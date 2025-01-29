Les 10 meilleurs outils d'IA pour le conseil : Avec des évaluations et des options de tarification détaillées

L'analyse des données clients vous donne-t-elle l'impression d'escalader le mont Everest ? Ou avez-vous l'impression que prédire les tendances revient à lire les feuilles de thé ? Avec le bon Outils d'IA dans votre coin, vous transformerez ces tâches complexes en une expérience magique, à la fois pour vos clients et pour votre santé mentale.

Que vous soyez un consultant chevronné ou un novice, les outils d'IA pour les services de conseil simplifient votre activité de conseil, offrent à vos clients de meilleures perspectives et vous permettent d'améliorer votre jeu. Dans ce guide, nous vous expliquons comment choisir les meilleurs outils d'IA pour les services de conseil et nous partageons nos 10 outils préférés pour ce travail.

Que sont les outils d'IA pour les services de conseil ?

Les outils d'intelligence artificielle (IA) sont un type de logiciel que les sociétés de conseil utilisent pour prendre des décisions fondées sur des données en moins de temps. Les outils d'IA suivent des algorithmes d'apprentissage automatique assez avancés pour analyser une quantité folle de données, identifier des modèles, prédire des tendances et cracher des idées utiles à une vitesse et une précision qui dépassent même les pros de la science des données les plus chevronnés. 🤖

La plupart des consultants utilisent des outils d'IA pour :

L'analyse des données : L'IA interprète d'énormes ensembles de données et donne un sens aux chiffres plus rapidement que les humains, généralement sans erreurs

L'IA interprète d'énormes ensembles de données et donne un sens aux chiffres plus rapidement que les humains, généralement sans erreurs Prédictions : Grâce à l'apprentissage automatique, les outils d'IA anticipent les évolutions du marché et les changements de comportement des consommateurs. Ils ne sont pas une boule de cristal magique, mais ils sont ce qu'il y a de mieux

Grâce à l'apprentissage automatique, les outils d'IA anticipent les évolutions du marché et les changements de comportement des consommateurs. Ils ne sont pas une boule de cristal magique, mais ils sont ce qu'il y a de mieux Traitement du langage naturel (NLP) : Le NLP analyse les sentiments, ce qui revient à dire que l'outil d'IA évalue correctement les émotions humaines à partir d'un texte écrit

Le NLP analyse les sentiments, ce qui revient à dire que l'outil d'IA évalue correctement les émotions humaines à partir d'un texte écrit Vision par ordinateur : Saviez-vous que certains outils d'IA peuvent "voir" ? Ils utilisent la vision artificielle pour prendre des décisions sur des données visuelles, telles que des images, des vidéos et des graphiques de données

Les outils de conseil en IA permettent même aux petites entreprises de conseil d'offrir des solutions de pointe à leurs clients, ce qui change véritablement la donne.

Vous confiez à une IA les données de vos clients et votre réputation. Vous devez choisir un outil de haute qualité pour produire des informations intelligentes et impressionner vos clients.

Recherchez les caractéristiques suivantes pour tirer le meilleur parti de vos outils de conseil en IA :

Interface conviviale: Vous ne devriez pas avoir besoin d'une formation spéciale pour utiliser les outils d'IA. Optez pour des options intuitives sans courbes d'apprentissage époustouflantes

Vous ne devriez pas avoir besoin d'une formation spéciale pour utiliser les outils d'IA. Optez pour des options intuitives sans courbes d'apprentissage époustouflantes Visualisation des données: Optez pour des outils de conseil en IA qui génèrent de superbes graphiques à partir des données de vos clients. Cette fonctionnalité confère à vos rapports une dose supplémentaire de professionnalisme, ce qui est indispensable dans le domaine du conseil

