatisation

D'autres disent que le processus de gestion des fournisseurs est encombrant et difficile à gérer

Secureframe prix

Contact pour les tarifs

G2: 4.7/5 (280+ avis)

4.7/5 (280+ avis) Capterra: 5/5 (4 avis)

7. OneTrust

via OneTrust La confiance est essentielle, c'est pourquoi OneTrust met l'accent sur la sécurité et la conformité en tant que facteurs de confiance. Cette alternative à Vanta se décline en quatre solutions basées sur le cloud : Privacy & Data Governance, Ethics & Compliance, GRC & Security Assurance, et ESG & Sustainability.

Les meilleures caractéristiques d'OneTrust

Demandez à OneTrust de découvrir et de sécuriser les données dans vos systèmes

Mettre en place et gérer un programme ESG au sein de OneTrust

Suivre les risques des fournisseurs et les engagements ESG dans le portail OneTrust

OneTrust soutient un programme de prise de parole pour ajouter une structure à la gestion interne de l'éthique

Limitations de OneTrust

Plusieurs utilisateurs affirment qu'il est difficile d'intégrer OneTrust à d'autres solutions

D'autres disent que OneTrust n'a pas autant de fonctionnalités que d'autres solutions alternatives à Vanta

OneTrust prix

Contact pour les prix

OneTrust ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.2/5 (140+ commentaires)

4.2/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (20 commentaires)

8. AuditBoard

via AuditBoard "Audit" est dans son nom, alors vous feriez mieux de croire qu'AuditBoard est une solide alternative à Vanta pour les organisations soucieuses de conformité. Cette plateforme se spécialise dans la gestion collaborative des risques, vous aidant à identifier davantage de risques potentiels et à les gérer avant qu'un problème ne survienne.

AuditBoard meilleures caractéristiques

AuditBoard automatise l'analyse, la génération de contenu et les interactions entre la sécurité informatique, les programmes ESG, etc

Créez des tableaux de bord analytiques personnalisés grâce à l'outil de création de tableaux de bord sans code d'AuditBoard

L'IA de la plateforme offre des recommandations intelligentes, des notifications et des outils d'aide à la décisionl'automatisation des flux de travail* AuditBoard est livré avec des intégrations sans code pour AWS, Google Cloud, Slack, et plus encore

AuditBoard limites

Certaines personnes disent que le support client d'AuditBoard est lent

D'autres disent que ses tableaux de bord ne sont pas très conviviaux

AuditBoard prix

Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (840+ avis)

4.7/5 (840+ avis) Capterra: 4.7/5 (260+ avis)

9. SecurityScorecard

via Carte de pointage de la sécurité Plus votre surface d'attaque est grande, plus vous devez planifier les menaces de manière proactive. Heureusement, SecurityScorecard vous fournit un processus structuré pour améliorer la visibilité grâce à des renseignements unifiés sur les menaces et les risques. Gérez les risques, restez au fait des derniers cyber-risques et documentez la diligence raisonnable afin d'être toujours prêt pour l'audit. 🔎

Les meilleures caractéristiques de la SecurityScorecard

Besoin d'une cyber-assurance ? SecurityScorecard compare les couvertures d'assurance et les tarifs pour vous

Prenez le contrôle de vos fournisseurs et de votre chaîne d'approvisionnement grâce à des services de tiersgestion du risque cybernétique* Les évaluations de SecurityScorecard accélèrent les questionnaires de conformité

Utilisez les capteurs de SecurityScorecard pour construire vos propres modèles de risque personnalisés

Limitations de SecurityScorecard

Certains disent que SecurityScorecard est cher

D'autres disent qu'il adopte une approche à l'emporte-pièce de la gestion des fournisseurs informatiques qui ne fonctionne pas toujours

SecurityScorecard prix

**Gratuit

Business: Contact pour les tarifs

Contact pour les tarifs Entreprise: Contacter pour la tarification

SecurityScorecard ratings and reviews (en anglais)

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (8 commentaires)

10. Hyperproof

via Hyper-épreuve Hyperproof est une alternative à Vanta qui simplifie les complexités liées au respect de plusieurs cadres de sécurité et de conformité. Il propose non seulement des fonctions de gestion des fournisseurs, de la sécurité et de la conformité, mais il dispose également d'un outil de gestion des audits pour rationaliser la collaboration entre les auditeurs.

Hyperproof meilleures fonctionnalités

Hyperproof prend en charge plus de 70 cadres de travail

Gestion, évaluation et suivi centralisés des risques

Hyperproof met en correspondance les contrôles entre les cadres pour identifier rapidement les lacunes

Vérifier rapidement le statut d'un audit sans quitter Hyperproof

Hyperproof limites

Certains utilisateurs disent qu'ils doivent ouvrir plusieurs onglets pour se faire une idée de la performance réelle d'Hyperproof

D'autres disent que la plateforme peut être boguée

Hyperproof prix

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (80+ commentaires)

4.6/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (35+ commentaires)

11. Egnyte

via Egnyte Vous travaillez principalement dans l'informatique dématérialisée ? Si c'est le cas, vous avez besoin d'Egnyte. Cette alternative à Vanta combine la collaboration de contenu, la conformité, la sécurité et la confidentialité des données dans un seul et même ensemble. Il s'agit d'un outil solide pour prendre rapidement le contrôle de votre contenu dans le nuage.