Optez pour des outils de conseil en IA qui génèrent de superbes graphiques à partir des données de vos clients. Cette fonctionnalité confère à vos rapports une dose supplémentaire de professionnalisme, ce qui est indispensable dans le domaine du conseil Automatisation du flux de travail: Vous ne pouvez pas être partout à la fois, alors optez pour des outils de conseil en IA qui vous permettent d'automatiser le flux de travail automatisent les processus répétitifs comme les transferts de tâches et la saisie de données

Vous ne pouvez pas être partout à la fois, alors optez pour des outils de conseil en IA qui vous permettent d'automatiser le flux de travail automatisent les processus répétitifs comme les transferts de tâches et la saisie de données **Prévisions : Les prévisions et l'identification des tendances sont des éléments indispensables pour les services de conseil. Vos clients vous font confiance pour les maintenir à la pointe de leur secteur d'activité, après tout

Outils de rédaction et modèles: Votre Outil de rédaction AI doit pouvoir gérer l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), les messages sur les médias sociaux et les résumés de rapports.

Modèles de consultation sont également indispensables pour créer des rapports de niveau professionnel en quelques clics

Résumez les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

10 meilleurs outils d'IA pour le conseil en 2024

Il semble que tout le monde et sa mère aient un outil d'IA ces jours-ci, mais tous les outils sur le marché ne sont pas des outils d'IA pour le conseil, spécifiquement.

Il n'est pas nécessaire de parcourir les interwebs vous-même : Consultez cette liste des 10 meilleurs outils d'IA pour le conseil en 2024.

1.

Cliquez sur l'icône

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

C'est vrai : La plateforme de gestion de projet la plus populaire au monde est également un outil d'IA incroyablement utile pour les services de conseil.

ClickUp AI

est le seul assistant alimenté par l'IA qui soit adapté à votre rôle unique. Il suffit d'ouvrir l'IA, de lui dire que vous êtes consultant, et l'assistant s'occupe du reste.

Utilisez ClickUp AI pour :

Résumer les notes d'une réunion avec un client ou des fils de discussion

Générer éléments d'action à partir des ordres du jour des réunions

Rédiger, éditer et mettre en forme tout contenu dont vous avez besoin

Rédiger des enquêtes auprès des clients

Organiser des événements pour vos clients

Oh, et avez-vous entendu parler de

Automations ClickUp

? ClickUp est préchargé avec plus de 100 automatisations pour simplifier sérieusement votre journée de travail. Il ne s'agit pas d'une IA pure, mais ces automatismes basés sur des déclencheurs gèrent tout, de la création de tâches à la publication de commentaires et au déplacement de statuts.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tâches de ClickUp responsabilise votre équipe avec des projets et des sous-tâches, des listes de contrôle, des commentaires, et bien plus encore

Créez de superbes rapports clients, des tableaux de données, des feuilles de route, et bien plus encore avec ClickUp Docs

Utilisez des modèles comme le Modèle de contrat de consultation ClickUp pour créer des accords irréprochables en moins de temps

ClickUp CRM enregistre tous vos relations avec vos clients sur une seule plateforme et visualise votre pipeline de clients actuel tout en encourageant les clients à s'engager dans une démarche de développement durable des relations plus approfondies avec vos clients

Facilement suivre votre temps , le budget et les communications avec les clients tout au long de vos projets

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

Certains utilisateurs trouvent que les fonctionnalités de ClickUp sont un peu écrasantes au début - il y en a beaucoup !

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. Neurones

Via

Neurones

La plupart des outils d'IA font de l'IA générative, qui crée du nouveau contenu. Mais Neurons Predict est un peu différent : il s'agit d'une IA prédictive qui génère des visuels créatifs pour vous.

Si vous avez essayé de créer vos propres publicités, images, vidéos et designs mais que vous détestez le processus, vous avez de la chance ! Neurons est un outil d'apprentissage automatique qui s'intègre parfaitement à votre activité de conseil, car il est spécialisé dans la conception fondée sur les données.

Que vous souhaitiez améliorer les résultats de vos propres campagnes publicitaires ou que vous proposiez des études de marché à vos clients, Neurons est un outil indispensable pour gérer et visualiser les données de vos clients.

Les meilleures caractéristiques de Neurons

Comparez vos créations aux normes du secteur

Définissez des critères de référence et comparez toutes les créations à ces critères

Prétester les créations avant de les diffuser dans le monde entier

Limites des neurones

Neurons se spécialise dans les éléments visuels permettant d'obtenir des informations précieuses. Il n'est donc pas le mieux adapté si vous avez besoin d'aide pour rédiger des textes ou générer des rapports de conseil

Certains utilisateurs affirment que les exigences de Neurons en matière de spécifications de fichiers sont difficiles à respecter

Prix de Neurons

Contact pour les prix

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: 5/5 (2 commentaires)

3. Tome

Via

Tome

Tome utilise l'IA et les grands modèles de langage (LLM) pour résumer les documents de la vie courante

les accords commerciaux

pour vous. Il lit chaque lettre et propose des lignes rouges pour vous aider à repérer tout problème contractuel potentiel.

Cet outil est-il aussi riche en fonctionnalités que d'autres outils d'IA pour le conseil ? Non, mais si vous travaillez dans un domaine lié aux contrats, comme le droit ou l'investissement, cet outil est indispensable.

Même si vous ne travaillez pas dans un domaine où les contrats sont nombreux, il est agréable qu'une IA spécialisée examine vos contrats pour y déceler d'éventuels problèmes, surtout si vous travaillez avec des entreprises clientes.

Les meilleures caractéristiques de Tome

La fonction "redlines" repère les problèmes potentiels pour vous

Générer des "listes de problèmes" en quelques minutes pour les transmettre aux clients ou aux avocats

Effectuez rapidement des comparaisons de marché pour voir comment votre contrat se situe

Quelques limitations

Vous devez passer à Tome Pro pour bénéficier d'une assistance humaine

Tome n'a pas beaucoup de commentaires

Vous le savez probablement, mais pour information : Tome ne remplace pas un avocat

Prix de Tome

Contact pour les prix

Tome évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (2 critiques)

4.8/5 (2 critiques) Capterra: N/A

4. Validator AI

Via

Validateur AI

Validator AI est un type unique d'outil d'IA pour le conseil qui valide les idées de démarrage - gratuitement ! Demandez à son chatbot mentor de valider vos idées commerciales et de répondre aux questions courantes sur le lancement d'une startup.

Cette IA est formée à partir de données provenant de milliers de startups, de critères d'investisseurs providentiels et de méthodes de "lean startup". Il s'agit d'un guide de démarrage rapide pour tout ce qui concerne les startups. Cet outil est idéal pour les consultants qui travaillent avec des startups, mais il fonctionne également si vous êtes vous-même une startup en plein essor.

Validator AI meilleures caractéristiques

Validez gratuitement vos idées d'entreprise avec le chatbot mentor

Demandez à l'IA de vous fournir un guide de démarrage personnalisé pour créer votre entreprise

Identifiez les problèmes potentiels à l'aide de l'analyse conceptuelle de l'IA

Limites de l'IA Validator

Validator n'a pas fait l'objet d'un grand nombre d'évaluations

Il n'offre pas autant de fonctionnalités que les autres outils de conseil en IA de cette liste

Prix de Validator AI

Gratuit

Validator AI ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Robot légal

Via

Robot légal

Avez-vous déjà signé un énorme contrat avec des tonnes de jargon juridique et vous êtes-vous demandé : "Mais qu'est-ce que je viens de signer ?" 🤯

Legal Robot est un outil de conseil en IA qui traduit les accords juridiques et les contrats en anglais simple. Comme Tome, il génère automatiquement une analyse de vos documents juridiques et les compare à la fois à la jurisprudence et à d'autres documents juridiques.