Les meilleures fonctionnalités d'Egnyte

Partagez des fichiers en toute sécurité et collaborez avec n'importe quel utilisateur approuvé en temps réel

Egnyte simplifie la gouvernance des accès dans un tableau de bord élégant

Détecter et accélérercréer un plan d'action pour les menaces internes et externes

Egnyte prend en charge la gouvernance multi-sources pour le contenu de plusieurs référentiels

Limitations d'Egnyte

Les limites de stockage d'Egnyte sont parfois gênantes

Certains utilisateurs signalent des temps de réponse lents du service client

Egnyte prix

Entreprise: 20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

20 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise Lite: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Entreprise Lite: Contacter pour les tarifs

Egnyte ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.4/5 (940+ commentaires)

4.4/5 (940+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (95+ commentaires)

Autres outils de conformité

Les 11 alternatives de Vanta que nous avons listées ici vous aideront certainement lors d'un audit ou d'une remédiation des menaces. Mais ce ne sont pas les seules options pour votre boîte à outils de conformité. Des plateformes comme ClickUp ont beaucoup de solutions robustes pour l'automatisation des tâches des projets et des processus en matière de sécurité et de conformité.

ClickUp

Définir facilement et rapidement les dates de début et d'échéance d'une tâche ou utiliser des paramètres conditionnels pour que les dates se répètent ou pour créer une nouvelle tâche après l'achèvement

Votre équipe oublie-t-elle d'effectuer des tâches régulières liées à la sécurité ? Ou peut-être est-elle en train de laisser tomber certains projets ? Quel que soit votre problème de productivité, ClickUp est là pour vous sauver la mise. Les tâches de ClickUp vous offrent une flexibilité totale pour personnaliser les projets comme vous l'entendez. Suivez les discussions de l'équipe, les fichiers et les exigences du cadre pour chaque projet dans une vue simple dans ClickUp.

Mieux encore, Automations ClickUp vous permet d'automatiser facilement une plus grande partie de votre charge de travail. Nous avons plus de 100 automatisations préchargées sans code pour simplifier votre journée, allant des transferts de tâches aux changements d'état.

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

Bien sûr, nous sommes la solution de gestion de projet préférée au monde, mais cela ne signifie pas que la sécurité est laxiste ici. Sécurité de ClickUp est toujours au centre de nos préoccupations. Nous nous conformons aux normes SOC 2, GDPR, HIPAA et ISO 27001 et effectuons régulièrement des contrôles de sécurité automatisés afin d'équilibrer les performances et la sécurité.

ClickUp est entièrement hébergé sur AWS, avec des fonctionnalités de sécurité et de confidentialité de bout en bout intégrées à la plateforme. Nous disposons même d'un centre de données de premier ordre et utilisons le cryptage TLS 1.2 pour nos applications web. Mais nous savons que même les contrôles internes peuvent manquer des choses, c'est pourquoi ClickUp utilise également une tierce partie pour des tests de pénétration réguliers.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Vous avez besoin de rédiger une documentation sur la sécurité ou d'élaborer une stratégie pour votre prochain audit ? Utilisez unModèle ClickUp pour accélérer les choses

ClickUp AI peut rédiger, résumer ou éditer des textes dans vos modèles et vos documents pour travailler mieux et plus vite

UtiliserObjectifs de ClickUp pour suivre vos progrès en matière de remédiation, remplir les listes de contrôle d'audit, etc

Ne vous inquiétez plus de laisser tomber et faites en sorte que tout se passe automatiquement grâce à ClickUp Automations

Limitations de ClickUp

Les fonctionnalités telles que ClickUp AI ne sont disponibles que sur les plans payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, alors donnez-vous un peu de temps pour vous familiariser avec la plateforme

ClickUp Tarification

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Streamline Processus commerciaux et gain de temps avec Clickup

Les 11 plateformes d'automatisation de la conformité de cette liste vous aideront certainement à effectuer des contrôles et des audits de sécurité, mais elles ne peuvent pas tout gérer. Lorsqu'il est grand temps d'abandonner les processus pointilleux au profit d'un travail mains libres, optez pour ClickUp. ✨

Nous combinons l'expérience sans souci d'une plateforme tout-en-un avec les avantages en termes de gain de temps de l'automatisation, de l'IA, des modèles, et plus encore. Voyez la différence par vous-même : Créez votre espace de travail ClickUp gratuit dès maintenant.