Les meilleures fonctionnalités de Legal Robot

Analyse des contrats pour détecter les problèmes de style ou de langage juridique

Traduire le "jargon juridique" en langage clair

Legal Robot est doté d'une fonction de gestion des demandes GDPR et DMCA

Limites de Legal Robot

Legal Robot n'est pas encore en ligne en septembre 2024

Legal Robot n'est pas un conseil juridique

Prix du robot juridique

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Gong

Via

Gong

Gong

est entièrement consacré aux données de vente. Il utilise l'IA générative pour capturer toutes les interactions des clients avec l'IA afin d'informer votre stratégie et de maintenir la productivité de votre équipe. En fin de compte, Gong vise à augmenter votre chiffre d'affaires en révisant vos pratiques de vente.

Gong est un bon pari si vous avez besoin d'améliorer votre pipeline de ventes, mais c'est aussi un outil d'IA solide pour la consultation sur les ventes. L'outil d'IA utilise vos données pour vous aider à créer des playbooks de vente gagnants, à identifier les risques liés aux transactions et à définir les prochaines étapes.

Les meilleures caractéristiques de Gong

Obtenez une vue unifiée des interactions avec les clients et de la dynamique du marché

Visualisez les indicateurs des membres de votre équipe, tels que les taux de réussite, dans un tableau de bord visuel

Capturez et mettez automatiquement à jour les données sur toutes les plateformes en temps réel

Limites de Gong

Gong falsifie parfois les transcriptions d'appels et a du mal à comprendre les accents

Certains utilisateurs disent que Gong a des problèmes d'intégration

Prix de Gong

Contact pour les prix

Gong ratings and reviews

G2: 4.7/5 (5,300+ reviews)

4.7/5 (5,300+ reviews) Capterra: 4.8/5 (520+ commentaires)

7. Lucioles

Via

Lucioles

Avez-vous beaucoup d'appels téléphoniques de clients ? Nous savons que c'est certainement le cas - vous êtes consultant, après tout. 👀

Vous avez besoin de Lucioles pour simplifier vos notes de réunion.

Fireflies est un outil intelligent d'automatisation des notes de réunion. Il transcrit et résume vos notes de réunion et crée même une base de données consultable pour vous aider à retrouver facilement les notes d'appel. Vous pouvez même utiliser le NLP pour analyser les conversations vocales.

Fireflies meilleures caractéristiques

Transcription automatique des réunions sur plusieurs applications de vidéoconférence

La recherche assistée par l'IA facilite le filtrage et l'identification des sujets clés de la réunion

Collaborez avec vos collègues via des commentaires, des extraits sonores et des notes de réunion partagées

Limites de Fireflies

Fireflies fait gagner du temps aux personnes qui ont beaucoup d'appels, mais il n'a pas beaucoup de fonctionnalités non liées aux réunions

Certains utilisateurs affirment que la plateforme a du mal à assurer l'exactitude des transcriptions

Prix de Fireflies

**Gratuit

Pro: 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: 19$/mois par utilisateur, facturé annuellement

19$/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Fireflies ratings and reviews

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4/5 (5 commentaires)

8. Homme de main

Via

Homme de main

Il n'est pas nécessaire d'être un méchant pour avoir un homme de main. Cet outil de conseil en IA juridique vous donne un accès instantané aux connaissances juridiques collectives de votre équipe. Comme Fireflies, il vous permet d'effectuer des recherches dans votre contenu existant pour trouver des clauses et des définitions.

Cet outil est idéal pour les personnes travaillant dans le domaine juridique, car il enrichit les contrats avec des recommandations de l'IA. Il s'agit d'une base de données contractuelles et d'un système de gestion de documents qui utilise l'IA pour analyser, organiser et rationaliser le travail contractuel.

Les meilleures caractéristiques de Henchman

Examinez instantanément les modifications apportées aux contrats en un seul clic

Henchman propose des suggestions de contrats basées sur l'historique

Utilisez le filtrage avancé pour filtrer par type de contrat, par date et par nom de partie

Limitations de Henchman

Henchman est conçu spécifiquement pour les services juridiques, donc si ce n'est pas votre cas, vous n'obtiendrez probablement pas de valeur de la plateforme

Certains utilisateurs disent que les filtres avancés sont difficiles à trouver et qu'ils oublient de les utiliser

Prix de Henchman

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (10+ commentaires)

4.5/5 (10+ commentaires) Capterra: N/A

9. Réorienter

Via

Réutiliser

Vous êtes une agence de marketing qui crée du contenu pour ses clients ? Repurpose est l'outil de conseil en IA qu'il vous faut. Cet outil est spécialisé dans les flux de travail de contenu automatisés. Il suffit de créer un post dans Repurpose et la plateforme le postera sur plusieurs plateformes pour vous en quelques secondes seulement. 📚

Cet outil d'automatisation est livré avec des modèles de flux de travail, des vidéos étape par étape et une assistance par chat en direct pour réduire le temps que vous passez à publier du contenu pour vos clients.

Repurpose meilleures fonctionnalités

Intégrez Repurpose à TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom et bien plus encore

Utilisez l'outil de conversion pour convertir les vidéos en podcasts audio

Publier gratuitement 10 fichiers audio et vidéos pendant la période d'essai gratuite de 14 jours

Limitations de Repurpose

Repurpose n'est pas techniquement un outil d'IA, c'est plutôt un outil de plateforme d'automatisation

Repurpose n'a pas beaucoup de critiques

Prix de Repurpose

Podcaster: $12.42/mois par utilisateur, facturé annuellement

$12.42/mois par utilisateur, facturé annuellement Content Marketer: $20.75/mois par utilisateur, facturé annuellement

$20.75/mois par utilisateur, facturé annuellement Agence: $104.08/mois par utilisateur, facturé annuellement

Repurpose ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. ChatGPT

Via

ChatGPT

ChatGPT d'OpenAI est un prodige de l'IA. Vous devez écrire un e-mail de rupture pour un client difficile ? C'est fait. Vous voulez un script pour une présentation à un client ? Il est à vous en quelques clics.

Alors que les autres outils d'IA pour le conseil de cette liste se spécialisent dans les visuels ou les contrats juridiques, ChatGPT se spécialise dans la création de contenu textuel. Si vous avez besoin d'aide pour rédiger des courriels, des messages sur les médias sociaux, des rapports ou des présentations, c'est l'outil qu'il vous faut.

Les meilleures caractéristiques de ChatGPT

ChatGPT a une interface très simple basée sur un chatbot

Résumez rapidement des rapports ou simplifiez des sujets complexes à l'aide d'une seule requête

Demandez à ChatGPT de générer des idées de campagnes marketing, des plans d'événements, et plus encore pour vos clients

Limitations de ChatGPT

ChatGPT plante souvent

Vous devez savoir comment demander à ChatGPT d'obtenir les résultats que vous souhaitez

Prix de ChatGPT

**Gratuit

Plus: $20/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (340+ commentaires)

4.7/5 (340+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (20+ avis)

Combinez votre outil de conseil en IA avec vos flux de travail

Les outils d'IA transforment à peu près tous les secteurs d'activité et le conseil ne fait pas exception. Intégrez les outils de conseil en IA à vos flux de travail pour travailler plus intelligemment et générer des résultats exceptionnels pour vos clients.

En tant que consultant, vous soutenez vos clients contre vents et marées. Mais lorsque vous avez besoin d'aide, optez pour le bon outil d'IA pour le conseil : ClickUp : Combinez votre outil de rédaction AI avec des modèles, des tâches, des documents et votre CRM pour conserver tout votre travail sur la même plateforme.

Curieux de le voir en action ?

Essayez ClickUp AI gratuitement dès maintenant.